Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Подписывайтесь на YouTube-канал «Эхо Москвы»
topotuschkin
15 марта 2018 | 17:08
Нет, эти горе-клоуны с помощью Царь-Системы "ГАС-Выборы" могут накрутить совершенно любые результаты желательные им результаты.
Есть все самые веские основания полагать, что даже при повально всенародном протестном на 86% (или даже 99.97% или 146%) голосовании против всем поднадоевшего Путина все равно Кремлем официально будет объявлена оглушительная победа Царь-Кандидата на 70% с явкой на 71.2% уже в первом же туре...
kfynf
15 марта 2018 | 17:08
topotuschkin: Витя голуба, объясни Б-га ради, зачем кровавой гебне душить и травить ублюдков-предателей в далеком Лондоне, когда на родном Арбате они буквально у нас кишат.
Или Кремлевские фашисты не в силах попытаться повторить тернистый путь сумашего израильтянина Бори Грица?
И что, ни ножом ни пистолетом не владеют бедолаги , крысиного яда для «крыс» найти не могут, а исполняют исключительно с подвывертом ( полоний, новичок) , так что бы следы обязательно привели к ним? ))))
patrik03
15 марта 2018 | 17:08
Ну сейчас начнёт про репутацию, ведь кто лучше В.Шендеровича, может со знанием дела рассказать про подмоченную репутацию? В этом Витьку нет равных.
topotuschkin
15 марта 2018 | 17:16
patrik03: Все дежурят петрики, скунсят, паечку отрабатывают, печеньки кремлевские отсасывают...
nikolashin2017
15 марта 2018 | 17:27
topotuschkin: основа их и жизни суть -
- нагадить людям как-нибудь...
romashka__
15 марта 2018 | 17:31
Олег Табаков - лицедей и путиноид в одном флаконе.
Окружил себя учениками - путиноидами.
Исключение - это единицы.
Не много ли театров для Москвы? А МХТ при Табакове - самый жиииирный театр. В то время, когда мальчишек на улице бьет полиция.
Шендерович преувеличивает значение Табакова.
n_a_t_a7777777
15 марта 2018 | 17:10
kfynf:
Сейчас господин Шендерович начнёт взвизгивать и придёт в состояние крайней экзальтации.... Просто удивительно, что не поливает великого Табакова грязью....
e_nexoma
15 марта 2018 | 17:13
n_a_t_a7777777: patrik03: kfynf: Дежурная сявота при исполнении. А куда подевали Монгола? Неужели съели с голодухи? Хотя, впрочем, он того вполне заслуживает.
Успехов вам, убогие, победы вам в вашем безнадежном деле.
kfynf
15 марта 2018 | 17:17
Отчего хабалка Цуцик сегодня столь предупредительна и скромна, никто не знает?
yakov18
15 марта 2018 | 17:31
kfynf: Хабалка Цуцик-это старушка н а т а ?
kfynf
15 марта 2018 | 17:37
yakov18:
mayk18 - дебилушка, ты хоть голос меняй, когда ники меняешь...)))
n_a_t_a7777777
15 марта 2018 | 17:39
yakov18: Вы рамсы не попутали????
---------------------------------------------------------
Существует несколько версий происхождения самого слова «рамс», сходящихся в главном: это карточная игра. Возможно, когда-то таким способом сократили название игры преферанс, или же есть отдельная игра, которая изначально называется «рамс». Однако в большинстве случаев имеется в виду любая карточная игра, так что «рамсить» - это играть в карты, и чаще всего на деньги или какие-то другие ценные материальные ставки. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/253302/ramsyi-chto-takoe-ramsyi-i-pochemu-ih-putayut
n_a_t_a7777777
15 марта 2018 | 17:20
e_nexoma:
Не верю я Шендеровичу, что Табаков пытался увернуться от вопроса Крыма. И это передёргивание шулера ,ставить Крым и события в Чехословаии в один ряд.Он бы ещё заявил , что Шахназаров вышел в одинокий пикет против Крыма. КЛЕВЕТА!!!
vezdehod
15 марта 2018 | 17:19
n_a_t_a7777777:
Сейчас господин Шендерович начнёт взвизгивать и придёт в состояние крайней экзальтации.... Просто удивительно, что не поливает великого Табакова грязью....
===========================================================================
Мадам...Существуют ДВА Олега Табакова и оба не похожи друг на друга - Антиподы. В одном он Велик, а в другом...
n_a_t_a7777777
15 марта 2018 | 17:25
vezdehod:
Пора ВШе вступать в знаменитую партию ПШИШ( по Лимонову) Партию шулеров и шарлатанов. Не передача, а сказка про белого бычка....
vinibi
15 марта 2018 | 17:11
kfynf: Чмо пригожинское- вам мразям помоями из кремлевской столовки оплачивают-чтобы показывая на черное- вы убеждали всех , что это белое!!!
kfynf
15 марта 2018 | 17:14
vinibi: Отвянь пидорок черножопый...
e_nexoma
15 марта 2018 | 17:19
kfynf: Хорошо ты себя анонсируешь, Мясник Вацек. А что сказать-то хотел? Что наладился на поиски нового ника?
topotuschkin
15 марта 2018 | 17:25
kfynf: Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: сначала России надо отучиться делать свои ядовитые пакости всем на свете по всему миру, а там и на Россию все станут обижаться поменьше, дружить и уважать получше.
Кстати, всегда складывалось такое же впечатление, что многие уважаемые товарищи, такие как О. Табаков, А. Калягин, В. Гафт, Е. Миронов и прочие поддерживают Царь-Кандидата и всякие его идиотские крымско-донбассо-сирийские авантюры и маленькие победоносные блицкриги отнюдь не искренне и вовсе без восторгов и оргазмов, а чисто вынужденно насильственным образом...
yakov18
15 марта 2018 | 17:28
kfynf: Боря Гриц такой же израильтянин как и россиянин.И родился и учился в России-чо там у тебя кишит-это твои проблемы-а убить предателя по мнению подпола КГБ и большинства его подданых-дело святое и одобрямсетельное-что подтвердило роствпэрдило...
Причем так убить-шоб все поняли и боялись..
Как Немцова-прелюдно и на Красной площади...Путин любит эффектные провокации..
e_nexoma
15 марта 2018 | 17:10
topotuschkin: Давно уже перестать брехать и сказать начистоту - Владимвладимыч победил всех своих соперников с перевесом в 146%. А то ходят вокруг и около - сколько придет, сколько проголосует, сколько нарисуют. Неужели давно все непонятно?
n_a_t_a7777777
15 марта 2018 | 17:15
topotuschkin:
Великому Табакову вечная память, покой душе. Уходят великие Ефремов, Тихонов, Леонов, Табаков....
e_nexoma
15 марта 2018 | 17:23
n_a_t_a7777777: Не бросайся словами, старушко, а то не дай бог нарвешься на Бухарыча и он расскажет тебе о грехе гордыни.
Я к Шендеровичу отношусь положительно, ноего сегодняшняя адвокатура Табакову мне не нравится. Я не спорю, что как артист Табаков гениален, а как человек он просто мерзотен и отвратителен - о покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды
albertsurikov
15 марта 2018 | 17:35
topotuschkin:
В параллельной российской реальности главным событием провозглашены так называемые выборы, на деле являющиеся ритуальной легитимацией давно уже ставшего бессрочным путинского правления. Как я писал уже ранее, если прежде вопрос участия или неучастия в выборах носил сугубо тактический характер, то сегодня любые действия российских граждан, пришедших на избирательные участки, будет де-юре являться признанием этой власти, а де-факто - наделением мафиозного режима мандатом на осуществление преступлений на территории России и за ее пределами.
Портите ли вы бюллетень, голосуете ли за кремлевский кордебалет в лице грудининых или собчак — своим голосом вы фактически поддерживаете путинскую диктатуру и ее преступления, вне зависимости от того, какими намерениями вы при этом руководствуетесь. Мы видим, как при приближении даты «выборов» все большее число людей попадает в электоральную западню, покупаясь на, казалось бы, давно известные трюки с «оппозиционными кандидатами», и происходит это по различным причинам: от стокгольмского синдрома до исторического идиотизма и когнитивного диссонанса".
(Гарри Каспаров / Facebook)
e_nexoma
15 марта 2018 | 17:08
Павел Гусев обнажается все больше и больше в потуге доказать, что его профессия на самом деле таки древнее всех прочих. Я поздравляю его с несомненным успехом - у него неплохо получается.
vezdehod
15 марта 2018 | 17:29
e_nexoma:
Павел Гусев обнажается все больше и больше в потуге доказать, что его профессия на самом деле таки древнее всех прочих. Я поздравляю его с несомненным успехом - у него неплохо получается.
=============================================================================================
В России две "независимые" газеты..."МК" и "КП" и заведуют ими Два старейших коммуниста, Гусев и Сунгоркин Живее всех живых!
vezdehod
15 марта 2018 | 17:13
Сегодня мне пришло на "мыло" такое
Московская городская избирательная комиссия
2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
от Вашего голоса зависит будущее России | Подробнее
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Приглашаем Вас принять участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации, которое состоится 18 марта 2018 года.
Голосование состоится в помещении для голосования
Вашего избирательного участка № 912 по адресу:
Снайперская улица, дом 11А
18 марта все избирательные участки откроются в 8:00 и продолжат свою работу до 20:00
e_nexoma
15 марта 2018 | 17:25
vezdehod: Мы с женой уже вторую неделю выскребаем такие СМСки со своих телефонов. Я всегда вспоминаю при этом - а утром не петух прокукарекал, сержант разбудит как человека.
vargor
15 марта 2018 | 17:33
Герой Украины Надежда Савченко действительно герой. Начала разоблачать преступников устроивших майданный переворот и организовавших стрельбу по людям.
«Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием, я говорила, кто эти люди, эти люди есть в парламенте, я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», — заявила Савченко в ходе своего брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/03/2018/5aaa75e09a7947bbd1664e09
vezdehod
15 марта 2018 | 17:38
vargor:
Герой Украины Надежда Савченко действительно герой. Начала разоблачать преступников устроивших майданный переворот и организовавших стрельбу по людям.
===============================================================================================
Какое отношение имеет Надежда Савченко к тому. что сейчас происходит на Сайте?
vargor
15 марта 2018 | 17:39
Шендерович из тех людей, кто совсем не способен мыслить. Иначе ему было бы абсолютно понятно, что российским спецслужбам и Путину отравление Скрипаля не только не нужно, но не нужно в квадрате. Что это очередная провокация в рамках информационной войны против России, а точнее, российской власти. Ну не хочет Путин подчиняться заморским господам, "не повинуется", как заявила вчера Тереза Мэй. Значит надо его давить разной клеветой и враньём. Создавать ореол плохого парня и тому подобное.
Но это негативно характеризует самих западных организаторов этих провокаций. Мерзкие, бесчеловечные убийцы и скоты.
(none)
Рожденные 9 марта
Поздравить…
Рожденные 12 марта
Поздравить…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Почему я буду голосовать за Владимира Путина?
Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…
Ирина Воробьёва
журналист Эхо Москвы
Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной
Для меня протест всегда голос…
Кусок эфира
Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу
Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…
Ксения Собчак
политик
Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет
О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Тотальная презумпция виновности
Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...
Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова
Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…
«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения
На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…
Павел Грудинин
кандидат в президенты РФ
Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина
На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…
+
Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы
Вариант проведения консультаций в соответствии с конвенцией не факультативный, он обязательный…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Нас тут нет, или Диван — союзник Путина
Если власть после выборов сможет заявить об отсутствии поддержки у оппозиции — она «закрутит гайки» и усилит репрессии. Мы этого хотим?
гость:
Сергей Марков
политолог
Если начнутся расследования о том, какие решения принимало руководство ЦРУ – все они сядут в тюрьму пожизненно. Чтобы не посадили – они продолжают наращивание конфликта, чтобы не ударила сзади информация…
Евгений Снегов
интернет-редактор «Эха Москвы»
Динамика посещаемости сайта Echo.Msk.Ru — февраль 2018
Ознакомиться со статистикой…
Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов
По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..
Повторные процессы: Выбираем процесс для программы «Не так!»
Тоня Самсонова
журналист
Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга
Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…
Сергей Алексашенко
экономист
+
Санкции, счета кандидатов и афера Банка России
Счета Грудинина: для ЦИКа закон не писан; странно, но и для Ксении Собчак тоже…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
topotuschkin 15 марта 2018 | 17:08
Нет, эти горе-клоуны с помощью Царь-Системы "ГАС-Выборы" могут накрутить совершенно любые результаты желательные им результаты.
Есть все самые веские основания полагать, что даже при повально всенародном протестном на 86% (или даже 99.97% или 146%) голосовании против всем поднадоевшего Путина все равно Кремлем официально будет объявлена оглушительная победа Царь-Кандидата на 70% с явкой на 71.2% уже в первом же туре...
kfynf 15 марта 2018 | 17:08
topotuschkin: Витя голуба, объясни Б-га ради, зачем кровавой гебне душить и травить ублюдков-предателей в далеком Лондоне, когда на родном Арбате они буквально у нас кишат.
Или Кремлевские фашисты не в силах попытаться повторить тернистый путь сумашего израильтянина Бори Грица?
И что, ни ножом ни пистолетом не владеют бедолаги , крысиного яда для «крыс» найти не могут, а исполняют исключительно с подвывертом ( полоний, новичок) , так что бы следы обязательно привели к ним? ))))
patrik03 15 марта 2018 | 17:08
Ну сейчас начнёт про репутацию, ведь кто лучше В.Шендеровича, может со знанием дела рассказать про подмоченную репутацию? В этом Витьку нет равных.
topotuschkin 15 марта 2018 | 17:16
patrik03: Все дежурят петрики, скунсят, паечку отрабатывают, печеньки кремлевские отсасывают...
nikolashin2017 15 марта 2018 | 17:27
topotuschkin: основа их и жизни суть -
- нагадить людям как-нибудь...
romashka__ 15 марта 2018 | 17:31
Олег Табаков - лицедей и путиноид в одном флаконе.
Окружил себя учениками - путиноидами.
Исключение - это единицы.
Не много ли театров для Москвы? А МХТ при Табакове - самый жиииирный театр. В то время, когда мальчишек на улице бьет полиция.
Шендерович преувеличивает значение Табакова.
n_a_t_a7777777 15 марта 2018 | 17:10
kfynf:
Сейчас господин Шендерович начнёт взвизгивать и придёт в состояние крайней экзальтации.... Просто удивительно, что не поливает великого Табакова грязью....
e_nexoma 15 марта 2018 | 17:13
n_a_t_a7777777: patrik03: kfynf: Дежурная сявота при исполнении. А куда подевали Монгола? Неужели съели с голодухи? Хотя, впрочем, он того вполне заслуживает.
Успехов вам, убогие, победы вам в вашем безнадежном деле.
kfynf 15 марта 2018 | 17:17
Отчего хабалка Цуцик сегодня столь предупредительна и скромна, никто не знает?
yakov18 15 марта 2018 | 17:31
kfynf: Хабалка Цуцик-это старушка н а т а ?
kfynf 15 марта 2018 | 17:37
yakov18:
mayk18 - дебилушка, ты хоть голос меняй, когда ники меняешь...)))
n_a_t_a7777777 15 марта 2018 | 17:39
yakov18: Вы рамсы не попутали????
---------------------------------------------------------
Существует несколько версий происхождения самого слова «рамс», сходящихся в главном: это карточная игра. Возможно, когда-то таким способом сократили название игры преферанс, или же есть отдельная игра, которая изначально называется «рамс». Однако в большинстве случаев имеется в виду любая карточная игра, так что «рамсить» - это играть в карты, и чаще всего на деньги или какие-то другие ценные материальные ставки. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/253302/ramsyi-chto-takoe-ramsyi-i-pochemu-ih-putayut
n_a_t_a7777777 15 марта 2018 | 17:20
e_nexoma:
Не верю я Шендеровичу, что Табаков пытался увернуться от вопроса Крыма. И это передёргивание шулера ,ставить Крым и события в Чехословаии в один ряд.Он бы ещё заявил , что Шахназаров вышел в одинокий пикет против Крыма. КЛЕВЕТА!!!
vezdehod 15 марта 2018 | 17:19
n_a_t_a7777777:
Сейчас господин Шендерович начнёт взвизгивать и придёт в состояние крайней экзальтации.... Просто удивительно, что не поливает великого Табакова грязью....
===========================================================================
Мадам...Существуют ДВА Олега Табакова и оба не похожи друг на друга - Антиподы. В одном он Велик, а в другом...
n_a_t_a7777777 15 марта 2018 | 17:25
vezdehod:
Пора ВШе вступать в знаменитую партию ПШИШ( по Лимонову) Партию шулеров и шарлатанов. Не передача, а сказка про белого бычка....
vinibi 15 марта 2018 | 17:11
kfynf: Чмо пригожинское- вам мразям помоями из кремлевской столовки оплачивают-чтобы показывая на черное- вы убеждали всех , что это белое!!!
kfynf 15 марта 2018 | 17:14
vinibi: Отвянь пидорок черножопый...
e_nexoma 15 марта 2018 | 17:19
kfynf: Хорошо ты себя анонсируешь, Мясник Вацек. А что сказать-то хотел? Что наладился на поиски нового ника?
topotuschkin 15 марта 2018 | 17:25
kfynf: Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: сначала России надо отучиться делать свои ядовитые пакости всем на свете по всему миру, а там и на Россию все станут обижаться поменьше, дружить и уважать получше.
Кстати, всегда складывалось такое же впечатление, что многие уважаемые товарищи, такие как О. Табаков, А. Калягин, В. Гафт, Е. Миронов и прочие поддерживают Царь-Кандидата и всякие его идиотские крымско-донбассо-сирийские авантюры и маленькие победоносные блицкриги отнюдь не искренне и вовсе без восторгов и оргазмов, а чисто вынужденно насильственным образом...
yakov18 15 марта 2018 | 17:28
kfynf: Боря Гриц такой же израильтянин как и россиянин.И родился и учился в России-чо там у тебя кишит-это твои проблемы-а убить предателя по мнению подпола КГБ и большинства его подданых-дело святое и одобрямсетельное-что подтвердило роствпэрдило...
Причем так убить-шоб все поняли и боялись..
Как Немцова-прелюдно и на Красной площади...Путин любит эффектные провокации..
e_nexoma 15 марта 2018 | 17:10
topotuschkin: Давно уже перестать брехать и сказать начистоту - Владимвладимыч победил всех своих соперников с перевесом в 146%. А то ходят вокруг и около - сколько придет, сколько проголосует, сколько нарисуют. Неужели давно все непонятно?
n_a_t_a7777777 15 марта 2018 | 17:15
topotuschkin:
Великому Табакову вечная память, покой душе. Уходят великие Ефремов, Тихонов, Леонов, Табаков....
e_nexoma 15 марта 2018 | 17:23
n_a_t_a7777777: Не бросайся словами, старушко, а то не дай бог нарвешься на Бухарыча и он расскажет тебе о грехе гордыни.
Я к Шендеровичу отношусь положительно, ноего сегодняшняя адвокатура Табакову мне не нравится. Я не спорю, что как артист Табаков гениален, а как человек он просто мерзотен и отвратителен - о покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды
albertsurikov 15 марта 2018 | 17:35
topotuschkin:
В параллельной российской реальности главным событием провозглашены так называемые выборы, на деле являющиеся ритуальной легитимацией давно уже ставшего бессрочным путинского правления. Как я писал уже ранее, если прежде вопрос участия или неучастия в выборах носил сугубо тактический характер, то сегодня любые действия российских граждан, пришедших на избирательные участки, будет де-юре являться признанием этой власти, а де-факто - наделением мафиозного режима мандатом на осуществление преступлений на территории России и за ее пределами.
Портите ли вы бюллетень, голосуете ли за кремлевский кордебалет в лице грудининых или собчак — своим голосом вы фактически поддерживаете путинскую диктатуру и ее преступления, вне зависимости от того, какими намерениями вы при этом руководствуетесь. Мы видим, как при приближении даты «выборов» все большее число людей попадает в электоральную западню, покупаясь на, казалось бы, давно известные трюки с «оппозиционными кандидатами», и происходит это по различным причинам: от стокгольмского синдрома до исторического идиотизма и когнитивного диссонанса".
(Гарри Каспаров / Facebook)
e_nexoma 15 марта 2018 | 17:08
Павел Гусев обнажается все больше и больше в потуге доказать, что его профессия на самом деле таки древнее всех прочих. Я поздравляю его с несомненным успехом - у него неплохо получается.
vezdehod 15 марта 2018 | 17:29
e_nexoma:
Павел Гусев обнажается все больше и больше в потуге доказать, что его профессия на самом деле таки древнее всех прочих. Я поздравляю его с несомненным успехом - у него неплохо получается.
=============================================================================================
В России две "независимые" газеты..."МК" и "КП" и заведуют ими Два старейших коммуниста, Гусев и Сунгоркин Живее всех живых!
vezdehod 15 марта 2018 | 17:13
Сегодня мне пришло на "мыло" такое
Московская городская избирательная комиссия
2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
от Вашего голоса зависит будущее России | Подробнее
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Приглашаем Вас принять участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации, которое состоится 18 марта 2018 года.
Голосование состоится в помещении для голосования
Вашего избирательного участка № 912 по адресу:
Снайперская улица, дом 11А
18 марта все избирательные участки откроются в 8:00 и продолжат свою работу до 20:00
e_nexoma 15 марта 2018 | 17:25
vezdehod: Мы с женой уже вторую неделю выскребаем такие СМСки со своих телефонов. Я всегда вспоминаю при этом - а утром не петух прокукарекал, сержант разбудит как человека.
vargor 15 марта 2018 | 17:33
Герой Украины Надежда Савченко действительно герой. Начала разоблачать преступников устроивших майданный переворот и организовавших стрельбу по людям.
«Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием, я говорила, кто эти люди, эти люди есть в парламенте, я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», — заявила Савченко в ходе своего брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/03/2018/5aaa75e09a7947bbd1664e09
vezdehod 15 марта 2018 | 17:38
vargor:
Герой Украины Надежда Савченко действительно герой. Начала разоблачать преступников устроивших майданный переворот и организовавших стрельбу по людям.
===============================================================================================
Какое отношение имеет Надежда Савченко к тому. что сейчас происходит на Сайте?
vargor 15 марта 2018 | 17:39
Шендерович из тех людей, кто совсем не способен мыслить. Иначе ему было бы абсолютно понятно, что российским спецслужбам и Путину отравление Скрипаля не только не нужно, но не нужно в квадрате. Что это очередная провокация в рамках информационной войны против России, а точнее, российской власти. Ну не хочет Путин подчиняться заморским господам, "не повинуется", как заявила вчера Тереза Мэй. Значит надо его давить разной клеветой и враньём. Создавать ореол плохого парня и тому подобное.
Но это негативно характеризует самих западных организаторов этих провокаций. Мерзкие, бесчеловечные убийцы и скоты.