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Рожденные 6 апреля
Поздравить…
гость:
Сергей Марков
политолог
Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…
Пентагон обеспокоен тем, что при ударах по Сирии могут пострадать российские военные
Власти США опасаются конфронтации непосредственно между Вашингтоном и Москвой…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Анна Розэ
журналист «Эха Москвы» в Берлине
Мюнстер: больной, одинокий, убийца
В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…
Россия призывает США отказаться от их планов по Сирии
Как заявил постперд России при ООН Василий Небензя, мир может оказаться на пороге тяжелых и печальных событий…
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Пожар в торговом центре «Персей» в Москве
Погиб один из сотрудников ТЦ, пострадали шестеро спасателей…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Очередная «химия» с российским «привкусом»
Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов
Американцы «и меня посчитали»
Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…
Наталья Фролова
корреспондент «Эха Москвы» в Литве
Не мучайтесь! Говорите по-русски
В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…
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Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом
Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…
Открытые медиа
упрощаем доступ к общественно значимой информации
Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти?
Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…
Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко
Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…
Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химатаку в сирийском городе Дума
Премьер Тереза Мэй заявила об этом Дональду Трампу и Эмманюэлю Макрону…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Неучи
Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…
Британские неучёные
Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...
Дональд Трамп и его советники обсуждают, какой силы удар следует нанести по Сирии
Многие представители администрации США считают, что удар должен быть более серьёзным, чем год назад…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…
Андрей Макаревич
музыкант
Два людоеда в одной упряжке
Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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