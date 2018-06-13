А.Нарышкин― Всем здравствуйте! В эфире радиостанции «Эха Москвы» и телеканала RTVi – программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин. Напротив меня – Дмитрий Муратов, издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты». Приветствую вас.

Д.Муратов― Добрый вечер!

А.Нарышкин― Вы слышали забавную песенку от Семена Слепакова, приуроченную к чемпионату?

Д.Муратов― Слышал, и ответ слышал.

А.Нарышкин― Чей ответ?

Д.Муратов― Рамзана Ахматовича Кадырова о том, что его слово камень, а не сыр. И он обращается Слепакову как к брату, «поскольку ты тоже с Кавказа и понимаешь, о чем речь». Я не в рифму, а ответ в рифму написал.

А.Нарышкин― А вы слышали ответ министра в правительстве Кадырова Джамбулата Умарова, который сказал привычные, в принципе, уже слова ,что можно было бы уже и извиниться.

Д.Муратов― Слушайте, давайте перед Умаровым, у которого, по-моему, другой функции, кроме как…

А.Нарышкин― Заранее извиняться…

Д.Муратов― Я заранее за всех, кто когда-либо обидит Кадырова, извиняюсь. И теперь бедный Умаров канет в безвестность. Другой его деятельности мне неизвестно, а вот требовать извинений – это да, это такой менеджмент государственной службы новый.

А.Нарышкин― Это грустная история…

Д.Муратов― Это веселая история. Это история Забиваки.

А.Нарышкин― Подождите. Это интересный сейчас ход мысли. Грустная же история, когда Рамзаном Кадыровым пугают уже дальше не детей — уже даже взрослых футболистов.

Д.Муратов― Ну, послушайте, мне кажется, что Рамзану Ахматовичу это стало нравиться. Знаете, ведь сначала пугали Путиным. Вот Андрей Колесников когда-то в «Коммерсанте» выставил такую историю, что Путин немножко такой грубый, немножко пацан, немножко такой из питерского двора. Этот образ стал тиражироваться. Потом появились анекдоты. «А что будут овощи?» — помните этот анекдот? – «Овощи тоже будут мясо». Про близких подчиненных. И вот все эти анекдоты, мне казалось, они стали нравиться владельцу государства.

А сейчас это нравится владельцу Чечни, что вот он такой грозный, он в Инстаграме. Его упрекают, а он может ответить. Его чиновники тупо вот как этот — как его фамилия? – министр печати… Откуда, зачем у нас министр печати в Чечне? Ну ладно, это я уже не знаю, это большая проблема. Министр печати в Чечне. А он вместо такой кондовости служебной, выслуживающейся отвечает Слепакову стихами – вот так вот!

А.Нарышкин― На контрастах играет.

Д.Муратов― Конечно. Кадыров поймал хайп на том, что он такой грозный и ужасный, но он пехотинец Путина. И один раз он поймал хайп по-настоящему серьезный, и вот здесь я его приветствую, просто всячески приветствую…

А.Нарышкин― Это когда же?

Д.Муратов― Когда он и Сирии вызволил ряд женщин и детей, которые туда поехали по обманке за мужьями, попали в запрещенную организацию ДАИШ (ИГИЛ). И он сумел всё это дело организовать…

С другой стороны, у меня есть свои серьезные претензии. Я понимаю, это выбор чеченского народ и ради бога, и пускай чеченский народ благополучно живет со своим руководителем. Но нужно уважать и права других людей и то, что написано в российских законных уложениях.

Ну, например, я вам хотел рассказать сегодня историю. Когда Оюба Титиева, руководителя чеченского «Мемориала» привели на опознание, что якобы именно у него обнаружил конкретный человек, видел у него 206 или 211 — сейчас уже не помню – грамм этой соломки. Его привели в кабинет следователя. Рядом с ним поставили еще двух людей, одели всех в одинаковые майки.

Но тут адвокат Петя Заикин говорит: «Товарищ следователь, про ботиночки-то не забудь». А он был в сланцах тюремных из камеры. А видно, опознать его должны быть именно по сланцам и пришлось переобувать его в ботинки. И его не опознали. Вошел такой подкумаренный несколько человек, говорит: «Не могу никого узнать». Потому что он не знает, на кого показать. Все в ботинках. Опознавательный знак исчез.

А.Нарышкин― Неловко получилось.

Д.Муратов― Неловко получилось. Но через день случилось чудо. Следователь по этому делу, который проводил опознание, сказал, что это он ошибся, выгораживая Оюба Титиева и он кается и приносит извинения, и он совершил гигантскую ошибку. Нужно провести еще одно опознание.

Надо признать, что опознание как следственное действие всегда только один раз. Оно не может быть дважды, трижды, пятирежды. Вот это тоже к вопросу стиле и изменениях, о том, что кто-то чувствует себя полным абсолютно хозяином. Я думаю, что история с Титиевым долго-долго будет аукаться.

А.Нарышкин― К слову, про достижения управления Рамзана Кадырова. Одно вы называли. А есть ли еще какие-то заслуги?

Д.Муратов― У меня есть проблема, связанная с отношением к руководителю Чечни, потому что я уверен, что в Чечне, где мышь не проскочит, птица не пролетит без разрешения Адама Делимханова, Даудова (он же Лорд), Рамзана Ахматовича Кадырова, долгие годы в своем родовом селе жил непосредственный исполнитель убийства по найму Анны Степановны Политковской. А кроме того, ему в Чечне выдали загранпаспорт, хотя он находился как во внутреннем нашем российском розыске, так и международном.

У меня возникают вопросы. У вас ведь тоже возникают вопросы? И у меня на эти вопросы нет ответа.

Дм.Муратов:Кадыров поймал хайп на том, что он такой грозный и ужасный, но он пехотинец Путина

Когда есть человек, совершивший убийство по найму Бориса Ефимовича Немцова, а непосредственный подчиненный Кадырова, руководитель батальона господин Геремеев исчезает и его не могут допросить, и как пишет Следственный комитет «Мы постучались в дверь – нам никто не открыл и мы ушли» — ну, это я навсегда запомню. Это же потрясающе!

У меня есть вопросы. А почему нельзя было допросить господина Геремеева? И почему всей мощи наших силовых структур, которые прекрасным образом винтят 17-летних девочек… как это?.. «Новое величие» – их кидают в камеры, сами же завербовав, сами же расставляя им задания. 10 человек, создав чуть не «Молодую Гвардию» Краснодна — оперативники Центра «Э», да?

Или когда они бесстрашно хватают женщину, которая по их же просьбе сшила Забиваку этого, символ чемпионата мира в Казани — Гайнуллин следователь. И себе же сшил папочку. Папочку забрал, а за Забивак посадил, понимаете? Вот здесь же они бесстрашные, наши силовики, а там они постучались — а им не открыли. Пришлось уехать.

Вот у меня есть вопросы к Кадырову. С другой стороны, я был в Грозном на том же суде по Титиеву. Я помню Грозный в разрухе. Я помню Грозный, как мы с оператором прекрасным Сашей Жуковским, с Мишей Маркеловым, с Андреем НРЗБ, с Леней Никитинским, с Ковалевым уходили, убегали из под обстрела через мост Минутки. Я не узнал тех мест. Я потом только сориентировался, как-то локацию свою определил Да, вот бывшее здание этого обкома чеченского, так называемого Дудаевского дворца. Вот, собственно говоря, Сунжа, а вот же мост к площади Минутка!

Конечно, Грозный стал совсем другим городом. Даже аэропорт, который был весь разбит, не узнать. Это многие ставят в заслугу, но у меня есть те вопросы, которые я задал. И я не смогу отделаться от этих вопросах при любых достижениях Рамзана Ахматовича Кадырова.

Д.Муратов― Рамзан Ахматович несменяемый, получается?

Д.Муратов― В смысле, может ли кто-то занять должность главы Чечни? Кто-то может занять должность главы Чечни, но Рамзан Ахматович все равно несменяемый. Вы поймите, я не думал, что мы будем сегодня про Чечню и про Кадырова, но раз уж пошло, моя точка зрения такова. Кадыров вообще не считает себя главой небольшого глубоко дотационного региона.

А.Нарышкин― Не считает?

Д.Муратов― Нет. Он считает себя командующим передового отряда Российской армии, который готов пойти с войсками в Грузию осенью 2008 года, который готов быть в авангарде битвы в горах с шайтанми, который готов войти и входят чеченцы на Восток Украины в Луганскую и Донецкую области; который отправляет отлично подготовленную армию… У него целая армия, 25 тысяч человек, из которых больше нескольких тысяч… не буду сейчас точные цифры, я не готовился к этом вопросу – это хорошо подготовленный спецназ людей, обладающих отличным боевым опытом, которых готовит один из ведущих инструкторов группы «Альфа», Мартынов, по-моему, его фамилия, чтобы не ошибиться… И он считает себя Главнокомандующим такой вот армии и заместителем Путина по Вооруженным силам своеобразным. Вот кто он.

А.Нарышкин― Небольшой перерыв сделаем Дмитрий Муратов сегодня в нашей студии.

А.Нарышкин― Наш эфир продолжается. Дмитрий Муратов сегодня гость нашей студии. Про футбол. Планируете ли в следить? Рады ли вы тому, что у нас такая уже суета чувствуется в Москве?

Д.Муратов― Я прочитал вчера в журнале «Шпигель» интервью моего друга Юрия Юлиановича Шевчука. И ночью мы с ним долго про это говорили. Шевчук, как обычно, хохочет и говорит немецким журналистам: «Ребята, да не бойтесь вы сюда приезжать. Углы еще темнее, чем у нас, есть во всех ваших странах. Люди у нас хорошие и добросердечные». И я с ним абсолютно в этом согласен. Все эти устаревшие, архаичные представления в цифровой эпохе про этих медведей и самовары, про которые сейчас все интервью повсюду идут, — это просто уже безвкусица, даже неинтересно…

А.Нарышкин― Не смешно уже.

Д.Муратов― Вот совсем. Поэтому Шевчук прав, когда говорит, что не надо бояться нашего народа, вот просто не надо. Всё это правда. Я по всей стране езжу, вы тоже, Леша, и можем сказать, что это прекрасные люди, и не надо этого бояться.

А.Нарышкин― Не демонизируйте Россию. Хватит.

Д.Муратов― С другой стороны, смотрите, в одном из парков – мы сейчас этим занимаемся, а я сейчас выясняю, что не в одном, а во многих – на месяц проведения чемпионата уволили всех водителей-таджиков. Вот типа мы хотим показать, что у нас мигранты не работают, а у нас вот такая белая столица. Это на фига? Это, чё, мы не знаем, что ли, кто у нас ездит в такси по приложению Яндекса? Да отлично мы все знаем. Кому мы пускаем пыль в глаза?

А.Нарышкин― Я могу попытаться объяснить логику.

Д.Муратов― Логику власти? Вы?

А.Нарышкин― Да.

Д.Муратов― Слушайте, это интересно. Ребята, внимание! Я всем предлагаю послушать.

Дм.Муратов: Грозный стал совсем другим городом. Это многие ставят в заслугу

А.Нарышкин― Приезжают европейцы из своих толерантных стран, где засилье мигрантов, смотрят на Россию здесь, как у нас в общественном транспорте, в такси настоящие русские сидят за баранкой…

Д.Муратов― Путин водит КамАЗ, русские водят такси.

А.Нарышкин― И они будут к нам чаще ездить в гости отдыхать.

Д.Муратов― Понятно. Это прекрасный маркетинговый ход.

А.Нарышкин― У меня получилось?

Д.Муратов― Не-не-не. Стоп! Теперь уж вопросы я задаю. Теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: скажите, пожалуйста, а почему в 4-8 раз подняли цены на гостинице, почему газировка стала вдруг стоить в три раза дороже? Почему тариф на такси взвинчен повсюду? Теперь всюду стоит: 1,5, 2… Видели, стоит, когда вызываешь такси? Почему безумные везде цены на сдачу квартир? Это тоже маркетинговый ход?

А.Нарышкин― Это рынок.

Д.Муратов― За такси вы к нам приезжайте, а за всем остальным – лучше оставайтесь у себя дома. Правильно я вас понял?

А.Нарышкин― Не, ну это рыночные условия, слушайте. Вот играли в футбол в Киеве недавно. Тоже рассказывал Ганапольский у нас в эфире: взвинтили цены. Так все делают.

Д.Муратов― Я хочу сказать, что у нас, вообще-то, люди, мне кажется, пошире, чем то, как их сейчас увидят в этой ценовой политике. Я хотел вам напомнить коротенькую историю, когда было извержение этого знаменитого вулкана исландского, имя которого я не произнесу.

А.Нарышкин― Эйяфьядлайекюдль

Д.Муратов― Кончается на кюдль.

А.Нарышкин― Это немногое, что я знаю.

Д.Муратов― Многие самолеты из-за задымления и вот этой золы в небе, они приземлились в маленьком аэропорту Гандер. Десятки самолетов. Там, действительно, когда-то и наши «Илы», когда летели в Нью-Йорк, приземлялись на обратном пути на дозаправку какую-то. И вот жители Гандера вынесли всё, что у них было. Поселили всех пассажиров, которые там были, в свои дома. Они пекли для них еду. Этот Гандер стал легендарным городом для огромного количества мировых стран вот этой свой доброжелательностью.

Честно говоря, мне кажется, нельзя вести себя москвичам так, как ведут себя быдловатые жители курортных городов.

А.Нарышкин― Плохи, — скажут про них многие наши соотечественники, которые решали заработать сейчас на чемпионате.

Д.Муратов― Короче говоря, так: я — за лохов. Это была бы прекрасная фигурка талисман вместо медведя, вместо волка — это доброжелательный русский. Почему-то мы все время отказываемся от образа доброжелательного, улыбчивого человека. Почему-то угрюмость. Угрюмая какая-то сморщенность. Вот это мне совсем не нравится, потому что я знаю, что у нас люди… И стоматология уже позволяет улыбаться.

А.Нарышкин― Спрашивает вас Алиса Чеширская…

Д.Муратов― Чеширская, какая прекрасная улыбка у вас!

А.Нарышкин― Вопрос: «Проинструктировало ли руководство «Новой газеты» своих сотрудников и сотрудниц, как вести себя с иностранными фанатами во избежание нежелательных связей?» Это же по мотивам заявления депутата Плетневой.

Д.Муратов― Вести себя весело, доброжелательно, показывать дорогу, всячески помогать. У нас на улицах работают очень многие наши ребята, очень много нашей молодежи, которые будут вместе с волонтерами стараться адаптировать людей к нашему абсолютно замечательному городу.

А.Нарышкин― Кстати, МВД решило тоже помочь туристам чувствовать себя комфортно в России на время чемпионаты и ввело по некоторым данным бан на распространение отрицательных новостей. Только позитив. Мы проводим какие-то учения, Колокольцев съездил туда-то, поздравил того-то. Никакого криминала. Хорошая инициатива. Вы должны оценить. Слушайте, помните, были раньше даже предложения Государственной думы. По-моему, Жириновский говорил: «Только позитивные новости!»

Д.Муратов― А можно не комментировать Жириновского вообще?

А.Нарышкин― Не-не, забудем, всё. Отмотаем назад.

Д.Муратов― Я вас прошу. Вот мой бан. У нас в газете, кстати, не упоминается даже фамилия. Ну, невозможно. Я даже не скажу, чья фамилия у нас не упоминается.

А.Нарышкин― Запрет на отрицательные новости от МВД в век цифровых технологий, когда везде у всех разные…

Д.Муратов― Всё оставляет в нашем мире теперь цифровой след. Все оставляет цифровую метку. Ты никуда не денешься от того, что произошло.

У Анатолия Абрамовича Аграновского в начале 70-х годов был прекрасный очерк. А он славился вот этой своей великой первой фразой. Ну, например – это возвращаясь к чемпионату мира и образу наших людей – у него была фраза: «Если бы Гамлет был русским, вместо «Быть или не быть?» он бы сказал: «Была ни была!» А фраза, которую я хотел напомнить вам… Начинает он свой очерк: «Директор роддома написал на заявлении: «Роды разрешаю». А если бы не разрешил? Вот это к вопросу о том, можно ли банить новости или нельзя, можно ли банить Телеграм или нельзя. Запретите роды – как? Всё же понятно.

Дм.Муратов: Мы хотим показать, что у нас мигранты не работают, а у нас вот такая белая столица. Это на фига?

Тем более, смотрите. Мы же все следили за ситуацией, мы много про это писали и сделали с ним очень серьезное интервью – Ира Гордиенко. Я имею в виду Александра Шестуна, руководителя Серпуховского района.

А.Нарышкин― У которого сегодня начались серьезные проблемы.

Д.Муратов― Итак, что должны тогда сегодня забанить? Что к Шестуну, человеку очень непростому, человеку, который несколько лет назад боролся с казино, которые крышевала Московская областная прокуратура в лице первого заместителя Игнатенко и сына там Артема Чайки, на которого Игнатенко все время ссылался; человеку, который тогда весь ходил обвешанный специальной аппаратурой, записывая разговоры о взятках; у которого посадили заместительницу с подложной провокацией, которому сейчас предлагают покинуть пост, поскольку он не нравится Воробьеву, губернатору области… А он выложил записи, когда ему нынешний начальник Управления «К» Иван Иванович Ткачев говорит…

А.Нарышкин― Управление «К» — это ФСБ

Д.Муратов― Да, это которое ФСБ. Это не техническая служба МВД, а которая банковский и финансовый сектор. — «Надо тебе уйти. Надо спокойно это сделать без всяких проблем». А этот отказывается. А его провозят к руководителю Управления внутренней политики Ярину администрации президента. И ему то же самое говорят.

Получается такая опять гибридная ситуация: на кадровую политику вместо выборов начинают влиять высокопоставленные, очень авторитетные — Ткачев очень авторитетный человек – авторитетные сотрудники ФСБ. Шестун выкладывает все эти записи. Он не хочет, чтобы поставили «подольского». Как ему объясняет заместитель губернатора Московской области Кузнецов: «Дай поставить «подольским» своего». Кто такие «подольские» надо рассказывать? Не надо?

А.Нарышкин― Пожалуйста, можешь напомнить.

Д.Муратов― Так называют определенную группу очень влиятельных предпринимателей, которые контролируют большую недвижимость и огромное количество латифундий в Московской области.

Он нашему корреспонденту Гордиенко — Шестун — еще до своего естественно, ареста говорит: «Я всё это обнародую вот сейчас, потому что понимаю, что мне грозит смертельная опасность». И он оказывается прав. Честно говоря, некто же верил, что вот так придут после того, что он… Он же что еще сделал – он все эти записи, которые обнародовал, он до этого им послал. Никакого страха у них перед оглаской, перед народом, перед общественным мнением нету. 40 человек арестовали, 40 человек его брали.

А.Нарышкин― А Шестун вызывает у вас сочувствие в этой ситуации?

Д.Муратов― У меня взывает сочувствие человек, предыдущая деятельность которого сомнительна. Он очень непростой сам, крученный человек — сам Шестун. Но когда его чисто бандюганскими методами 90-х: «Чувак, тебе жить. Чувак, ты нам нужен красивый и здоровый. А если ты не хочешь быть красивым и здоровым, то у тебя будут проблемы» — вот я категорически против этих методов, и всегда за тех, кто этим методам противостоит.

А.Нарышкин― Второй раз попытаюсь прикинуться адвокатом властей.

Д.Муратов― Давайте. Лицемерьте-лицемерьте.

А.Нарышкин― Шестуну по-хорошему предложили уйти. Шестун не согласился. Еще стал раздувать эту история. Вот и следствие.

Д.Муратов― Вот я и спрашиваю.

А.Нарышкин― Шестун не вчера родился. Он знает, как всё устроено. Он работал во власти. Он знает, какие есть принципы.

Д.Муратов― Вот и вопрос.

А.Нарышкин― За что боролись, на то и напоролись.

Д.Муратов― Он говорит: «Не выберут меня — уйду». Ему предлагаю силовики, угрожая тюрьмой. А чем у нас угрожают, собственно говоря? Весь менеджмент, основной менеджмент – это неволя и пытки, два столпа кадровой политики. Как это так? Предпринимателя Пшеничного… говорят, что это самоубийство. А у него 19 колотых ранений и следы от нагревателя, кипятильника во рту, а еще в разных местах разные вещи, про которые не буду говорить, потому что нас тут и дети слушают. Это чего такое?

СИЗО №7 Омска. Пытки такие, которые не снились вообще нигде и никому, о чем говорят, свидетельствуют и есть медицинские показания. У нас об этом пишет Масюк. Вербовка несчастных 17-летних детей под контролем спецслужб и их посадка в тюрьму. Для чего? Чтобы сделали дырочки.

Мне не нравится, когда специальные службы стали целиком курировать политическую жизнь страны. Мне не нравится, когда это делается методами тайной полиции. Вот в чем дело. И всё это называется сопровождение уголовных дел. Мне кажется, что надо быть скромнее, товарищи.

А.Нарышкин― Дмитрий Муратов сегодня в нашей студии. Мы вернемся после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Дмитрий Муратов, издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» сегодня со своим особым мнением в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVi. Про чекистов мы с вами хотели договорить на примере с Шестуном.

Д.Муратов― У спецслужб есть большие успехи в борьбе с терроризмом…

А.Нарышкин― А вы уверены?

Д.Муратов― Слушайте, количество заявлений о предотвращенных терактах превышает 5 тысяч, количество дел, доведенных до суда – менее 150. Я не знаю, в чем здесь успех: в этом гигантском количестве заявлений или в том, что все-таки попало в суд.

А.Нарышкин― И по тому, что попало в суд – тоже вопросы.

Д.Муратов― Надо признать, что мы стали в смысле терактов, в смысле разнузданного поведения этнических группировок мы стали жить спокойнее. Это просто надо признать, отдать должное людям, которые работают, жизнью рискуют. Но когда специальные службы начинают контролировать гражданскую и общественную жизнь страны, меня это настораживает. Меня настораживают массовые репрессии. Меня настораживают эти посадки за репосты. Меня настораживает сопровождение чекистами дела «Седьмой студии», дела предпринимателей, таких как Магомедов.

Дм.Муратов: Нельзя вести себя москвичам так, как ведут себя быдловатые жители курортных городов

Мне, вообще, кажется, что хватит биться со своим народом. Надо уже биться за него. У нас в каждом банке, Леша, сидят прикрепленные полковники чекисты.

А.Нарышкин― Не знал.

Д.Муратов― Да, в каждом банке, а в крупном банке непременно… Называется: аппарат прикомандированных сотрудников. Да вы что! В каждом банке.

А выведены были из страны триллионы. Триллионы! Скажите, пожалуйста, а куда они смотрели, когда Беджамов из своего банка вывел миллиарды, когда Пугачев вывел миллиарды? Где триллионы?

А.Нарышкин― Может, они после этого?..

Д.Муратов― Не-не-не, там же всё время это было. Это институт постоянно работающий. Что вы!?

А.Нарышкин― Ну, недоглядели. И на старуху бывает проруха.

Д.Муратов― Тогда непонятно, где посадки среди тех, кто недоглядел. А?

А.Нарышкин― Может быть, мы о них не знаем. Может это в рамках вот этого… не рассказывать плохую информацию.

Д.Муратов― Дальше – вот это действие чужими руками: действие руками полиции, действие руками миграционной службы, действие руками казаков. Ну, слушайте, было избиение. Были люди с кастетами, специальными тактическими перчатками, дробящего действия. Обещали разобраться. Где казаки? Опять гибридность. Они хотят страну превратить в «гибриданутую страну», где как бы все всегда ни при чем, но закон нарушается постоянно как бы в интересах дела.

Когда-то великая Лидия Чуковская спорила с Михаилом Шолоховым. Я прочитал это недавно в гениальной книжке мемуаров Генри Марковича Резинка. Она ему говорила: «Вы за революционное правосознание, чтобы посадили Даниэля и Синявского, а вы должны руководствоваться законом».

Я начал спрашивать, вот эта странная гибридность – откуда она родом? Позвонил своему близкому другу и товарищу — «Новая газета» издала его великолепную книгу «Лабиринт преображения», о Соловках – Юрию Аркадьевичу Бродского. Вы наверняка его знаете. Величайший исследователь Соловков.

Он мне говорит: «На Соловках, когда прибывали баржи, этапы привозили, сразу же вытаскивали бывших чекистов, уголовников, бывших полицейских, бывших чиновников. Они составляли 9 роту (там же были еще и монахи, между прочим), которым выдавали оружие, которых допускали к женщинам, к продуктам, которые могли ходить расконвоированными. И они участвовали во всех избиениях, во всех соловецких пытках. И они участвовали в расстрелах. В расстрелах на Секирке участвовали те самые люди. Не своими руками, нет-нет-нет! Это вот руками этого гибридного войска участвовали в расстрелах на Секирке под руководством коменданта Успенского: начальник клуба, радист, врач, обслуга лагерная. Всех надо замазать. Их руками надо было всё это делать»

Художник Свешников, который там сидел, он создал потрясающий символ. Он к нашему времени очень подходит. Он нарисовал этих людей, смешав человеческие фигуры с крысиными лицами.

Вот у нас вне закона действует группировка Вагнера. Надеюсь, что в интересах страны, но закона о них нет. У нас эти казаки начинают применять насилия против москвичей в центре города. Никто не знает, кто они и откуда взялись, а вооруженные люди… плетка, кстати — холодное оружие, по ГОСТу, я уж не говорю про кастет.

А.Нарышкин― Но, кстати, согласитесь, что с казаками, о которых мы узнали, об их возможностях месяц назад с лишним. Во-первых, подзабыли…

Д.Муратов― А я-то вот помню.

Дм.Муратов: У меня взывает сочувствие человек, предыдущая деятельность которого сомнительна. Очень непростой, крученный — сам Шестун

А.Нарышкин― И я помню. И точно, не в масштабах страны всех это беспокоит.

Д.Муратов― Вот это очень точно всё. Вот, например, я скажу… я не хотел говорить, но скажу…

А.Нарышкин― Но мы с вами помним, нас это беспокоит.

Д.Муратов― Помним. Вот опрос «Левада-центра», удачно интерпретированный в «Московском комсомольце» моим любимым экономистом Игорем Николаевым. Что он пишет? 5% нашего населения беспокоит проблема со свободой слова. 7% или 8% беспокоит произвол чиновников. 9% беспокоят суды .в которых нельзя добиться правосудия. Сколько человек беспокоит нарушение гражданских прав и свобод? Вот в таких вот пределах – 5 -7%. Но 63% беспокоит нищета, а 47% — повышение роста цен. У нас люди до сих пор не связывают свободу слова, базовые понятия гражданского общества с тем, что именно поэтому нищета и именно поэтому рост цен.

Когда-то мне Явлинский рассказал, что водном племени женщины не понимали связи между половым актом и беременностью. Вот приблизительно так происходит у нас в обществе. Связи между свободой слова, свободными выборами, сменяемостью власти и тем, что есть нищета, тем, что есть повышение цен, и тем что есть неправосудие, — до сих пор связать не могут. Ну, что делать?

Потому что во многом виноваты так называемые демократы 90-х, которые оказались богаче, чем люди, которые за них голосовали. Они предали своих избирателей, став приватизационной элитой.

А, с другой стороны, конечно, государственная пропаганда. Она так влияет и мочит мозги, что если во время 80-х, начала 90-х годов говорили «Народу нужна правда»… Когда вы последний раз слышали от кого-то из государственных деятелей, что народу нужна правда? Да на хер не нужна правда! Вера нужна. А еще хитрость нужна. А еще когда мы говорим, что это не мы – это не мы. Всё это не мы. Всё делается в интересах государства. Мы же хитро щуримся, когда говорим «это не мы». В этом же есть гордость, в этом есть доблесть, в этом задорность такая у нас существует.

И людям понравилось, что вера лучше правды. А правда, может, она и не нужна, потому что правда, по мнению нашей власти, государство разрушает.

А.Нарышкин― Дмитрий Муратов в нашем эфире. Я так называл Шестуна наивным человеком. Вот Олег же Сенцов тоже наивный человек? 31, по-моему, день его голодовки…

Д.Муратов― Да, 31-й день. Мне крайне тяжело жить в моем любимом городе, в моей любимой стране, когда каждую секунду я понимаю, что может умереть этот человек – человек, который не признает себя гражданином нашей страны, но мы считаем, что он автоматически гражданин нашей страны, поскольку на момент референдума и присоединения Крыма, он жил в Крыму, следовательно, стал жителем России. Он не получал российский паспорт, но он на него выписан. Он объявил эту голодовку. Он не просит выпустить его – внимание! – он просит выпустить других И он многого добился.

Я хочу сказать, что очень многие люди его поддержали. Посмотрите, блестящие такие великие артисты, как Лия Меджидовна Ахеджакова, как Цыганков, как прекрасный исполнитель… господи, боюсь соврать Яценко, по-моему, главный исполнитель в фильме «Аритмия», — читают рассказы и тексты Сенцова. Как много людей вмешалось.

Вот в воспоминаниях, о которых я говорил – Генри Резника, — он говорит, что за Даниэля и Синявского подписались 719 человек. Тогда, в тяжелое время, когда и смертную казнь не отменили за измену Родине, к чему тянули во время судебного процесса над этими писателями, чьи рукописи оказались опубликованы за рубежом. 719. У нас сейчас – 200. Но каких! И этим можно гордиться.

А.Нарышкин― А результат?

Д.Муратов― А давление общества по поводу Малобродского? А заступничество нашего народа за того же самого Юрия Дмитриева, историка. Никто не поверил в то, что ему шили вот эти люди, сопровождающие дело.

У нас в стране, у нашего народа очень развита эта черта, она называется заступничество. Вот подойдите на улице к любому человеку, и никто из тех, кто знает о деле Сенцова, не скажет, что так ему и надо, никто не скажет. Проведите этот эксперимент. Я гарантирую вам это.

И я очень рад, что сейчас начались уже переговоры Лаврова с Климкиным, Путина с Порошенко, и, конечно, мне дает определенные надежды, что в дело вмешалась Татьяна Николаевна Москалькова.

А.Нарышкин― Переговоры по обмену?

Д.Муратов― Да. Он будет просить помилования. Для помилования необязательно признание вины. Это было доказано давно. И это может сделать президент. И это даст, конечно, гигантское другое развитие отношений России и мира. Я очень на это надеюсь. Я очень хочу, чтобы выжил Сенцов. Мы обратились, кстати, во ФСИН за право сделать с ним интервью, беседу. Я очень рассчитываю…

А.Нарышкин― НРЗБ условия его содержания.

Д.Муратов― Мы обратились. Мы надеемся, что с его стороны не будет возражения. У нас есть такое предположение. Я пока не хотел бы в детали углубляться. Мы этого хотим.

А.Нарышкин― Вопрос к вам с сайта про Алексея Навального, у которого завтра, 14-го числа вроде бы истекает срок заключения под стражей. И спрашивают, посещали ли вы его в этот раз? Потому что прошлую его отсидку вы к нему ходили как член Общественного совета при МВД.

Д.Муратов― Да. В этот раз мы посоветовались с адвокатом Ольгой Михайловой, она со своим доверителем. Алексей Анатольевич сказал, что у него всё хорошо, он сидит в привычных уже, к сожалению, для него условиях СИЗО в Мневниках. Мы договорились, что я съезжу в СИЗО… как это… Симферопольском.

А.Нарышкин― Спецприемник.

Д.Муратов― Спецприемник, да. Я там был в камере № 2. Поговорил с людьми, которые там содержатся. У одного была проблема, что дома некормленая собачка. Такой настоящий русский «пятнадцатисуточник», очень глубоко мне симпатичный человек. Мы договорились с участковым, что его собаку покормят. Сильных жалоб там нет. Там сидел, кстати говоря, и я с ним разговаривал, спрашивал, что и как нужно – Руслан Шаведдинов, ведущий программы «Кактус» на ФБК. У него есть проблема, на самом деле. Я эту проблему рассказал и в ГУВД Москвы и в Общественном совете. Понимаете, в камере – 8 человек, из них один некурящий. Это сложно. Суды, когда распределяют по камерам, они должны это предполагать.

А.Нарышкин― Не до таких нюансов, да.

Д.Муратов― Если человек сидит 30 суток, и он попадает в курящую среду — это реальная угроза здоровью. Алеша, я что хочу сказать. Вот за последнее время уволили с ТНТ-Нижневартовск прекрасную журналистку, великолепное письмо написавшую, за интервью «Дождю», где она сказала, что в детском саду песенки поют про дядю Вову. Уволили Кускова. Закрывается много газет.

Я вот к Венедиктову, который нас слушает, обращаюсь: Леша, давай создадим отдельно от «Эха» и «Новой газеты» редакцию запрещенных СМИ, такой не ноющий ковчег, куда соберем всех уволенных замечательных наших коллег, пострадавших от цензуры. Вот такой проект я предлагаю сделать «Новой газете» вместе с «Эхом».

А.Нарышкин― Замечательный состав получится. Дмитрий Муратов был сегодня нашим гостем.

Д.Муратов― Если вас уволят, Леша, я готов!..

А.Нарышкин― Спасибо!