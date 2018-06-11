М.Максимова― Это программа «Особое мнение». В студии – Марина Максимова. Я приветствую всех наших телезрителей и слушателей. А свое особое мнение сегодня высказывает дьякон Андрей Кураев. Здравствуйте!

А.Кураев― Добрый день!

М.Максимова― Молодые прихожане. Буквально накануне у себя в Живом Журнале вы опубликовали определенный отчет, в котором говорится, что сокращается количество молодых прихожан. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за отчет, что это за статистика, что за данные.

А.Кураев― Есть такое общее правило по закону Паркинсона: когда появляются чиновники — у них появляется какая-то деятельность. Не какая-то деятельность порождает чиновников, а скорее обратное. Им нужна имитация этой бурной деятельности, им нужны отчеты, вихрь бумаг и так далее.

И вот поскольку при патриархе Кирилле появилась такая установка – работать с молодежью, точнее, имитировать работу, то поэтому, соответственно, в каждом приходе появился человек, уполномоченный, ответственный за эту «борьбу с молодежью». Дальше есть на уровне благочинья, то есть районно-городского, потом есть в городской епархии Московской тоже есть большой начальник, правда, он мирянин, иподьякон патриарха Михаил Куксов. Это его письмо, которое я опубликовал, в котором он требует объяснить, «что получилось, почему в ваших отчетах НРЗБ, — там, где до недавнего времени викарием был епископ Тихон Шевкунов, ныне Псковский митрополит, — почему у вас вдруг цифра 18-го года на треть ниже, чем в 17-м году?» То есть число приходских молодых активистов оказалось на треть меньше, где, скажем, с 600 человек до 400 человек где-то снизилось.

Что меня удивило в этом письме, — это то, что, оказывается, вышла амнистия, что теперь можно патриарху не сообщать личные данные каждого и этих активистов.

М.Максимова― То есть раньше сообщали?

А.Кураев― То есть, понимаете, это что, патриарху интересны фамилии, имена, отчества и так далее, и домашний телефон каждого из них? Это удивительно совершенно.

Ну, а в целом, просто дело в том, что молодежь очень чуткий класс населения, и я думал, что довольно быстро они разбираются, что: а) никакого социального лифта им тут не открывается карьерного, б) вообще-то, их имеют. То есть они интересны на сами по себе, как единица, занимающая определенную площадь на территории города Москвы. То есть, когда нужно проводить массовые акции и мероприятия, надо заполнить Васильевский спуск или Манежную площадь или еще что-нибудь… площадь храма Христа Спасителя, и вот собою являть доброе лицо и то, что у православия есть будущее, и главное – оно, всё это будущее, связано с патриархом Кириллом, в которого эта молодежь якобы поголовно влюблена…

Вот такого рода ощущения того, что о существовании молодежи на приходах вспоминают только когда нужно по указивке сверху собрать какой-то массив и показатель телевизионную картинку: Смотрите, нас много, мы молодые, мы православные будущей России! Вот ребята это чувствуют и как-то потихонечку отползают в сторону.

М.Максимова― То есть, вы думаете, что эти отчеты, в которых говорится, что, действительно, стало меньше в этом году, они соответствуют действительности или недалеки от истины?

А.Кураев― Дело в том, что я с этими людьми не общаюсь. Поймите, это разные вещи. Одно дело быть активистом приходским, то есть наивно или цинично участвовать в этих акциях, а другое дело – быть просто верующим человеком и быть просто прихожанином. Вот со второй группой я более-менее иногда общение имею, а с первыми, вот этими активистами как-то особо – нет.

А.Кураев: Не какая-то деятельность порождает чиновников, а скорее обратное

Знаете, однажды была такая история лет около десяти назад. Впервые решил патриарх обратиться к молодежи на день своих именин, то есть день Кирилла и Мефодия. То есть именины патриарха у нас маскируются под День славянской азбуки сейчас. И он захотел, чтобы ему собрали православную молодежь Москвы на краешке Красной площади, на Васильевском спуске. Что интересно, что когда проводятся какие-то другие концерты на Красной площади, то православная общественность смущается: там же кладбище – как можно? А когда в честь именин патриарха, то про кладбище замывают и по мавзолей.

Ладно. Собрали году в 10-м впервые, кажется, этих ребят. Но дело в том, что как всегда перестарались. То есть объявили явиться к 10-00, они честно пришли. А в 10 только служба началась в Успенском соборе, рядышком в Кремле, куда их не пустили. Они потоптались полчасика, отметились у дежурных и разошлись. Когда, соответственно, крестный ход во главе с патриархом вышел из Успенского собора и дошел до Васильевского спуска, там было пусто. Конфуз. Нехорошо. Картинка не получилась телевизионная.

На следующий год они учли это и решили: А давайте устроим концерт. Вот пока там идет молитва патриарха в храме для молодежи, давайте удержим ее музыкой. Какой музыкой? А-а, молодежь! Вроде молодежь любит рок-музыку. Давайте рок-концерт им организуем.

Про то, как сочетается рок-музыка и 10 часов утра, они как-то не сообразили, что это скорее такой, вечерний рацион, а отнюдь не утренний. Ну, ладно, хорошо, утренний рок-концерт на Васильевском спуске.

Дальше мысль не останавливается креативная у борцов с молодежью, они говорят: Так, ну хорошо, а как этому придать какой-то православный оттенок, чем-то привлечь? А давайте на разогрев пустим дьякона Кураева. Вот рок-музыка и проповедь – это Кураев у нас умеет, он с Шевчуком дружит. Вот пусть он…

Звонят мне – я прихожу туда. Тихонечко иду в толпе от Китай-города к этому спуску. И оглядываюсь на ребят, как-то удивляюсь, радуюсь даже сначала: как много молодых ребят НРЗБ вида и в такую рань, в воскресенье… выходной день, а они встали и пошли — дивительно! Действительно, может быть, Русь возрождается святая. Нет, ну не может быть такого успеха религиозного миссионерского. И начинаю приставать к девочкам, к мальчикам: «Ребята, а как вы тут оказались, чего тут делаете?» Ответ простой: «Нам зачет по физкультуре обещали».

М.Максимова― Скажите, а какие-то другие методы работы с молодежью принимаются помимо вышеперечисленных?

А.Кураев― Наверняка принимаются. Только, понимаете, у меня аллергия на это словосочетание: «методы по работе с молодежью». То есть, будь я подростком, услышав такие слова, я бы как минимум убежал. НРЗБ хочется со мной работать, то есть он видит во мне материал, на котором отрабатывает какую-то методичку. У него метод есть, понимаете, обкатанный: какую лапшу мне на уши подвесить и так далее, как во мне энтузиазм мой в нужную сторону развернуть. Поэтому я всегда старался избегать этих слов и ни в коем случае не старался овладевать этими, прости господи, методами.

Но, конечно, у чиновников всё это есть: методы, наработки, методички. Они успешно это переписывают, копипастят, отсылают назад и так далее. Бывает, что обмениваются фотографиями, между прочим. То есть фотография одного НРЗБ собрания, в соседнем там благочинье или епархии. «Дай по дружбе мне в этом году, а уж я тебе потом свои пришлю» — чтобы там, в отчете все было красиво.

М.Максимова― Если говорить не об этих активистах, которых собирают на концерты и другие акции для галочки, что касается молодых прихожан. По вашим ощущениям, стало больше молодежи приходить, меньше – есть какие-то тенденции?

А.Кураев: При патриархе Кирилле появилась установка – работать с молодежью, точнее, имитировать работу

―

Ну, мне об этом трудно судить, честно скажу, потому что я последние года четыре отлучен от этого общения. Особо новых лиц в своем приходе я не замечаю. Кстати, в отчете мой храм фигурирует. Там прирост скромненький: плюс 5 человек за год. Я думаю, что это не приписанные цифры, а реальные. При этом, действительно, у нас в Тропарёвском приходе реально общение с молодежью, круг молодежный есть, и энтузиасты, которые этим занимаются, тоже есть. В целом не знаю.

Но важно помнить, что независимо от симпатичности или несимпатичности тех или иных политических акций в Московской патриархии есть красота Христа, о которой еще Бальмонт говорил: «Одна есть в мире красота — любви, печали, отреченья и добровольного мученья, за нас распятого Христа». И поэтому молодое сердце Алеши Карамазова, оно всегда будет чувствовать в любом поколении, в любом политическом климате, даже ультраправославном все равно кто-то сквозь эту имперскую мишуру, позолоту сможет разглядеть вот этот лик Христа.

Знаете, меня когда-то поразила картина одного белорусского художника-модерниста. Он рано умер, к сожалению. Картина у него была такая. Представляете себе: традиционная обычная икона Христа XIX века, такой НРЗБ, что называется, спас, в руке Евангелие держит раскрытое.

Вы знаете, в древности иконы писались на доске из двух половинок. Вот две половинки, чуть выпуклые, вот они соединяются. Чтобы они не трескались, заранее трещину как бы делают, чтобы потом краска не трескалась. И вот эта икона раскололась напополам, букву «V» латинскую образовала – Виктория. Лик Христа иконой расколот, а оттуда выглядывает тоже Христос, но нарисованный скорее в манере Гойи. Такое окровавленное, страждущее лицо Христа, который пробует из этой вот позолоты выйти и свои страдания до нас донести. Вот, я думаю, что есть люди, которые могут это видеть.

М.Максимова― Заговорили про икону. Я как раз вспомнила, год назад я ездила в Дмитров, в Подмосковье. Хотела сфотографировать. Очень красивая была икона, и свет падал… И все мне говорят: «Убрать! Никаких мобильных телефонов, фотографий…». Притом, что звук у меня был выключен, я не говорила по телефону и не собиралась, собственно говоря, это делать. Достала, чтобы сделать фотографию, но вот…

А.Кураев― Вообще, во всех музеях боятся фотографий с точки зрения фотовспышек. Потому что этот яркий источник света, он, конечно, вреден для живописи.

М.Максимова― Но это фотоаппарат со вспышкой. Но здесь – телефон обычный, из кармана.

А.Кураев― Ну, здесь просто уже, знаете, не отделили одно от другого. Может быть, стоило предупредить, что это без вспышки будет и без фиксации лиц людей, которые рядом.

М.Максимова― Но, в принципе, в этом нет ничего плохого?

А.Кураев― В чем?

М.Максимова― Чтобы сделать фотографию в церкви.

А.Кураев― Нет, конечно. Я говорю, видите, в Европе сейчас вообще вышел закон, запрещающий фотографировать людей без их ведома.

М.Максимова― Мы сейчас перервемся и вернемся в студию.

М.Максимова― Продолжается программа «Особое мнение». Мы говорили сейчас с вами о молодежи. Я бы сказала, откуда я взяла эту новость – вы опубликовали ее в Живом Журнале. Скажите по поводу соцсетей. Вы довольно регулярно пишете в Живой Журнал. А какими-то другими пользуетесь, в том числе, кстати, может быть, для общения с прихожанами молодыми?

А.Кураев― Как-то я привык к формату Живого Журнала с точки зрения поиска материала. То есть вот по Фейсбуку навигация мне не нравится.

А.Кураев: О существовании молодежи на приходах вспоминают только когда нужно по указивке сверху собрать

―

Но у вас есть Фейсбук?

А.Кураев― Есть Фейсбук, но я говорю, мне не нравится там навигация, способ архивации, как искать, листать там ленту свою, собственно, сообщения и так далее… И с точки зрения, кстати, модерирования тоже попроще в Живом Журнале мне представляется. Как-то кнопка ban там легче находится, меньше кликов надо делать, чем в Фейсбуке.

Поэтому сказать, что качество публики в моем Фейсбуке и Живом Журнале отличается – не могу сказать. Хамов и там и там предостаточно. Поэтому я по привычке в Живом Журнале работаю.

М.Максимова― А пробовали какие-то… не знаю, вот Телеграм, например, который пытаются закрыть?

А.Кураев― Нет, знаете, я слишком крупный богослов для этого формата, не вмещаюсь я в их количество знаков.

М.Максимова― Как, кстати, вообще, относитесь к этому — надо, вообще, Телеграм-то закрыть, заблокировать? Пусть в Живом Журнале сидят, в Фейсбуке, в Одноклассниках.

А.Кураев― Есть евангельские слова о том, что Господь посылает дождь и на праведников и на грешников, и солнышко светит и тем и другим. Это не повод заблокировать дождик или солнышко. И азбукой Кирилла и Мефодия тоже, знаете ли, пользуются и в хороших целях и не очень хороших. И языком люди могут и сохранить жизнь и убить, но это не повод для тотального вырезания языков. Так что, поэтому, мне кажется, здесь опять же есть чиновники, им нужно имитировать активную борьбу на вверенном им участке.

М.Максимова― Еще одна новость сегодня пришла. В РПЦ предложили восстанавливать храмы для возрождения заброшенных деревень. «Храмы в таких деревнях необходимо восстанавливать, это может вернуть туда и жителей», — заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

А.Кураев― Вот пусть он сам туда и вернется, покажет пример.

М.Максимова― Вы знаете, он говорит, что были примеры, когда село пустело, все жители уезжали, но восстанавливали храм – и возле этого проекта собирались люди и начинали возвращаться в свои деревни. Вы какие-то примеры такие знаете из реальной жизни?

А.Кураев― Я помню рассказ одного из русских писателей-деревенщиков еще конца 80-х годов. Может быть, это был Валентин Распутин. Он рассказывал так, что как-то его на вертолете везли из Москвы куда-то в Новгород Великий. И говорит: «Вот интересно, вертолет низко летит, все видно. И было очень хорошо заметно, где храм разрушенный, а где крест, маковки еще есть. К исходу советской власти это довольно показательный был пример. И там, где храм действующий, там все-таки вокруг, действительно, была жизнь: обработанные поля какие-то, не разрушенные, живые избы курящиеся. А там где храм разрушен, там просто уже лес, болота». То есть такая связь, в принципе, может существовать. Но опять же вопрос: может быть, с дорог начнем или с газификации?

М.Максимова― Чтобы туда доехать как раз и чтобы этот храм построить.

А.Кураев― Конечно, я за то, чтобы строились и возрождались храмы. Просто дело в том, что мне не нравится эта установка – тянуть одеяло на себя. Отечественная война – это мы. Мы – попы, мы – верующие, это мы выиграли! Союз сначала развалили тоже не без нашего участия, а потом восстанавливаем тоже с нашим участием.

Вот что ни кампания – там, конечно… Вот теперь принято считать, что церковь – руководящая и направляющая сила. Вот именно в этом направлении всё, что самое главное, должно происходить. Но, к сожалению, это не так. Даже не в том, исторически это так или не так. Понимаете, есть замечательные слова Честертона: «В святом человеке должно быть столько же святости, сколько и непонимания им своей собственной святости». Вот не надо про себя и даже про свою корпорацию говорить, что мы все такие святые, мы, понимаете ли, позвоночник и нервный столб всей Вселенной и так далее. Вы живите так, чтобы это с вертолета было видно.

А.Кураев: У меня аллергия на это словосочетание: «методы по работе с молодежью»

―

Раз уж вы сказали как раз про вертолет. Наши слушатели спрашивают вас, потому что опять же еще одна сегодняшняя новость как будто специально к вашему эфиру: Департамент государственных закупок Свердловской области собирается взять в аренду три вертолета, чтобы перевозить на них патриарха Кирилла.

На это из бюджета области выделено почти 6 миллионов рублей. Это как раз во время его предстоящего, я так понимаю, визита на Урал. И спрашивают, вот из бюджета… У нас же церковь отделена, светское государство. Зачем ему вертолет. Со ссылкой на источник NEWSRU.com, пишут, что объяснили так в администрации: «Во-первых, так быстрее, не потребуется перекрывать дороги для кортежа и не будет лишнего раздражения».

А.Кураев― Думаю, что из бюджета. Знаете, для того, чтобы не было лишнего раздражения, хорошо бы не перекрывать дороги и просто ездить как все. Пусть в хорошей машине с хорошим кондиционером, с хорошими собеседниками. Медленнее? Так прекрасно! Пусть губернатор в одной машине с патриархом подольше успеют поговорить. Что в этом плохого?

М.Максимова― Вы только что сказали, что с вертолета хорошо видны маковки церквей. Нужно посмотреть. Вот!

А.Кураев― Да. Вопрос в деньгах, конечно. Понимаете, патриарх, конечно, очень ценит свое время, я бы сказал, избыточно ценит свое время, так что не общается с духовенством даже, с которым служит вместе и так далее. Но, в конце концов, если цель визита в том, чтобы патриарх какие-то вещи успел обговорить с местными властями и тем самым помочь местной епархии, то чем больше времени он проведет именно в такой приватной беседе, тем лучше для дела. Я бы на месте губернатора вообще пробку бы организовал по дороге.

М.Максимова― Специально.

А.Кураев― Чтобы подольше поговорить с любимым духовным отцом.

М.Максимова― Давайте поговорим про завтрашний праздник. У нас же сейчас выходные дни официально. 12 июня – День России. Как думаете, что представляет этот праздник для россиян сейчас?

А.Кураев― Это чемодан без ручки, который и тащить легко и бросить жалко. Это, несомненно, чисто ельцинский персональный праздник, то есть День независимости Ельцина от Горбачева, вот и всё. Напомню, 12 июня 90-го года в Верховном Совете, председателем коего был Борис Николаевич, объявили суверенитет России опять же от Советского Союза, непонятно как… парад суверенитетов. Тогда еще далеко не все республики сделали такие шаги.

Через год на этот же день Ельцин назначил день выборов президента Российской Федерации и эти выборы он выиграл. То есть это двойной праздник Ельцина. Вы знаете, недавно «Левада-центр» провел опрос, согласно которому – просто очень интересно был подан в новостной ленте, — оказывается, почти половина россиян не знает названия этого праздника.

М.Максимова― Да, путаются.

А.Кураев― А не знают в смысле, что не знают, как его сегодня приказано называть, а называют по старинке: День суверенитета России, как было в 90-е годы. Более того, там 2% помнят именно об этом – что это день принятия декларации, а 1% помнит, что это день выборов 91-го года. Значит, это люди, у которых, как теперь говорят, неправильная память: помнят то, что надо было бы забыть. Но я к этому меньшинству с хорошей памятью все-таки отношусь и мое отношение к этому празднику прежнее.

Понимаете, конечно, в названии, что день декларации суверенитета, День независимости России есть какая-то оскорбительность для нашей страны, потому что возникает вопрос: А чего, мы колонией раньше были? И что, только при Ельцине в 90-м году освободились? Как интересно!

Но если уж говорить об этом. Действительно, это такая мода. В XX веке огромное количество стран празднует свой суверенитет, обретение независимости и так далее. Но если уж поискать, то, пожалуйста, дата в истории есть. Это 2 (14) июля 1700 года. День подписания Стамбульского (он же Константинопольский) мирного трактата, договора между послами Петра I (кстати, посол носил фамилию Украинцев) и соответствующим султаном или визирем.

Это итоги азовских походов Петра I, которые были достаточно удачны. И по результатам этих походов в этом трактате, который был составлен, было сказано, что Московия как независимое и суверенное государство более не платит дань Крымскому ханству.

А.Кураев: Теперь принято считать, что церковь – руководящая и направляющая сила

Понимаете, здесь надо различать: одно дело зависимость от Золотой Орды – с ней было покончено еще при Василиях и Иванах и давно, а другое дело – более долгая зависимость от Крымского ханства. Эта зависимость была не столько политическая и так далее. Но они постоянно шантажом, террором откровенным, набегами они требовали все время выдачи: платить им ежегодную дань. И эта дань платилась где-то до 1686 года — когда Россия, Москва платила дань Крыму – 1686 год. Затем где-то 15 лет не платили де-факто. И только в договоре 1700 года сказано, что дальше и платить не будем.

Вот это и есть суверенитет Российской Федерации, причем в тексте договора прямо: как свободное, самостоятельное государство Московия не платит. Прямо это было сказано.

Заодно и День Бастилии отметим.

М.Максимова― Вы готовы предложить, выступить с таким предложением?

А.Кураев― Да, конечно. Я опять же в своем Живом Журнале написал еще пять дней назад.

М.Максимова― Смотрели ли вы прямую линию с президентом?

А.Кураев― Нет.

М.Максимова― Нет?

А.Кураев― Не преувеличивайте силы моего христианского терпения.

М.Максимова― Хорошо. Ну, вообще неинтересно?

А.Кураев― Я не нуждаюсь в психотерапии. А это именно из этой серии.

М.Максимова― А если бы, скажем, у вас была возможность задать ему вопрос по прямой линии или прямо в студию, вы бы какой вопрос?..

А.Кураев― Мне уже не 15 лет. В 15 лет да, у меня были такие мечты: Хорошо бы я Брежнева встретил, я бы его спросил… И так далее. Но это в 15 лет. Но сейчас-то?...

Я исхожу из того, что и президент и патриарх информированы лучше меня о положении в стране и в мире. Поэтому сказать, что что-то новенькое им открою, это наивно. Это их выбор.

М.Максимова― Почему же? Нет, не открыть, а спросить, наоборот.

А.Кураев― Ну, значит, предложить некоторую оценку, альтернативу, да, можно было бы. Но у меня как-то нет таких мессианских планов. Ну, нет у меня своего рецепта спасения России или спасения православия, поэтому я как-то без ревности отношусь к патриарху и президенту.

М.Максимова― То есть с ними вообще не о чем говорить?

А.Кураев― О рыбалке.

М.Максимова― О рыбалке, об охоте…

А.Кураев― Мне нельзя охотиться. О рыбалке. Тем более, что как раз Ставропольский митрополит Кирилл на днях учредил свой кубок митрополита Кирилла за успехи в рыбалке. Попы соревнуются между собой. Явка с детьми и семьями строго обязательная. Есть указ, я его тоже опубликовал. Смотрите у меня в блоге.

М.Максимова― Там, наверное, тоже отмечают посещаемость обязательно. Сейчас мы прервемся и вернемся в студию.

НОВОСТИ

М.Максимова― Продолжается программа «Особое мнение». Это особое мнение дьякона Андрея Кураева. По поводу прямой линии с президентом. У меня есть приятельница, которая живет в Брюсселе. Она журналист и по работе смотрела эту прямую линию. Она была дома, у нее включен телевизор. В этот момент к ней заходит сосед. Сосед – бельгиец. И он спрашивает: «Что-то происходит? Почему ваш президент выступает?» Она объяснила ситуацию, что вот местные жители, россияне звонят, обращаются с вопросами, с проблемами.

Бельгиец, постоял, постоял, подумал, посмотрел и говорит: «Теперь я понимаю, почему россияне так любят своего президента». Это действительно так? Потому что рейтинги показывают… рейтинг высокий у нашего президента. Это правда, работает, вот такая прямая линия, напрямую?..

А.Кураев― За 4 часа помочь 70 гражданам своей страны — для президента, честно говоря, мелковато. Я не могу себе представить, чтобы даже королева Англии в таком режиме управляла бы своей империей, не говоря уже о президенте США и так далее. То есть это управление вручную проблемами ТСЖ, мусорными свалками и так далее, означает, что он плохой управленец.

Когда, простите, мне даже дети говорят, что Путину нет альтернативы, это значит, он плохой управленец: вытоптал вокруг себя настолько, что… Ну, что значит, что ему нет альтернативы? Это означает, что задушены все информационные каналы, что у людей нет возможности услышать другие мнения, прислушаться к другим людям, к другим концепциям и так далее. Это что, хорошо, разве?

То есть всё это – и безальтернативность и ́эти прямые линии – это показатели колоссального кризиса и неумения управлять, прежде всего.

Но меня в той линии малость покоробило то, что он ушел от прямого ответа на вопрос о своей вере. Он ответил по-смердяковски. – «Вы верите в Бога?» — «Я верю в необходимость веры в Бога. Я верю в существовании веры в Бога».

Это такой, в общем, ответ агностика. Агностицизм – это такая вежливая форма атеизма. Имеет право, полное право. Только креститься-то зачем и мощи целовать и так далее? То есть вот это место меня удивило. Тем более, что он не первый раз отвечает на этот вопрос, не первый раз правит Россией. Мог бы чему-то и научится уже. Какие-то клише, заготовки же есть у него.

М.Максимова― Ну, это же, получается, врать.

А.Кураев― Вот интересно. Не могу сказать однозначно, не могу утверждать, что он атеист. Я просто ставлю вопрос. Вот для меня это некая заметочка: почему ответил так?

М.Максимова― А, может быть, это слишком личный вопрос? То есть можно спросить, какие у тебя часы на руке, а спрашивать про веру…

А.Кураев: Языком люди могут и сохранить жизнь и убить, но это не повод для тотального вырезания языков

―

А чего тут такого? В Евангелии говорится про такие вопросы именно: «Да будет ответ ваш: да – да, нет – нет. Всё остальное – от лукавого». Как раз, какое ты любишь вино – это личный вопрос. Можешь не отвечать. А если ты скажешь, что «я верю в бога», то что тут компрометирующего, что тут такого избыточно приватного? Особенно для публичного деятеля, который публично крестится, посещает религиозные церемонии.

М.Максимова― А если бы он ушел вообще от ответа, сказал бы… я думаю, что он не может сказать «я не хочу отвечать», но, с другой стороны, почему бы и нет? Он же человек.

А.Кураев― Ну, пожалуйста, имеет право. Но здесь есть явное лукавство в этом ответе. Да, и, кстати говоря, это не модно, не в тренде. Вон Макрон и тот уже вступил в переговоры с Римским Папой насчет расширения присутствия католической церкви в медийном пространстве Франции.

М.Максимова― По поводу инициативы… Англиканская церковь отменила тайну исповеди. Теперь священники могут, — как журналисты пишут, — доносить на верующих в правоохранительные органы. Там скандал разгорелся. Обязали священников перед исповедью предупреждать прихожан о том, что так произойдет. Как вы относитесь к этой инициативе?

А.Кураев― Во-первых, с нашей точки зрения, богословской у англикан таинства исповеди нет. Это такая просто пасторская беседа. Ну, личный психотерапевт, богословский консультант. То есть таинства именно отпущения грехов там не предполагается по богословию самой англиканской церкви, насколько я понимаю. То, что честно говорится о том, что информация может уйти — хорошо, что об этом честно предупреждают. Надо, конечно, там нюансы посмотреть, в каких случаях эта информация может уйти. По-моему, если по ходу беседы стало понятно, что человек намерен причинить вред себе…

М.Максимова― Да, там говорится так: «Если в своей исповеди вы затронете любой вопрос, вызывающий обоснованную тревогу по поводу безопасности и благополучия вас самих или любого иного лица».

А.Кураев― Да. Я не буду трогать конфессии. Пусть они сами себе устанавливают правила. У католиков на эту тему есть масса книг и фильмов, как мучается католический священник, потому что он связан тайной исповеди и поэтому не может ни себя защитить, ни других, только какими-то намеками и так далее.

В православной церкви. У нас есть документ, по которому священник может сообщить в органы информацию, которая стала известна в ходе исповеди, но только не сообщая никаких личных данных и намеков, которые могут позволить установить из его слов субъекта этих событий. То есть можно сказать, что есть информация о том, что Петрову кто-то угрожает, но не могу сказать, кто. То есть над Петровым нависла угроза. То есть над жертвой возможной агрессии. Об этом я могу сказать и предупредить, но не говоря, не намекая — кто.

В истории Русский церкви был печальный опыт, но какой-то фантастический, когда в петровские времена был закон, согласно которого священник обязан был донести в органы, если злоумышленник собирается совершить какой-нибудь теракт против царствующей династии и отказывается от своего помысла. То есть ситуация достаточно странная. В советские времена каждый школьник знал, что такой закон жуткий в царские времена был, но, честно говоря, я не нашел в литературе ни одного случая использования этого закона.

Мне кажется, ситуация крайне странная. Представьте себе, я какой-нибудь Халтурин, я собираюсь взорвать Романовых в Зимнем дворце. И вдруг я считаю, что это грех и иду в этом каяться. Потому что если я не считаю, что это грех, я не пойду в этом каяться. Значит, я должен этот замысел взлелеять, подготовить его, при этом сам же его я оцениваю как грех. Дальше — я почему-то заранее в этом грехе каюсь перед батюшкой. Хотя батюшка меня отговаривает – «нет, все равно я все-таки пойду и взорву». Очень странная ситуация.

Поэтому я говорю, не могу себе представить, чтобы люди шли с такими вещами на исповедь. И опять же мне неизвестно, чтобы кто-то потом из священников сигналил куда надо, получив такую информацию.

М.Максимова― Может быть, если люди уверены, что это останется тайной, как-то поделиться…

А.Кураев― Нет, я просто не понимаю. Это что, какой-то модный роман «Индульгенция на убийство»? Можно я куплю абонемент на следующий год на три убийства? Это так.

М.Максимова― В любом случае, как вы считаете, как должно быть? То есть у нас, получается, можно сообщить, что кто-то там в опасности…

А.Кураев― Поскольку, я все-таки не священник и сам исповедь не принимаю, теоретически, мне кажется, что эта формула достаточная. То есть и тайна исповеди должна быть гарантирована, это, безусловно. Кстати говоря, тайна исповеди, она обоюдная: не только священник не имеет права рассказывать, что было на исповеди, но и тот, кто исповедался, не имеет права об этом рассказывать, какой совет ему дал священник. Он тоже не должен рассказывать. Но, правда, для таких людей наказание не предусмотрено. Священника сана решат, а прихожанина нет.

М.Максимова― Спрашивают наши слушатели про громкую историю с журналистом Бабченко. Как вы и как РПЦ относится к такой инсценировке смерти?

А.Кураев― Я думаю, что РПЦ не в курсе, кто такая Бабченко эта. Моя личная позиция без особого анализа, она простая. Если эта история реально помогла спасти хотя бы одни жизнь, то и ладно. А если это просто чей-то пиар, технологии, то это грязно, нехорошо. Но надлежащей компетенции, чтобы разобраться, что это, у меня такой информация, желания в этом копаться, нет. Поэтому если так, то так. А если так, то так.

М.Максимова― По-моему, исчерпывающий ответ. Про Олега Сенцова, украинского режиссера…

А.Кураев― Я совсем ничего не знаю. Последние две недели провел в Монголии или по пути в Монголию. Поэтому я очень отстал от жизни.

М.Максимова― Но хотя бы просто саму идею голодовки – то, что человек, добиваясь своих требований… голодовка как метод борьбы.

А.Кураев― Насколько я знаю, он себя декларировал как человек неверующий, атеист. Причем уже, находясь… там один украинский епископ пожелал его посетить не из Московской церкви, то он отказался от этой вещи, мотивируя тем, что «я атеист». Поэтому зачем я буду давать оценку его поведению? Взрослый мальчик.

М.Максимова― А что касается, например, громкой истории с Кириллом Серебренниковым? Сегодня вот председатель жюри «Кинотавра» потребовал освободить. Вы бы к такому воззванию присоединились бы?

А.Кураев― Нет. Понимаете, я уже третий раз говорю, что мне уже не 15 лет и не 10. Это в 10 лет на собрании класса, когда выбирают пионервожатого класса или совет класса, встает Маша и говорит: «Я предлагаю Танечку». Учительница спрашивает: «А почему?» — «Она хорошая девочка. Она моя подруга». Всё.

Понимаете, то, что происходит в таких случаях вокруг деятелей культуры – ровно то же самое. Тусовка начинает говорить, не зная ни материалов дела, ни сути обвинения: Ну, что вы! Он же хороший парень. Мы с ним вместе где-то что-то… Он хорошее кино снял…». Действительно, хорошие фильмы снимали. Фильм «Ученик» — я восхищаюсь этим фильмом. Ну, и что из того? Обвиняют его по финансовым вещам?

М.Максимова― Да.

А.Кураев― И вот Михалков. Талантливый режиссер. Доход у него миллион 200 тысяч рублей в месяц. Я не могу быть уверенным в том, что это не в ущерб Союзу кинематографистов как таковому и российскому кинематографу. Но одно другого не исключает. Можно быть человеком финансово не очень аккуратным, скажем так мягко и при этом талантливым творцом. А вообще, бывает, что злодейство и гений очень даже совместимы.

М.Максимова― У нас слушатели уже неделю, больше обсуждают цены на бензин. Правильно я понимаю, что вы едите на скутере?

А.Кураев― На скутере. Меня это не касается. У меня микроскопические траты на это, поэтому как на 100 рублей я заправлялся, так и продолжаю. Может, делаю это немножко чаще.

М.Максимова― То есть вас пока это не затронуло. Спасибо большое! Это было особое мнение дьякона Андрея Кураева. Я Марина Максимова. До свидания!