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А. Плющев― Программу эту можно смотреть на канале Ютуб, радиостанция «Эхо Москвы». Слушать, разумеется, также смотреть в Сетевизоре и на канале RTVi. Здесь Дмитрий Глуховский, писатель. Очень рад видеть. Добрый вечер, Дмитрий.

Д. Глуховский― Привет.

А. Плющев― Смотри, та история, которая разворачивается с Сергеем Скрипалем об отравлении в Лондоне. Уже не первое в Великобритании нашего бывшего разведчика, перебежчика и так далее. Тянет ли она на детектив? И можно ли на ее основе сделать какой-нибудь боевик.

Д. Глуховский― Вся наша жизнь с этой партией, с этим правительством тянет на один сплошной детектив. И я бы сказал даже фильм такой типа «Однажды в Америке». Или не «Хороший, плохой, злой», но именно…

А. Плющев― «Крестный отец».

Д. Глуховский― Про становление мафиозной группировки.

А. Плющев― «Острые козырьки».

Д. Глуховский― Хотя там тоже в какой-то момент Черчилль нанимает главного героя.

А. Плющев― Ты не досмотрел до конца последний сезон. Он баллотируется в парламент и выигрывает.

Д. Глуховский― Зачем ты мне рассказал сейчас. Я как раз на русской княжне срезался, когда она стала соблазнять всячески и подвергала каким-то психоэмоциональным испытаниям. Но, конечно же, да. И понятно в целом складывается логичная картина на самом деле. У меня никакого внутреннего сомнения, протеста и вопросов даже не вызывала история с 400 килограммами кокаина, которые бортом авиаотряда «Россия» предположительно…

А. Плющев― К этому еще придем. Если позволишь, про историю в Лондоне все-таки.

Д. Глуховский― Это не самая интересная история из тех, которые случались в Лондоне. Дело в том, что в Лондоне случались истории и поинтереснее.

А. Плющев― Например.

Д. Глуховский― Дело в том, что недавно портал BuzzFeed, который занимается расследованиями всякими, в том числе он запросил у полиции Вашингтона материалы по расследованию о смерти Михаила Лисина.

А. Плющев― Я помню, была история.

Д. Глуховский― И на 30 страниц доклад, из которых 29 было выморено черным. Сказали, что это засекречено. Хотя по официальной версии он упал, ударился. И так 85 раз с ним произошло. Изначально говорили о том полицейские, что его забили до смерти.

А. Плющев― Это источники говорили. Источники BuzzFeed.

Д. Глуховский― Полиции. Да, потом это все было засекречено. Это одна история. Но BuzzFeed внимательно следит за тем, что связано с мафиозно-разведывательной деятельностью нашего государства. Его это очень интересует, давно специализируется на этом. И интересная история произошла в Лондоне году, по-моему, в прошлом, позапрошлом. Буквально нашел имя и фамилию человека – Гарет Уильямс, 31-летний работающий на британский главный штаб связи, что-то такое. Связанный с МИ-6. И участвовавший как здесь сказано, работавший по России. Что случилось с этим человеком. Этот человек был обнаружен в своей квартире, на столе у него были разложены компьютер, здесь лежал айпед, два телефона. Было включено отопление на полную мощность. А сам человек голый лежал внутри спортивной сумки. Его нашли в полуразложившемся виде. Было трудно сказать, почему и от чего он умер. Предположительно умер от того, что задохнулся внутри сумки. Что сказала британская полиция? – несчастный случай. Человек сам забрался, голый, застегнулся. Разложил компьютеры. То есть британская полиция очень не любит придавать огласке инциденты, связанные с вероятным устранением российскими спецслужбами каких-то людей на территории Британии. Потому что, видимо, это приводит к каким-то дипломатическим последствиям. Вынуждает их реагировать.

Д.Глуховский: Вся наша жизнь с этой партией, с этим правительством тянет на один сплошной детектив

Как было в случае с Литвиненко и как происходит сейчас, когда Борис Джонсон должен реагировать каким-то образом. Обещать санкции. Клясться, что никто не приедет из их бюрократов к нам на ФИФА. Мы ставим их достаточно часто в неловкое положение. Но тут кто-то помрет, то там. И с Георгия Маркова эта традиция убивать людей в Лондоне при помощи ядов и наших граждан и не наших, а BuzzFeed предполагает, что это все-таки наших рук дело. Потому что британская разведка могла что-нибудь сделать и менее показательное и изощренное. Тем более что это был человек, сотрудничающий с ней. То есть налицо активная деятельность предположительная отечественных спецслужб по часто демонстративному устранению, в том числе при помощи ядов либо перебежчиков, либо людей, каким-то образом с раздевательной деятельностью связанных. Работающих по России. И с Россией.

А. Плющев― Я слышал еще другую версию.

Д. Глуховский― Человек, который залез, тот факт, что полиция говорит, что он сам залез в сумку, застегнулся, там умер. И там еще включил отопление побольше, чтобы все яды, которые в нем были, разложились. Снотворные вещества. Это говорит о том, что не хотят в принципе это все расследовать. Но каким-то образом, конечно, на наших отношениях сказываться должно. И то, что мы себя вечно изображаем отверженными, униженными, оскорбленными, недопонятыми, окруженными врагами, осаженными крепостями.

А. Плющев― Есть и другая версия, что его нарочно отравили, еще так главное показательно. С использованием нервно-паралитического газа. Но могли бы каким-то таллием отравить. Это перед выборами специально.

Д. Глуховский― Всегда наши кагэбэшники говорят и оплаченные ими журналистские подстилки им вторят. Однозначно это всегда происходит. Убили Политковскую – это провокация американцев и пятой колонны для того чтобы подставить Путина, потому что это недалеко было от путинского дня рождения. Между путинским и рамзановским. Убили Бориса Немцова, практически на лобном месте казнили человека показательно, все камеры ФСО отвернуты в другую сторону. Никто ничего не видел. Все эти дежурные, притворяющиеся киргизскими дворниками подполковники федеральной службы охраны, службы безопасности президента, которыми просто кишит это все. Так случайный человек мне кажется и не долетит до середины Днепра в этом месте. Конечно это сакральная жертва. Одновременно все подряд телепузики наши начинают говорить про сакральную жертву. Писать у себя в своем гребаном твиттере, которых надо лишить, конечно, пусть они в какую-нибудь «Чебурашку», «Мурзилку» или какой-нибудь отечественный мессенджер конверсионный все это пишут. О том, что конечно это сакральная жертва. И потом не находят, разумеется, заказчика, даже всех исполнителей. И немножко идет вброс, что мы-то никогда бы на это не пошли. Но мы-то Бориса бы Немцова у Кремля, ну, не так бы показательно. Но тот факт, что никого не находят, однозначно говорит о том, что это в интересах власти все делается. А не в интересах какой-то пятой колонны или каких-то западных и прочих инфильтратов. Или ЦРУ или Капитолийского холма. Или кого угодно. Ну и поэтому та же самая история. То есть чуть что, как только у нас кого-нибудь отравят или показательно убьют – сразу всякие представители свинарника начинают кричать о том, что разумеется это под выборы, это против нас. Мы бы никогда. Да когда мы устраняли наших перебежчиков. Да никогда. А если их убили, то так им и надо. Начинается обычная наша шиза. Интересно просто, с какой скоростью и частотой событие, показывающее полное сращение оргпреступности и разведслужб, то есть именно надежный тандем, который фактически сейчас свои методы управления распространяет на весь бюрократический аппарат, насколько все эти события ложатся в эту мозаику. И насколько гармоничная картина из этого всего вырисовывается.

Д.Глуховский: Полиция Британии не любит оглашать инциденты,связанные с вероятным устранением нашими спецслужбами людей

А. Плющев― Да, понимаю. Может быть это та картина, которую нам хотят нарисовать. Те враги, которые хотят Россию очернить, так сказать. Черными красками изрисовать. Ты тут…

Д. Глуховский― Черной ваксой.

А. Плющев― Делаешь некоторую связку такую с другим сериалом «Макмафия», который только что прошел у нас. Я вообще думаю бросить их смотреть, потому что сногсшибательных сюжетов настолько много и в жизни они гораздо интереснее.

Д. Глуховский― Проблема в том, что если ты сюжеты с государственным самолетом, который возит кокаин, в сериал впишешь, скажут, что так не бывает. Это клюква. Так нельзя. Медведь с балалайкой будет сидеть за штурвалом, понимаешь. Ну, нет, или как любят в «Южном парке» показывать, — на одноколесном велосипеде медведь дрессированный как из цирка. В ушанке. Но выясняется, что видимо, да, в ушанке и да, 400 килограммов. И правительственный авиаотряд «Россия», нет, это не мы, это вражеский фотошоп. И прочее.

А. Плющев― Ну так вот, если у нас такое невероятное событие, что не президентский, патрушевский самолет из спецотряда летного спецотряда «Россия» возил наркотики сотнями килограммов, ты веришь в это?

Д. Глуховский― Ну конечно. И причем из Аргентины. А что они из Венесуэлы возят, можешь себе представить. Или из Колумбии. С Венесуэлой такие братские отношения, что мне кажется 400 килограммов это просто ерунда какая-то. Там должно такое у нас в посольстве происходить. Партия нон-стоп просто. Нас с ними сплачивают теперь наши инвестиции в их контрреволюционное будущее. И контракты, они как-то должны за это все нам отплачивать. У них очень красивые женщины. Они все время побеждают в конкурсе «Мисс Вселенная». Но боюсь, что этого недостаточно.

А. Плющев― Официальный представитель МИДа Мария Захарова в личном письме мне… Публично-личном письме мне рассказала, что дипломаты это те люди, у которых честь и достоинство стоят на первом месте.

Д. Глуховский― Когда-то это было, она вспоминает свое детство. Время, когда она еще не пришла в МИД. Потом она пришла в МИД, и все перевернулось. Дело в том, что дипломаты в советское время действительно, то есть можно говорить о том, что Сталин ввел первым уголовные методы менеджмента, сделал ставку на блатэлемент в противовес политическим диссидентам. Репрессированным, врагам народа, белогвардейцам, сомневающимся, а также всем тем, кого просто замели на всякий случай, потому что необходимо был рабский труд для реализации сталинской модернизации. Индустриализации. Сталин сделал ставку на уголовников. Уголовники это у Солженицына, у Шаламова и во всей классической литературе про лагеря всегда находились в привилегированном положении. И более того, происходило сращение тюремной администрации везде и уголовного элемента. И культура уголовного элемента блатная заражала собой администрацию. И дальше распространялась по вертикали. При Хрущеве и при Брежневе и Андропове я бы сказал, что ставка на уголовщину немножко замедлилась и стилистика уголовная управления государством тоже немножко вышла из оборота. Это была все-таки советская идеологизированная бюрократия. Но потом, года примерно с 99-го мафиозные методы менеджмента снова вошли в моду. И вместо того, чтобы бороться с организованной преступностью власть взяла ее, во-первых, под крыло, потому что таким образом позволяла себе контролировать всю теневую часть экономики.

А. Плющев― А кто кого на самом деле взял под крыло?

Д.Глуховский: С Венесуэлой такие братские отношения, что мне кажется 400 килограммов это просто ерунда какая-то

Д. Глуховский― Дело в том, что просто силовой ресурс у спецслужб был гораздо выше и административный рычаг, чем у каких-либо организованных преступных группировок. Их просто интегрировали на правах младших партнеров. Но дело в том, что в отличие от уголовного мира, который обладает очень сильной настоящей в антропологическом смысле слова культурой, исчерпывающей мифологией, мироописанием, своей историей, своим языком, культурой. И блатняк, феня – все эти вещи. И главное – кодексом чести и ценности и кастовой системой. В тот момент, когда официальная культура бюрократическая, которая была, в том числе у силовых органов, в том числе у КГБ, распалась, потому что все, во что они верили, — было отменено. И люди в какой-то момент просто стали заниматься бизнесом. Уголовный мир подпольный заразил своей культурой, то есть дал этим людям вседозволенность, которая им там была нужна. Потому что с законом им было тяжеловато жить и в рамках его оперировать. Я говорю сейчас о силовых органах. Но они заразили своим менталитетом их. Своим языком, своей культурой. Понятиями, всеми попытками блатоваться на международной арене и так далее. И от первого лица государства до представителей ГД и теперь уже это уходит через элиту культурную, телеведущих обратно как бы в народ, язык подворотни, манера поведения подворотни, хабальство. Выноса ведра с дерьмом в студию. Избиение людей в прямом эфире, использование практически лагерной фени в эфире телевизионных каналов. И теперь как последняя стадия этого разложения – превращение МИДа, который был предельно формальный при советской власти, когда бы у власти у нас ни находились уголовные элементы, потому что Джугашвили в принципе уголовник. МИД при этом всегда был предельно формален. Предельно церемониален. Предельно ритуализирован. И, конечно, дипломаты советские были люди высокой культуры, воспитания и знатоками этикета и так далее. Невообразимо было при советской власти как и в принципе при ранней ельцинской власти, чтобы дипломаты, министр иностранных дел, чтобы хабалили. Как сейчас. Чтобы он под микрофоны называл представителя саудовской монархии дебилами, чтобы Мария Захарова отчебучивала в ежедневном режиме просто какого-то кабацкого уровня шутки, унижала вслух наших партнеров или конкурентов. И понятно, что когда этот этап нравственного разложения доходит до МИДа, можно только представлять себе, что давно там уже случилось. В каком состоянии находится мораль и нравственность в силовых органах. Я думаю примерно в таком же, в каком состоянии находится тело британского эксперта, застегнутого в сумку через несколько дней лежания в теплом помещении. Примерно также. И это, конечно, все печально. Поэтому выпадает ли из этого контекста, удивляет ли новость про то, что кто-то где-то мог заниматься контрабандой наркотиков, используя самолет. Да почему, это наоборот ложится. Секундочку. А не находили ли у нас, история о том, как семья генерального прокурора была в партнерских отношениях с людьми с Кущевки. Были такие расследования. И находили эти связи. Они могут все, что угодно говорить, отрицать, но соучредителями одних и тех же компаний люди, которые просто душили, уничтожали, в том числе несовершеннолетних детей и люди, которые дослужились до высшей стадии иерархии в надзорном ведомстве, — были. Это разве не ужас. А то, что зам. председателя Следственного комитета имеют какие-то деловые взаимоотношения с главным вором в законе, королем преступного мира Шакро Молодым. Было? – было. А то, что Росгвардия охраняет преступных авторитетов и вступает в перестрелку из-за конфликта на парковке в Москва-сити. Было? – было. Ну и так далее. Это все в принципе звенья одной гребаной цепи.

Д.Глуховский: Невообразимо было при советской власти и при ельцинской, чтобы дипломаты хабалили. Как сейчас

А. Плющев― А вот еще…

Д. Глуховский― Кусочки одного гребаного пазла.

А. Плющев― Ты знаешь об этом, может быть, некоторые слушатели даже не успели услышать в новостях. Прокурор Мюллер, который в Америке расследует все русское вмешательство в выборы, нашел связного между Кремлем и Трампом. Это муж подруги и заместительницы предполагаемой дочери Путина Екатерины Тихоновой. Встречался он…

Д. Глуховский― Шамалов?

А. Плющев― Нет, муж подруги. То есть у нее есть подруга. Она же заместительница ее по «Иннопрактике». У нее есть муж. Этот муж встречался с одним из спонсоров кампании Трампа. На Сейшелах. Пока ничего дальше не выяснили, но встреча такая была. Тоже сюжет.

Д. Глуховский― Много сюжетов. И на самом деле я считаю, что просто ошибочно думать, что в тот момент, когда малиновые пиджаки сменились на Бриони, произошла какая-то глубинная личностная ценностная моральная перестройка. Ничего не произошло. Те же самые люди с теми же самыми представлениями о прекрасном, о допустимом, недопустимом. Управляют нами и по большому счету теми же самыми способами. То есть у нас 90-е как начались, так они не заканчиваются. У нас страна разбитых фонарей продолжается. Со всей присущей стилистикой. И со всеми вытекающими отсюда выводами.

А. Плющев― Почему-то в голову пришло. А дети этих людей ответственны за то, что делают их родители?

Д. Глуховский― Дети никогда не в ответе за то, что делают родители. И более того, есть определенная надежда на то, что эти дети, которым родители обязательно постараются…

А. Плющев― Например, дети генпрокурора Чайки я просто вспомнил.

Д. Глуховский― Это конкретно. Я не стал бы здесь однозначно комментировать. Я читал, разумеется, и видел расследование про Чайку. Но непонятно, где здесь влияние заканчивается отца и начинается инициатива детей. Поэтому здесь рассуждений пока делать не готов. Оценок давать. В принципе хочется надеяться на то, глядя на этих детей понимаешь, вообще глядя на детей нашей элиты понимаешь, что, слава богу, природа чуть отдыхает, поднапрягшись с поколением, которое сейчас у власти, 60-летнее.

А. Плющев― Например, а кто есть хороший, которые не похожи.

Д. Глуховский― Хороших нет. Но есть малахольные. И, конечно, мамы и папы хотят всучить им страну. Хотят создать новую…

А. Плющев― И руки у нас слабенькие…

Д. Глуховский― …аристократию. Надежда на это.

Д.Глуховский: Если ты сейчас головорезов старой закалки, кгбэшников и вояк, не построишь, то тебя самого уничтожат

А. Плющев― Сейчас Елизавета Пескова пожаловалась на кибербуллинг. Только что. Она сказала, что ее преследуют в сети каждый день. Что ей пишут за то, что она является дочерью пресс-секретаря президента. Она не упоминает это, но дает понять. И выливают злость всю на нее. И, в общем, очень некомфортно себя чувствует.

Д. Глуховский― Она, честно говоря, меня из всех этих персонажей в меньшей степени раздражает. Ну, девочка, господи. Забрали, выдернули из Парижа, где ей хорошо жилось. В конце концов, почему Елизавета Пескова не имеет право жить в Париже.

А. Плющев― Каждый у нас в стране имеет право жить в Париже. Абсолютно каждый.

Д. Глуховский― И уезжать и приезжать. И зря ее дернули оттуда. Хорошо она там себе вполне жила. Развлекалась и, может быть, если бы она вернулась не по принуждению, а добровольно через какое-то время, то есть у меня такая была мысль и надежда, что те дети, которые там выросли, интегрированы…

А. Плющев― Такие как Лиза Пескова могли бы…

Д. Глуховский― Николай Чоулз. Другой сын Пескова. Еще один ребенок у него есть более проблемный.

А. Плющев― Из Великобритании.

Д. Глуховский― Немножко более проблемный. Что может быть через какое-то время бы, разумеется, не будучи настроенными настолько параноидально по отношению к Западу, в частности потому что там прошла их молодость. Как мы приглашали к себе учиться детей из Африки и потом вербовали в наши разведорганы.

А. Плющев― У нынешних недвижимость вся на Западе, родственники все на Западе. А все равно вся параноидальность-то присутствует.

Д. Глуховский― Конечно. Очень интересно, мне было дико интересно смотреть обращение Путина на озверевшие аплодисменты совершенно практически в сталинском ключе, когда люди боятся первым прекратить аплодировать. А главное – как они смотрели, как наши ракеты наносят удар по их недвижимости в Майами. Это было забавно.

А. Плющев― И мы продолжим после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

А. Плющев― Третья часть нашей программы с Дмитрием Глуховским. Чуть ни сказал: с Дмитрием Песковым. Писателем. Просто про Елизавету Пескову говорили. Леня пишет совершенно справедливо: «Ким Чен Ын тоже жил, учился в Швейцарии». Я вспоминаю другой пример, с которым мы сейчас в десны. Это Асад. Он вообще из Англии насколько я помню, не хотел возвращаться. Так хорошо было. И вот вернулся.

Д. Глуховский― Да.

А. Плющев― Лучше бы не возвращался.

Д.Глуховский: Государство ведет себя как рэкетир. Кто вы такие, чтобы мы перед вами оправдывались. Вы – чернь

Д. Глуховский― Я думаю, как в случае с Ким Чен Ыном, так и в случае с Асадом, Асад не должен был вообще править. Должен был править старший сын Асада. Который погиб в автокатастрофе. Который возглавлял разведслужбу и так далее. Этот, кто он там офтальмолог Башар Асад. И это слабак, который оказывается во главе государства и он вынужден в какой-то момент, как ему кажется зверствовать больше, чем зверствовал бы уверенный в себе человек, именно из-за неуверенности в себе. Та же история с Пухликом в Северной Корее. Человек, который в принципе не должен был находиться у власти. Которого готовили, как мы видим к совершенно другой жизни. Отправляли в Швейцарию действительно учиться. Он оказывается окружен, оказывается в сталинском СССР. И там (неразборчиво) начинается. Если ты сейчас всех этих головорезов старой закалки, кгбэшников и вояк, не построишь, то тебя самого уничтожат. Начинается борьба за выживание. И вот вчерашний мягкотелый человек открывает в себе не без удовольствия новые возможности. В том числе карать, запугивать. И в какой-то момент начинает от этого получать удовольствие. Власть развращает.

А. Плющев― У тебя была робкая надежда на смену, на поросль нынешней элиты.

Д. Глуховский― Совершенно верно. Понятно, что это люди, они, конечно…

А. Плющев― Ты же сказал, что они малахольные.

Д. Глуховский― Подразложенные морально. Потому что они растут в других представлениях о возможном и невозможном. О допустимом и недопустимом. С одной стороны. С другой стороны, конечно, они более малахольные, потому что эти всего добивались и в другие совершенно годы закалялись. Сталь у них закалилась в другие годы. А здесь на всем готовом, они уже принцы и принцессы по большому счету. Их расставляют на командные посты в государственных корпорациях, назначают им огромные зарплаты. Просто потому что надо кому-то будет передавать эти государственные корпорации. Но все равно человек не той закалки. И это не человек того какого-то оригинального ума, который этот ум привел бы его, необязательно академический, к успеху. Допустим, в полукриминальной иерархии должен быть полукриминальный ум. Так или иначе, я думаю, что пока поколение Путина своим чередом не окочурится, в стране ни о каких существенных переменах речь идти не сможет.

А. Плющев― То есть мы ничего сделать не можем. У нас одна надежда на детей элиты. Так я тебя понял.

Д. Глуховский― Которое не сможет удержать власть, но которое при этом уже не будет настолько: а) параноидально настроено, настолько настроено конфронтационно по отношению к Западу, не будет пытаться с Западом бессмысленно соревноваться. Не будет настолько его во всем подозревать. И будет не так легко и приятно использовать антизападничество и антиамериканизм как часть…

А. Плющев― То есть нам сейчас нужно принять это феодальное устройство фактически, баре, холопы. И быть всецело, всецело поддерживать детей бояр.

Д. Глуховский― Нет. Нам ничего не надо делать. Это не рекомендация. Я тебе просто говорю, что, скорее всего, будет. Если не произойдет существенного экономического…

А. Плющев― А мы выживаем или что мы делаем.

Д.Глуховский:Вместо того чтобы дать протрезветь некоторым парламентариям, третье лицо в стране говорит: это провокация

Д. Глуховский― Мы занимаемся своими делами. То есть видимо так. Потому что, нет, возможен другой сценарий. Другой сценарий таков – что наступает экономическая катастрофа, за которой следуют уличные выступления, подавление этих выступлений при помощи войск. Делегитимизация власти себя из-за кровопролития и революция какая-то, которая непонятно тоже, к чему приведет. И явно она не приведет к власти людей либерально-демократических взглядов. Потому что эти люди совершенно властью дискредитированы за последние годы. Они и сами себя немножко подискредитировали. Ну и власть приложила максимальные усилия для того, чтобы эти люди никакого уважения и внимания не вызывали. То есть точно не придет к власти в результате уличной революции Григорий Явлинский. И может быть не придет Алексей Навальный. А придут совсем какие-то другие люди. Возможно, это запустит процесс, в результате которого, поскольку экономикой могут заниматься только вменяемые люди, понимающие в рынке и в правовой системе. Эти люди все равно во власти вынуждены остаться. Иначе у нас здесь начнется Венесуэла. Венесуэла здесь в принципе никому не нужна. Какой выход? – я не вижу никакого выхода. Спасибо за вопрос.

А. Плющев― Хорошо. Ну раз, так или иначе, приближаемся к теме выборов. То есть выборы в данном случае ничего не решают и уж тем более предстоящие президентские. Должен я сделать вывод из твоих слов.

Д. Глуховский― Это выхолощенный унизительный ритуал. Вот как у шимпанзе есть ритуал подставления очка альфа-самцу – вот также в принципе и у нас то, что предлагается сделать народу – это каким-то образом, изогнув удобным способом спину, дать возможность альфа-самцу и альфа-самцам и прочим доказать свое доминирование.

А. Плющев― Очень маленький фрагмент. Очень маленькое явление я сегодня увидел. И очень удивился. Телеведущий федерального канала, ведущий передачи на федеральном канале Петр Кулешов записывает на оппозиционном Ютуб-канале «Кактус». В смысле Навальный-лайф. В передаче «Кактус». Он записывает обращение к людям идти наблюдателями. Это в нынешней системе мне кажется мощнейшее фрондерство. И это существует. Это происходит. Очень удивительно.

Д. Глуховский― Есть мне кажется, знаешь, вот вся эта цепь событий последних, она немножко, конечно, несмотря на все предыдущее, что я тебе сказал, создает ощущение некой разбалансировки этой системы.

А. Плющев― Система пошла вразнос, вот любят часто говорить.

Д. Глуховский― Чуть-чуть. Но просто степень…

А. Плющев― Вразносик.

Д. Глуховский― Вразносец. Степень каких-то абсурдных и ранее казавшихся немыслимыми событий, которые получают огласку, а также степень беспардонности и пофигизма власти, которая даже не утруждает себя отрицанием, опровержением и даже зачастую комментированием любых фактов ее изобличения в очередном неприглядном деле, говорит либо о том, что люди как бы совсем уже обозрели, либо у них же какие-то есть гораздо более важные вопросы, о которых они думают. То есть то, что государство ведет себя как рэкетир, бандит и исключительно с позиции силы и хабальства утверждает свою власть. Когда бы, за что бы кто бы, и в мире Интернета это все, разумеется, становится, так или иначе, понятно, ее за руку ни ловил. Вице-премьер ловит рыбу на борту яхты одного алюминиевого человека. Ну и ничего. Поймали этих людей на связи с Кущевкой. Уличили. Ну и даже мы не будем оправдываться. Допустим, у премьер-министра миллиард какой-то есть, у этого виолончелиста – два миллиарда. Да мы вообще даже не будем, кто вы такие, чтобы мы перед вами оправдывались. Вы – чернь. Вы холопы, мы вам ничем не обязаны и более того, как только начинаем оправдываться – мы сразу дали слабину. То есть ни в коем случае не оправдываться. Это МИД, вот еще, видимо, тяжелое наследие советской традиции заставляет как-то комментировать. Могли бы просто сказать: а чего вы нам сделаете-то.

А. Плющев― История со Слуцким из того же ряда?

Д. Глуховский― Безусловно.

А. Плющев― Он сегодня извинился.

Д. Глуховский― Ну хорошо, все извинения Слуцкого, которые он типа на 8 марта так и быть, простите…

А. Плющев― Пользуясь случаем.

Д. Глуховский― Пользуясь случаем. Да, мог бы в прощеное воскресенье попросить и так далее. 8 марта, кстати, девчонки, если чего было, простите. А я чего, не со зла, просто люблю баб, понимаете. И вот зачастую трудно бывает… Кстати, с 8 марта, барышни. Трудно бывает как-то себя сдержать. Но когда Володин, который, блин, спикер нижней палаты парламента говорит, что это все видимо, провокация. А люди, которые жалуются, это все сотрудники оппозиционных телевизионных каналов, а сотрудники государственных каналов…

А. Плющев― И иностранных.

Д. Глуховский― Да, Би-би-си. Фарида Рустамова.

А. Плющев― Ну да. На самом деле RTVi он тоже как бы мне кажется…

Д. Глуховский― В тот момент, когда… RTVi… Таки наш. В тот момент, когда спикер говорит, что это все провокация и что не нравится вам работать в думе, да идите вы из думы. Вам не нравится, что вас внутренней поверхностью ладони трогают за лобок — увольняйтесь из думы. Идите на завод. Как бы говорит нам спикер нижней палаты парламента. Вот это не дичь? Вместо того чтобы немножко дать протрезветь некоторым парламентариям, надавать им возможно символично по щам и призвать их к некоторой дисциплинированности, — вместо этого гораздо более высокопоставленный чиновник, третье лицо в государстве говорит, что это провокация вражеская. И если вам неспокойно работается в думе, не нравится, что происходит – увольняйтесь. Журналисткам он говорит.

А. Плющев― Ладно, это там предсказуемо, объяснимо.

Д. Глуховский― Это что, типа братва, солидарность какая-то. Типа у нас круговая порука.

А. Плющев― А Павел Гусев почему в этой братве? Почему секретарь Союза журналистов Москвы говорит, что они позорят профессию.

Д.Глуховский: Идет вброс, что мы-то никогда бы на это не пошли. Мы-то Немцова у Кремля, ну, не так бы показательно

Д. Глуховский― Это для меня непонятная история вообще. Мне кажется, здесь позорит профессию Павел Гусев, такие вещи заявляя. Но понимаешь, в чем дело. Дело в том, что точно так же как мафия в какой-то момент стала департаментом государства, и церковь стала департаментом государства, пресса тоже стала департаментом государства. И, приходя во власть изначально как обслуживающий персонал, мафия — по деликатным поручениям. Церковь — это продажа душ. И по приобретению. По покупке и перепродаже душ. И пресса – по охмурению и оболваниванию. В какой-то момент эти люди забывают о своем статусе миноритарного партнера. И начинают слишком отождествлять себя с властью. И ощущение круговой поруки, когда они должны быть не просто обслугой режима, но и его опорой, потому что они этим режимом уже являются, важнее, чем корпоративная солидарность…

А. Плющев― Нам всем пытаются рассказать, что мы все обслуга, мы все абсолютно. И мы сейчас с тобой говорим, мы тоже обслуживаем. Понимаешь, в чем дело. Потому что это «Газпром» и так далее. Мы сидим, мы тоже обслуживаем.

Д. Глуховский― Мы – это перестроечная программа «Взгляд», выпускание пара из чайника. Вот что такое радиостанция «Эхо Москвы» и «Новая газета». Если полностью закрутить интеллигенции бурчащей… то скороварка может рвануть.

А. Плющев― Тем не менее, все это один проект, говорят нам люди.

Д. Глуховский― Скажем так, управление медийной сферой сегодня выстроено гораздо более остроумно, чем это было при советской власти. Не надо полностью контролировать все медийное поле для того, чтобы в принципе контролировать повестку.

А. Плющев― А будут закручивать…

Д. Глуховский― Я не думаю.

А. Плющев― Почему?

Д. Глуховский― Ну а зачем. Мы этой нашей говорильней решаем некоторые психотерапевтические функции. Во-первых, мы сами выговариваемся вместо того, чтобы заниматься подрывной деятельностью. А с другой стороны есть люди, которые нас слушают и им как-то от этого легчает. И вместо того чтобы закладывать бомбы в консервных банках под проезжающие милицейские машины, они просто слушают «Эхо Москвы», как они в свое время смотрели программу «Взгляд» в перестроечные времена и им на сердце становится полегче.

А. Плющев― Психотерапевт Дмитрий Глуховский был сегодня в программе «Особое мнение». Большое спасибо, до свидания.