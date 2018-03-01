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О.Бычкова― Добрый вечер, добрый день! Это программа «Особое мнение». У микрофона — Ольга Бычкова. С особым мнением Владимир Рыжков, политик, доверенное лицо кандидата на должность президента России Григория Явлинского. Добрый вечер!

В.Рыжков― Добрый вечер!

О.Бычкова― Вот такой сегодня длинный титул Владимира Рыжкова.

В.Рыжков― Почти королевский.

О.Бычкова― Практически да. Мы-то, конечно, будем говорить в первую очередь о текущих событиях. И не могу сказать, что главное, но заметное и обсуждаемое сегодня – это, конечно, послание действующего президента Владимира Путина.

В.Рыжков― И он же кандидат.

О.Бычкова― И он же тоже кандидат. Еще одного кандидата в президенты Владимира Путина к Федеральному Собранию. Ну, что ты скажешь, какие впечатления?

В.Рыжков― Я шокирован. У меня крайне тяжелое впечатление от президентского послания. Про экономику мы отдельно поговорим, но самый больной шок для меня то, что он полчаса посвятил демонстрации стратегических ядерных вооружений.

О.Бычкова― Обрати внимание, с каким воодушевлением он показывал все эти мультики со стрелялками.

В.Рыжков― Да, стрелялки, мультики. Вообще, это какой-то новый совершенно поворот в мировой политике, потому что такого раньше не было просто никогда.

О.Бычкова― Почему же не было? Было.

В.Рыжков― Что, например?

О.Бычкова― Ким Чен Ын, который показывал тоже какие-то видео.

В.Рыжков― Я все-таки говорю о великих, а не о маргинальных державах. Все-таки представить себе, чтобы одна из двух ядерных сверхдержав во время федерального послания – у американцев есть такое же жанр — представьте себе Кеннеди или Рейган, или Буш второй и первый, или даже сейчас Трамп, — представьте себе, если бы он сейчас пришел в конгресс, повесил экраны и стал бы демонстрировать крейсеры и боеголовки, причем с явным намеком, что взрываются прибрежные города враждебного государства, гибнут авианосцы враждебного государства. Торпеды с ядерным оснащением…

Это что-то, с моей точки зрения, просто немыслимо. Я думаю, что сейчас просто весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия – это все-таки не Северная Корея, — это абсолютно шок. И я понимаю, что, скорей всего, Владимир Путин как кандидат в президенты, которому очень хочется победить с большим результатом, видимо, он и его команда просчитали, что его электорат, его избиратели будут страшно рады и воодушевлены, что у нас есть такие страшные бомбы и такие хитрокавезрные ракеты, которые могут кругами кружить и потом прилететь куда надо; и есть такая жуткая торпеда, которая будет где-то там, в глубине бороздить, а потом всплывает и бахнет где надо.

То есть с точки зрения электоральной, хотя я тоже не уверен, потому что опросы показывают, что люди войны не хотят, что люди войны боятся и людям не нравится, большинству людей в нашей стране не нравится милитаристский этот гвалт. Но, возможно, что с точки зрения электоральной они просчитали, что это принесет им дополнительные голоса.

Вот эта вторая часть кардинально противоречит первой части послания. Потому что первая часть послания была посвящена тому, что нам нужен очень быстрый экономический рост, решение социальных проблем, все ради людей и так далее.

В.Рыжков: Он полчаса посвятил демонстрации стратегических ядерных вооружений. Это новый поворот в мировой политике

Но если ты пугаешь потенциальных противников ядерной войной, то какая будет их реакция? Я думаю, что реакция того же Запада, Евросоюза, Америки на сегодняшнее послание будет состоять из двух пунктов. Пункт первый: с этим человеком говорить невозможно, поэтому ни о каком снятии санкций речи быть не может, потому вместо того, чтобы налаживать отношения, он с позиций силы пытается нам диктовать какие-то свои условия; соответственно, что никаких санкций мы снимать не будем, потому что раз нам грозят кулаком, ну, что ж, мы можем подождать со снятием санкций.

И второе очень важное — это то, что, конечно, Америка скажет: «Ну, О’кей, у вас бюджет военный 65 миллиардов долларов, у нас – 700 миллиардов, в 10 раз больше. Хотите посоревноваться в новых физических принципах оружии, хотите посоревноваться в гонке вооружений? Давайте ребята». Мы уже это проходили в 60-е, 70-е, 80-е годы, и кончилось это крахом СССР.

Поэтому я первую отбивку, первый вывод сделал, что меня шокировала вот эта военная часть послания. Если он хотел это сказать, гораздо уместнее было бы это сказать, скажем, на заседании Совета безопасности и показать всё это, или на военной коллегии Министерства обороны, то есть развести два текста, развести два послания: одно, направленное на развитие страны – то, что было в первой части послания, и второе – связанное с военно-промышленным комплексом и так далее.

Получилось, что он в один стакан налил и кислоту и соду – и вышел такой вот пар ядовитый. И в итоге, мне кажется, он только затруднил, и он поставил новые блоки для экономического развития этой второй частью своего послания.

О.Бычкова― Смотри, у меня тут такой вопрос возник. Ты говоришь, что это было как-то электорально вычислено, потому что у нас так называемые выборы…

В.Рыжков― Я не вижу другого объяснения.

О.Бычкова― А у меня такой вопрос, так ли это? Потому что или это было электорально вычислено…

В.Рыжков― Гром победы раздавайся…

О.Бычкова― …То есть, как кажется Путину, его окружению и тем, кто у него что-то электорально вычисляет, это было сделано потому что люди хотят это слышать, или это было сделано, потому что, собственно, у Путина и его команды кроме войны в голове больше ничего и нет, вне зависимости от того, кто что хочет.

В.Рыжков― Нет, я все-таки достаточно опытный человек в политике и много чего слышал и видел, и много чего понимаю. Нет, я смотрел от первой до последней минуты все два часа. Вся эта речь сегодняшняя является абсолютно предвыборной речью. Там не было ни одной согласной, ни одной гласной, ни одного отпитого глотка из стакана, который перед ним стоял, не направленного на цель – разгромной победы на выборах.

Видимо, в Кремле аналитики посчитали, опираясь на социологию, что должно быть два главных послания народу. Первое: «Я дам всем всё». И первая часть была просто раздачей обещаний – мы еще об этом поговорим, — абсолютно неисполнимых, абсолютно фантастических, абсолютно оторванных от реальности обещаний. Это то, чего ждет народ. Народ ждет социалки, народ ждет большей помощи, народ ждет больше денег.

И одновременно нужно было закрепить успех (в их понимании), связанны с Крымом, с «Крымнаш», с возрождением армии. Это была вторая часть послания. А для того, чтобы это еще было эмоционально, сделали картинки, сделали кино, показали мультики.

О.Бычкова― Я дам всем всё… и я всех победил.

В.Рыжков― То есть такая хрущевская «кузькина мать», только с современной анимацией и с рассказами о том, что если что, мы тут всех порвем. Еще раз повторяю, что первая часть послания – это абсолютно оторванные от жизни, утопические, неисполнимые социальные обещания. Вторая часть послания – это громыхание оружием с тем, чтобы соединить два чаяния, как они думают, электората Владимира Путина: с одной стороны, социальной защиты от государства, с другой стороны, великодержавного милитаристского величия. Именно это и было основой сегодняшней речи президента.

О.Бычкова― Давай поговорим про социальные совещания. Что утопического в том, что там было?

В.Рыжков― Всё.

О.Бычкова― Кроме того, что все эти заклинания мы слышим уже бог знает сколько лет, почти 20.

В.Рыжков― Пластинку заело и — щелк! – мы будем помогать малому и среднему бизнесу. Год проходит – щелк! – мы сократим количество проверок. Год проходит – щелк! – мы сократим количество проверок. Год проходит – щелк! – мы снизим налоги и наведем порядок, сделаем налоги стабильными. Год проход – щелк! – мы снизим налоги… И это бесконечно. Я уже не могу, меня уже тошнит.

Просто такое чувство, что люди в администрации берут ножницы, берут брошюрку с прошлогодним посланием, берут белый лист бумаги и вклеивают в нужные места куски из послания 13-го, 12-го, 6-го, 5-го, 17-го года. Они, по-моему, даже склонения не меняют, то есть просто идет монтаж старых текстов.

Я хочу обратить внимание нашей уважаемой аудитории, что президент, который выступал с программной речью, — а раньше, в советское время был такой жанр: отчетно-выборное собрание, — вот слово «отчетное» он пропустил и сразу перешел ко второй части собрания – выборной.

В.Рыжков: Эта речь является абсолютно предвыборной речью. Там не было ни одной согласной, не направленной на цель

А между тем, интересно было бы послушать отчет Владимира Владимировича. Дело в том, что Владимир Владимирович сделал ошибку 6 лет назад, и он раздал массу обещаний. И хуже того для него – эти обещания опубликованы в виде предвыборных статей; и хуже того – есть люди, такие противные, такие вот неконструктивные типа меня, которые и тогда их прочитали и с хорошей памятью, и сейчас их тоже перечитали. Я просто хочу напомнить нашей аудитории про обещания шестилетней давности.

О.Бычкова― Сейчас напомнишь. Нам просто надо сделать очень короткий перерыв. Я напомню, что это программа «Особое мнение», у нас здесь, на «Эхо Москвы» и, кстати, на нашем YouTube-канале «Эхо Москвы» вы тоже можете увидеть, а не только услышать по радио: Владимир Рыжков, политик, доверенное лицо кандидата на должность президента России Григория Явлинского. Буквально через очень короткую паузу продолжим.

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О.Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона – Ольга Бычкова. С особым мнением – Владимир Рыжков, политик, доверенное лицо кандидата на должность президента России Григория Явлинского. Мы обсуждаем, конечно, сегодняшнее послание кандидата в президенты Владимира Путина и действующего президент Федеральному Посланию.

Итак, мы начали говорить о социальных обещаниях и о том, что это все это уже более-менее произносилось, писалось…

В.Рыжков― Я просто хочу проиллюстрировать на нескольких примерах. Я уже говорил о том, что сегодня было отчетно-выборное собрание Владимира Путина, где отчетная часть была опущена за ненадобностью, и была чисто выборная. А между тем, мы как оппозиция с полагающейся нам вредностью напомнить, что в майских указах 12-го года сразу после того, как Владимир Путин был избран 6 лет назад, обещалось к нынешнему дню создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Сколько их создано на самом деле, никто не знает, потому что статистика сфальсифицирована. Но даже он признает, что здесь не все, как он выражается, выполнено.

Во-вторых, было обещано, что в 2018 году, то есть сейчас инвестиции составят 27% ВВП. Сейчас – 19%, то есть на 10 почти процентов меньше, чем планировалось.

Идем дальше. Производительность труда должна была повысится за эти 6 лет на 50%. Знаешь, на сколько повысилась? 4 сотых.

О.Бычкова― Да, ладно!

В.Рыжков― Да. Вместо 50% производительность труда за 6 лет поднялась на 4 сотых.

О.Бычкова― 4 сотых – это то же самое, что ноль.

В.Рыжков― Да, это ноль, это плюс-минус ошибка Госкомстата. Дальше – не падайте со стула, мои дорогие радиослушатели – Владимир Путин в майских указах 2012 года обещал – внимание! – что реальные доходы населения за завершившуюся шестилетку вырастут на 40-50%. Повторяю: реальные доходы населения было обещано увеличить в полтора раза. Знаешь реальные цифры? Минус 6% за 6 лет.

Дальше. Было обещано, что Россия станет 5 по размеру экономикой мира. Знаешь, какая Россия сегодня по размеру экономика мира? 11-я – 12-я.

О.Бычкова― А была какая?

В.Рыжков― Была 6-я – 7-я до девальвации, до кризиса 8-го, 9-го года. Сейчас мы меньше Франции, по-моему, меньше Южной Коре. А вы знаете, дорогие радиослушатели, вот сегодня Владимира Путина показывал такие замечательные графики на огромном экране за его спиной, выбрав те графики, которые благоприятны для него, но один график не было показан, что сегодня доля России в мировой экономике меньше, чем, когда Владимир Путин стал президентом в 2000-м году. Доля России в мировой экономике – услышьте, что я говорю – меньше, чем она была 18 лет назад, когда он в первый раз стал президентом. За 18 лет в минус для России под руководством Владимира Путина.

Еще один пример. Я уже сбился со счету, который раз он обещает, что темпы роста российской экономики будут выше среднемировых. Он это обещал много раз. Теперь называю факты. За последние 10 лет российская экономика выросла на 7% за 10 лет. Индийская экономика за год растет на 7%. Китайская экономика за год растет на 7%. Российская за 10 лет выросла на 7%, это означает, что реальные темпы роста у нас намного меньше одного процента.

О.Бычкова― В этом году нам полтора процента насчитали.

В.Рыжков: Мир растет в среднем на 3 – 3,5%. Мы в три раза медленней растем

В.Рыжков― Мир растет в среднем на 3 – 3,5%. Мы в три раза медленней растем. А до этого несколько лет у нас вообще был застой. Поэтому если бы Владимир Путин отвечал за базар, как у нас говорят, он должен бы был, как я сейчас, 5-6 минут посвятить и сказать: «Дорогие друзья, 6 лет назад я обещал поднять реальные доходы в полтора раза – они сократились. Я обещал поднять реальные доходы в полтора раза – они сократились. Я обещал поднять производительность труда в полтора раза – она осталась на том же уровне. Я обещал, что Россия будет пятой экономика мира – она стала 11-й, 12-й. Я обещал создать 25 миллионов высокопроизводительный рабочих мест, — неизвестно, сколько мы их создали, но точно не столько. – Я обещал поднять долю инвестиций ВВП до 27%, — у нас сейчас 19. Извините, ни одна из базовых цифр, из того, что я обещал, не выполнено, всё провалено…»

Я сейчас говорю, Оля, не о деталях. «Майские указы» по зарплате – как они, выполняются, кстати, по регионам? Обязательство было такое: чтобы бюджетники получали столько же, как в среднем по экономике региона. Денег у регионов на это нет. Что они делают? Для того, чтобы не поднимать заработную плату в соответствии с «майскими указами» и не платить повышение, они заставляют бюджетников уходить на 0,75 ставки, на 0,5 ставки, на 0,25 ставки. То есть формально в математике зарплата растет, в жизни зарплата бюджетников во многих регионах сокращается.

Поэтому отчетной части не было, потому что если брать базовые обещания, они провалены все. И он должен бы был сказать – Владимир Владимирович — «Вы знаете, я, честно говоря, не справился ни по одному из ключевых пунктов, и вот сейчас я иду на новый срок и по новой обещаю, что теперь справлюсь». Вот, как это должно быть. Но отчетную часть он опустил, заменил ее новыми видами оружия и дополнил новыми видами обещаний. Как говорится, старые, устаревшие указы от отменил, тем более, что они не выполнены, и теперь он даст новые, более лучшие указы на следующие 6 лет.

О.Бычкова― Вот тебя спрашивает Владимир из Иркутска: «А какие кандидаты и в каких странах, — интересуется Владимир, — раздают выполнимые обещания? Избирателю нужны идеалы, а президенту – голоса и явка. На каких словах Путина разбудили Трампа?»

В.Рыжков― Владимир из Иркутска, дорогой мой земляк, дорогой мой сибиряк…

О.Бычкова― Дорогой мой тезка…

В.Рыжков― Да, дорогой мой тезка, извините за откровенность: вы не теме. Если бы вы были в теме, вы бы знали, например, что все американские президенты фиксируют по пунктам – там иногда бывает несколько сотен пунктов – свои предвыборные обещания. И в течение четырех лет своего президентства досконально и дотошно отчитываются, закрывают файлы, ставят галочки напротив выполненных.

Например, Обама – я сейчас просто с ходу, у меня нет с собой данных – выполнил боле 85% той программы, с которой он шел на первый и на второй срок.

О.Бычкова― Это хорошо или недостаточно?

В.Рыжков― Это очень хороший результат. Конечно, американцы бы хотели, чтобы Обама выполнял… он Гуантанамо, например, не закрыл, тюрьму – это один из тех пунктов, которые он не выполнил.

О.Бычкова― И с оружием не разобрался.

В.Рыжков― Трамп проработал год. У Трампа есть файл с пунктами. И Трамп, когда он сейчас делал первое свое послание конгрессу и сенату, он уже эти файлы начал закрывать. Он говорил: «Вот налоговая реформа сделана, вот бюджетная реформа сделана, вот мексиканская стена строится, вот по мигрантам мы ужесточили…».

То есть, Владимир, уверяю вас… Вот сейчас, например, в Германии формируется большая коалиция очередная Меркель с социал-демократами. Они приняли книжку, страниц 200, которая называется: Правительственная программа. Там несколько сотен пунктов. Уверяю вас, они будут регулярно отчитываться о выполнении каждого из этих пунктов. И когда будут следующие парламентские выборы через несколько лет, то все общество будет знать, что выполнено, а что нет.

В.Рыжков: Тема ответственности Путина за обещания табуирована по факту, она в публичном пространстве не обсуждается

У нас же ситуация абсолютно другая. У нас президент 6 лет назад идет на выборы, публикует серию предвыборных статей. В этой серии предвыборных статей, надо отдать ему должное, он прямо с цифрами говорит о том, что должно быть сделано за шестилетку.

Проходит 6 лет и он просто считает, видимо, неловким, может быть, ненужным, может быть, излишним, может быть, он не хочет выглядеть занудой в глазам моих и Ольги Бычковой, и он просто опускает отчетную часть и говорит: «Товарищи, у нас сегодня отчетно-выборное собрание в Манеже. Давайте так: отчетную часть мы опустим, как занудную и скучную и давайте сразу перейдем к новым обещаниям».

О.Бычкова― Давайте вы мене все простили. Всё, что я вам обещал, вы мне всё простили.

В.Рыжков― Да. Понимаете, в чем у нас сложность. Дело в том, что очень короткая кампания. Дебаты эти идут очень странные по телевидению. Времени у кандидатов мало. Не у всех есть квалификация, чтобы об этом говорить (чтобы никого не обижать). И, на самом деле, то, что я сейчас говорю, это уникальный разговор, потому что если бы у меня была часовая программа, скажем, в прайм-тайм на «Первом канале» с Бычковой или с Познером, или с Константином Эрнстом, с Валерой Фадеевым, который, кстати, очень хороший экономист и бывший главный редактор «Эксперта», я бы с удовольствием об этом поговорил.

И, может быть, мне сказали: «Вот здесь все-таки поднятие цен на нефть виновато, а здесь все-таки санкции виноваты, а вот здесь объективные обстоятельства…» Это был бы предметный разговор. И тогда страна понимала бы, что было обещано 6 лет назад, что провалено сегодня и почему. И тогда из этого диалога сложилась бы какая-то более-менее объективная картина.

Но так как тема ответственности Путина за обещания табуирована по факту, она в публичном пространстве не обсуждается, то большинство граждан России вообще об том не знает. Они не знают, что были какие-то статьи, что были какие-то цифры, что были какие-то обязательства, понимаете?

Поэтому кампания во многом носит имиджевый характер: Великий вождь, куча новых боеголовок, «кузькина мать» и куча новых обещаний, которые… я сейчас говорю совершенно ответственно — можете меня через 6 лет прибить к пропитанному чем-нибудь столбу, — я со всей ответственность заявляю: то, что сегодня пообещал Владимир Путин, выполнено не будет и выполнено быть не может. Потому что он дает обещания, во-первых, совершенно несоответствующие размеру нашего бюджета и нашей экономики, и нашим денежным возможностям.

Во-вторых, он сохраняет ту социально-экономическую модель и ту модель экономической политически, которая исключает экономический рост, необходимый для выполнения этих обещаний. Могу привести пример…

О.Бычкова― Подожди, приведешь после перерыва. Сейчас тебе вопрос очень короткий. Почему так получается, что все люди, они, может быть, и не читали и не помнят всех цифры, которые ты сейчас приводил, но все понимают, что размер их кошелька не увеличился, а уменьшился, и при этом все равно все свои стремления к изменениям они адресуют тому же самому человеку.

В.Рыжков― Это связано с тем, что нет публичной общенациональной дискуссии о проблемах страны полноценной. У нас 90% времени на телеканалах занято Украиной, хунтой, Сирией и кознями Запада. Меня часто приглашают на телеканалы. Я чаще всего отказываюсь, потому что «Приезжайте, поговорим про Украину…» Я не хочу говорить про Украину, я хочу говорить про проблемы нашей страны, а не про Украину…».

О.Бычкова― Всё. Ответ понятен. Сделаем перерыв. Это Владимир Рыжков, политик, доверенное лицо кандидата на должность президента России Григория Явлинского в программе «Особое мнение». Вернемся!

НОВОСТИ

О.Бычкова― А мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона – Ольга Бычкова. С особым мнением — Владимир Рыжков, политик, доверенное лицо кандидата на должность президента России Григория Явлинского. Мы, конечно, обсуждаем сегодняшнее Послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

В.Рыжков: Экономика встала еще в 12-м году, до Крыма она встала. Потом вообще начался спад

В.Рыжков― Практически это предвыборная речь.

О.Бычкова― Да, это предвыборная речь.

В.Рыжков― Основная. Он же ничего не опубликовал до этого.

О.Бычкова― С другой стороны, это повод, чтобы поговорить о более значимых вещах. Итак, только что ты сказал, что и этот набор обещаний тоже не будет исполнен.

В.Рыжков― Абсолютно.

О.Бычкова― А почему, собственно?

В.Рыжков― Ну, смотри, опять обещано за 6 лет в полтора раза поднять производительность. При этом без изменения экономической политики, структуры экономики и без выхода из конфронтации, режима санкция. Сразу говорю: невозможно.

Опять обещано улучшать деловой климат. Кстати, это еще один провал. По рейтингу Doing Business мы должны были быть в этом году на 20-м месте, а мы на 35-м. Это тоже из обещания 12-го года, которое провалили. Невозможно.

Очень смешно он сегодня сказал, что будем дороги строить. Он сказал, что федеральные дороги мы построили, а теперь надо строить региональные и местные дороги. И поручил это делать губернаторам и главам местного самоуправления. При этом он прекрасно знает, что губернаторы… Да, и сложилось впечатление, — вот если у наивного человека, — что черт, вот сидели губернаторы и мэры – и в голову этим долдонам не приходило, что нужно строить дороги; слава богу, Путин поручил им сейчас!

Они нищие как церковные мыши, они банкроты! У нас почти 3 триллиона рублей – долги региональных бюджетов. А все местные бюджеты – 6% от консолидированного бюджета страны. Да они бы давно уже как в Швейцарии все построили. У них иногда нет денег себе зарплату заплатить. Владимир Путин прекрасно это знает.

Или когда он сказал, что опять в полтора раза повысит зарплату бюджетникам. Откуда? Или когда он сказал, что пенсии будут расти быстрее, чем инфляция. При этом камера показала министра финансов Антона Силуанова. У него и до этого было каменное лицо, а тут оно стало просто мраморным. Там не то что жилки не дрожали на лице Силуанова, когда он все это слышал, он даже, по-моему, моргать перестал на полчаса, пока раздавались эти обещания.

То есть было обещано пенсионерам, бюджетникам, детям, матерям, дороги… и так далее. Это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации. Более того, в том бюджете, который уже принят по инициативе Владимира Путина Государственной думой – перспективный бюджет, по-моему, до 20-го или 21-го года – там идет сокращение федерального бюджета. Сокращение в абсолютных цифрах и в доле ВВП, потому что нет доходов у страны.

Экономика встала еще в 12-м году, до Крыма она встала. Потом вообще начался спад. Потом упали цены на нефть. Мы проедаем резервные фонды. То есть нет никаких оснований для реализации этих обещаний. Я это просто говорю людям, которые собираются голосовать за Путина.

О.Бычкова― Плюс эта вся войнушка.

В.Рыжков― Плюс эта вся войнушка, которая еще больше усиливает атмосферу санкций и конфронтации. Я просто всем людям, которые собираются голосовать за Владимира Путина, хочу сказать: не тешьте иллюзий. Как не были выполнены «майские указы» 12-го года, так не будет выполнены указы 18-го года. Потому что без фундаментального изменения положения России в мире, структуры экономики, экономической политики, создания реальных гарантий частной собственности и инвестиций, демонополизации эти, то есть целого ряда структурных реформ, которые необходимы для запуска экономического роста, — ничего про это сегодня не было сказано.

В.Рыжков: Путинская модель сложилась. Он ее начал складывать после ЮКОСа, когда начался захват частной собственности

О.Бычкова― Но это тоже общие слова, которые все время произносятся.

В.Рыжков― Да даже уже он это и не произнес. Хотя он что-то сказал… Он сказал сегодня, что надо сокращать долю государства в экономике. Сейчас она превышает 60% ВВП – доля государства в экономике.

О.Бычкова― По некоторым данным даже больше 70%.

В.Рыжков― Эта экономика уже не является рыночной, эта экономика уже не является конкурентной. Он это говорит каждый год. Если вы возьмете послания прошлого года, позапрошлого года, – каждый раз есть этот абзац, что надо сокращать присутствие государства в экономике. При этом каждый год присутствие государства в экономике растет. Вот последний пример – это с «Магнитом», когда госбанк забирает сеть розничной продажи «Магнит»…

О.Бычкова― Но он сказал сегодня, что мы оздоровили банки, но их нужно теперь снова…

В.Рыжков― Он каждый год это говорит. Фишка-то вся в чем: щелк! — заевшая пластинка – щелк!.. Он каждый год говорит о том, что надо сокращать долю государства в экономике — и каждый год ее увеличивает.

Он каждый год говорит, что надо стабилизировать налоговую систему… Я сегодня вздрогнул, когда он сказал: «Нам нужна новая налоговая система, и вот она-то будет стабильной…». То есть опять будут переделывать ту, которая сейчас есть. Я думаю, сегодня все предприниматели просто подавились, когда услышали, что опять будет новая налоговая система…

О.Бычкова― Потому что они знают, кого будут теперь опять стричь.

В.Рыжков― Они знают, что им опять надо будет переделывать всю бухгалтерию, всю отчетность, опять покупать программы 1-С и так далее. Это новая нагрузка на бизнес. Поэтому еще раз акцентирую ваше внимание, что первая часть послания – это беспочвенные, ни на чем не основанные обещания; вторая часть послания – конфронтационные угрозы Западу.

Вместе это все означает, что не будет никакого экономического роста, социальные обещания не будут выполнены, будет депрессия, стагнация экономики, будет депрессия и стагнация доходов населения. И через 6 лет будет очередное отчетно-выборное собрание как сегодня без отчета и опять выборное – то ли его, то ли другого человека… Но так как у нас нет института отчетности, – а он должен был бы быть, тем более, когда человек так долго находится у власти, — то сейчас очень важно отфиксировать, и, может быть, я первый, кто это говорит, потому что по горчим следам, — было 10-12 очень конкретных обещаний сегодня. Они не будут исполнены, они будут провалены, потому что без кардинального изменения социально-экономической политики, бюджетной политики и внешней политики, кстати говоря, эти задачи неисполнимы. И поэтому Силуанов сидел такой грустный.

О.Бычкова― Значит, ты доверенное лицо Григория Явлинского.

В.Рыжков― Да.

О.Бычкова― Поэтому без экономических соображений и мыслей о том, а что нам нужно делать, нам тоже сейчас не обойтись.

В.Рыжков― Дело в том, что путинская модель – а надо говорить даже не о политике – путинская модель, она сложилась. Он ее начал складывать после дела ЮКОСа, когда начался захват государством частной собственности, когда началась концентрация активов. Дальше была создана система госкорпораций, гигантских монополистов.

Дальше они начали закрывать российский рынок от иностранных инвестиций. Был принят закон о так называемых стратегически отраслях экономики, куда не допускаются иностранные инвестиции. Дальше они начали увеличивать налоговое бремя и регулирующее время.

И вот сейчас создана путинская модель, которая состоит из четырех базовых элементов. Это монополистический госкапитализм, который Ленин называл загнивающим и последней стадией империализма совершенно справедливо.

Второе – это сверхрегулирование, то есть гигантская бюрократия, которая не дает дышать экономике и с этого кормится.

Третий элемент – это абсолютно незащищенная частная собственность. Когда Собянин сносит магазины в Москве, ему говорят: «Так вот же есть свидетельство о собственности». Он говорит: «Чего вы мне машете этими бумажками». То есть собственность беззащитна и является предметом передела бюрократических кланов.

И четвертый элемент, который добавился после Крыма – это международная изоляция.

Итак, путинская модель: монополистический госкапитализм, сверхрегулирование коррупционной бюрократии, отсутствие гарантий частной собственность, внешнеполитическая изоляция и санкции.

Я утверждаю, что эта модель в принципе не может давать экономического роста, потому что для экономического роста нужен рост производительности труда, что невозможно без инвестиций. Инвестиций под санкциями иностранных не будет. Инвестиций внутренних не будет, потому что — смотри пункт первый – госкапитализм и сверхрегулирование, отсутствие частной собственности.

И еще два источника: сырьевая лента, то есть доходы он экспорта нефти и газа – мы их не будем иметь, потому что меняется мировой энергетический рынок, и постепенно приходят новые виды энергетики. И последнее – это доходы населения, которые сокращаются.

Итак, из 5-6 источников экономического роста, — а друг нет в природе, — в России сегодня нет ни одного. И если не будет реализована Явлинского и нашей команды программа, которая предполагает радикальную демонополицию, разукрупнение, НРЗБ экономики – раз; которая предполагает радикальное, как в Грузии, дерегулирование, сокращение функций госаппарата по регулированию и проверкам экономики; которая предполагает дополнительные гарантии частной собственности, а это невозможно, без радикальной судебной реформы, без независимого суда, который бы защищал частную собственность, граждан и предпринимателей; и которая требует и предполагает выхода из международных санкций, выхода из конфронтаций с Западом, отмены закона о стратегических отраслях экономики, куда нельзя инвестировать… То есть Явлинская и наша экономическая программа диаметрально противоположна путинской системе.

Еще раз скажу: эта разборка госмонополистического капитализма, это снятие сверхрегулирования, это гарантия частной собственности, это выход из международной изоляции.

Поэтому я просто хочу сказать избирателям: нравится вам Путин — ура! Верите вы ему безотчетно – здесь слово «безотчетно» очень подходит, потому что когда верят отчетно, это значит, рационально…

О.Бычкова― Не требуя отчета.

В.Рыжков― А когда верят безотчетно, значит, верят без отчета. Отчета нет – но верят. Если вы верите, то просто поверьте мне. Я сегодня, в том числе, в нашем эфире стараюсь слов на ветер не бросать. Ничего вы не получите: ни экономического роста, ни новых рабочих мест, ни новых продуктов, ни роста ваших доходов, ни роста ваших пенсий. Будет такое же унылое болото, как сегодня еще на 6 лет.

В.Рыжков: Инвестиций внутренних не будет, так как госкапитализм и сверхрегулирование, отсутствие частной собственности

Если вы хотите реального прорыва, о котором говорит Путин, голосуйте за нас, потому что, действительно, только программа демонополизации, дерегулирования, гарантий частной собственности и выхода из изоляции – только эти четыре базовых пункта, плюс еще куча – тысячи разных отдельных технических мелких решений, которые есть в нашей пере, позволят России выйти на темпы роста 3,5… 7 процентов в год, как это происходит сейчас в Индии и с тем же Китаем. Кстати, Америка Трампа, как бы ее ни ругали, растет на 3,5-4 % в год.

О.Бычкова― А вот тут спрашивает человек: «А почему бы и не объединить голоса Явлинского, Собчак , Грудинина – такой набор – и выйти во второй тур?»

В.Рыжков― Именно, правильно! Поэтому я и против бойкота. Элементарная арифметика. Во-первых, чем больше людей придет на выборы и проголосует не за Путина, тем меньше будет процент Путина, тем больше будет вероятность второго тура.

Во-вторых, ну, не хотите за моего кандидата Григория Явлинского – пожалуйста, но только за Путина не голосуйте. И чем больше людей придет… фактически это стратегия Навального шестилетней давности: Голосуйте за любого кандидата. И тогда это повысит вероятность второго тура, повысит вероятность новой социально-экономической пи внешней политики в стране.

Я, конечно, считаю, что самый компетентный – это Григорий Явлинский. У него есть абсолютно подробная программа и команда. Я призываю голосовать за него, но вы можете сделать другой выборы, главное, чтобы была сменяемость власти.

О.Бычкова― Спасибо большое! мнением Владимир Рыжков, политик, доверенное лицо кандидата на должность президента России Григория Явлинского в программе «Особое мнение».