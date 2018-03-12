'Вопросы к интервью
12 марта 2018
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Время выхода в эфир: 12 марта 2018, 19:08
в гостях: Константин Ремчуков Константин Ремчуков главный редактор «Независимой газеты»
Ведущий: Марина Максимова
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Комментарии

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daos15 12 марта 2018 | 19:09

Ремчуков какой то ветреный, непостоянный))) Вчера полдня у Соловьёва , сегодня уже на Эхе, а где завтра? ))) Да это не важно в принципе, у Соловьёва он государственник, на Эхе либерал местами .

vezdehod 12 марта 2018 | 19:13

daos15:
Ремчуков какой то ветреный, непостоянный))) Вчера полдня у Соловьёва , сегодня уже на Эхе, а где завтра? ))) Да это не важно в принципе, у Соловьёва он государственник, на Эхе либерал местами .
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Чёрт побери...Вынужден, впервые, согласится с вашим мнением - правы на все 100%.

daos15 12 марта 2018 | 19:18

vezdehod: Спасибо. Вы убеждённый либерал, а я убеждённый ватник. Но мутных не любим оба)))

topotuschkin 12 марта 2018 | 19:52

daos15: Нет, судя по суете и озабоченности в администрации президента, похоже, с падением провластных рейтингов и с провалом явки на выборы-2018 - не совсем дешевая спекуляция с провокацией.
Что им диктуют из Кремля, то они и исполняют, безусловно.
Все равно вспоминается старинная народная частушка "Выборы, эх, выборы, все кандидаты - ...лидеры!".
Все ведомства, администрации, инстанции и организации ударно круглосуточно трудятся над громадьем всех этих завиральных путинских планов, указов и наказов.
А ведь спасти страну и весь мир можно будет только, немедленно прекратив все эти зловещие замыслы по созданию вундерваффе-фергельтунгсваффе "Путькина-Мат", всех этих чудовищных путинских пепелацев с кацэ, гравицапами и разноцветными дифференциациями штанов.
За провалом маленькой победоносной войны в качестве духовной скрепы кремлевские безумцы срочно реанимируют культы, культи, культики и культяпки личности: Еси Кровавого, Вани Ужасного и Вовы Плешивого...

zemljanka 12 марта 2018 | 19:55

Умная встроенная опора режима.
Путин умный. Напугал американцев. Роют бомбоубежища...

n_a_t_a7777777 12 марта 2018 | 19:57

vezdehod:
Когда бы не зашёл на Йехо Самокаткин уже тут..... И как у него мозги не закипают от круглосуточного прослушивания Йехогадости.....

topotuschkin 12 марта 2018 | 19:58

vezdehod: Все-таки, при всей провальности т.н. "предперевыборной кампании", следует отметить этот чертовски отважный демарш неугомонной шоу-герл К. Собчак, во всеуслышанье зявившей, что все эти официально публикуемые рейтинги ФОМ, ВЦИОМ и прочих якобы-
и псевдо-социологических опросов - совершенно липовые, абсолютно гнилые и на 100% подтасованные (Что за реприманд неожиданный?! Ах, вот пассаж! Ну кто бы мог подумать, право!..).
Все-таки, на самом деле, и у Г. Явлинского намного выше электоральная база, и у П. Грудинина-Клубнички, и даже у самой очаровательной шоу-герл, чем все эти липовые показатели, от опроса к опросу якобы колеблющиеся лишь строго в рамках статистической погрешности с оплошностью и сполошностью...

vezdehod 12 марта 2018 | 19:16

Товарищ Ремчуков несёт такую же "Пургу", как и ординарец царя батюшки Дмитрия Пескова.

n_a_t_a7777777 12 марта 2018 | 19:54

daos15:
А мне Ремчуков нравится. Я бываю с ним не согласна, но его оценка взвешена, интересна, без истерики, агрессии и ненависти. Ремчукову респект)))))))

vezdehod 12 марта 2018 | 19:10

Если "ВЦИОМ" обещает, то так оно и будет, но будем "цыплят считать 19 марта 2018 года.

awatar_001___ 12 марта 2018 | 19:20

Ремчюков, у тебя есть совесть? Как ты, либерал, можешь терпеть отъявленных негодяев Соловьёва, Киселёва и прочую путинскую мразь?

Вы, путинские толмачи, хватит переводить путинский предвыборный бред в нормальную человеческую речь.

Что-то пошло не так... А ведь мне впервые понравилась Латынина (Код доступа за 10 марта), которая, можно сказать, отлично осветила "военную фазу" предвыборной "компании" Путина.

Как ни странно Латынина, женщина, подробно осветила все военно-технические аспекты предвыборного путинского предупреждения Западу, обращённого... к российскому избирателю: - мол смотрите, каков я ОРЁЛ!

Я же освещу другую тему: фактического состояния, морального, материального и других личностных качеств золотого фонда, элиты вооружённых сил - лётного состава ВКС России. "Золотой фонд" это уже советская историография о советском человеке.

Как ни странно, после замены Сердюкова-Табуреткина, на старлея запаса Шойгу, ничего кардинального с Вооружёнными Силами РФ не произошло, за исключением саморекламы.
Мы же помним первые шойговские биатлоны, когда в самых наивыгоднейших условиях российские танкисты не могли выполнить начальное упражнение боевых стрельб: - стрельба с места, по неподвижной мишени.

О лётном составе ВКС РФ! Позор Верховному Главковерху, когда лётный состав МИГ-31 низведён до рабов! Нет человеческих предполётных условий нахождения экипажей. Отряды (звенья) не укомплектованы лётным составом, - есть только один командир звена. Отвратительное невнимание к нуждам лётного состава. Долбанный ежедневный видеоконтроль за лётным составом. Командировочные не выплачивают. Сами командировки вынужденные - для прикрытия дыр и брешей в приграничной зоне из-за недостатка сил и средств. На всю страну - только одно училище лётчиков-истребителей.

Ну а ты, Ремчуков, доколе будешь толмачём у Путина?

vezdehod 12 марта 2018 | 19:30

товарищ Ремчуков...Я не очень знаю Алексея Навального, но он не Диктатор, как вы его представляете и он всегда идёт на компромисс, но - почему он должен поддерживать тех, кто Лёг под Путина?

vezdehod 12 марта 2018 | 19:42

Путину "Не выгодно" было убирать Полковника ГРУ перед самой его Инаугурацией, но - так ему всегда "не выгодно", но такие дела поставили на Поток

shtirlitz77 12 марта 2018 | 19:53

Ремчуков ушел от ответа на прямой вопрос ММ о блоге Собянина, пересказав слова члена ЦИК о признании в любви СС к ВВП. ММ должна была добиться, чтобы КР высказал свое мнение. Иначе, при чем тут особое мнение КР?

shtirlitz77 12 марта 2018 | 19:58

Не только АН, но и никто из оппозиции у нас не способен на компромисс.
Хотя после этой "президентской кампании", какая-либо оппозиция вообще перестала просматриваться.

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