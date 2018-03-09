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Рожденные 5 марта
Поздравить…
Обращение Януковича к Путину от 2014 года
«Обращаюсь к президенту России В.В. Путину с просьбой использовать вооружённые силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка…»
Леонид Гозман
политик
На смерть товарища Сталина
Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…
Борис Акунин
писатель
Я убежденный сторонник бойкота
Неважно, за кого вы отдадите свой голос. Если вы пришли на участок, вы уже проголосовали – за легитимность таких вот «выборов» и такого формата власти…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Хотите голосовать за войну?
Тот, кто голосует за Путина — голосует за войну.
Тот, кто остается дома, — не противопоставляет свой голос тем, кто голосует за войну…
Игорь Чубайс
автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук
Русская история, беседа о смыслах (17)
Захват власти большевиками означал тотальный разрыв с российской цивилизацией и российской идентичностью. Такой разрыв должен передаваться и в логике повествования данной книги…
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Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»
Ксения Собчак
политик
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Прославление Сталина недопустимо в России
Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…
Свидетели бойкота
Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…
Сергей Никитский
блогер
Митинг «За сильную Россию!»
Как видите сами, людей очень много — как говорится, яблоку негде упасть…
Человечество движется от архаического мачизма в сторону женственности
Тестостероновая агрессивность, стремление всех подавить и всё завоевать, пометить все углы, подчинить слабых постепенно уступают место сострадательности, терпимости, доброте, мягкости…
Дмитрий Некрасов
Общественный деятель
Легко ли управлять Шариковым со Швондером?
Я не склонен усматривать в самом факте этой демонстрации и каких-то признаков сумасшествия президента. Демонстрация очевидной беспомощности на поле боя не первый раз в истории порождает рассказы про супероружие…
Андрей Макаревич
музыкант
Особая деликатность?
Сами дебаты тоже образец воспитания. Ни тебе хамства, ни наглости…
Требую, чтобы Слуцкий и Володин сложили с себя полномочия
Если господин Володин считает, что обращение женщин в Госдуму с требованием расследовать документированные случаи сексуальных домогательств – это политическая провокация, то менять работу пора именно ему…
Алексей Навальный
политик
Завтрашний съезд партии, увы, сорван
Мы оплатили приезд делегатов из 63 регионов. Через час нам звонит арендодатель: всё отменяем, договор расторгаем. Завтра ничего не состоится ни при каких обстоятельствах. Ни за какие деньги. Владелец здания против. А он связан с правительством…
Более двадцати человек оказались в больнице британского города Солсбери после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля
Сам бывший разведчик и его дочь находятся в критическом состоянии…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Как волшебная история о ракетах, которые могут поразить любую цель, согласуется с историей ракеты «Ангара», которая разрабатывается аж с 95-го года, и с эпопеей космодрома «Восточный», на котором космическими пока являются только масштабы воровства?..
Максим Миронов
Профессор IE Business school (Мадрид)
Почему МИД врет-2, или Антология советского анекдота
Я полагал, что Ковальчук — главное звено, а он, похоже, просто высокопоставленный наркокурьер. Его начальство находится намного выше…
Алексей Соломин
глава редакции соцсетей «Эха Москвы»
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20 махов
Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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