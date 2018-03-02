О. Пашина― Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Здравствуйте.
Н. Сванидзе― Здравствуйте, Оксана.
О. Пашина― Сразу скажу, что смотреть трансляцию вы можете также на Ютуб-канале «Эхо Москвы». Номер для sms +7-985-970-45-45. А также твиттер аккаунт @vyzvon, если вы пользуетесь этим средством связи. Николай Карлович, как вы оцениваете послание Путина федеральному собранию. Наш слушатель пишет: «Даже при социализме руководители партии и государства не допускали таких воинственных заявлений в адрес других стран. Я 59-го года рождения, на моей памяти никто так откровенно не грозил атомным оружием. Что это было?»
Н. Сванидзе― Я бы сказал, что я 55-го года рождения, на моей памяти никто тоже так не грозил.
О. Пашина― Что же это было?
Н. Сванидзе― Ну, это такой, на мой взгляд, эмоциональный выплеск с одной стороны, как мне кажется. И в форме этого эмоционального выплеска приглашение к танцу, приглашение к переговорам. По-видимому, есть такая точка зрения и она оказалась очень влиятельной, что это оптимальный способ пригласить оппонирующую сторону к переговорам. Если показать им пару боеголовок большого размера.
О. Пашина― То есть мы вас убьем, поговорите со мной. Полюбите нас, а то мы вас всех уничтожим.
Н. Сванидзе― Не полюбите…
О. Пашина― Хотя бы поговорите.
Н. Сванидзе― Полюбить не получится. Это, наверное, всем понятно, а поговорите. А то, понимаете, что мы же ребята горячие, смысл-то именно в этом. Смысл даже не в том, что там какие-то действительно очень крупного размера раздваивающиеся и расстраивающиеся с каким-то атомным реактором на борту, в чем выражают сомнение многие эксперты. Но тут даже неважно, эти сомнения мотивированы или нет. Есть атомный реактор на борту, нет. Вот у Северной Кореи нет ядерного реактора на борту. И у них это все совершенно другого уровня и другого количества, а их все равно боятся. Медведь всю жизнь не моется и то его люди боятся, как говаривал мой дедушка. Поэтому здесь должно произвести впечатление не качество оружия, а готовность им воспользоваться. То есть чисто психологический момент здесь гораздо важнее технологического. По-видимому, эти 45 минут, которые президент уделил рассказу об этих игрушках ядерных, они должны были произвести впечатление на Запад, потому что если человек так увлеченно об этом говорит, наверное, он об этом увлеченно думает. Он в этом живет. И он в общем, как бы в случае чего, он же сказал, что если что, так мы же долго раздумывать не будем. По-видимому, цель именно такая. Другой вопрос – насколько эта цель достижима. Потому что мне кажется, что это не лучший способ пригласить к переговорам. Лично мне так кажется.
Н.Сванидзе: Нам кажется, что мы пригласили к переговорам. А на самом деле пригласили к взвинчиванию гонки вооружений
О. Пашина― Странный, дикий способ.
Н. Сванидзе― Руководство страны другого, по-видимому, мнения на этот счет. Потому что я думаю, что если скажем, я не хочу, предположим, общаться с человеком или разговаривать с ним, то показывать мне ножик в кармане – не лучший способ уговорить меня с ним общаться.
О. Пашина― Насколько это нормально, по вашему мнению, когда глава государства демонстрирует компьютерную анимацию, на которой ракеты уничтожают конкретный американский штат Флорида.
Н. Сванидзе― Тем более, я не исключаю, что это вообще промашка. Но и не уверен в том, что промашка. Я читал, что это, я не помню, естественно, память отказывает. Говорят, что в 2007 году это демонстрировалось на Первом канале. Я не все помню, что в 2007 году демонстрировалось на Первом канале.
О. Пашина― Кстати, как к телевизионному человеку вам вопрос. А это насколько нормально, нельзя было сделать новую компьютерную анимацию.
Н. Сванидзе― Не знаю. Ну, может быть, можно было, но поленились. А президент тоже как и я не помнил, что показывали в 2007 году на Первом канале и может быть ему это выдали за свежак. Но, так или иначе, это должно было тоже, по-видимому, понравиться американцам, что там лупят по Флориде. И они немедленно должны бежать и спешить, чтобы вступить в переговоры с нами. Я боюсь, что этого не будет. Вообще странное впечатление, потому что, во-первых, две части этого выступления, они совершенно не монтируются друг с другом.
О. Пашина― И самое главное, что про вторую так называемую мирную часть практически…
Н. Сванидзе― Первую.
О. Пашина― Да, никто и не вспоминает.
Н. Сванидзе― А чего про нее вспоминать. Она скучная.
О. Пашина― Настолько сильное было впечатление от второй.
Н. Сванидзе― Она скучная и дело в том, что вторая перечеркивает первую, заметь. Если в первой президент говорил, что нужно производительность труда в полтора раза увеличить, бедность в два раза уменьшить. Там увеличить инвестиции, технологии. Медицину. Войти в число пяти самых развитых экономически стран мира. И так далее. После произнесения второй части стало ясно, что вряд ли это выполнимо. Потому что мы же фактически не только… Это нам кажется, что мы пригласили к переговорам. А на самом деле мы пригласили к продолжению гонки, и я бы сказал к взвинчиванию гонки вооружений. Причем пригласили ту часть мира, которая как минимум в 20 раз, а то и в 30 нас экономически превосходит. Мы их пригласили к гонке вооружений. Ну, они без удовольствия, но скажут нам: ну хорошо, раз вы так этого хотите. Вперед. Этого хотел Жорж Данден. Как говорил классик.
Н.Сванидзе: Людям нравится то, что мы сильные, что у нас есть ракеты. Жена ушла – зато мы американцам покажем
О. Пашина― В этой связи, когда президент сказал, что вдвое надо сократить число бедных, тоже немножко вздрогнули. Каким образом?
Н. Сванидзе― Ладно, это неудачная вероятно формулировка. По-моему, он говорил не про бедных, а про бедность. Имеется в виду, чтобы бедных было меньше. Благая цель. Как ее достигнуть – он не говорил, правда, не объяснил. Потому что там как увеличить инвестиции, как увеличить производительность труда, которая у нас крайне медленно увеличивается. Как президент говорил, что у нас растут личные доходы населения. Они на самом деле не растут. Они последние 4 года, насколько известно совсем даже снижаются. Это, в общем, сильно напоминало доклад генерального секретаря очередной к съезду КПСС. Но это хотя бы все было позитивно. Ну хорошо, народ там подремывал я видел. Но, в общем, это было позитивно. То есть лучше свобода, чем несвобода. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
О. Пашина― Но возникает по первой части только один вопрос: а что мешало в предыдущий президентский срок…
Н. Сванидзе― Вопросов возникает много. Откуда это все возьмется. Как это все делать, потому что про конкуренцию не было сказано. Про растущую государственную монополию в экономике не было сказано. Про суды один раз было сказано, но мельком. И что с ними делать опять-таки не говорилось. Про неработающие государственные институты не говорилось. Ни про что это, что само по себе могло бы со временем сдвинуть экономику с мертвой точки — не говорилось. Но потом зато стало говориться о нашем колоссальном военном скачке вперед и вверх. И повторяю, деньги-то откуда. Если мы начнем гнать наши «Кинжалы», «Сарматы» и прочее, то на медицину, в общем, немного останется.
О. Пашина― По вашему мнению, это послание было рассчитано больше на Запад, этот призыв к диалогу. Поговорить, у нас есть оружие. Или все-таки на аудиторию внутреннюю. На избирателей, которым нравятся все эти милитаристские замашки. Искали какую-то идею, есть такая версия, поэтому послание откладывали, что искали какую-то идею, которая могла бы стать такой ударной.
Н. Сванидзе― Надо сказать, нашли. Искали и нашли.
О. Пашина― Всем понравилось. Федеральному собранию понравилось. На федеральном канале обсуждали несколько часов, как назвать ракету.
Н. Сванидзе― Что понравилось федеральному собранию мы сказать не можем. Потому что если люди там аплодировали стоя, мы не можем сканировать содержание их головного мозга. Что у них в это время было в голове – мы не знаем. У кого-то из них собственность в том самом краю, по которому мультяшная ракета…
О. Пашина― Там дети, семьи.
Н.Сванидзе: Он все время говорил, что «в ближайшие шесть лет мы должны». Это было абсолютно предвыборное выступление
Н. Сванидзе― Да. Поэтому что там у них, они аплодировали, а что у них под холодным каплями пота было в это время, мы не знаем. Но избирателю это наверняка понравится. Потому что избиратель ценит силу. Массовый избиратель. И есть известная формула Эриха Фромма, которую он высказал в книжке «Психология нацизма». Формула такая: государство, которое пропагандирует силу, оно восполняет личные неудачи отдельного человека. Компенсирует. Психологически. Это действительно так. Люди, которые живут не очень хорошо, а у нас большинство людей живет не очень хорошо. Почему, собственно, президент совершенно логично и поставил вопрос о снижении уровня бедности. И снижение количества бедных у нас. Им нравится то, что мы сильные, что у нас есть ракеты. «Сарматы». Что мы им покажем. Что мы по ним влупим, вдарим. Это производит положительное впечатление. И в какой-то мере действительно компенсирует неудачи в личной жизни. Жена ушла – зато мы американцам покажем.
О. Пашина― Да, избирателям это нравится. Они не задумываются о сути. По форме это выглядит мощно, красиво. А Запад как вы думаете, какая будет реакция, последствия.
Н. Сванидзе― Я уже сказал об одном, на мой взгляд, неизбежном последствии. Это начинается новый виток гонки вооружений, в котором мы вряд ли будем лидирующей стороной просто по объективным экономическим причинам. Это одно последствие. Второе последствие — то, о чем президент говорил в первой части — что технологии. Он же сказал, что…
О. Пашина― Он почему-то говорил в будущем времени об этом. Это ведет к отставанию, люди будут уезжать…
Н. Сванидзе― Он все время брал шаг в шесть лет. Это было предвыборное выступление. Он все время говорил, что «в ближайшие шесть лет мы должны». Он это произнес раз десять. В ближайшие шесть лет мы достигнем. В ближайшие шесть лет мы должны и сделаем это в ближайшие шесть лет. Он это повторил много раз. То есть это было абсолютно предвыборное выступление. Обычно берется шаг, поскольку выступление это обращение к федеральному собранию ежегодное. Поэтому говорится о ближайшем годе. Как правило. Если не ставятся какие-то отдельные стратегические задачи. А он все время оперировал временным промежутком в шесть лет. Следовательно, это было предвыборное выступление. Но это в данном случае объяснимо. И он сказал же, что главная наша угроза, что, на мой взгляд, абсолютно правильно сказал президент Путин, главная наша угроза не то, что нас кто-то захватит, а наше отставание. Которое может быть гибельным. Вот вся вторая часть она неизбежно приводит к усилению этого отставания. Потому что эта гонка вооружений, которая уже погубила однажды страну более сравнительно с миром мощную, чем мы. А именно Советский Союз. Гораздо более мощную. Просто более обширную, более объемную и более мощную, чем Россия нынешняя. В сравнении повторяю с остальным миром. И, кроме того, мы будем, естественно, если мы будем говорить таким образом, и с нами будут говорить таким же образом, то нас продолжат отделять от технологического прогресса. Отлучать от него. Нас продолжат отлучать от тех самых инвестиций, про которые говорил Путин, что без них мы не можем сделать шаг вперед в экономике. Он же говорил про производительность труда, про инвестиции. Про малый и средний бизнес. Это я вывожу за скобки, потому что при нынешнем господстве силовиков и при слабости суда и при необеспеченности прав частной собственности, какое может быть развитие малого и среднего бизнеса. Он лежит на брюхе. Но это просто другое направление разговора. Хотя очень важное. А вот то, что было во второй части — это нас отделит от мировых денег, отлучит и от мирровых технологий. И таким образом это делает наше дальнейшее не просто «догнать и перегнать», а дальнейшее отставание наше, причем очень серьезное делает практически неизбежным. Поэтому у меня впечатление, что эти две части обращения президента писали две разных группы людей. Спичрайтеров. Не связанных между собой. Возможно не знавших одна о другой. И потом их просто взяли и технически соединили вместе. Сначала президент зачитал одну, которая ему была значительно более скучна, менее интересна. Глаз не горел и у народа, который сидел там, глаз не горел. Все, в общем, подремывали понемножечку.
Н.Сванидзе: Вторая часть обращения это не к нашему федеральному собранию. Это к конгрессу США
О. Пашина― А потом показали такие мультики…
Н. Сванидзе― Потом он стал показывать мультики. И зажег зал. И все стоя зааплодировали. Что они при этом повторяю, думали – это другой вопрос.
О. Пашина― Если это не предвыборная риторика, понятно, что перед выборами можно говорить все, что угодно, лишь бы люди были вдохновлены. Если это реальные планы на ближайшие годы, неужели руководство страны не понимает того, о чем вы только что сказали. Что вторая часть доклада ведет к уничтожению всех перспектив, о которых говорилось в первой.
Н. Сванидзе― Я думаю, что это не только, к сожалению, предвыборная риторика. Потому что ради предвыборной риторики президент, который лидирует настолько надежно в этой предвыборной кампании, что ему не нужно зажигать тут и как-то обострять это все ни к чему. Он выигрывает гарантированно в первом круге без вариантов. Поэтому я думаю, что да, это произведет впечатление на избирателей, несомненно. Но ради одной предвыборной риторики он бы этого не говорил. Я думаю, что это все-таки в основном эффект будет иметь внутри страны. А обращение было адресовано западным людям. Вторая часть это не к нашему федеральному собранию. Это к конгрессу США.
О. Пашина― А, по сути, может быть партия «Яблоко» права, когда заявляет, что это нарушение предвыборного законодательства. Кандидат выступал со своей предвыборной программой. Дайте и всем остальным три часа…
Н. Сванидзе― Перед федеральным собранием. И на всех каналах федеральных. Телевизионных. Я не знаю. Вообще в принципе похоже, что прав. Конечно, это предвыборное выступление.
О. Пашина― Почему ЦИК этого не видит?
Н. Сванидзе― Оно имело, конечно, предвыборный эффект, электоральный эффект огромный. Другой вопрос, что он необязателен вовсе этот эффект. И без него вполне можно было обойтись. У меня есть некоторые сомнения в том, что все остальные кандидаты в президенты получат такой же формат.
О. Пашина― И у них есть такие же мультики.
Н. Сванидзе― И у них есть такие мультики. Хотя, по-моему, такие мультики, именно создать не великая проблема. А вот таких боеголовок у них нет. Нет у Сурайкина при всем уважении к господину Сурайкину, нет у него «Кинжала» и «Сармата».
О. Пашина― Почему он не показал настоящие все эти «Кинжалы» и «Сарматы». Почему все компьютерная анимация 11-летней…
Н. Сванидзе― Он должен был куда принести «Сармат»?
О. Пашина― Фотографии, видеозаписи.
Н. Сванидзе― 200 тон весит дура. С 15 или 20 какими-то боеголовками, которые от нее отходят.
О. Пашина― Сфотографировать. Сказать: вот он.
Н. Сванидзе― А нельзя, это военная тайна.
О. Пашина― Можно только треугольничками показывать.
Н. Сванидзе― Да. Он сказал, что нет, это все не соответствует, реально все по-другому на самом деле выглядит.
О. Пашина― Это все есть, но в глубоком секрете.
Н. Сванидзе― Это все есть, но в глубоком секрете. Причем здесь есть еще один довольно забавный момент. Для того чтобы показать американцам эту дулю, необязательно это было делать столь публично. Во-первых, американцы и так знают о ее наличии. Если она наличествует. Потому что, естественно, как мы знаем, что есть у американцев, я думаю превосходно, не хуже, чем они. Также и американцы знают, что есть у нас. Скрыть это невозможно. Все испытания становятся прозрачными, к тому же о них рассказывают друг другу. У нас есть, насколько я помню, в общем, взаимная договоренность или даже договор с Америкой, что мы об испытаниях такого уровня говорим. Чтобы никого не пугать. Поэтому друг про друга все знают. Поэтому кому что тут было новое сказано. Поэтому смысл был не в том, что у нас это есть. А в том, что мы об этом публично говорим. То есть это было такое заявление. Вот что это было.
Н.Сванидзе: Собчак отреагировала так, как и следовало отреагировать. Она выиграла. Все остальные проиграли
О. Пашина― И что мы готовы это применить.
Н. Сванидзе― И что мы в случае чего, да, этот бронепоезд он начнет стрелять.
О. Пашина― Возвращаясь к предвыборным делам. Почему ЦИК не хочет замечать того, что все-таки это было предвыборное выступление? Элла Памфилова сказала: «Я этого не увидела».
Н. Сванидзе― В любом случае это вопрос к ЦИК все-таки.
О. Пашина― Хорошо. За дебатами кандидатов в президенты вы следите? – спрашивает наш слушатель. И есть ли какие-то впечатления по форме, по содержанию.
Н. Сванидзе― У кого же нет впечатлений-то. Я не могу сказать, что я плотно слежу за дебатами. Но за частью дебатов мы все немножко проследили. Они вызвали определенные ощущения и произвели определенное впечатление.
О. Пашина― Яркая кампания.
Н. Сванидзе― Яркая. Да, особенно часть кампании яркая.
О. Пашина― Илья из Ярославля спрашивает: «Почему дебаты кандидатов не транслируются в прайм-тайм. Нет запроса, установка сверху?»
Н. Сванидзе― У нас же, насколько я понимаю, все программы идут сначала по орбитам, у нас страна большая, часовых поясов много. Поэтому это все идет в прямом эфире утром. А потом вечером соответственно в записи. По-другому как. В любом случае на часть страны это пойдет в записи. На всю страну в прямом эфире это дать невозможно. Это чисто, на мой взгляд, технический момент.
О. Пашина― Спрашивают по поводу представителей, которые участвуют в дебатах. «Мы видели, что не все кандидаты приходили сами. Некоторые присылали своих представителей. Почему Путин не пришлет своего представителя?» – спрашивает Алекс.
Н. Сванидзе― А кто с ним будет разговаривать.
О. Пашина― С представителем?
Н. Сванидзе― Да.
О. Пашина― Почему нет?
Н. Сванидзе― А кого он пришлет? Никиту Сергеевича Михалкова.
О. Пашина― У него же куча доверенных лиц.
Н. Сванидзе― Ну и кому интересно…
О. Пашина― Там целый Putin Team.
Н. Сванидзе― … разговаривать с Никитой Сергеевичем Михалковым. Интересно поговорить с Путиным. Но это неинтересно Путину. И здесь я его могу понять прекрасно. Потому что Путин в этих дебатах, о которых мы говорим, где был мат и так далее, самая выигравшая сторона – это отсутствовавший там Путин, несомненно. Потому что он как энтомолог просто смотрит на банку с тараканами, которые там чего-то матерятся, шумят. И как Саваоф с каких-то заснеженных вершин запредельной высоты он наблюдает за этим. Конечно, он от этого только выигрывает. И теперь Песков может сказать, что вы на полном серьезе хотели, чтобы он в этом участвовал. И здесь будет, конечно, сермяжная правда, несомненно. Выиграл на самом деле от всей этой ситуации, несомненно, президент Путин больше всех. Выиграл Жириновский. Потому что он абсолютно в своей тарелке. Если он нагадит в углу в студии, я прошу прощения, то он еще больше выиграет. Потому что это то, чего от него ждут.
О. Пашина― Он еще достаточно сдержанно отреагировал.
Н.Сванидзе: Власть ведет себя как мужчина, которого жена застала с дамой, а он говорит, что первый раз ее видит
Н. Сванидзе― И он оправдывает ожидания своего электората. И выиграла Ксения Собчак, потому что она адекватно себя вела и адекватно отреагировала. Она не играла в гимназистку, она не закрывала рот ладошкой. Она отреагировала так, как можно было и следовало, наверное, отреагировать. Она выиграла. Все остальные проиграли. Потому что компания мужиков, которая стоит, смотрит куда-то в пол, в свои бумажки, в свои гаджеты, изучает потолок, ухмыляется в тот момент, как на ее глазах оскорбляют женщину, — производит невыгодное впечатление, на мой взгляд.
О. Пашина― Как вы считаете, что должны были сделать они?
Н. Сванидзе― Не знаю, но что-нибудь сделать. Но что-нибудь сделать. Дать по морде. Сказать, что они думают о Жириновском. Выйти из студии. Но что-нибудь сделать. Какая-то акция ожидалась хотя бы от кого-то из них. Ее не последовало.
О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Мы продолжим после небольшого перерыва.
НОВОСТИ
О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Ну хорошо, у нас потрясающее послание федеральному собранию. Яркие дебаты. Еще одна история. Я имею в виду кокаиновый скандал. Там просто вообще нарочно не придумаешь. Там замешаны возможно российские дипломаты. Самолет спецотряда «Россия», который перевозит первых лиц государства. Православный фонд «Мораль». База МИД в Кунцево. Как это все понимать. Что это было – как спрашивают наши слушатели.
Н. Сванидзе― Ну, кокаин как я понимаю, был. Вот что был кокаин – с этим никто не спорит.
О. Пашина― А участники этой истории потрясающие.
Н. Сванидзе― Участники, вот такие подобрались участники. Действительно есть представители какой-то православной организации, аргентинской, правда. Но нашей все равно, глубоко нашей православной организации. Какой-то самолет. Понимаете, в чем проблема. Проблема в то, что у нас же никогда не поймешь, что там правда, что нет. Потому что мы же никогда ничего не объясняем. Когда я говорю «мы» — я всякий раз оговариваюсь, я имею в виду не нас с вами, Оксана. А я имею в виду российские официальные круги. Скажем так. Мы же никогда ничего не объясняем. Мы же от всего сразу отнекиваемся. Мы же сразу в отрицалово уходим. Мы себя ведем как мужчина, которого жена застала с дамой в постели, а он говорит, что первый раз ее видит, и вообще его оскорбляют подозрения в супружеской неверности.
О. Пашина― Про мужчину и даму мы тоже поговорим. Есть повод.
Н. Сванидзе― Вот отрицаем все, даже когда это очевидно. Есть уже фотографии, самолет.
О. Пашина― Фотографии можно подделать.
Н. Сванидзе― Все можно подделать вообще. Кокаин даже можно подделать.
О. Пашина― Заменить мукой.
Н.Сванидзе: У нас считается, что оппозиционер — преступник, потому что выступает против нашего нынешнего руководства
Н. Сванидзе― Мукой, сахаром. Чем угодно. Поэтому до конца, пока не дойдет до предела, пока не будут предъявлены фотографии, как это было во время Карибского кризиса, когда мы до последнего момента в 1962 году в другой совершенно еще стране под названием Советский Союз. Но поведение осталось то же. Линия осталась та же. Схема та же абсолютно. Мы отрицали все до последнего момента, пока нам спецпредставитель США в ООН не показал крупно фотографию с нашими ракетами, которые торчат на Кубе. Просто нашему представителю американский представитель показал на весь мир. Вот мы, как правило, доводим именно до этого. И поэтому сейчас что-то трудно сказать. Сейчас задержали этого парня, который фигурировал как человек на букву «к», потом оказалось, что у него фамилия Ковальчук. Но это другой, как я понимаю Ковальчук. Даже не однофамилец известных Ковальчуков. Да. Фамилия достаточно популярная. Но это же не просто какой-то Ковальчук. Это Ковальчук, который бизнесмен наш в Германии и который вроде бы как настолько влиятелен и ярок, что он может вообще менять чрезвычайных и полномочных послов России в Аргентине. Что ему кто-то не понравился и скоро будет другой, сказал он. И вот он занимается этим трафиком. А трафик если действительно трафик, 400 килограммов кокаина я прошу прощения, это так в карман не спрячешь. Как известно там 12 чемоданов. Значит, это было организовано. Значит это было налажено. Уже не первая, по-видимому, порция. Не первый транш так сказать.
О. Пашина― Газета «КоммерсантЪ» пишет, что вообще в 2012 года шли поставки.
Н. Сванидзе― Газете «КоммерсантЪ» виднее.
О. Пашина― У нее свои источники.
Н. Сванидзе― Это невозможно было бы по только дипломатическим каналам. Насколько я представляя. Там должны были быть задействованы силовые структуры какие-то. Ну, громкий скандал-то. Бабки. Бабки.
О. Пашина― Последствия какие-то будут, как вы считаете?
Н. Сванидзе― Для кого?
О. Пашина― Или все замнется.
Н. Сванидзе― Это все, к сожалению, это еще одна очень большая тяжелая капля в общее море нашей очень сложной, мягко выражаясь, сегодня международной репутации. Очень тяжелая репутация у нас сейчас. И многое еще впереди. Еще впереди, мы же забыли, думаем, что проехали. А это не проехали. Только сейчас будем вползать в историю с малайзийским «Боингом». А она никуда не делась. Это все до кучи. И вот, к сожалению, до кучи сюда же и вчерашнее обращение нашего президента федеральному собранию.
О. Пашина― По поводу наших дипломатов, раз зашла речь. Я не могу не вспомнить, что при открытии площади Бориса Немцова в Вашингтоне напротив российского посольства, никто из официальных лиц не присутствовал. Никто из посольства не вышел. Спрашивает Илья: «Это что, неуважение, боязнь?»
Н. Сванидзе― Неуважение, боязнь. Понятно. Правильно, и неуважение к покойному Борису Ефимовичу Немцову. Крупному государственному политическому общественному деятелю России. Убитому бандитами, неизвестно по чьему заказу. Потому что не ищут заказчиков и организаторов. Нашли только исполнителей. Конечно, неуважение. И боязнь не угодить начальству. Потому что начальство не дало отмашку, поэтому никто не пришел. А надо было прийти. Потому что он не уголовный преступник, он не отлученный от нашей страны человек. Он очень повторяю, крупная фигура. Почему, собственно, не пришли. Почему у нас ни открыть какую-нибудь площадь, ни назвать его именем. Я уже не говорю о том месте, где его убили. А убили его на мосту в центре города. Но почему, в чем дело. Боятся. Потому что указаний не было, потому что он считает себя оппозиционером. Он и был оппозиционером. Но оппозиционер это не преступник. А у нас считается, что оппозиционер это преступник. Потому что оппозиционер — это тот человек, который выступает против нашего нынешнего руководства. А наше нынешнее руководство и Россия — между ними стоит знак равенства. Значит, кто против руководства, тот против страны. И так далее.
О. Пашина― Ну табличку все-таки разрешили, марш памяти все-таки разрешили. Тем не менее, опять возвращаясь к сюжету с площадью Немцова в Вашингтоне, совершенно безобразные материалы были на федеральных каналах, где рассказывали, что это не площадь, это пустырь. Это какая-то помойка, тут что-то такое.
Н. Сванидзе― Здесь я повторяю…
О. Пашина― То есть журналистам не дали отмашку…
Н. Сванидзе― …все, что делается по официальной линии – требует определенной позиции Кремля. Определенной отмашки. Разумеется. Конечно.
О. Пашина― То есть табличка и марш это пока еще недостаточно для того, чтобы…
Н. Сванидзе― Пока табличку никто еще не разрешил. Ведь табличку разрешили, если не будут возражать жильцы дома. А жильцы дома, может, еще и будут возражать. На самом деле. Хотя уж табличка вовсе смешно. Сколько у нас табличек в городе, господи. Посвященных людям, значительно меньше сделавшим для страны, чем Борис Ефимович Немцов.
О. Пашина― И как часто учитывается мнение жителей дома, города.
Н. Сванидзе― Совершенно верно. В данном случае уверяю вас, оно будет учитываться.
О. Пашина― Про кокаиновый скандал мы поговорили. Про сексуальный скандал. Я имею в виду Леонида Слуцкого. Чем кончится дело там по-вашему. Конечно, его пытались замять, пока были анонимные заявления. Теперь обвинения перестали быть анонимными. Или все-таки презумпция невиновности, о которой мы так любим говорить.
Н. Сванидзе― Тот самый случай, о котором я говорил. Что у нас играют в отрицалово до самого последнего момента. Когда уже и отрицать смешно и признавать смешно. Поэтому, конечно, в интересах господина Слуцкого и в интересах ГД РФ предельно активно поучаствовать в расследовании. Потому что если господин Слуцкий ни в чем не виноват, то ему скрывать нечего. И дума, несомненно, заинтересована в том, чтобы обеспечить свою чистую репутацию. Поэтому они чего ждут, что девушка, которую насилуют, она будет снимать это на мобильный телефон? Это редко такое удается кому. Для этого нужно быть профессиональным человеком. Вот госпожа Рыбка чего-то там снимала. Но у нее, как я понимаю, все-таки так далеко дело не заходило. В смысле там насилия все-таки то, что я читал, не было.
О. Пашина― Но у нее как-то меняются тоже показания. Было, потом ха-ха, я пошутила.
Н. Сванидзе― Бог с ней. В любом случае у нее более профессиональная психическая организация, она…
Н.Сванидзе: Сколько у нас табличек в городе, посвященных людям, значительно меньше сделавшим для страны, чем Немцов
О. Пашина― Профессиональная подготовка, так скажем.
Н. Сванидзе― Да. А если профессиональной подготовки нет, не всякий раз, наверное, в такой ситуации девушка сможет незаметно что-то отснять. Поэтому в таких случаях, если есть несколько заявлений…
О. Пашина― От конкретных лиц.
Н. Сванидзе― От конкретных лиц, то, в общем, это предмет для рассмотрения. Как мне кажется.
О. Пашина― И замять это не получится.
Н. Сванидзе― Замять не получится.
О. Пашина― И последнее сообщение к вам как члену совета по правам человека. Появились вчера сообщения о том, что Россия изучает возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека. Такое в принципе возможно?
Н. Сванидзе― Теоретически возможно всё. Пока что, как я понимаю, подтверждения этому не было. Но, естественно, если это будет рассматриваться, то совет по правам человека сделает все, чтобы этого не произошло. Потому что это будет иметь тоже очень плохие последствия для нашей страны. Разумеется. Потому что мы делаем очередной шаг в сторону от остального мира.
О. Пашина― А какие последствия. Наши власти говорят, что Европейский суд по правам человека выносит антироссийские решения. Мы не участвуем в выборе судей. С какой стати нам признавать решения этого суда.
Н. Сванидзе― С той стороны, что мы часть мира. Если бы у нас самих был идеальный независимый суд, то я думаю, что Европейский суд по правам человека испытал бы очень большое облегчение. Потому что у него было бы гораздо меньше работы. Но поскольку наш суд не всегда принимает независимые решения, то у Европейского суда по правам человека работы много. И это иногда последняя надежда на справедливость. Поэтому да, если мы оттуда уйдем, это будет очередной шаг в сторону железного занавеса. Катастрофы в самом по себе железном занавесе нет. Мы при железном занавесе жили долгие десятилетия. Но и хорошего мало.
О. Пашина― Ну, судя по тому, как выполняются решения ЕСПЧ в нашей стране, тоже разница небольшая, есть мы там, нет.
Н. Сванидзе― Все-таки это сидит где-то в затылке, что…
О. Пашина― Можно обратиться в ЕСПЧ.
Н. Сванидзе― Да, и что можно обратиться и что подставляться не очень хочется. Скандальчик лишний будет. Скандалов никто не любит. Это фактор.
О. Пашина― Это было «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго и до свидания.
Комментарии89
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e_nexoma 02 марта 2018 | 17:06
Вот незадача у русскага мира - думали, что вчера владимвладимыч напугал весь белый свет, а сегодня оказалось - рассмешил в очередной раз. Удивительная страна - путевого лисапета сделать не можем, а бредим победить всех необыкновенным оружием. Осталась малость - поймать, наконец, золотую рыбку. Можно еще перестать бредить и болеть манией величия, но какой русский патриот ради этого бросит маяться дурью и начнет работать?
topotuschkin 02 марта 2018 | 17:08
e_nexoma: Путин вместо масла.
Брехня одна вместо масла.
И вместо мозгов.
Нет, весь реальный рост экономики России в 7% за последние 10 лет был достигнут лишь на бумаге, с помощью всяких уловок, ухищрений, подтасовок, передергивания и манипуляций, типа учета колоссального прироста производства туалетной бумаги и глиняных свистулек вместо освоения и внедрения новейших прорывных прогрессивных технологий , раскручивания маховика инфляции и гипер-инфляции, безудержного повышния цен, резкого падения реальных доходов населения, обесценивания зарплат и пенсий и массового обнищания и ограбления десятков миллионов нищенствующих работающих и неработающих россиян.
Все эти гиперзвуковые и сверхзвуковые подводные ракето-торпеды самой сумасшедшей межконтинентальной дальности в сотни тысяч километров, способные очень тихо, практически бесшумно, и необычайно глубоко, с огибанием рельефа дна, подбираться к авианосцам или городам США и, благодаря 100 Мегатонным боевым блокам, гарантированно уничтожать и то, и другое.
Россия все никак не может довести современные крылатые ракеты и береговые ПКР системы соответствующей дальности, способные парализовать угрозу применения американских крылатых ракет типа "Томагавк" из акватории Средиземного моря.
Эти зловещщие крылатые ракеты Х-101 с ультра-ядерной и термоядерной энергитической установкой, имеющие невыносимо бесконечную дальность полета
ВПОСЛЕДСТВИИ ВСЕ ЭТИ ВИДЕОРОЛИКИ ОКАЗАЛИСЬ ВИДЕОРОЛИКАМИ ИЗ ЗАПАДНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ И ЗАПАДНЫМИ ЖЕ ФИРМЕННЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ ВИДЕОРОЛИКАМИ ПРО КАЧЕСТВО ИХ СТАРИННОГО ВООРУЖЕНИЯ СОРОКАЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ.
А вот то, что та ни фига и не обогнали - не удивительно:
47 млн. граждан России живут за чертой бедности, крайней нужды и нищеты, даже не получая талоны на бесплатное питание, чтобы не умереть с голода, в этих условиях тратить триллионы US$ на то, чтобы догнать США, бессмысленная затея, которая просто невозможна...
e_nexoma 02 марта 2018 | 17:13
topotuschkin: Только и остается сказать - чем бы дурак ни тешился, лишь бы сопли по морде не размазывал и не выл дурным голосом.
Военный бюджет США в десять раз превышает наш, но мы не перестаем мечтать о том, как гном своей ножкой наступит на голову великана и раздавит его.
n_a_t_a7777777 02 марта 2018 | 17:31
e_nexoma:
Господин Сванидзе препотивен , впрочем ,как всегда.... Поспорю со Свандзе . Грудинин ушёл из студии, почему великий сталиновед не в курсе!!!!
prorab1 02 марта 2018 | 18:00
n_a_t_a7777777: С чего Сванидзе взял , что это гонка вооружений? Эти новые системы оружия , для преодоления американской глобальной ПРО. Есть и другой более затратный для нашей страны путь- увеличение количества боевых блоков ЯО. Но это уже нарушение СНВ 3.
oo0oo 02 марта 2018 | 23:29
Сванидзе: "Они должны что-нибудь сделать. Дать по морде."
=========================================
Карлыч, подойди и дай!)
act 02 марта 2018 | 18:05
e_nexoma:Этот параноик пу доведет страну до цугундера
vezdehod 02 марта 2018 | 17:14
Все эти "Весёлые картинки" показывали в 2007 году на Первом канале, но царю батюшке - маршал Шойгу повесил лапшу на уши и выдал из за действительность.
e_nexoma 02 марта 2018 | 17:23
vezdehod: Их на Руси со времен Мамая показывают, только вот ума у патриотов никак от этого не прибавляется, не хотят умнеть.
n_a_t_a7777777 02 марта 2018 | 17:16
topotuschkin: Александр III,сказал ,что у России два друга,армия и флот. Что же после упоминания наших Сарматов и Кинжалов, либерасты пришли в крайнюю степень экзальтации.
kmamonov_2 02 марта 2018 | 17:19
n_a_t_a7777777:
Вопрос к аналитику-историку-либералу господину Сванидзе.
Куды бечь ?!
// Москва может применить свое вооружение в случае нападения на страны-члены ОДКБ.
Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан. Ранее входившие в ОДКБ Азербайджан, Грузия и Узбекистан предпочли в свое время покинуть ряды организации.//
e_nexoma 02 марта 2018 | 17:25
kmamonov_2: Ага, безрогий. Тут бы впору думать о том, как бы с самих штаны не свалились, а дурак мечтает о том, чтобы поддерживать завязки еще и у соседей, которые сдрыснут при первой же возможности.
02 марта 2018 | 18:04
kmamonov_2: Парнорогатнокопытный-ты там в своем ЕС себе нору выкопал , шоб от РЯО себя спасти-а то останутся от прибалтийского козлика -севернорусские рожки да ножки..?
gladman__ 02 марта 2018 | 18:33
kmamonov_2: Вопрос к аналитику-историку-либералу господину Сванидзе.
============
позвольте, прошу уважать и потому не забывать добавлять высокое научное звание профессора. Ведь оно им заслужено не как у всех, не за научную деятельность, в отсутствии докторской , аспирантов, учеников и научных работ -
достижение явно выдающегося деятеля. Впрочем, у Сванидзе в биографии есть и еще одно неординарное достижение - в 20 лет(!!) заслужил приема в ряды КПСС.
kmamonov_2 02 марта 2018 | 19:11
gladman__: высокое научное звание профессора.
==========================
ИзвиняюсЯ! Забыл.
На всякий случай, сразу и академика прибавим-м-м )))
gladman__ 02 марта 2018 | 19:14
kmamonov_2: такими темпами и вот-вот станет член-кор...м, корявеньким:))
russo_vatnik 02 марта 2018 | 18:55
kmamonov_2: // Москва может применить свое вооружение в случае нападения на страны-члены ОДКБ.
Идиот, на хера Америке Белоруссия, не говоря уже о Киргизии?!
kmamonov_2 02 марта 2018 | 19:14
russo_vatnik:
ТараськинЪ!
Найди в русском алфавите три букоффки П. Н. Х.
Если не сможешь, попроси дядю Фрейда: он добрый, поможет!
epf1856 02 марта 2018 | 21:14
russo_vatnik: Если не хера, зачем беспокоиться?
raffal 02 марта 2018 | 17:32
n_a_t_a7777777: Александр III,сказал ,что у России два друга,армия и флот....
___________________________
Фраза эта, приписываемая Александру III, как единственных союзников России протухла давным-давно. А пошла гулять она из опубликованных в начале тридцатых годов прошлого века воспоминаний великого князя Александра Михайловича. Образу императора она вполне соответствует. Но даже отцу последнего русского самодержца пришлось незадолго до смерти пойти на историческое сближение с республиканской Францией, ставшей при его сыне Николае Втором союзницей России в Первой мировой войне.
Перенос представлений имперской "реальной политики" вековой давности в эпоху глобализации и всеобщей взаимозависимости, не просто глупо, но и убийственно для будущего страны.
В современном мире это, скорее, диагноз. Не повод для успокоения, а признание неудачи
satt 02 марта 2018 | 18:53
У России два союзника - отпускники Вагнера и тролли Пригожина.
satt 02 марта 2018 | 19:14
Там, где омоны, дубинки и каски,
не появляются илоны маски.
satt 02 марта 2018 | 19:17
Что же сподвигло вождя на такую речугу?
"Реквием Вагнера" !
Меч повелел наточить
и заштопать кольчугу.
satt 02 марта 2018 | 19:20
Вот бы снова рашку засадить в шарашку!
То-то будет счастье, счастье на века -
У советской власти грыжа велика!
К.Кедров
02 марта 2018 | 18:00
n_a_t_a7777777: Сармат оказался Сатаной от ролика на Первом с программы "Ударная сила"-от 25.9.2007г.. -или Путина подставили или он просто троллит сам россиян, а Кинжал-это вообще из области того что очень хочется , но не может быть создано тем более в России..МО б для начала-хоть бы смогло свои ВКС от своих ПЗРК защитить и от самолетных ракет...А то как из за кривизны Земли на 100 км С400 цели из крылатых томагавков не видит-уже весь мир рассмешило...
Как и Шойгу три Сирии освободивший распрямив горы и высушив реки и измерив рвы и впадины...
А свою картошку скоро выращивать научитесь и когда прекратите по бартеру менять Су35 на пальмовое масло у Индонезии-гиперзвукоядернолазерные вы ненаши?
act 02 марта 2018 | 18:10
n_a_t_a7777777:Вставь себе все эти Сарматы и Кинжалы в одно место и бегай с флагом вокруг американского посольства.
mordechai_blinchikov 02 марта 2018 | 20:32
только идиоты могут радоваться грядущему апокалипсису
Мы хлопали.
Ладоням было больно.
Они, бывало, в прошлые года,
От собственных ударов добровольных
Краснели, словно щёки от стыда.
Как исступленно мы в ладони били
В ответ словам проклятий и похвал.
И если руки — это наши крылья,
Я неразумно крыльями махал.
"Да здравствует!" — с трибуны кто-то славил,
"Да сгинет!" — кто-то в гневе возглашал.
И зал рукоплескал и выражал
Любовь ко всем, кому желали здравья,
И гнев к тому, кого докладчик клял....
Расул Гамзатов
n_a_t_a7777777 02 марта 2018 | 22:45
mordechai_blinchikov:
Блинчиков, ты моими фотожабами добавляешь мне популярности. Так держать!!!!
n_a_t_a7777777 02 марта 2018 | 17:21
topotuschkin:
Я буду голосовать за Грудинина. И совершенно правильно он ушёл с придурошных дебатов 1 канала ТВ. Уж как я не люблю Собчак, но Жириновского она облила водой прикольно.
e_nexoma 02 марта 2018 | 17:29
n_a_t_a7777777: Можешь даже насвитеть за него Мурку. Только все напрасно - хозяин приказал ему не высовывать свой язык дальше, чем это положено фельдфебелю.
n_a_t_a7777777 02 марта 2018 | 17:42
topotuschkin:
Либерасты своими мостами и площадями имени Дурицкого просто достали, конкретно.....
prorab1 02 марта 2018 | 17:47
topotuschkin: Путин таким как вы и сказал, что реальное оружие не похоже на показанное в мультиках.
n_a_t_a7777777 02 марта 2018 | 17:11
e_nexoma:
Чем ближе к выборам, тем ярче фантасмагория. А господин Сванидзе уже светится зелёным,как либерасты переполошились после усиления позиций России. В 90е их всё устраивало,Курилы Козырев собирался отдать...
e_nexoma 02 марта 2018 | 17:16
n_a_t_a7777777: Да уж да уж, позиции укрепились почти что как у СССР перед развалом. Теперь не только то важно, что Крым и Курилы окажутся никому не нужны, а то, что не придется ли снова впадать в княжескую междуусобицу.
n_a_t_a7777777 02 марта 2018 | 17:25
e_nexoma:
Либерасты всегда всем недовольны... А АПЛ Юрий Долгорукий и Александр Невский совершенно замечательны. Стреляют по Америке прямо из -под воды и льда....
raffal 02 марта 2018 | 19:36
n_a_t_a7777777: Стреляют по Америке..
_____________________
Барышня, Вы не свихнулись? В стрельбе по Америке Вы видите будущий прогресс России, сидящей в заднице? Скажете, что я там, и это будет правдой. Вместе с Вами.
Но чтобы баба мечтала о войне? Точно, малохольная.
mordechai_blinchikov 02 марта 2018 | 20:34
n_a_t_a7777777: -идиотка
vezdehod 02 марта 2018 | 17:21
В 2012 году в Майских указах" ставка делалась на "Повышение зарплат". а сейчас Шесть лет будет "Бороться с бедностью" и бомбить Вашингтон "Умными ракетами".
vezdehod 02 марта 2018 | 17:32
Ну Карлович вы м загнули...Если бы в этих, так называемых. дебатах был сам Плешивый. то - Жирик бы был НЕМ, как рыба и вёл себя тихонько-тихонько.
kmamonov_2 02 марта 2018 | 17:22
n_a_t_a7777777:,как либерасты переполошились после усиления позиций России.
=============================================
//Буду бить аккуратно, но сильно!
Говорят, что главу Пентагона! Еле оттащили от окна...//
))))))))))))))
kmamonov_2 02 марта 2018 | 17:24
после упоминания наших Сарматов и Кинжалов, либерасты пришли в крайнюю степень экзальтации.
============================================
Можете записать в свой календарик 1 марта 2018 года как настоящий День Независимости Российской Федерации. С первым днём весны вас! С новой жизнью! С независимостью!
Вчера товарищ Путин озвучил ровно этот мой свершившийся прогноз — перевооружение армии на новые технологии произошло (на дворе 2018 год!), нападать на нас бесполезно и больно. Окошко закрылось, поезд ушёл.
Дурачки, гордо именующие себя оппозицией только хихикали (как и положено дурачкам) «Хихихи, ХПП», «Хихихи, многоходовочка». Да, маленькие, многоходовочка. И Путин в очередной раз сделал вас и ваших американских хозяев, как детей.
Не скакать врагам по нашей земле! Не топтать их коням землю Русскую! Не затмить им солнце наше красное! Век стоит Русь — не шатается! И века простоит — не шелохнется!
Александр Роджерс
rihard 02 марта 2018 | 17:36
kmamonov_2:
Не скакать врагам по нашей земле! Не топтать их коням землю Русскую! Не затмить им солнце наше красное! Век стоит Русь — не шатается! И века простоит — не шелохнется!
Вообще—то первым это конь написал.
redrica 02 марта 2018 | 18:21
kmamonov_2: И Путин в очередной раз сделал
=============================================
Что он сделал?
Эта ракета, скорее всего, зашипит, заплюется и над нашейже башкой и взорвется.
topotuschkin 02 марта 2018 | 20:12
redrica: Над Воронежем и Усть-Мухосранском.
А потом скажут, что немножко перепутали координаты пусковой и не тот керосин разбодяженный заправили не в тех количествах.....
e_nexoma 02 марта 2018 | 17:27
kmamonov_2: Еле оттащили от окна...//
Что, ему захотелось как можно внимательнее рассмотреть дураков за океаном? Так ему в этом нет необходимости - он от смеха и так чуть живой. Не знает ватная портянота как сгубить Омерику - надо просто не просто смешить ее, а рассмешить до смерти.
kmamonov_2 02 марта 2018 | 17:35
e_nexoma: Что, ему захотелось как можно внимательнее рассмотреть дураков за океаном?
==============================================
ога.)))
«Не понимаю, как американцы будут сегодня работать. Ты приходишь на работу — а над тобой повесили большую дубину и сказали: если что, эта дубина треснет вас по башке, потому что вы нас достали… Теперь живите с этим», — прокомментировал речь Владимира Путина политолог Евгений Сатановский.
shkolniza 02 марта 2018 | 17:50
kmamonov_2: Я Вам доложу: древние такое
более возвышенно называли - Damoclis gladius.:)
Но шутки в сторону. Чтой-то подобный обмен симметричными ответами на увеличение определённых статей госбюджета всяких там сверхдержав мне не нравится. Я бы проголосовала за нашего Владимира нашего Муромца, если бы социалка возросла да не на те смешные проценты, которые обещали бюджетникам да пенсионерам, а реально, только чур без очередного витка роста цен. Слабо, Путин Вы наш?..
Неее, я не Тришкин кафтан, но ежели на дубину
средства имеются, то и на утешительный приз Российскому населению найдутся..?
n_a_t_a7777777 02 марта 2018 | 18:21
shkolniza:
Уверена, после выборов Солнцеликого, увеличат пенсионный возраст и начнут закручивать гайки вместо увеличения подоходного налога для олигархов....
shkolniza 02 марта 2018 | 19:03
n_a_t_a7777777: Как "начнут"?! На моей памяти
шестой год эти самые гайки закручивают - со дня моей регистрации на Ехххе весь сайт стонет!... Какстрашнажиттть...
kmamonov_2 02 марта 2018 | 18:35
shkolniza: Есть такая проблема, Галина! Мало поклонников у Путина во внутренней политике. И я один из тех, кто первым швырнет оружие пролетариата, под названием булыжник, в шестую колонну!
Но!!! Умница Симонян написала вчера в своем блоге замечательные слова
Я ненавижу войну. И очень ее боюсь. В отличие от многих тутошних заводил, я войну немножечко видела. И в землянке на досках спала, и в овраг под обстрелом ныряла, и в эфир ходила под пулями, и зубы чистила компотом из сухофруктов за неимением на километры вокруг другой незараженной жидкости.
И видела, как погибают люди. Очень много людей.
Поэтому от Послания сегодня я испытываю не гордость и не эйфорию. Я испытываю облегчение и умиротворение.
Не понимать, что все сказанное и сделанное Путиным сделано для того, чтобы войны НЕ было, может только глупец или предатель. Выбирайте.
Затюканная Северная Корея, до которой давно привыкшая играючи уничтожать целые страны Америка боится даже дотронуться, — тому свежий и очевидный пример.
Да, графика отстойная. Тех ребят, кто эту графику лабал на коленке, не дизайну, знаете ли, учили, а быстро и эффективно взрывать себя гранатой, подпустив поближе как можно больше врагов.
И да, наверное, это все стоит до хрена денег, на которые можно построить уйму детских садов. Пока кому-то в красивом, увитом гирляндами домике между Аннаполисом и Вашингтоном не придет в голову поучить нас вместе с нашими детсадами свободе и демократии надежным, десятки раз проверенным способом.
Поэтому меня, тихую, мирную маму двух малышей, радует сегодняшнее Послание. Мне очень нравится, что в ближайшие "дцать" лет никто не осмелится до нас дотронуться.
А мы пока понастроим тут детских садов и чего еще там.
shkolniza 02 марта 2018 | 19:10
kmamonov_2: Ну, да, навечно засевшее в исторической памяти: лишь бы не было войны... И Симонян пропагандист умелый, не только с профессиональным,
но и непростым жизненным опытом. Ловлю на слове -
понастроим! Это вам, поклонники внутренней политики...
И Шадру - поклон.
raffal 02 марта 2018 | 20:42
kmamonov_2:
Не умница Симоньян, а мошенница, боец пропаГондонского фронта. И Россию она ненавидит. Америку любит, там жить ей лучше и комфортнее. А Вас презирает. Кстати, жена некого Пескова, глашатая "нацлидера", давала клятву:
«Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединённым Штатам....я приношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог».
.....
Ну, и лохи же вы, т.н. "патриоты";))
topotushkinn 02 марта 2018 | 20:16
shkolniza: Этот Владимир - не Муромец.
Этот Владимир кто угодно - Питерец, Владимирец, Дрезденец, Тавричец, Кремлевец, Кабаевец, ..., но не Муромец, точно.
И не Перец.
Просто клоун и комик-гномик...
shkolniza 02 марта 2018 | 21:02
topotushkinn: :) Ваши комменты стучат однообразно,
как штамповочный пресс. Естественно, что никакие иные звуки/интонации вашему уху не доступы...
groza002 02 марта 2018 | 21:13
topotushkinn: // И не Перец...//
А при чём здесь окраинский "Перцев","и снова он", "е...пехоma"?!! Да и окраинский тупотушка здесь при чём?!! Не рвите здесь напрасно свои .опы!
raffal 02 марта 2018 | 19:48
kmamonov_2:
Когда-то Сатановский, основатель института Ближнегт Востока, был интересным аналитиком. В вопросах, касающихся того региона. Но с некоторого времени он, по непонятным причинам, превратился в истеричный винтик пропаГондонской машины.
Ничего по Америке не "треснет". Не "треснет" и по Европе.
Ну, не может быть целеуказанием "сарматов" Майами, это излюбленной место расейской элиты, где у них роскошные пентхаусы, Нью-Йорк или Лондон, пристанище расейской знати в Белгравиа и Мэйфайре. Оксфорд и Кембридж, где обитают их отпрыски. Берлин, Хьюстон и Тель-Авив, где они лечат свой геморрой. Лазурный берег, Ницца и Монте-Карло, где пришвартованы их яхты, стоимость которых соразмерима с бюджетом расейской губернии. В Европе и Америке буквально все чады политэлиты России. И Мизулиной и Железняка, и Пескова и Лаврова, профессиональных "патритов" России... Самых "патриотичных". в Крыму, не в том. который "крымнаш", а том, который Krim в Ворсхотене, недалеко от Амстердама, среди тюльпановых полей сказочной красоты, в роскошном пентхаусе, обитает дочурка "нацлидера" со своим бойфрендом Йорритом Фаассеном.
Они яростно ненавидят Америку... в телевизоре. Для Вас, милейший. А в жизни они Америку и Европу обожают. А Россию и своих холопов презирают.
Они скорее уничтожат Россию, чем вожделенную, любимую и "ненавистную" Европу и Америку.
Развели Вас, как лоха. Чтобы не слишком смотрели на их воровство, надели на Вас шоры и убедили на Америку гавкать. А сами её обожают; )
Вот и гавкайте.
groza002 02 марта 2018 | 21:29
raffal: // Они яростно ненавидят Америку... в телевизоре. Для Вас, милейший...
Вот и гавкайте. //
Перечисленным выше и др. уже сказано: "...кто вовремя не спрятался, я не виноват!"
Вы на Россию и россиян всегда гавкаете! Это от большой любви, да, волк в овечьей шкуре?!
"Козлятушки, ягнятушки, отопритеся, отворитеся, ваш мать пришла, молочка принесла.........открывайте дверь, вашу мать!"
//Вот и гавкайте. //
Как взвыли все вражины забугорные! Теперь "полнолуние" наступило что ли?!
n_a_t_a7777777 02 марта 2018 | 21:58
groza002:
Вальпургиева ночь. Ведьмаки - либерасты через костры скачут....
raffal 02 марта 2018 | 22:16
groza002:
Вот, вот, гавкаешь: )) И очень примитивно. Авсё потому, что полный и безнадёжный придурок.
Покойный СССР надорвался в военных стройках. Что, теперь за Россию решили угробить, русофобы?
Враг ты России. Ну, и придурок, разумеется; )
raffal 02 марта 2018 | 19:41
kmamonov_2: Говорят, что главу Пентагона...
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Точно! Глава Пентагона прыгает от радости. Теперь Конгресс ему отвалит бабла столько, сколько потребует. А учитывая, что "яйцеголовых" в Америке поболее будет, чем в России, в том числе и из России, сомнений нет, что противоядие найдут.
А если серьёзно, не кривляясь, то давно известно, что война это мощный элексир, который позволяет народу отключить память и совесть. А память народа России о войне страшная. Хотите ещё? Не жаль Россию?
groza002 02 марта 2018 | 21:44
raffal: //... А память народа России о войне страшная. Хотите ещё? Не жаль Россию?//
МудРила, ты ещё и пугать Россию вздумал! Кышь, отсюда!
Мы прекрасно помним, как Белград бомбили, затем Ирак, Афганистан........
Ты лучше скажи нам, хоть одна тварь американская ответила за ВСЁ это?!!
А вот теперь , похоже, ответит! Судный день приблизился!
//...Не жаль Россию?//
Волк в овечьей шкуре, у тебя у самого ещё жалелка не выросла. Щёлкаешь здесь своими клыками: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!"...
raffal 02 марта 2018 | 22:13
groza002:
Врёшь ты всё! А всё потому, что полный придурок. А ещё а враг России. Навоевалась Россия. Достаточно! Десятки миллионов угроблено. Война это страшное горе.
Придурок, кто кровавую кашу в Афгане заварил? Не совок ли? А на Балканах сейчас МИР! И настал МИР только после вмешательства НАТО. И стоит Сербия в очереди не в союз с Россией, а в союз с теми, кто её принудил к МИРУ!
Судный день нужен? Возьми верёвку, намыль и сунь туда свою бестолковку. Единственное доброе дело сделаешь в своей ничёмной жистянке;)
cattt 02 марта 2018 | 17:24
n_a_t_a7777777: Ты детей своих побереги, путятя их скоро сожжет ядерном пепле!
n_a_t_a7777777 02 марта 2018 | 17:38
cattt:
Ну, если что ,Армагеддон накроет весь Земной шар, даже ,если Ким Чен Ын нажмёт кнопку....
cattt 02 марта 2018 | 19:05
n_a_t_a7777777: У Кима еще трава не созрела, так что пока кишка тонка.
raffal 02 марта 2018 | 17:37
n_a_t_a7777777:
Имперское "величие", размер дубины и ненависть к инородцам, уже давно не признак величия. Инновационные, наукоёмкие технологии, здравохранение и образование, экология, верховенство Закона и равенство перед ним, социальная защита, прозрачность ведения бизнеса, его правовая защищённость, то, что является принципами ЛИБЕРАЛИЗМА, привлекательность модели развития, это и есть величие в XXI веке. А Россия далека от настоящего величия бесконечно. Только статус постоянного члена СБ ООН, унаследованного от испустившего дух "ссср"и ядерное оружие, которое могут создать, при наличии политической воли, уже несколько десятков стран.
Говорить правду о своей стране долг гражданина, а врать про неё это предательство. Сванидзе сказал правду
vezdehod 02 марта 2018 | 17:47
Если Россия выйдет из "ЕСПЧ" , то, после этого, она будет называться "Северная Корея-2"
groza002 02 марта 2018 | 21:55
raffal: // Говорить правду о своей стране долг гражданина, а врать про неё это предательство. Сванидзе сказал правду //
Вот тебе ответ о правде:
cukker
02 марта 2018 | 18:07
//"нас никто не слушал, послушайте сейчас" - совершенно отчетливо сказал Путин. Сванидзе как историк должен это прекрасно знать, что не слышали, а не заниматься пропагандой в пользу Америки, как обычно //
МудРила, не надо парить ноги в холодной воде - застудишь!!!
raffal 02 марта 2018 | 22:08
groza002:
Уже послушали, придурок. Бюджетные ассигнования на военные нужды будут непременно повышены. Но Сванидзе ошибся. Не в 20 раз больше экономический потенциал стран, которых Россия себе противопоставила, а в 25 раз. Научный, технологический потенциал тоже совершенно несопоставим. Увы, не в пользу России. Дошло, придурок?
Угробить пол-мира можем. Но тогда сами сгорим в ядерном аду. Этого хочешь, кретин?
shtirlitz77 02 марта 2018 | 18:22
n_a_t_a7777777: "В 90е их всё устраивало,Курилы Козырев собирался отдать..."
А как тебе вот это, "патриотка":
"за 15 лет путинского правления только по официальным данным Китаю уже было передана территория в 337 квадратных километров.
Под фанфары о строительстве «русского мира», захвата Крыма и борьбы с «терроризмом» в далекой Сирии, Путин педантично выполняет обязательства перед Пекином, взятые им на себя еще в 2004 году ( по договору с тогдашним лидером КНР Ху Цзиньтао), отдавая в долгосрочную «аренду», или просто задаром огромные куски территории на востоке страны."
"Соглашение о "разграничении" границ в Баренцевом море 2010 года между Россией и Норвегией - вот ещё одна позорная сделка наших правителей. Договор о передаче Норвегии сектора Баренцева моря с богатейшими биоресурсами и полезными ископаемыми. Уступка в обмен на ничего обошлась всего в 90 тысяч квадратных километров."
"Азербайджан 1
В 2011 году Медведев отдал Азербайджану половину водозабора реки Самур (вода реки представляет огромную ценность - примерно на 5 млрд рублей. Азербайджан незаконно использует эту воду, хотя 96% водостока - это российская земля) и два села(!), до этого входивших в состав Дагестана, вместе с 600 проживающими там лезгинами-гражданами РФ."
Азербайджан 2
В 2012 г. Федеральная лезгинская национально-культурная автономия (ФЛНКА) сообщила о том, что Россия снова отдала часть территории Дагестана Азербайджану. Российские власти без лишней шумихи отдали соседу три больших участка с живописными горными пастбищами. Эти места жители-лезгины использовали для выпаса скота и сельскохозяйственных нужд.
Росчерком нашего президента в России в одночасье стало на 300 тысяч человек меньше (десятая часть населения многострадальной республики оказалась в подданстве Азербайджана)."
Ну что продолжать дальше?
gladman__ 02 марта 2018 | 18:25
e_nexoma: Вот незадача у русскага мира
============
да уэж, русский мир сегодня на Украине потерпел окончательное поражение - прекращена закупка оккупантского газа у агрессора. Поздравляю древних шумеров с отделением от русского мира. Молодцы, добились своего. Слава Украине и её героям: Шухевичу, Бандере и прочим сподвижникам здорового ядра Украины - неонацистам С14 («Сич»)
topotuschkin 02 марта 2018 | 17:06
При всех недостатках и претензиях к уважаемому Президенту СССР М. Горбачеву ему в конце концов действительно удалось дать советским народам чуток подышать на воле, а вот зачем народу на шею посадили плешивого Царь-Реставратора - вот сия тайна велика есть.
А тут этот новоявленный Мальбрук Царь-Клоун еще и в поход собрался, хотел жутко напугать заокеанского дядюшку сугубо нарисованными в примитивной инфографике двадцатилетней давности из роликов начала 2000-х годов мультипликационными гипер-супер-термо-ядерными ракетками-торпедками с с чудовищными нано-ЯЭУ, носящимися с сумасшедшей скоростью и все-все сносящими на своем пути, начиная с вражеских АУГ и ПРО и заканчивая Флоридщиной-Майамщиной.
Только срочная госпитализация идиотов спасет весь мир...
svetla_ya 02 марта 2018 | 17:38
Для Сванизде подобрали неправильную партнершу. Он сам очень спокойный, почти флегматичный, и Пашина такая тихая, грустная... Получается слишком пресно. Ему бы кого более живого в напарники дать..
n_a_t_a7777777 02 марта 2018 | 17:46
svetla_ya:
Согласна, без Лариной Сванидзе похож на грустного ослика ИА- ИА....
svetla_ya 02 марта 2018 | 17:48
n_a_t_a7777777: Они оба с Пашиной на него похожи..)
nestor199 02 марта 2018 | 18:20
svetla_ya: Шевченко?
svetla_ya 02 марта 2018 | 18:37
nestor199: Шевчеко же сам гость, ему конечно Пашина подойдет, чтобы его темперамент приглушать. А Сванидзе надо кого- то энергичного, может Воробъеву или Бычкову, раз Лариной нет пока...
oldkettle 02 марта 2018 | 17:46
16 домовладений под снос для строительства торгового центра были молча и тихо, без составления каких-либо юридических документов, покинуты свои хозяевами. Единственным человеком и мужчиной, который мог бы оказать сопротивление беспределу в этом стаде, был Аюб Титиев. Плюс "Мемориал"-бальзам на сердце власти. Результат известен, а уж СПЧ как порадовал. Усё везде блюдётся. Очень вероятно, что таперича, в следующем эпизоде гордые, только не в Чечне, горцы со своей верёвкой придут для повешения. Я восхищён уровнем дрессуры. Так ли это?
cukker 02 марта 2018 | 18:07
"нас никто не слушал, послушайте сейчас" - совершенно отчетливо сказал Путин. Сванидзе как историк должен это прекрасно знать, что не слышали, а не заниматься пропагандой в пользу Америки, как обычно
andrew111 02 марта 2018 | 18:07
Посмотрел ночью по "России 24" повтор послания президента Рф и от души посмеялся. Кинокомедия, особенно касательно военной её части. Вовка себе могилу роет. Совсем сбрендил… Самое смешное даже не разорванность съёмок якобы испытаний "вундерваффе" (чудо-оружия) и не примитивность анимации (хотя это косвенно показывает небрежность и необязательность всего происходящего в балагане под названием Российская Федерация), а то что для каждого типа показанного "вундерваффе" разные отдельные этапы его испытаний не являются одним единым логическим процессом от начала до конца и даже не одного и того же испытуемого объекта, выдаваемого будто бы за один и тот же тип. Давно так не развлекался… Побольше бы Вова клепал таких развлекательных программ по телевизору. Правда, он ранее и без "вундерваффе" веселил, но сейчас превзошёл сам себя. Талант своего рода… хотя всё показанное – блеф на блефе и блефом погоняет с редкими вкраплениями отдельно взятых реалий, хаотично понатыканных к месту и не к месту.
andrew111 02 марта 2018 | 18:10
Апофеоз президентского спектакля – это, конечно, несуществующий в реальной жизни ядерный ракетный двигатель. Примерно так же, как был и является несуществующий истребитель 5-го поколения Т-50/Су-57. Вопреки заявлениям Вовы о "лучшем в мире истребителе", у нас есть летающие муляжи с обозначением Су-57, а истребителей 5-го поколения нет. Вернее, сегодняшние Су-57 – вообще не истребители. Это безоружные опытные машины, разношёрстные (неодинаковые) прототипы, весьма сырые... Их у РФ всего девять. Система управления вооружением (СУВ) у них ни к чёрту. Управляемое вооружение в виде ракет "воздух-воздух" на Су-57 ещё не отрабатывалось. Комплексных испытаний на малозаметность не проводилось. К тому же на Су-57 используются американские электронно-базовые элементы в РЛПК и ЭДСУ.
Положительное во всей этой фантасмагории то, что Вова всучил американским военным весомый козырь в их игре с Конгрессом. Так что гонка вооружений (аля 1980-е годы) на повестке дня. И Российскую Федерацию вместе с Вовой окончательно добьют. Уверен, в 2020-е годы уже ни первой не будет, ни второго…
andrew111 02 марта 2018 | 18:35
Нет у нас никакого авиационного или ракетного ядерного двигателя. Когда я работал в ЦАГИ в начале 1980-х годов, то нам дали исходящее из военного совещания при ЦК КПСС задание – в течение двух недель предоставить отчёт о разработанных в ЦАГИ проектах самолётов с ядерной энергетической установкой (ибо начальник ЦАГИ Свищёв похвалился "наверху", что у нас таковые есть и лучше американских). А в ЦАГИ никаких разработок по этой теме с 1950-х годов не велось. На дворе стояла вторая половина июля – большинство инженеров-старожилов в отпуску, далеко от Жуковского. Поэтому именно нас, молодых инженеров 10-го отделения перспективных ЛА и пару отбывавших у нас "повинность" студентов-стажёров, обязали взяться за дело. Работа закипела… Начали с того, что нашли в Первом (секретном) отделе Инженерного корпуса последнюю открытую американскую публикацию об "атомных самолётах". Эта совсем несекретная в Америке книга у нас числилась ДСП и за ненадобностью даже не была переведена на русский язык, так что нам срочно выделили технического переводчика, и за неделю из этой американской книги мы "передрали" шесть проектов, чуть-чуть добавив отсебятины. Художники с помощью аэрографа в красках расписали огромные стенды и плакаты с рисунками, таблицами и графиками. В назначенный день всё это взгромоздили на грузовик и повезли для доклада в Москву, в ЦК КПСС. Не мы, конечно, докладывали, а Свищёв и его "доверенные лица". Вернулся он довольный, нам даже премию выписали, на которую мы купили коньяк с закуской и со смехом отметили успешное завершение "многолетнего творческого труда" коллектива ЦАГИ. В те времена и в последующие годы американцы были далеко впереди нас по разработкам в авиационной ядерной энергетике. Да, и сейчас впереди...
rash 02 марта 2018 | 18:44
Пришла беда в госдуру - депутатам надо сматываться из Майями.
act 02 марта 2018 | 18:58
Может Пу специально подсунули сей доклад, что бы показать его тупизьм.
klink 02 марта 2018 | 22:02
//Вторая часть это не к нашему федеральному собранию. Это к конгрессу США…//
Не думаю: Запад этим враньём не испугаешь - там специалисты всё поймут и расскажут публике. Это обращено к росс. обывателю-избирателю.
physician 02 марта 2018 | 22:10
Риторика, как вы говорите, а выражаясь языком народа, вранье, американского конгресса не касалась. Там как раз на нее сдержанной улыбкой реагируют, потому что знают цену словам Владимира Владимировича. А предназначалось это вранье доморощенному избирателю, который должен всегда помнить, что Россия- родина слонов
viktorpetersburg 02 марта 2018 | 22:56
Октябрь 2015г.
"...Война для российских «вождей» — все равно, что водка: они заливают ей свои комплексы политической неполноценности. Начинают сами себе казаться великими и могучими, властителями сверхдержавы, которая «возвращает себе влияние», и перед которой все восхищенно трепещут.
Но чем больше они пьют — тем меньше мы едим…!?»
http://echo.msk.ru/blog/boris_vis/1636556-echo/
mardian 02 марта 2018 | 23:35
"Я очень многие поступки Ельцина одобряю.Но единственное, что я не могу простить это то,что он назначил такого преемника" Э.Рязанов.
kaplan911 02 марта 2018 | 23:43
Сарматы, Кинжалы, мультяшки.......у него раздвоение личности, не ?!