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В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова
В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…
Посол России назвал сообщения СМИ о «кокаиновом деле» спекуляцией
«Это чушь полная, это абсолютно невозможно, потому что технические сотрудники наши к формированию и подготовке к отправке диппочты не имеют и никогда не имели ни малейшего отношения»...
Леонид Гозман
политик
На смерть товарища Сталина
Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…
Игорь Чубайс
автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук
Русская история, беседа о смыслах (17)
Захват власти большевиками означал тотальный разрыв с российской цивилизацией и российской идентичностью. Такой разрыв должен передаваться и в логике повествования данной книги…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Ксения Собчак
политик
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Прославление Сталина недопустимо в России
Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…
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Григорий Явлинский
кандидат на пост президента РФ, политик, экономист, один из основателей партии «Яблоко»
У нас происходит крупнейшая в мире национализация, пока что бескровная…
Майкл Макфол
директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России
Памяти Бориса Немцова
Борис был убежденным патриотом. Он любил Россию. Он любил русских. Он лелеял идею о том, что Россия станет великой мировой державой…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Свидетели бойкота
Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…
Катерина Гордеева
журналист
С днем рождения, дорогой мой и любимый человек!
Я забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Ракета «Пальмира»
Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов»...
Матвей Ганапольский
обозреватель
Pussy Riot и серые
В этой истории снова была задействована та самая «серая зона» — непонятные люди, без всяческих полномочий, которую Кремль использует для разборок с оппонентами…
Хотите голосовать за войну?
Тот, кто голосует за Путина — голосует за войну.
Тот, кто остается дома, — не противопоставляет свой голос тем, кто голосует за войну…
Кандидат в президенты Павел Грудинин назвал «информационным вбросом» сообщения о его одиннадцати зарубежных счетах
«Вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно?» – написал политик на своей странице в Фейсбуке…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Как волшебная история о ракетах, которые могут поразить любую цель, согласуется с историей ракеты «Ангара», которая разрабатывается аж с 95-го года, и с эпопеей космодрома «Восточный», на котором космическими пока являются только масштабы воровства?..
Путин и пиво
Ваньки-встаньки, то есть присутствующие в зале, начали подпрыгивать в патриотическом угаре, сопровождая прыжки и ужимки восторга долгими продолжительными аплодисментами…
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Владимир Рыжков
политик
Сейчас весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия – это все-таки не Северная Корея, — это абсолютно шок…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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