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e_nexoma
23 марта 2018 | 19:08
Я вам напомню, если вы забыли,
как целое столетие назад
из заболевшей бешенством России
бежали за рубеж и стар, и млад.
Бежали от ЧКистского террора,
от голода, разрухи, бардака,
и думали что возвратятся скоро,
что с родиной разлука недолга.
Но беспредел в России затянулся.
Назад вернуться так и не пришлось.
Их внуки не по-нашему зовутся,
в них русского осталось - только кровь.
Вот минул век и снова на подходе
семнадцатый, - фатальный, роковой,
и снова цвет российского народа
бежит подале из страны родной.
Опять ЧКисты льют рекой кровищу
(теперь их звать "кровавая гэбня"),
Россию обращают в пепелище,
награбленное делят втихаря.
Как будто ничего не изменилось:
- опять вовсю разбойничает власть,
а кто в уме - уже отсюда смылись,
чтоб с гибнущей Россией не пропасть.
Б. Тюменцев
topotuschkin
23 марта 2018 | 19:14
e_nexoma: Согласен с уважаемым писателем-знатоком русской женщины В. Ерофеевым: в деле Скрипаля почерк похож на российский...
e_nexoma
23 марта 2018 | 19:21
topotuschkin: И я согласен - так неуклюже и непрофессионально не работает ни одна спецслужба в мире, разве что за исключением спецслужб стран Африки и Латинской Америки - но тут еще вопрос - есть ли они у них.
topotuschkin
23 марта 2018 | 19:48
e_nexoma: Согласен с уважаемым писателем-знатоком русской женщины В. Ерофеевым: есть такой чисто российский парадокс, духовная скрепа, Желтый Туман, Морок Держи-Мордора, Липкий Страх, который никогда никуда из российской жизни не уходил. Все недовольны, возмущаются, путина терпеть не могут, но все же идут голосовать, не желая падать под асфальтовоукладочный паровой каток, под этот утюг непосильный неподъемный, пластающий и подминающий, закатывающий и раскатывающий все на своем пути...
vezdehod
23 марта 2018 | 19:26
Чёрт побери...Я много помотался по заграницам и до 2014 года ,я не чувствовал к себе негативного отношения там где находился но в Румынии 2015 году , почувствовал. откровенное презрение.
tttyyy
23 марта 2018 | 19:47
vezdehod: этим летом была с дочкой в Италии, а она у меня хорошо говорит по итальянски, наоборот, простые люди говорили, вы русские держитесь, Америку при этом ненавидят, кстати, была во многих других странах, янки у всех поперёк горла.
mayk18
23 марта 2018 | 20:07
tttyyy: Нафиг вам с дочкой то што итальянцы цитируют Медведева-вы русские держитесь, если все равно денег нет?Ну а то шо вы с дочкой в Италию шастаете-вместо Крыма-где вы б хорошо могли вместе с дочкой говорить по русски-это означает одно-у вас деньги есть , видать ворованные , как и большинства запутинцев и вы не патриоты России...
vezdehod
23 марта 2018 | 19:10
Великобритания пожалела Россию и слишком ласково с ней обошлась - могли бы и посерьёзнее её наказать.
e_nexoma
23 марта 2018 | 19:19
vezdehod: А мы гордые, нам хоть мочись в глаза - все божья роса. Ну не начинать же англичанам войну? А все остальные средства при полном отсутствии представлений о совести и чести - просто пустой звук.
vezdehod
23 марта 2018 | 19:44
Интересно...Кто будет домагиваться старухи Шапокляк, или той тёлки, которая выдала этот Перл.
tttyyy
23 марта 2018 | 19:50
e_nexoma: если вы имеете в виду нашу пятую колонну, к коей и вы принадлежите, то про мочу и росу это стопудово про вас.
anden1
23 марта 2018 | 20:08
"Россия врет....". А как насчет "доказательств" Великобритании по химическому оружию в Ираке и разрушение страны подчистую. Это ли не вранье в чистом виде? и кстати доказанное вранье, за которое они "попросили прощения". Но тем сотен тысяч убитых мирных жителей Ирака от этого прощения не воскреснуть!
anden1
23 марта 2018 | 20:14
"Русских надо бить палкой.
Русских надо расстреливать.
Русских надо размазывать по стене.
Иначе они перестанут быть русскими
Русские — позорная нация"
Ерофеев.
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Комментарии13
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e_nexoma 23 марта 2018 | 19:08
Я вам напомню, если вы забыли,
как целое столетие назад
из заболевшей бешенством России
бежали за рубеж и стар, и млад.
Бежали от ЧКистского террора,
от голода, разрухи, бардака,
и думали что возвратятся скоро,
что с родиной разлука недолга.
Но беспредел в России затянулся.
Назад вернуться так и не пришлось.
Их внуки не по-нашему зовутся,
в них русского осталось - только кровь.
Вот минул век и снова на подходе
семнадцатый, - фатальный, роковой,
и снова цвет российского народа
бежит подале из страны родной.
Опять ЧКисты льют рекой кровищу
(теперь их звать "кровавая гэбня"),
Россию обращают в пепелище,
награбленное делят втихаря.
Как будто ничего не изменилось:
- опять вовсю разбойничает власть,
а кто в уме - уже отсюда смылись,
чтоб с гибнущей Россией не пропасть.
Б. Тюменцев
topotuschkin 23 марта 2018 | 19:14
e_nexoma: Согласен с уважаемым писателем-знатоком русской женщины В. Ерофеевым: в деле Скрипаля почерк похож на российский...
e_nexoma 23 марта 2018 | 19:21
topotuschkin: И я согласен - так неуклюже и непрофессионально не работает ни одна спецслужба в мире, разве что за исключением спецслужб стран Африки и Латинской Америки - но тут еще вопрос - есть ли они у них.
topotuschkin 23 марта 2018 | 19:48
e_nexoma: Согласен с уважаемым писателем-знатоком русской женщины В. Ерофеевым: есть такой чисто российский парадокс, духовная скрепа, Желтый Туман, Морок Держи-Мордора, Липкий Страх, который никогда никуда из российской жизни не уходил. Все недовольны, возмущаются, путина терпеть не могут, но все же идут голосовать, не желая падать под асфальтовоукладочный паровой каток, под этот утюг непосильный неподъемный, пластающий и подминающий, закатывающий и раскатывающий все на своем пути...
vezdehod 23 марта 2018 | 19:26
Чёрт побери...Я много помотался по заграницам и до 2014 года ,я не чувствовал к себе негативного отношения там где находился но в Румынии 2015 году , почувствовал. откровенное презрение.
tttyyy 23 марта 2018 | 19:47
vezdehod: этим летом была с дочкой в Италии, а она у меня хорошо говорит по итальянски, наоборот, простые люди говорили, вы русские держитесь, Америку при этом ненавидят, кстати, была во многих других странах, янки у всех поперёк горла.
mayk18 23 марта 2018 | 20:07
tttyyy: Нафиг вам с дочкой то што итальянцы цитируют Медведева-вы русские держитесь, если все равно денег нет?Ну а то шо вы с дочкой в Италию шастаете-вместо Крыма-где вы б хорошо могли вместе с дочкой говорить по русски-это означает одно-у вас деньги есть , видать ворованные , как и большинства запутинцев и вы не патриоты России...
vezdehod 23 марта 2018 | 19:10
Великобритания пожалела Россию и слишком ласково с ней обошлась - могли бы и посерьёзнее её наказать.
e_nexoma 23 марта 2018 | 19:19
vezdehod: А мы гордые, нам хоть мочись в глаза - все божья роса. Ну не начинать же англичанам войну? А все остальные средства при полном отсутствии представлений о совести и чести - просто пустой звук.
vezdehod 23 марта 2018 | 19:44
Интересно...Кто будет домагиваться старухи Шапокляк, или той тёлки, которая выдала этот Перл.
tttyyy 23 марта 2018 | 19:50
e_nexoma: если вы имеете в виду нашу пятую колонну, к коей и вы принадлежите, то про мочу и росу это стопудово про вас.
anden1 23 марта 2018 | 20:08
"Россия врет....". А как насчет "доказательств" Великобритании по химическому оружию в Ираке и разрушение страны подчистую. Это ли не вранье в чистом виде? и кстати доказанное вранье, за которое они "попросили прощения". Но тем сотен тысяч убитых мирных жителей Ирака от этого прощения не воскреснуть!
anden1 23 марта 2018 | 20:14
"Русских надо бить палкой.
Русских надо расстреливать.
Русских надо размазывать по стене.
Иначе они перестанут быть русскими
Русские — позорная нация"
Ерофеев.