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Н.Болтянская― 19 часов, 7 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Нас можно смотреть YouTube-канале «Эхо Москвы». Меня зовут Нателла Болтянская, у нас в гостях Максим Шевченко. Здравствуйте!

М.Шевченко― Здравствуйте!

Н.Болтянская― И это «Особое мнение». С чего предпочитаете начать: с осколков харассмента или с предвыборной кампании?

М.Шевченко― Я не считаю, что это осколки. Я считаю, что это совершенно омерзительная история. И омерзительны в ней несколько составляющих: само поведение господина Слуцкого… Я прекрасно знаю и Екатерину Котрикадзе и Дарью Жук, она была продюсером «Дождя», это очень достойные, женщины, молодые, красивые, успешные в свое профессии. Я не знаю Фариду – фамилию забыл — из ВВС. Но когда три молодых женщины, не сговариваясь, об одном и том же, и это, поверьте, из частных разговоров подтверждаются всеми, кто работает в думе и все, кто там бывает – отношение к женщинам скотское, иначе его называть просто невозможно… Когда мужчина ухаживает за женщиной, это нормально. Когда мужчина хамски ухаживает за женщиной, это плохо. Когда мужчина хамски ухаживает за женщиной, использую свой статус социальный, это омерзительно. И мало, что может быть более омерзительного. Но это первая сторона.

Вторая сторона – это высказывание господина Володина про то, кому не нравится – в думе не работайте, — смысл такой был, как я понял.

Н.Болтянская― Было еще высказывание Плетневой из комитета по этике.

М.Шевченко― Ну, Плетнев, я даже не знаю, кто такой…

Н.Болтянская― Это дама.

М.Шевченко― Дама, да… А что она сказала?

Н.Болтянская― Нечего с голыми пупками-то ходить…

М.Шевченко― Смотрите, эти господа, которые представляют партию, «Единая Россия» и сидят в думе, откровенно плюнули перед 8 Марта в лицо всем женщинам России, и не только России, я считаю. И все их лицемерные поздравления, расшаркивания с прикладыванием к ручке, знаете, такое пьяное: «Мадам, позвольте вас поздравить вас международным женским днем… цветочек, нарциссы там, тюльпаны… мы вас любим… вы наше всё…» — вот это всё омерзительное, тошнотворное, чиновничье такое… мерзость такая, она просто вызывает глубокое отвращение. И она продолжается.

Они ведут себя как бары, как господа. Вот как любой барин мог любой девке Машке, по его мнению, задрать юбку и, как говорится, покувыркаться с ней на сеновале, – так же они к нам и относятся, к нашим женщинам. Всё, кто не имеет статуса, как у них, какого-то… приближенных, все являются объектами их барского внимания: «Эй ты, иди сюда. Давай-ка я тебе… Дашь мне? Не дашь мне – ну, пошла отсюда!» Вот так они относятся ко всей стране.

Это то, во что они страну превратили – в объект своего пожирания и потребления. Страну они пожирают, страну они потребляют, к стране они потом так относятся: «Кто вы такие, чтобы мы перед вами извинялись? Не ходите сами с пупками. А ты чего такая красивая родилась? Ты что, шлюхой родилась, шлюхой и умрешь, что ли?» Вот это их позиция. Мы увидели в эти несколько дней… Это стоило всей этой, кампании, всей пропаганды, которую только можно было бы развернуть. Они сами показали свое лицо.

И смотрите, как только Мария Захарова, женщина, которую можно критиковать за какие-то политические высказывания, но она женщина, она достойная женщина, она красивая женщина, — как только она сказал, что да, со Слуцким не чисто, у них сразу, как говорится, оторопь. И Слуцкий сразу забормотал: «Я извиняюсь, если я кого-то обидел. Я очень прошу прощения». То есть, он начальницу, влиятельную женщину боится – страх, испугался, — а девочек журналисток можно унижать, оскорблять сколько угодно.

Я считаю, что корпоративная, ситуация должна быть журналистов в этом случае. Вот все мы, журналисты должны заступиться за наших сестер, на наших коллег, так же, как надо за своих девчонок на улице надо заступаться, и объявить бойкот тем депутатам Государственной думы, которые позволили себе такое хамское отношение: Слуцкому Володину, Плетневой и всем остальным. Вот все из их фракции, кто это поддержал – никаких интервью.

Н.Болтянская― Плетнева – КПРФ.

М.Шевченко: Когда мужчина хамски ухаживает за женщиной, использую свой статус социальный, это омерзительно

―

Я считаю, что это неправильная позиция абсолютно. Партия не имеет значение. Я даже не будут говорить, что… Я высказал свою позицию. Здесь не может быть коллективной позиции по э той позиции. Вот им всем бойкот. Не брать у них никаких интервью. Не нравится, вам, как журналистки одеты, с голыми пупками они ходят? Вот своим лакеям потом давайте интервью, чтобы они их публиковали в ваших лакейских СМИ.

Н.Болтянская― Максим, а нет ли у вас ощущения, что вся эта история вольно или невольно, выражаясь языком господина Слуцкого, является частью предвыборной кампании?

М.Шевченко― Вольно или невольно?

Н.Болтянская― Вольно или невольно в предвыборной кампании?

М.Шевченко― Со стороны кого – Кати Котрикадзе?

Н.Болтянская― Нет, не со стороны Кати Котрикадзе.

М.Шевченко― А со стороны кого?

Н.Болтянская― Как бы начался ажиотаж вокруг человека из партии, председатель которой, в общем, баллотируется.

М.Шевченко― Между прочим, я когда с Жириновским когда участвовал, его реакция – да, он за своих, естественно, заступается, но я видел, что ему неудобно. Как опытный политик Жириновский понимает, просчитывает вперед, что скандал будет развиваться. Он умнее их всех, многих из них. Это недопустимая вещь…

Н.Болтянская― А что делать?

М.Шевченко― Вот они уже стали говорить: «Это феминистки…». Во-первых, я не знаю, что они феминистки. Я знаю и Котрикадзе и Дарью Жук. Это современные женщины молодые. Я не слышал от них ни разу каких-то идеологических тезисов феминизма в стиле Валери Соланс, например. Это просто современные женщины, красивые… Ну, я не знаю их семейного положения: может быть, замужем, может быть, нет…

Н.Болтянская― Вы сказали, что надо объявить бойкот.

М.Шевченко― До извинения…

Н.Болтянская― Были извинения уже.

М.Шевченко― Со стороны Слуцкого?

Н.Болтянская― Да.

М.Шевченко― Какие это извинения? Конкретно должны быть.

Н.Болтянская― Сейчас я вам процитирую. Естественно, в преддверии праздника, но «я прошу извинения у тех, кого я вольно или невольно обидел, причинил любые переживания, поверьте, не по злому умыслу».

М.Шевченко― Что это за формула прощенного воскресенья? Извиняюсь, есть аудиозаписи, которые опубликованы.

Н.Болтянская― А если нет?

М.Шевченко― А они процитированы, я читал цитаты.

Н.Болтянская― А если не принесет он извинения конкретно?

М.Шевченко― Я сказал, как должны себя вести журналисты. Это, конечно, личная, позиция этическая. Я считаю, что объявить бойкот тем, кто выступил против этих журналистов, вот и всё.

Н.Болтянская― То есть, исключить их из новостей?

М.Шевченко― Я бы так сделал. Я не знаю, как сделают остальные – я бы сделал так. Пока вот эта фраза «Вам не нравится в думе – не бывайте…». Или как он там сказал, Володин?

Н.Болтянская― Ну, примерно так.

М.Шевченко― Пожалуйста, значит, не надо бывать в думе. Тем, кто поддерживает этот харассмент, пусть бывают в думе, работают в ней. Что за проблема-то? Это всегда вопрос личного выбора.

Н.Болтянская― Максим Шевченко, я напомню, гость программы «Особое мнение». Сейчас все-таки я хочу перейти к предвыборной кампании, о которой уже сказали, что грязнее не бывает или…

М.Шевченко― Грязнее – в отношении Грудинина не бывает. Это, пожалуй, превосходит по уровню грязи то, что делали в отношении Евгения Максимовича, когда Доренко зачитывал анализ мочи его, или школьный дневник, который попал ему в руки по федеральному каналу. Тогда казалось, что это вершина грязни. Но оказалось, что можно еще сделать шаг вперед… Не вершина – дно.

Н.Болтянская― А счета-то есть?

М.Шевченко― Счета… слушайте, это, политика. Счета – это, пожалуйста, к Памфиловой. Один ее заместитель говорит, что есть – и это транслируют все федеральные, каналы, — второй ее заместитель говорит шепотом, что нет претензий, и это уже не транслируют федеральные каналы, а сама они говорит, что «мне все надоело, претензий нет, с выборов не снимаем…».

Но, слушайте, счета, земля – это политика. Это может мне нравиться, не нравиться, но я это понимаю логически. Но публикация фотографий четырехлетних детей Павла Николаевича и публикация фотографий его любимой женщины с детьми вместе, скрытой камерой сделанные – это дно. Это не просто дно, а это называется «попутали берега».

Вот в свое время Владимир Владимирович Путин сказал фразу: «Мы росли на питерских улицах». Да, питерские улицы – это жесткое место, где счета не подготовил – получи! С землей что-то не так – схлопочи! Но детей и женщин и детей не трогают на питерских улицах. Я надеюсь, нас сейчас услышат какие-то сотрудники ФСО или ФСБ, которые, доложат президенту России о том, что от его имени делают те, кто хочет ему услужить.

Н.Болтянская― Только от имени?

М.Шевченко― Ну, я не знаю. Но это же его сторонники делают. Это же они публикуют скрытой камерой и обещают, миллион рублей – Габрелянов пообещал миллион рублей – за публикацию о личной жизни Павла Грудинина. Это как называется, Владимир Владимирович? Это такие правила на питерских улицах, что ли? На питерских улицах можно жестко себя вести, но не трогают маленьких детей и женщина – не трогают. Даже сами отмороженные бандиты не трогали никогда.

Н.Болтянская― Мы прервемся ненадолго.

Н.Болтянская― Мы продолжаем разговор с Максимом Шевченко…

М.Шевченко― Я даже больше считаю – что это, в принципе, направлено против Путина, возможно, специальный такой шаг.

Н.Болтянская― Кем?

М.Шевченко: Господа из «Единой России», которые сидят в думе, откровенно плюнули перед 8 Марта в лицо всем женщинам

―

Я не знаю. Возможно, теми, кто хочет, чтобы разговоры о личной жизни всех политиков, что я считаю абсолютно недопустимым, был начал в прессе – тот, кто открыл ящик Пандоры. Я понимаю, взрослый сын… Там Латвия, не Латвия — это, как говорится, мне не нравится, но это допустимые вещи, я считаю, в кампании, в политике. Про взрослых можно – счета, бизнес – проблем, нет. Но не трогать маленьких детей. Дети маленькие есть у всех, абсолютно, и частная жизнь, есть у всех. Это, значит, что открыл Арам Ашотович, чему он открыл ворота, чему он дал добро? О чем мы можем говорить.

Н.Болтянская― О полном отсутствии прайвеси.

М.Шевченко― Конечно! Но у меня-то есть этические правила. Я считаю, что нельзя трогать женщин и детей, а они – трогают. Значит, теперь по вопросу харассмента, я извиняюсь – их извинения должны быть максимально детальны, максимально подробны и максимально личностно конкретны.

Н.Болтянская― А по вопросу истории с тем, что вам кажется, так сказать, обнажением прайвеси?

М.Шевченко― Не кажется, а это фотографии были опубликованы четырехлетних девочек без разрешения родителей. Это, вообще, уголовное преступление. Мы же не говорим, что они использовали в предвыборном митинге Владимира Путина Алину, Загитову, правильно? Она же выступала. Сколько ей лет? 15 лет. Она несовершеннолетняя. Вот у меня вопрос к Элле, Александровне Памфиловой: использование выступления несовершеннолетней олимпийской, чемпионки в предвыборном агитационном мероприятии – это разрешено законом? Да или нет?

Н.Болтянская― Ну, я не знаю… на мой взгляд, это вопрос…

М.Шевченко― Это же не к вам вопрос, Нателла. Это вопрос к Элле Александровне. Счетами-то мы все, как говорится, занимаемся с большим удовольствием. Вот простой момент: выступление несовершеннолетней. Вперед!

Н.Болтянская― Сообщение от Алексис из республики Татарстан: «Не узнаю Шевченко. Прямо Навальный!»

М.Шевченко― Я не Навальный, я Шевченко.

Н.Болтянская― Я озвучила это сообщение, потому что, в общем, многие говорят, что предвыборная кампания…

М.Шевченко― Я знаю точно, я уверен точно, что если Путин узнает о той грязи…

Н.Болтянская― А он не знает?

М.Шевченко― Думаю, нет, конечно. Это не его уровень. Вот когда он узнает о той грязи, которую от его имени в этой кампании используют, о той отмороженности, я уверен, что он просто даст по башке, тем, кто это делает и тем, кто это организует. У меня нет сомнений.

Н.Болтянская― Каким образом это «по башке» должно, выглядеть?

М.Шевченко― По крайней мере , как минимум выговор, а как максимум… как у них там положено, в их чекистских и президентских структурах.

Н.Болтянская― Скажите, пожалуйста, вы пойдете на выборы?

М.Шевченко― Я, конечно, пойду на выборы.

Н.Болтянская― А нет ли у вас ощущения, что вы действуете, в рамках дозволенного вам?

М.Шевченко― Я не действую в рамках дозволенного. Я действую в рамках того, что считаю для себя нужным и возможным как гражданин, как избиратель, и как человек с определенными политическими взглядами и убеждениями.

Н.Болтянская― «В чем разница программ Сурайкина и Грудинина?» — спрашивает Валя.

М.Шевченко― Сурайкин – это просто спойлер, который что-то лепечет жалобно, и Сурайкина власть облизывает, Сурайкина власть поднимает и показывает. Такие, понимаете, репортажи идут по федеральным каналам, как «товарищ» Сурайкин к бюсту Сталина цветы носит. Я смотрел… не помню, какой был канал – то ли «Россия», то ли «Первый»: Сначала очень долго рассказывали о том, что у Грудинина какие-то новые счета – естественно, никаких цитат Павла Николаевича даже не было в эфире, об этом даже говорить нечего, — потом облизывали Сурайкин, как он возложил цветы к могиле Сталина, ему дали синхрон Сурайкину. Сурайкин сказал, что вот «мы коммунисты… левые…» и так далее. Потом, такие же очень позитивные были про остальных кандидатов.

Только про Грудинина идет просто такая чернуха… Потому что они хотят нарисовать ему 5-6%, а потом сослаться на то, что такое количество было черного пиара, понимаете, что просто он так и набрал. То есть они хотят уничтожить просто левого кандидата. Возможно, это политическая позиция…

Н.Болтянская― Они – это кто?

М.Шевченко― Я не знаю. У меня есть разные версии. Администрация президента возглавляет бывшим руководством СПС («Союза правых сил»), который Кириенко возглавлял. Возможно это сознательная политическая позиция — использование административного, скажем так, аппарата в политических целях, ультралиберальной экономики… Уничтожение социалистов, уничтожение левой партии. Ну просто политическая классовая ненависть к левым.

Н.Болтянская― Максим, несколько месяцев назад у меня же в эфире, когда вы объявили о своих политических симпатиях на предстоящих выборах.

М.Шевченко― О «Левом фронте», да.

Н.Болтянская― Скажите, пожалуйста, вы ждете от выборов каких-то сюрпризов? Я могу вас попросить ответить одним словом?

М.Шевченко― Да, конечно, жду.

Н.Болтянская― То есть, с вашей точки зрения, еще ничего не решено, еще не все разрешено?

М.Шевченко― Что вы называете сюрпризами? Все эти сюрпризы будут не на поверхности. Сюрпризы будут скрыты, скажем, под, спудом. Это будут знаки, которых надо будет расшифровывать.

Н.Болтянская― Кому?

М.Шевченко― Цифры для меня сюрпризом не будут, скорей всего. Потому что эта прямолинейная кампания, она нацелена на то, чтобы нарисовать Грудинину потом какие-нибудь оскорбительно низкие цифры, сославшись на то, что сами же ими организованный поток лжи якобы привел к тому, что он получил такие низкие цифры. Они хотят понизить ту обычную процентную планку, которую берут левые на выборах в России. Это их сознательная политика то ли согласованная, не знаю, со своими партнерами за океаном…

Н.Болтянская― С партнерами за океаном тоже сейчас не все гладко.

М.Шевченко― Да все у них гладко, поверьте, с партнерами за океаном. У нас есть две как бы силы: одни работают с демократами, другие – с республиканцами. И когда кого-то мочат… Вот за что мочат, допустим, Путина? За то, что он работает с Трампом, а не за то, что он работает с Америкой. Вот смотрите, Путина мочат СМИ, которые аффилированы с демократами.

Н.Болтянская― Но таких сейчас большинство.

М.Шевченко― В Америке это, конечно, доминирующая сейчас сила. Республиканская партия сейчас располагает чем – Fox News и в интернете она, конечно, сильно проигрывает демократам, потому что и НРЗБ и все остальные ресурсы – это, конечно, все демократические. Поэтому, естественно, это такая атака идет оттуда и именно по этой теме.

Н.Болтянская― Роман задает вам вопрос: «Очередной хороший царь и плохие бояре – не кажется ли вам, что эта инвектива уже умерла?»

М.Шевченко― Я не говорю, что царь хороший. Он просто заявлял ряд публичных этических позиций. Питерские улицы – это очень серьезное заявление. Не знаю, как для кого, но для меня это очень позитивное заявление. Я знаю правила на улицах. На улицах есть определенные правила. Они жесткие, но там есть определенные рамки, как говорится, берега, за которые не выступают. В этой кампании за эти берега явно вышли. Знает ли он об этом – тот, кто рос на питерских улицах? Это мой главный вопрос?

Н.Болтянская― Алан задает вопрос: «С какой целью Путин посвятил значительную часть своего послания достижениями России в области вооружений?»

М.Шевченко― Это был сигнал американцам.

Н.Болтянская― О чем?

М.Шевченко: Сурайкин – это просто спойлер, который что-то лепечет жалобно, и Сурайкина власть облизывает

―

Есть две версии. Первая версия, что это сигнал американцам о том, что мы сильные, и мы готовы отстаивать свои геополитические интересы. Вторая версия – это для того, чтобы республиканцы протолкнули партнера. Республиканцы протолкнули через конгресс дополнительный военный бюджет, сославшись на ракеты с ядерным двигателем, которые где-то там летают, судя по мультфильму, вы Южной Атлантике. Вот две версии. Обе рабочие.

Н.Болтянская― А нет у вас ощущения, что история с грядущим нападением на нас – это всегдашняя пугалка.

М.Шевченко― Я просто не понимаю, зачем нападать на нас. Я сейчас много езжу по стране. Я вижу, что всё крупное производство принадлежит иностранцам или людям, которые имеют иностранные паспорта. Я вижу, что труды крупнейших заводов и деньги, которые они зарабатывают, выводятся, как правило, за границу, поэтому, о чем можно говорить? Чего нападать, когда почти вся промышленность страны контролируется оттуда?

Вот, допустим, был я в Красноярске. Там такой есть крупный микро… макромиллиардер, олигарх Мельниченко. Его состояние 17,5 миллиардов. Ему принадлежат угольные, разрезы и одновременно, конечно, ЖКХ. ЖКХ всего Красноярского края, которое потребляет весь этот уголь, который на этих разрезах добывается. Естественно, это ЖКХ изношено на 60%. Даже говорить, не надо, что он совершенно не ремонтируется и не модифицируется. Не надо даже лишний раз рассказывать, что этот угольный разрез отравляет воздух, воду и природу Красноярского края. Что Китай, переходящий на российский газ, который Китая продается по 80 копеек, а российским гражданам по 4.20, отказывается от угля, потому что создает смог.

Но у нас по-прежнему будут топить углем, потому что это выгодно олигархам. Народ задыхается, народ говорит, что дети болеют, что онкология растет, но если это приносит доходы человеку, который на яхте стоимостью в 400 миллионов долларов катается где-то там, в районе Сейшел, то значит, это всё будет так. Зачем воевать с такой страной? Она и так им принадлежит тем, кто живет там, она не принадлежит тем, кто живет здесь.

Н.Болтянская― Когда рабочие одного из заводов Ростовской, области объявили о том, что им не хватает на еду в 62-м году, в них начали стрелять – известная история.

М.Шевченко― Нет, секундочку. Это не совсем было так. Это не совсем рабочие и не совсем так. Объявили – не еду… Это был митинг перед обкомом партии…

Н.Болтянская― Новочеркасск.

М.Шевченко― Да, конечно, Новочеркасск. И не одного завода, а нескольких заводов. И это, конечно, было преступление Хрущева, разумеется. А что?

Н.Болтянская― Вопрос к вам вот какой: На сегодняшний день волнует кого-то всерьез положение рядового рабочего – колхозников нет, — дольщиков…

М.Шевченко― Колхозников никаких практически нету. Я много езжу за рулем по России. Это ледяная пустыня, в которой только обезлюдевшие села, черные, дома стоят. Вот едешь вечером – и просто вечером нигде огонька нету. Вот я был в Ярославской, Владимирской области. Ездил не по главной трассе, а по маленьким дорогом, которые я очень хорошо знаю – Центральную Россию. Вот едешь, 7 часов вечера – ни огонька нет в этих избах. Вокруг городов стоят дачники. Дальше – уничтожены колхозы, совхозы. Потом – раз! – какой-нибудь завод цементный или еще что-то. Да, там живут.

Н.Болтянская― Градообразующие предприятия.

М.Шевченко― Какой-нибудь моногород. Но он принадлежит не тем, кто там работает и не государству, а какому-то бенефициару, который живет за границей далеко, и счет его тоже где-нибудь на Каймановых островах или где-нибудь еще.

Н.Болтянская― Вставай проклятьем заклейменный?

М.Шевченко― Ну, разумеется, Нателла, вы, наконец-то, понимаете…

Н.Болтянская― Нет.

М.Шевченко― Ну, значит, поймете потом. Может, у вас другая классовая или политическая позиция. Не вставай, просто вернуть страну народу.

Н.Болтянская― Большевики об этом как говорили, сколько говорили!..

М.Шевченко― Нателла, при чем тут большевики? И большевики вернули народу страну.

Н.Болтянская― Ценой лагерей?

М.Шевченко― Слушайте. Не выдумывайте, пожалуйста. Столыпин с 6-го по 8-й год повесил почти 6 тысяч человек без суда и следствия. Крестьянам даже адвокаты не полагались. Их даже фамилии не вписывались. Эти были показательные казни публичные: расстрелы и повешения. Это были порки публичные народа.

Н.Болтянская― 6 тысяч?

М.Шевченко― Около 6 тысяч.

Н.Болтянская – В 37―м около миллиона было расстреляно.

М.Шевченко― Ну, 37-й, 38-й годы – это было преступление молодой революционной нации. В истории каждой революционной нации, а их три таких нации было…

Н.Болтянская― На 20-м году?

М.Шевченко― Была французская, американская и советская… В истории каждой молодой нации был террор. Потом наступили эпохи, демократии и гуманизма…

М.Шевченко: Про Грудинина идет чернуха, потому что хотят нарисовать ему 5-6%, а потом сослаться на черный пиар

―

Давайте на этом месте сделаем паузу для новостей. Максим Шевченко, гость программы «Особое мнение». Мы продолжим через несколько минут.

НОВОСТИ

Н.Болтянская― 19 часов и почти 35 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите YouTube-канал «Эхо Москвы». У меня в гостях Максим Шевченко. Меня зовут Нателла Болтянская.

Очень много вопросов в духе: «Так когда же у нас наступит эта эпоха?»

М.Шевченко― Какая эпоха?

Н.Болтянская― Ну как? Всеобщего счастья, всеобщего братства.

М.Шевченко― Над этим надо работать. Надо вернуть сначала страну народу, причем мы сейчас находимся не в начале XX века, поэтому та ненависть, допустим, к людям, занимавшимся бизнесом, которая тогда была… потому что разница между положением крестьян, которые занимали около 80% населения страны и остальной часть населения была чудовищной. Для 80% голод до революции был постоянным спутником. Богатейшие русские губернии, которые вырабатывали хлеба больше всего, постоянно становились предметом голода: Самарская, например, и так далее. Почему? Потому что хлеб был главным экспортным товаром, как сейчас нефть и газ, по-моему.

Н.Болтянская― А при социализме такого не было?

М.Шевченко― Нет, при социализме такого не было. Социализм впервые, решил – да, с ошибками, с трагедиям. Впервые проблема голода была решена в 30-е, 40-е годы. Как это ни странно звучит, но это так. Механизация, концентрация хозяйств, введение тракторов, создание МТС особенно – это было такое изобретение…

Н.Болтянская― Что же он рухнул, социализм, если он такой сильный, был?

М.Шевченко― Слушайте, каждая система переживает кризис. В 29-м году в США было 7 миллионов безработных, и все ждали революции.

Н.Болтянская― Так они же не рухнули.

М.Шевченко― Потому что явился Кейнс и Рузвельт, потому что американцы – патриоты своей страны. Потому что они не побежали к товарищу Сталину за подачками или еще к кому-то там, не стали продавать на свою страну направо и налево, а собрались, нашли в себе силу и преодолели этот страшный кризис, который был для Америки чудовищным. Он был гораздо страшнее, чем кризис конца 70-х. Был голод для огромного числа американцев. Это описано все в американской классике, великой литературе.

Ничего, нашли в себе силы, потому что они любят свою страну. Потому что правящие элиты… Там нашлись люди, подобные Кейнсу или подобные Рузвельту, которые внутренне чувствовали свою ответственность перед страной. Тот же Линдон Джонсон, который тогда поднимался от Демократической партии, и который потом так замарал свое имя во Вьетнамской войне. Но он был тогда человеком, от народа, кандидатом от народа.

Но здесь партийная элита оказалась бесхребетной, либо беспомощной, либо подумали: А почему бы нам свои, карманы не набить сейчас за счет народа? Национальных идей у них никаких не было. Себя они чувствовали начальниками, как и сейчас эти современные себя чувствуете?

Н.Болтянская― Это вы про любовь Брежнева к цацкам говорите?

М.Шевченко― Да, Галя Брежнева со своими плясками на столе. Вон есть фотографии есть, когда она плясала с цыганами, юбку задирая. В интернете все есть. Эта их безумная роскошь жирная, золотая. И не нашлось никого, кто бы…

А народ советский, который выиграл войну, выжил, просто верил, что начальство заботится о нем. Он даже не мог себе представить, что начальство – это полные подонки или трусы будут, которые просто просрут бездарно то, за что были заплачены миллионы жизней. Я же не говорю, что там… коммунизм… Дело не в коммунизме. Это была идеология, которая оформляла национальное движение русского народа. Наша нация возникла в 17-м году. Это мучительное, кровавое рождение нации. Вы знаете такого великого американского режиссера Гриффита? Вы же образованный человек.

Н.Болтянская― Да.

М.Шевченко― Вот у него есть фильм, первый большой фильм «Рождение нации». Это страшный фильм, который называли расистским, жестоким… Это немое кино. Кто не видел, посмотрите Гриффита. Вот рождение американской нации – это гражданская война и послевоенное время. Это кошмар. Это террор на Юге. Вот что к югу от реки Потомак, уже Вирджиния и дальше туда – там Линкольна считают просто хуже Гитлера до сих пор. Там вспоминают его приказ, что армия северян, которая всегда вела войну там, на Юге, имеет право убивать, насиловать любого южанина, который заподозрен в поддержке армии конфедератов. Так они и пришли, туда.

Когда мы говорим про террор молодых наций, мы когда-нибудь задавались вопросом, сколько американцев было на стороне короля Георга в гражданскую войну первую во время революции, что с ними стало?

Н.Болтянская― Нет, не задавалась.

М.Шевченко― Вот Джордж Вашингтон, первый президент. Вот Франклин, Джефферсон, Адамс, Мэдиссон – великие люди, отцы-основатели, всё… А те, кто был на стороне, Англии – это же была половина. Сколько из них были убиты, сколько из них были подвергнуты террору? Сколько из них должны были уехать из страны…

Н.Болтянская― Террор как неотъемлемое свойство молодой…

М.Шевченко― Конечно, в этом трагедия, потому что молодая нация отвергает предыдущие политические юридические системы… Плох был Людовик XVI, хорошо был Людовик XVI, но к концу, роялистской Франции смертная казнь, она была эксклюзивом… И они создают новые юридические нации…

Н.Болтянская― Максим, давайте к современности. Одна из террористических организаций в Сирии объявила, что она сбила российский самолет, обстреляв его при заходе на посадку из пулемета.

М.Шевченко― Пусть показывают видео. Чего мы будем верить каким-то заявлениям, которые просто пиарятся… Сбили – покажите, видео.

Н.Болтянская― Власти Великобритании объявили, что бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь отравлены с целью убийства нервнопаралитическим, газом. Заказчики пока неизвестны. Однако даже без расследования многие считают заказчиком Россию. Как вы думаете, почему?

М.Шевченко― Потому что так проще всего – считать заказчиком Россию. Чего долго думать? Если убили бывшего полковника, то кто же еще? Конечно, Россия. В разгар президентских выборов накануне чемпионата мира кому же еще может прийти в голову самой себе осложнить жизнь, что вот убить именно сейчас? Вот не год назад или не через год, а именно перед путинскими выборами и перед чемпионатом мира по футболу, чтобы господин Джонсон – по-моему, Джонсон вот этот их рыжий министр иностранных дел? – сказал, что «мы можем не поехать в Россию».

М.Шевченко:Люди доведены до отчаяния, понимают, что в судах им не найти правды. Их запугивают, к ним присылают братков

Конечно, только Путину, естественно. Конечно, кому же еще? Это самое такое тупое пропагандистское предположение. Более сложные предположения о том, чтобы его убили, чтобы подставить — ну, это конспирология, конечно. Естественно, самое простое – что это сделал Путин, самое достоверное. А уж более сложное – что это сделали англичане, чтобы подставить Путина, что это сделали конкуренты этого, полковника, чтобы его убрать, потому что он слишком много знал: у него наверняка были какие-то дела по бизнесу; что это с делали его хозяева, которым он продался для того, чтобы его теперь тоже убрать, потому что он им не нужен, например – это конспирология.

И я считаю, что все версии допустимы, и версия, честно говоря, что это сделала Россия, она, конечно, после того, как убившие Зелимхана Яндарбиева пошли потом заниматься шопингом, и их взяли на пляже – мы, конечно, можем представить, что любая тупость возможна в этой ситуации. Но она слишком тупая, честно скажу. Она слишком невыгодна России, чтобы был этот скандал с отравлением и убийством.

Н.Болтянская― Максим Шевченко у нас в гостях. Как вам нравится история с реестром коррупционером? Вы одобряете такую…

М.Шевченко― Кто этот реестр составляет? Я, вообще, не одобряю эти проскрипционные списки. Они носят слишком субъективный характер. Кто определяет? Если это реестр коррупционеров, кто арестован за коррупцию и тех, кто уже получил приговор – ну, это одобряй, не одобряй — чего тут? Заходишь на сайт прокуратуры…

Н.Болтянская― Нет, там речь идет о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

М.Шевченко― Это нормально. А что?

Н.Болтянская― А что нормального-то? Если есть коррупция – пусть будет суд. А утрата доверия – это не потрогать…

М.Шевченко― Тут вы права, утрата доверия – это внутреннее дело корпорации. Потому что мало ли, почему утрата доверия. Может быть, она утратила доверие – девушка – что по морде дала начальнику, который ее лапал…

Н.Болтянская― Опять двадцать пять!

М.Шевченко― Ну, мы же уже ученые. А куда нам деваться. Как говорится, кто не хочет в думе — пусть не ходит, не работает, кому страшно там работать. Нам ничего не страшно, честно вам скажу, потому что берега попутаны полностью. Поэтому да, утрата доверия. Такая вот утрата доверия. Что тут комментировать?

Н.Болтянская― Скажите, будь вы работодателем, принимая себе на работу человека, будете смотреть в эти, как вы их назвали, проскрипционные списки?

М.Шевченко― Если это ответственная работа, связанная, с какими-то закрытыми делами… Я знаю, при приеме на работу в банк, безусловно, смотрят. И это, мне кажется, разумно, с точки зрения внутренней безопасности.

Мне хотелось бы поговорить о том, о чем мы редко говорим, но чему надо посвящать много времени. Вот о дольщиков. Я, когда был в Дагестане, ко мне обратились дольщики. Я об этом упоминал в прошлой программе. Дольщики из Дербента из ООО «Эхтибар», которые не могут найти управу на депутата Государственной думы, Мурада Гаджиева, который стоит дважды, по их версии, за обманом их… Там порядка 70 человек, которые в частном порядке суды выигрывают, проигрывают… люди потеряли огромные деньги. И у них просто полная, как говориться…,апатия. Они не верят, что они могут найти какую-то правду. Этот Мурад Гаджиев сидит в дому с 11-го года. За это время, у него не было практически ни одного законодательного иска. Но при всем при этом он вхож как бы во все эти структуры и элиты такие.

Н.Болтянская― И что вы предлагаете?

М.Шевченко― Я просто хочу, чтобы эта информация была озвучена. Я предлагаю заниматься вопросами социально обездоленных в России. Таких дольщиков по всей стране очень много. Про этого, Мурада Гаджиева все время делали запросы от «Справедливой России», но руководство партии власти на это, естественно, не реагирует. Я просто считаю, что надо реагировать на такие, вещи.

Н.Болтянская― Если Путин узнает, будет легче?

М.Шевченко― Я не думаю, что Путин будет заниматься такими вещами, а вот если прокуратура займется этими делами, и если Владимир Абдуалиевич Васильев к этому привлечет свое внимание – я передал ему справку, когда мы встречались по этому вопросу… еще раз просто говорю, что я просил бы заняться этим вопросом. Люди доведены до отчаяния, и они понимают, что в судах им не найти никакой правды. Их запугивают, к ним присылают каких-то братков, которые говорят: «Сидите, не вякайте». Им говорят: «Вы живите в этом здании…». Они говорят: «Это здание аварийное, там нельзя жить. Мы платили совсем за другое жилище». Такая ситуация по всей стране.

В то время, когда вы собираете митинги с ликующим, хоровым пением, понимаете, в поддержку, как говорится… ваша любовь и, как говорится… обожание властителя…

Н.Болтянская – Я― нет.

М.Шевченко: Прямолинейная кампания нацелена на то, чтобы нарисовать Грудинину какие-нибудь оскорбительно низкие цифры

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Я обращаюсь к части тех, кто нас, слушает. …То знайте, что по стране сотни тысяч людей, миллионы живут в ситуации обездоленности, социальной брошенности. Они не знают, где найти суд. У них нет, этого суда. И гроздья гнева вызревают, поверьте.

Н.Болтянская― Максим Шевченко в программе «Особое мнение» в эфире «Эха Москвы». Спасибо большое! Я надеюсь, что вы доложите развитие ситуации в следующий раз…

М.Шевченко― Кому докладывать? Мне некому докладывать.

Н.Болтянская― Слушателям «Эха».

М.Шевченко― Это обязательно.

Н.Болтянская― Спасибо!