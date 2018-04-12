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Рожденные 6 апреля
Поздравить…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Британские неучёные
Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы российских вооруженных сил приведены в готовность
Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов…
«Текст заявления Юлии Скрипаль составлен так, чтобы подкрепить заявления британских властей»
Посольство России усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль…
Анна Розэ
журналист «Эха Москвы» в Берлине
Мюнстер: больной, одинокий, убийца
В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Очередная «химия» с российским «привкусом»
Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов
Американцы «и меня посчитали»
Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…
Наталья Фролова
корреспондент «Эха Москвы» в Литве
Не мучайтесь! Говорите по-русски
В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…
Илья Яшин
политик
Иду на выборы
Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…
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Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом
Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…
гость:
Максим Шевченко
журналист
Когда одни колеса затягивают человека в мясорубку, другим колесам это невыгодно. Я не думаю, что Дмитриева по какому-то гуманизму освободили. Просто так выгодно…
Дмитрий Гудков
политик
Первым праймериз предложил именно я
Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…
Алексей Навальный
политик
Об уникальной популярности Путина (Спойлер: её нет)
В этой системе смените завтра Путина на самого непопулярного его чиновника: Медведева или Рогозина, будут те же самые рекордные 76%. Так что переживать не надо…
Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко
Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…
Неучи
Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…
Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе
Об этом сообщает компания Image satellite international, которая публикует соответствующие спутниковые снимки…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…
Андрей Макаревич
музыкант
Два людоеда в одной упряжке
Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…
Антон Орехъ
обозреватель
«РУСАЛ» и русалка
Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь, буквально залезут в кошелек, выкопают в огороде банку с мятыми купюрами или переворошат шкаф с бельем…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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