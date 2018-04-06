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МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Мартовская «пурга» в ВШЭ В Конституции России ничего такого, о чем говорит Д.С. Песков, нет. Потому что там записан совсем иной принцип. Там не говорится ни о каких разделениях СМИ на «государственные», «частные» и вытекающих отсюда особенностях — «обязанностях», «сбалансированности», «ответственности». Там ясно сказано, что «гарантируется свобода массовой информации.
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