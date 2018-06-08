О. Пашина― Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Это «Особое мнение» Николая Сванидзе, журналиста, историка и профессора РГГУ. Здравствуйте.
Н. Сванидзе― Здравствуйте, Оксана.
О. Пашина― Присылать свои вопросы вы можете при помощи sms +7-985-970-45-45, у нас также работает твиттер аккаунт @vyzvon. Трансляцию можно также смотреть на Ютуб-канале «Эхо Москвы». У меня первый вопрос про историю с уничтожением учетных карточек репрессированных в Советском Союзе. Зачем подчищают архивы?
Н. Сванидзе― Не знаю. Надо выяснить, но подозрения у меня самые мрачные. Потому что вряд ли это случайно. Это мое личное мнение. Потому что мы читаем интервью наших высокопоставленных руководителей силовых структур, мы вообще нюхаем воздух, чувствуем атмосферу. Слюнявим палец, чтобы посмотреть, откуда ветер дует. И куда. И дует он во вполне определенном направлении. Потому что теперь мы видим, что какие-то очень мрачные периоды в истории нашей страны, они обеляются. Но чего далеко ходить, даже президент вчера сказал на прямой линии, что была такая сложная обстановка.
О. Пашина― Но он сравнил с 30-ми годами.
Н. Сванидзе― Я и говорю.
О. Пашина― Он что-то начал говорить про преодоление технического отставания.
Н. Сванидзе― Вот-вот.
Н. Сванидзе: Мы видим, что какие-то очень мрачные периоды в истории нашей страны, они обеляются
О. Пашина― Убийством Кирова, Зиновьев, Каменев. Процесс над Тухачевским. Чистки в партии. Создание НКВД, какие-то ассоциации тревожные.
Н. Сванидзе― Какие-то, в общем, нотки такие, ну как же, да, жестко, да, не очень хорошо. Да, мы на такие меры сейчас не пойдем, — сказал президент. Но, тем не менее, вот меры.
О. Пашина― А потом сразу про свободы.
Н. Сванидзе― Меры. Это меры, когда миллионы людей убивали. Вот так вот. И я думаю, что, в общем, это еще президент, он далеко здесь, слава богу, не крайнюю позицию занимает.
О. Пашина― А он специально сказал про 30-е годы? Он не мог предполагать какие возникнут ассоциации с этим.
Н. Сванидзе― Не знаю.
О. Пашина― Или просто неудачно сравнил.
Н. Сванидзе― Думаю, что нет. Мне кажется, что в эту сторону он не думал. Мне так кажется. Но мы читали разные интервью руководителя ФСБ в частности, который прямо фактически оправдывает то, что происходило в те годы. Поэтому я думаю, что имеет место попытка цензурировать нашу историю. То есть что-то оттуда аккуратненько ножницами, знаете, как из фильма, который подвергается цензуре. Что-то аккуратненько ножницами вырезается. И вроде бы как этого и не было. Потому что если понемножку вырезать такие штуки, а потом можно говорить: а вы докажите, что вы все лепите. Докажите про миллионы репрессированных, да про миллионы расстрелянных. А где это все, доказательства ваши. Вы молоть только языком горазды. Доказательств нет. Поэтому эти документы это живые свидетельства. Они очень важны. И, конечно, то, что их уничтожают, это очень нехороший признак. На мой взгляд. Причем признак нехороший, во-первых, потому что это повторяю цензура истории.
О. Пашина― Нам сейчас будут рассказывать про хозяйственную деятельность. Негде хранить, некуда девать.
Н. Сванидзе― Да ладно.
О. Пашина― Сроки давности истекли.
Н. Сванидзе― Что такое сроки давности?
О. Пашина― 80 лет.
Н. Сванидзе― Какие сроки давности, когда речь идет о детях, внуках, правнуках людей, которые погибли и люди, которые живут сейчас хотят знать историю своей семьи.
О. Пашина― Может быть, кто-то будет добиваться реабилитации, сам человек не захотел, а внуки пойдут, а нет ничего про вашего родственника…
Н. Сванидзе― Я не думаю, что сейчас интересно добиваться реабилитации…
О. Пашина― А почему нет?
Н. Сванидзе― А перед кем реабилитировать? Они и так исторически давно реабилитированы эти люди. Перед кем их реабилитировать? У нас страна уже другая. Я не думаю, что они нуждаются в реабилитации. А вот режим, который был, он, по-видимому, реабилитируется.
О. Пашина― Таким образом.
Н. Сванидзе― Да. Режим, который был он таким образом реабилитируется. Оправдывается. Я здесь других, честно говоря, вариантов и не вижу. Хотя это все может подаваться, как вы правильно сказали, под каким-то техническим и хозяйственным соусом. Да ничего мы не имеем в виду. Да просто так, да кому они нужны. Нужны.
О. Пашина― Олег Сенцов голодает 26-й день. Вчера на прямой линии Путин сказал прямо: «Нет, мы не думали ни о каком обмене». Дело Вышинского и дело Сенцова совершенно разные дела. Это означает по сути приговор?
Н. Сванидзе: Имеет место попытка цензурировать нашу историю
Н. Сванидзе― Я думаю, что это пока ничего не означает. Потому что Путин и не сказал «нет», он сказал только, что это разные дела.
О. Пашина― Несопоставимые.
Н. Сванидзе― Ну сказал, что несопоставимые. Сказал, что разные. Позиция может измениться. Могут и сопоставить. Если что-то произойдет, если жизнь заставит, то могут и сопоставить. Потому что понятно, что претензии к Вышинскому тоже не чисто журналистского свойства. При желании сопоставить можно. Было бы желание.
О. Пашина― А желания нет.
Н. Сванидзе― На данный момент оно не проявлено. Но повторяю, решительного «нет» сказано не было. Я, во всяком случае, не услышал. Поэтому я не исключаю, что если ситуация станет критической, а прежде всего ситуация со здоровьем Сенцова, то такого скандала под чемпионат мира по футболу и по время чемпионата мира, вот такой сдвиг информационной повестки, чтобы говорили не о том, как замечательно проводится турнир, я не сомневаюсь, что будет проведен замечательно. А чтобы говорили о том, что в этот момент там вот то-то, политический заключенный голодает и может помереть, не дай бог. Я думаю, что этого могут не захотеть.
О. Пашина― То есть считают, что еще время есть. Что ситуация еще не критическая.
Н. Сванидзе― Ситуация, несомненно, критическая. Ситуация совершенно критическая. Я говорю другое. Я говорю, что решение не менять, оно не принято. Может быть оно не принято пока. Может быть. Но что оно не принято в принципе, то есть, скажем так, сказать, что принято решение не менять – этого я не вижу. Поэтому какие-то я здесь вижу перспективы. Потому что других перспектив я вообще не вижу. Если его не обменять я вообще не знаю, чем дело кончится. Но насильственная кормежка. Это пытка как известно. Почитайте воспоминания Андрея Дмитриевича Сахарова.
О. Пашина― И это тоже не может продолжаться бесконечно. Потому что…
Н. Сванидзе― И это не может продолжаться бесконечно. Поэтому здесь ситуация в значительной степени тупиковая. В зависимости от характера человека. Если характер у него твердый, у него характер, судя по всему, есть и сильный. То выходов здесь из этой ситуации немного.
О. Пашина― По итогам вчерашней прямой линии с Путиным еще одна история с депутатом Слуцким. Зачем Путин делал вид, что он ничего не знает про депутата Слуцкого? Ведь знает же он об этом. «Я имею свое мнение, — сказал, — но я ничего не знаю». Какая-то явная неприкрытая несимпатичная глупая ложь.
Н. Сванидзе― Во-первых, я не исключаю, что может и не знать. Потому что информационное обслуживание президента Путина у меня иногда вызывает вопросы.
О. Пашина― То есть пресс-секретарь знает, который тогда с проститутками сравнил журналисток пострадавших.
Н. Сванидзе― Может такое быть, потому что как неоднократно говорил и писал ваш главный редактор, президент Путин ориентируется на папки, которые ему приносят руководители различных ведомств ответственных по утрам. Если в папку не вписали, то может быть он об этом и не слышал. А решили не говорить. Да мало кто чего, кого там лапал в коридоре. Да и бог бы с ними. Не исключаю. То есть сразу отметать такой вариант я бы не стал. Но считаю, что скорее все-таки знал.
О. Пашина― А зачем какое-то странное глупое достаточно лукавство?
Н. Сванидзе― Ну почему глупое. Если знал, то президент принадлежит к числу тех политиков, а такие политики составляют большинство, для которых язык служит не для того чтобы информировать общественность. А для того чтобы говорить то, что следует говорить в данном случае. Вот он сказал то, что по его мнению надо было сказать. Он в отношении Слуцкого, по-видимому, пока что никаких решений не принял. Ну и вот, другой вопрос, почему он решил вообще отвечать на этот вопрос. Это интересно.
О. Пашина― Тоже правильно. Учитывая, как это все отбирается.
Н. Сванидзе― Потому что совершенно очевидно, что на те вопросы, на которые он в принципе не хотел отвечать…
Н. Сванидзе: Режим, который был он таким образом реабилитируется. Оправдывается
О. Пашина― Ему и не задавали.
Н. Сванидзе― Разумеется. Он их и не слышал. И не зачитывал и ему их не зачитывали. Ну вот для чего-то он решил, по-видимому, показать, что может быть идея была в том, чтобы как с Мутко – мы не прогибаемся. Вот вы нас атакуете. А мы не прогибаемся,
О. Пашина― Про Мутко он тоже говорил.
Н. Сванидзе― Конечно. И вы там у себя в Штатах вспоминаете дела 20-летней давности, кто там кого за коленку тискал. Ну вот вы там у себя и копайтесь в этих своих коленках. А мы ребята серьезные и мы не ведемся на такие пустяки.
О. Пашина― Приблизительно да, в таком духе он и ответил. А как вам вообще формат, мы в прошлый раз говорили, как это все будет. А вот теперь это все прошло, у меня сложилось ощущение какой-то фобии. Такое впечатление, что президент боится живых людей. Вот он сидит в студии окружении этих досок, как он говорит. С двумя ведущими. А это где-то там в виртуальном пространстве существует.
Н. Сванидзе― Я не исключаю, что действительно президент немножко устал от такого формата. Какие-то непредсказуемые люди в студии. Конечно, они относительно непредсказуемые. В основном очень даже предсказуемые. Но, тем не менее, может быть мелькают перед глазами, господи, несколько часов. Да ну их на фиг. И проще и величественнее и державнее на самом деле…
О. Пашина― Находиться на олимпе одному.
Н. Сванидзе― Совершенно верно. Тот формат, который в результате выбрал.
О. Пашина― Мы прервемся на несколько секунд, а затем продолжим.
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О. Пашина― Наш формат не меняется. Николай Сванидзе отвечает на ваши в том числе вопросы. То есть Путин устал, в одно окно или как эти услуги, когда в одно окно обращаешься и получаешь какой-то результат. Устал от такого формата, когда все ему желают здоровья, счастья…
Н. Сванидзе― Нет, одно окно… Здрасьте.
О. Пашина― А он немножко дарит подарки тем, кто смог рассказать о своих проблемах.
Н. Сванидзе― Здесь я с вами, Оксана, не готов согласиться. Потому что одно окно осталось. Даже вполне определенно это одно окно. Я не знаю, как насчет подарков, а вот комплиментов стало еще больше.
О. Пашина― И подарки тоже были.
Н. Сванидзе― Просто скоро превратится в «Поле чудес» такое. Как к моему другу замечательному Леониду Якубовичу будут приходить… Просто так олимп выше. В таком формате олимп выше. Никаких нет, какой-то мелочи пузатой. А у него на телеэкранах возникают и исчезают бледные с дрожащей челюстью губернаторы.
О. Пашина― Кстати, он был к ним очень милостив. Все ждали, что будет распекать.
Н. Сванидзе― Зачем же распекать. Достаточно того, что…
О. Пашина― К доске их вызвал, пожурил.
Н. Сванидзе― Достаточно того, что к доске вызвать. Еще распекать. Распекать — у них родимчик будет прям в прямом эфире.
Н. Сванидзе: Понятно, что претензии к Вышинскому тоже не чисто журналистского свойства
О. Пашина― Там какую-то администрацию уличили во вранье буквально в прямом эфире. мог и поругать. А он сказал: «Чтобы не было больше расхождений». Идите, работайте.
Н. Сванидзе― В онлайне инфаркты миокарда нам не нужны. У них и так проблемы будут со здоровьем оттого, что просто он… Знаете как в школьные времена, помните детство золотое. Сидишь, урок не выучил, у меня так часто было по некоторым предметам. Особенно точным. И вот учительница, а у меня фамилия на букву «с», она скорее в нижней части списка. Вот учительница ведет ручкой по журналу. И все холодеет внутри, холодеет. Вот здесь такая же ситуация. Вызовут или не вызовут. И вот когда вызывают министров, министры давали какую-то справочную информацию и чувствовали себя достаточно раскованно. А губернаторы – просто жалко было и все как один говорили: разберемся, исправим, доложим. Он говорит: «Ну, доложите». Доложим, Владимир Владимирович. Главное, чтобы вы здоровы были. И счастья, и здоровья и Николай Чудотворец и Георгий Победоносец. И черт его знает. Вообще степень лизоблюдства, конечно, такого уже привычного, такого естественного, какого-то органичного лизоблюдства, когда даже его отсутствие воспринимается с удивлением. Что это человек встает и не благодарит. А чего он не благодарит-то. Недоволен что ли чем-то. Ты чего спасибо-то не сказал, здоровья не пожелал президенту нашему. Сукин сын. Причем президент, он чувством юмора-то не обделен…
О. Пашина― Кстати, нам пишут: «Задора, шуток и огня у президента стало гораздо меньше». Вообще он какой-то был невеселый. И вообще было ощущение, что ему скучно. На олимпе, кругом доски. Губернаторы. А тоска.
Н. Сванидзе― От этого всего… Ему скучно. Тем не менее, с этой скукой борется. И ему лижут так сказать все, что положено в таких случаях высокому начальнику любимому лизать. А у него такая усмешечка может быть и играет в глазах, но уже не слишком. Он думает: черт его знает, клоун, конечно, смешной, но правильный, в общем, клоун. А клоун должен быть смешным. А кому нужен несмешной клоун. И вот те люди, которые ему все это говорят, говорят и вылизывают, вылизывают – они же никуда не деваются. Они все при постах. При креслах, при должностях. То есть их за это не наказывают, не обрывают в эфире. Не вышучивают. Нет. Все как бы натурально. А значит это продолжается и усиливается. То есть, в конечном счете, поощряется. Это я бы сказал одно из главных впечатлений от этой прямой линии. Что усиливается холопство.
О. Пашина― Лизоблюдство.
Н. Сванидзе― Усиливается атмосфера холопства. И лизоблюдства. А второе ощущение – то, что в принципе, на мой взгляд, президента все устраивает. Как мне кажется. Все, что происходит. Я имею в виду не только атмосферу вопросов ему и то, что он онлайн вручную управляет страной. И один стотысячный человек, имеющий проблемы, дозвонившись до него, имеет шанс свои проблемы решить. Остальные 99 тысяч соответственно будут на это смотреть и истекать слюной. Тем не менее, может человек. Вот человек, который единственный человек, который в нашей стране может и решает проблемы. Если до него дозвониться и попросить публично — он решит. А если не решает, значит, он не знает, а если узнает – так немедленно решит. Ну, старое такое представление царя как наместника Бога на земле. Но ему нравится не только это как мне кажется. Устраивает его. Его устраивает вообще ситуация.
О. Пашина― То, что происходит. Больницы закрываются.
Н. Сванидзе― Вообще в целом ситуация. Больницы закрываются это плохо, но он это может решить, если узнает. А ситуация в стране и мире в целом его устраивает как мне кажется. И менять он ничего радикально не собирается.
Н. Сванидзе: Насильственная кормежка. Это пытка как известно. Почитайте воспоминания Сахарова
О. Пашина― Илья из Екатеринбурга спрашивает: «Как вам кажется, в кого превращается наш президент: скорее в Ким Чен Ына или Брежнева, учитывая, что люди ему надоели»
Н. Сванидзе― Нет, я бы сказал так, что степень такого, вот культ личности, конечно, не сталинского, несомненно, страшного кровавого этого садистского образца людоедского, а скорее невинного брежневского, он налицо. Это все обращение похоже на Брежнева. По поводу чемпионата мира футболу я сейчас вспомнил частушку популярную в 70-е годы: гол с подачи Блохина забивает Балтача, — это личная заслуга Леонида Ильича. Вот было два игрока киевского «Динамо» из сборной СССР по футболу. Так вот это все уже похоже. Даже я бы сказал глубже. Потому что при пожилом Брежневе, когда была эта ситуация, во-первых, он уже был больной человек, Путин — крепкий мужчина. Брежнев был пожилой и плохо говорил. Он неплохо еще соображал, но очень плохо говорил. И поэтому производил комическое впечатление. Путин комического впечатления не производит. И вот этот культ, который был вокруг Брежнева, носил поверхностный формальный характер. А тот, который сейчас создан вокруг Путина – он не формальный и не поверхностный. Он значительно более глубинный. И более реальный. И к нему нужно достаточно так относиться серьезно.
О. Пашина― Ну вот после прямой линии, сегодня пришла новость про Нижневартовск. Где журналистку Александру Терекову уволили, она работала на частном телеканале. Терекова – мама девочки, которую в детсаду заставили петь песню «Дядя Вова, мы с тобой». И пишет Терекова по этому поводу: «Песня про дядю Вову появилась не потому, что этого хотел дядя Вова. Он идеальный лидер для этой страны трусов и страдальцев». Вот у меня именно такой образ сложился вообще наших людей после этой прямой линии.
Н. Сванидзе― Нет.
О. Пашина― Она не права?
Н. Сванидзе― Прямая линия не отражает настроения страны. И уровень граждан нашей страны. Несомненно.
О. Пашина― Почему, они все страдающие вот эти простые россияне, которых показывали. Они страдают от каких-то своих проблем.
Н. Сванидзе― Ну хорошо, ну все страдают…
О. Пашина― Они все трепещут перед президентом.
Н. Сванидзе― Все страдают, далеко не все трепещут. Страдают все в разной степени. Трепещут думаю, что мало кто перед ним трепещет. Кроме тех людей, у которых есть много что терять, я бы так сказал.
О. Пашина― А обычные наши сограждане…
Н. Сванидзе― Трепещут перед Путиным? Нет, я не думаю, что перед ним трепещут. Чего перед ним трепетать? Не думаю. У нас же все-таки массовых репрессий, слава богу, нет. Чтобы все боялись шума колес по ночам у подъезда или стука в дверь рано утром. Нет. Такого нет. Чего трепетать.
О. Пашина― Любят тогда что ли.
Н. Сванидзе― Частично любят, и эта любовь очень сильно все время подогревается. Различными очень умелыми методами. И частично просто привыкли. Но он уже долго, слушайте, ну 18 лет, ну как Брежнев действительно. Вот Брежнев с 64 по 82 – 18 лет.
О. Пашина― И у меня сложилось впечатление, что он вообще навсегда. Когда он отвечал на вопросы: вы не устали. И все такое.
Н. Сванидзе― Не устал. На олимпе не скучно. Не устал. Ну, что будете дальше делать, его спрашивал австриец. Он пока не решил, что он будет дальше делать. Но до дальше еще шесть лет.
О. Пашина― Пока хорошо.
Н. Сванидзе― А пока совсем нормально. Да. То есть в принципе все устраивает и это, конечно тревожно, потому что у меня такое ощущение, что в принципе все устраивает и никакие изменения не планируются ни внешнеполитические. Он говорит, что из Сирии уходить не собираемся. На Украине ничего делать не собираемся. Менять ситуацию. Я думаю, что она будет заморожена, потому что совершенно очевидно, что там впереди выборы президента Украины. У Путина сейчас мы видим отношений с Порошенко нет, раньше у них был какой-то диалог, теперь мы видим – нет диалога. Вот так как наблюдатель я могу сказать. Я не вижу проявлений диалога между Путиным и Порошенко. Из этого можно сделать вывод, что Путин не заинтересован в том, чтобы Порошенко был переизбран. Я думаю, что мы будем делать ставку на какого-то другого персонажа. Скажем, на Тимошенко. Не знаю, на кого. Предположим. И это значит, что любые подвижки на Украине в сторону мира, в сторону какого-то компромисса, они будут в пользу Порошенко. А, следовательно, до выборов их не будет. Вот так вот. Мы рассчитываем на то, что произойдет все-таки какой-то разлад между западными европейцами и Трампом. Мы работаем, Путин работает достаточно умело, кстати, с частью западноевропейских лидеров. При этом Трамп, мы видим по сегодняшнему примеру, что и Трамп неясно, чего от него ждать не только в плохую, но и в хорошую сторону. В «большую восьмерку» говорит…
О. Пашина― А Меркель сказала «нет».
Н. Сванидзе: Президент, он чувством юмора-то не обделен
Н. Сванидзе― Меркель сказала «нет». Вот, пожалуйста, вроде бы как конфликтная зона.
О. Пашина― А как Меркель сказала «нет». Они же друзья с Путиным.
Н. Сванидзе― А кто вам сказал, что они друзья? Я не замечал, чтобы они долгие годы дружили. Вот такой дружбы я как-то между ними не замечаю. Они говорят по-немецки и по-русски, потому что Путин говорит по-немецки, а Меркель по-русски. И они друг друга понимают как очень опытные политики высокого очень класса. Но чтобы дружба и любовь – я такого не видел. С Трампом тоже любви и дружбы не будет.
О. Пашина― А Трамп говорит, что не друг и не люблю, а давайте в «большую восьмерку» вернем.
Н. Сванидзе― Ну, давайте, говорит Трамп. Нормально. Он вообще привык удивлять. Но другие не захотят. И мы уже говорим, мы себя тоже ведем как желанная такая дама, которой что-то предлагают, она говорит «нет», уже плечиком так двигает. Нет, а мы не хотим. А мы уже не хотим.
О. Пашина― А мы еще подумаем.
Н. Сванидзе― А мы еще подумаем. Да.
О. Пашина― Мы тоже немножко подумаем, потом вернемся в студию после небольшого перерыва.
НОВОСТИ
О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста, историка, профессора РГГУ Николая Сванидзе. Мы закончили на том, что во внешней политике нас все устраивает. С Украиной тоже пока никаких изменений ждать не придется.
Н. Сванидзе― Это тоже внешняя политика.
О. Пашина― Давайте к внутренней. В экономике у нас белая полоса. Правда, никто этого не заметил. Но на самом деле это так.
Н. Сванидзе― Мы идем уже к белой полосе. У нас теперь стабильно будут расти доходы населения. У нас прекратится рост цен на бензин. Вот в принципе все у нас идет нормально. И это признак застоя, конечно. Когда руководство страны притом, что мы продолжаем отставать от ведущей мировой компании стран все больше и больше. Понимаете, это к экономистам вопрос, сегодня был блистательный совершенно Александр Аузан, задавались ему такие вопросы. Я не все, к сожалению, слышал. Почитаю потом его эфир. Но у нас там, насколько я понимаю, в лучшем случае мы сейчас выходим на 1,5% роста ВВП. Или вышли. А в Штатах, насколько я понимаю – 3,5. Причем это от их 100. У них сто процентов не те, что у нас. А на порядок больше. Это к чему я говорю. К тому, что мы продолжаем отставать. Западная Европа объединенная имеет примерно экономическую мощь такую же, как США. Вот представьте себе, что такое мы и что такое объединенный Запад, это я говорю совершенно как дилетант. Какие-то основные вещи говорю. Есть масса людей квалифицированных и профессиональных, которые более глубоко осветят тему. Но, тем не менее. И мы все больше отстаем, причем, насколько мне известно, в высокотехнологичных областях отставание еще глубже. Проблемы еще выше. Это количественные показатели. А есть качественные. В которых вообще у нас дело швах, в общем. У нас очень большие проблемы с образованием. У нас очень большие проблемы с медициной. У нас очень большие проблемы с утечкой мозгов. Потому что мозги у нас утекают, а к нам мозги не притекают. К нам едут люди, но это не те люди, которые работают мозгами. Это те люди, которые работают руками. Это хорошо, но недостаточно, потому что сегодняшний мир это конкуренция мозгов. Мы в этой конкуренции участвовать сейчас не готовы. И вот при всем том это колоссальные совершенно проблемы, что мы в полуизоляции международной. Кто в этом виноват — Крым, кто прав – другой вопрос. Факт – мы в полуизоляции международной. Причем как раз эта изоляция от стран технологически, экономически, финансово передовых. И при всем этом я наблюдаю ощущение того, что все в порядке. Вот это на мой взгляд и есть признак застоя. Это мне напоминает уже, причем очень правильные слова говорятся. В основном говорятся очень правильные слова.
Н. Сванидзе: Меркель сказала «нет». Вот, пожалуйста, вроде бы как конфликтная зона
О. Пашина― …про технологический прорыв и 30-е годы, мне сразу пришло на память пулковское дело. Помните.
Н. Сванидзе― Да.
О. Пашина― Ну вот, они все шпионы, потому что они хотели сотрудничать с западными деятелями. Затмение солнца изучать. Сегодня буквально новость в компьютере – кто-то там из наших предпринимателей использовал антивирус неразрешенный западный, его оштрафовали, посадили. Тоже сотрудничает с западными нехорошими партнерами. О каком технологическом можно говорить прорыве, когда за такие вещи сажают.
Н. Сванидзе― Когда бьют по рукам и по голове за малейший признак какого-то сотрудничества. Как можно развиваться, если нет научного сотрудничества.
О. Пашина― Президент говорит, что должна быть свобода, а человека сажают.
Н. Сванидзе― А слова, между прочим, правильные говорились и генеральными секретарями. Потому что я помню, я еще в университет поступал когда, да и 1972 год, последним писком моды были материалы 24-го съезда. Еще Брежнев был молодой. Еще не шамкал, все было нормально. А потом соответственно 25-й, 26-й и 27-й съезды каждый раз изучались. Там сейчас их почитать – можно брать оттуда и сейчас употреблять те же формулы. Они абсолютно правильные. Единственное изменение – тогда больше уделялось внимания борьбе за мир. Мы тогда за мир боролись. Сейчас мы за мир так незаметно, что очень боремся. Потому что сейчас как бы все время даем понять, что мы готовы к любому повороту событий. Хорошо, что вчера Путин сказал, что вспомнил, процитировал Эйнштейна, что я не знаю, чем будут воевать в третью мировую войну, но в четвертую – камнями и палками. Это очень правильный посыл. А до этого все время было такое настроение – «готовы повторить». Вот надо отдать справедливость генеральным секретарям и идеологии советского периода…
О. Пашина― Тогда тоже были кругом враги. А мы боролись за мир.
Н. Сванидзе― Мир, мир, мир.
О. Пашина― А теперь кругом враги…
Н. Сванидзе― Это отдельная статья. Это отдельные причины. Тогда еще было живо поколение и в соку…поколение фронтовиков, которые знали, что такое война. Для нынешних людей война это электронная войнушка в компьютере. Никто этого не боится. Это другой вопрос. Немножко другая тема. Хотя она очень важная. Но, возвращаясь к столбовой дороге нашего разговора, вот такое впечатление, что все нормально, что все нравится. Что все в порядке. Что все так дальше и будет развиваться. А это еще раз я повторяю, будет развиваться застой.
О. Пашина― Но есть такой момент, который может внести нестабильность в эту всю красивую картинку. Я имею в виду пенсионную реформу. Потому что людям это важно, люди не хотят в большинстве своем увеличения пенсионного возраста. Коммунисты предложили даже вынести эту идею на референдум. Это должно обсуждаться на референдуме? Или правительство, экономический блок должен сказать: нужно так для нашей экономики.
Н. Сванидзе― Знаете, я не большой поклонник референдумов, я вам честно скажу. Потому что, во-первых, не все, что владеет массовым сознанием – правильно. Что устами народа глаголет истина – это не так. Она далеко не всегда этими устами глаголет. Потому что народ может до сих пор считать, что солнце вокруг земли вертится. И народ, между прочим, выступает за смертную казнь. И народ много за что выступает. Просто по незнанию. Не потому что он глупый. А потому что не объяснили. Потому что людям надо объяснять какие-то вещи. Если им объясняют другие вещи, то они так и считают.
О. Пашина― Но люди видят, наверное, что пенсионный возраст для мужчин в 65 лет это очень жестокая мера. Потому что мужчины столько не живут.
Н. Сванидзе― Но люди не видят, что нечем будет платить пенсии. Нечем будет платить пенсии.
О. Пашина― А где Пенсионный фонд?
Н. Сванидзе― Это другой вопрос. Это правильный вопрос.
О. Пашина― Он испарился.
Н. Сванидзе― Но у нас стареющая страна. И у нас скоро, по-моему, как раз сегодня Александр Александрович Аузан об этом говорил, что у нас скоро основной избиратель будет пенсионер. У нас скоро будет через какое-то время на одного работающего два пенсионера. Из каких денег им платить. А у нас что, всегда будут высокие цены на нефть. Мы знаем, что они нестабильны. Это сейчас они высокие. Поэтому начальство радуется. Как хорошо, высокие цены на энергоносители. А завтра они снизятся. Они непредсказуемы. И что. У нас больше кроме этого ничего нет. Продукцией высокотехнологичной мы не торгуем. Мы торгуем только нефтью и газом по большому счету.
О. Пашина― То есть у нас только нефть и пенсионеры.
Н. Сванидзе― И вот мы должны продавать столько нефти и за такую цену, чтобы у нас было чем платить пенсии. Это большие проблемы. Поэтому, а вовсе не по злобе речь идет о повышении пенсионного возраста. Но поскольку как вы правильно сказали, это вызывает очень большое социальное недовольство, то и это решение оттягивается. Но, тем не менее, мой прогноз – оно будет принято.
О. Пашина― А ваш прогноз – будут какие-то возмущения? Будет какая-то нестабильность в связи с этим?
Н. Сванидзе― Возмущение будет, недовольство будет, но я думаю, что оно не получит своего публичного уличного выражения. Потому что сейчас к этому на данный момент люди не готовы. Тем более что будет очень серьезная сопровождать это все пропагандистская кампания по телевидению. И, так или иначе, людей будут успокаивать.
О. Пашина― По поводу желания Путина остаться у власти спрашивают слушатели по мотивам прямой линии. Какое у вас сложилось впечатление. Он сказал, что я никуда не ухожу и не уйду.
Н. Сванидзе― Только начался его очередной шестилетний период президентства. Очередная каденция только началась. Он об этом говорил, по-моему, этому австрийскому журналисту. Странному. Который с ним беседовал. Поэтому куда уходить. Он сейчас точно никуда не собирается уходить. А что будет через 6 лет – это целая эпоха. Это мы будем посмотреть, что там будет.
О. Пашина― Тут художницу из Санкт-Петербурга оштрафовали на 160 тысяч рублей за плакат: «Девять стадий разложения вождя». Там на самом деле, на мой взгляд, ничего крамольного не было. Через фотографию Путина прорастает трава. Плакат суд постановил уничтожить.
Н. Сванидзе― Уничтожить.
О. Пашина― Художницу, к счастью не уничтожили, просто задержали и оштрафовали.
Н. Сванидзе― Тем не менее, этот плакат, наверное, уже гуляет по сети.
О. Пашина― Да, в Интернете невозможно ничего уничтожить.
Н. Сванидзе― Вот в том и дело, что даже наши репрессивные органы помимо того, что они репрессивные, они еще живут вчерашним днем. Рукописи-то уже не горят. Это они горели в тот момент, когда об этом писал Булгаков. Они еще горели. А сейчас они уже не горят. А их все пытаются сжигать. Вот в чем дело. Это проблема.
О. Пашина― Школьная история на этой неделе очень меня впечатлила. Я имею в виду спектакль по Хаксли. «Дивный новый мир». Учительница, знаете эту историю…
Н. Сванидзе― Знаю.
О. Пашина― …школьников, ее уволили. Я бы еще поняла, потому что это спектакль про тоталитаризм, про промывку мозгов. А мы сейчас все приближаемся и уже живем практически в этом дивном новом мире. За растление детей наказали учительницу. А это произведение в программе внеклассного чтения на минутку.
Н. Сванидзе― За то, что там что-то про свободную любовь. Да, знаем эту историю. Замечательная история. Ну потому что есть определенные границы, которые неизвестно кто придумал, они не обозначены нашей Конституцией, не обозначены в законах РФ. Хотя понемножку обозначаются. Потому что законы наши совершенствуются, и мы знаем, в каком направлении.
О. Пашина― Может просто те, кто жаловались на учительницу, книжку не читали. Они просто не знают, про что. Им сказали, что там про свободную любовь, возмутительно. Растление. Книга-то не о том.
Н. Сванидзе― Какая им разница, о чем книга. Про свободную любовь говорится? – ну и все, разврат. Там в столице, говорят, разные развраты; там и женщин говорят, больше, чем мужчин. Высоцкий давно пел.
О. Пашина― И еще один вопрос. Тоже очень многие спрашивают: что там по истории с казаками 5 мая.
Н. Сванидзе― По моей информации на вчерашний день на 7-е число, когда исполнился ровно месяц с подачи нашего запроса в МВД, ответа нет. Значит, будет туда звонок с вопросом, почему нет ответа. Но независимо от этого ответа мы будем готовить пленарное заседание по этому поводу и приглашать на него все руководство силовых структур я думаю. Когда будет – я пока сказать не могу. Я не исключаю, что я буду просить, чтобы это было не летом, потому что лето мертвый сезон. Поэтому я не исключаю, что это будет где-то в начале осени.
О. Пашина― И поближе к выборам мэра.
Н. Сванидзе― Но это будет.
О. Пашина― Это «Особое мнение» Николая Сванидзе. Всего вам доброго, до свидания.
Комментарии57
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topotuschkin 08 июня 2018 | 17:08
Вестимо, окончательно заметают следы, препятствуя окончательной реабилитации невинных жертв ленинских-дзержинских-сталинских-бериевских палачей и карателей.
Ленин-Сталин, ГУЛаг, ЧК в Кремле засели...
n_a_t_a7777777 08 июня 2018 | 17:10
topotuschkin: Вот для проведения таких реформ власть и держит такую оппозицию, как Сванидзе
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Основной сценарий: как правительство будет повышать пенсионный возраст
За основу правительством принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63, рассказали все три источника. Пока не исключен и более мягкий для женщин сценарий «65/60» (мужчины/женщины), подчеркнул один из собеседников РБК.
РБКвчера в 19:37
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Особое ФИ, всем голосовавшим за Солнцеликого!!!!
n_a_t_a7777777 08 июня 2018 | 17:19
roman_i_olga:
Как же беспредельно мерзки все эти сванидзе, шендеровичи, пархоменки, ганапольские...
n_a_t_a7777777 08 июня 2018 | 17:30
roman_i_olga:
Я за левых, голосовала за Грудинина. Но на мне нет греха, что наши дети и внуки не доживут до пенсии!!!
curiosities 09 июня 2018 | 07:31
n_a_t_a7777777:
Как это нет. На днях один из деятелей КПРФ, продуктом которой является "клубничный олигарх", в телевизионной передаче заявил, что КПРФ будет бороться с любой оппозицией к нынешней власти, которая не будет соответствовать интересам КПРФ.
А интерес у КПРФ - вкусно жрать и сладко спать.
romashka__ 08 июня 2018 | 17:38
Сванидзе : Путина любят.//
Честнее говорить не Путин, а ОПГ. И борьбу за власть надо вести именно с этой огромной машиной под названием ОПГ.
Чисто физиологически наш президент мне противен. Неужели он себя не видит в зеркале? Брежнев был красавец и естественно старел. А нам навязывают уродцев.
ПОЗОР Сергею Кириенко со всеми его новыми полномочиями. С этой властью сотрудничать нельзя.
n_a_t_a7777777 08 июня 2018 | 17:44
romashka__:
Как же мерзкий Сванидзе шарнирно изогнулся позвоночником по поводу пенсионной реформы!!!
malcontent 08 июня 2018 | 18:36
romashka__: Как же Вы можете называть его наш ??? Он совсем не наш, а навязан нам той же ОПГ, которая разрослась как раковая опухоль в благоприятном климате власти, пустила везде метастазы и медленно обескровливает и убивает страну.
shplint_04 08 июня 2018 | 19:23
Долго вспоминал фамилию письки, услужливо вывалившей перед Сванидзе кучу вопросов про Рашку-говняшку. С трудом, но вспомнил - Пещикова. А напротив неё, как нам представляет его "Эхо", историк, журналист, профессор. Дрек он на палочке, а не профессор. Клеймит Россию за технологическое отставание. А вспомни, аидише-грузинцзе, как в 90-х ты и тебе подобные ублюдки громили нашу стану. Вряд ли кто бы выжил, а мы выжили. И учти, мразь, Путин наш отец, а Данила Бодров наш брат. Не заткнёшь хайло, раздавим. И никакой СПЧ тебе не поможет.
coba1879_ 08 июня 2018 | 21:24
shplint_04:
Между прочим, Путин с ними...
У него герой - Чубайс, а Квачков сидит в тюрьме.
Последнее явление Путина к народу - ни о чём! Страна уже задыхается от китайского ширпотреба. Жалею, что повыкидывал советские розетки, они были вечные.
В стране нет асфальта, гонят сырую нефть за бугор, а смолы, основы асфальта, нет. Батька уже до последней деревни и домика лесника провёл асфальт. А наши таджики без дела только обочины лопатами равняют.
Культура строительства дорог нулевая, в городах, в кварталах - срач, ждут когда советский асфальт превратится в грунт.
Сельская медицина откинула коньки!. Нет своих самолётов, вся пассажирская авиация "боинги" и "аэрбасы". Региональная авиация отсутствует. О местных авиалиниях можно только мечтать.
Наверное Путину стыдно, когда его прокатил Генсек Китая на скоростном китайском поезде. В Китае в месяц строится 80 скоростных вагонов.
Если в 2008 году на высокоскоростные линии в Китае приходилось только 6% поездок, то в 2013 — 79%. Вот это темпы! За 5 лет!
А в России несколько "Ласточек" и "Сапсанов" вместе на одних путях с товарняком...
ivaninanych 09 июня 2018 | 15:12
n_a_t_a7777777: Согласен. Они мерзки тем, что у них,в отличие от вас, не одна извилина в мозгу и они не лже патриоты, как некоторые выступающие здесь, а люди болеющие за свою страну и ее народ.
curiosities 09 июня 2018 | 08:44
Не все голосовавшие за Солнцеликого голосовали за него. Часть голосовала за Солнцеликого против его "оппозиции".
Люди сами себе не стали лгать и избавили себя от созерцания игры "оппозиции" в поддавки.
Вы же видите, какая оппозиция, что коммунисты вместо того, чтобы костьми лечь за последнее оставшееся завоевание Октября, ещё как-то оправдывающее их никчемное существование, предлагают вынести его на всенародное обсуждение.
topotuschkin 08 июня 2018 | 17:10
topotuschkin: Вряд ли стоит, даже Царь-Бедоносцу, тем более, президенту России, лживо обзывать массовые многомиллионные убийства и чудовищные преступления ленинских-сталинских чекистов-энкавэдэшников против совтского народа и народов всего мира "мерами"...
malcontent 08 июня 2018 | 18:40
topotuschkin: Это для него меры. А для людей в ком жива совесть, здравый смысл и чувство справедливости это преступления, человеконенавистничество и людоедство.
iwan_feodorovich 10 июня 2018 | 01:55
topotuschkin: Это кто советский народ - это ты, что ли, советский народ? Народ без тебя разберется, где меры, а где преступления.
topotuschkin 08 июня 2018 | 17:12
roman_i_olga: Это Вы на Сталина-Берию-Кобулова-Гоглидзе намекаете?
Да грузинский-мингрельский и прочий закавказский, просто кавказский и северо-кавказский народ еще страшнее от них пострадал....
vezdehod 08 июня 2018 | 17:31
Раз "дорогой" Владимир Владимирович, вчера отсидел целых 4 часа и 25 мин и ни разу не сбегал пописать - значит будет жить долго, во "благо" своего народа.
roman_i_olga 08 июня 2018 | 17:54
mayk18: не знаю как ты Яша а я трезво смотрю на мир и понимаю кто правил последние сто лет. я на Шабат завтра ухожу
yakov18 09 июня 2018 | 00:03
roman_i_olga: Учи матчасть неуч брянский-шаббат начинается вечером в пятницу...
kiever 08 июня 2018 | 18:57
topotuschkin: да не жертв. А потомков этой ленинской гвардии. Они имеют право, чтобы все забыли, что их предки делали с этой страной.. всех этих большевиков и коммуняк, которые ввергли страну в кровавый хаос. Всех этих ленинских большевиков, делавших революцию дедушек боровых и дедушку Зои световой, сталинского судью и папу пионтковского, комсомольского вожака из идейных Мишу ходорковского, примчавшегося вступать в комсомол, когда оттуда уже все разбегались роняя тапки... и многих других
vezdehod 08 июня 2018 | 17:12
roman_i_olga:
путинские "гонения" это просто детский лепет с тем что творили на этнические друзья в 1917 и 1991-1999
=================================================================================================
Но ...К этому СТРЕМИТЕЛЬНО идёт и - к 2024 году, плавно, войдём.
vezdehod 08 июня 2018 | 17:22
roman_i_olga:
согласен неизвестно кто придет в 2024 какая свинка и что устроит
=======================================================================
Тот же. кто грёб российской Галерой последние Восемнадцать лет - вот он то и придёт.
spitac 09 июня 2018 | 06:21
vezdehod: "согласен неизвестно кто придет в 2024 какая свинка и что устроит
=======================================================================
Тот же. кто грёб российской Галерой последние Восемнадцать лет - вот он то и придёт."
Это говорит о низком уровне развития российской государственности и российского народа, который "источник власти".
В развитых странах правит ЗАКОН, и от временного высшего руководителя не много зависит, он обычный человек и после освобождения от должности опять им же и становится. Он не выше закона. Там слышат и несогласных, стараются учесть их интересы, чтоб завоевать их голоса на будущих выборах.
В России же ставший президентом становится чуть ли не небожителем. Он получает пожизненный статус, полный иммунитет от ответственности. начинает переделывать под себя основные законы, в т.ч. избирательное право. А народ начинает его пламенно любить и молиться на него. А недовольные приравниваются к врагам страны.
Это то и печально. Обидно за народ, за страну.
doxerom 09 июня 2018 | 09:14
spitac: Да нет в рашке народа и отродясь не было, а есть отдельные стада, которые можно доить, а если что не так, то уничтожать другим в назидание.
malorus_kiev143 08 июня 2018 | 17:09
Да, вы либерастики. Ну и что с того? Не комплексовать же вам теперь по этому поводу.
n_a_t_a7777777 08 июня 2018 | 17:15
По мнению Сванидзе, лучше бесконечно копаться в 30х годах, чем сказать прямо, что пенсионный фонд испарился, и миллионы больных людей на дрожащих ногах поплетутся на работу....
roman_i_olga 08 июня 2018 | 17:20
n_a_t_a7777777: я думаю многие начнут выходить на пенсию по инвалидности. это выход для многих.
n_a_t_a7777777 08 июня 2018 | 17:26
roman_i_olga:
С людей с 3мя инсультами снимают инвалидность и в этот же день они умирают, Виновных нет . Занавес. Я не смогла добиться инвалидности 1 группы для полностью парализованной мамы...
sobak_a 12 июня 2018 | 01:29
n_a_t_a7777777: Я тоже.Сказали может она еще встанет и побежит.Так и умерла не дождавшись.В нашей стране в инвалиды ре прорвешься...
vezdehod 08 июня 2018 | 17:26
roman_i_olga:
я думаю многие начнут выходить на пенсию по инвалидности. это выход для многих
=================================================================================
Чтобы уйти на пенсию по инвалидности - эту инвалидность Нужно купить, иначе вы её не получите.
vezdehod 08 июня 2018 | 17:41
В России нашли способ уничтожить американский авианосец
Российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, оснащенный тремя крылатыми ракетами Х-32, способен поразить любой американский авианосец, заявил РИА Новости доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков.
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Технологический подъём на лицо...Будем уничтожать американские Авианосцы.
malcontent 08 июня 2018 | 20:44
vezdehod: А другой работы нет для ума и пользы ??? Нет! У них, видимо, нет. Как и собственно нет совсем у них ума и пользы от них никакой.
malcontent 08 июня 2018 | 20:39
n_a_t_a7777777: Да и вряд ли поплетутся, потому что свободных вакансий нет и придётся многим сидеть у метро с кепкой мелочи. Даже те незавидные вакансии для людей на твёрдых ногах вымываются гастарбайтерами с юга. И вот если это не геноцид, то что тогда ??? И почему тот кто захватил себе все полномочия не берёт и не желает брать никакой ответственности за происходящее ?????
dubitabam 08 июня 2018 | 17:55
Николай Сванидзе - увы, тот еще "историк" , образчик перевертыша ( в 20 лет стать членом КПСС , потом иметь соответствующий послужной список стойкого коммуниста- не хухры мухры) с багажом эпохи яковлевской вульгарной пропаганды антисталинизма, антимарксизма.
Этот замечательный журналист внес огромный вклад в рост собственного благосостояния на ниве " разоблачения" свинцовых мерзостей жизни в СССР.
Статус профессора, как и статус историка, у Николая карловича суть самоназванные, не тмеющие никакого формального признака, подтверждения.
Но каков годос замечательный! Можно лепитб прогикновенно все и быть востоебованным:))
stalinator 08 июня 2018 | 18:18
журналист, историк, профессор РГГУ
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По какой части Сванидзе профессором-то стал?
По Сталину что ли? Да,брешит он об этом периоде как никакой историк не врет. Сказочник.
malorus_kiev143 08 июня 2018 | 19:02
stalinator: я чем больше узнаю о Сталине, тем большим уважением к нему проникаюсь. И большим презрением проникаюсь к либерастикам.
dubitabam 08 июня 2018 | 19:31
malorus_kiev143:я чем больше узнаю о Сталине, тем большим уважением к нему проникаюсь.
......
Важно знания черпать не от вульгарных популяризаторов и таких "историков" как Сванидзе, и изучать наново историю по работам профессиональных историков-архивистов, например, Ю.Н.Жукова "Иной Сталин". А вот презирать не стоит, у всех есть период искреннего непонимания, лучше сочувствовать:))
sobak_a 12 июня 2018 | 01:38
dubitabam: И что ты?А не хочешь изучить на истории своей семьи?Велком.У меня репрессированы в третьей степени.т.е.в кубе.Из четырех бабок дедок только одна бабка просто выслана за мужем вслед.Нахлебалась наравне.У расстрелянного деда приговор:кадетско-монархистский заговор.А, он был неграмотный сельский плотник..Так что заткнитесь вы все про Сталина.
dubitabam 12 июня 2018 | 19:35
sobak_aА не хочешь изучить на истории своей семьи?:
..............
Вы предлагаете изкчать истор ю только на примере истории семьи?
/Так что заткнитесь вы все про Сталина/ - сильный ход, эк в Вас накопилось. Сразу видно сколь Вы свободны и образованы
t_l_v 09 июня 2018 | 06:44
malorus_kiev143:
Ну раз Вы каждый день все больше узнаете о Сталине, то, по всей видимости, Вы или очень молоды, или всю сознательную жизнь уши и глаза специально закрывали, чтобы не дай бог о Сталине что-то не узнать. Вы тогда уж и о Гитлере погуглить на досуге. Это вообще будет Ваш кумир.
malcontent 08 июня 2018 | 18:30
Николай Карлович, при всём уважении категорически не согласен с Вами по поводу повышения пенсионного возраста. Это повышение просто циничное издевательство над людьми со стороны властных упырей. Основная причина, которую они указывают, что нет денег на пенсионеров. Это лицемерная и предельно циничная ложь. На самом деле это полная неспособность власти организовать достойную жизнь большинству людей не входящему в состав номенклатуры власти. Себе они всё что только возможно давно уже организовали и закрепили законодательством. При всём при том на списание многих миллиардов зарубежных долгов у них находятся возможности, на помощь венесуэльскому мадуре находятся многие миллиарды, на выдачу безвозвратных кредитов находятся многие миллиарды, на покупку низкодоходных бумаг США находятся многие миллиарды, на бесконечные войны и международные интриги находятся, на бешеные зарплаты вороватым и дураковатым чиновникам, олигархам и "уникальным" и "успешным" менеджерам госкорпораций, которые прямо на глазах разворовывают страну и снижают капитализацию и стоимость этих корпораций, тоже находятся средства и весьма немалые. Только на граждан всю жизнь честно проработавших на страну и на этих несменяемых упырей от власти ничего нет и не предвидится. ПОЗОРИЩЕ! перед всеми здравомыслящими людьми и перед цивилизованным миром.
chnch 08 июня 2018 | 21:47
varlam59: А если бы к власти пришли очередные комуняки, то они бы пенсии вообще отменили.. Как в Китае.
dubitabam 08 июня 2018 | 22:33
chnch:А если бы к власти пришли очередные комуняки, то они бы пенсии вообще отменили.. Как в Китае
.............
В СССР пенсия была 50% от з.п., но не выше 132р., многие продолжали и работать, но ограничивался общий доход в 300р/мес.( чистыми) - это больше зарплаты ст.н.с
Кроме того были льготы по сроку выхода на ренсию для работающих во вредных условиях. О таком пока можно лишь мечтать. В СССР прирост населения был 2млн. Чел в год. Наверное диктатура КПСССи репрессии КГБ понуждали население к размножению. В общем тяжело жили В СССР.
chnch 10 июня 2018 | 12:17
dubitabam: Легко и весело жилось в СССРе ! Аж прям пенсии по300 рублёв платили! "Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!" (С) А совхозную пенсию, как у моей бабки, в 17 рублей В 80 году не хошь? Повторяю-семнадцать. И колхозные не далеко ушли. Средняя пенсия была по стране 50-60 рублей. зарплата 120-180. Сейчас бардак, но и тогда хрень полная... Или "деревья выше и бабы давали!" ?
dubitabam 10 июня 2018 | 14:46
chnch: не тупите, я не писал о пенсии в 300р
chnch 10 июня 2018 | 14:50
dubitabam: Да, вы писали про " до 300. " Так счаз вообще ограничений нет. Работай как например Жириновский! И получай пенсию и полную зарплату! Явный прогресс!
chnch 10 июня 2018 | 16:55
dubitabam: Да понял я .что вы писали. А счаз ограничения нет. Пенсия + зарплата депутата неплохо выдет...
volgin_iw 09 июня 2018 | 09:08
chnch: Если бы к власти пришли очередные комуняки, то они вернули бы советскую пенсионную систему, а кровососущих паразитов из так называемых "пенсионных фондов" отправили бы в ГУЛаг.
starsbo 08 июня 2018 | 22:31
Стандартный недалекий интеллигент. Народ ошибается иногда , но не чаще чем власть и тем более интеллигенция.
eyjafjallajoekull 09 июня 2018 | 00:04
Причем вся посуда одноразовая.
kfhcfkfhcf 09 июня 2018 | 07:31
Сванидзе:
"мы сейчас выходим на 1,5% роста ВВП. . . А в Штатах, насколько я понимаю – 3,5. . . . Западная Европа объединенная имеет примерно экономическую мощь такую же, как США. Вот представьте себе, что такое мы и что такое объединенный Запад, . . . .И мы все больше отстаем, . . . . У нас очень большие проблемы с утечкой мозгов. . ... Мы в этой конкуренции участвовать сейчас не готовы. . ..и мы в полуизоляции международной."
_____________________________
Сванидзе ("историк", "профессор") никак не может понять простых истин:
1. Россия отставала от Запада ВСЕГДА, ибо:
2. Климат в России - холодный,
3 Теплых морей и рек (для судоходства, торговли) - нет.
Всё это тормозит развитие экономики, науки, техники, образования.
Каждую зиму в России расходуется огромные ресурсы для отопления и сохранения тепла, что влечёт недофинансирование в других областях, в т.ч. и в социальном обеспечении и з/п.
Потому и "утекают российские мозги", которыми пользуется и за счёт которых развивается теплообильный Запад..
И ещё надо учесть бесконтрольное печатание необеспеченных долларов ФРС США и евро Европейским Банком, на которые западные "цивилизаторы" скупают у "туземцев" ресурсы и мозги.
Вот и весь "секрет" успеха США и Европы.
А по трудолюбию и смекалке россияне намного способнее "цивилизаторов"; потому российские мозги и востребованы на Западе.
curiosities 09 июня 2018 | 08:22
Представляется, что идёт попытка не цензурировать нашу историю, а попытка "отмыть добела чёрного кобеля".
Нынешняя власть - это власть боевого отряда буржуазии состоящего из бывших бойцов вооружённого отряда КПСС, предавших всё, чему и кому они служили.
Естественно, им для солидности нужна чистая биография, желательно с корнями.
А то что с созданием чистой биографии они цензурируют нашу историю, то это типичное поведение всех бандитов. При смене власти первое, что они делают - изымают из полицейских архивов имеющуюся информацию на них.
В настоящую эпоху они ведь ни одни такие. Например, ЯБЛОКО, прежде чем заявила себя старейшей демократической партией, тоже мыкалась по просторам отечественной истории в поисках кого идейным преемником стать. А коммунисты, идя по стопам Троцкого с портретом Сталина подменили ленинизм троцкизмом и внесли в свои ряды такую путаницу, что не могут в ней сами разобраться, и что вожди коммунистов ловко используют для своего личного благополучия.
У нашей нации одна проблема, которую озвучил Ленин, - нет у неё мозга, который бы предложил нации революционную (правильную) идею современного государства, которую нация усвоит и признает своей собственной.
doxerom 09 июня 2018 | 09:04
Раньше крысы документы не уничтожали потому что верили, они будут вечно. Теперь мрази в этом не уверены и это хорошо, но уходя крысы могут нагадить.
volgin_iw 09 июня 2018 | 09:12
"Ты чего спасибо-то не сказал, здоровья не пожелал президенту нашему. Сукин сын".
Молодежь, конечно, не помнит, с каким трепетным придыханием Николай Карлович произносил слова "Борис Николаевич Ельцин, наш Президент".
vinsentvangog2 09 июня 2018 | 09:39
Даже сейчас в ТВ передачах сторонники сталина говорят " где документы ,покажите документы ..." и если наши власти уничтожат документы по ГУЛАГу ,то нашим властям станет легко отрицать репрессии при советской власти - нет документов - ни чего не было ... Но этим шагом ( уничтожением документов о репрессиях в советское время ) наша власть становится в одну линию с той советской властью , которая уничтожала свой народ ...
iwan_feodorovich 10 июня 2018 | 01:58
vinsentvangog2: Никто ничего не уничтожает. Хватит газифицировать лужу.
klink 09 июня 2018 | 21:49
Сванидзе неважно относится к референдумам, в частностипотому, что народ может проголосовать за смертную казнь. Это тупая, догматическая позиция, общепринятая на Западе, хотя в некоторых штатах США ещё сохраняется здравый смысл. Для умышленного убийцы смертная казнь вполне адекватное наказание. Для родственников убитого это свершившаяся справедливость. Для общества - уменьшение числа желающих убивать.
В России же имеет место маразм: за одного убитого дают не более 15 лет отсидки. Такая вот "справедливость": убийца отсидит срок и будет ещё наслаждаться жизнью - при том, что жертва выброшена из жизни навсегда.
Имеет место демагогия, что, мол, в случае открывшейся после казни судебной ошибки ничего исправить нельзя. Да, это так, но к этому надо относиться как к аварии в системе правосудия. В других сферах жизни от аварий погибает масса народу, и все с этим мирятся. При утверждении смертной казни Верховным судом вероятность ошибки минимальна, и польза от смертной казни умышленного убийцы перевешивает данный недостаток.