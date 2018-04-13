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Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Неучи
Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…
Российские депутаты предложили начать подделывать американские товары
Инициатива производства товаров без разрешения правообладателей прозвучала в рамках законопроекта об ответе на антироссийские санкции…
Анна Розэ
журналист «Эха Москвы» в Берлине
Мюнстер: больной, одинокий, убийца
В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Очередная «химия» с российским «привкусом»
Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов
Американцы «и меня посчитали»
Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…
Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина
При этом спрашивать у самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно, считает Кадыров…
Новый санкционный список минфина США
В «черный список» вошли 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 компаний…
Илья Яшин
политик
Иду на выборы
Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…
Наталья Фролова
корреспондент «Эха Москвы» в Литве
Не мучайтесь! Говорите по-русски
В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…
Таганский суд постановил заблокировать Telegram в России
Согласно решению, Telegram будет заблокирован, пока не предоставит ключи шифрования ФСБ…
Дмитрий Гудков
политик
Первым праймериз предложил именно я
Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…
Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина
При этом спрашивать у самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно…
Пресс-служба Балтфлота подтвердила факт падения вертолета К-29 в море
Это произошло накануне в ходе испытательных полетов…
«Текст заявления Юлии Скрипаль составлен так, чтобы подкрепить заявления британских властей»
Посольство России усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль…
Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко
Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…
Лев Шлосберг
член Федерального политкомитета партии «Яблоко»
Оптимистическая трагедия
Президентские выборы подвели черту под большим куском российской политической жизни…
Россия может наложить ограничения на ввоз целого ряда продуктов из США
Госдума обсудит ответные меры на американские санкции на следующей неделе…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…
Максим Миронов
Профессор IE Business school (Мадрид)
Почему не тронули Усманова и Абрамовича, или Оптимальность смертной казни
Если ввести санкции сразу против всех друзей Путина, то это развязывает руки и Путину, и его друзьям – больше нас уже все равно наказать невозможно…
«Настоящее время»
блог проекта
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«Если в Минобороны сидят идиоты»
Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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