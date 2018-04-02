'Вопросы к интервью
02 апреля 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 02 апреля 2018, 17:08
Ведущий: Ольга Журавлева
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МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
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