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zemljanka
12 марта 2018 | 17:14
Насмешник Орхан. Хорош, когда "в ударе".
Ушел Табаков, выдающиеся роли остались.
Мир праху - в Вечности...
Журналист - фигура важная
zemljanka
12 марта 2018 | 17:18
Когда вышли в защиту Слуцкого, чем они рукоаодствовались (с)
zemljanka
12 марта 2018 | 17:22
120 палок по спине Слуцкому по шариату (с)...
topotuschkin
12 марта 2018 | 17:26
zemljanka: Смотря что имеется в виду.
Вряд ли неугомонный депутат от ЛжеДПР Слуцкий собирается подчиняться законам шариата...
zemljanka
12 марта 2018 | 17:29
topotuschkin: за приставание к журналисткам.
zemljanka
12 марта 2018 | 17:33
topotuschkin: Орхан Джемаль - шутит. Прикалывается. Стебется.
Британский парламент оцеплен. Нашли порошок.
shtirlitz77
12 марта 2018 | 17:58
topotuschkin: "Вряд ли неугомонный депутат от ЛжеДПР Слуцкий собирается подчиняться законам шариата.."
А кто его спрашивать будет.
Придут "уважаемые" люди, он сам попросит да еще с добавкой.
Джемаль же намекнул на это.
vezdehod
12 марта 2018 | 17:28
Когда Владимир Владимирович сообщил о том, что Отдал команду на Уничтожения гражданского самолёта с, якобы захваченному террористами", я подумал. что он сошёл с ума. Неужели его не могли заставить совершить посадку. наши доблестные "ВКС".?,
topotuschkin
12 марта 2018 | 17:35
zemljanka: Вот не тех теряем.
Не те люди уходят.
На их месте должны бцть совсем другие...
vlabumur
12 марта 2018 | 17:16
Соловьевы и киселевы дискредитировали профессию журналиста. Оттого и такое отношение к репортерам.
vezdehod
12 марта 2018 | 17:22
vlabumur:
Соловьевы и киселевы дискредитировали профессию журналиста. Оттого и такое отношение к репортерам.
==============================================================================================
Кто кормится из рук Кремлёвского долгожителя, тот не может считаться журналистом - журналист должен голодать и тогда он будет вещать Правду и только Правду.
vezdehod
12 марта 2018 | 17:31
Орхан прав ...Единственным Кандидатом, который мог стать РЕАЛЬНЫМ претендентом на пост президента РФ. это Алексей Навальный - другого Не дано.
shtirlitz77
12 марта 2018 | 18:04
vezdehod: "Орхан прав ..."
Орхан прав и в том, что нечего идти на это представление, называемое "выборами".
Он даже ОБ поправил, когда она употребила это слово (выборы).
vezdehod
12 марта 2018 | 17:42
В Сирии Россия увязла надолго - получится. как и с Афганистаном и все помнят чем это закончилось для великого Советского Союза.
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Комментарии14
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zemljanka 12 марта 2018 | 17:14
Насмешник Орхан. Хорош, когда "в ударе".
Ушел Табаков, выдающиеся роли остались.
Мир праху - в Вечности...
Журналист - фигура важная
zemljanka 12 марта 2018 | 17:18
Когда вышли в защиту Слуцкого, чем они рукоаодствовались (с)
zemljanka 12 марта 2018 | 17:22
120 палок по спине Слуцкому по шариату (с)...
topotuschkin 12 марта 2018 | 17:26
zemljanka: Смотря что имеется в виду.
Вряд ли неугомонный депутат от ЛжеДПР Слуцкий собирается подчиняться законам шариата...
zemljanka 12 марта 2018 | 17:29
topotuschkin: за приставание к журналисткам.
zemljanka 12 марта 2018 | 17:33
topotuschkin: Орхан Джемаль - шутит. Прикалывается. Стебется.
Британский парламент оцеплен. Нашли порошок.
shtirlitz77 12 марта 2018 | 17:58
topotuschkin: "Вряд ли неугомонный депутат от ЛжеДПР Слуцкий собирается подчиняться законам шариата.."
А кто его спрашивать будет.
Придут "уважаемые" люди, он сам попросит да еще с добавкой.
Джемаль же намекнул на это.
vezdehod 12 марта 2018 | 17:28
Когда Владимир Владимирович сообщил о том, что Отдал команду на Уничтожения гражданского самолёта с, якобы захваченному террористами", я подумал. что он сошёл с ума. Неужели его не могли заставить совершить посадку. наши доблестные "ВКС".?,
topotuschkin 12 марта 2018 | 17:35
zemljanka: Вот не тех теряем.
Не те люди уходят.
На их месте должны бцть совсем другие...
vlabumur 12 марта 2018 | 17:16
Соловьевы и киселевы дискредитировали профессию журналиста. Оттого и такое отношение к репортерам.
vezdehod 12 марта 2018 | 17:22
vlabumur:
Соловьевы и киселевы дискредитировали профессию журналиста. Оттого и такое отношение к репортерам.
==============================================================================================
Кто кормится из рук Кремлёвского долгожителя, тот не может считаться журналистом - журналист должен голодать и тогда он будет вещать Правду и только Правду.
vezdehod 12 марта 2018 | 17:31
Орхан прав ...Единственным Кандидатом, который мог стать РЕАЛЬНЫМ претендентом на пост президента РФ. это Алексей Навальный - другого Не дано.
shtirlitz77 12 марта 2018 | 18:04
vezdehod: "Орхан прав ..."
Орхан прав и в том, что нечего идти на это представление, называемое "выборами".
Он даже ОБ поправил, когда она употребила это слово (выборы).
vezdehod 12 марта 2018 | 17:42
В Сирии Россия увязла надолго - получится. как и с Афганистаном и все помнят чем это закончилось для великого Советского Союза.