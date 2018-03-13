'Вопросы к интервью
13 марта 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 13 марта 2018, 19:06
Ведущий: Ольга Бычкова
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Русский шпион борется за свою жизнь после «отравления» неизвестным веществом в Солсбери Сергей Скрипаль, 66 лет, попал в реанимацию, оказавшись под действием неизвестного вещества, когда он сидел на лавке в центре Солсбери. 33-летняя женщина, находившаяся с ним, также находится в критическом состоянии…
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