О.Пашина― Добрый вечер, меня зовут Оксана Пашина и это особое мнение политика Владимира Рыжкова. Здравствуйте.

В.Рыжков― Здравствуйте.

О.Пашина― Вы можете задавать ему свои вопросы, присылая SMS на номер +7 985 970-45-45, Twitter-аккаунт @vyzvon, трансляцию можно также смотреть на YouTube-канале «Эха Москвы».

Мы тут только что узнали из новостей, что ректор МГУ попросил не привлекать к уголовной ответственности студента, который испортил указатель к Чемпионату Мира по футболу. Кто-то написал там с баллончика «Нет фан-зоне» — это старая история с протестами студентов. Вот, следствие считает, что этот студент Дмитрий Петелин написал. И ректор вступился за него, просит не привлекать к уголовной ответственности, говорит «Мы разберемся сами. Он хорошо учится. Не надо, отпустите». Это с чего такие послабления?

В.Рыжков― Ну, у нас вообще, мне кажется, сбиты все ориентиры и сбиты все прицелы. Уголовка – это, как правило, тяжелое преступление в Уголовном кодексе, связанное либо с угрозой жизни и здоровью, либо с угрозой имуществу. Причем, угроза имуществу существенная.

О.Пашина― Ну, вандализм – тоже уголовное преступление.

В.Рыжков― Ну, вандализм – это когда вы там побили на Тверской в бутике на 2 миллиона стекла какие-нибудь с бриллиантами. Это вандализм. А если вы на табличке написали слово из 3-х букв, то какой же это вандализм? Это административка. То есть максимум, что…

Ну, в принципе, даже тут не надо привлекать здравый смысл. Даже просто если строго следовать закону, там уголовкой даже не пахнет. И здесь просто это такой полицейский раж: надо выслужиться перед начальством, надо показать, что раз Чемпионат Мира – дело святое, то будем сажать всех, кто плюнет в эту сторону. Ну, это ж бред полный! Поэтому, ну, хорошо, что Садовничий обратился, потому что абсолютно бредовая история.

И эту тему… Молодец Сергей Шаргунов, что он поднял на…

О.Пашина― Вот, я думаю, не по следам ли это вчерашнего разговора о маразме в борьбе с экстремизмом?

В.Рыжков― Да. Маразм полный. То есть здесь просто, с одной стороны, все вот эти Центры «Э» по борьбе с экстремизмом, фсбшники, Следственный комитет – это работа за палочки, за показатели.

О.Пашина― Ну, это показательное дело (НЕРАЗБОРЧИВО), например, то же самое.

В.Рыжков― Да, показательное. Им нужно… Они ж не могут получать зарплаты, иметь соцпакеты, соцстраховки, медицину бесплатную, получать квартиры. А в графе «Экстремизм» у них будет 0. Они ж должны, значит… Я уже много раз в этом эфире и с вами тоже говорил, что если вы создаете контору по борьбе с экстремизмом даже там, где экстремизма нет и, в принципе, как бы, и не пахнет, они придумают экстремизм, они сфабрикуют. Так и здесь.

Поэтому вот этот разгул полицейщины, разгул этих репрессий – он связан не с тем, что у нас там вандалы расхаживают по университетам, не с тем, что у нас в каждой подворотне сидит экстремист, а потому что соответствующим органам надо выполнять плановые показатели по посадкам, по возбуждению уголовных дел.

Я уже говорил в этой студии, что эти люди, видимо, считают себя патриотами. Но когда ты сажаешь ни за что своего согражданина, такого же гражданина России как и ты, ну, какой ты патриот? Ну, какой ты патриот? Ты топчешь патриотизм.

В. Рыжков: если вы на табличке написали слово из 3-х букв, то какой же это вандализм? Это административка

Поэтому я очень надеюсь, что вчерашняя прямая линия там, конечно, она длинная была, 4,5 часа и, в основном, она была довольно, так сказать, как обычно бессодержательной. Но, по крайней мере, может быть, вот то, что президент сказал, что много маразма и перегибов…

О.Пашина― Шаргунов сказал, что маразм. Ну, президент согласился.

В.Рыжков― Ну, он же согласился с этим, да. То есть, ну да, действительно. Ну, что? Ну…

О.Пашина― А зачем, интересно, Шаргунову дали возможность задать такой вопрос? Ведь, мы же понимаем, что, все-таки, вопросы отбираются.

В.Рыжков― Вопросы, конечно, готовятся заранее.

О.Пашина― Это было сделано для чего? Чтобы перед Чемпионатом Мира сказать, что у нас нет перегибов?

В.Рыжков― Возможно, перед Чемпионатом Мира, возможно, просто Кремль решил, все-таки, в направлении гражданского общества сделать какой-то такой кивок хотя бы или полукивок, как-то показать, что не совсем мы тут звери и идиоты и всех будем сажать, чтобы показатели выполнять. Вот.

Поэтому хороший знак. Дай бог, чтобы это было и дальше. Но таких дел-то много. Вот это дело когда сфабриковали сейчас вот это групповое дело по экстремизму…

О.Пашина― Новое величие.

В.Рыжков― Да, Новое величие. Оно же абсолютно сфабриковано. Оно сфабриковано в стиле 30-х годов: там нет никаких фактов, там нет никаких событий преступлений, нет никакого факта преступлений, нет никакого умысла, вообще ничего нет.

О.Пашина― И экстремистское сообщество организовали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, написали им устав.

В.Рыжков― Да, сами сотрудники организовали, опять-таки, чтобы выслужиться перед начальством, получить должность, новую звездочку, премию и так далее.

А что в итоге получается? В итоге получается, что у нас и так по опросам… Ну, сколько? Пару лет назад был опрос среди московских студентов: 70% мечтали бы покинуть страну. Ну, вот, каждое такое дело по табличке, по сфабрикованному несуществующему экстремистскому сообществу – оно увеличивает нелюбовь к стране, увеличивает нелюбовь к власти, увеличивает эмиграционное настроение. У нас и так огромная утечка мозгов и отток специалистов. Ну, давайте будем сажать студентов за табличку – еще больше уедут.

То есть абсурдная абсолютно политика разрушительная. И не знаю, понимает это президент или не понимает? Ну вот, может быть, в том числе с помощью нашего разговора власти должны осознать, что вот такая полицейщина, вот такие высосанные из пальца экстремисты, вот такие репрессии повсеместные, вот эта ретивость вот этих антипатриотов из силовых структур, которые разрушают гражданское общество, разрушают гражданское согласие, разрушают конституционный порядок, разрушают репутацию страны, разрушают репутацию власти, с этим надо заканчивать.

О.Пашина― Сергей из Тюмени пишет нам: «За анекдот про Сталина давали срок, а про Путина можно анекдоты рассказывать. Всё не так плохо, на самом деле».

В.Рыжков― За анекдот про Сталина убивали, расстреливали, а не давали срок. Поэтому… Конечно. А что, Сергей хочет сказать, что сейчас лучше?

О.Пашина― Что сейчас лучше, да.

В. Рыжков: Перед ЧМ, возможно, Кремль решил все-таки в направлении гражданского общества сделать какой-то кивок

В.Рыжков― Ну, лучше, конечно. А кто спорит? Но лучше не значит хорошо. То есть, естественно, что если вы из бочки с дерьмом вылезете на зеленый лужок, вам будет лучше. Но всё равно вы будете все в дерьме и это не значит, что вам будет хорошо. Поэтому мы должны стремиться не к тому, чтобы у нас было лучше, чем при Сталине, а мы должны стремиться к тому, чтобы у нас было хорошо. А когда на невинных людей фабрикуют уголовные дела и сажают, это нехорошо.

О.Пашина― Кстати, вчера на прямой линии Путин сказал, что у нас сейчас в стране примерно как в Советском Союзе в 30-е годы как историк.

В.Рыжков― Ну, тоже странная такая…

О.Пашина― Как вы можете это оценить? Я вздрогнула, честно говоря, когда это услышала. Но думаю, может быть, я очень глубоко копаю? Он не об этом?

В.Рыжков― Ну, он-то хотел хорошее сказать. Он-то хотел сказать, что нам тоже нужен рывок или, как он говорит, прорыв, обрыв.

О.Пашина― Технологический.

В.Рыжков― Да, технологический. Что, вот, при Сталине это делалось методами известными – методами ГУЛАГа, методами изъятия продовольствия у крестьян, которые после этого умерли в количестве 7 миллионов человек.

О.Пашина― А мы так не будем.

В.Рыжков― А мы так не будем. То есть он, наверное, хотел хорошее чего-то сказать. Но вообще лучше, все-таки, сравнивать не с 30-ми годами, потому что наша-то историческая память не очень к 30-м годам относится.

О.Пашина― Мне не очень понятно, как мы собираемся делать технологический рывок, находясь в совершеннейшей изоляции?

В.Рыжков― Ну, опять-таки, по поводу технологического рывка есть пропаганда, которая утверждает… И, кстати, он вчера об этом говорил, что у нас растет экспорт машиностроения. Ну, он растет, но это оружие.

Если посмотреть объективные показатели, например, процент инновационных предприятий в России сокращается, количество международных патентов, которые мы регистрируем, сокращается. Доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров сокращается.

То есть если, вот, отбросить психотерапию, которая проходит на этих прямых линиях, и смотреть в корень, то ситуация ухудшается: у нас не только прорывом не пахнет, у нас по всем качественным показателям продолжается отставание и деградация.

О.Пашина― Кстати по поводу психотерапии. Илья спрашивает: «Как вам кажется, прямая линия с президентом – она до сих пор актуальна и для граждан страны, и для самого президента? Или уже потеряла смысл?»

В.Рыжков― Я думаю, что она имеет большой смысл, потому что, действительно, люди, которые, может быть, мыслят не так системно, как нам хотелось бы, и не так рационально, как нам хотелось бы, для них это создает общее впечатление, что президент заботится, помогает людям, отзывчив. Он даже какому-то губернатору вчера сказал, что «А чего, вот, вы сказали про нее «она», если она Наталья Николаевна?» Видите, как он с уважением? И это, конечно, работает, и это повышает его рейтинг.

Но если смотреть на это, опять-таки, с позиции здравого смысла и с позиции рациональности, то это же просто сеанс разоблачения. Потому что, ну, 2 миллиона звонков, 2 миллиона проблем означают, что в каждом регионе по несколько тысяч системных кризисов, которые не решаются годами. Потому что когда президенту звонят по вопросам жилого фонда, по вопросам дорог, по вопросам, закроют школу или не закроют школу, или больницу, это же вообще не федеральная компетенция.

Вот, если вот эти 2 миллиона вопросов разделить по компетенциям по уровням власти, 70% этих вопросов относятся к компетенции органов местного самоуправления, то есть районных советов, сельсоветов, городских советов и администраций. Процентов 20 относятся к компетенции региональных органов власти, то есть губернаторов и региональных парламентов. И не более 10% относятся к компетенции федеральных органов власти, которые координирует президент.

И если 70% вопросов связаны с местным самоуправлением, то это же довольно странно, что эти вопросы адресуются президенту. И возникает вопрос: а почему эти вопросы не решаются на местах?

Обыватель отвечает на этот вопрос примерно так: «Ну, у нас мэр плохой, бестолковый, он не решает».

О.Пашина― «А президент хороший».

В.Рыжков― «А президент хороший».

О.Пашина― Мне больше всего понравилось, бегущей строкой там было «А у меня нет вопросов, мне всё понятно».

В.Рыжков― А я просто хочу…

О.Пашина― А мы сейчас прервемся, потому что вопрос…

В.Рыжков― Да. Я хочу системно объяснить.

О.Пашина― ...Потому что вопросы к Владимиру Рыжкову есть, и он сейчас всё системно объяснит.

В.Рыжков― Можно я системно объясню, да?

О.Пашина― Да.

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О.Пашина― И это особое мнение политика Владимира Рыжкова.

В.Рыжков― Я приведу пример. Значит, вот у вас семейный бюджет, вам нужно решить несколько проблем. У вас треснул унитаз – надо купить унитаз. У вас заржавела ванна – нужно поменять ванну. У вас разбилось окно – вам нужно починить окно. Значит, вы составляете бюджет, и у вас там получается, например там, 38 тысяч 500 рублей на всё это дело. И если у вас есть эти деньги, то вы покупаете новый унитаз, новую ванну и застекляете свое окно.

В. Рыжков: Если отбросить психотерапию, которая проходит на прямых линиях, и смотреть в корень, то ситуация ухудшается

Если 70% вопросов, которые адресованы президенту, касаются органов местного самоуправления, то действительно ли дело в том, что у нас все мэры идиоты? Отвечаю вам: совершенно не так. Главная причина, почему не решаются вопросы на местном уровне…

О.Пашина― Они не распоряжаются своими деньгами.

В.Рыжков― У них вообще нет денег. Я просто объясню. У нас, вот, есть такое понятие «Бюджетная система, или Консолидированный бюджет страны». Так вот. В консолидированном бюджете Российской Федерации 65% забирает себе федеральный бюджет, то есть Москва. 65%. Еще примерно 25% забирают себе регионы. Даже не забирают, а им Москва частично возвращает. И только 10% всей бюджетной системы страны – это бюджеты муниципалитетов.

У нас в стране 23 тысячи муниципалитетов, включая Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск и маленькие сельские деревни, откуда вчера звонили, что у нас, вот, школы закрывают.

В этих 23-х тысячах муниципалитетов живет всё население страны. При этом на их среду, где они живут, отпускается только 10% государственных денег. Поэтому города все без исключения (ну, может быть, за исключением там Салехарда какого-нибудь там и других нефтегазовых городов), они все абсолютно нищие. Например, в Барнауле более 60% всех расходов – это идет только на систему образования. У городов нет денег ни на асфальт, ни на ремонт дорог, ни на ремонт канализации.

У нас, вот, в Бийске недавно прорвало теплотрассу на Алтае, и 70-летняя женщина упала в промоину и заживо там сварилась.

О.Пашина― И кого там наказывают?

В.Рыжков― Наказывают сейчас главного инженера. Наказывают главного инженера, потому что, вот, главный инженер виноват в том, что он должен был там знать, где у него проржавело и где у него там подмыло, и куда, значит, она провалится.

Причем тут главный инженер, если у города Бийска на протяжении 20-30 лет нет денег на перекладку теплотрасс и нет денег на их ремонт, и нет денег на содержание техники соответствующей? Причем тут главный инженер? И так во всем.

То есть Путин создал систему (я, вот, резюмирую), Путин создал систему, где деньги есть только у Москвы. Немножко денег есть у регионов и совсем нет денег у муниципалитетов. Эту систему создал Владимир Путин за последние 18 лет, что он находится у власти.

В результате бабушки варятся в промоинах, канализация взрывается, фонтаны кипятка на улицах городов, неосвещенные улицы, ямочный ремонт, который делают кирпичом, заброшенные газоны, разбитые дороги к кладбищам. То есть полностью разрушенное муниципальное хозяйство, подчеркиваю, по всей стране. Оно разрушено в хлам.

Я вот недавно был в городе Ростов Великий Ярославской области, городе Золотого кольца. Убитый в хлам абсолютно . То есть я как человек опытный и с опытом управленческим и политическим, я-то сразу вижу. Мне достаточно приехать в город на полчаса, чтобы я понял, что в нем происходит. Там вообще нет денег ни на что, он просто в полуразрушенном состоянии.

И вдруг раз в год президент, который эту систему создал и изъял все деньги у регионов, и все деньги у муниципалитетов, он проводит 4-часовую прямую линию, где ему дозванивается 50 человек из 2-х миллионов, он помогает этим 50-ти человекам. Остальные 2 миллиона остаются в своей разрухе. Люди не понимают… Вот, если бы у меня была возможность час, там, на Первом канале в праймтайм просто показать и объяснить, может быть, люди бы немножко по-другому взглянули. А так не владея цифрами, не владея пониманием бюджетной системы и как всё это устроено, разделение компетенций, бюджетный кодекс, налоговый кодекс, они смотрят телевизор и у них складывается впечатление, что, вот, есть президент, который заботится о людях, решает проблемы, и если ему дозвониться, то в городе будет школа, а если еще раз дозвониться, будет больница. И люди просто не понимают, что эту разруху вокруг них создал именно Владимир Путин, потому что если бы он оставлял муниципалитетам хотя бы 20% бюджетной системы, я вас уверяю: половина из этих 2-х миллионов вопросов были бы решены на местном уровне мэрами, которые вполне толковые, которые вполне компетентные, которые знают, что у них происходит в городе. И депутаты живут там местные и тоже знают, что у них происходит в городе.

И если бы у них было в 2 раза больше денег хотя бы по сравнению с нынешним, я вас уверяю: и городская среда была бы лучше намного, и сельская среда, и дороги, и освещение. И бабушка бы не сварилась в Бийске.

Вот, когда я смотрю на эти прямые линии, для меня это сеанс разоблачения. Потому что человек, создавший абсолютно дисфункциональную, неработоспособную систему, решает вопросы точечно вместо того, чтобы решать это всё системно.

И, вот, что надо было бы сделать (последнее, что я хочу сказать)? Что надо было бы сделать? Ведь, на самом деле, это гигантский опрос населения. Я знаю, что администрация президента это всё классифицирует, раскладывает на зеленые папочки. Потом президент эту зеленую папочку вручает губернатору Тамбова или Воронежа и говорит «Вот смотри, от тебя было 500 звонков. Вот 500 проблем. Ты уж их там порешай».

Если бы был системный подход (а у президента есть такие люди, и Кириенко – компетентный человек, и Андрей Белоусов – компетентный человек), то, в принципе, системное решение должно было быть какое? Сразу стало бы видно, что местное самоуправление катастрофически недофинансируется. Значит, надо делать маневр в бюджетном кодексе, значит, надо перераспределять ресурсы и полномочия таким образом, чтобы местные органы власти имели возможность решать эти проблемы. И на следующий год, я вас уверяю, было бы, во-первых, на миллион звонков меньше. И во-вторых, было бы гораздо больше благодарных звонков. Потому что люди бы сказали «Слушайте, ну, вот, действительно, у нас как-то вот…»

О.Пашина― А президент этого не понимает?

В.Рыжков― Я думаю, понимает, но… Он вполне компетентный, профессиональный человек.

О.Пашина― Или его всё это устраивает.

В.Рыжков― Нет. У него другие приоритеты. Для него, все-таки, важнее это престижность, это такие мегамероприятия как Чемпионат Мира по футболу, который начнется через 6 дней и который обошелся нам опять в 15 миллиардов долларов.

О.Пашина― А довольных жителей можно и нарисовать, как в Ростове-на-Дону.

В.Рыжков― Вот. Олимпиада в Сочи, саммит АТЭС во Владивостоке. Что там еще? Газопроводы. И, конечно, гигантские оборонные расходы: мы тратим примерно 5% ВВП на оборону, это один из самых высоких уровней военных расходов в мире. И гигантский государственный аппарат больше 2-х миллионов чиновников, гигантская машина вот эта госкорпораций, которые надо… Мы же постоянно из бюджета помогаем то банкам государственным (триллионы), то еще что-то.

То есть для него приоритеты – это мегастройки, престижные соревнования, ВПК, госаппарат. И когда он на эти приоритет выделяет деньги, оказывается, что регионам и местному самоуправлению ничего не остается. Ну и тогда их надо лечить психотерапией, такой, какая была вчера, чтобы у народа создавалось впечатление, что президент заботится о деревнях, заботится о малых городках, заботится об инвалидах.

Это очень такая, эффективная технология, когда ты вместо того, чтобы решать проблему системно, ты создаешь очень красивую видимость того, что ты эту проблему решаешь.

О.Пашина― Может быть, поэтому Путин был так лоялен и к губернаторам, и к главам администрации, которых он там вызывал к доске, вызванивал? Ну, на них жалуются – надо было бы их поругать, а он им так: «Ну, вы там устраните». А вдруг они бы ему сказали «Ну, как же?..»

В. Рыжков: У городов нет денег ни на асфальт, ни на ремонт дорог, ни на ремонт канализации

В.Рыжков― Нет, опять я немножко кухню вам расскажу.

О.Пашина― Вот, может, он боялся, что они расскажут кухню.

В.Рыжков― Вот приведу пример. Вчера один из губернаторов, которому звонил Путин, был новый губернатор родного для меня Алтайского края. Значит, в маленьком селе Верхняя Суртайка должны закрыть школу. Проблема там объективно есть: деревня-то вымирает. Население Алтайского края за время правления предыдущего губернатора Карлина, за 13 лет сократилось на 150 тысяч человек. Еще сильнее вымирает деревня, потому что, во-первых, люди уезжают в большие города (в тот же Барнаул, Новосибирск), во-вторых, смертность высокая на селе. И там, действительно, малокомплектные школы. И, в принципе, рационально как-то собирать близлежащие села в одной жизнеспособной школе, где можно дать достаточно хороший уровень образования и так далее.

Но здесь играет такой популизм, что, вот, сохраните школу, даже если там ее в принципе очень трудно сохранить из-за того, что мало детей. Но почему именно Томенко оказался в этой прямой линии? Потому что он на выборы идет 9 сентября. И если вы обратите внимание, многие из тех, кому звонил вчера президент и ласково с ними говорил, это те, кто идут на выборы.

Как это делается? Когда готовится прямая линия, разные департаменты, разные управления администрации президента решают свои задачи. Одно управление отвечает за губернаторские выборы – оно дает президенту список тех, кому надо позвонить и показать, что человек только приехал, а уже помогает людям. Другое управление должно прикрыть мегастройки, и вот это Газзаев задает вопрос «Николай Угодник и Богородица, и Апостол Петр, и все, значит, вам прислали благодарности за стадионы». Здесь надо, значит, народу прикрыть Чемпионат Мира.

То есть вы поймите. На самом деле, список тех вопросов, которые были вчера, решает многие задачи. Психотерапия (успокоить народ, что царь заботливый), помочь ВРИО губернаторов избраться, прикрыть пиаровски какие-то мегастройки, по которым есть вопросы.

Дальше международное управление, значит, «А что там у нас сейчас на внешнем? Ага, Украина, Сирия. Ага, Трамп. Значит, готовьте вопросы». Ага. Значит, надо обязательно поиграть подольше на бас-гитаре Крымского моста, что, вот, ввели же мост, построили.

То есть фактически это такая, живописная картина многофигурная, где есть и простая крестьянка, и строитель Крымского моста, и кандидат в губернаторы.

О.Пашина― А блогеров вот этих? Зачем они?

В.Рыжков― А блогеры для молодежи. Для молодежи.

О.Пашина― Слишком далеки они от народа? У меня как у зрителя, сложилось впечатление, что они какие-то безумные. У людей серьезные проблемы, а эти глупости какие-то спрашивают.

В.Рыжков― Вот, вы любите блогеров. Вот. Вы же любите блогеров?

О.Пашина― Ну, они какие-то странные были вчера.

В.Рыжков― И тем не менее, любите блогеров.

О.Пашина― Бред какой-то они…

В.Рыжков― Вот, для тех, кто любит блогеров, и блогеры нужны. Это, вот…

О.Пашина― Сложная режиссура, да.

В.Рыжков― Это сложная режиссура. Это только кажется, что, вот, люди… Людям, наверное, простым кажется, что вот, там, дозвонился, вот там ехал по мосту и дозвонился.

О.Пашина― Случайно совершенно. Ехал по мосту, вдруг…

В.Рыжков― Да. Случайно ехал, случайно стояла камера, случайно был налажен канал связи, случайно был гаишник в наглаженных брюках, случайно был красивый вид на Керченский полуостров, случайно разогнали облака, случайно больше никто не ехал, случайно снизу никто не плыл, чтобы не портить звук гудками.

Это всё, я думаю, готовится, ну, месяц-полтора, собираются предложения управлений, собираются предложения правительства. Правительство пишет доклады по пенсионной реформе, по экономическому росту. И это всё сложнейшая режиссура, и президент – он, как бы, он… Это такой моноспектакль высокого класса, где он должен эту длинную…

Представляете, вот, вам бы такую роль дали на 4,5 часа? Это же прямо Антигона какая-то, это же просто греческая трагедия. И вы должны где-то Наталью Николаевну похвалить, где-то школу спасти, где-то мостом похвастаться, где-то стадионы…

О.Пашина― Про говядину спросить.

В.Рыжков― Про говядину спросили. Вот. А в конце сказать, что «я за свободу». Ну, красота! Высокая греческая трагедия.

О.Пашина― И это особое мнение политика Владимира Рыжкова. Мы вернемся после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О.Пашина― И это особое мнение политика Владимира Рыжкова, он отвечает на мои и на ваши вопросы. И свои вопросы вы можете присылать на номер +7 985 970-45-45, Twitter-аккаунт @vyzvon, трансляция на YouTube-канале «Эха Москвы».

Тут какая-то очень сложная режиссура с кандидатами в мэры Москвы от партии «Яблоко». Только что пришла новость о том, что в руководстве «Яблока» отказались согласовать кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра, предлагают главу муниципального округа Гагаринский Елену Русакову. Она на праймериз заняла 4-е место в первом туре. Как мы знаем, Сергей Митрохин тоже занял 2-е место на праймериз, но потом получилось, что победил. Там что такое творится?

В.Рыжков― Никакого инсайда у меня нет, к сожалению. Я не знаю, что там творится. Выглядит это всё, конечно, странновато, мягко говоря, потому что зачем устраивать праймериз, если потом победитель отказывается, занявший второе место не согласовывается, а кандидатом выдвигается человек, занявший 4-е место? Я из них троих знаю хорошо Сергея Митрохина и с большим уважением к нему отношусь. Другие, я уверен, тоже прекрасные люди.

Не знаю, что это значит. Я знаю только одно, что всё равно без власти, в данном случае без мэрии эти выборы организованы не будут, потому что ни одна партия (ни «Яблоко», ни коммунисты, ни ЛДПР, ни эсеры) не могут пройти самостоятельно муниципальный фильтр. Это известный факт.

О.Пашина― Ну да. Но вообще создается ощущение, что Собянин уже победил.

В.Рыжков― И когда Навальный шел на выборы, он тоже не был бы зарегистрирован, если бы ему не помогла «Единая Россия» своими подписями, то есть фактически мэрия Москвы.

Поэтому здесь вообще все наши выборы, особенно губернаторские выборы, это в значительной степени манипуляция и в значительной степени махинация, потому что ни в одном регионе страны ни один кандидат не может быть зарегистрирован без согласования с властями. Я просто констатирую факт.

О.Пашина― Ну да.

В.Рыжков― Именно для этого и был придуман и введен законодательством муниципальный фильтр.

Вот, например, сейчас у нас в Алтайском крае будут губернаторские выборы 9-го сентября (я уже об этом упоминал). Знаете, какой фильтр на Алтае? 550 муниципальных подписей.

О.Пашина― Понятно.

В.Рыжков― 550. Нужно проехать около 70 сельских районов, сельсоветов и 11 городов, собрать везде подписи и получить регистрацию. Это не может никто, даже коммунисты. Ни у кого такого нет.

Поэтому вне зависимости от того, кого выдвинет «Яблоко», всё равно список соперников Собянина будет составлять де-факто сам Собянин. Вот. И в этом смысле это, конечно, махинация-манипуляция. Я здесь не бросаю упреки ни «Яблоку» ни в коей мере, ни коммунистам, ни кому другому, потому что, ну, они не виноваты в том, что «Единая Россия» создала такие законодательные рамки, в которых возможность для свободного выдвижения отсутствует.

О.Пашина― Ну, может быть, правильно поступила партия ПАРНАС, которая сказала «Мы считаем, что в такой ситуации нет смысла выдвигать никаких кандидатов. Давайте без нас. А те, кто выдвигают, участвуют во всей этой истории»?

В.Рыжков― Да и так пробовали. И так пробовали, и эдак пробовали, а всё равно получается манипуляция со стороны власти. Нет, я думаю, что надо выдвигать «Яблоку». «Яблоко» само будет решать, будет ли это Сергей Митрохин или Русакова. Я всегда за участие. Я считаю, что если есть возможность бороться, если есть возможность выдвинуть кандидата, если есть возможность идти к людям, как я это делал в 2016 году на думских выборах, как я это делал на последних президентских выборах, когда я ездил по стране и агитировал за Григория Явлинского. Я считаю, это лучше, чем бойкот и чем неучастие.

В. Рыжков: Зачем праймериз, если победитель отказывается, 2 место не согласовывается, а кандидат — занявший 4 место?

О.Пашина― А результат всё равно один: мэром будет Собянин.

В.Рыжков― Пока да. Пока результат один, потому что в целом власти (надо это признать) располагают доверием. И Путин располагает доверием – это показывают все опросы, в том числе Левада-центра. И Собянин располагает достаточно широким доверием. Это факт.

Но когда-то ситуация может поменяться, и тогда вот эти фейковые выборы станут реальными. И тогда даже кандидаты, которые согласованы, могут побеждать. Такое бывало в истории не раз, и в российской истории такое бывало.

Вот, у нас была история в Алтайском крае, когда юморист Михаил Евдокимов обыграл во втором туре действующего губернатора. То есть всё определяется доверием. Если есть доверие к власти, она может манипулировать. Если доверие к власти заканчивается, то она ничего с этим поделать не может.

Поэтому я за то, чтобы «Яблоко» участвовало. Ну, а кого оно выдвинет, решать партии. Тем более раз праймериз фактически оказались бессмысленной процедурой, раз уже на них не оборачиваются, то, ну, пусть партия решает по старинке.

О.Пашина― Как вам идея Дмитрия Гудкова о том, что демократические кандидаты, там, будь то Илья Яшин или сам Дмитрий Гудков, или мы говорили о Митрохине (ну, понятно, что теперь не Митрохин), вот, кого утвердят власти, кто пройдет муниципальный фильтр, а мы потом выберем, кому из нас идти демократическим кандидатом, — сказал Гудков. То есть опять делегируется властям решение, кто будет участвовать?

В.Рыжков― Я бы не назвал это делегированием. Это просто факт, это констатация факта.

О.Пашина― То есть это правильно? Пусть власти утвердят, а там уже решают?

В.Рыжков― Ну, смотрите, а какой выбор? Либо идти в рамках той манипуляции, которая нам навязывается, либо бойкотировать. Ну, вот, Алексей Навальный призвал к бойкоту на президентских выборах. Чего толку? А когда он призывал «Голосуй за любую партию» несколькими годами ранее, это было более эффективно.

О.Пашина― Выбрать альтернативу, выбрать одного кандидата демократического и продвигать его, и добиваться его регистрации.

В.Рыжков― Вот, я считаю так. Если будет зарегистрирован один демократический кандидат, надо его поддерживать.

О.Пашина― А если несколько?

В.Рыжков― Если несколько, надо выбрать лучшего и его поддерживать.

О.Пашина― Они говорят «Мы все лучшие».

В.Рыжков― А список нам даст начальство.

О.Пашина― А список даст начальство.

В.Рыжков― Ну, это факт. Это реальность, которая сейчас существует. Ну, мы можем возмущаться и мы возмущаемся, и справедливо возмущаемся. Но надо признать, что любой демократический кандидат, даже Илья Яшин, страшный радикал, если его зарегистрируют, это сделает мэрия. Это факт.

О.Пашина― Еще о наших столичных новостях. В воскресенье митинг.

В.Рыжков― Да, митинг – это очень важно, потому что… Это 10-е число, это воскресенье. В час дня Проспект Сахарова, та сторона, которая ближе к вокзалам. Важно то, что здесь произошла консолидация практически большинства демократических сил. В оргкомитете этого митинга и «Яблоко», и ПАРНАС, и «Демвыбор», и «Открытая Россия», и «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева. И как у Льва Пономарёва, движение За права человека Льва Пономарёва. То есть все объединились. И этот митинг – это накануне Дня России, накануне 12-го июня. И он будет проходить с российскими флагами, потому что патриотизм либералов, на мой взгляд, гораздо более горячий, чем патриотизм вот этих фсошников, фсбшников и полицейских, которые сажают невинных людей. Вот, они как раз антипатриоты. А патриоты – это те, кто хотят сделать Россию лучше, это либералы. И поэтому…

Вот, часто говорят «Ну, вот, что толку? Ну, пойдем мы на митинг. И что мы этим добьемся?»

А я хочу напомнить, что слово «демонстрация»... Вот, мы как-то вот «Демонстрация, демонстрация…» Мы как-то, вот, привыкли слово «демонстрация». Оно же имеет очень важное значение. Демонстрация значит демонстрировать, это значит показать. И очень важно 10-го июня показать, что есть значительная часть общества, которая выступает за свободу.

Там, кстати, подготовлена резолюция этого митинга (она будет голосоваться и раздаваться на входах), где требуется остановить пытки в полиции, где требуется освободить Олега Сенцова по сфабрикованному делу, который сидит и голодает. Где требуется отменить 282-ю статью по экстремизму, то, что мы уже обсуждали. Где требуется уважать конституционные права и свободы граждан.

О.Пашина― И вы реально думаете, что это кого-то впечатлит? 5-го мая была демонстрация. Продемонстрировали. Казаки продемонстрировали свое.

В.Рыжков― Нет, смотрите, давайте пойдем от обратного. А давайте представим себе, что в России никто нигде не будет выходить на улицу. Давайте представим себе, что никто нигде не будет демонстрировать то, о чем я говорю.

О.Пашина― Ну и хорошо. Всё будет то же самое, что и сейчас.

В.Рыжков― Это будет кардинально другая ситуация, это создаст впечатление, что в обществе нет вообще недовольных, в обществе нет вообще людей, которые протестуют против пыток и фабрикации уголовных дел по экстремизму. Это совершенно неправильно.

В. Рыжков: Если будет зарегистрирован один демократический кандидат, надо его поддерживать

Поэтому точно так же, как важно для каталонцев что-то демонстрировать, когда они выходят, так же важно для испанцев, кастильцев, которые выходят против каталонцев на улицы Мадрида. Так же важно, как выходят в Германии люди против выхода правых националистов. Это же тоже разрешенная акция, тоже мирная. Точно так же, как выходят, например, на демонстрации французы, протестуя против реформы труда Макроновской и так далее.

Это всё мирные разрешенные акции. Но сам факт демонстрации меняет атмосферу в стране. Сам факт демонстрации ограничивает власть уже тем фактом, что есть люди, которые выходят. Поэтому я не согласен с теми, кто говорит «Да это всё бесполезно, да это всё бессмысленно. Да что это изменит?»

Эти люди не правы, потому что демонстрация сама по себе имеет очень большое значение. Поэтому я призываю 10-го июня в час дня выйти на Проспект Сахарова и продемонстрировать, что мы не согласны с политикой власти, что мы не согласны с авторитарной системой, мы не согласны с фабрикацией уголовных дел и с политзаключенными, мы не согласны с пытками в полиции, мы не согласны со всеми теми безобразиями, которые творит государство. И поэтому акция называется За свободу.

О.Пашина― Но есть и плохая новость (так, под занавес программы).

В.Рыжков― Что случилось?

О.Пашина― В Кировской области члены ОНК теперь смогут посещать заключенных только с разрешения председателя Комиссии. Еще хуже, что сама наблюдательная Комиссия изменила таким образом свой регламент, то есть их не заставили, а они сами так решили. И еще хуже, что глава этой комиссии заявил, что цель комиссии – содействовать государству, а не бороться с государством. То есть фактически в Кировской области ОНК превратится в дочернее подразделение ФСИН.

В.Рыжков― Ну, это происходит по всей стране, насколько я знаю. Насколько мне говорили люди, которые входили в ОНК в разных регионах, их разогнали по всем регионам, то есть вот тех реальных правозащитников, и разогнали по всем или почти по всем регионам и набирают туда послушных и лояльных. Поэтому, действительно, идет разгром общественного контроля системы наказаний и тюрем, и колоний, и СИЗО. Вот. А что касается этого главы комиссии, который говорит, что наша задача защищать государство, а не бороться с ним, то это просто темный, дремучий, малообразованный человек, который не знаком с законодательством и не знаком с российской Конституцией. Я вот этому темному, дремучему, недалекому, малообразованному человеку из Кировской области хочу напомнить, что в Конституции черным по белому написано, что главная задача российского государства – защита прав и свобод граждан.

Поэтому общественные наблюдательные комиссии, миссия которых защищать права граждан, это и есть служение государству. А если этот дремучий, темный, необразованный человек из Кировской области считает, что защита прав человека – это борьба с государством, во-первых, его надо отправить на курсы изучения Конституции, а, во-вторых, отстранить от занимаемой должности. Как это называется? Несоответствующего… Чего там? Как там?

О.Пашина― Занимаемой должности.

В.Рыжков― Во! Как несоответствующего занимаемой должности.

О.Пашина― Вы еще скажите, что президент страны – гарант Конституции.

В.Рыжков― Да, там так и написано, вы будете смеяться.

О.Пашина― Да. Ну а…

В.Рыжков― Ну а? Ну а? Ну, что а?

О.Пашина― А что мы видим?

В.Рыжков― Вот, учить надо людей, объяснять надо людям, чем мы и занимаемся в этом эфире.

О.Пашина― Это было особое мнение политика Владимира Рыжкова. Я прощаюсь с вами, всего доброго, до свидания.

О.Пашина― Добрый вечер, меня зовут Оксана Пашина и это особое мнение политика Владимира Рыжкова. Здравствуйте.

В.Рыжков― Здравствуйте.

О.Пашина― Вы можете задавать ему свои вопросы, присылая SMS на номер +7 985 970-45-45, Twitter-аккаунт @vyzvon, трансляцию можно также смотреть на YouTube-канале «Эха Москвы».

Мы тут только что узнали из новостей, что ректор МГУ попросил не привлекать к уголовной ответственности студента, который испортил указатель к Чемпионату Мира по футболу. Кто-то написал там с баллончика «Нет фан-зоне» — это старая история с протестами студентов. Вот, следствие считает, что этот студент Дмитрий Петелин написал. И ректор вступился за него, просит не привлекать к уголовной ответственности, говорит «Мы разберемся сами. Он хорошо учится. Не надо, отпустите». Это с чего такие послабления?

В.Рыжков― Ну, у нас вообще, мне кажется, сбиты все ориентиры и сбиты все прицелы. Уголовка – это, как правило, тяжелое преступление в Уголовном кодексе, связанное либо с угрозой жизни и здоровью, либо с угрозой имуществу. Причем, угроза имуществу существенная.

О.Пашина― Ну, вандализм – тоже уголовное преступление.

В.Рыжков― Ну, вандализм – это когда вы там побили на Тверской в бутике на 2 миллиона стекла какие-нибудь с бриллиантами. Это вандализм. А если вы на табличке написали слово из 3-х букв, то какой же это вандализм? Это административка. То есть максимум, что…

Ну, в принципе, даже тут не надо привлекать здравый смысл. Даже просто если строго следовать закону, там уголовкой даже не пахнет. И здесь просто это такой полицейский раж: надо выслужиться перед начальством, надо показать, что раз Чемпионат Мира – дело святое, то будем сажать всех, кто плюнет в эту сторону. Ну, это ж бред полный! Поэтому, ну, хорошо, что Садовничий обратился, потому что абсолютно бредовая история.

И эту тему… Молодец Сергей Шаргунов, что он поднял на…

О.Пашина― Вот, я думаю, не по следам ли это вчерашнего разговора о маразме в борьбе с экстремизмом?

В.Рыжков― Да. Маразм полный. То есть здесь просто, с одной стороны, все вот эти Центры «Э» по борьбе с экстремизмом, фсбшники, Следственный комитет – это работа за палочки, за показатели.

О.Пашина― Ну, это показательное дело (НЕРАЗБОРЧИВО), например, то же самое.

В.Рыжков― Да, показательное. Им нужно… Они ж не могут получать зарплаты, иметь соцпакеты, соцстраховки, медицину бесплатную, получать квартиры. А в графе «Экстремизм» у них будет 0. Они ж должны, значит… Я уже много раз в этом эфире и с вами тоже говорил, что если вы создаете контору по борьбе с экстремизмом даже там, где экстремизма нет и, в принципе, как бы, и не пахнет, они придумают экстремизм, они сфабрикуют. Так и здесь.

Поэтому вот этот разгул полицейщины, разгул этих репрессий – он связан не с тем, что у нас там вандалы расхаживают по университетам, не с тем, что у нас в каждой подворотне сидит экстремист, а потому что соответствующим органам надо выполнять плановые показатели по посадкам, по возбуждению уголовных дел.

Я уже говорил в этой студии, что эти люди, видимо, считают себя патриотами. Но когда ты сажаешь ни за что своего согражданина, такого же гражданина России как и ты, ну, какой ты патриот? Ну, какой ты патриот? Ты топчешь патриотизм.

В. Рыжков: если вы на табличке написали слово из 3-х букв, то какой же это вандализм? Это административка

Поэтому я очень надеюсь, что вчерашняя прямая линия там, конечно, она длинная была, 4,5 часа и, в основном, она была довольно, так сказать, как обычно бессодержательной. Но, по крайней мере, может быть, вот то, что президент сказал, что много маразма и перегибов…

О.Пашина― Шаргунов сказал, что маразм. Ну, президент согласился.

В.Рыжков― Ну, он же согласился с этим, да. То есть, ну да, действительно. Ну, что? Ну…

О.Пашина― А зачем, интересно, Шаргунову дали возможность задать такой вопрос? Ведь, мы же понимаем, что, все-таки, вопросы отбираются.

В.Рыжков― Вопросы, конечно, готовятся заранее.

О.Пашина― Это было сделано для чего? Чтобы перед Чемпионатом Мира сказать, что у нас нет перегибов?

В.Рыжков― Возможно, перед Чемпионатом Мира, возможно, просто Кремль решил, все-таки, в направлении гражданского общества сделать какой-то такой кивок хотя бы или полукивок, как-то показать, что не совсем мы тут звери и идиоты и всех будем сажать, чтобы показатели выполнять. Вот.

Поэтому хороший знак. Дай бог, чтобы это было и дальше. Но таких дел-то много. Вот это дело когда сфабриковали сейчас вот это групповое дело по экстремизму…

О.Пашина― Новое величие.

В.Рыжков― Да, Новое величие. Оно же абсолютно сфабриковано. Оно сфабриковано в стиле 30-х годов: там нет никаких фактов, там нет никаких событий преступлений, нет никакого факта преступлений, нет никакого умысла, вообще ничего нет.

О.Пашина― И экстремистское сообщество организовали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, написали им устав.

В.Рыжков― Да, сами сотрудники организовали, опять-таки, чтобы выслужиться перед начальством, получить должность, новую звездочку, премию и так далее.

А что в итоге получается? В итоге получается, что у нас и так по опросам… Ну, сколько? Пару лет назад был опрос среди московских студентов: 70% мечтали бы покинуть страну. Ну, вот, каждое такое дело по табличке, по сфабрикованному несуществующему экстремистскому сообществу – оно увеличивает нелюбовь к стране, увеличивает нелюбовь к власти, увеличивает эмиграционное настроение. У нас и так огромная утечка мозгов и отток специалистов. Ну, давайте будем сажать студентов за табличку – еще больше уедут.

То есть абсурдная абсолютно политика разрушительная. И не знаю, понимает это президент или не понимает? Ну вот, может быть, в том числе с помощью нашего разговора власти должны осознать, что вот такая полицейщина, вот такие высосанные из пальца экстремисты, вот такие репрессии повсеместные, вот эта ретивость вот этих антипатриотов из силовых структур, которые разрушают гражданское общество, разрушают гражданское согласие, разрушают конституционный порядок, разрушают репутацию страны, разрушают репутацию власти, с этим надо заканчивать.

О.Пашина― Сергей из Тюмени пишет нам: «За анекдот про Сталина давали срок, а про Путина можно анекдоты рассказывать. Всё не так плохо, на самом деле».

В.Рыжков― За анекдот про Сталина убивали, расстреливали, а не давали срок. Поэтому… Конечно. А что, Сергей хочет сказать, что сейчас лучше?

О.Пашина― Что сейчас лучше, да.

В. Рыжков: Перед ЧМ, возможно, Кремль решил все-таки в направлении гражданского общества сделать какой-то кивок

В.Рыжков― Ну, лучше, конечно. А кто спорит? Но лучше не значит хорошо. То есть, естественно, что если вы из бочки с дерьмом вылезете на зеленый лужок, вам будет лучше. Но всё равно вы будете все в дерьме и это не значит, что вам будет хорошо. Поэтому мы должны стремиться не к тому, чтобы у нас было лучше, чем при Сталине, а мы должны стремиться к тому, чтобы у нас было хорошо. А когда на невинных людей фабрикуют уголовные дела и сажают, это нехорошо.

О.Пашина― Кстати, вчера на прямой линии Путин сказал, что у нас сейчас в стране примерно как в Советском Союзе в 30-е годы как историк.

В.Рыжков― Ну, тоже странная такая…

О.Пашина― Как вы можете это оценить? Я вздрогнула, честно говоря, когда это услышала. Но думаю, может быть, я очень глубоко копаю? Он не об этом?

В.Рыжков― Ну, он-то хотел хорошее сказать. Он-то хотел сказать, что нам тоже нужен рывок или, как он говорит, прорыв, обрыв.

О.Пашина― Технологический.

В.Рыжков― Да, технологический. Что, вот, при Сталине это делалось методами известными – методами ГУЛАГа, методами изъятия продовольствия у крестьян, которые после этого умерли в количестве 7 миллионов человек.

О.Пашина― А мы так не будем.

В.Рыжков― А мы так не будем. То есть он, наверное, хотел хорошее чего-то сказать. Но вообще лучше, все-таки, сравнивать не с 30-ми годами, потому что наша-то историческая память не очень к 30-м годам относится.

О.Пашина― Мне не очень понятно, как мы собираемся делать технологический рывок, находясь в совершеннейшей изоляции?

В.Рыжков― Ну, опять-таки, по поводу технологического рывка есть пропаганда, которая утверждает… И, кстати, он вчера об этом говорил, что у нас растет экспорт машиностроения. Ну, он растет, но это оружие.

Если посмотреть объективные показатели, например, процент инновационных предприятий в России сокращается, количество международных патентов, которые мы регистрируем, сокращается. Доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров сокращается.

То есть если, вот, отбросить психотерапию, которая проходит на этих прямых линиях, и смотреть в корень, то ситуация ухудшается: у нас не только прорывом не пахнет, у нас по всем качественным показателям продолжается отставание и деградация.

О.Пашина― Кстати по поводу психотерапии. Илья спрашивает: «Как вам кажется, прямая линия с президентом – она до сих пор актуальна и для граждан страны, и для самого президента? Или уже потеряла смысл?»

В.Рыжков― Я думаю, что она имеет большой смысл, потому что, действительно, люди, которые, может быть, мыслят не так системно, как нам хотелось бы, и не так рационально, как нам хотелось бы, для них это создает общее впечатление, что президент заботится, помогает людям, отзывчив. Он даже какому-то губернатору вчера сказал, что «А чего, вот, вы сказали про нее «она», если она Наталья Николаевна?» Видите, как он с уважением? И это, конечно, работает, и это повышает его рейтинг.

Но если смотреть на это, опять-таки, с позиции здравого смысла и с позиции рациональности, то это же просто сеанс разоблачения. Потому что, ну, 2 миллиона звонков, 2 миллиона проблем означают, что в каждом регионе по несколько тысяч системных кризисов, которые не решаются годами. Потому что когда президенту звонят по вопросам жилого фонда, по вопросам дорог, по вопросам, закроют школу или не закроют школу, или больницу, это же вообще не федеральная компетенция.

Вот, если вот эти 2 миллиона вопросов разделить по компетенциям по уровням власти, 70% этих вопросов относятся к компетенции органов местного самоуправления, то есть районных советов, сельсоветов, городских советов и администраций. Процентов 20 относятся к компетенции региональных органов власти, то есть губернаторов и региональных парламентов. И не более 10% относятся к компетенции федеральных органов власти, которые координирует президент.

И если 70% вопросов связаны с местным самоуправлением, то это же довольно странно, что эти вопросы адресуются президенту. И возникает вопрос: а почему эти вопросы не решаются на местах?

Обыватель отвечает на этот вопрос примерно так: «Ну, у нас мэр плохой, бестолковый, он не решает».

О.Пашина― «А президент хороший».

В.Рыжков― «А президент хороший».

О.Пашина― Мне больше всего понравилось, бегущей строкой там было «А у меня нет вопросов, мне всё понятно».

В.Рыжков― А я просто хочу…

О.Пашина― А мы сейчас прервемся, потому что вопрос…

В.Рыжков― Да. Я хочу системно объяснить.

О.Пашина― ...Потому что вопросы к Владимиру Рыжкову есть, и он сейчас всё системно объяснит.

В.Рыжков― Можно я системно объясню, да?

О.Пашина― Да.

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О.Пашина― И это особое мнение политика Владимира Рыжкова.

В.Рыжков― Я приведу пример. Значит, вот у вас семейный бюджет, вам нужно решить несколько проблем. У вас треснул унитаз – надо купить унитаз. У вас заржавела ванна – нужно поменять ванну. У вас разбилось окно – вам нужно починить окно. Значит, вы составляете бюджет, и у вас там получается, например там, 38 тысяч 500 рублей на всё это дело. И если у вас есть эти деньги, то вы покупаете новый унитаз, новую ванну и застекляете свое окно.

В. Рыжков: Если отбросить психотерапию, которая проходит на прямых линиях, и смотреть в корень, то ситуация ухудшается

Если 70% вопросов, которые адресованы президенту, касаются органов местного самоуправления, то действительно ли дело в том, что у нас все мэры идиоты? Отвечаю вам: совершенно не так. Главная причина, почему не решаются вопросы на местном уровне…

О.Пашина― Они не распоряжаются своими деньгами.

В.Рыжков― У них вообще нет денег. Я просто объясню. У нас, вот, есть такое понятие «Бюджетная система, или Консолидированный бюджет страны». Так вот. В консолидированном бюджете Российской Федерации 65% забирает себе федеральный бюджет, то есть Москва. 65%. Еще примерно 25% забирают себе регионы. Даже не забирают, а им Москва частично возвращает. И только 10% всей бюджетной системы страны – это бюджеты муниципалитетов.

У нас в стране 23 тысячи муниципалитетов, включая Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск и маленькие сельские деревни, откуда вчера звонили, что у нас, вот, школы закрывают.

В этих 23-х тысячах муниципалитетов живет всё население страны. При этом на их среду, где они живут, отпускается только 10% государственных денег. Поэтому города все без исключения (ну, может быть, за исключением там Салехарда какого-нибудь там и других нефтегазовых городов), они все абсолютно нищие. Например, в Барнауле более 60% всех расходов – это идет только на систему образования. У городов нет денег ни на асфальт, ни на ремонт дорог, ни на ремонт канализации.

У нас, вот, в Бийске недавно прорвало теплотрассу на Алтае, и 70-летняя женщина упала в промоину и заживо там сварилась.

О.Пашина― И кого там наказывают?

В.Рыжков― Наказывают сейчас главного инженера. Наказывают главного инженера, потому что, вот, главный инженер виноват в том, что он должен был там знать, где у него проржавело и где у него там подмыло, и куда, значит, она провалится.

Причем тут главный инженер, если у города Бийска на протяжении 20-30 лет нет денег на перекладку теплотрасс и нет денег на их ремонт, и нет денег на содержание техники соответствующей? Причем тут главный инженер? И так во всем.

То есть Путин создал систему (я, вот, резюмирую), Путин создал систему, где деньги есть только у Москвы. Немножко денег есть у регионов и совсем нет денег у муниципалитетов. Эту систему создал Владимир Путин за последние 18 лет, что он находится у власти.

В результате бабушки варятся в промоинах, канализация взрывается, фонтаны кипятка на улицах городов, неосвещенные улицы, ямочный ремонт, который делают кирпичом, заброшенные газоны, разбитые дороги к кладбищам. То есть полностью разрушенное муниципальное хозяйство, подчеркиваю, по всей стране. Оно разрушено в хлам.

Я вот недавно был в городе Ростов Великий Ярославской области, городе Золотого кольца. Убитый в хлам абсолютно . То есть я как человек опытный и с опытом управленческим и политическим, я-то сразу вижу. Мне достаточно приехать в город на полчаса, чтобы я понял, что в нем происходит. Там вообще нет денег ни на что, он просто в полуразрушенном состоянии.

И вдруг раз в год президент, который эту систему создал и изъял все деньги у регионов, и все деньги у муниципалитетов, он проводит 4-часовую прямую линию, где ему дозванивается 50 человек из 2-х миллионов, он помогает этим 50-ти человекам. Остальные 2 миллиона остаются в своей разрухе. Люди не понимают… Вот, если бы у меня была возможность час, там, на Первом канале в праймтайм просто показать и объяснить, может быть, люди бы немножко по-другому взглянули. А так не владея цифрами, не владея пониманием бюджетной системы и как всё это устроено, разделение компетенций, бюджетный кодекс, налоговый кодекс, они смотрят телевизор и у них складывается впечатление, что, вот, есть президент, который заботится о людях, решает проблемы, и если ему дозвониться, то в городе будет школа, а если еще раз дозвониться, будет больница. И люди просто не понимают, что эту разруху вокруг них создал именно Владимир Путин, потому что если бы он оставлял муниципалитетам хотя бы 20% бюджетной системы, я вас уверяю: половина из этих 2-х миллионов вопросов были бы решены на местном уровне мэрами, которые вполне толковые, которые вполне компетентные, которые знают, что у них происходит в городе. И депутаты живут там местные и тоже знают, что у них происходит в городе.

И если бы у них было в 2 раза больше денег хотя бы по сравнению с нынешним, я вас уверяю: и городская среда была бы лучше намного, и сельская среда, и дороги, и освещение. И бабушка бы не сварилась в Бийске.

Вот, когда я смотрю на эти прямые линии, для меня это сеанс разоблачения. Потому что человек, создавший абсолютно дисфункциональную, неработоспособную систему, решает вопросы точечно вместо того, чтобы решать это всё системно.

И, вот, что надо было бы сделать (последнее, что я хочу сказать)? Что надо было бы сделать? Ведь, на самом деле, это гигантский опрос населения. Я знаю, что администрация президента это всё классифицирует, раскладывает на зеленые папочки. Потом президент эту зеленую папочку вручает губернатору Тамбова или Воронежа и говорит «Вот смотри, от тебя было 500 звонков. Вот 500 проблем. Ты уж их там порешай».

Если бы был системный подход (а у президента есть такие люди, и Кириенко – компетентный человек, и Андрей Белоусов – компетентный человек), то, в принципе, системное решение должно было быть какое? Сразу стало бы видно, что местное самоуправление катастрофически недофинансируется. Значит, надо делать маневр в бюджетном кодексе, значит, надо перераспределять ресурсы и полномочия таким образом, чтобы местные органы власти имели возможность решать эти проблемы. И на следующий год, я вас уверяю, было бы, во-первых, на миллион звонков меньше. И во-вторых, было бы гораздо больше благодарных звонков. Потому что люди бы сказали «Слушайте, ну, вот, действительно, у нас как-то вот…»

О.Пашина― А президент этого не понимает?

В.Рыжков― Я думаю, понимает, но… Он вполне компетентный, профессиональный человек.

О.Пашина― Или его всё это устраивает.

В.Рыжков― Нет. У него другие приоритеты. Для него, все-таки, важнее это престижность, это такие мегамероприятия как Чемпионат Мира по футболу, который начнется через 6 дней и который обошелся нам опять в 15 миллиардов долларов.

О.Пашина― А довольных жителей можно и нарисовать, как в Ростове-на-Дону.

В.Рыжков― Вот. Олимпиада в Сочи, саммит АТЭС во Владивостоке. Что там еще? Газопроводы. И, конечно, гигантские оборонные расходы: мы тратим примерно 5% ВВП на оборону, это один из самых высоких уровней военных расходов в мире. И гигантский государственный аппарат больше 2-х миллионов чиновников, гигантская машина вот эта госкорпораций, которые надо… Мы же постоянно из бюджета помогаем то банкам государственным (триллионы), то еще что-то.

То есть для него приоритеты – это мегастройки, престижные соревнования, ВПК, госаппарат. И когда он на эти приоритет выделяет деньги, оказывается, что регионам и местному самоуправлению ничего не остается. Ну и тогда их надо лечить психотерапией, такой, какая была вчера, чтобы у народа создавалось впечатление, что президент заботится о деревнях, заботится о малых городках, заботится об инвалидах.

Это очень такая, эффективная технология, когда ты вместо того, чтобы решать проблему системно, ты создаешь очень красивую видимость того, что ты эту проблему решаешь.

О.Пашина― Может быть, поэтому Путин был так лоялен и к губернаторам, и к главам администрации, которых он там вызывал к доске, вызванивал? Ну, на них жалуются – надо было бы их поругать, а он им так: «Ну, вы там устраните». А вдруг они бы ему сказали «Ну, как же?..»

В. Рыжков: У городов нет денег ни на асфальт, ни на ремонт дорог, ни на ремонт канализации

В.Рыжков― Нет, опять я немножко кухню вам расскажу.

О.Пашина― Вот, может, он боялся, что они расскажут кухню.

В.Рыжков― Вот приведу пример. Вчера один из губернаторов, которому звонил Путин, был новый губернатор родного для меня Алтайского края. Значит, в маленьком селе Верхняя Суртайка должны закрыть школу. Проблема там объективно есть: деревня-то вымирает. Население Алтайского края за время правления предыдущего губернатора Карлина, за 13 лет сократилось на 150 тысяч человек. Еще сильнее вымирает деревня, потому что, во-первых, люди уезжают в большие города (в тот же Барнаул, Новосибирск), во-вторых, смертность высокая на селе. И там, действительно, малокомплектные школы. И, в принципе, рационально как-то собирать близлежащие села в одной жизнеспособной школе, где можно дать достаточно хороший уровень образования и так далее.

Но здесь играет такой популизм, что, вот, сохраните школу, даже если там ее в принципе очень трудно сохранить из-за того, что мало детей. Но почему именно Томенко оказался в этой прямой линии? Потому что он на выборы идет 9 сентября. И если вы обратите внимание, многие из тех, кому звонил вчера президент и ласково с ними говорил, это те, кто идут на выборы.

Как это делается? Когда готовится прямая линия, разные департаменты, разные управления администрации президента решают свои задачи. Одно управление отвечает за губернаторские выборы – оно дает президенту список тех, кому надо позвонить и показать, что человек только приехал, а уже помогает людям. Другое управление должно прикрыть мегастройки, и вот это Газзаев задает вопрос «Николай Угодник и Богородица, и Апостол Петр, и все, значит, вам прислали благодарности за стадионы». Здесь надо, значит, народу прикрыть Чемпионат Мира.

То есть вы поймите. На самом деле, список тех вопросов, которые были вчера, решает многие задачи. Психотерапия (успокоить народ, что царь заботливый), помочь ВРИО губернаторов избраться, прикрыть пиаровски какие-то мегастройки, по которым есть вопросы.

Дальше международное управление, значит, «А что там у нас сейчас на внешнем? Ага, Украина, Сирия. Ага, Трамп. Значит, готовьте вопросы». Ага. Значит, надо обязательно поиграть подольше на бас-гитаре Крымского моста, что, вот, ввели же мост, построили.

То есть фактически это такая, живописная картина многофигурная, где есть и простая крестьянка, и строитель Крымского моста, и кандидат в губернаторы.

О.Пашина― А блогеров вот этих? Зачем они?

В.Рыжков― А блогеры для молодежи. Для молодежи.

О.Пашина― Слишком далеки они от народа? У меня как у зрителя, сложилось впечатление, что они какие-то безумные. У людей серьезные проблемы, а эти глупости какие-то спрашивают.

В.Рыжков― Вот, вы любите блогеров. Вот. Вы же любите блогеров?

О.Пашина― Ну, они какие-то странные были вчера.

В.Рыжков― И тем не менее, любите блогеров.

О.Пашина― Бред какой-то они…

В.Рыжков― Вот, для тех, кто любит блогеров, и блогеры нужны. Это, вот…

О.Пашина― Сложная режиссура, да.

В.Рыжков― Это сложная режиссура. Это только кажется, что, вот, люди… Людям, наверное, простым кажется, что вот, там, дозвонился, вот там ехал по мосту и дозвонился.

О.Пашина― Случайно совершенно. Ехал по мосту, вдруг…

В.Рыжков― Да. Случайно ехал, случайно стояла камера, случайно был налажен канал связи, случайно был гаишник в наглаженных брюках, случайно был красивый вид на Керченский полуостров, случайно разогнали облака, случайно больше никто не ехал, случайно снизу никто не плыл, чтобы не портить звук гудками.

Это всё, я думаю, готовится, ну, месяц-полтора, собираются предложения управлений, собираются предложения правительства. Правительство пишет доклады по пенсионной реформе, по экономическому росту. И это всё сложнейшая режиссура, и президент – он, как бы, он… Это такой моноспектакль высокого класса, где он должен эту длинную…

Представляете, вот, вам бы такую роль дали на 4,5 часа? Это же прямо Антигона какая-то, это же просто греческая трагедия. И вы должны где-то Наталью Николаевну похвалить, где-то школу спасти, где-то мостом похвастаться, где-то стадионы…

О.Пашина― Про говядину спросить.

В.Рыжков― Про говядину спросили. Вот. А в конце сказать, что «я за свободу». Ну, красота! Высокая греческая трагедия.

О.Пашина― И это особое мнение политика Владимира Рыжкова. Мы вернемся после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О.Пашина― И это особое мнение политика Владимира Рыжкова, он отвечает на мои и на ваши вопросы. И свои вопросы вы можете присылать на номер +7 985 970-45-45, Twitter-аккаунт @vyzvon, трансляция на YouTube-канале «Эха Москвы».

Тут какая-то очень сложная режиссура с кандидатами в мэры Москвы от партии «Яблоко». Только что пришла новость о том, что в руководстве «Яблока» отказались согласовать кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра, предлагают главу муниципального округа Гагаринский Елену Русакову. Она на праймериз заняла 4-е место в первом туре. Как мы знаем, Сергей Митрохин тоже занял 2-е место на праймериз, но потом получилось, что победил. Там что такое творится?

В.Рыжков― Никакого инсайда у меня нет, к сожалению. Я не знаю, что там творится. Выглядит это всё, конечно, странновато, мягко говоря, потому что зачем устраивать праймериз, если потом победитель отказывается, занявший второе место не согласовывается, а кандидатом выдвигается человек, занявший 4-е место? Я из них троих знаю хорошо Сергея Митрохина и с большим уважением к нему отношусь. Другие, я уверен, тоже прекрасные люди.

Не знаю, что это значит. Я знаю только одно, что всё равно без власти, в данном случае без мэрии эти выборы организованы не будут, потому что ни одна партия (ни «Яблоко», ни коммунисты, ни ЛДПР, ни эсеры) не могут пройти самостоятельно муниципальный фильтр. Это известный факт.

О.Пашина― Ну да. Но вообще создается ощущение, что Собянин уже победил.

В.Рыжков― И когда Навальный шел на выборы, он тоже не был бы зарегистрирован, если бы ему не помогла «Единая Россия» своими подписями, то есть фактически мэрия Москвы.

Поэтому здесь вообще все наши выборы, особенно губернаторские выборы, это в значительной степени манипуляция и в значительной степени махинация, потому что ни в одном регионе страны ни один кандидат не может быть зарегистрирован без согласования с властями. Я просто констатирую факт.

О.Пашина― Ну да.

В.Рыжков― Именно для этого и был придуман и введен законодательством муниципальный фильтр.

Вот, например, сейчас у нас в Алтайском крае будут губернаторские выборы 9-го сентября (я уже об этом упоминал). Знаете, какой фильтр на Алтае? 550 муниципальных подписей.

О.Пашина― Понятно.

В.Рыжков― 550. Нужно проехать около 70 сельских районов, сельсоветов и 11 городов, собрать везде подписи и получить регистрацию. Это не может никто, даже коммунисты. Ни у кого такого нет.

Поэтому вне зависимости от того, кого выдвинет «Яблоко», всё равно список соперников Собянина будет составлять де-факто сам Собянин. Вот. И в этом смысле это, конечно, махинация-манипуляция. Я здесь не бросаю упреки ни «Яблоку» ни в коей мере, ни коммунистам, ни кому другому, потому что, ну, они не виноваты в том, что «Единая Россия» создала такие законодательные рамки, в которых возможность для свободного выдвижения отсутствует.

О.Пашина― Ну, может быть, правильно поступила партия ПАРНАС, которая сказала «Мы считаем, что в такой ситуации нет смысла выдвигать никаких кандидатов. Давайте без нас. А те, кто выдвигают, участвуют во всей этой истории»?

В.Рыжков― Да и так пробовали. И так пробовали, и эдак пробовали, а всё равно получается манипуляция со стороны власти. Нет, я думаю, что надо выдвигать «Яблоку». «Яблоко» само будет решать, будет ли это Сергей Митрохин или Русакова. Я всегда за участие. Я считаю, что если есть возможность бороться, если есть возможность выдвинуть кандидата, если есть возможность идти к людям, как я это делал в 2016 году на думских выборах, как я это делал на последних президентских выборах, когда я ездил по стране и агитировал за Григория Явлинского. Я считаю, это лучше, чем бойкот и чем неучастие.

В. Рыжков: Зачем праймериз, если победитель отказывается, 2 место не согласовывается, а кандидат — занявший 4 место?

О.Пашина― А результат всё равно один: мэром будет Собянин.

В.Рыжков― Пока да. Пока результат один, потому что в целом власти (надо это признать) располагают доверием. И Путин располагает доверием – это показывают все опросы, в том числе Левада-центра. И Собянин располагает достаточно широким доверием. Это факт.

Но когда-то ситуация может поменяться, и тогда вот эти фейковые выборы станут реальными. И тогда даже кандидаты, которые согласованы, могут побеждать. Такое бывало в истории не раз, и в российской истории такое бывало.

Вот, у нас была история в Алтайском крае, когда юморист Михаил Евдокимов обыграл во втором туре действующего губернатора. То есть всё определяется доверием. Если есть доверие к власти, она может манипулировать. Если доверие к власти заканчивается, то она ничего с этим поделать не может.

Поэтому я за то, чтобы «Яблоко» участвовало. Ну, а кого оно выдвинет, решать партии. Тем более раз праймериз фактически оказались бессмысленной процедурой, раз уже на них не оборачиваются, то, ну, пусть партия решает по старинке.

О.Пашина― Как вам идея Дмитрия Гудкова о том, что демократические кандидаты, там, будь то Илья Яшин или сам Дмитрий Гудков, или мы говорили о Митрохине (ну, понятно, что теперь не Митрохин), вот, кого утвердят власти, кто пройдет муниципальный фильтр, а мы потом выберем, кому из нас идти демократическим кандидатом, — сказал Гудков. То есть опять делегируется властям решение, кто будет участвовать?

В.Рыжков― Я бы не назвал это делегированием. Это просто факт, это констатация факта.

О.Пашина― То есть это правильно? Пусть власти утвердят, а там уже решают?

В.Рыжков― Ну, смотрите, а какой выбор? Либо идти в рамках той манипуляции, которая нам навязывается, либо бойкотировать. Ну, вот, Алексей Навальный призвал к бойкоту на президентских выборах. Чего толку? А когда он призывал «Голосуй за любую партию» несколькими годами ранее, это было более эффективно.

О.Пашина― Выбрать альтернативу, выбрать одного кандидата демократического и продвигать его, и добиваться его регистрации.

В.Рыжков― Вот, я считаю так. Если будет зарегистрирован один демократический кандидат, надо его поддерживать.

О.Пашина― А если несколько?

В.Рыжков― Если несколько, надо выбрать лучшего и его поддерживать.

О.Пашина― Они говорят «Мы все лучшие».

В.Рыжков― А список нам даст начальство.

О.Пашина― А список даст начальство.

В.Рыжков― Ну, это факт. Это реальность, которая сейчас существует. Ну, мы можем возмущаться и мы возмущаемся, и справедливо возмущаемся. Но надо признать, что любой демократический кандидат, даже Илья Яшин, страшный радикал, если его зарегистрируют, это сделает мэрия. Это факт.

О.Пашина― Еще о наших столичных новостях. В воскресенье митинг.

В.Рыжков― Да, митинг – это очень важно, потому что… Это 10-е число, это воскресенье. В час дня Проспект Сахарова, та сторона, которая ближе к вокзалам. Важно то, что здесь произошла консолидация практически большинства демократических сил. В оргкомитете этого митинга и «Яблоко», и ПАРНАС, и «Демвыбор», и «Открытая Россия», и «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева. И как у Льва Пономарёва, движение За права человека Льва Пономарёва. То есть все объединились. И этот митинг – это накануне Дня России, накануне 12-го июня. И он будет проходить с российскими флагами, потому что патриотизм либералов, на мой взгляд, гораздо более горячий, чем патриотизм вот этих фсошников, фсбшников и полицейских, которые сажают невинных людей. Вот, они как раз антипатриоты. А патриоты – это те, кто хотят сделать Россию лучше, это либералы. И поэтому…

Вот, часто говорят «Ну, вот, что толку? Ну, пойдем мы на митинг. И что мы этим добьемся?»

А я хочу напомнить, что слово «демонстрация»... Вот, мы как-то вот «Демонстрация, демонстрация…» Мы как-то, вот, привыкли слово «демонстрация». Оно же имеет очень важное значение. Демонстрация значит демонстрировать, это значит показать. И очень важно 10-го июня показать, что есть значительная часть общества, которая выступает за свободу.

Там, кстати, подготовлена резолюция этого митинга (она будет голосоваться и раздаваться на входах), где требуется остановить пытки в полиции, где требуется освободить Олега Сенцова по сфабрикованному делу, который сидит и голодает. Где требуется отменить 282-ю статью по экстремизму, то, что мы уже обсуждали. Где требуется уважать конституционные права и свободы граждан.

О.Пашина― И вы реально думаете, что это кого-то впечатлит? 5-го мая была демонстрация. Продемонстрировали. Казаки продемонстрировали свое.

В.Рыжков― Нет, смотрите, давайте пойдем от обратного. А давайте представим себе, что в России никто нигде не будет выходить на улицу. Давайте представим себе, что никто нигде не будет демонстрировать то, о чем я говорю.

О.Пашина― Ну и хорошо. Всё будет то же самое, что и сейчас.

В.Рыжков― Это будет кардинально другая ситуация, это создаст впечатление, что в обществе нет вообще недовольных, в обществе нет вообще людей, которые протестуют против пыток и фабрикации уголовных дел по экстремизму. Это совершенно неправильно.

В. Рыжков: Если будет зарегистрирован один демократический кандидат, надо его поддерживать

Поэтому точно так же, как важно для каталонцев что-то демонстрировать, когда они выходят, так же важно для испанцев, кастильцев, которые выходят против каталонцев на улицы Мадрида. Так же важно, как выходят в Германии люди против выхода правых националистов. Это же тоже разрешенная акция, тоже мирная. Точно так же, как выходят, например, на демонстрации французы, протестуя против реформы труда Макроновской и так далее.

Это всё мирные разрешенные акции. Но сам факт демонстрации меняет атмосферу в стране. Сам факт демонстрации ограничивает власть уже тем фактом, что есть люди, которые выходят. Поэтому я не согласен с теми, кто говорит «Да это всё бесполезно, да это всё бессмысленно. Да что это изменит?»

Эти люди не правы, потому что демонстрация сама по себе имеет очень большое значение. Поэтому я призываю 10-го июня в час дня выйти на Проспект Сахарова и продемонстрировать, что мы не согласны с политикой власти, что мы не согласны с авторитарной системой, мы не согласны с фабрикацией уголовных дел и с политзаключенными, мы не согласны с пытками в полиции, мы не согласны со всеми теми безобразиями, которые творит государство. И поэтому акция называется За свободу.

О.Пашина― Но есть и плохая новость (так, под занавес программы).

В.Рыжков― Что случилось?

О.Пашина― В Кировской области члены ОНК теперь смогут посещать заключенных только с разрешения председателя Комиссии. Еще хуже, что сама наблюдательная Комиссия изменила таким образом свой регламент, то есть их не заставили, а они сами так решили. И еще хуже, что глава этой комиссии заявил, что цель комиссии – содействовать государству, а не бороться с государством. То есть фактически в Кировской области ОНК превратится в дочернее подразделение ФСИН.

В.Рыжков― Ну, это происходит по всей стране, насколько я знаю. Насколько мне говорили люди, которые входили в ОНК в разных регионах, их разогнали по всем регионам, то есть вот тех реальных правозащитников, и разогнали по всем или почти по всем регионам и набирают туда послушных и лояльных. Поэтому, действительно, идет разгром общественного контроля системы наказаний и тюрем, и колоний, и СИЗО. Вот. А что касается этого главы комиссии, который говорит, что наша задача защищать государство, а не бороться с ним, то это просто темный, дремучий, малообразованный человек, который не знаком с законодательством и не знаком с российской Конституцией. Я вот этому темному, дремучему, недалекому, малообразованному человеку из Кировской области хочу напомнить, что в Конституции черным по белому написано, что главная задача российского государства – защита прав и свобод граждан.

Поэтому общественные наблюдательные комиссии, миссия которых защищать права граждан, это и есть служение государству. А если этот дремучий, темный, необразованный человек из Кировской области считает, что защита прав человека – это борьба с государством, во-первых, его надо отправить на курсы изучения Конституции, а, во-вторых, отстранить от занимаемой должности. Как это называется? Несоответствующего… Чего там? Как там?

О.Пашина― Занимаемой должности.

В.Рыжков― Во! Как несоответствующего занимаемой должности.

О.Пашина― Вы еще скажите, что президент страны – гарант Конституции.

В.Рыжков― Да, там так и написано, вы будете смеяться.

О.Пашина― Да. Ну а…

В.Рыжков― Ну а? Ну а? Ну, что а?

О.Пашина― А что мы видим?

В.Рыжков― Вот, учить надо людей, объяснять надо людям, чем мы и занимаемся в этом эфире.

О.Пашина― Это было особое мнение политика Владимира Рыжкова. Я прощаюсь с вами, всего доброго, до свидания.

О.Пашина― Добрый вечер, меня зовут Оксана Пашина и это особое мнение политика Владимира Рыжкова. Здравствуйте.

В.Рыжков― Здравствуйте.

О.Пашина― Вы можете задавать ему свои вопросы, присылая SMS на номер +7 985 970-45-45, Twitter-аккаунт @vyzvon, трансляцию можно также смотреть на YouTube-канале «Эха Москвы».

Мы тут только что узнали из новостей, что ректор МГУ попросил не привлекать к уголовной ответственности студента, который испортил указатель к Чемпионату Мира по футболу. Кто-то написал там с баллончика «Нет фан-зоне» — это старая история с протестами студентов. Вот, следствие считает, что этот студент Дмитрий Петелин написал. И ректор вступился за него, просит не привлекать к уголовной ответственности, говорит «Мы разберемся сами. Он хорошо учится. Не надо, отпустите». Это с чего такие послабления?

В.Рыжков― Ну, у нас вообще, мне кажется, сбиты все ориентиры и сбиты все прицелы. Уголовка – это, как правило, тяжелое преступление в Уголовном кодексе, связанное либо с угрозой жизни и здоровью, либо с угрозой имуществу. Причем, угроза имуществу существенная.

О.Пашина― Ну, вандализм – тоже уголовное преступление.

В.Рыжков― Ну, вандализм – это когда вы там побили на Тверской в бутике на 2 миллиона стекла какие-нибудь с бриллиантами. Это вандализм. А если вы на табличке написали слово из 3-х букв, то какой же это вандализм? Это административка. То есть максимум, что…

Ну, в принципе, даже тут не надо привлекать здравый смысл. Даже просто если строго следовать закону, там уголовкой даже не пахнет. И здесь просто это такой полицейский раж: надо выслужиться перед начальством, надо показать, что раз Чемпионат Мира – дело святое, то будем сажать всех, кто плюнет в эту сторону. Ну, это ж бред полный! Поэтому, ну, хорошо, что Садовничий обратился, потому что абсолютно бредовая история.

И эту тему… Молодец Сергей Шаргунов, что он поднял на…

О.Пашина― Вот, я думаю, не по следам ли это вчерашнего разговора о маразме в борьбе с экстремизмом?

В.Рыжков― Да. Маразм полный. То есть здесь просто, с одной стороны, все вот эти Центры «Э» по борьбе с экстремизмом, фсбшники, Следственный комитет – это работа за палочки, за показатели.

О.Пашина― Ну, это показательное дело (НЕРАЗБОРЧИВО), например, то же самое.

В.Рыжков― Да, показательное. Им нужно… Они ж не могут получать зарплаты, иметь соцпакеты, соцстраховки, медицину бесплатную, получать квартиры. А в графе «Экстремизм» у них будет 0. Они ж должны, значит… Я уже много раз в этом эфире и с вами тоже говорил, что если вы создаете контору по борьбе с экстремизмом даже там, где экстремизма нет и, в принципе, как бы, и не пахнет, они придумают экстремизм, они сфабрикуют. Так и здесь.

Поэтому вот этот разгул полицейщины, разгул этих репрессий – он связан не с тем, что у нас там вандалы расхаживают по университетам, не с тем, что у нас в каждой подворотне сидит экстремист, а потому что соответствующим органам надо выполнять плановые показатели по посадкам, по возбуждению уголовных дел.

Я уже говорил в этой студии, что эти люди, видимо, считают себя патриотами. Но когда ты сажаешь ни за что своего согражданина, такого же гражданина России как и ты, ну, какой ты патриот? Ну, какой ты патриот? Ты топчешь патриотизм.

В. Рыжков: если вы на табличке написали слово из 3-х букв, то какой же это вандализм? Это административка

Поэтому я очень надеюсь, что вчерашняя прямая линия там, конечно, она длинная была, 4,5 часа и, в основном, она была довольно, так сказать, как обычно бессодержательной. Но, по крайней мере, может быть, вот то, что президент сказал, что много маразма и перегибов…

О.Пашина― Шаргунов сказал, что маразм. Ну, президент согласился.

В.Рыжков― Ну, он же согласился с этим, да. То есть, ну да, действительно. Ну, что? Ну…

О.Пашина― А зачем, интересно, Шаргунову дали возможность задать такой вопрос? Ведь, мы же понимаем, что, все-таки, вопросы отбираются.

В.Рыжков― Вопросы, конечно, готовятся заранее.

О.Пашина― Это было сделано для чего? Чтобы перед Чемпионатом Мира сказать, что у нас нет перегибов?

В.Рыжков― Возможно, перед Чемпионатом Мира, возможно, просто Кремль решил, все-таки, в направлении гражданского общества сделать какой-то такой кивок хотя бы или полукивок, как-то показать, что не совсем мы тут звери и идиоты и всех будем сажать, чтобы показатели выполнять. Вот.

Поэтому хороший знак. Дай бог, чтобы это было и дальше. Но таких дел-то много. Вот это дело когда сфабриковали сейчас вот это групповое дело по экстремизму…

О.Пашина― Новое величие.

В.Рыжков― Да, Новое величие. Оно же абсолютно сфабриковано. Оно сфабриковано в стиле 30-х годов: там нет никаких фактов, там нет никаких событий преступлений, нет никакого факта преступлений, нет никакого умысла, вообще ничего нет.

О.Пашина― И экстремистское сообщество организовали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, написали им устав.

В.Рыжков― Да, сами сотрудники организовали, опять-таки, чтобы выслужиться перед начальством, получить должность, новую звездочку, премию и так далее.

А что в итоге получается? В итоге получается, что у нас и так по опросам… Ну, сколько? Пару лет назад был опрос среди московских студентов: 70% мечтали бы покинуть страну. Ну, вот, каждое такое дело по табличке, по сфабрикованному несуществующему экстремистскому сообществу – оно увеличивает нелюбовь к стране, увеличивает нелюбовь к власти, увеличивает эмиграционное настроение. У нас и так огромная утечка мозгов и отток специалистов. Ну, давайте будем сажать студентов за табличку – еще больше уедут.

То есть абсурдная абсолютно политика разрушительная. И не знаю, понимает это президент или не понимает? Ну вот, может быть, в том числе с помощью нашего разговора власти должны осознать, что вот такая полицейщина, вот такие высосанные из пальца экстремисты, вот такие репрессии повсеместные, вот эта ретивость вот этих антипатриотов из силовых структур, которые разрушают гражданское общество, разрушают гражданское согласие, разрушают конституционный порядок, разрушают репутацию страны, разрушают репутацию власти, с этим надо заканчивать.

О.Пашина― Сергей из Тюмени пишет нам: «За анекдот про Сталина давали срок, а про Путина можно анекдоты рассказывать. Всё не так плохо, на самом деле».

В.Рыжков― За анекдот про Сталина убивали, расстреливали, а не давали срок. Поэтому… Конечно. А что, Сергей хочет сказать, что сейчас лучше?

О.Пашина― Что сейчас лучше, да.

В. Рыжков: Перед ЧМ, возможно, Кремль решил все-таки в направлении гражданского общества сделать какой-то кивок

В.Рыжков― Ну, лучше, конечно. А кто спорит? Но лучше не значит хорошо. То есть, естественно, что если вы из бочки с дерьмом вылезете на зеленый лужок, вам будет лучше. Но всё равно вы будете все в дерьме и это не значит, что вам будет хорошо. Поэтому мы должны стремиться не к тому, чтобы у нас было лучше, чем при Сталине, а мы должны стремиться к тому, чтобы у нас было хорошо. А когда на невинных людей фабрикуют уголовные дела и сажают, это нехорошо.

О.Пашина― Кстати, вчера на прямой линии Путин сказал, что у нас сейчас в стране примерно как в Советском Союзе в 30-е годы как историк.

В.Рыжков― Ну, тоже странная такая…

О.Пашина― Как вы можете это оценить? Я вздрогнула, честно говоря, когда это услышала. Но думаю, может быть, я очень глубоко копаю? Он не об этом?

В.Рыжков― Ну, он-то хотел хорошее сказать. Он-то хотел сказать, что нам тоже нужен рывок или, как он говорит, прорыв, обрыв.

О.Пашина― Технологический.

В.Рыжков― Да, технологический. Что, вот, при Сталине это делалось методами известными – методами ГУЛАГа, методами изъятия продовольствия у крестьян, которые после этого умерли в количестве 7 миллионов человек.

О.Пашина― А мы так не будем.

В.Рыжков― А мы так не будем. То есть он, наверное, хотел хорошее чего-то сказать. Но вообще лучше, все-таки, сравнивать не с 30-ми годами, потому что наша-то историческая память не очень к 30-м годам относится.

О.Пашина― Мне не очень понятно, как мы собираемся делать технологический рывок, находясь в совершеннейшей изоляции?

В.Рыжков― Ну, опять-таки, по поводу технологического рывка есть пропаганда, которая утверждает… И, кстати, он вчера об этом говорил, что у нас растет экспорт машиностроения. Ну, он растет, но это оружие.

Если посмотреть объективные показатели, например, процент инновационных предприятий в России сокращается, количество международных патентов, которые мы регистрируем, сокращается. Доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров сокращается.

То есть если, вот, отбросить психотерапию, которая проходит на этих прямых линиях, и смотреть в корень, то ситуация ухудшается: у нас не только прорывом не пахнет, у нас по всем качественным показателям продолжается отставание и деградация.

О.Пашина― Кстати по поводу психотерапии. Илья спрашивает: «Как вам кажется, прямая линия с президентом – она до сих пор актуальна и для граждан страны, и для самого президента? Или уже потеряла смысл?»

В.Рыжков― Я думаю, что она имеет большой смысл, потому что, действительно, люди, которые, может быть, мыслят не так системно, как нам хотелось бы, и не так рационально, как нам хотелось бы, для них это создает общее впечатление, что президент заботится, помогает людям, отзывчив. Он даже какому-то губернатору вчера сказал, что «А чего, вот, вы сказали про нее «она», если она Наталья Николаевна?» Видите, как он с уважением? И это, конечно, работает, и это повышает его рейтинг.

Но если смотреть на это, опять-таки, с позиции здравого смысла и с позиции рациональности, то это же просто сеанс разоблачения. Потому что, ну, 2 миллиона звонков, 2 миллиона проблем означают, что в каждом регионе по несколько тысяч системных кризисов, которые не решаются годами. Потому что когда президенту звонят по вопросам жилого фонда, по вопросам дорог, по вопросам, закроют школу или не закроют школу, или больницу, это же вообще не федеральная компетенция.

Вот, если вот эти 2 миллиона вопросов разделить по компетенциям по уровням власти, 70% этих вопросов относятся к компетенции органов местного самоуправления, то есть районных советов, сельсоветов, городских советов и администраций. Процентов 20 относятся к компетенции региональных органов власти, то есть губернаторов и региональных парламентов. И не более 10% относятся к компетенции федеральных органов власти, которые координирует президент.

И если 70% вопросов связаны с местным самоуправлением, то это же довольно странно, что эти вопросы адресуются президенту. И возникает вопрос: а почему эти вопросы не решаются на местах?

Обыватель отвечает на этот вопрос примерно так: «Ну, у нас мэр плохой, бестолковый, он не решает».

О.Пашина― «А президент хороший».

В.Рыжков― «А президент хороший».

О.Пашина― Мне больше всего понравилось, бегущей строкой там было «А у меня нет вопросов, мне всё понятно».

В.Рыжков― А я просто хочу…

О.Пашина― А мы сейчас прервемся, потому что вопрос…

В.Рыжков― Да. Я хочу системно объяснить.

О.Пашина― ...Потому что вопросы к Владимиру Рыжкову есть, и он сейчас всё системно объяснит.

В.Рыжков― Можно я системно объясню, да?

О.Пашина― Да.

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О.Пашина― И это особое мнение политика Владимира Рыжкова.

В.Рыжков― Я приведу пример. Значит, вот у вас семейный бюджет, вам нужно решить несколько проблем. У вас треснул унитаз – надо купить унитаз. У вас заржавела ванна – нужно поменять ванну. У вас разбилось окно – вам нужно починить окно. Значит, вы составляете бюджет, и у вас там получается, например там, 38 тысяч 500 рублей на всё это дело. И если у вас есть эти деньги, то вы покупаете новый унитаз, новую ванну и застекляете свое окно.

В. Рыжков: Если отбросить психотерапию, которая проходит на прямых линиях, и смотреть в корень, то ситуация ухудшается

Если 70% вопросов, которые адресованы президенту, касаются органов местного самоуправления, то действительно ли дело в том, что у нас все мэры идиоты? Отвечаю вам: совершенно не так. Главная причина, почему не решаются вопросы на местном уровне…

О.Пашина― Они не распоряжаются своими деньгами.

В.Рыжков― У них вообще нет денег. Я просто объясню. У нас, вот, есть такое понятие «Бюджетная система, или Консолидированный бюджет страны». Так вот. В консолидированном бюджете Российской Федерации 65% забирает себе федеральный бюджет, то есть Москва. 65%. Еще примерно 25% забирают себе регионы. Даже не забирают, а им Москва частично возвращает. И только 10% всей бюджетной системы страны – это бюджеты муниципалитетов.

У нас в стране 23 тысячи муниципалитетов, включая Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск и маленькие сельские деревни, откуда вчера звонили, что у нас, вот, школы закрывают.

В этих 23-х тысячах муниципалитетов живет всё население страны. При этом на их среду, где они живут, отпускается только 10% государственных денег. Поэтому города все без исключения (ну, может быть, за исключением там Салехарда какого-нибудь там и других нефтегазовых городов), они все абсолютно нищие. Например, в Барнауле более 60% всех расходов – это идет только на систему образования. У городов нет денег ни на асфальт, ни на ремонт дорог, ни на ремонт канализации.

У нас, вот, в Бийске недавно прорвало теплотрассу на Алтае, и 70-летняя женщина упала в промоину и заживо там сварилась.

О.Пашина― И кого там наказывают?

В.Рыжков― Наказывают сейчас главного инженера. Наказывают главного инженера, потому что, вот, главный инженер виноват в том, что он должен был там знать, где у него проржавело и где у него там подмыло, и куда, значит, она провалится.

Причем тут главный инженер, если у города Бийска на протяжении 20-30 лет нет денег на перекладку теплотрасс и нет денег на их ремонт, и нет денег на содержание техники соответствующей? Причем тут главный инженер? И так во всем.

То есть Путин создал систему (я, вот, резюмирую), Путин создал систему, где деньги есть только у Москвы. Немножко денег есть у регионов и совсем нет денег у муниципалитетов. Эту систему создал Владимир Путин за последние 18 лет, что он находится у власти.

В результате бабушки варятся в промоинах, канализация взрывается, фонтаны кипятка на улицах городов, неосвещенные улицы, ямочный ремонт, который делают кирпичом, заброшенные газоны, разбитые дороги к кладбищам. То есть полностью разрушенное муниципальное хозяйство, подчеркиваю, по всей стране. Оно разрушено в хлам.

Я вот недавно был в городе Ростов Великий Ярославской области, городе Золотого кольца. Убитый в хлам абсолютно . То есть я как человек опытный и с опытом управленческим и политическим, я-то сразу вижу. Мне достаточно приехать в город на полчаса, чтобы я понял, что в нем происходит. Там вообще нет денег ни на что, он просто в полуразрушенном состоянии.

И вдруг раз в год президент, который эту систему создал и изъял все деньги у регионов, и все деньги у муниципалитетов, он проводит 4-часовую прямую линию, где ему дозванивается 50 человек из 2-х миллионов, он помогает этим 50-ти человекам. Остальные 2 миллиона остаются в своей разрухе. Люди не понимают… Вот, если бы у меня была возможность час, там, на Первом канале в праймтайм просто показать и объяснить, может быть, люди бы немножко по-другому взглянули. А так не владея цифрами, не владея пониманием бюджетной системы и как всё это устроено, разделение компетенций, бюджетный кодекс, налоговый кодекс, они смотрят телевизор и у них складывается впечатление, что, вот, есть президент, который заботится о людях, решает проблемы, и если ему дозвониться, то в городе будет школа, а если еще раз дозвониться, будет больница. И люди просто не понимают, что эту разруху вокруг них создал именно Владимир Путин, потому что если бы он оставлял муниципалитетам хотя бы 20% бюджетной системы, я вас уверяю: половина из этих 2-х миллионов вопросов были бы решены на местном уровне мэрами, которые вполне толковые, которые вполне компетентные, которые знают, что у них происходит в городе. И депутаты живут там местные и тоже знают, что у них происходит в городе.

И если бы у них было в 2 раза больше денег хотя бы по сравнению с нынешним, я вас уверяю: и городская среда была бы лучше намного, и сельская среда, и дороги, и освещение. И бабушка бы не сварилась в Бийске.

Вот, когда я смотрю на эти прямые линии, для меня это сеанс разоблачения. Потому что человек, создавший абсолютно дисфункциональную, неработоспособную систему, решает вопросы точечно вместо того, чтобы решать это всё системно.

И, вот, что надо было бы сделать (последнее, что я хочу сказать)? Что надо было бы сделать? Ведь, на самом деле, это гигантский опрос населения. Я знаю, что администрация президента это всё классифицирует, раскладывает на зеленые папочки. Потом президент эту зеленую папочку вручает губернатору Тамбова или Воронежа и говорит «Вот смотри, от тебя было 500 звонков. Вот 500 проблем. Ты уж их там порешай».

Если бы был системный подход (а у президента есть такие люди, и Кириенко – компетентный человек, и Андрей Белоусов – компетентный человек), то, в принципе, системное решение должно было быть какое? Сразу стало бы видно, что местное самоуправление катастрофически недофинансируется. Значит, надо делать маневр в бюджетном кодексе, значит, надо перераспределять ресурсы и полномочия таким образом, чтобы местные органы власти имели возможность решать эти проблемы. И на следующий год, я вас уверяю, было бы, во-первых, на миллион звонков меньше. И во-вторых, было бы гораздо больше благодарных звонков. Потому что люди бы сказали «Слушайте, ну, вот, действительно, у нас как-то вот…»

О.Пашина― А президент этого не понимает?

В.Рыжков― Я думаю, понимает, но… Он вполне компетентный, профессиональный человек.

О.Пашина― Или его всё это устраивает.

В.Рыжков― Нет. У него другие приоритеты. Для него, все-таки, важнее это престижность, это такие мегамероприятия как Чемпионат Мира по футболу, который начнется через 6 дней и который обошелся нам опять в 15 миллиардов долларов.

О.Пашина― А довольных жителей можно и нарисовать, как в Ростове-на-Дону.

В.Рыжков― Вот. Олимпиада в Сочи, саммит АТЭС во Владивостоке. Что там еще? Газопроводы. И, конечно, гигантские оборонные расходы: мы тратим примерно 5% ВВП на оборону, это один из самых высоких уровней военных расходов в мире. И гигантский государственный аппарат больше 2-х миллионов чиновников, гигантская машина вот эта госкорпораций, которые надо… Мы же постоянно из бюджета помогаем то банкам государственным (триллионы), то еще что-то.

То есть для него приоритеты – это мегастройки, престижные соревнования, ВПК, госаппарат. И когда он на эти приоритет выделяет деньги, оказывается, что регионам и местному самоуправлению ничего не остается. Ну и тогда их надо лечить психотерапией, такой, какая была вчера, чтобы у народа создавалось впечатление, что президент заботится о деревнях, заботится о малых городках, заботится об инвалидах.

Это очень такая, эффективная технология, когда ты вместо того, чтобы решать проблему системно, ты создаешь очень красивую видимость того, что ты эту проблему решаешь.

О.Пашина― Может быть, поэтому Путин был так лоялен и к губернаторам, и к главам администрации, которых он там вызывал к доске, вызванивал? Ну, на них жалуются – надо было бы их поругать, а он им так: «Ну, вы там устраните». А вдруг они бы ему сказали «Ну, как же?..»

В. Рыжков: У городов нет денег ни на асфальт, ни на ремонт дорог, ни на ремонт канализации

В.Рыжков― Нет, опять я немножко кухню вам расскажу.

О.Пашина― Вот, может, он боялся, что они расскажут кухню.

В.Рыжков― Вот приведу пример. Вчера один из губернаторов, которому звонил Путин, был новый губернатор родного для меня Алтайского края. Значит, в маленьком селе Верхняя Суртайка должны закрыть школу. Проблема там объективно есть: деревня-то вымирает. Население Алтайского края за время правления предыдущего губернатора Карлина, за 13 лет сократилось на 150 тысяч человек. Еще сильнее вымирает деревня, потому что, во-первых, люди уезжают в большие города (в тот же Барнаул, Новосибирск), во-вторых, смертность высокая на селе. И там, действительно, малокомплектные школы. И, в принципе, рационально как-то собирать близлежащие села в одной жизнеспособной школе, где можно дать достаточно хороший уровень образования и так далее.

Но здесь играет такой популизм, что, вот, сохраните школу, даже если там ее в принципе очень трудно сохранить из-за того, что мало детей. Но почему именно Томенко оказался в этой прямой линии? Потому что он на выборы идет 9 сентября. И если вы обратите внимание, многие из тех, кому звонил вчера президент и ласково с ними говорил, это те, кто идут на выборы.

Как это делается? Когда готовится прямая линия, разные департаменты, разные управления администрации президента решают свои задачи. Одно управление отвечает за губернаторские выборы – оно дает президенту список тех, кому надо позвонить и показать, что человек только приехал, а уже помогает людям. Другое управление должно прикрыть мегастройки, и вот это Газзаев задает вопрос «Николай Угодник и Богородица, и Апостол Петр, и все, значит, вам прислали благодарности за стадионы». Здесь надо, значит, народу прикрыть Чемпионат Мира.

То есть вы поймите. На самом деле, список тех вопросов, которые были вчера, решает многие задачи. Психотерапия (успокоить народ, что царь заботливый), помочь ВРИО губернаторов избраться, прикрыть пиаровски какие-то мегастройки, по которым есть вопросы.

Дальше международное управление, значит, «А что там у нас сейчас на внешнем? Ага, Украина, Сирия. Ага, Трамп. Значит, готовьте вопросы». Ага. Значит, надо обязательно поиграть подольше на бас-гитаре Крымского моста, что, вот, ввели же мост, построили.

То есть фактически это такая, живописная картина многофигурная, где есть и простая крестьянка, и строитель Крымского моста, и кандидат в губернаторы.

О.Пашина― А блогеров вот этих? Зачем они?

В.Рыжков― А блогеры для молодежи. Для молодежи.

О.Пашина― Слишком далеки они от народа? У меня как у зрителя, сложилось впечатление, что они какие-то безумные. У людей серьезные проблемы, а эти глупости какие-то спрашивают.

В.Рыжков― Вот, вы любите блогеров. Вот. Вы же любите блогеров?

О.Пашина― Ну, они какие-то странные были вчера.

В.Рыжков― И тем не менее, любите блогеров.

О.Пашина― Бред какой-то они…

В.Рыжков― Вот, для тех, кто любит блогеров, и блогеры нужны. Это, вот…

О.Пашина― Сложная режиссура, да.

В.Рыжков― Это сложная режиссура. Это только кажется, что, вот, люди… Людям, наверное, простым кажется, что вот, там, дозвонился, вот там ехал по мосту и дозвонился.

О.Пашина― Случайно совершенно. Ехал по мосту, вдруг…

В.Рыжков― Да. Случайно ехал, случайно стояла камера, случайно был налажен канал связи, случайно был гаишник в наглаженных брюках, случайно был красивый вид на Керченский полуостров, случайно разогнали облака, случайно больше никто не ехал, случайно снизу никто не плыл, чтобы не портить звук гудками.

Это всё, я думаю, готовится, ну, месяц-полтора, собираются предложения управлений, собираются предложения правительства. Правительство пишет доклады по пенсионной реформе, по экономическому росту. И это всё сложнейшая режиссура, и президент – он, как бы, он… Это такой моноспектакль высокого класса, где он должен эту длинную…

Представляете, вот, вам бы такую роль дали на 4,5 часа? Это же прямо Антигона какая-то, это же просто греческая трагедия. И вы должны где-то Наталью Николаевну похвалить, где-то школу спасти, где-то мостом похвастаться, где-то стадионы…

О.Пашина― Про говядину спросить.

В.Рыжков― Про говядину спросили. Вот. А в конце сказать, что «я за свободу». Ну, красота! Высокая греческая трагедия.

О.Пашина― И это особое мнение политика Владимира Рыжкова. Мы вернемся после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О.Пашина― И это особое мнение политика Владимира Рыжкова, он отвечает на мои и на ваши вопросы. И свои вопросы вы можете присылать на номер +7 985 970-45-45, Twitter-аккаунт @vyzvon, трансляция на YouTube-канале «Эха Москвы».

Тут какая-то очень сложная режиссура с кандидатами в мэры Москвы от партии «Яблоко». Только что пришла новость о том, что в руководстве «Яблока» отказались согласовать кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра, предлагают главу муниципального округа Гагаринский Елену Русакову. Она на праймериз заняла 4-е место в первом туре. Как мы знаем, Сергей Митрохин тоже занял 2-е место на праймериз, но потом получилось, что победил. Там что такое творится?

В.Рыжков― Никакого инсайда у меня нет, к сожалению. Я не знаю, что там творится. Выглядит это всё, конечно, странновато, мягко говоря, потому что зачем устраивать праймериз, если потом победитель отказывается, занявший второе место не согласовывается, а кандидатом выдвигается человек, занявший 4-е место? Я из них троих знаю хорошо Сергея Митрохина и с большим уважением к нему отношусь. Другие, я уверен, тоже прекрасные люди.

Не знаю, что это значит. Я знаю только одно, что всё равно без власти, в данном случае без мэрии эти выборы организованы не будут, потому что ни одна партия (ни «Яблоко», ни коммунисты, ни ЛДПР, ни эсеры) не могут пройти самостоятельно муниципальный фильтр. Это известный факт.

О.Пашина― Ну да. Но вообще создается ощущение, что Собянин уже победил.

В.Рыжков― И когда Навальный шел на выборы, он тоже не был бы зарегистрирован, если бы ему не помогла «Единая Россия» своими подписями, то есть фактически мэрия Москвы.

Поэтому здесь вообще все наши выборы, особенно губернаторские выборы, это в значительной степени манипуляция и в значительной степени махинация, потому что ни в одном регионе страны ни один кандидат не может быть зарегистрирован без согласования с властями. Я просто констатирую факт.

О.Пашина― Ну да.

В.Рыжков― Именно для этого и был придуман и введен законодательством муниципальный фильтр.

Вот, например, сейчас у нас в Алтайском крае будут губернаторские выборы 9-го сентября (я уже об этом упоминал). Знаете, какой фильтр на Алтае? 550 муниципальных подписей.

О.Пашина― Понятно.

В.Рыжков― 550. Нужно проехать около 70 сельских районов, сельсоветов и 11 городов, собрать везде подписи и получить регистрацию. Это не может никто, даже коммунисты. Ни у кого такого нет.

Поэтому вне зависимости от того, кого выдвинет «Яблоко», всё равно список соперников Собянина будет составлять де-факто сам Собянин. Вот. И в этом смысле это, конечно, махинация-манипуляция. Я здесь не бросаю упреки ни «Яблоку» ни в коей мере, ни коммунистам, ни кому другому, потому что, ну, они не виноваты в том, что «Единая Россия» создала такие законодательные рамки, в которых возможность для свободного выдвижения отсутствует.

О.Пашина― Ну, может быть, правильно поступила партия ПАРНАС, которая сказала «Мы считаем, что в такой ситуации нет смысла выдвигать никаких кандидатов. Давайте без нас. А те, кто выдвигают, участвуют во всей этой истории»?

В.Рыжков― Да и так пробовали. И так пробовали, и эдак пробовали, а всё равно получается манипуляция со стороны власти. Нет, я думаю, что надо выдвигать «Яблоку». «Яблоко» само будет решать, будет ли это Сергей Митрохин или Русакова. Я всегда за участие. Я считаю, что если есть возможность бороться, если есть возможность выдвинуть кандидата, если есть возможность идти к людям, как я это делал в 2016 году на думских выборах, как я это делал на последних президентских выборах, когда я ездил по стране и агитировал за Григория Явлинского. Я считаю, это лучше, чем бойкот и чем неучастие.

В. Рыжков: Зачем праймериз, если победитель отказывается, 2 место не согласовывается, а кандидат — занявший 4 место?

О.Пашина― А результат всё равно один: мэром будет Собянин.

В.Рыжков― Пока да. Пока результат один, потому что в целом власти (надо это признать) располагают доверием. И Путин располагает доверием – это показывают все опросы, в том числе Левада-центра. И Собянин располагает достаточно широким доверием. Это факт.

Но когда-то ситуация может поменяться, и тогда вот эти фейковые выборы станут реальными. И тогда даже кандидаты, которые согласованы, могут побеждать. Такое бывало в истории не раз, и в российской истории такое бывало.

Вот, у нас была история в Алтайском крае, когда юморист Михаил Евдокимов обыграл во втором туре действующего губернатора. То есть всё определяется доверием. Если есть доверие к власти, она может манипулировать. Если доверие к власти заканчивается, то она ничего с этим поделать не может.

Поэтому я за то, чтобы «Яблоко» участвовало. Ну, а кого оно выдвинет, решать партии. Тем более раз праймериз фактически оказались бессмысленной процедурой, раз уже на них не оборачиваются, то, ну, пусть партия решает по старинке.

О.Пашина― Как вам идея Дмитрия Гудкова о том, что демократические кандидаты, там, будь то Илья Яшин или сам Дмитрий Гудков, или мы говорили о Митрохине (ну, понятно, что теперь не Митрохин), вот, кого утвердят власти, кто пройдет муниципальный фильтр, а мы потом выберем, кому из нас идти демократическим кандидатом, — сказал Гудков. То есть опять делегируется властям решение, кто будет участвовать?

В.Рыжков― Я бы не назвал это делегированием. Это просто факт, это констатация факта.

О.Пашина― То есть это правильно? Пусть власти утвердят, а там уже решают?

В.Рыжков― Ну, смотрите, а какой выбор? Либо идти в рамках той манипуляции, которая нам навязывается, либо бойкотировать. Ну, вот, Алексей Навальный призвал к бойкоту на президентских выборах. Чего толку? А когда он призывал «Голосуй за любую партию» несколькими годами ранее, это было более эффективно.

О.Пашина― Выбрать альтернативу, выбрать одного кандидата демократического и продвигать его, и добиваться его регистрации.

В.Рыжков― Вот, я считаю так. Если будет зарегистрирован один демократический кандидат, надо его поддерживать.

О.Пашина― А если несколько?

В.Рыжков― Если несколько, надо выбрать лучшего и его поддерживать.

О.Пашина― Они говорят «Мы все лучшие».

В.Рыжков― А список нам даст начальство.

О.Пашина― А список даст начальство.

В.Рыжков― Ну, это факт. Это реальность, которая сейчас существует. Ну, мы можем возмущаться и мы возмущаемся, и справедливо возмущаемся. Но надо признать, что любой демократический кандидат, даже Илья Яшин, страшный радикал, если его зарегистрируют, это сделает мэрия. Это факт.

О.Пашина― Еще о наших столичных новостях. В воскресенье митинг.

В.Рыжков― Да, митинг – это очень важно, потому что… Это 10-е число, это воскресенье. В час дня Проспект Сахарова, та сторона, которая ближе к вокзалам. Важно то, что здесь произошла консолидация практически большинства демократических сил. В оргкомитете этого митинга и «Яблоко», и ПАРНАС, и «Демвыбор», и «Открытая Россия», и «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева. И как у Льва Пономарёва, движение За права человека Льва Пономарёва. То есть все объединились. И этот митинг – это накануне Дня России, накануне 12-го июня. И он будет проходить с российскими флагами, потому что патриотизм либералов, на мой взгляд, гораздо более горячий, чем патриотизм вот этих фсошников, фсбшников и полицейских, которые сажают невинных людей. Вот, они как раз антипатриоты. А патриоты – это те, кто хотят сделать Россию лучше, это либералы. И поэтому…

Вот, часто говорят «Ну, вот, что толку? Ну, пойдем мы на митинг. И что мы этим добьемся?»

А я хочу напомнить, что слово «демонстрация»... Вот, мы как-то вот «Демонстрация, демонстрация…» Мы как-то, вот, привыкли слово «демонстрация». Оно же имеет очень важное значение. Демонстрация значит демонстрировать, это значит показать. И очень важно 10-го июня показать, что есть значительная часть общества, которая выступает за свободу.

Там, кстати, подготовлена резолюция этого митинга (она будет голосоваться и раздаваться на входах), где требуется остановить пытки в полиции, где требуется освободить Олега Сенцова по сфабрикованному делу, который сидит и голодает. Где требуется отменить 282-ю статью по экстремизму, то, что мы уже обсуждали. Где требуется уважать конституционные права и свободы граждан.

О.Пашина― И вы реально думаете, что это кого-то впечатлит? 5-го мая была демонстрация. Продемонстрировали. Казаки продемонстрировали свое.

В.Рыжков― Нет, смотрите, давайте пойдем от обратного. А давайте представим себе, что в России никто нигде не будет выходить на улицу. Давайте представим себе, что никто нигде не будет демонстрировать то, о чем я говорю.

О.Пашина― Ну и хорошо. Всё будет то же самое, что и сейчас.

В.Рыжков― Это будет кардинально другая ситуация, это создаст впечатление, что в обществе нет вообще недовольных, в обществе нет вообще людей, которые протестуют против пыток и фабрикации уголовных дел по экстремизму. Это совершенно неправильно.

В. Рыжков: Если будет зарегистрирован один демократический кандидат, надо его поддерживать

Поэтому точно так же, как важно для каталонцев что-то демонстрировать, когда они выходят, так же важно для испанцев, кастильцев, которые выходят против каталонцев на улицы Мадрида. Так же важно, как выходят в Германии люди против выхода правых националистов. Это же тоже разрешенная акция, тоже мирная. Точно так же, как выходят, например, на демонстрации французы, протестуя против реформы труда Макроновской и так далее.

Это всё мирные разрешенные акции. Но сам факт демонстрации меняет атмосферу в стране. Сам факт демонстрации ограничивает власть уже тем фактом, что есть люди, которые выходят. Поэтому я не согласен с теми, кто говорит «Да это всё бесполезно, да это всё бессмысленно. Да что это изменит?»

Эти люди не правы, потому что демонстрация сама по себе имеет очень большое значение. Поэтому я призываю 10-го июня в час дня выйти на Проспект Сахарова и продемонстрировать, что мы не согласны с политикой власти, что мы не согласны с авторитарной системой, мы не согласны с фабрикацией уголовных дел и с политзаключенными, мы не согласны с пытками в полиции, мы не согласны со всеми теми безобразиями, которые творит государство. И поэтому акция называется За свободу.

О.Пашина― Но есть и плохая новость (так, под занавес программы).

В.Рыжков― Что случилось?

О.Пашина― В Кировской области члены ОНК теперь смогут посещать заключенных только с разрешения председателя Комиссии. Еще хуже, что сама наблюдательная Комиссия изменила таким образом свой регламент, то есть их не заставили, а они сами так решили. И еще хуже, что глава этой комиссии заявил, что цель комиссии – содействовать государству, а не бороться с государством. То есть фактически в Кировской области ОНК превратится в дочернее подразделение ФСИН.

В.Рыжков― Ну, это происходит по всей стране, насколько я знаю. Насколько мне говорили люди, которые входили в ОНК в разных регионах, их разогнали по всем регионам, то есть вот тех реальных правозащитников, и разогнали по всем или почти по всем регионам и набирают туда послушных и лояльных. Поэтому, действительно, идет разгром общественного контроля системы наказаний и тюрем, и колоний, и СИЗО. Вот. А что касается этого главы комиссии, который говорит, что наша задача защищать государство, а не бороться с ним, то это просто темный, дремучий, малообразованный человек, который не знаком с законодательством и не знаком с российской Конституцией. Я вот этому темному, дремучему, недалекому, малообразованному человеку из Кировской области хочу напомнить, что в Конституции черным по белому написано, что главная задача российского государства – защита прав и свобод граждан.

Поэтому общественные наблюдательные комиссии, миссия которых защищать права граждан, это и есть служение государству. А если этот дремучий, темный, необразованный человек из Кировской области считает, что защита прав человека – это борьба с государством, во-первых, его надо отправить на курсы изучения Конституции, а, во-вторых, отстранить от занимаемой должности. Как это называется? Несоответствующего… Чего там? Как там?

О.Пашина― Занимаемой должности.

В.Рыжков― Во! Как несоответствующего занимаемой должности.

О.Пашина― Вы еще скажите, что президент страны – гарант Конституции.

В.Рыжков― Да, там так и написано, вы будете смеяться.

О.Пашина― Да. Ну а…

В.Рыжков― Ну а? Ну а? Ну, что а?

О.Пашина― А что мы видим?

В.Рыжков― Вот, учить надо людей, объяснять надо людям, чем мы и занимаемся в этом эфире.

О.Пашина― Это было особое мнение политика Владимира Рыжкова. Я прощаюсь с вами, всего доброго, до свидания.