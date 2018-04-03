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У ног «победителя выборов» В.В. Путин с людьми не встретился. На митинг не пришёл. С родственниками жертв трагедии не поговорил. Пообщался с местным начальством, проигнорировал граждан, и отбыл в Москву. Почему? Ведь за В.В. Путина в Кемеровской области, согласно официальным итогам выборов 18 марта, голосовало подавляющее число граждан. Отчего же не встретиться со своими избирателями?..
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