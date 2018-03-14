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Рожденные 8 марта
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Сергей Собянин
мэр Москвы
Почему я буду голосовать за Владимира Путина?
Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…
Песков: Москва не готова к языку ультиматумов
По его словам, Россия открыта для сотрудничества в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако не встречает взаимопонимания у Лондона…
Кусок эфира
Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу
Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Тотальная презумпция виновности
Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...
Ксения Собчак
политик
Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет
О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…
Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова
Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…
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Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»
Павел Грудинин
кандидат в президенты РФ
Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина
На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…
Михаил Ходорковский
общественный деятель
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Частное VS Государственное
Кто меньше ворует и приносит больше пользы обществу?..
гость:
Сергей Марков
политолог
Если начнутся расследования о том, какие решения принимало руководство ЦРУ – все они сядут в тюрьму пожизненно. Чтобы не посадили – они продолжают наращивание конфликта, чтобы не ударила сзади информация…
Евгений Снегов
интернет-редактор «Эха Москвы»
Динамика посещаемости сайта Echo.Msk.Ru — февраль 2018
Ознакомиться со статистикой…
Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании
Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…
гость:
Мария Захарова
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О харассменте
Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь. ...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…
Повторные процессы: Выбираем процесс для программы «Не так!»
Марк Солонин
историк
Явка с повинной
Пресловутый «кинжал» никакого отношения к сложнейшей проблеме создания ГКР не имеет…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Прогресс налицо. Получилось гораздо аккуратнее, чем с Литвиненко, когда полонием загадили весь Лондон, половину Гайд-парка… Но капризные англичане почему-то обиделись…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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