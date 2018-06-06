А. Нарышкин― Всем здравствуйте. С особым мнением сегодня лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Приветствую вас.

С. Митрохин― Добрый вечер.

А. Нарышкин― У вас состоялись праймериз в московском отделении. Победили не вы. Давайте допрос сейчас будет. Кто победил на праймериз?

С. Митрохин― На праймериз победил я. Я проиграл второй тур, но победил на праймериз.

А. Нарышкин― Я сразу скажу…

С. Митрохин― Объясняю.

А. Нарышкин― Нет, подождите. Мы на допросе, я строгий следователь. Победил…

С. Митрохин― Еще бывает добрый.

А. Нарышкин― А доброму я просто закрыл дверь, чтобы он не вошел, не мешал. Победил Яков Якубович. И отказался сразу в вашу пользу. Но это называется договорняк.

С. Митрохин― Нет. Почему. Я ни о чем не договаривался. Тоже для меня было неожиданностью. Я почему говорю, что все-таки победил я. Давайте просто может быть, вы не знаете и радиослушатели контекста, в котором происходили эти праймериз. Дело в том, что огромная группа людей была мобилизована, так будем называть их – мои оппоненты, была с самого начала до утверждения правил праймериз, была мобилизована для того, чтобы голосовать против меня. И они открыто говорили, что их цель не выдвинуть какого-то конкретного кандидата…

А. Нарышкин― А не дать Митрохину…

С. Митрохин― А задвинуть конкретного кандидата. То есть меня. Они не скрывали. Они сначала писали, что наша главная цель – не дать ему пройти во второй тур.

А. Нарышкин― А где они писали?

С. Митрохин― В своих чатах, в фейсбуке. И во-первых, это обстоятельство, то есть…

А. Нарышкин― Был заговор против Митрохина.

С. Митрохин― Ну не заговор. Это не совсем внутри партии, эта группа пришла к нам извне. И пришла в нашу партию. Я кстати был против того, чтобы такое количество людей принимать. Это первое. Второе – почему все-таки я говорю слово «победа». Две победы я одержал в ходе этих праймериз. И они имеют очень большое значение. Первая победа – это моя программа, она заняла первое место. Вторая победа – естественно, первый тур. В первом туре я тоже занял первое место. А почему во втором туре я не мог занять первое место и даже заявил об этом еще за две недели, даже за три недели до начала праймериз. Когда делали правила этого мероприятия, я сказал: «А зачем вы второй тур делаете, ведь понятно, что вся протестная масса против меня консолидируется во втором туре. И я точно совершенно там не выиграю». Я это прогнозировал, я это прессе говорил. Газете «КоммерсантЪ», например. А почему? – а потому что когда участвует в конкуренции 21 кандидат и невозможно вот так сконцентрировать против одного, вот пусть даже протестного массовку, потому что ну никак, она размазывается. Поэтому во всех так называемых многомандатных, условно этот термин я сейчас применяю, конечно, не точно, я всегда побеждаю. Когда в дебатах 2-3 человека, там легко против меня сконцентрировать…

А. Нарышкин― Мы сейчас в процедурах увязнем. Лидером второго тура были не вы. А теперь вы победитель праймериз. Я не понимаю, что произошло между этими двумя событиями.

С. Митрохин― А вот произошло следующее. Яков Якубович понял, в процессе всего этого мероприятия, он понял, что является пешкой в чужой игре.

А. Нарышкин― Я думал, скажете про пешку.

С. Митрохин― Ну, хорошо, инструментом в руках манипуляторов.

А. Нарышкин― Другое дело.

С. Митрохин― И он не захотел быть таким инструментом. Я считаю, что он поступил порядочно. Он поступил в соответствии с теми словами, которые и мне говорил раньше задолго еще до идеи праймериз о том, что он ко мне уважительно относится.

А. Нарышкин― Получается вся процедура праймериз это фейк. Это все было бессмысленно. Потому что изначально, может быть год назад, по-моему, на «Эхо Москвы» в этой же студии вы участвовали в праймериз с Гудковым.

С.Митрохин: Огромная группа людей была мобилизована для того, чтобы голосовать против меня

С. Митрохин― Это не праймериз были, дебаты.

А. Нарышкин― Прошу прощения. Здесь вы то есть обсуждали, кто, как поборется за пост мэра Москвы. Но давно говорили о том, что вы будете кандидатом от «Яблока». Вот оно случилось. Зачем нужны были праймериз.

С. Митрохин― Подождите. Вы вперед-то не забегайте. Еще пока не случилось. Пока еще меня не выдвинули. И у меня в очередной раз конкуренция.

А. Нарышкин― Еще новые праймериз.

С. Митрохин― Фактически да.

А. Нарышкин― Я вижу, вы устали. Зачем столько бюрократии.

С. Митрохин― Вы думаете, я это придумал. Это не ко мне вопрос.

А. Нарышкин― Вы это терпите.

С. Митрохин― А что мне остается делать?

А. Нарышкин― Вы бывший лидер партии «Яблоко».

С. Митрохин― Я член партии, я обязан подчиняться дисциплине партийной. Если партия говорит, что надо пройти через праймериз – я пройду. Я прохожу через праймериз.

А. Нарышкин― Но не значит, что свое мнение надо куда-то запихивать и терпеть.

С. Митрохин― Иногда надо терпеть. Если ты партийный человек, иногда свое мнение надо запихивать. Так я все-таки важную вещь про Якубовича хочу договорить.

А. Нарышкин― Я понял, он достойный человек, который не захотел поддаваться манипуляциям.

С. Митрохин― Это не все, что я хочу сказать. Яков Якубович не так давно написал заявление в нашу партию. То есть он хочет с нами работать, с нами сотрудничать. Я понимаю его. Он приходит в организацию и вдруг он идет сразу вразрез с позицией лидеров этой организации. Каких лидеров. Григорий Явлинский – он поддержал мою кандидатуру. Он идет вразрез со мной. Я лидер московского отделения. Он понял, что это вообще неправильно. Когда он вышел во второй тур неожиданно для себя…

А. Нарышкин― Так это же демократия. А почему ложиться под вас

С. Митрохин― Не ложиться. Почему. Но вот у него такое представление о солидарности, вот он проявил солидарность. Кстати, некоторые депутаты муниципальные его коллеги призывали его сняться. Например, Александр Парушин из Хамовников.

А. Нарышкин― То есть давайте тему конкретно с праймериз подытожим. У вас никакого осадка не осталось.

С. Митрохин― Я считаю, даже я не так бы сказал, я бы сказал: не я победил на этих праймериз, неправильно я сказал. Мы победили. Победила команда «Яблока», в которую таким образом включился и вошел и Яков Якубович.

А. Нарышкин― Сейчас, извините, расплачусь. Это так звучит…

С. Митрохин― Плакать не надо, но это командная победа. Но пока кандидат еще не определен у нас, тем не менее. Несмотря на это все.

А. Нарышкин― Ходил ли Явлинский по поводу мэрских выборов и по поводу вашей кандидатуры с кем-то общаться в Кремль?

С. Митрохин― Нет. Совершенно точно.

А. Нарышкин― Ходил ли он на Тверскую, 13? В мэрию.

С. Митрохин― По крайней мере, мне ничего об этом неизвестно.

А. Нарышкин― Ходил ли Сергей Митрохин?

С. Митрохин― Нет, не ходил.

А. Нарышкин― Ни в Кремль, ни в мэрию. Ни с кем не общался.

С. Митрохин― Нет.

А. Нарышкин― Честно.

С. Митрохин― Честно абсолютно.

А. Нарышкин― Точно. Мы же на допросе. Тогда скажите, пожалуйста, если мы уже дальше смотрим, например, я просто по календарю не помню, конец июня, июль, сейчас нужно будет собирать подписи, когда вашу кандидатуру утвердят. Но насколько я понимаю, муниципальные депутаты, которых в свое время поддерживало «Яблоко», у них недостаточно голосов. Чтобы вас выдвинуть.

С. Митрохин― Но больше, чем пять лет назад. Причем намного больше.

А. Нарышкин― Но недостаточно, чтобы сейчас выдвинуть. Вам же все равно власть должна будет немножко отсыпать.

С. Митрохин― Но так она делала пять лет назад. Навальному отсыпала. Никто почему-то за это его не критиковал тогда. А допрос вы ему устраивали тогда, он же к вам часто ходил?

А. Нарышкин― Я тогда в эфире не работал.

С. Митрохин― Хорошо. Вашим коллегам.

А. Нарышкин― А вы считаете, что сейчас все нормально в этом смысле.

С. Митрохин― Отвратительно.

А. Нарышкин― Власть сама решает, будет…

С. Митрохин― Подождите, отвратительно так происходит, значит надо было Навальному не ходить в прошлый раз, потому что это действительно отвратительная процедура.

А. Нарышкин― Навальный, если хотите отдельный блог сегодня выйдет.

С. Митрохин― А это совершенно такая же ситуация, как и сейчас. Я тоже был, ни он, ни я допросу не подвергались. А сейчас на эту тему вы меня допросу подвергаете.

А. Нарышкин― Отпустите Навального. Навальный взрослый дядя, он сам принимает решения.

С. Митрохин― Да причем здесь, мы не предлагаем сейчас никаких решений принимать.

А. Нарышкин― Вы подписи будете брать от Собянина? Собянин скажет муниципальным депутатам: Митрохину…

С. Митрохин― Это уже происходило пять лет назад. Мне и Навальному.

А. Нарышкин― Все нормально.

С. Митрохин― Была организована площадка в вашем или соседнем доме. Туда все приходили кандидаты. И там была возможность, в определенное время приходили муниципальные депутаты, кандидаты. И как на бирже, вот они ставили подписи. За кого кто хотел, тот ставил. Просто в чем была позиция мэрии, она сказала, что ставьте за кого хотите, мы не будем запрещать ставить эти подписи. Могли бы запретить, но не запретили. Почему. И почему не запретили ни мне, ни Навальному давать. Объясняю. Потому что если бы запретили, это были бы уже не выборы. Это было как во многих регионах просто система назначений. Видимо, Собянин этого не хотел.

А. Нарышкин― Но вы согласны с тем…

С.Митрохин: Если вы в нашей стране занимаетесь политикой, вы должны некоторые вещи принимать, как они есть

С. Митрохин― Надеюсь, что он и сейчас этого не захочет.

А. Нарышкин― Вы согласны, что сейчас если вас партия отправит на эти выборы, вы получается, с разрешения Собянина будете в них участвовать.

С. Митрохин― Так же как Навальный участвовал пять лет назад с разрешения, и никто его за это не критиковал.

А. Нарышкин― Оставьте Навального.

С. Митрохин― Не оставлю я, потому что это одинаковая ситуация.

А. Нарышкин― Влюбились что ли в Навального. Я вас призываю, оставьте Навального…

С. Митрохин― У меня другая ориентация.

А. Нарышкин― Про ориентацию у меня тоже будет вопрос. Но статус человека, который в некотором смысле тоже лег под Собянина. Ваша судьба зависит не от жителей Москвы, не от Явлинского, а от Собянина. Оно вам надо?

С. Митрохин― Никто ни под кого не лег.

А. Нарышкин― Ну это унизительно.

С. Митрохин― Слушайте, давайте так. Если мы политикой занимаемся, у нас во всех выборах унизительно участвовать. В любых. У нас в президентских унизительно, потому что одни рисуют подписи или даже не рисуют, а их регистрируют. А другие вынуждены пахать как пять лет назад Явлинский по всей стране два миллиона собирает, а потом ему их не признают. Если вы в нашей стране занимаетесь политикой, вы должны некоторые вещи принимать, как они есть. А иначе бессмысленно бороться за власть.

А. Нарышкин― То есть вы согласны накануне выборов мэра Москвы пройти через эту унизительную процедуру. Получение подписей с санкции Собянина.

С. Митрохин― Нет, я не считаю эту процедуру унизительной. Она не была унизительной для меня и Навального пять лет назад. И сейчас она не унизительна. Власть просто вынуждена дать подписи кандидату от партии «Яблоко». Потому что партия «Яблоко» вторая по влиянию в городе. Ей невозможно отказать в этом. Понимаете. Невозможно. Это будут абсолютно нелегитимные выборы. Поэтому никакого унижения здесь нет.

А. Нарышкин― Перерыв.

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А. Нарышкин― Про унижения мы с вами говорим. Вы продолжаете вспоминать …

С. Митрохин― По его отсутствие.

А. Нарышкин― Вы только что сказали, что политика это унизительное дело.

С. Митрохин― Я такого не говорил. Вы передергиваете. Я такую фразу не произносил. Я считаю, что заставить Собянина дать подписи оппозиционному кандидату это не унижение, это наоборот, победа. Я этой победы буду добиваться.

А. Нарышкин― То есть вы заставляете Собянина отдать подписи.

С. Митрохин― А только что и Дмитрий Гудков такое заявление делал. Что давайте все вместе заставим Собянина отдать подписи.

А. Нарышкин― Оставьте, Гудков же не в вашей партии.

С. Митрохин― Вы как-то узко, я понимаю допрос…

А. Нарышкин― Сергей Митрохин ко мне пришел, поэтому я работаю только с вами.

С. Митрохин― Я всегда анализирую широко ситуацию. Потому что если вы только меня будете рассматривать, наши радиослушатели не поймут общую картину.

А. Нарышкин― Общая картина, мне кажется, слушателям понятна. Вот Сергей Митрохин в 2013 году участвовал в выборах мэра, результат – 3,51%.

С. Митрохин― Да, было такое.

А. Нарышкин― А вы еще говорите про то, что ваша партия «Яблоко» вторая по влиянию в Москве.

С. Митрохин― С тех пор сколько лет прошло-то.

А. Нарышкин― Не знаю. А чем это подкрепляется.

С. Митрохин― Я вам расскажу. Были выборы в ГД, где участвовал я в Северо-Восточном округе. Я там получил 12,5%. И это притом, что у меня был конкурент, опять вы, наверное, не согласитесь, из команды Навального. И Навальный отказался его снять в мою пользу. Он набрал меньше меня в два с половиной раза. И у меня еще отнял. То есть если его голоса демократического электората, который готов за меня проголосовать прибавить к моим, то это уже 16-17%. Да, на тех выборах была такая ситуация, у меня был конкурентом Алексей Навальный. Опять нельзя произносить. Вот он был конкурентом. Власть устроила тогда страшную феерию с тем, что она хотела его посадить, потом она его не посадила. Были массовые митинги, я, кстати, тоже приходил его поддерживать. И конечно, дали такую раскрутку чудовищную. Ну да, он у меня отнял большой процент голосов. Да, это было. И что. Но с тех пор, сейчас такой фигуры нет на выборах, на горизонте даже отдаленно, из которой такие будут эскапады происходить. Это, во-первых, во-вторых, я накопил большой опыт, я овладел новыми технологиями, в том числе конечно на порядок лучше владею интернет-технологиями, чем тогда. Поэтому…

А. Нарышкин― Звучит угрожающе, кстати.

С. Митрохин― Кроме того, я пока единственный из кандидатов в мэры, который имеет развернутую программу. Из всех, кто заявился сейчас. Из всех. Которая тщательно проработана. Она кстати еще будет дорабатываться. Вы можете присылать свои предложения на мой сайт Митрохин.ру, и у меня есть очень мощный отчет о моей деятельности в Москве. За 15 лет. Чего я добился в борьбе с коррупцией московской. Защите прав граждан от точечных застроек, от вырубки парков. От мошенничества ЖКХ.

А. Нарышкин― Это замечательно.

С. Митрохин― Это мои конкурентные преимущества.

А. Нарышкин― Хорошо.

С.Митрохин: Заставить Собянина дать подписи оппозиционному кандидату это не унижение, это наоборот, победа

С. Митрохин― И самое главное, забыл сказать самое главное как всегда. Я в Москве являюсь наиболее жестким и последовательным критиком действующего мэра Собянина.

А. Нарышкин― 2013 год – 3,51.

С. Митрохин― Сейчас будет в первом…

А. Нарышкин― А сколько будет?

С. Митрохин― В первом туре думаю, будет больше 20%. Я думаю это минимум.

А. Нарышкин― А явка? Как вам явка какая будет?

С. Митрохин― Пять лет прошло. Какая будет явка, я сейчас не могу спрогнозировать. Я заинтересован в высокой явке.

А. Нарышкин― С учетом новых возможностей, голосования на дачах, до 22 часов.

С. Митрохин― Я сейчас, кстати, только что отправил в ЦИК письмо Элле Памфиловой с требованием принять меры по отмене этих поправок, они нарушают закон. В частности избирательный кодекс России четко устанавливает, что время голосования – 8 часов.

А. Нарышкин― То есть вы хотите низкую явку.

С. Митрохин― Нет, подождите. Сейчас, подождите про явку. Извиняюсь, не 8, а 10 часов. А здесь устанавливается 12 часов. То есть это просто грубейшее нарушение закона. С тем, что голосовать за территории другого субъекта федерации – не только я не согласен, это тоже противоречит закону. Поэтому я надеюсь общими усилиями с другими оппозиционными кандидатами и вообще с другими оппозиционными партиями, даже если они, допустим, не участвуют в выборах, мы добьемся отмены этой нормы. Потому что она, если ЦИК не отреагирует, будем через суд оспаривать эту норму.

А. Нарышкин― Про выборы 2013 года. Правильно ли я услышал, понял, что вам Навальный Алексей помешал занять второе место.

С. Митрохин― Он отнял у меня голосов много.

А. Нарышкин― Помешал.

С. Митрохин― Ну почему помешал. Это конкуренция. Я приветствую конкуренцию. Да, я тогда мало получил. Я набил шишки себе и стал крепче. И сильнее. И это продемонстрировал на этих выборах.

А. Нарышкин― Дмитрий Гудов сейчас, например, где будет. У него какой результат, как вы прогнозируете.

С. Митрохин― Я думаю, что меньше меня наберет. У него ни программы нет сейчас, ни отчета. Я не хочу об этом долго говорить, потому что его нет здесь. Но когда он сидел…

А. Нарышкин― Про Навального гораздо приятнее говорить.

С. Митрохин― Ну Навальный не участвует в выборах. Не претендует на это.

А. Нарышкин― Но вы его часто сегодня вспоминаете.

С. Митрохин― Кстати, его публично поздравил с днем рождения, пожелал скорейшего освобождения. Смотрите…

А. Нарышкин― Вы можете в камеру показать.

С. Митрохин― Отчет, это важная информация, вот такого отчета…

А. Нарышкин― Служу москвичам – брошюра у Сергея Митрохина.

С. Митрохин― Буклет.

А. Нарышкин― Отчет о ваших делах.

С. Митрохин― Этого нет у Дмитрия Гудкова…

А. Нарышкин― Можно…

С. Митрохин― Я вам дарю.

А. Нарышкин― Спасибо большое. Я вам верну потом.

С. Митрохин― Зачем, я же распространяю это.

А. Нарышкин― У меня сразу вопрос. Сергей Сергеевич…

С. Митрохин― И еще раз подчеркиваю, такой программы как у меня, она называется «Сбережение Москвы», то есть подробной развернутой программы по всем вопросам, она из 15 разделов состоит, последний кстати… Москва. Тоже нет ни у одного кандидата. Я отвечаю на ваш вопрос обобщенно, не только про Гудкова. Но и про всех остальных тоже. Ни у кого нет. И в прошлый раз программа появилась только у меня, когда объявили выборы. А их там внезапно объявили тогда, чуть раньше отведенного срока.

А. Нарышкин― Ни у кого нет программы. У Сергея Митрохина есть программа в 2013 году – 3,51%…

С. Митрохин― Минимум 23,50.

А. Нарышкин― …а пока вы грызетесь между собой…

С. Митрохин― Кто? Я ни с кем не грызусь.

А. Нарышкин― …пока вы не можете определить, кто будет представлять оппозицию, Яшин…

С. Митрохин― Мы что в зверинце грызться что ли.

А. Нарышкин― Не знаю.

С. Митрохин― Мы в клетке что ли сидим.

А. Нарышкин― Но вы не можете договориться.

С. Митрохин― А что вы такие слова употребляете.

А. Нарышкин― А почему вы не можете договориться?

С. Митрохин― Я готов со всеми разговаривать. Я публично разговаривал.

А. Нарышкин― А почему Гудков, Яшин…

С. Митрохин― Давайте я не через вас буду с ними, это самое последнее дело…

А. Нарышкин― А почему не через нас?

С. Митрохин― …договариваться через СМИ. Это неправильно.

А. Нарышкин― Почему, а как.

С. Митрохин― В политике надо договариваться…

А. Нарышкин― А вы звонили Гудкову по телефону, приглашали в праймериз поучаствовать.

С. Митрохин― Я отвечаю на ваш вопрос, было совещание в районе Якиманка. Андрей Морев его проводил.

А. Нарышкин― Это кто такой?

С.Митрохин: Я пока единственный из кандидатов в мэры, который имеет развернутую программу

С. Митрохин― Это председатель совета депутатов района Якиманка. Там было множество муниципальных депутатов. И там я заявил свою позицию. Я сказал, что да, праймериз на базе «Яблока» проводятся, но я за то, чтобы они были открытыми для всех. И для Гудкова. И для Яшина. И для всех остальных, кто пожелает в этом участвовать. А также и для выборщиков. Как в США. Там кто регистрируется выборщиком, тот и идет выбирать. Ему не ставится никаких дополнительных условий. Я такие предлагал праймериз. Но, к сожалению, партия другое решение приняла. Я вынужден ему следовать. Так что, отвечая на ваш вопрос, да, я приглашал Гудкова участвовать в праймериз «Яблока».

А. Нарышкин― А что Гудков ответил?

С. Митрохин― Гудков не смог участвовать. Потому что по тем условиям, которые приняты были партией, он не мог участвовать.

А. Нарышкин― А вы приняли эти условия, вы даже не пытались…

С. Митрохин― Извините, я в своей партии участвую в праймериз, почему же я должен их не принимать?

А. Нарышкин― Яшина приглашали?

С. Митрохин― Яшин присутствовал на этом совещании в Якиманке. Вы у него спросите.

А. Нарышкин― Когда он будет на вашем месте – спрошу обязательно.

С. Митрохин― Вот сейчас мы были втроем на муниципальном конгрессе, конгрессе независимых муниципальных депутатов. Он сам сказал, что Митрохин меня приглашал участвовать в праймериз.

А. Нарышкин― У вас 15 лет вы сказали работы, а у Собянина…

С. Митрохин― Даже чуть больше.

А. Нарышкин― …сколько Собянин у нас мэр?

С. Митрохин― С 2010 года.

А. Нарышкин― Получается 8 лет. Вот у Собянина опыт работы меньше, чем у вас, но по-моему дел он сделал гораздо больше.

С. Митрохин― Извините, у него же власть была.

А. Нарышкин― А зачем тягаться с тяжеловесом.

С. Митрохин― И потом он много плохих дел натворил, вы знаете.

А. Нарышкин― Каких? Я предпочитаю о плохих делах не думать, я предпочитаю думать о делах хороших… Мне нравится, по какому пути развивается город.

С. Митрохин― А давайте… Плохих дел он натворил больше, чем хороших. Поэтому я являюсь ему оппонентом. Я в оппозиции к нему выступаю. Единственный московский политик, который последовательно по всем, почти по всем, не по всем, конечно, не на сто процентов, оппонировать Собянину – это я. А что он сделал. Вы знаете, сколько денег было на этих проектах грандиозных разворовано. Это же колоссальные цифры.

А. Нарышкин― Сколько?

С. Митрохин― Я не могу сказать вам прям общую цифру, потому что это только контрольно-счетная палата может сказать.

А. Нарышкин― …не можете конкретную цифру сказать, голословно обвиняете.

С. Митрохин― Я могу сказать.

А. Нарышкин― Так все говорят: Путин ворует, Путин убивает.

С. Митрохин― Нет, слушайте, я возглавляю центр антикоррупционной политики в «Яблоке», у нас там есть доклады по многим вещам. Вот например, кадки на Тверской, которые поставили несколько лет назад. Кадки, скамейки, бордюры.

А. Нарышкин― Симпатично.

С. Митрохин― Симпатично, переплатили где-то в 10-15 раз. Потому что наши сотрудники центра смотрят рыночную цену, смотрят, за сколько город закупает все, и сравнивают. Ели помните, были на ВДНХ голубые ели, это был бы чуть ли ни символ России еще советской.

А. Нарышкин― Простите, а кадки…

С. Митрохин― Их распилили.

А. Нарышкин― Сергей, это все, что вы можете предъявить Собянину за 8 лет.

С. Митрохин― Конечно, не все. Так вот их распилили, в буквально смысле слова спилили и посадили липы. И в переносном. Потому что за каждую липу переплатили в десятки раз денег больше. И это только отдельные случаи. А вы представьте, сколько денег грохается на эти проекты там «Моя улица». Вот сейчас бордюры Петр Павлович Бирюков будет снова перекладывать в Москве.

А. Нарышкин― Извините.

С. Митрохин― … уже объявили. Полтора миллиарда…

А. Нарышкин― А Сергей Митрохин в мэрию идет, чтобы жертвовать…

С. Митрохин― Прекращать воровство иду в мэрию.

А. Нарышкин― И будете ходить голым.

С. Митрохин― Почему.

А. Нарышкин― Нищим. Босым.

С. Митрохин― Почему, ну что за ерунду говорите.

А. Нарышкин― Потому что колоссальный объем работы…

С. Митрохин― Что вы ерунду говорите. Я иду, например, навести порядок с тендерами.

А. Нарышкин― И вы не будете никаких брать взяток, ничего.

С. Митрохин― Ну зачем мне это надо.

А. Нарышкин― Мимо вас проплывают деньги сюда, туда.

С. Митрохин― Зачем, я не буду, мне это неинтересно.

А. Нарышкин― Сидит Сергей Митрохин, сложа руки: нет, я обещал избирателям.

С. Митрохин― У меня другие амбиции. У меня амбиции, чтобы Москва развивалась как нормальный европейский город. И чтобы власть обслуживала москвичей, а не коммерческий комплекс, не застройщиков…

А. Нарышкин― Кресло мэра везде отличная кормушка.

С. Митрохин― Не для меня. Я был депутатом ГД…

С.Митрохин: У меня амбиции, чтобы Москва развивалась как нормальный европейский город

А. Нарышкин― Кто вам поверит.

С. Митрохин― Слушайте. Я был депутатом ГД, я мог как, например, многие депутаты из разных других фракций торговать своими удостоверениями. Это вообще прибыльный бизнес был. Но я чего-то им не занимался.

А. Нарышкин― Вот вы не в ГД.

С. Митрохин― Да, меня, наверное, за это, фракцию «Яблока» выкинули из ГД.

А. Нарышкин― Сергей Митрохин в эфире «Эхо Москвы». Канал RTVi. Мы продолжим после перерыва.

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин сегодня со своим особым мнением. Вам вопрос пришел в Ютубе, у нас там трансляция идет, можете прямо сейчас присоединяться к ней. Вопрос от пользователя МолкМск: «Гарантируете ли вы неприкосновенность Собянину и Раковой в случае своего избрания?»

С. Митрохин― Я не могу гарантировать никакой неприкосновенности. Потому что мэр Москвы не является лицом, который кого-то может посадить. У него таких прав нет.

А. Нарышкин― Посадить – нет, а отмазать может. Мэр Москвы – влиятельный человек.

С. Митрохин― Отмазать?! Нет, я отмазывать никого не буду. Наоборот, в моей программе написано, что я проведу инвентаризацию всей деятельности чиновников. И там, где есть нарушения закона, независимо от личности это все будет передаваться в правоохранительные органы. Кроме того, я проведу тестирование чиновников московских на связь с бизнесом, лоббизм, выясню, например, вот конкретный пример. В охранной зоне Лосиный остров собираются построить коммерческий жилой комплекс. Это гибель Лосиного острова. Это его смерть.

А. Нарышкин― Зато это квартиры. Но жилье надо строить.

С. Митрохин― Запрещено. Это жилье не для очередников московских, которые стоят по 20 лет…

А. Нарышкин― Не очередникам, а людям с хорошим достатком тоже надо строить жилье.

С. Митрохин― Это для зашибания денег… А это уже не только москвичи, это со всей страны съедутся. Вы по Ярославке когда-нибудь ездили? Так и так проехать невозможно. Самое главное – это нарушение закона. Охранная зона – Лосиный остров. Вот вам пример. Значит, кто-то совершил не преступление, наверное, я считаю это преступление, подписал разрешение…

А. Нарышкин― Слушайте…

С. Митрохин― Вот этот чиновник, а Минприроды, я обращение пишу в Минприроды, делает вид, что оно на это не влияет. Хотя Лосиный остров ему подчинен. Так вот, все эти чиновники, которые, Минприроды я конечно не смогу, это федеральная структура, которые подписывали такие решения о строительстве, на улице Кравченко известная история. Во дворе у людей, нарушали постановления соответствующие о запрете точечных застроек. Как минимум они все будут отстранены от своих должностей. И, кроме того, если у них есть связи, например, в области строительства с этими крупными монстрами, компанией ПИК, КРОСТ и всякие прочие, ПИК вообще по всей Москве рейдерством занимается. Эти люди тоже будут отстранены от своих должностей. И вот эта вся деятельность будет пресечена.

А. Нарышкин― А вы созидать вообще собираетесь?

С. Митрохин― А как же.

А. Нарышкин― Такое ощущение, что вы придете, не знаю, когда…

С. Митрохин― Алексей…

А. Нарышкин― Просто сейчас в эфире я не могу все это прочитать.

С. Митрохин― А я вам оставлю, дарю, все, что я собираюсь созидать – написано. И вот смотрите, 15 разделов.

А. Нарышкин― Вы сейчас рассказали о том, что будете изучать документы… всех ставить на место.

С. Митрохин― Я созидать буду права собственности в Москве, которые отсутствуют сейчас. Поэтому громят ларьки, поэтому москвичи ограблены…

А. Нарышкин― А вы ларьки вернете?

С. Митрохин― И вы ограблены. Слушайте, если было нарушено право собственности – либо я верну, либо заплачу надлежащую компенсацию. По выбору владельца.

А. Нарышкин― Много денег у мэрии?

С. Митрохин― У мэрии?! Вот перекладка плитки это не деньги?

А. Нарышкин― Это на дело.

С. Митрохин― В десять раз. Десять раз в год. Пять раз в год.

А. Нарышкин― Я не знаю потребности.

С. Митрохин― Это на дело. А я знаю…

А. Нарышкин― Плитка устает.

С. Митрохин― Не надо, в Германии в некоторых городах асфальт не меняли с 30-х годов.

А. Нарышкин― Климат другой.

С. Митрохин― Климат, здесь дело не в климате, а дело в халтуре и воровстве.

А. Нарышкин― Сергей, объясните, пожалуйста, слышали про кампанию поддержки Собянина. Вашего оппонента.

С. Митрохин― Конечно слышал. Я слежу.

А. Нарышкин― Это правильно. Слышали про то, что есть уже в соцсетях хэштег «за Собянина».

С. Митрохин― Ну конечно знаю.

А. Нарышкин― А почему нет хэштега «за Митрохина».

С. Митрохин― Ну вообще есть. Хэштег может мы еще не сделали, но есть группа…

С.Митрохин:В моей программе написано, что я проведу инвентаризацию всей деятельности чиновников

А. Нарышкин― Я вам объясню. Вы сами сказали, что в Интернете хорошо разбираетесь теперь. Спустя пять лет после той кампании. Не надо делать хэштег, хэштег «за Собянина» это как я понимаю, что-то, что исходит от человека искренне. Вот идешь по городу, город тебе нравится, ты пишешь: за Собянина, потому что здесь хорошая дорога.

С. Митрохин― Надо еще узнать, сколько стоило ее создание.

А. Нарышкин― А чтобы поставить «за Митрохина», я куда должен посмотреть? Кто вообще с вами?

С. Митрохин― Есть такие группы крупные по 20-40 тысяч человек, есть группы противников Собянина, 40 тысяч человек. Так и называется. «Я против второго срока мэра Собянина». Вот противники Собянина, они мои сторонники. Не все конечно, противники.

А. Нарышкин― И неважно, что обещает Митрохин. Главное, что не Собянин.

С. Митрохин― Очень важно. Я с ними обсуждал программу…

А. Нарышкин― А ваши 40 тысяч сторонников читали программу?

С. Митрохин― Пока еще не успел, кампания не началась, я такое количество пока не могу напечатать. Теперь есть группа «против реновации». Это тоже мои сторонники, огромное количество в Москве людей, помните, митинг был первый. Там вообще под сто тысяч пришло. Это тоже мои сторонники. Люди, которые возмущены тем, что у них отнимают землю и под окнами вместо детской площадки появляется коммерческое жилье. Это мои сторонники. Люди, которые возмущены тем, как разбазариваются бюджетные средства на так называемое благоустройство парков. Это бич какой-то сегодня в Москве.

А. Нарышкин― Давайте…

С. Митрохин― Одну фразу вставлю.

А. Нарышкин― Одну.

С. Митрохин― Смотрите, тратятся гигантские по 100-150 миллиардов на один парк сравнительно небольшой. Из бюджета. Из вашего кармана как налогоплательщика. И после этого в парке ничего живого не остается. Он либо мостится этой плиткой, гигантские широкие дорожки, весь газон срывается. Естественный слой почвы срывается, заменяется рулонными газонами. Вы представляете, и это за наши же деньги. У нас уничтожают парки, уродуют их.

А. Нарышкин― Собянин получил мандат от москвичей и поэтому он может тратить деньги… —

С. Митрохин― Я считаю, что москвичи должны отнять у него мандат. На этих выборах. Потому что он с ним не справился. Он во вред его использует.

А. Нарышкин― Где звезды шоу-бизнеса, крупный бизнес, который поддерживает Сергея Митрохина, не пора ли ему появиться.

С. Митрохин― Знаете, крупный бизнес… Меня малый бизнес поддерживает. Я, например, спасаю от погромов до сих пор этих собянинских погромов бизнес на ВДНХ. Малый. Там эти ресторанчики, которые хотели выдавить. Они меня поддерживают.

А. Нарышкин― Писатели, Алла Пугачева – почему не запостила фотографию…

С. Митрохин― Басилашвили меня раньше поддерживал на выборах, например. Правда, он в Питере живет. Я еще обращусь. Меня поддерживает академик Арбатов, например.

А. Нарышкин― Это замечательно.

С. Митрохин― Меня поддерживает уполномоченный по правам человека Евгений Бунимович.

А. Нарышкин― При всем уважении этого мало.

С. Митрохин― Меня поддерживают известнейшие правозащитники такие как…

А. Нарышкин― Этого мало. Вы считаете правозащитники, замечательно.

С. Митрохин― А кампания еще и не началась.

А. Нарышкин― А вы считаете, они является авторитетом для молодежи?

С. Митрохин― Для молодежи. Многие являются. А кампания еще не началась. Да, я согласен…

А. Нарышкин― За Собянина уже вписалось огромное количество людей.

С. Митрохин― У Собянина власть и административный ресурс.

А. Нарышкин― Подождите…

С. Митрохин― А за меня, слушайте, Алексей, вы совершенно не правы. В ходе этих праймериз, я сказал, это мне создали большие трудности, да, конечно, и специально заточили процедуру, чтобы меня высадить и так далее. Но в ходе этих праймериз огромный протест поднялся. И этот протест сплотил людей вокруг меня. Почитайте, что в сетях пишут, там сплошная тотальная поддержка Митрохина.

А. Нарышкин― А вы считаете Собянин каждому, кто ставит хэштег «за Собянина» платит?

С. Митрохин― Слушайте, я не думаю. Есть некоторые люди искренние, есть такие люди, которым это искренне нравится. Которые глубоко не копают. Вот им плитку положили, гладенько стало. Они не знают, сколько это стоит, они например, в парке не знают, что это экологический ущерб парку нанесен колоссальный. Этой плиткой.

А. Нарышкин― Если ты не гуляешь в этом парке, почему тебя этот парк должен волновать.

С. Митрохин― Некоторые хэштег могут, пойдя в парк поставить.

А. Нарышкин― Например, я в Лосином острове ни разу не был…

С. Митрохин― Зря. Это остаток дикой природы. Там Собянин не может развернуться, потому что это федеральный парк. Кстати, пять лет назад Собянин не знал, что существует в Москве такой парк Лосиный остров. Он сказал: я создам самый большой в Европе парк. Объединив Нескучный сад, Парк культуры, вот это все. Административно объединив, он говорит, что я создам самый большой в Европе парк. Он даже не знал, что такой парк в Москве уже есть. Это Лосиный остров.

А. Нарышкин― А вы считаете это промах.

С. Митрохин― Для человека, для мэра, такую вещь не знать элементарную про Москву. Это позор.

А. Нарышкин― Половина москвичей проголосовала.

С. Митрохин― Это позор.

А. Нарышкин― Кто-то что-то не знает, я уверен, вы тоже какие-то вещи не знаете.

С. Митрохин― Сейчас я думаю, что не только у меня повысилась поддержка, но и у Собянина резко упала. Я еще на это рассчитываю. Потому что его деятельность очень многим не нравится.

А. Нарышкин― Давайте про конкретные действия. Про бюрократию да, это полезная история. Провести некий аудит, уволить людей, которые замешаны в каких-то непонятных историях. Это хорошо.

С. Митрохин― Сократить стоимость работ строительных, отказаться от затратного вандального благоустройства…

А. Нарышкин― Конкретные дела. Вот вы в кресле мэра. Из глобальных вещей.

С. Митрохин― Я считаю, что…

А. Нарышкин― Транспорт. Давайте я буду…

С. Митрохин― Давайте я более глобальную скажу. Туда и транспорт входит. Новый генплан нужен для Москвы. Сейчас генплан какой-то полуфиктивный, то ли есть, то ли его нет. На него не обращают внимания.

А. Нарышкин― Не понимаю генплан. Время бежит. Генплан это что? Меньше жилья строить.

С. Митрохин― Генеральный план это закон о градостроительстве и транспортной… Если очень просто говорить. В единой системе. Поскольку генплан не действует, нет системы. Хаос. И транспортные потоки, новые магистрали строятся бессистемно.

А. Нарышкин― Метро будете дальше строить?

С. Митрохин― Метро буду. Без метро Москве не прожить.

А. Нарышкин― Такими же темпами?

С. Митрохин― Но, кроме того, я думаю, что даже темпы я увеличу. Я думаю, буду делать систему скоростного трамвая. В Новую Москву там очень дорого будет, наверное, метро вести, но там можно сделать систему скоростного трамвая. И очень быстро будут добираться жители.

А. Нарышкин― Платные парковки уберете, отмените?

С. Митрохин― Останутся только на дефицитных местах. В спальных районах там, где нет дефицита.

А. Нарышкин― Внутри Садового кольца Сергей Митрохин оставит платные парковки.

С. Митрохин― Я думаю и внутри Садового кольца будут места альтернативные, где можно парковать транспорт бесплатно.

А. Нарышкин― Отчасти согласны с Собяниным и его командой по поводу платной парковки. У вас есть общие…

С. Митрохин― Есть одно очень важное расхождение. Я сделаю платными парковки на Тверской, 13, на Новоарбатской, 36, у ГД я сделаю. У Совета Федерации. У Совета Федерации там, правда, своя внутренняя парковка. То есть чиновники должны начинать с себя. Я против того, чтобы тотально в Москве устанавливались везде платные парковки. И, конечно, категорически против парковок во дворах, во дворах земля принадлежит жильцам. И жильцам платные парковки не нужны на своей собственной земле.

А. Нарышкин― Больницы, школы. Оптимизация, какой-то обратный может быть процесс.

С. Митрохин― Чудовищное преступление против образования и медицины было совершено во время правления Собянина.

А. Нарышкин― И Сергей Митрохин сделает что?

С. Митрохин― Я, например, возвращу весь полный пакет обязательного медицинского обслуживания в поликлиники. Сейчас его разорвали по разным районам. Пожилые люди, например, вынуждены тратить часы, чтобы добраться до нужного врача. Это категорически недопустимо. В школах провели уравниловку. Укрупнение. В ходе реформы некоторые здания у детей отжали. Например, дом детского творчества в Хамовниках отжали у детей…

А. Нарышкин― При Сергее Митрохине как часто будут проходить гей-парады в Москве?

С. Митрохин― Как часто будут проходить гей-парады? Ну, когда будет заявка подана на проведение гей-парада, я предоставлю возможность проводить гей-парад.

А. Нарышкин― Вы сами не против.

С. Митрохин― Я по Конституции, я не могу быть…

А. Нарышкин― Не против Красовского кандидата.

С. Митрохин― Я не против никого.

А. Нарышкин― Отлично.

С. Митрохин― Я со всеми готов конкурировать, дебатировать.

А. Нарышкин― Время. Спасибо огромное. Сергей Митрохин, лидер московского отделения партии «Яблоко» был сегодня нашим гостем. Счастливо.