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Рожденные 9 марта
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Поздравить…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Почему я буду голосовать за Владимира Путина?
Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…
Ирина Воробьёва
журналист Эхо Москвы
Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной
Для меня протест всегда голос…
Кусок эфира
Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу
Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…
Ксения Собчак
политик
Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет
О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Тотальная презумпция виновности
Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...
Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова
Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…
«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения
На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…
Павел Грудинин
кандидат в президенты РФ
Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина
На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…
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Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы
Вариант проведения консультаций в соответствии с конвенцией не факультативный, он обязательный…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Нас тут нет, или Диван — союзник Путина
Если власть после выборов сможет заявить об отсутствии поддержки у оппозиции — она «закрутит гайки» и усилит репрессии. Мы этого хотим?
гость:
Сергей Марков
политолог
Если начнутся расследования о том, какие решения принимало руководство ЦРУ – все они сядут в тюрьму пожизненно. Чтобы не посадили – они продолжают наращивание конфликта, чтобы не ударила сзади информация…
Евгений Снегов
интернет-редактор «Эха Москвы»
Динамика посещаемости сайта Echo.Msk.Ru — февраль 2018
Ознакомиться со статистикой…
Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов
По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..
Повторные процессы: Выбираем процесс для программы «Не так!»
Тоня Самсонова
журналист
Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга
Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…
Сергей Алексашенко
экономист
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Санкции, счета кандидатов и афера Банка России
Счета Грудинина: для ЦИКа закон не писан; странно, но и для Ксении Собчак тоже…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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