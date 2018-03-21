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«Мы в России всегда сами решали свою судьбу»
Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Это не просто победа одного человека. Победила Россия
Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Идеальных кандидатов не бывает
Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…
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«Мы безусловно обречены на успех!»
Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…
Игорь Чубайс
автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук
Русская история, беседы о смыслах (26)
Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Грифы, грифоны и грифельные доски
Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..
Ирина Воробьёва
журналист Эхо Москвы
Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной
Для меня протест всегда голос…
гость:
Павел Грудинин
кандидат в президенты РФ
На самом деле во времена Сталина количество осужденных было гораздо меньше, чем сейчас за репосты или еще что-то. А люди умирают в тюрьмах под надуманными предлогами. Слышали про Магнитского?..
Кусок эфира
Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский
Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…
Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России
Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…
Павел Грудинин
кандидат в президенты РФ
Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость
Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…
Александр Горный
блогер, Крым
Красивый, зелёный, волнистый и очень крутой
Сейчас в аэропорту Симферополя работает около 2000 человек. После запуска нового здания численность персонала увеличится до 2500 человек…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Украина пошла в очередную атаку
Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства…
Президент США в разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность новыми российскими вооружениями
Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс»...
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…
Александр Невзоров
публицист
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Искусство убивать, или Кремлевские шалости
Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…
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Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля
Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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