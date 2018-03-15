'Вопросы к интервью
15 марта 2018
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5 31 6 9053
Время выхода в эфир: 15 марта 2018, 17:08
в гостях: Виктор Шендерович Виктор Шендерович писатель, журналист
Ведущий: Ольга Бычкова
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Комментарии

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topotuschkin 15 марта 2018 | 17:08

Нет, эти горе-клоуны с помощью Царь-Системы "ГАС-Выборы" могут накрутить совершенно любые результаты желательные им результаты.
Есть все самые веские основания полагать, что даже при повально всенародном протестном на 86% (или даже 99.97% или 146%) голосовании против всем поднадоевшего Путина все равно Кремлем официально будет объявлена оглушительная победа Царь-Кандидата на 70% с явкой на 71.2% уже в первом же туре...

kfynf 15 марта 2018 | 17:08

topotuschkin: Витя голуба, объясни Б-га ради, зачем кровавой гебне душить и травить ублюдков-предателей в далеком Лондоне, когда на родном Арбате они буквально у нас кишат.
Или Кремлевские фашисты не в силах попытаться повторить тернистый путь сумашего израильтянина Бори Грица?
И что, ни ножом ни пистолетом не владеют бедолаги , крысиного яда для «крыс» найти не могут, а исполняют исключительно с подвывертом ( полоний, новичок) , так что бы следы обязательно привели к ним? ))))

patrik03 15 марта 2018 | 17:08

Ну сейчас начнёт про репутацию, ведь кто лучше В.Шендеровича, может со знанием дела рассказать про подмоченную репутацию? В этом Витьку нет равных.

topotuschkin 15 марта 2018 | 17:16

patrik03: Все дежурят петрики, скунсят, паечку отрабатывают, печеньки кремлевские отсасывают...

nikolashin2017 15 марта 2018 | 17:27

topotuschkin: основа их и жизни суть -
- нагадить людям как-нибудь...

romashka__ 15 марта 2018 | 17:31

Олег Табаков - лицедей и путиноид в одном флаконе.
Окружил себя учениками - путиноидами.
Исключение - это единицы.
Не много ли театров для Москвы? А МХТ при Табакове - самый жиииирный театр. В то время, когда мальчишек на улице бьет полиция.

Шендерович преувеличивает значение Табакова.

n_a_t_a7777777 15 марта 2018 | 17:10

kfynf:
Сейчас господин Шендерович начнёт взвизгивать и придёт в состояние крайней экзальтации.... Просто удивительно, что не поливает великого Табакова грязью....

e_nexoma 15 марта 2018 | 17:13

n_a_t_a7777777: patrik03: kfynf: Дежурная сявота при исполнении. А куда подевали Монгола? Неужели съели с голодухи? Хотя, впрочем, он того вполне заслуживает.
Успехов вам, убогие, победы вам в вашем безнадежном деле.

kfynf 15 марта 2018 | 17:17

Отчего хабалка Цуцик сегодня столь предупредительна и скромна, никто не знает?

yakov18 15 марта 2018 | 17:31

kfynf: Хабалка Цуцик-это старушка н а т а ?

kfynf 15 марта 2018 | 17:37

yakov18:

mayk18 - дебилушка, ты хоть голос меняй, когда ники меняешь...)))

n_a_t_a7777777 15 марта 2018 | 17:39

yakov18: Вы рамсы не попутали????
---------------------------------------------------------
Существует несколько версий происхождения самого слова «рамс», сходящихся в главном: это карточная игра. Возможно, когда-то таким способом сократили название игры преферанс, или же есть отдельная игра, которая изначально называется «рамс». Однако в большинстве случаев имеется в виду любая карточная игра, так что «рамсить» - это играть в карты, и чаще всего на деньги или какие-то другие ценные материальные ставки. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/253302/ramsyi-chto-takoe-ramsyi-i-pochemu-ih-putayut

n_a_t_a7777777 15 марта 2018 | 17:20

e_nexoma:
Не верю я Шендеровичу, что Табаков пытался увернуться от вопроса Крыма. И это передёргивание шулера ,ставить Крым и события в Чехословаии в один ряд.Он бы ещё заявил , что Шахназаров вышел в одинокий пикет против Крыма. КЛЕВЕТА!!!

vezdehod 15 марта 2018 | 17:19

n_a_t_a7777777:
Сейчас господин Шендерович начнёт взвизгивать и придёт в состояние крайней экзальтации.... Просто удивительно, что не поливает великого Табакова грязью....
===========================================================================
Мадам...Существуют ДВА Олега Табакова и оба не похожи друг на друга - Антиподы. В одном он Велик, а в другом...

n_a_t_a7777777 15 марта 2018 | 17:25

vezdehod:
Пора ВШе вступать в знаменитую партию ПШИШ( по Лимонову) Партию шулеров и шарлатанов. Не передача, а сказка про белого бычка....

vinibi 15 марта 2018 | 17:11

kfynf: Чмо пригожинское- вам мразям помоями из кремлевской столовки оплачивают-чтобы показывая на черное- вы убеждали всех , что это белое!!!

kfynf 15 марта 2018 | 17:14

vinibi: Отвянь пидорок черножопый...

e_nexoma 15 марта 2018 | 17:19

kfynf: Хорошо ты себя анонсируешь, Мясник Вацек. А что сказать-то хотел? Что наладился на поиски нового ника?

topotuschkin 15 марта 2018 | 17:25

kfynf: Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: сначала России надо отучиться делать свои ядовитые пакости всем на свете по всему миру, а там и на Россию все станут обижаться поменьше, дружить и уважать получше.
Кстати, всегда складывалось такое же впечатление, что многие уважаемые товарищи, такие как О. Табаков, А. Калягин, В. Гафт, Е. Миронов и прочие поддерживают Царь-Кандидата и всякие его идиотские крымско-донбассо-сирийские авантюры и маленькие победоносные блицкриги отнюдь не искренне и вовсе без восторгов и оргазмов, а чисто вынужденно насильственным образом...

yakov18 15 марта 2018 | 17:28

kfynf: Боря Гриц такой же израильтянин как и россиянин.И родился и учился в России-чо там у тебя кишит-это твои проблемы-а убить предателя по мнению подпола КГБ и большинства его подданых-дело святое и одобрямсетельное-что подтвердило роствпэрдило...
Причем так убить-шоб все поняли и боялись..
Как Немцова-прелюдно и на Красной площади...Путин любит эффектные провокации..

e_nexoma 15 марта 2018 | 17:10

topotuschkin: Давно уже перестать брехать и сказать начистоту - Владимвладимыч победил всех своих соперников с перевесом в 146%. А то ходят вокруг и около - сколько придет, сколько проголосует, сколько нарисуют. Неужели давно все непонятно?

n_a_t_a7777777 15 марта 2018 | 17:15

topotuschkin:
Великому Табакову вечная память, покой душе. Уходят великие Ефремов, Тихонов, Леонов, Табаков....

e_nexoma 15 марта 2018 | 17:23

n_a_t_a7777777: Не бросайся словами, старушко, а то не дай бог нарвешься на Бухарыча и он расскажет тебе о грехе гордыни.
Я к Шендеровичу отношусь положительно, ноего сегодняшняя адвокатура Табакову мне не нравится. Я не спорю, что как артист Табаков гениален, а как человек он просто мерзотен и отвратителен - о покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды

albertsurikov 15 марта 2018 | 17:35

topotuschkin:

В параллельной российской реальности главным событием провозглашены так называемые выборы, на деле являющиеся ритуальной легитимацией давно уже ставшего бессрочным путинского правления. Как я писал уже ранее, если прежде вопрос участия или неучастия в выборах носил сугубо тактический характер, то сегодня любые действия российских граждан, пришедших на избирательные участки, будет де-юре являться признанием этой власти, а де-факто - наделением мафиозного режима мандатом на осуществление преступлений на территории России и за ее пределами.
Портите ли вы бюллетень, голосуете ли за кремлевский кордебалет в лице грудининых или собчак — своим голосом вы фактически поддерживаете путинскую диктатуру и ее преступления, вне зависимости от того, какими намерениями вы при этом руководствуетесь. Мы видим, как при приближении даты «выборов» все большее число людей попадает в электоральную западню, покупаясь на, казалось бы, давно известные трюки с «оппозиционными кандидатами», и происходит это по различным причинам: от стокгольмского синдрома до исторического идиотизма и когнитивного диссонанса".
(Гарри Каспаров / Facebook)

e_nexoma 15 марта 2018 | 17:08

Павел Гусев обнажается все больше и больше в потуге доказать, что его профессия на самом деле таки древнее всех прочих. Я поздравляю его с несомненным успехом - у него неплохо получается.

vezdehod 15 марта 2018 | 17:29

e_nexoma:
Павел Гусев обнажается все больше и больше в потуге доказать, что его профессия на самом деле таки древнее всех прочих. Я поздравляю его с несомненным успехом - у него неплохо получается.
=============================================================================================
В России две "независимые" газеты..."МК" и "КП" и заведуют ими Два старейших коммуниста, Гусев и Сунгоркин Живее всех живых!

vezdehod 15 марта 2018 | 17:13

Сегодня мне пришло на "мыло" такое

Московская городская избирательная комиссия
2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
от Вашего голоса зависит будущее России | Подробнее
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Приглашаем Вас принять участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации, которое состоится 18 марта 2018 года.

Голосование состоится в помещении для голосования
Вашего избирательного участка № 912 по адресу:
Снайперская улица, дом 11А

18 марта все избирательные участки откроются в 8:00 и продолжат свою работу до 20:00

e_nexoma 15 марта 2018 | 17:25

vezdehod: Мы с женой уже вторую неделю выскребаем такие СМСки со своих телефонов. Я всегда вспоминаю при этом - а утром не петух прокукарекал, сержант разбудит как человека.

vargor 15 марта 2018 | 17:33

Герой Украины Надежда Савченко действительно герой. Начала разоблачать преступников устроивших майданный переворот и организовавших стрельбу по людям.

«Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием, я говорила, кто эти люди, эти люди есть в парламенте, я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», — заявила Савченко в ходе своего брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/03/2018/5aaa75e09a7947bbd1664e09

vezdehod 15 марта 2018 | 17:38

vargor:
Герой Украины Надежда Савченко действительно герой. Начала разоблачать преступников устроивших майданный переворот и организовавших стрельбу по людям.
===============================================================================================
Какое отношение имеет Надежда Савченко к тому. что сейчас происходит на Сайте?

vargor 15 марта 2018 | 17:39

Шендерович из тех людей, кто совсем не способен мыслить. Иначе ему было бы абсолютно понятно, что российским спецслужбам и Путину отравление Скрипаля не только не нужно, но не нужно в квадрате. Что это очередная провокация в рамках информационной войны против России, а точнее, российской власти. Ну не хочет Путин подчиняться заморским господам, "не повинуется", как заявила вчера Тереза Мэй. Значит надо его давить разной клеветой и враньём. Создавать ореол плохого парня и тому подобное.
Но это негативно характеризует самих западных организаторов этих провокаций. Мерзкие, бесчеловечные убийцы и скоты.

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