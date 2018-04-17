'Вопросы к интервью
17 апреля 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 17 апреля 2018, 17:05
Ведущий: Татьяна Фельгенгауэр
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Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии16
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naivnyk 17 апреля 2018 | 17:07
Хоть бы какого нибудь весёлого клоуна пригласили, вроде недорого около 15-25000 за сеанс на ТВ дают, ну типа Ковтунам, Бомам, Надежденам, Ариелям и т.д. Ал.Ал жадничает ))))
vezdehod 17 апреля 2018 | 17:10
naivnyk:
Хоть бы какого нибудь весёлого клоуна пригласили, вроде недорого около 15-25000 за сеанс на ТВ дают, ну типа Ковтунам, Бомам, Надежденам, Ариелям и т.д. Ал.Ал жадничает ))))
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Весёлые клоуны это Марков и Шевченко - после них моешь спиртом мониторы от их весёлых слюней.
e_nexoma 17 апреля 2018 | 17:20
vezdehod: Этот самарский петя - сам еще тот клоун - дурака валяет не хуже сирожи и максуда. Это у идиотов русскага мира называется - стебаться по нашенски.
vezdehod 17 апреля 2018 | 17:40
В далёком 1985 году имел дело с Советской прокуратурой и дошёл до генерального прокурора Рекункова и генерального секретаря КПСС тов Горбачёва - ПРОИГРАЛ вдрызг.
topotuschkin 17 апреля 2018 | 17:11
naivnyk: Ковтун - это тот самый чайник напарник любителя Лугового чайку?..
nnnmmm 17 апреля 2018 | 17:20
topotuschkin: это майданутый с лысой башкой.
e_nexoma 17 апреля 2018 | 17:25
topotuschkin: Там у них каждый второй - если не Лугвой, то Ковтун. Ради сохранения государства они вполне готовы уничтожить всех граждан этого государства - ни рука, ни совесть не дрогнут.
naivnyk 17 апреля 2018 | 17:25
naivnyk: Погуглил, это спидоносный гей!!!
e_nexoma 17 апреля 2018 | 17:34
naivnyk: Ты бы лучше сопли из носа выбил.
e_nexoma 17 апреля 2018 | 17:09
Заставь дурака бога молиться, он только лоб расшибет.
Крепким орешком оказался Телеграм.
vezdehod 17 апреля 2018 | 17:12
e_nexoma:
Если Дуров не лёг под ФБР - тем более не ляжет и под ФСБ.
e_nexoma 17 апреля 2018 | 17:23
vezdehod: Дай этим дуракам волю - они отменят закон Ома. И плевать им, что это не их силах, эти спортсмены бегают не для того, чтобы прибежать, а для того, чтобы согреться. Обычное занятие идиотов русскага мира - что бы ни делать, лишь бы не делать ничего.
naivnyk 17 апреля 2018 | 17:17
Что это за лысый чудик? Гуглить лень
naivnyk 17 апреля 2018 | 17:19
Пойду Сирену досматривать, отличный сериал, просто не понял, будет ли продолжение! Это Вам не Смирнов))))
vezdehod 17 апреля 2018 | 17:44
Журналист Максим Бородин случайно помогли оступится на окошке Пятого этажа и он упал вниз. бе страховки.
soldat777 17 апреля 2018 | 17:41
Вот подобрались две глумливые гниды, полные многозначительности и самомнения, ну и давай стебаться. Скучно и мелко. Выключил.