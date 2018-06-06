А.Соломин― Добрый день! Меня зовут Алексей Соломин. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», сморите телеканал RTVi, YouTube-канал «Эхо Москвы». И сегодня в программе «Особое мнение», у нас в гостях писатель Виктор Ерофеев. Здравствуйте!
В.Ерофеев― Здравствуйте!
А.Соломин― Я поздравляю вас, во-первых, с Днем русского языка и с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Об этом еще, может быть, отдельно поговорим, потому что есть в связи с этим темы.
Но начать я хотел с события предстоящего. Владимир Путин будет проводить прямую линию. И мы знаем, что многие серьезные вопросы для конкретных людей решаются на прямой линии. Некоторые люди стали писать свои просьбы, свои обращения делать. Среди них, например, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой выделить деньги для достройки метро в этом городе. Как вы относитесь к такой форме взаимодействия, будем говорить, народа и власти?
В.Ерофеев― Я думаю, что это такая пещерная форма взаимодействия. Наверное, у неандертальцев она процветала. Просто из одной пещеры в другую, в главную пещеру посылали такие просьбы. Были какие-то, естественно, вожаки, отцы народов. Но, на самом деле, это чудовищно – в XXI веке таким заниматься – челобитством, стоять на коленях и выпрашивать деньги на метро.
В.Ерофеев: Это чудовищно – в XXI веке таким заниматься – челобитством, стоять на коленях и выпрашивать деньги на метро
Я помню, что в свое время Баевский, советский писатель как-то попал ко мне на мою программу «Апокриф», и я ему говорю: «Что-то у вас в кабинете портрет Сталина висит…». – «Да, он замечательный человек». А я говорю: «Слушайте, какой он замечательный человек, когда вы его, на самом деле, вывели вообще чудовищем». Он говорит: «Как?» Я говорю: «Кавалер Золотой Звезды». – «Ну и что?» Я говорю: «В вашей книге надо был дойти до Сталина, чтобы построит в деревне, чтобы построить гидроэлектростанцию. В другой стране просто собрали деньги, сделали и всё – никакого Сталина нет. Вы написали антисоветский роман». Он так расстроился и не знал, что сказать.
Ну, вот этот мэр из Новосибирска тоже, по-моему, этим занимается.
А.Соломин― Но с другой стороны, он же не себе что-то просит. По идее, он обязан, он ведь служит жителям города, и он должен делать всё, чтобы они получили то, что им нужно, предполагая, что метро им, действительно, нужно. Можно ли его осуждать за это?
В.Ерофеев― В пещерном городе пещерные люди живут по-пещерному.
А.Соломин― То есть… Хорошо, по-другому спрошу: это ненормальная ситуация?
В.Ерофеев― Это просто чудовищная, на мой взгляд, ситуация.
А.Соломин― Как вы думаете, на кого мы можем показать пальцем и сказать: «Вот ты поступаешь некрасиво»? Вот на Локтя или не тех людей…
В.Ерофеев― Давайте покажем пальцем на русскую историю.
А.Соломин― На всех нас то есть?
В.Ерофеев― И на нас тоже.
А.Соломин― В том числе.
В.Ерофеев― Конечно. Мы же не выписаны…
А.Соломин― Есть другой пример, когда обманутые дольщики встают на колени или тоже записывают обращение к Владимиру Путину. И этому не будет конца.
В.Ерофеев― И этому не будет конца, пока будет власть у такого человека как Путин.
А.Соломин― И завтра он будет решать проблемы, опять закрывать свалки, помогать бензином, вот, кстати, сейчас проблема у многих…
В.Ерофеев― Если в стране есть вертикаль власти, то тогда все решения принимает вертикаль. Вы знаете, что мой отец был помощником Молотова, он мне рассказывал, что даже Молотов со Сталиным в его присутствии решали вопрос выкройки для женских блузок и лифчиков. Вот наверху вот там…
А.Соломин― И тоже это был результат какого-то обращения?
В.Ерофеев― Это было на обращение. Это то, что никто не готов был принимать самостоятельные решение, и всё это докатывалось до самого верха.
А.Соломин― А вам когда-нибудь приходилось что-то у кого-то просить?
В.Ерофеев― Ну, конечно, в основном у девушек.
А.Соломин― Вы в частном порядке, вы, наверное, имеете в виду, что-то для себя, да?
В.Ерофеев― Нет, для нас обоих.
А.Соломин― Понятно. Нет, а так, чтобы для других людей, например.
В.Ерофеев― Ну, конечно приходилось за кого-то просить. Но, кстати говоря, за кого-то просить оказывалось легче, чем за себя. Ну, например, из таких неожиданных примеров. В 75-м году мне удалось через друга моего отца, помощника Брежнева устроить Аксенову эту знаменитую его поездку в Америку, где они с Бродским через всю Америку ехали на машине. Вот можете считать, что это мое дело. Я ему позвонил и сказал: «Андропов не пускает». Он говорит: «А что такое?» Я говорю: «Ну как же? Такой писатель замечательный – как же это его в Америку не пустить?». И он понял, что он тут может показать свои мускулы, и всё, на следующий день поездка была разрешена.
А.Соломин― Но смотрите, это все равно отличается, это частный звонок, правильно? Это не публичное обращение.
В.Ерофеев― Я думаю, что всё осталось так же. То есть если бы я написал открытое письмо Брежневу: «Пустите Аксенова», я думаю, что прихлопнули и его поездку окончательно, да и мне бы, наверное, не поздоровилось.
А.Соломин― Почему это так работает? Почему непублично можно о чем-то просить и даже, видимо, нужно, приходится, а публично нельзя?
В.Ерофеев― Просто дело в том, что есть разный стиль жизни. Стиль нашего государства таков, что публичное заявление оно рассматривает как давление, как прессинг на него. А по-частному можно договориться, как можно говориться, наверное, не только по поводу каких-то политических дел, а договариваться по-разному обо всём. Но у нас тоже, я бы сказал, не очень цивилизованный подход к решению этих вопросов. То есть если у тебя есть знакомый, есть друг, есть частное ухо, которому ты сообщаешь, то ты добьешься. А политически – нет.
В.Ерофеев: Стиль нашего государства таков, что публичное заявление оно рассматривает как давление, прессинг на него
Но это опять-таки история Россия. Я не помню, чтобы кто-то, за исключением, может быть, маленького периода начала XX века кто-то выигрывал давлением на власть. И то, помните, дума-то не раз распускали, потому что она казалась слишком давящей на власть. И Николай II был недоволен.
Поэтому, мне кажется, что это такая традиция, и вообще, всем нам лучше бы знать свою историю.
А.Соломин― Когда вы обращалась за помощью Василию Аксенову, вы чувствовали в некотором смысле унизительность этого или нет?
В.Ерофеев― Слушайте, этот человек приходил к нам в дом, ел…
А.Соломин― Нет, дело же не в Аксенове… Дело в том…
В.Ерофеев― Нет-нет, я говорю, этот человек…
А.Соломин – А―а, к которому вы обращались,
В.Ерофеев― Ну, конечно. Отец был его другом еще с военных лет. Он приходил, ел, пил, танцевал, когда были танцы. Все нормально. Я никакого унижения. Наоборот, он мне говорил: «Вырастишь — я тебя устрою куда-то». Ну, вот, видите, устроил работать на «Эхо Москвы» комментатором.
А.Соломин― А это нормальная ситуация или это тоже своего рода один из образов того неандертальского общества, о котором вы говорите?
В.Ерофеев― Нет, общество мало чем изменилось, просто меньше крови стало литься – это заметно. Но, конечно, это же тот самый случай, когда страна тормозит в своем развитии и опаздывает на век или еще больше, потому что одновременно живем и в XVII и в XVIII, и в XIX, и в XX, и вот немного даже в XXI веке.
А.Соломин― В каком вам больше нравится?
В.Ерофеев― Ну, не знаю, в каком бы мне нравилось, если бы у меня было такое же качество, то есть я имею в виду… Я бы хотел в Серебряном веке пожить некоторое количество времени, наверное, с Пушкиным тоже пройтись, как вот хотел Синявский. Я бы хотел по-разному, но это писательская такая…
А.Соломин― Но сегодня вы видите какие-то повторения Серебряного века. Вот вы говорите, что повторяется…
В.Ерофеев― Нет-нет, она не настолько повторяется. Кстати говоря, что касается талантов, довольно ограничено по сравнению с Серебряным веком. Тогда, казалось, что некто – назовем его Богом – просто сказал: «Скоро будет революция. Дайте им всё». И всё дали – дали живопись, дали поэзию, дали прозу, дали балет – всё дали. Потом пришли – всем головы отрезали.
А.Соломин― Я почему спрашиваю еще по поводу обращения, потому что есть обращения иного рода. И Чулпан Хаматова и другие актеры, например, обращаются к власти, к президенту Путину с просьбами, с требованием ли – у всех по-разному – об освобождении, например, Олега Сенцова, который проводит голодовку. Скажите, почему так получается, что тем, кто просит Свалку ликвидировать в Балашихе… президент может на это повлиять, хотя это не его дело, это не его компетенция даже, а тем, кто просит помочь человеку, который сейчас из-за несправедливости обвинения, как он утверждает, объявил голодовку и находится на грани очень серьезной угрозы здоровью, ему нельзя помочь? От чего это зависит?
В.Ерофеев― Дело в том, что Путин-то убежден, что был справедливый суд. Он убежден, что у нас независимый суд, справедливый, и что тот человек – Сенцов, я имею в виду – он просто террорист и должен сидеть 20 лет. Но Сенцов сделал очень сильный шаг. Он, видимо, подготовил свою смерть на вернисаж чемпионата мира по футболу. И его смерть, если она произойдет, сильно омрачит радость президента, который, по-моему, за всю историю правления у него радостей-то: Олимпиада, которую испортили ему, чемпионат, который Сенцов может подыспортить. Ну, еще дружба с американскими президентами. Но тут уж я не знаю, кто кому подыспортит. Понимаете, здесь, мне кажется, это очень сильный шаг.
И я бы на месте президента, на месте власти, на месте Кремля отпустил бы Сенцова. Владимир Путин, потому что я считаю, что если там и был поджог двери, то это мелкое хулиганство. Павленского же отпустили и ничего, из суда даже выгнали. Им, мне кажется, это было бы очень важным решением и показом, что мы все-таки в чем-то можем поступать цивилизованно.
В.Ерофеев: Я не помню, чтобы кто-то, за исключением маленького периода начала XX века, выигрывал давлением на власть
А.Соломин― Мы сейчас сделаем короткий перерыв. В студии – «Эха Москвы» писатель Виктор Ерофеев. Никуда не уходите.
А.Соломин― И мы продолжим сейчас говорить. Я вернусь на секунду к деятелям искусства, к Чулпан Хаматовой и к другим, которые ведь тоже выбирают форму обращения или просьбу к президенту. С вашей точки зрения, как должны себя вести деятели искусства: именно просить, возможно, имея в виду, что Путин ведь к нам наверняка относится хорошо, к той же Чулпан Хаматовой, что это поможет; либо требовать? Потому что они имеют вес в обществе, они имеют вес в истории российской, в том числе, наверное. Какой путь для них лучше?
В.Ерофеев― Всё зависит от времени года или от времени, в котором мы живем. Наверное, лет 15 назад надо было требовать, и, наверное, тогда бы еще получилось, если мы говорим о результате. Сейчас, конечно, требование звучит смешно. Потому что власть, вообще, обижена на русскую культуру, потому что она исповедует другие ценности. И даже такие более-менее лояльные люди, которые что-то просят или чуть-чуть требуют, они, в общем, не котируются. То есть падает к ним и доверие и симпатии и так далее. Мы живем в такой ситуации, в какой живем. Обманывать себя не надо.
Я подписывал тоже неоднократно письма, связанные с тем или другим человеком, брал на поруки Малобродского, например. Видите, в конце концов, его на минутку отпустили. Я считаю, что надо бороться за человека всеми способами, за исключением, конечно, тех, которые ставят других людей в позорные ситуации. Я не думаю, что письмо президенту – это позорная ситуация. В конечном счете, он считает, что он лидер демократической страны, и к нему как к лидеру демократической страны можно обращаться. Кто — на самом деле, каждый считает по-своему, но в этом смысле я конечно, целиком за Сенцова. Я считаю, что тот самый человек, который обязательно должен выйти перед чемпионатом, иначе испортится праздник, его смерть испортит праздник Путину. Пусть об этом подумают люди, которые вокруг Путина.
А.Соломин― Вы очень интересную фразу использовали: власть всегда обижена на Культуру, точнее власть обижена на культуру…
В.Ерофеев― Всегда, кстати говоря. Всегда в России власть была обижена на культуру. Например, Чехова Николай II считал дрянным писателем, потому что он не был на уровне царских представлений о литературе.
А.Соломин― Но при этом власть и гордится своей культурой всегда.
В.Ерофеев― Подождите, вы так смело шагаете. Когда же она гордилась? Что, Пастернаком она гордилась, Ахматовой? Замятиным гордилась, Зощенко? Она самыми лучшими-то не гордится, а самых лучших пинает ногами.
А.Соломин― Помните, с чего начиналась Олимпиада Сочинская? С перечисления всех тех людей…
В.Ерофеев― Потом проходят годы, десятилетия, их всех, в общем, выкапывают из могил и заставляют идти в шеренгах и славословить Россию. Это другое дело. Но тогда, когда они современники… Да я и по себе это знаю, что по мордам больше получишь, чем-то то тобой прогрдится хоть минуту.
А.Соломин― Разве не признают?.. Вот берем действующих деятелей культуры. Берем Серебренникова того же.
В.Ерофеев― Замечательный, кстати, человек.
А.Соломин― Разве власть не знает, что это действительно большой человек с точки зрения искусства? Разве она этого не видит? Разве не ходят представители той же самой власти на спектакли и фильмы, которые поставлены Серебренниковым? Она всё это видит и знает.
В.Ерофеев― Я даже однажды взял на спектакль Мединского, когда еще, в общем, были времена вегетарианские. И мы пошли на «Русскую красавицу». Но министр опоздал, так и не посмотрел, но сидел там, в коридоре. Но это были опять-таки те времена, которые прошли. И теперь расположение фигур на доске изменилось.
А дело в том, что чиновничье ухо реагирует больше не на силу писателя, а на шепот сверху. И если шепнули, что Серебренников за дело сидит, то каким бы он не был гением или просто хорошим режиссером – я считаю, что он очень хороший режиссер, — он все равно будет находиться в отчаянном положении.
В.Ерофеев: Сенцов сделал очень сильный шаг. Он, видимо, подготовил свою смерть на вернисаж ЧМ по футболу
А.Соломин― Я обратил внимание на фразу «обижена». Обижена – это ведь не просто враждебное чувство. Это чувство, которое связано с тем, что человек испытывал к другому человеку некие положительные эмоция и в связи с каким-то событием он разочаровался или, может быть, почувствовал несправедливость в свой адрес и ведет себя враждебно по отношению к нему. То есть между ними была какая-то связь.
В.Ерофеев― Ну, это ваше толкование слова «обида». Оно имеет право на существование. Но власть считает, что она во всем права, а эти деятели искусства никак не могут понять основные правила игры, по которым власть защищает интересы России, хочет, чтобы она стала великой, хочет, чтобы она сохранила и даже преумножила свои земли и так далее. И тут какие-то говорят: «А мы против аннексии Крыма, а мы против Донбасса…» НРЗБ и ничего себе! А вы скажете, они лицемерят. Ну, когда-то лицемерят, когда-то верят искренне.
А.Соломин― Сейчас не все, конечно, многие деятели властные накинулись на Михаила Ефремова, который в интервью Юрию Дудю сказал, что для улучшения отношения с Украиной можно, например, было бы отдать им Крымский мост и в течение 10-15 лет поставлять газ. В этом начали усматривать и призывы к нарушению территориальный целостности России и непатриотизм. Кто-то, боюсь соврать, называл его врагом народа. Как вы думаете, в его словах больше хохмы, шутки, либо мы, действительно, должны России что-то такое, вещественное и можем что-то передать в попытке наладить наши отношения?
В.Ерофеев― Это такой, важный вопрос, и на него, наверное, надо так ответить. Дело в том, что с точки зрения всего мира за исключением нескольких островов Венесуэлы и еще чего-то, аннексия Крыма не признана. То есть в любом государстве, включая Белоруссию… был даже скандал: завезли глобусы с Крымом как русской территорией, и там, в Минске запретили продавать эти глобусы – в Могилеве.
То есть давайте все-таки поглядим, где мир, а где мы. С точки зрения мировой позиции в этом вопросе Миша Ефремов, который замечательный актер, которого я очень люблю и ценю и лично знаю, он в общем, выступил с точки зрения мировой, не обязательно проукраинской. Такая же может быть и проармянская позиция или проказахстанская. Есть одна страна, которая считает, это не так, и эта страна — путинская Россия. И с этой точки зрения такие высказывания являются покушением на что-то. Ну, давайте думать, что сейчас так.
Америка не признавала Прибалтику все послевоенные годы. А потом выяснилось, что Прибалтика сама себя не признавала в качестве трех социалистических республик, потому что хотела жить самостоятельно. Наверное, то же самое случится и будущем, в далеком будущем.
А что касается границ – это очень смутно. Тут Путин запутал, конечно, очень сильно с Крымом в том плане, что поди теперь, какой ход дать и в какую сторону? Но если мы когда-то выйдем на уровень отношений между Францией и Германией, какая разница, кому будет принадлежать Эльзас? Я думаю, что когда-то это произойдет, но это, наверное, произойдет уже, как Чехов говорил: через двести-триста лет будем жить лучше…
А.Соломин― Проблема Крыма, она, может быть, в фантазиях людей появлялась и раньше, с 90-х, с распада Советского Союза,. Так или иначе, люди фантазировали на тему того, что Россия может себе забрать Крым… Да, господи, у Аксенова в «Острове Крым» высаживаются спецназовцы или десантура – я не помню, как точно там, — и там до деталей просто предсказано то, что случилось уже потом…
В.Ерофеев― Кстати говоря, одним из этих полков командую я – я и мой друг Женя Попов. Так что там прямо до фамилий даже. Всё так. Но вы знаете, там совсем другая… Это, кстати, очень хорошее произведение. Кто не читал – рекомендую. Это такая, в общем, сказка про то, что было бы с Россией, если бы не завоевали Крым, Красная Армия не перешла этот вонючий этот самый… сами знаете чего… Сиваш. Но к Украине это всё не имеет никакого отношения.
В.Ерофеев: Власть, вообще, обижена на русскую культуру, потому что она исповедует другие ценности
Здесь же сейчас, конечно, ситуация другая. Но опять-таки хочу обратить внимание наших слушателей и телезрителей на то, что мир не признал это и не признает. И это тоже тема очень важная. И когда он не признает, у него есть какие-то аргументы на это. Он нам говорит о том, что были какие-то мирные договоры какие-то, договор о дружбе, что есть гарантии целостности Украины, не связанные ни с какими переворотами в этой стране, и что ядерные ракеты тогда отдаются России. А что бы, если было несколько ракет у Украины, полезли бы некоторые «зеленые человечки» в Крым? Да не полезли бы. Подумали: ну их, с это бомбой, вообще. А так вот сначала бомбы отобрали, а потом и Крым.
А.Соломин― Один сенатор, комментируя как раз слова Ефремова, сказал, что мы и так уже Украине поставляли бесплатно и газ и технику, если не бесплатно, то со льготами, дескать, мы все это уже проходили, но получали в ответ только русофобию, растущую русофобию. Как вы думаете, путь, который проделала Украина в рамках Советского Союза и после, хотя бы близко похоже на то, о чем говорит этот сенатор?
В.Ерофеев― Я не знаю. Наверное, Пушков, видимо?
А.Соломин― Я не запомнил, я посмотрю сейчас.
В.Ерофеев― Вот я хотел бы узнать, когда сенатор был последний раз на Украине. Я довольно часто там бываю, потому что у меня там книжки выходят на украинском языке. Вот сейчас тоже выйдет мой роман «Розовая мышь» в Харькове. В Одессу меня вот сейчас зовут. И я должен сказать, что я не чувствую никакой русофобии абсолютно. Вообще просто ее больше не чувствую. Я вижу, что народ не очень доволен своим руководством, я имею в виду, нынешним руководством и что помышляет как бы переизбрать кого-то другого. Это, действительно, так. Недовольны – это слабое слово, это мягкое слово – тем, что творится на Донбассе, по крайней мере, большая часть украинского народа. Я не считаю, что русофобия – это часть украинской ментальности. Это неправда. Это часть российской пропаганды.
А.Соломин― Писатель Виктор Ерофеев. Мы не заканчиваем. Через пять минут продолжим эфир.
НОВОСТИ
А.Соломин― Мы продолжаем эфир. Меня зовут Алексей Соломин. И сегодня в студии радиостанции «Эхо Москвы» — писатель Виктор Ерофеев. Мы плавно перешли на украинскую тему. Не хотел ее оставлять в контексте истории с малазийским «Боингом». Россию официально обвинили, точнее возложили ответственность на Россию за сбитый «Боинг». И сегодня в интервью главному редактору «Эха Москвы» заместитель Генсека НАТО Роуз Геттемюллер подтвердила, что считает Россию ответственной за то, что вооруженные люди на востоке Украины получили «Бук», из которого был сбит этот «Боинг». Как вы думаете, Россия способна признать эту ответственность?
В.Ерофеев― Не надо быть человеком из НАТО, чтобы понять, что действительно сбили российские люди, какие именно, мы не знаем. И они тоже не знают. Но еще Гиркин или как его там… Стрельцов или как его…
А.Соломин― Стрелков.
В.Ерофеев― Стрелков. Он же в первый день объявил о том, что он сбили этот самолет.
В.Ерофеев: Чиновничье ухо реагирует больше не на силу писателя, а на шепот сверху
А.Соломин― «Птичку».
В.Ерофеев― «Птичкопад» и «несвежие трупы»… И всё это было сразу очевидно. И представить себе, что кто-то другой, кроме этих ребят, которые думали, что это военно-транспортный самолет, и он летит, чтобы дать дополнительные войска против Донбасса… Просто всё так просто. Это как и с корейским «Боингом», вопрос престижа, и так это воспринимает власть. Наконец, тогда бы если, наверное, признали, то тогда бы запороли операцию «Новороссия», потому что тогда же еще развивалась эта операция – что хотели вообще до Приднестровья дойти и пробить дорогу в Крым и тогда далее.
Тогда нельзя было сдаваться, и вот уперлись… Пройдет много-много лет – конечно, признаются, потому что всё это очевидно. И это упрямство, оно имеет продолжительность путинской России.
А.Соломин― А Владимир Путин может сохранить лицо, если он возьмет на себя эту ответственность, как вы думаете?
В.Ерофеев― Я за Путина не ответчик. Я же не Песков, я не знаю. Но дело в том, что далеко это уже зашло теперь. Я бы посоветовал отрулить немножко. И вообще, если бы я могу что-то ему посоветовать, я бы посоветовал ввести в России что-то похожее на НЭП. Ведь Троцкий с Лениным упрямились: военный коммунизм, военный коммунизм… Наконец, случилось Кронштадтское восстание и они решили сделать НЭП.
Мы слишком ушли далеко в изоляцию, слишком далеко ушли в санкции и антисанкции. Хорошо бы тут, действительно, признаться и сделать какие-то совершенно другие шаги, чем делаются. И вот, глядишь – какой-то новый курс выработается. Те же Троцкий и Ленин поехали этим курсом. Поэтому, не меняя радикально устрой жизни, можно как-то развернуться. Я думаю, мир бы был очень благодарен Путину за это.
А.Соломин― А как вы думаете, в течение какого времени Россия признает эту ответственность?
В.Ерофеев― Я сказал, пока она будет путинской, не признает.
А.Соломин― Сразу после?
В.Ерофеев― Ну, вы даете! Откуда же я знаю. Может быть, там придет Кадыров к власти, так он еще лет 30 не признает.
А.Соломин― А для нас это будет проблемой?
В.Ерофеев― Для кого, для нас с вами?
А.Соломин― Да.
В.Ерофеев― Россияне такие разные люди. Я думаю, что для тех людей, которые слушают «Эхо Москвы», наверное, будут проблемы, для других – не будет. Есть такие люди, для которых вообще политика не проблема.
А.Соломин― Давайте поговорим чуть-чуть о выборах мэра Москвы Вас, вообще, интересует эта история, вы собираетесь голосовать за мэра?
В.Ерофеев― Меня интересует, конечно, Москва. Я тут живу, и то, что происходит в Москве, это интересно, безусловно, для меня и, конечно, меня это волнует.
А.Соломин― Значит, вы примерно, возможно, уже в курсе палитры предвыборной, которая нас, может быть, ожидает. У нас есть некоторые трудности, которые связаны с муниципальным фильтром, и не все кандидаты, заявившие о намерении баллотироваться, до финального голосования, но, тем не менее, палитра сейчас очень интересная.
В.Ерофеев― Я вам скажу, кто будет мэром. И вы знаете.
А.Соломин― Я вам тоже скажу.
В.Ерофеев― Тогда какие же это выборы? Это не выборы. Это просто игрушка.
А.Соломин― Какие у вас есть претензии к Сергею Собянину как к мэру?
В.Ерофеев― Вы знаете, я уж прям тут не такой хозяйственник, чтобы прямо претензии… Если политические, то, я думаю, что он где-то играет в более либеральные виды спорта, нежели Кремль, но с другой стороны, играет именно. Ну, а если не играть, то как же жить? Но, я думаю, что в общем, это осколок всей той путинской России, но просто большой такой, основной осколок. Лично мне он нравится. Он такой подстриженный, боевой, девушками увлекается. А как политику – ну, не знаю. Вот если будет другая Россия – я имею в виду, другая Россия как понятие антипутинская, — то, наверное, и он тоже изменится. Вряд ли он утвердится в том же качестве.
В.Ерофеев: Мы слишком ушли далеко в изоляцию, слишком далеко ушли в санкции и антисанкции
Понимаете, дело в том, что я-то как раз не либерал. Я считаю, что люди, во-первых, строят свою судьбу таким образом, что иногда для них власть важней всего, а иногда они строят по-другому. И в этом же есть интерес, потому что люди разные. И совершенно необязательно рассматривать Собянина как только политика. Слушайте, мой отец занимался черт знает какими вещами: «холодная война»… помощник Молотова. Но я его любил, обожал просто как частного человека. Мне было неприятно, чего он там делает, в Европе. Наверное, политически мне тоже неприятно… Понимаете, я дитя власти. Мне неприятно, что делается здесь политически, но я могу представить, что дома он, например, с удовольствием есть пельмени и запивает правильным напитком.
А.Соломин― И любит своих детей и своих близких…
В.Ерофеев― Да, и в общем, мы с вами и вся история России виноваты в том, что мы разделяем частную жизнь и нечастную, потому что так нам повелела история. И здесь мы всегда оказываемся в очень сложном положении.
Еще раз говорю, у меня родители мои, они были порядочными, замечательными людьми. Я написал о папе книгу «Хороший Сталин», и я понимал, что это удивительный человек, который мне дал огромное количество возможностей. Но, с другой стороны, как только он начинал говорить со своими коллегами о политике – я имею в виду дометропольский период; потом, когда его выгнали, всё изменилось – то мне было просто стыдно, я не хотел этого ничего слышать. Ничего с тех пор не изменилось.
А.Соломин― А вы не могли это оправдать? Не оправдывали это?
В.Ерофеев― Ну как же можно оправдать сталинизм? Папа хотел разрушить Европу, например. У него было желание, чтобы не случился бы этот сначала экономический, а потом политический союз. Это задание Кремля. Вот он разрушал Европу. Он были вице-президентом ЮНЕСКО. Емцу дали задание сократить пенсии, чтобы не платить много – он сократил пенсии и, прежде всего, это ударило по нему самому, потому что он вышел на пенсию и получал маленькую пенсию и так даже. Куда же тут оправдать? Оправдания нет никакого.
А.Соломин― Так я имею в виду, как вы об этом и сказали, что ему необходимо было это делать, и он делал вопреки даже своим собственным…
В.Ерофеев― Нет, он не делал вопреки своим собственным… Дело в том, что этого человека, в общем, воспитали как сталинского сокола и не только его, мы знаем, что до сих пор соколы летают по всей Россия. Просто дело в том, что он поработав на Западе – в Париже, в Вене, поработав вице-президентом ЮНЕСКО, довольно важная должность, — он что-то понял для себя, и это знание куда-то погрузил внутрь себя, и тут уже начиналась какая-то своя собственная борьба. То есть он знал, в какой ресторан сходить, что и как правильно надеть, что прочитать даже – и это знал… У него там сотрудник написал «антисоветскую» книгу о Мандельштаме. Вот он этого сотрудника по фамилии Блок, Александр Блок, — он его отмыл, сделал вид, что ничего. Мог бы уволить.
То есть какие-то мелочи он начинал делать правильно. И он меня воспитал. В конце концов, он меня воспитал на ужас мамы и папы, потому что мама всегда говорила: «Ты ничего не читаешь. Читай книги!» Вот я начитался и устроил «Метрополь», и они сгорели все.
А.Соломин― Но я правильно понимаю, что в какой-то момент он стал более европейским?
В.Ерофеев― Он был просто роскошным европейским человеком, который разбирался, чем ракетки Slazenger отличаются от ракеток Dunlop. И при этом готов был уничтожить и Slazenger и Dunlopо.
А.Соломин― Москва стала более европейской в последние годы?
В.Ерофеев― Но только внешне. Это такой грим, в общем.
А.Соломин― А почему? Что выдает ее суть?
В.Ерофеев― Агрессивность страшная. И самое страшное, что эта агрессивность очень глубоко в них сидит, и поди выдери эту агрессивность. Вот устраивается время от времени: хамская страна – кто-то скажет, еще кто-то… В общем, это такие уже эмоциональные. А то, что агрессивная, конечно, она агрессивная. И голоса агрессивные и поступки. Какая же она европейская? А внешне, если пойти по ресторанам, не вдаваясь в сущность, как они работают, то вроде ничего, европейская.
А.Соломин― А в связи с этим, с агрессией выдвижение кандидата гомосексуалиста, открытого гея Антона Красовского – это такой своевременный шаг, правильный шаг, или ничего кроме агрессии он в свой адрес не получит?
В.Ерофеев― Дело в том, что у нас с гомосексуализмом история-то понятная, она антиевропейская история. Я об этом много раз говорил. Просто там это историю любви, однополой, но любви. А здесь это история как человека опустить и фактически морально убить – что в тюрьме, что не в тюрьме.
Поэтому тут то, что выдвигается гей, это, наверное, правильно. Но, с другой стороны, народ не поймет. Пройдет какое-то время, лет, наверное, через 150 поймет.
А.Соломин― Спасибо большое! Время вышло у нас, к сожалению. Еще раз поздравляю вас с днем русского языка. Виктор Ерофеев у нас в гостях. Меня зовут Алексей Соломин. Спасибо, что были с нами. Всего доброго!
Комментарии58
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vezdehod 06 июня 2018 | 19:14
jtsrh:
Дайте старикашке Олю Цуцик. Ему надо кому то выносить мозг, а у неё он самый лёгкий....
===================================================================================
Недоумок...Этому старикашке ты "емеля" в подмётки не годишься - сиди на печи и жуй свои сопли.
topotuschkin 06 июня 2018 | 19:22
vezdehod: Отчасти не согласен с выдающимся русским писателем и знатоком русской же женщины В. Ерофеевым: да прекрасно знает Царь-Бедоносец про неправедный суд над украинским кинорежиссером О. Сенцовым, скорее всего, сам же этот спектакль и заказал.
А вот за освобождение украинского кинорежиссера О. Сенцова и всех-всех прочих политзаключенных надо и впрямь бороться всеми способами изо всех сил, на разрыв аорты...
efilika 07 июня 2018 | 01:00
topotuschkin: в любом случае, в интервью путин выглядит как идиот, а идиоту не место на посту президента, как, впрочем, и подлецу, принявшему множество преступных законов и действий.
vdv_4462 07 июня 2018 | 07:51
efilika: Ну поймите же наконец, что когда в одном человеке борются идиот с подлецом - это душевная драма!
mona_moor 07 июня 2018 | 08:15
efilika: давайте Вас - Вы не подлец (надеюсь)
shmi 07 июня 2018 | 09:29
"Дело в том, что Путин-то убежден, что был справедливый суд. Он убежден, что у нас независимый суд, справедливый......."
----------------
Эти слова Ерофеева ничем не отличаются от слов что вот "Сталин, замечательный человек".
И то и другое полная неправда.
Путин верит только в одно - в самого себя, а точнее в собственную ничем!!!! не ограниченную власть.
mona_moor 07 июня 2018 | 11:59
shmi: как сделать суд справедливым, по-Вашему? В Саратове или в Магадане? Надо, чтобы Путин думал по-другому? Или как?Что Вы на Путина свою подлость перекладываете?
mona_moor 07 июня 2018 | 08:13
topotuschkin: работать не пробовали?
mona_moor 07 июня 2018 | 21:04
coba1879_: в стране только Путин хочет развивать гражданскую авиацию - больше никому не надо. Выжмут из старых самолётов всё что можно и уедут в Лондон или ещё куда - зависит от того сколько выжать получится.
06 июня 2018 | 19:15
jtsrh:
Не трогайте его, он уже полвека переживает.
Про то, что уже повека - ТожеВенедиктов, и его уже почти полвека регулярно спрашивают, как такому ***** удалось написать "Москву-Петушки", и он, ТожеВенедиктов, каждый раз переживает по новой ((((((((((((
06 июня 2018 | 19:18
sir_charlie:
А потом он ухнал, что не ТожеВенедиктов,
А ТожеЕрофеев
И мука витина стала невыносима ))))))))))))
vezdehod 06 июня 2018 | 19:27
Михаил Ефремов здорово "Подхохмил" над нашим высоким руководством, но я считаю что это у него получилось на полном серьёзе.
mona_moor 07 июня 2018 | 21:06
vezdehod: что у трезвого в голове, то у пьяного на языке
terriblemonster 07 июня 2018 | 04:33
sir_charlie: Сочувствую, болезный. Как часто у вас такой бред наблюдается, и какие лекарства принимаете?
taglit 07 июня 2018 | 09:09
sir_charlie: путин сейчас в глубоком цугцванге. Усугубляется это еще тем, что он считает себя чуть ли не самым великим человеком в современной истории... - Увы, это не лечится, поможет только изоляция.
mona_moor 07 июня 2018 | 21:08
taglit: Ваша изоляция?
ukov 06 июня 2018 | 19:10
//В январе 2014 года принял участие в скандальном эфире программы «Дилетанты» на телеканале «Дождь», где высказался, что Ленинград нужно было сдать немецким войскам для спасения жизней//(с)
______________________________________________________________________
Короче Предатель.
boal 07 июня 2018 | 08:44
vezdehod: Ерофееве именно предатель и вообще слабачок, неужели не видно?
vezdehod 06 июня 2018 | 19:37
Россия НЕ способно что-либо признать - так что она будет гнать "Дурочку" до самого судебного конца.
mona_moor 07 июня 2018 | 08:17
vezdehod: вот и не переживай - иди к детям своим - удели внимание
andreykravchenko 06 июня 2018 | 20:31
из ю-тьюбовского чата :
Андрей Кравченко: Добрый вечер, друзья! немного опоздал. Этот чувак уже упоминал своего папу? Если нет, ставлю один к десяти, что к середине передачи, скажет, а вот мой папа...
uxTaM HET: Андрей Кравченко: они про чехию говорили перед началом
Анатолий Федоров:Андрей Кравченко:. Про папу было.
07 июня 2018 | 11:40
andreykravchenko:
Да, с папой тожеЕрофеева у тожеЕрофеева связано самое сильное воспоминание-доминант, предопределившее всю витину жизнь и судьбу.
Из витиных рассказов, папа, вероятно, любил мальчиков, но сына Витю - точно. И ежедневно
listen_up 06 июня 2018 | 21:05
Ай да Ерофеев, ай да Европеев и даже Эротеев! Очень славно пошутил про девушек, у которых он что-то просил, чтоб стало хорошо им обоим. Бедный Алешка Соломин, не знал, как реагировать. Сделал серьезную мину и даже не улыбнулся.
mona_moor 07 июня 2018 | 08:20
listen_up: Эхо превращается в рекламное агентство престарелых эротоманов
icomefromsun 07 июня 2018 | 00:20
Запомните: европеизация Москвы или любого другого российского города автоматически означает потерю голосов для Путина; значительное повышение благосостояния граждан это тоже потеря голосов для Путина. Путинский режим и улучшение благосостояния это взаимоисключающие состояния материи
mona_moor 07 июня 2018 | 08:22
icomefromsun: Про повышение благосостояния граждан поподробнее, с фамилиями, плиз.
icomefromsun 07 июня 2018 | 23:52
mona_moor: Я имел ввиду что как только человек начинает получать столько что ему (ей) хватает на посещение других цивилизованных стран, на обустраивание своей жизни то этот человек начинает ценить качество жизни и всё что с ним связано: честную полицию, честные суды, честные дорожные службы, честных чиновников, хорошие больницы, хорошие дороги, хорошее образование. Как только к власти придёт коррупционер и всё посыпется то тотчас же за него перестанут голосовать. Конечно, всё это невозможно в обществах где голосование является фикцией
iwan_feodorovich 11 июня 2018 | 01:39
icomefromsun: Как только человек начинает больше получать, так у него возникает иллюзия, что он эти деньги честно заработал.
don_ballon 07 июня 2018 | 14:07
icomefromsun: Европеизация города это не внешний грим, не хорошие дороги, развязки, тротуары, освещение, росмкошные витрины, это само собой разумеется, Пхеньян один из самых чистых городов мира, в суперсовременном Сингапуре и не пахнет демократией, то есть, Европой, а Абу-Даби вообще архитектурный шедевр. Европейский город просто удобен для жизни обычного горожанина, в нём минимум запретов, "всё можно", в нём нет внутреннего напряжения, в нём безопасно в прямом смысле слова и полиция не враг. Для меня самый европейский город из "больших"-Вена.
icomefromsun 07 июня 2018 | 23:47
don_ballon: Внешний вид определённого типа это эстетика которая влияет на этику. Удобство само по себе, лишённое политики и идеологии это очень мощная вещь потому что человек 1000 раз подумает прежде чем голосовать за человека который может разрушить его уютный мирок. Сытые люди за Путинов не голосуют
supalov 07 июня 2018 | 01:24
В.Ерофеев: "Я не помню, чтобы кто-то, за исключением маленького периода начала XX века, выигрывал давлением на власть".
Это когда революция случилась? И что же выиграли? И кто?
supalov 07 июня 2018 | 01:41
В.Ерофеев: "Сенцов сделал очень сильный шаг. Он, видимо, подготовил свою смерть на вернисаж ЧМ по футболу".
Передайте это Сенцову. Он обрадуется.
iwan_feodorovich 11 июня 2018 | 01:48
supalov: Спорим, не помрёт
supalov 11 июня 2018 | 17:24
iwan_feodorovich: Ни в коем случае. 28 дней можно продержаться только по методу Савченко - на сухом детском питании.
prof57 07 июня 2018 | 05:21
Сначала эти писаки, художники и прочие творцы.... выносят власти мозги, которая обижает террористов, а потом орут, как недорезанные почему власть позволяет их убивать террористам....
zemljanka 07 июня 2018 | 07:04
Виктору Ерофееву - интеллигенту и интеллектуалу - респект!
Ведущий - непроходимый...
SergSoshin 07 июня 2018 | 07:25
Как-раз дело по Сенцову не показатель, что у нас плохой суд, ведь на него со стороны оказывалось давление и это была не власть. И сейчас идет давление , скоро наверное судью, приговорившего Сенцова. отметят санкциями, ведь такое уже было. не так ли? Добивайтесь в суде смягчение приговора, а это всё-таки давление на власть, проверка на прочность, на правоохранительные органы , да и та же голодовка именно смотрится тоже как давление. И вопрос стоит уже в том: Насколько наш суд независим от внешнего давления как и с одной, так и с другой стороны.
semper_fidelis 07 июня 2018 | 07:54
А что там с Савченко и Павленским?
07 июня 2018 | 11:47
semper_fidelis:
А что с Савченко? Сидит, теперь по ложному. Привычно голодает.
А вот с Павленским - беда(((
Выйдет из французского узилиша и трахнет Витю. Как папа Витю не трахал.
Витя-то рад.
Но акционист Павленский, естественно, выложит трах Вити и получит премию Марата Гельмана.
А Марату Витя не ровня - за Маратом кишиневские рынки, а за Витей - усопший папа, так односторонне Витю любивший(((((((
mona_moor 07 июня 2018 | 08:11
блудник Ерошка на украину к девочкам ездит, денежки там оставляет, вот они его и любят, а он их. Вот как алкоголик(ефрешка) и бабник (одно без другого никак), так проукраинский агитатор.
kfhcfkfhcf 07 июня 2018 | 08:34
Ерофеев;
"Я говорю: «В вашей книге надо был дойти до Сталина, чтобы построит в деревне, чтобы построить гидроэлектростанцию. В другой стране просто собрали деньги, сделали и всё – никакого Сталина нет."
________________________________
Ерофеев глуп, как всегда.
ВСЕ граждане платят налоги, которые Федеральная власть распределяет на первоочередные, второ- третье- и т.д. степенные нужды, в т.ч. и на метро (или гидроэлектростанцию) в столице или в "деревне".
А Ерофеев предлагает гражданам "деревни" заплатить федеральные налоги и собрать ещё дополнительные сборы на свою "электростанцию".
А завтра (по Ерофееву) селяне соберут на кинотеатр, библиотеку, баню . . .
А Федеральные деньги так и останутся в "центре". - Так что ли?
При этом надо понимать, что "местных налогов" на метро точно не хватит.
Федеральный Центр на то и существует, чтобы решать насущные проблемы таких регионов, как Новосибирск, ибо у новосибирских учёных НЕТ ДЕНЕГ (они не умеют и не должны зарабатывать деньги; они занимаются наукой).
nds 07 июня 2018 | 10:02
Дело в том, что Путин-то убежден, что был справедливый суд. Он убежден, что у нас независимый суд, справедливый, и что тот человек – Сенцов, я имею в виду – он просто террорист и должен сидеть 20 лет.
_______________________________
В Телегрме у ААВ была реплика, которая мне понравилась:
"В моем понимании, если Путин посмотрел бы на «дело Сенцова» как юрист (а не как политик), он бы легко выиграл дело в суде, защищая Сенцова".
Странно читать про справедливость суда под Путиным, если Путин дает указания "кого казнить, кого помиловать". Дело Сенцова - резонансное именно потому, что организовано государством во главе с Путиным.
zemljanka 07 июня 2018 | 10:35
nds: Организована кущевская в огромной стране, щюпальцы спрута - по всей планете.
zemljanka 07 июня 2018 | 10:37
Жду редактора на щюпальцы...
Но так вкусно через ю.
nds 07 июня 2018 | 11:00
zemljanka: Да, вкусно. Вчера, общаясь через Телеграм, написала, что в Питере продаются яйца "Счастливая екрица". Так понравилось, что исправлять не стала.
pyci4 07 июня 2018 | 11:14
Дело в том, что Путин-то убежден, что был справедливый суд. Он убежден, что у нас независимый суд, справедливый...
------------------------------------------
Значит Ерофеев считает утырка олигофреном.
domna 07 июня 2018 | 12:10
Вторая часть интервью, включая то, что в перерыве, слушается хорошо. Благодарю
buravlev 07 июня 2018 | 19:03
Думаю, неандерталец был и справедливее и честнее Ерофеева. Во всяком случае - не был сволочью. Неадерталец и лучше знал свою историю (потому, наверное, что она была еще маленькой). Ерофеев в истории путается или путает сам (наверняка потому, что еще не стал большим). Судя по наскальным рисункам, вряд ли пещерный художник был свободным, он ходил на охоту со всеми и крепко знал что к чему. Он был взрослым, таковы и его рисунки. Попадись он на краже, никто бы и не посмотрел, что он настоящий художник. То, что он настоящий, тогда знали все, все соплеменники видели критерий. Кто-кто, а они строже нашего знали, критерий - не защита от наказания. Красть нельзя, и точка - с критерием ты или без. Для древних жизнь и творчество не игра (в слова или краски), все их время - выживание по-взрослому. Было еще далеко до подлого искусства, развращенного и низкого, должно было прийти достатку и роскоши.
buravlev 07 июня 2018 | 19:05
buravlevИ вот их пора пришла, нет, не маленьких ерофеевых, - время распустившихся ефремовых. Ерофеева и сегодня слабо помнят, а завтра - забудут вовсе (скажут - был такой: может, только это, а может, введут предмет "ничтожная литература"). Ефремов другое дело, он тут и там мельтешит на виду, порой не увернешься. Его забудут вторым. Не вспомнят, кому приятно вспоминать отвращение. Вся их жизнь - жизнь не настоящая, игра в слова и чувства, демонстрация выдумок: обман. Но у них - критерии: искусства, таланта, гениальности .. и правды. Что такое их талант они внятно не растолкуют, разве где ни попадя повторят много раз "талант", прибавляя "свой", "собственный" и "особенный" (то есть обособленный, будто из 90-х ловко приватизированный), так что само собой возникает слово "паразит". Вот это правда. Они (эти оба) там, где излишки, роскошь и блажь, где разврат и низость. Эти давно не знают что к чему, они привыкли примерять болт к носу, иначе в их мире и в их искусстве нельзя, их родина - желудок и духовная похоть; с нашей культуры им взять нечего, они ничего и не взяли. Вот бы этих двоих в пещеру или в колхоз на Колыму (добывать правду). Возможно, они выживут, возможно, если ничего не украдут. Себя они уже обокрали. Один - не Жженов, другой - не Венечка.
Вот доказательства умственных лишений. 1. Не скажете ли, Ерофеев, что такое в русской Культуре встречи Достоевского и Победоносцева? (вы понимаете вопрос?) 2. На каких основаниях вы обвиняете Россию в трагедии Боинга? Откуда уверенность? если вы путаетесь даже в общем сюжете сочиненного обвинения (понятно же, уверенность должна стоять на твердом знании деталей). Предупреждаю, первый вопрос о невежестве, второй - об интеллектуальной распущенности.
:
eduard53 07 июня 2018 | 19:52
В.Ерофеев: "Путин убеждён, что был справедливый суд. Он убеждён, что у нас независимый справедливый суд, и что тот человек – просто террорист и должен сидеть 20 лет ..."
---------------------------------------------------------------
Виктор, Ваша политкорректность тут ИМХО неуместна. Не сомневаюсь, что Вы прекрасно понимаете, что не может быть убеждённым в независимости-справедливости суда пожизненный самозванец, к-ый изнасиловал конституцию, в т.ч. сделав суд профанацией для населения и личной дубиной. В противном случае он - идиот. Более приличной альтернативы не вижу ...
ruthenocene 07 июня 2018 | 21:16
"...Путин-то убежден, что был справедливый суд. Он убежден, что у нас независимый суд, справедливый..."
Виктор Владимирович, при всём уважении спрошу: Вы головой ни обо что не ударялись последнее время? Путин кто угодно, но ни разу не имбецил; про "справедливость" и "независимость" нашего суда он знает куда как побольше нас...
mouravi13 08 июня 2018 | 11:55
Только в стране рабов, в стране убогой, в стране беззакония может происходить во
такие уничижительные действия как обращения, челобитное к царю к тирану к вору казнокраду, только духовно опустошенный люди могут довести себя до такого рабского состояния!!
Россия а я бы сказал Московская Орда это убогая, варварская орда, где унижения, оскорбления, раболепия к власти считается великими духовными скрепами!!
Прав был Мединский, ох и прав, видать лишние пара хромосом делают свое черное дело!!
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию — презренные рабы.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
М.Ю. Лермонтов.
mouravi13 08 июня 2018 | 12:04
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.
1830
М.Ю. Лермонтов.
Михаил Лермонтов
ДУМА
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию — презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!
iwan_feodorovich 11 июня 2018 | 01:42
mouravi13: Скоро ты будешь чистить мои сапоги и смотреть на меня снизу вверх, раб.
mortal_vombat 08 июня 2018 | 12:02
неважно - виноват Сенцов или нет. виноват он судя по всему в мыслепреступлении, но кого это волнует. в стране нет независимого суда, нет нормального следствия, доказательства никого не интересуют, впаять статью могут хоть за репост, хоть по ошибке (collateral damages).
просто Сенцов НЕ прогнулся. не покаялся. не приполз на коленях к солнцеликому
(а Малобродский решил не стучать на Серебрянникова. почему посадили последнего - тоже история мутная. Кирилл же никогда не был оппозицией, и даже фигу в камрмане держал . ну так. вяленькую)
Пупкин решил сгноить Сенцова и Малобродского именно потому, что те не прогнулись.
в воровской среде (по понятиям которой давно живёт вся ЭрЭфия) это западло и надо мочить.
rogolev 09 июня 2018 | 12:41
Вот так, в поте лица пропагандисты выполняют задание. Про рейс MH17, уж чего только не писали. Смешит то, что есть очень простые и примитивные маркеры. Например, кто ответит на вопрос, почему спутники США совершенно случайно оказались над местом трагедии в нужной время? А кто ответит на вопрос, а почему Америка наотрез отказывается делиться информацией полученной с этих спутников. А почему Украина повела самолет в аккурат над территорией боевых действий? Подобных вопросов множество, но они мешают пропагандистам выполнять порученное задание.
Однако есть информация, которую местные пропагандисты предпочитают не замечать. А почему? Например, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о причастности официального Киева к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. По его утверждениям, Петр Порошенко лично отдал приказ целиться в самолет, летевший рейсом MH17. Ну а дальше, так и вовсе нивелирует работу в поте лица пропагандистов от "Эха..."
"....Я осознанно иду на это. Хватит молчать - это раз. Надо говорить правду. Сегодня Украина превращается в зловещий ад. Сегодня Украина нарушает все нормы - не граждане Украины, а непосредственно Порошенко и его клика...."
Алексей Журавко.
drsun 09 июня 2018 | 15:24
Почему никто не может додуматься покормить Сенцова насильно? Тоже мне аргумент, голодать. Эдак я щас замыслю взорвать дом, меня вычислят - ой мамочки, кушать не буду, отпустите. Как всегда, украинский цирк в психбольнице)
anatolii50 09 июня 2018 | 20:57
Как Вы думаете, - он много пьёт? И наверное , правда, что от чрезмерного потребления алкоголя мозги разжижаются...