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Рожденные 6 апреля
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Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
«А как нам спать в 32-этажном доме без пожарной охраны?»
Печально известное Су-155, строившая наш дом, прогремела посадками. Посадить-то посадили, а дома, которые Су-155 строили, нарушая все нормативы, так и стоят…
Владислав Иноземцев
д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества
Что будет дальше
МИДу и Кремлю пора нащупывать педаль тормоза. Или по крайней мере на каждом обсуждении «санкционной» повестки дня больше прислушиваться к Набиуллиной, Силуанову и Грефу, чем к Патрушеву, Шойгу или Лаврову…
ААВ-старший
Эхо Москвы
Музыкальная заставка Сергея Шнурова к «Невзоровским средам»
Как вам? Давайте обсудим…
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Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны
Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Американцы «и меня посчитали»
Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…
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Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом
Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…
гость:
Сергей Марков
политолог
Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…
Открытые медиа
упрощаем доступ к общественно значимой информации
Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти?
Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…
Максим Миронов
Профессор IE Business school (Мадрид)
Экономика объединения оппозиции, или При чем здесь Навальный?
Нужно отойти от дихотомии Путин – Навальный, и увидеть, что у нас выжженное политическое поле и огромные возможности для создания реальных партий…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Неучи
Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Британские неучёные
Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...
Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй
«Сейчас во всем мире говорят о беспрецедентном политическом скандале. Но в эпицентре этого скандала — живые люди. Это наша семья, которой сейчас очень нужно быть вместе»...
Ракетный удар нанесен по военной авиабазе в Сирии
Это сообщают информагентства «Франс Пресс» и сирийское САНА
гость:
Александр Невзоров
публицист
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…
«Настоящее время»
блог проекта
Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти
По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе 18 лет назад, но и посмотреть, с кем ему с самого начала было «комфортно работать»...
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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