О. Пашина― Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Здравствуйте.

Н. Сванидзе― Здравствуйте, Оксана.

О. Пашина― Сразу скажу, что смотреть трансляцию вы можете также на Ютуб-канале «Эхо Москвы». Номер для sms +7-985-970-45-45. А также твиттер аккаунт @vyzvon, если вы пользуетесь этим средством связи. Николай Карлович, как вы оцениваете послание Путина федеральному собранию. Наш слушатель пишет: «Даже при социализме руководители партии и государства не допускали таких воинственных заявлений в адрес других стран. Я 59-го года рождения, на моей памяти никто так откровенно не грозил атомным оружием. Что это было?»

Н. Сванидзе― Я бы сказал, что я 55-го года рождения, на моей памяти никто тоже так не грозил.

О. Пашина― Что же это было?

Н. Сванидзе― Ну, это такой, на мой взгляд, эмоциональный выплеск с одной стороны, как мне кажется. И в форме этого эмоционального выплеска приглашение к танцу, приглашение к переговорам. По-видимому, есть такая точка зрения и она оказалась очень влиятельной, что это оптимальный способ пригласить оппонирующую сторону к переговорам. Если показать им пару боеголовок большого размера.

О. Пашина― То есть мы вас убьем, поговорите со мной. Полюбите нас, а то мы вас всех уничтожим.

Н. Сванидзе― Не полюбите…

О. Пашина― Хотя бы поговорите.

Н. Сванидзе― Полюбить не получится. Это, наверное, всем понятно, а поговорите. А то, понимаете, что мы же ребята горячие, смысл-то именно в этом. Смысл даже не в том, что там какие-то действительно очень крупного размера раздваивающиеся и расстраивающиеся с каким-то атомным реактором на борту, в чем выражают сомнение многие эксперты. Но тут даже неважно, эти сомнения мотивированы или нет. Есть атомный реактор на борту, нет. Вот у Северной Кореи нет ядерного реактора на борту. И у них это все совершенно другого уровня и другого количества, а их все равно боятся. Медведь всю жизнь не моется и то его люди боятся, как говаривал мой дедушка. Поэтому здесь должно произвести впечатление не качество оружия, а готовность им воспользоваться. То есть чисто психологический момент здесь гораздо важнее технологического. По-видимому, эти 45 минут, которые президент уделил рассказу об этих игрушках ядерных, они должны были произвести впечатление на Запад, потому что если человек так увлеченно об этом говорит, наверное, он об этом увлеченно думает. Он в этом живет. И он в общем, как бы в случае чего, он же сказал, что если что, так мы же долго раздумывать не будем. По-видимому, цель именно такая. Другой вопрос – насколько эта цель достижима. Потому что мне кажется, что это не лучший способ пригласить к переговорам. Лично мне так кажется.

Н.Сванидзе: Нам кажется, что мы пригласили к переговорам. А на самом деле пригласили к взвинчиванию гонки вооружений

О. Пашина― Странный, дикий способ.

Н. Сванидзе― Руководство страны другого, по-видимому, мнения на этот счет. Потому что я думаю, что если скажем, я не хочу, предположим, общаться с человеком или разговаривать с ним, то показывать мне ножик в кармане – не лучший способ уговорить меня с ним общаться.

О. Пашина― Насколько это нормально, по вашему мнению, когда глава государства демонстрирует компьютерную анимацию, на которой ракеты уничтожают конкретный американский штат Флорида.

Н. Сванидзе― Тем более, я не исключаю, что это вообще промашка. Но и не уверен в том, что промашка. Я читал, что это, я не помню, естественно, память отказывает. Говорят, что в 2007 году это демонстрировалось на Первом канале. Я не все помню, что в 2007 году демонстрировалось на Первом канале.

О. Пашина― Кстати, как к телевизионному человеку вам вопрос. А это насколько нормально, нельзя было сделать новую компьютерную анимацию.

Н. Сванидзе― Не знаю. Ну, может быть, можно было, но поленились. А президент тоже как и я не помнил, что показывали в 2007 году на Первом канале и может быть ему это выдали за свежак. Но, так или иначе, это должно было тоже, по-видимому, понравиться американцам, что там лупят по Флориде. И они немедленно должны бежать и спешить, чтобы вступить в переговоры с нами. Я боюсь, что этого не будет. Вообще странное впечатление, потому что, во-первых, две части этого выступления, они совершенно не монтируются друг с другом.

О. Пашина― И самое главное, что про вторую так называемую мирную часть практически…

Н. Сванидзе― Первую.

О. Пашина― Да, никто и не вспоминает.

Н. Сванидзе― А чего про нее вспоминать. Она скучная.

О. Пашина― Настолько сильное было впечатление от второй.

Н. Сванидзе― Она скучная и дело в том, что вторая перечеркивает первую, заметь. Если в первой президент говорил, что нужно производительность труда в полтора раза увеличить, бедность в два раза уменьшить. Там увеличить инвестиции, технологии. Медицину. Войти в число пяти самых развитых экономически стран мира. И так далее. После произнесения второй части стало ясно, что вряд ли это выполнимо. Потому что мы же фактически не только… Это нам кажется, что мы пригласили к переговорам. А на самом деле мы пригласили к продолжению гонки, и я бы сказал к взвинчиванию гонки вооружений. Причем пригласили ту часть мира, которая как минимум в 20 раз, а то и в 30 нас экономически превосходит. Мы их пригласили к гонке вооружений. Ну, они без удовольствия, но скажут нам: ну хорошо, раз вы так этого хотите. Вперед. Этого хотел Жорж Данден. Как говорил классик.

Н.Сванидзе: Людям нравится то, что мы сильные, что у нас есть ракеты. Жена ушла – зато мы американцам покажем

О. Пашина― В этой связи, когда президент сказал, что вдвое надо сократить число бедных, тоже немножко вздрогнули. Каким образом?

Н. Сванидзе― Ладно, это неудачная вероятно формулировка. По-моему, он говорил не про бедных, а про бедность. Имеется в виду, чтобы бедных было меньше. Благая цель. Как ее достигнуть – он не говорил, правда, не объяснил. Потому что там как увеличить инвестиции, как увеличить производительность труда, которая у нас крайне медленно увеличивается. Как президент говорил, что у нас растут личные доходы населения. Они на самом деле не растут. Они последние 4 года, насколько известно совсем даже снижаются. Это, в общем, сильно напоминало доклад генерального секретаря очередной к съезду КПСС. Но это хотя бы все было позитивно. Ну хорошо, народ там подремывал я видел. Но, в общем, это было позитивно. То есть лучше свобода, чем несвобода. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

О. Пашина― Но возникает по первой части только один вопрос: а что мешало в предыдущий президентский срок…

Н. Сванидзе― Вопросов возникает много. Откуда это все возьмется. Как это все делать, потому что про конкуренцию не было сказано. Про растущую государственную монополию в экономике не было сказано. Про суды один раз было сказано, но мельком. И что с ними делать опять-таки не говорилось. Про неработающие государственные институты не говорилось. Ни про что это, что само по себе могло бы со временем сдвинуть экономику с мертвой точки — не говорилось. Но потом зато стало говориться о нашем колоссальном военном скачке вперед и вверх. И повторяю, деньги-то откуда. Если мы начнем гнать наши «Кинжалы», «Сарматы» и прочее, то на медицину, в общем, немного останется.

О. Пашина― По вашему мнению, это послание было рассчитано больше на Запад, этот призыв к диалогу. Поговорить, у нас есть оружие. Или все-таки на аудиторию внутреннюю. На избирателей, которым нравятся все эти милитаристские замашки. Искали какую-то идею, есть такая версия, поэтому послание откладывали, что искали какую-то идею, которая могла бы стать такой ударной.

Н. Сванидзе― Надо сказать, нашли. Искали и нашли.

О. Пашина― Всем понравилось. Федеральному собранию понравилось. На федеральном канале обсуждали несколько часов, как назвать ракету.

Н. Сванидзе― Что понравилось федеральному собранию мы сказать не можем. Потому что если люди там аплодировали стоя, мы не можем сканировать содержание их головного мозга. Что у них в это время было в голове – мы не знаем. У кого-то из них собственность в том самом краю, по которому мультяшная ракета…

О. Пашина― Там дети, семьи.

Н.Сванидзе: Он все время говорил, что «в ближайшие шесть лет мы должны». Это было абсолютно предвыборное выступление

Н. Сванидзе― Да. Поэтому что там у них, они аплодировали, а что у них под холодным каплями пота было в это время, мы не знаем. Но избирателю это наверняка понравится. Потому что избиратель ценит силу. Массовый избиратель. И есть известная формула Эриха Фромма, которую он высказал в книжке «Психология нацизма». Формула такая: государство, которое пропагандирует силу, оно восполняет личные неудачи отдельного человека. Компенсирует. Психологически. Это действительно так. Люди, которые живут не очень хорошо, а у нас большинство людей живет не очень хорошо. Почему, собственно, президент совершенно логично и поставил вопрос о снижении уровня бедности. И снижение количества бедных у нас. Им нравится то, что мы сильные, что у нас есть ракеты. «Сарматы». Что мы им покажем. Что мы по ним влупим, вдарим. Это производит положительное впечатление. И в какой-то мере действительно компенсирует неудачи в личной жизни. Жена ушла – зато мы американцам покажем.

О. Пашина― Да, избирателям это нравится. Они не задумываются о сути. По форме это выглядит мощно, красиво. А Запад как вы думаете, какая будет реакция, последствия.

Н. Сванидзе― Я уже сказал об одном, на мой взгляд, неизбежном последствии. Это начинается новый виток гонки вооружений, в котором мы вряд ли будем лидирующей стороной просто по объективным экономическим причинам. Это одно последствие. Второе последствие — то, о чем президент говорил в первой части — что технологии. Он же сказал, что…

О. Пашина― Он почему-то говорил в будущем времени об этом. Это ведет к отставанию, люди будут уезжать…

Н. Сванидзе― Он все время брал шаг в шесть лет. Это было предвыборное выступление. Он все время говорил, что «в ближайшие шесть лет мы должны». Он это произнес раз десять. В ближайшие шесть лет мы достигнем. В ближайшие шесть лет мы должны и сделаем это в ближайшие шесть лет. Он это повторил много раз. То есть это было абсолютно предвыборное выступление. Обычно берется шаг, поскольку выступление это обращение к федеральному собранию ежегодное. Поэтому говорится о ближайшем годе. Как правило. Если не ставятся какие-то отдельные стратегические задачи. А он все время оперировал временным промежутком в шесть лет. Следовательно, это было предвыборное выступление. Но это в данном случае объяснимо. И он сказал же, что главная наша угроза, что, на мой взгляд, абсолютно правильно сказал президент Путин, главная наша угроза не то, что нас кто-то захватит, а наше отставание. Которое может быть гибельным. Вот вся вторая часть она неизбежно приводит к усилению этого отставания. Потому что эта гонка вооружений, которая уже погубила однажды страну более сравнительно с миром мощную, чем мы. А именно Советский Союз. Гораздо более мощную. Просто более обширную, более объемную и более мощную, чем Россия нынешняя. В сравнении повторяю с остальным миром. И, кроме того, мы будем, естественно, если мы будем говорить таким образом, и с нами будут говорить таким же образом, то нас продолжат отделять от технологического прогресса. Отлучать от него. Нас продолжат отлучать от тех самых инвестиций, про которые говорил Путин, что без них мы не можем сделать шаг вперед в экономике. Он же говорил про производительность труда, про инвестиции. Про малый и средний бизнес. Это я вывожу за скобки, потому что при нынешнем господстве силовиков и при слабости суда и при необеспеченности прав частной собственности, какое может быть развитие малого и среднего бизнеса. Он лежит на брюхе. Но это просто другое направление разговора. Хотя очень важное. А вот то, что было во второй части — это нас отделит от мировых денег, отлучит и от мирровых технологий. И таким образом это делает наше дальнейшее не просто «догнать и перегнать», а дальнейшее отставание наше, причем очень серьезное делает практически неизбежным. Поэтому у меня впечатление, что эти две части обращения президента писали две разных группы людей. Спичрайтеров. Не связанных между собой. Возможно не знавших одна о другой. И потом их просто взяли и технически соединили вместе. Сначала президент зачитал одну, которая ему была значительно более скучна, менее интересна. Глаз не горел и у народа, который сидел там, глаз не горел. Все, в общем, подремывали понемножечку.

Н.Сванидзе: Вторая часть обращения это не к нашему федеральному собранию. Это к конгрессу США

О. Пашина― А потом показали такие мультики…

Н. Сванидзе― Потом он стал показывать мультики. И зажег зал. И все стоя зааплодировали. Что они при этом повторяю, думали – это другой вопрос.

О. Пашина― Если это не предвыборная риторика, понятно, что перед выборами можно говорить все, что угодно, лишь бы люди были вдохновлены. Если это реальные планы на ближайшие годы, неужели руководство страны не понимает того, о чем вы только что сказали. Что вторая часть доклада ведет к уничтожению всех перспектив, о которых говорилось в первой.

Н. Сванидзе― Я думаю, что это не только, к сожалению, предвыборная риторика. Потому что ради предвыборной риторики президент, который лидирует настолько надежно в этой предвыборной кампании, что ему не нужно зажигать тут и как-то обострять это все ни к чему. Он выигрывает гарантированно в первом круге без вариантов. Поэтому я думаю, что да, это произведет впечатление на избирателей, несомненно. Но ради одной предвыборной риторики он бы этого не говорил. Я думаю, что это все-таки в основном эффект будет иметь внутри страны. А обращение было адресовано западным людям. Вторая часть это не к нашему федеральному собранию. Это к конгрессу США.

О. Пашина― А, по сути, может быть партия «Яблоко» права, когда заявляет, что это нарушение предвыборного законодательства. Кандидат выступал со своей предвыборной программой. Дайте и всем остальным три часа…

Н. Сванидзе― Перед федеральным собранием. И на всех каналах федеральных. Телевизионных. Я не знаю. Вообще в принципе похоже, что прав. Конечно, это предвыборное выступление.

О. Пашина― Почему ЦИК этого не видит?

Н. Сванидзе― Оно имело, конечно, предвыборный эффект, электоральный эффект огромный. Другой вопрос, что он необязателен вовсе этот эффект. И без него вполне можно было обойтись. У меня есть некоторые сомнения в том, что все остальные кандидаты в президенты получат такой же формат.

О. Пашина― И у них есть такие же мультики.

Н. Сванидзе― И у них есть такие мультики. Хотя, по-моему, такие мультики, именно создать не великая проблема. А вот таких боеголовок у них нет. Нет у Сурайкина при всем уважении к господину Сурайкину, нет у него «Кинжала» и «Сармата».

О. Пашина― Почему он не показал настоящие все эти «Кинжалы» и «Сарматы». Почему все компьютерная анимация 11-летней…

Н. Сванидзе― Он должен был куда принести «Сармат»?

О. Пашина― Фотографии, видеозаписи.

Н. Сванидзе― 200 тон весит дура. С 15 или 20 какими-то боеголовками, которые от нее отходят.

О. Пашина― Сфотографировать. Сказать: вот он.

Н. Сванидзе― А нельзя, это военная тайна.

О. Пашина― Можно только треугольничками показывать.

Н. Сванидзе― Да. Он сказал, что нет, это все не соответствует, реально все по-другому на самом деле выглядит.

О. Пашина― Это все есть, но в глубоком секрете.

Н. Сванидзе― Это все есть, но в глубоком секрете. Причем здесь есть еще один довольно забавный момент. Для того чтобы показать американцам эту дулю, необязательно это было делать столь публично. Во-первых, американцы и так знают о ее наличии. Если она наличествует. Потому что, естественно, как мы знаем, что есть у американцев, я думаю превосходно, не хуже, чем они. Также и американцы знают, что есть у нас. Скрыть это невозможно. Все испытания становятся прозрачными, к тому же о них рассказывают друг другу. У нас есть, насколько я помню, в общем, взаимная договоренность или даже договор с Америкой, что мы об испытаниях такого уровня говорим. Чтобы никого не пугать. Поэтому друг про друга все знают. Поэтому кому что тут было новое сказано. Поэтому смысл был не в том, что у нас это есть. А в том, что мы об этом публично говорим. То есть это было такое заявление. Вот что это было.

Н.Сванидзе: Собчак отреагировала так, как и следовало отреагировать. Она выиграла. Все остальные проиграли

О. Пашина― И что мы готовы это применить.

Н. Сванидзе― И что мы в случае чего, да, этот бронепоезд он начнет стрелять.

О. Пашина― Возвращаясь к предвыборным делам. Почему ЦИК не хочет замечать того, что все-таки это было предвыборное выступление? Элла Памфилова сказала: «Я этого не увидела».

Н. Сванидзе― В любом случае это вопрос к ЦИК все-таки.

О. Пашина― Хорошо. За дебатами кандидатов в президенты вы следите? – спрашивает наш слушатель. И есть ли какие-то впечатления по форме, по содержанию.

Н. Сванидзе― У кого же нет впечатлений-то. Я не могу сказать, что я плотно слежу за дебатами. Но за частью дебатов мы все немножко проследили. Они вызвали определенные ощущения и произвели определенное впечатление.

О. Пашина― Яркая кампания.

Н. Сванидзе― Яркая. Да, особенно часть кампании яркая.

О. Пашина― Илья из Ярославля спрашивает: «Почему дебаты кандидатов не транслируются в прайм-тайм. Нет запроса, установка сверху?»

Н. Сванидзе― У нас же, насколько я понимаю, все программы идут сначала по орбитам, у нас страна большая, часовых поясов много. Поэтому это все идет в прямом эфире утром. А потом вечером соответственно в записи. По-другому как. В любом случае на часть страны это пойдет в записи. На всю страну в прямом эфире это дать невозможно. Это чисто, на мой взгляд, технический момент.

О. Пашина― Спрашивают по поводу представителей, которые участвуют в дебатах. «Мы видели, что не все кандидаты приходили сами. Некоторые присылали своих представителей. Почему Путин не пришлет своего представителя?» – спрашивает Алекс.

Н. Сванидзе― А кто с ним будет разговаривать.

О. Пашина― С представителем?

Н. Сванидзе― Да.

О. Пашина― Почему нет?

Н. Сванидзе― А кого он пришлет? Никиту Сергеевича Михалкова.

О. Пашина― У него же куча доверенных лиц.

Н. Сванидзе― Ну и кому интересно…

О. Пашина― Там целый Putin Team.

Н. Сванидзе― … разговаривать с Никитой Сергеевичем Михалковым. Интересно поговорить с Путиным. Но это неинтересно Путину. И здесь я его могу понять прекрасно. Потому что Путин в этих дебатах, о которых мы говорим, где был мат и так далее, самая выигравшая сторона – это отсутствовавший там Путин, несомненно. Потому что он как энтомолог просто смотрит на банку с тараканами, которые там чего-то матерятся, шумят. И как Саваоф с каких-то заснеженных вершин запредельной высоты он наблюдает за этим. Конечно, он от этого только выигрывает. И теперь Песков может сказать, что вы на полном серьезе хотели, чтобы он в этом участвовал. И здесь будет, конечно, сермяжная правда, несомненно. Выиграл на самом деле от всей этой ситуации, несомненно, президент Путин больше всех. Выиграл Жириновский. Потому что он абсолютно в своей тарелке. Если он нагадит в углу в студии, я прошу прощения, то он еще больше выиграет. Потому что это то, чего от него ждут.

О. Пашина― Он еще достаточно сдержанно отреагировал.

Н.Сванидзе: Власть ведет себя как мужчина, которого жена застала с дамой, а он говорит, что первый раз ее видит

Н. Сванидзе― И он оправдывает ожидания своего электората. И выиграла Ксения Собчак, потому что она адекватно себя вела и адекватно отреагировала. Она не играла в гимназистку, она не закрывала рот ладошкой. Она отреагировала так, как можно было и следовало, наверное, отреагировать. Она выиграла. Все остальные проиграли. Потому что компания мужиков, которая стоит, смотрит куда-то в пол, в свои бумажки, в свои гаджеты, изучает потолок, ухмыляется в тот момент, как на ее глазах оскорбляют женщину, — производит невыгодное впечатление, на мой взгляд.

О. Пашина― Как вы считаете, что должны были сделать они?

Н. Сванидзе― Не знаю, но что-нибудь сделать. Но что-нибудь сделать. Дать по морде. Сказать, что они думают о Жириновском. Выйти из студии. Но что-нибудь сделать. Какая-то акция ожидалась хотя бы от кого-то из них. Ее не последовало.

О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Мы продолжим после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Ну хорошо, у нас потрясающее послание федеральному собранию. Яркие дебаты. Еще одна история. Я имею в виду кокаиновый скандал. Там просто вообще нарочно не придумаешь. Там замешаны возможно российские дипломаты. Самолет спецотряда «Россия», который перевозит первых лиц государства. Православный фонд «Мораль». База МИД в Кунцево. Как это все понимать. Что это было – как спрашивают наши слушатели.

Н. Сванидзе― Ну, кокаин как я понимаю, был. Вот что был кокаин – с этим никто не спорит.

О. Пашина― А участники этой истории потрясающие.

Н. Сванидзе― Участники, вот такие подобрались участники. Действительно есть представители какой-то православной организации, аргентинской, правда. Но нашей все равно, глубоко нашей православной организации. Какой-то самолет. Понимаете, в чем проблема. Проблема в то, что у нас же никогда не поймешь, что там правда, что нет. Потому что мы же никогда ничего не объясняем. Когда я говорю «мы» — я всякий раз оговариваюсь, я имею в виду не нас с вами, Оксана. А я имею в виду российские официальные круги. Скажем так. Мы же никогда ничего не объясняем. Мы же от всего сразу отнекиваемся. Мы же сразу в отрицалово уходим. Мы себя ведем как мужчина, которого жена застала с дамой в постели, а он говорит, что первый раз ее видит, и вообще его оскорбляют подозрения в супружеской неверности.

О. Пашина― Про мужчину и даму мы тоже поговорим. Есть повод.

Н. Сванидзе― Вот отрицаем все, даже когда это очевидно. Есть уже фотографии, самолет.

О. Пашина― Фотографии можно подделать.

Н. Сванидзе― Все можно подделать вообще. Кокаин даже можно подделать.

О. Пашина― Заменить мукой.

Н.Сванидзе: У нас считается, что оппозиционер — преступник, потому что выступает против нашего нынешнего руководства

Н. Сванидзе― Мукой, сахаром. Чем угодно. Поэтому до конца, пока не дойдет до предела, пока не будут предъявлены фотографии, как это было во время Карибского кризиса, когда мы до последнего момента в 1962 году в другой совершенно еще стране под названием Советский Союз. Но поведение осталось то же. Линия осталась та же. Схема та же абсолютно. Мы отрицали все до последнего момента, пока нам спецпредставитель США в ООН не показал крупно фотографию с нашими ракетами, которые торчат на Кубе. Просто нашему представителю американский представитель показал на весь мир. Вот мы, как правило, доводим именно до этого. И поэтому сейчас что-то трудно сказать. Сейчас задержали этого парня, который фигурировал как человек на букву «к», потом оказалось, что у него фамилия Ковальчук. Но это другой, как я понимаю Ковальчук. Даже не однофамилец известных Ковальчуков. Да. Фамилия достаточно популярная. Но это же не просто какой-то Ковальчук. Это Ковальчук, который бизнесмен наш в Германии и который вроде бы как настолько влиятелен и ярок, что он может вообще менять чрезвычайных и полномочных послов России в Аргентине. Что ему кто-то не понравился и скоро будет другой, сказал он. И вот он занимается этим трафиком. А трафик если действительно трафик, 400 килограммов кокаина я прошу прощения, это так в карман не спрячешь. Как известно там 12 чемоданов. Значит, это было организовано. Значит это было налажено. Уже не первая, по-видимому, порция. Не первый транш так сказать.

О. Пашина― Газета «КоммерсантЪ» пишет, что вообще в 2012 года шли поставки.

Н. Сванидзе― Газете «КоммерсантЪ» виднее.

О. Пашина― У нее свои источники.

Н. Сванидзе― Это невозможно было бы по только дипломатическим каналам. Насколько я представляя. Там должны были быть задействованы силовые структуры какие-то. Ну, громкий скандал-то. Бабки. Бабки.

О. Пашина― Последствия какие-то будут, как вы считаете?

Н. Сванидзе― Для кого?

О. Пашина― Или все замнется.

Н. Сванидзе― Это все, к сожалению, это еще одна очень большая тяжелая капля в общее море нашей очень сложной, мягко выражаясь, сегодня международной репутации. Очень тяжелая репутация у нас сейчас. И многое еще впереди. Еще впереди, мы же забыли, думаем, что проехали. А это не проехали. Только сейчас будем вползать в историю с малайзийским «Боингом». А она никуда не делась. Это все до кучи. И вот, к сожалению, до кучи сюда же и вчерашнее обращение нашего президента федеральному собранию.

О. Пашина― По поводу наших дипломатов, раз зашла речь. Я не могу не вспомнить, что при открытии площади Бориса Немцова в Вашингтоне напротив российского посольства, никто из официальных лиц не присутствовал. Никто из посольства не вышел. Спрашивает Илья: «Это что, неуважение, боязнь?»

Н. Сванидзе― Неуважение, боязнь. Понятно. Правильно, и неуважение к покойному Борису Ефимовичу Немцову. Крупному государственному политическому общественному деятелю России. Убитому бандитами, неизвестно по чьему заказу. Потому что не ищут заказчиков и организаторов. Нашли только исполнителей. Конечно, неуважение. И боязнь не угодить начальству. Потому что начальство не дало отмашку, поэтому никто не пришел. А надо было прийти. Потому что он не уголовный преступник, он не отлученный от нашей страны человек. Он очень повторяю, крупная фигура. Почему, собственно, не пришли. Почему у нас ни открыть какую-нибудь площадь, ни назвать его именем. Я уже не говорю о том месте, где его убили. А убили его на мосту в центре города. Но почему, в чем дело. Боятся. Потому что указаний не было, потому что он считает себя оппозиционером. Он и был оппозиционером. Но оппозиционер это не преступник. А у нас считается, что оппозиционер это преступник. Потому что оппозиционер — это тот человек, который выступает против нашего нынешнего руководства. А наше нынешнее руководство и Россия — между ними стоит знак равенства. Значит, кто против руководства, тот против страны. И так далее.

О. Пашина― Ну табличку все-таки разрешили, марш памяти все-таки разрешили. Тем не менее, опять возвращаясь к сюжету с площадью Немцова в Вашингтоне, совершенно безобразные материалы были на федеральных каналах, где рассказывали, что это не площадь, это пустырь. Это какая-то помойка, тут что-то такое.

Н. Сванидзе― Здесь я повторяю…

О. Пашина― То есть журналистам не дали отмашку…

Н. Сванидзе― …все, что делается по официальной линии – требует определенной позиции Кремля. Определенной отмашки. Разумеется. Конечно.

О. Пашина― То есть табличка и марш это пока еще недостаточно для того, чтобы…

Н. Сванидзе― Пока табличку никто еще не разрешил. Ведь табличку разрешили, если не будут возражать жильцы дома. А жильцы дома, может, еще и будут возражать. На самом деле. Хотя уж табличка вовсе смешно. Сколько у нас табличек в городе, господи. Посвященных людям, значительно меньше сделавшим для страны, чем Борис Ефимович Немцов.

О. Пашина― И как часто учитывается мнение жителей дома, города.

Н. Сванидзе― Совершенно верно. В данном случае уверяю вас, оно будет учитываться.

О. Пашина― Про кокаиновый скандал мы поговорили. Про сексуальный скандал. Я имею в виду Леонида Слуцкого. Чем кончится дело там по-вашему. Конечно, его пытались замять, пока были анонимные заявления. Теперь обвинения перестали быть анонимными. Или все-таки презумпция невиновности, о которой мы так любим говорить.

Н. Сванидзе― Тот самый случай, о котором я говорил. Что у нас играют в отрицалово до самого последнего момента. Когда уже и отрицать смешно и признавать смешно. Поэтому, конечно, в интересах господина Слуцкого и в интересах ГД РФ предельно активно поучаствовать в расследовании. Потому что если господин Слуцкий ни в чем не виноват, то ему скрывать нечего. И дума, несомненно, заинтересована в том, чтобы обеспечить свою чистую репутацию. Поэтому они чего ждут, что девушка, которую насилуют, она будет снимать это на мобильный телефон? Это редко такое удается кому. Для этого нужно быть профессиональным человеком. Вот госпожа Рыбка чего-то там снимала. Но у нее, как я понимаю, все-таки так далеко дело не заходило. В смысле там насилия все-таки то, что я читал, не было.

О. Пашина― Но у нее как-то меняются тоже показания. Было, потом ха-ха, я пошутила.

Н. Сванидзе― Бог с ней. В любом случае у нее более профессиональная психическая организация, она…

Н.Сванидзе: Сколько у нас табличек в городе, посвященных людям, значительно меньше сделавшим для страны, чем Немцов

О. Пашина― Профессиональная подготовка, так скажем.

Н. Сванидзе― Да. А если профессиональной подготовки нет, не всякий раз, наверное, в такой ситуации девушка сможет незаметно что-то отснять. Поэтому в таких случаях, если есть несколько заявлений…

О. Пашина― От конкретных лиц.

Н. Сванидзе― От конкретных лиц, то, в общем, это предмет для рассмотрения. Как мне кажется.

О. Пашина― И замять это не получится.

Н. Сванидзе― Замять не получится.

О. Пашина― И последнее сообщение к вам как члену совета по правам человека. Появились вчера сообщения о том, что Россия изучает возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека. Такое в принципе возможно?

Н. Сванидзе― Теоретически возможно всё. Пока что, как я понимаю, подтверждения этому не было. Но, естественно, если это будет рассматриваться, то совет по правам человека сделает все, чтобы этого не произошло. Потому что это будет иметь тоже очень плохие последствия для нашей страны. Разумеется. Потому что мы делаем очередной шаг в сторону от остального мира.

О. Пашина― А какие последствия. Наши власти говорят, что Европейский суд по правам человека выносит антироссийские решения. Мы не участвуем в выборе судей. С какой стати нам признавать решения этого суда.

Н. Сванидзе― С той стороны, что мы часть мира. Если бы у нас самих был идеальный независимый суд, то я думаю, что Европейский суд по правам человека испытал бы очень большое облегчение. Потому что у него было бы гораздо меньше работы. Но поскольку наш суд не всегда принимает независимые решения, то у Европейского суда по правам человека работы много. И это иногда последняя надежда на справедливость. Поэтому да, если мы оттуда уйдем, это будет очередной шаг в сторону железного занавеса. Катастрофы в самом по себе железном занавесе нет. Мы при железном занавесе жили долгие десятилетия. Но и хорошего мало.

О. Пашина― Ну, судя по тому, как выполняются решения ЕСПЧ в нашей стране, тоже разница небольшая, есть мы там, нет.

Н. Сванидзе― Все-таки это сидит где-то в затылке, что…

О. Пашина― Можно обратиться в ЕСПЧ.

Н. Сванидзе― Да, и что можно обратиться и что подставляться не очень хочется. Скандальчик лишний будет. Скандалов никто не любит. Это фактор.

О. Пашина― Это было «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго и до свидания.