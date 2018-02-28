А.Нарышкин― Всем добрый день, добрый вечер! В эфире радиостанция «Эхо Москвы», телеканал RTVi, программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин. Здесь в студии также – журналист Орхан Джемаль. Я приветствую вас! Спасибо, что добрались.

О.Джемаль― Здравствуйте!

А.Нарышкин― На канале «Эхо Москвы» в YouTube прямо сейчас вы можете зайти и посмотреть, что у нас здесь происходит в студии. Я вам предлагаю сегодня обсудить три самых важных и обсуждаемых, наверное, сериала из нашей российской жизни.

Если позволите с предвыборного сериала, политического. Вот в субботу в Москве пройдет большая акция «путинг» или это концерт в поддержку Путина в Лужниках. Есть свидетельства того, что сгоняют туда студентов. Наверное, будут там бюджетники некоторые не по своей воле. И размещаются в интернете объявления с предложением сходить на это мероприятие за деньги.

Где гордость у этих людей? Мы же знаем, что там будет все равно 100 тысяч. Эти люди некоторое время даже будут кричать: «Путин! Путин!», причем не вполне же это искренне.

О.Джемаль― Всё как всегда. А что, собственно, меняется? В 12-м году всё было то же самое.

А.Нарышкин― Но голова где, гордость?

О.Джемаль― А где она была прошлый раз? Почему вы считаете, что власть, она как-то меняется со временем? Она такая же, как всегда.

А.Нарышкин― Нет, а почему люди терпят? Меняется поколение, люди взрослеют, люди должны вроде как умнеть, должны делать какие-то выводы.

О.Джемаль― Сколько дают денег за посещение?

А.Нарышкин― По-разному. У нас сегодня в эфире был человек, который сказал, что сначала ему предлагали 500. Когда они уже созвонились, сказали, что 300. Рублей…

О.Джемаль― Вот уже и понятно, умнеют они или не умнеют. И тогда было тоже 500 рублей.

А.Нарышкин― Причем уровень жизни у нас…

О.Джемаль― Ну, уровень жизни…

А.Нарышкин― 500 рублей уже не те.

О.Джемаль― Да, 500 рублей уже не те. Видимо, нужен какой-то законопроект, об индексации этих вот денег, которые платят за участие в митингах в связи с общей инфляцией, изменения ставок «Сбербанка» или там «Внешэкономбанка», не знаю, каких банков.

А.Нарышкин― Вы бы за сколько пошли?

О.Джемаль― Я бы не пошел.

А.Нарышкин― Почему?

О.Джемаль― Я вроде как принципиальный.

А.Нарышкин― Ну, ладно, слушайте. Вот я, например, как журналист по редакционному заданию пошел бы, разумеется, бесплатно.

О.Джемаль― На некоторые митинги я хожу бесплатно просто из личного интереса даже не как журналист.

А.Нарышкин― Как гражданин я бы за 500 рублей пошел. Почему нет? Как бы в чем сложности пойти?

О.Джемаль― Наверное, это просто имущественное такое состояние кошелька и души.

А.Нарышкин― То есть не настолько богаты, что…

О.Джемаль― Вот я не считаю себя богатым, но за 500 рублей я бы не пошел.

А.Нарышкин― Ну, назовите цену. Просто интересно.

О.Джемаль― Я даже не знаю, за какие… Я отказываюсь называть цифру…

А.Нарышкин― Я не буду потом говорить, что Орхан Джемаль продается Путину за какую-то…

О.Джемаль― Мне хочется, конечно, считать себя абсолютно неподкупным. НРЗБ совсем уже размашистое заявление. За 500 рублей я был не пошел и за 5 тысяч рублей не пошел, и за 50 бы не пошел.

А.Нарышкин― Вот звезды эстрады, которые, возможно, не все поддерживают Владимира Путина, они, я не исключаю, будут там петь бесплатно и даже какие-то речи там произносить. А вы, вам просто я предлагаю…

О.Джемаль― Я точно хожу только туда, куда сам хочу.

А.Нарышкин― А если посмотреть на всех кандидатов, к кому бы вы пошли на серьезную предвыборную акцию.

О.Джемаль― Не участвую в этих выборах кандидаты, к которым я бы пошел.

А.Нарышкин― Совсем.

О.Джемаль― Совсем.

О.Джемаль: Настя Рыбка мной не воспринимается как дама полусвета, девочка из эскорт-услуг. Это политический акционизм

А.Нарышкин― Грудинин, может быть?

О.Джемаль― Я против Грудинина.

А.Нарышкин― Против?

О.Джемаль― Да.

А.Нарышкин― Но просто с Шевченко Максимом дружите, а он доверенное лицо. Мало ли?..

О.Джемаль― Я могу дружить с Максимом Шевченко сколь угодно долго, но моя дружба не обязывает меня поддерживать Грудинина.

А.Нарышкин― А что чувствуете по мере приближения к выборам: драйв, интрига?

О.Джемаль― Я считаю, что вся интрига будет после выборов.

А.Нарышкин― Сейчас серьезно говорите?

О.Джемаль― Да. Я считаю, что до выборов ничего особенно не произойдет, а после выборов могут произойти многие интересные вещи.

А.Нарышкин― Давайте поговорим об интересных вещах.

О.Джемаль― Во-первых, я думаю, что не исключено, что у нас сильно попотрошат правительство.

А.Нарышкин― Ну да, такая вещь, ожидаемая.

О.Джемаль― Потом, я полагаю, что после того, как спадет эта выборная горячка, начнется период такого завинчивания гаек.

А.Нарышкин― А кто-то распоясался, что ли? Чего завинчивать?

О.Джемаль― Ну, распоясался. Навальный троллит Дерипаску.

А.Нарышкин― Это еще один сериал, о котором я вас спрошу.

О.Джемаль― Дети, подростки, студенты не хотят иметь никакого отношения к выборам. Их как бы принуждают являться, приходить. И грозятся какими-то наказаниями.

А.Нарышкин― Телесными.

О.Джемаль― Я не знаю, телесными, не телесными, но я слышал, нечто подобное происходит.

А.Нарышкин― Подождите, а что с детьми можно сделать? Вот у нас 19 марта. Хорошо.

О.Джемаль― Я думаю, что придумают что-то.

А.Нарышкин― Всех пересажать. Ну, придумайте вы.

О.Джемаль― Не обязательно всех пересажать. Но, я думаю, что, в принципе, какие-то репрессивные механизмы, которые должны поставить в стойло всю эту обнаглевшую молодежь, которая не испытывает чувство благодарности к партии и правительству за счастливо прожитое детство.

А.Нарышкин― Но разве эта неблагодарность молодежи, она конвертируется в какие-то серьезные последствия? Ну, неблагодарны… Ну вот она весной выходила на мероприятия разные.

О.Джемаль― Поколения-то сменяются. Предыдущее поколение, которое за стабильность, за Путина, за Донбасс, и за Крым, оно как бы уходит, оно уступает потихонечку.

А.Нарышкин― А это синонимический ряд был: стабильность, Донбасс, Крым…

О.Джемаль― Стабильность, Донбасс, Крым, Путин – это абсолютно один ряд. Но это не синонимический ряд. Стабильность и Донбасс с Крымом, они противолежат друг другу. Но несомненно это общий политический ряд.

А.Нарышкин― То есть вы считаете, что эти вот проказники, юные школьники, они с годами станут еще более такие агрессивные?

О.Джемаль― Так они с годами перестанут голосовать.

А.Нарышкин― Так они и в этот раз, возможно, голосовать не будет.

О.Джемаль― А когда-то некому будет голосовать. Вот уходит старое поколение. Идет новое, которое уже не желает этих унтеров пришибеевых, которые оформлены там, может быть… А, кстати, иногда… Помните, кем работал унтер Пришибеев, как его арестовали? Он же работал швейцаром в гимназии. И тоже там хватал за ухо гимназистов и поучал, как им жить в меру своего понимания. Вот сейчас в гимназиях очень много унтеров пришибеевых, доверху, прямо до министерства доходит.

А.Нарышкин― Хорошо. Главная тогда угроза для стабильной России, которая с Крымом — Донбасса еще нет в составе России, кто знает, может быть, появится – главная угроза, она внутри или снаружи?

О.Джемаль― Внутри.

А.Нарышкин― Я вам подскажу: это дети или американцы?

О.Джемаль― Дети опасней.

А.Нарышкин― Почему?

О.Джемаль― Потому что непонятно, что нужно делать американцам, а вот как дети изнутри взрывают, как поколения, идущие на смену предшественникам, взрывают ситуацию, мы видели не раз.

А.Нарышкин― Например? В нашей российской истории как себя проявили дети?

О.Джемаль― Я не беру, обязательно нашу российскую историю. Пожалуйста, Европа, 68-й год. 89-й – Тяньаньмэнь.

А.Нарышкин― Зарубежный опыт…

О.Джемаль: Ковальчук – человек, близкий к спецслужбам. Понятно, что прогнила вся система от и до

О.Джемаль― У нас же феномен «дети Навального», само словосочетание появилось: «дети Навального».

А.Нарышкин― Посмотрите последнюю акцию в конце января у Навального.

О.Джемаль― И что?

А.Нарышкин― И что? В том-то и дело.

О.Джемаль― Ничего ужасного не вижу.

А.Нарышкин― Так и ничего критического не произошло.

О.Джемаль― Сейчас не критически… Впереди еще…

А.Нарышкин― Только не говорите, что холодно было.

О.Джемаль― Да не буду я говорить, что холодно. Впереди еще годы.

А.Нарышкин― Что-то в них дремлет, тлеет…

О.Джемаль― Это сейчас они дети, а через пять лет это будут молодые управленцы, новый такой класс, политический, в том числе, социальный, в том числе, который с детских лет, со школьной скамьи, со студенческой скамьи питает ненависть ко всему этому, которое запрещало ему ковыряться пальцем в носу.

А.Нарышкин― Хорошо. Дебаты начались на этой неделе на радио и в телеэфире. Смотрели сегодня уже свежий выпуск?

О.Джемаль― Я никогда не смотрю телевизор.

А.Нарышкин― Вообще никогда не смотрите?

О.Джемаль― Да.

А.Нарышкин― Но вы же знаете, что интернет есть. В принципе все это дублируется в интернете. Жириновский оскорбляет Собчак — Собчак обливает его водой.

О.Джемаль― Я в курсе этой истории. Это тоже, как и история с платными визитами в поддержку Путина на митинге, это тоже история не нова. Мы все помним традицию, что с Жириновским часто плескались водой, соком, иногда его били по лицу…

А.Нарышкин― Жириновского били по лицу? Он таскал за волосы женщину… Ксении Собчак еще повезло.

О.Джемаль― По-моему, была не одна драка с Жириновским. Но, возможно я… Он такой символ, что автоматически все подзабытые драки…

А.Нарышкин― Орхан, договорим чуть-чуть попозже. Журналист Орхан Джемаль сегодня в нашей студии.

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А.Нарышкин― Журналист Алексей Нарышкин в нашей студии. Мы с вами до перерыва остановились на теме с дебатами. В перерыве вы интересно, сказали. Что с Жириновским надо делать?

О.Джемаль― Я повторю, проблем особых нет. Я хорошо знаю эту манеру изъясняться и общаться господина Жириновского. И я считаю, что если кто-то в ответ его поливает водой, соком, бьет ему пощечины, отвешивает пинки и всячески унижает ненормативными приемами, но ничего в этом дурного особо и нет. Так-то, наверное, нехорошо, но Жириновского — можно.

А.Нарышкин― А вы бы хотели ему НРЗБ? Подождите, скажите — хотите?

О.Джемаль― Знаете, есть традиция цирка, цирковая традиция. Есть злой клоун, которые по сценарию, по логике, по архетипу должен получить колотушек. Поэтому Жириновский, он как Арлекин: он на выходе должен получать колотушек, и это неосуждаемая вещь.

А.Нарышкин― А почему в студии никто не заступается за Собчак? Вот там был Бабурин…

О.Джемаль― А Собчак никто не любит.

А.Нарышкин― Какая разница? Это женщина.

О.Джемаль― Ну и что?

А.Нарышкин― Это же женщина. Там стоял Бабурин, которого Жириновский прервал. Стоял Явлинский, смотрел в пол. Кто там?.. От Титова, по-моему, кто-то стоял. И всё, и стоит Соловьев, как-то руками машет…

О.Джемаль― А почему они должны заступаться за неприятную им женщину.

А.Нарышкин― Но вы бы там оказались, Жириновский начал бы называть Собчак сукой и так далее – вы бы, что с Жириновским сделали? Просто, находясь в зрительском зале…

О.Джемаль― Я бы морально солидаризировался с Собчак, если бы она отвесила ему пощечину. Но заступаться за нее я бы тоже не стал. Для меня она так же, как для всех «Дом-2».

А.Нарышкин― Жириновский бы ударил ее кулаком после пощечины – ваши действия?

О.Джемаль― Я так думаю, что там есть охрана, которая вмешалась бы…

А.Нарышкин― Нет охраны. Это телевизор, это всем интересно.

О.Джемаль― Давайте тогда сойдемся на том, что если бы Собчак ответила ему так же, то есть тоже дала бы ему пощечину, то, пожалуй, правильно было бы воспользоваться моментом и всем скопом, наконец-то, навалять Владимиру Вольфовичу. Ну, такая вот ситуация, очень удобный момент: заступились за женщину.

А.Нарышкин― У вас с Жириновским что-то личное?

О.Джемаль― Он мне неприятен.

А.Нарышкин― Давно?

О.Джемаль― Да, с 93-го года, наверное.

А.Нарышкин― А что он там такое сказал.

О.Джемаль― Я помню те замечательные выборы, когда он обещал водку, по-моему, по 10 рублей, если за него проголосуют. Вот как-то с этого момента он мне и стал…

А.Нарышкин― Может быть, он говорил: «Если вы меня выберете президентом…»?

О.Джемаль― Что-то в этом духе.

А.Нарышкин― Ну, поэтому и нет водки по 10 рублей. Мы сами виноваты, Орхан. Вот вы наверняка на выборы не пойдете…

О.Джемаль― С ложечками понятно. Не тот украл и вообще не украли, а осадочек остался. Вот и Жириновский президентом не стал – а осадочек остался.

О.Джемаль: «Донецких» и «днепропетровских» нужно было сметать вместе с Януковичем. Сами организаторы виноваты

А.Нарышкин― С Собчак хотел бы прояснить. Вы за нее, будучи мужчиной, не стали бы заступаться как за женщину, потому что, находясь там, она не женщина, а политик. А политик – это такое существо бесполое.

О.Джемаль― Скажем так, если бы ей что-то реально угрожало: кто-то собирался бы ее сильно побить, покалечить, а не, как сейчас выражается хайпануть на этой истории, то, может быть, я как-то и заступился. А вот так участвовать в таком предвыборном шоу…

А.Нарышкин― Перформанс.

О.Джемаль― В перформансе… Не мои же выборы, не я же баллотируюсь.

А.Нарышкин― Когда политика становится цирком, это плохо?

О.Джемаль― Это не плохо и не хорошо, это так.

А.Нарышкин― Это же ярко, с одной стороны. Но, как будто бы программа теряется…

О.Джемаль― Но яркость тоже бывает разная, она может быть вымученная, как сейчас, когда за яркостью нет никакого содержания, просто такая красивая конфетная обложечка – а там дерьмо внутри. Яркость была, допустим, в 90-е, когда дума была тоже цирком, когда туда приходили с накладными грудями, когда там дрались, когда там спорили. Но за той яркостью стояла определенная борьба идей, определенные столкновения души, ума различных людей.

То есть сама по себе яркость не является вещью в себе, ценностью.

А.Нарышкин― А что произошло с нами, с депутатами? Много же депутатов осталось с тех пор. Ну, может быть, не много, но тот же Жириновский, Зюганов – вечные депутаты.

О.Джемаль― Да, для Жириновского сделали исключение. Наш штатный думский клоун. А все остальные депутаты – их разогнали и заменили унылыми единороссами. Отбор шел по степени унылости. То есть благонадежность – это когда от человека нельзя ожидать ничего неожиданного, он все сделает, как положено. Дума просто стало единоросской.

А.Нарышкин― Вы бы не хотели видеть Собчак на посту президента?

О.Джемаль― Я не бы не хотел видеть Собчак на посту президента…

А.Нарышкин― Что в ней плохого, кроме того, что она для вас – «Дом-2», хотя это было очень давно.

О.Джемаль― Может быть, это было давно, но я считаю, что все, что говорит Собчак – это достаточно банальные штампы, неприменимые к практике, бессмысленные.

А.Нарышкин― Например. Три пункта.

О.Джемаль― Я вспоминаю ее поездку, допустим, в США где она, общаясь с Фатимой Тлисовой, рассказывала, что может быть замечательным посредником при транзите власти от Путина к кому-нибудь и неким гарантом того, что его не тронут и его людей не тронут.

А.Нарышкин― Почему нет?

О.Джемаль― А я считаю, что ситуация дошла до такого уровня, что никакого плавного транзита, никакого плавного преемника с сохранением гарантий предыдущим и пролонгации этого режима – ну, как Ельцин передал в свое время Путину – быть не должно.

А.Нарышкин― Не должно или не может быть?

О.Джемаль― Не должно. Должен быть катаклизм и наказание всех, кто виновен в тех бедах, которые случились последнее время.

А.Нарышкин― Но вы жести хотите, крови?

О.Джемаль― Да, да. Я хочу…

А.Нарышкин― Это что, такое очищение будет?

О.Джемаль― Да, я хочу, чтобы неповадно было. Я хочу, чтобы каждый судья, каждый прокурор, каждый силовик, каждый чиновник знал, что если даже на каком-то периоде закон по любому его оправдает, его всегда прикроют, и даже если в какой-то период будет считаться неприкосновенным как свой, то не всегда такое будет. История переменится и за старое, вроде бы от чего бы был прикрыт – за старое спросят.

А.Нарышкин― Вы хотите такого же очищения как на Майдане?

О.Джемаль― Я не знаю, какое было ощущение…

А.Нарышкин― Не ощущение, а очищение. Вот наступило ли очищение после Майдана?

О.Джемаль: Все, что говорит Собчак – это достаточно банальные штампы, неприменимые к практике, бессмысленные

О.Джемаль― Да, давайте я буду прямо говорить: я хочу очищения и люстрации.

А.Нарышкин― Я, конечно, не очень увлекаюсь украинской политикой, но, по-моему, там сейчас много критиков и предъявляют Порошенко отчасти тоже, что было предъявлено и Януковичу: предприятия его… Украинский телеканал обнаружил, что компании, принадлежащие ему, они продолжают работать в России. Странная история. Война при нем не прекращается. Да, Евросоюз, отмена виз – это хорошо, но вот достаточно ли это?

О.Джемаль― Вот поэтому я и считаю, что ротация должна быть полная.

А.Нарышкин― То есть по-хорошему надо было на Украине и Порошенко тоже куда-то убрать….

О.Джемаль― Конечно. А что, он не был вписан в предыдущие элиты?

А.Нарышкин― Был.

О.Джемаль― На Майдане произошла простая вещь, ситуация, когда вышел народ – можно называть его толпой, можно еще как-то называть: радикалами, экстремистами, — но в какой-то момент инициативу у них перехватила группа лиц, которая входила к ним, вела переговоры. Все эти кличко, яценюки, которые стали дальше выступать от имени этих людей, выходивших на Майдан, и позировать в виде новой власти, новых сменщиков. Их нужно было сметать вместе с Януковичем. «Донецких» и «днепропетровских» нужно было сметать вместе с Януковичем. Сами организаторы, низовые организаторы, они виноваты, они упустили эту инициативу.

А.Нарышкин― Низовые организаторы. Как вы их называете, они согласились потом с тем, чтобы Порошенко выдвигался и Порошенко стал президентом.

О.Джемаль― Совершенно верно. Да, это их вина.

А.Нарышкин― Ну, так очищение не работает. А вы для России тот же самый сценарий хотите. Вы хотите, чтобы была кровища, люди погибли, а потом выдвинут, не знаю… Приходько…

О.Джемаль― Вы знаете, для того, чтобы ситуация стала неизменна, недостаточно зачистить Путина как бы дочиста, а потом сказать: «А Медведев – да Медведев пусть будет. Помните, он был одно время… Неплохой паренек. Ну так, смешной, конечно, обзывали его всячески «Айфончиком», Димончиком. Ну так, при нем особо плохо-то не было». Вот этого вот недостаточно. Все эти либеральные, околопутинские люди, все эти «димоны», все эти дворковичи должны точно так же быть вычищены, чтобы запаха их здесь не осталось.

А.Нарышкин― Вам, Орхан, я думаю, случись что, вам нужно поручить руководство люстрационным комитетом. Я уверен, что у вас в голове, может быть, готовые люстрационные списки лежат.

О.Джемаль― И пусть молятся, чтобы ограничилось только люстрациями. Потому что я считаю, что люстрации на данный момент – это мягко.

А.Нарышкин― А вы не боитесь… что вешать их надо, вешать!

О.Джемаль― Кое-кого надо.

А.Нарышкин― Медведев никого не убил.

О.Джемаль― Кое-кого надо.

А.Нарышкин― Ну, кого надо?

О.Джемаль― Я думаю, найдется кого.

А.Нарышкин― А за что? Хорошо, ни кого, а за что?

О.Джемаль― Раньше времени озвучивать не буду…

А.Нарышкин― Но списки уже есть.

О.Джемаль― Конечно, я между делом составлю.

А.Нарышкин― А хотели бы на самом деле в этом поучаствовать, когда это всё завертится, чтобы позвали вас: «Орхан, помоги нам это вычистить всё».

О.Джемаль― В общем, я считаю, что, несмотря на всю грязь этого дела, его надо сделать.

А.Нарышкин― Таким ассенизатором поработать.

О.Джемаль― Да, в этом смысле это так штука, когда нужно засучить рукава, плюнуть на все и чистить.

А.Нарышкин― Орхан Джемаль в эфире «Эхо Москвы». Телеканал RTVi. Скоро продолжим.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Журналист Орхан Джемаль сегодня в нашей студии со своим особым мнением. Еще два сериала хочу с вами до конца передачи с вами успеть обсудить. «Аргентинская мука».

О.Джемаль― О! Это восхитительно!

А.Нарышкин― Я знал, что вам понравится. А что там восхитительного. Это очень запутанная история. Это детектив. Последнее, знаете что? Вот есть там персонаж, которого российские власти считают организатором всей этой схемы. Он утверждает, что на самом деле никакой не кокаин, а кофе он собирался перевозить в Германию….

О.Джемаль― Ну, Ковальчук. Да я знаю, я в курсе, что он купил ром и сигары, «а этот Али, мерзавец, который там складировал в подвале школы мои сигары и кокаин… ой! – мои сигары и кофе – заменил это дело кокаином и втравил меня в гадкую историю». Мне вообще эта история нравится, потому что я сразу вспоминаю, когда на Кубе был расстрелян полковник де ла Гурдия, потому что организовал переброску кокаина, по-моему, то ли из Колумбии, то ли из Венесуэлы через кубинские аэродромы. И, в конце концов, Кастро не выдержал и принял судьбоносное решение и расстрелял соратника по революции, героя…

А.Нарышкин― Потому что не надо наглеть, надо знать меру или…?

О.Джемаль― Попался ли, не надо ли наглеть – я уж не знаю, какое решение, но, в общем, кончилось тем, что целого полковника спецслужб, большого человека расстреляли.

А.Нарышкин― А зачем вы это вспомнили?

О.Джемаль― Также я вспоминаю какие-то слухи, ходившие относительно связи достаточно молодого Путина, работавшего заместителем у Собчака и наркокартеля Очоа, то есть ходили такие упорные разговоры, что как-то вот эти группы были в 90-е годы…

А.Нарышкин― Это тоже какие-то латиноамериканские… или это очи черные какие-то.

О.Джемаль― Очоа – это главный конкурент Эскобара. То есть Эскобар был левоватый, а боролись сним как раз Очао, поддержанный тогда, по сути дела, президентом, то есть картель, которому помогало отчасти Агентство по борьбе с наркотиками США до какого-то периода. И вот говорят, что с этим картелем имел какие-то странные связи Владимир Путин.

О.Джемаль: Я считаю, до выборов ничего особенно не произойдет, а после выборов могут произойти многие интересные вещи

А.Нарышкин― Врут.

О.Джемаль― Может быть, но разговоры такие были.

А.Нарышкин― А зачем вы Путина вспоминаете тогда?

О.Джемаль― И вот когда на этом фоне возникает история о том, что диппочтой из Аргентины возили кокаин, да в объемах в 400 килограмм зараз, то есть эта история становится совсем восхитительная…

А.Нарышкин― Вот у вас наверняка сразу разыгрывается воображение. Вы себе, наверное, представляете, что это часть — в Кремль, часть – на продажу.

О.Джемаль― Нет, я понимаю, что, в принципе, Пелевин, когда описывал «Generation П», как ползают по ковру, собирая с него кокаин; когда я знаю, что на яхтах с Настей Рыбкой вот Дерипаска, Приходько… — это всё как-то в одной стилистике.

То есть эти люди, выросшие на голливудских фильмах, которые смотрели это «Лицо со шрамом», которые смотрели «Крестного отца», которые не так давно носили цепи золотые в палец толщиной на шее, перстни-печатки… Я помню одного из… я не помню сейчас, какую должность он занимал, но в конце 90-х он уже выступал как какой-то общественный, даже политический деятель по телевизору, но он еще не мог мизинец, когда говорил, прижать. Он так и говорил! О не научился еще по-другому.

Ничего этого не изменилось. Оттого, что этих людей сменили сотрудники КГБ, ФСБ, которые не носили печаток, не носили этих цепей на шее, ничего не изменилось. Это всё тот же кокаин, это все те же сауны с девочками и всё такое прочее.

А.Нарышкин― Вот вы сейчас можете обидеться, но у вас к этой истории, знаете, может быть, даже русофобский подход. Вот вам с разных сторон наговорили, что наверняка…

О.Джемаль― А я что, обязан русский народ любить?..

А.Нарышкин― А почему вы сразу как будто верите, что всё, поймали Путина…

О.Джемаль― А я не говорил, что поймали Путина. Я сказал, что я слышал многочисленные слухи о связях Владимира Владимировича в бытность его заместителем Собчака…

А.Нарышкин― Ну, хорошо, не Путин. Не будем привязываться к Путину конкретно.

О.Джемаль― А сейчас поймали несколько дипработников, которые участвовали в перевозке…

А.Нарышкин― То есть вы не думаете, что это некая такая государственная машина работала? Потому что это большая партия – 400 килограммов. То есть это частная инициатива нескольких посольских работников?

О.Джемаль― Я думаю, что если это посольские работники, которые используют посольские возможности, то это госмашина, это использование государственного аппарата. А как? Или в что, считаете, что это должно быть заложено в план, утверждено в бюджете?

А.Нарышкин― Есть же секретная часть бюджета? Обсуждаются.

О.Джемаль― Ну, хорошо. А всё остальное, когда мы просто используем государственный аппарат, когда мы НРЗБ госчиновниками, то это уже и не государственное…

А.Нарышкин― Я понял. Вот смотрите, это же примерно та же история, что и с полковником Захарченко несчастным. То есть, есть некий полковник Захарченко, у которого в квартире миллиарды…

О.Джемаль― У которого в квартире хранился общак.

А.Нарышкин― Да. А здесь есть какие-то посольские работники, на которых сейчас можно всё это скинуть…

О.Джемаль― Да, да, да. Ковальчук – человек, близкий к спецслужбам, как его описывают. Разумеется, понятно, что прогнила вся система от и до, понятно, что рыльце в пушку у всех снизу доверху. Но сейчас скажут, что вот этот завхоз аргентинский во всем виноват. Может быть, еще Ковальчука отмажут.

А.Нарышкин― Но это же наркотики. Вот зачем? Неужели больше нет возможности на чем-то?.. А хотя вот я сейчас спрашиваю – и сам задумался…

О.Джемаль― И что? А ЧВК Вагнера? Это же кровь. Это наркотики… Вам не кажется, что на фоне того, что происходит, кокаин – клубная развлекаловка, достаточно невинная вещь.

А.Нарышкин― Это сейчас не реклама кокаина, не подумайте.

О.Джемаль― Вы просто поставьте несколько сот убитых в Сирии, с одной стороны при какой-то мутной… Это же наемники! У нас же статья за это есть. Там кровь хлещет. А тут, что? Порошок, чтобы люди потанцевали в клубе. Сравните, взвесьте.

А.Нарышкин― Последствия какие могут быть у этой истории? Собственно, мы о них с вами и сказали. Посадят трех человек, экстрадируют этих трех человек из Германии или где он находится и всё.

О.Джемаль― Ну, может быть, перебои с кокаином. Возможно, клубы будут не такие веселые…

А.Нарышкин― Пустовать.

О.Джемаль― А, может быть, быстро переориентируются.

А.Нарышкин― Подождите, а вот, например, международный резонанс. Сами же аргентинцы, они, мне кажется…

О.Джемаль― Офигели.

А.Нарышкин― Делают все, чтобы показать, что это на самом высоком уровне в России. Потому что появляется какая-то публикация в аргентинской прессе — здесь выбегает Мария Захарова, говорит: «Да нет-нет, вы что? Это была совместная операция». И как будто бы она опровергает это всё. Мое ощущение, что аргентинские коллеги-журналисты хотят придать это все максимальной огласке, выставить Россию в каком-то таком, неприглядном свете. Наверх выйдет это?

О.Джемаль― Сколько врагов. И вот эта комиссия по допингу как-то вдруг решила выставить Россию в неприятном свете. И, действительно, корни-то наверх этой допинговой комиссии уходили. Это же не то что какой-то тренер своему атлету подопечному сказал: «Вот тебе таблеточек – будет лучше…». Нет! Это Мутко вернул аж из Америки Родченкова для организации всего этого дела. Мутко, который был поставлен во главу Олимпийского комитета России властями России, которые формально не имели на это права, поскольку это независимая структура. Почему это происходит?

Почему эта ужасная история с убитыми вагнеровцами произошла? Не у американцев, которые везде воюют, ни у англичан, у которых тьма тьмущая этих военных компаний, которые тоже везде воюют. Почему это произошло здесь? Почему здесь непонятно кто, имеющий статус наемников – если так, по закону, то это просто наемники – участвуют в отбитии нефтяного заводика?

Это потому, что это госмашина, прогнившая от и до. И не надо говорить, что раз в бюджет не заложили этот кокаин, то значит, и не было… Раз возили диппочтой, значит, госмашина, значит, это государственное…

О.Джемаль: Если в ответ поливают водой, соком, бьют пощечины, это, наверное, нехорошо, но Жириновского — можно

А.Нарышкин― Поэтому очищение и люстрация.

О.Джемаль― Да, очищение и люстрация.

А.Нарышкин― Когда? Где, когда спусковой крючок?..

О.Джемаль― Мне хочется, чтобы это было быстрее.

А.Нарышкин― Но одного вашего хотения, желания мало.

О.Джемаль― Ну, может быть, не только мне хочется.

А.Нарышкин― Последний сериал тоже романтический, детективный — про Рыбку.

О.Джемаль― Да, тоже хорошая история.

А.Нарышкин― Но вас эта кокаиновая тема, он больше взволновала.

О.Джемаль― Но мне Рыбка тоже нравится.

А.Нарышкин― А что хорошего в истории с Рыбкой? Это тоже абсолютно настоящий Голливуд, как она сейчас в Таиланде перемещается из тюрьмы в тюрьму. Параллельно, как только она выходит на свежий воздух, она записывает обращение к Владимиру Путину, как-то там пытается флиртовать с Навальным.

О.Джемаль― Вы знаете, я вам так скажу. Настя Рыбка, она мной не воспринимается как дама полусвета или девочка из эскорт-услуг. Все-таки это такой акционизм, политический акционизм…

А.Нарышкин― То есть это «Пусси Райот», Павленский?..

О.Джемаль― …который по своему уровню взаимодействия, по масштабу, по тонкости игры превосходит и «Пусси Райот» и Павленского. Подумайте, что поменяло, как повлияли эти Толоконникова и иже с ней, поплясав где-то там…

А.Нарышкин― Толоконникова и иже с ней плохо кончили. Двушечку-то отмотали в итоге.

О.Джемаль― Акционизм – это штука, которая подразумевает, что человек плохо кончит. Возможно, Настю Рыбку просто застрелят на каком-то этапе. Но в любом случае, акция, которую она, по сути дела, провела с помощью Навального, с помощью Алекса Лесли, с помощью каких-то своих помощников, подружек, Саши Травки, она по уровню своего воздействия, конечно, превосходит то, что делали и «Пусси Райот» и группа «Война».

А.Нарышкин― Мы еще долго о ней не забудем.

О.Джемаль― Мы еще долго о ней не забудем. Чудесная девчушка!

А.Нарышкин― Это ваши слова. Орхан Джемаль со своим особым мнением был в нашем эфире. Спасибо!