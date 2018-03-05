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Дочь научного руководителя президента утверждает, что Путин – обладатель фальшивой диссертации
По ее словам, Путин не имеет никакого отношения к исследовательской работе, которая сделала его кандидатом экономических наук…
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автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук
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писатель, журналист
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Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…
В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова
В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…
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Задержание Алекса Лесли и Насти Рыбки на секс-тренинге в Таиланде
Полиция задержала десять человек — организаторов мероприятия…
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журналист
С днем рождения, дорогой мой и любимый человек!
Я забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…
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Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Хотите голосовать за войну?
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Тот, кто остается дома, — не противопоставляет свой голос тем, кто голосует за войну…
Сергей Никитский
блогер
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Как видите сами, людей очень много — как говорится, яблоку негде упасть…
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Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все есть…
Дочь ректора: диссертацию за Владимира Путина писал ректор питерского горного университета Владимир Литвиненко
Об этом рассказала дочь ректора Ольга Литвиненко…
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Сейчас весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия – это все-таки не Северная Корея, — это абсолютно шок…
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Горы аргентинского кокаина
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