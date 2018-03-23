'Вопросы к интервью
23 марта 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 23 марта 2018, 17:08
Ведущий: Оксана Пашина
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Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков не видит ничего дурного в действиях депутата Слуцкого Выступая с лекцией в Новосибирском государственном университете, Третьяков заявил, что Слуцкий «как любой нормальный мужчина, в определенных обстоятельствах, может положить руку на коленку женщине или любое место»...
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