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«Мы в России всегда сами решали свою судьбу»
Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…
Дмитрий Гудков
политик
Полишинель раскрывает секрет
Да, теперь у нас — и у вас — есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее «Партия перемен» (к лучшему), но это не самое главное…
Алексей Мельников
публицист
Нах Москау!
Как нам и нашим семьям надоел этот Лондон! Список 23 российских
резидентов – дипломатов из посольства России в Лондоне, передан и получен в
Москве – «птенцами гнезда» Лаврова…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Это не просто победа одного человека. Победила Россия
Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Идеальных кандидатов не бывает
Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…
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«Мы безусловно обречены на успех!»
Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…
Игорь Чубайс
автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук
Русская история, беседы о смыслах (26)
Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...
Кусок эфира
Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский
Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…
Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России
Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Грифы, грифоны и грифельные доски
Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Майкл Бом
независимый американский журналист
Путин — «злой гений?»
Именно с формулировкой «весьма вероятно» Тереза Мэй пришла к выводу, что есть российский след в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и других…
Российские власти обсуждают повышение подоходного налога
Правительство рассматривает и другие варианты увеличения фискальной нагрузки на население…
Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД
«Похоже на какую-то подброшенную дезу»
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…
Виктор Шендерович
журналист
Можно подводить первые итоги, не правда ли?
Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…
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Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля
Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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