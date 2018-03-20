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Рожденные 16 марта
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Рожденные 19 марта
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Павел Грудинин
кандидат в президенты РФ
Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина
На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…
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«Мы в России всегда сами решали свою судьбу»
Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Это не просто победа одного человека. Победила Россия
Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Идеальных кандидатов не бывает
Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…
Игорь Чубайс
автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук
Русская история, беседы о смыслах (26)
Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...
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«Мы безусловно обречены на успех!»
Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…
18 марта и «непришедшие несогласные»
Что дальше? А дальше — делаем то, что должны, и случится, чему суждено. Поднимаем свой голос против безобразий власти. Да, пока нас ждет продолжение зимы. Значит, будем приближать весну…
Ирина Воробьёва
журналист Эхо Москвы
Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной
Для меня протест всегда голос…
Кусок эфира
Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский
Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…
Ксения Собчак
кандидат в президенты России
Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова
Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…
Елена Громова
директор ГБУ МФЦ Москвы
Любые махинации исключены
Действия одного конкретного лица никто не отслеживает. И да, на руках у жителя может оказаться сколько угодно много отрывных талонов. Однако это пустая трата времени…
Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России
Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…
Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость
Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…
«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения
На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…
Австралиец утверждает, что ему удалось найти пропавший 4 года назад малазийский Боинг
По его словам, это удалось сделать с помощью изображений NASA и Google Maps…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…
Александр Невзоров
публицист
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Искусство убивать, или Кремлевские шалости
Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…
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Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля
Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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