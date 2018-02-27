Подписывайтесь на YouTube-канал «Эхо Москвы»

О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня со своим особым мнением — политик Сергей Удальцов. Здравствуйте, Сергей!

С.Удальцов― Да, здравствуйте! Хочу всех поздравить с тем, что через один день и чуть больше весна начнется.

О.Журавлева― Вот, кстати, о весне.

С.Удальцов― Пока не похоже, но всё будет.

О.Журавлева― Ну, как же не похоже? Мы с вами перед эфиром обсуждали удивительные новости, которые идут одна за другой. Странные истории, удивительные скандалы, и кажется, что весеннее обострение, о котором мы часто вспоминаем, уже началось. Как вам кажется, власть в России сейчас кому принадлежит?

С.Удальцов― Мне кажется, что-то назревает, вот у меня такое ощущение, примерно, как в 2011 году. Может быть, я заблуждаюсь, но мы наблюдаем странную картину: с одной стороны вроде бы все тихо, вялые протесты, предвыборная кампания идет как-то даже без особых скандалов. Скандалы, они как-то идут по другим темам. Кокаин у нас возит ФСБ или кто уже, я запутался. Я не удивлюсь, если это действительно так.

Настя Рыбка или как ее зовут… сейчас все будут ее разоблачать по международной проблематике. Там обвинения в сексуальных домогательствах начались. Сейчас пойдет целый вал. Это модная тенденция. Вроде с выборами и не связано. При этом что-то в воздухе зреет.

И у меня ощущение, что как и в 11-м году очень скоро – сейчас потеплеет, весна начнется – мы можем увидеть какое-то пробуждение народ, потому что, действительно, власть, мне кажется, уже вообще в каких-то космических пространствах.

Сам Владимир Владимирович Путин, я вообще уже не понимаю, он в каких измерениях находится. По-моему, он давно уже воспарил, возомнил себя божеством и вообще на все уже наплевал. Вот как идет сейчас выборная кампания – ну, это стыд и срам, на мой взгляд, это такое неуважение к людям с его стороны в первую очередь, такое пренебрежение. Ни дебатам он никакое внимание не уделяет. Дебаты сейчас в цирк какой-то превращаются, не ушел в отпуск, хотя все об этом говорили. И продолжают его по всем каналам показывать, и фильм Оливера Стоуна и чего только…

О.Журавлева― Но фильм все-таки прекратили трансляцию…

С.Удальцов― Но это, мне кажется, какая-то уже постановка. Одну серию не показали, интригу создали: ждите 19-го марта. Одна Собчак бедная борется с этим беспределом. Ну, то есть наплевательское отношение. И, мне кажется, они доиграются, потому что вот так уже плевать на народ нельзя.

И на этом фоне – я сейчас много езжу по городам в рамках предвыборной кампании, поддерживаю нашего кандидата Грудинина (как известно, доверенное лицо) – настроение вызревает. В маленькие города приезжаешь – вот в Пскове был недавно – вроде всё тихо, но когда общаешься с людьми, уже недовольство зашкаливает – недовольство этой нищетой, недовольство беззаконием. И многие собираются голосовать, скажем так, не за Путина, скажу аккуратно. Поэтому бог его знает, но если мы правильно – вся оппозиции в целом – к 18 марта подойдем, то, может быть, скажем так, интересно в хорошем смысле.

О.Журавлева― Скажите, а что значит «правильно подойти к 18-марта»? Вы вот только что сказали, что Собчак, бедная, одна там пытается как-то… Ну, вы имеете в виду ее обращение в суд и есть заявление…

С.Удальцов― Обращение в суд. Остальные, мне кажется, просто забили на это…

О.Журавлева― А почему ваш кандидат-то не принимает участия?

С.Удальцов― Потому что наш суд уже посылает на три буквы, и никто уже ни во что не верит.

О.Журавлева― А, может быть, завалить суд заявлениями?

С.Удальцов― Не буду спорить. На самом деле, из штаба Грудинина идут жалобы по всяким темам: и по неравному доступу в эфир на телевидении и по отпуску Владимира Владимировича, и по другим вопросам. Как правило, все это заканчивается безрезультатно. Те же иски Собчак – да, определенный, так сказать пиар прозвучал. Но результата-то нет.

С.Удальцов: Сам Путин, не понимаю, в каких измерениях находится. Он воспарил, возомнил себя божеством, на все наплевал

Поэтому правильно подойти я считаю… Во-первых, без всяких сомнений сейчас все, кто бы за кого не голосовал – за бойкот, за что угодно ни призывал – надо идти наблюдать. Это вот просто аксиома.

И сейчас во всех городах, где я побывал, четко складывается коалиция: все будут наблюдать совместно, помогать друг другу. Там и наша команда, и кто за Явлинского, например, и кто за бойкот выборов даже, там и Навального ребята – все взаимодействуют. Ну, это Москва большая, здесь вождей много, а там, в принципе, попроще. Все готовятся друг другу помогать именно в наблюдении, потому что это задача номер один.

Помимо того, что, конечно, надо приходить. Я многократно говорил, что идея бойкота сегодня, она, ну, неправильная, она помогает вот этому абсурду, который власть устраивает. Ну, не ходите и не ходите – они без вас всё сделают. Выйдете митинговать – но это надо, чтобы миллионы выходили. Все-таки мы этого не видим, такого накала. Надо идти.

Не хотите голосовать за Грудинина, нашего кандидата, хотя, на мой взгляд, это оптимальная фигура и наиболее конкурентоспособная из всех других претендентов, оппонентов действующей власти – голосуйте за других, ничего страшного. Даже есть там теория – идти портить бюллетени. Все равно приходите, делайте явку – это раз…

О.Журавлева― Так вроде Кремль как раз тоже хочет явку делать.

С.Удальцов― Нет, явку именно тех, кто не хочет этого продолжения абсурда еще 6 лет. Протестный избиратель чтобы пришел, потому что не придет протестный избиратель, явка, может быть, немножко и понизится, но этот электорат Путина, все эти люди, измученные административным ресурсом – я их так называю, — они придут, их заставят, их запугают. Пока, к сожалению, это работает. А мы не придем, и будет картина, в общем, для нас неблаговидная. Поэтому приходить и наблюдать.

И дальше я вот знаю, например, и в штабе Грудинина это обсуждается, и мы от «Левого фронта» будем это делать: на 19 марта обязательно заявлять массовые мероприятия по подведению итогов выборов. Мы не прогнозируем заранее, будут нас обманывать, не будут. Может быть, Владимир Владимирович сейчас затаился и к 18 марта решит, что надо, наконец, по-честному всё сделать – сюрприз, предположим. Ну, мы будем рады. Если будет сюрприз, я думаю, что там, конечно, вторым туром сильно попахивает. А если он все-таки хочет по обычной колее ехать – с махинациями, с фальсификациями – надо их ловить за руку; и да, они боятся сейчас об этом говорить, 19 марта надо выходить на мирные протестные акции, подавать заявки и на выходные следующие, вообще, готовится…

Я почему говорю, мне чем-то 11-й год напоминает, когда тоже за несколько дней до выборов была тишина, апатия, никто ни во что не верил и никто не предполагал, что народ может расшевелиться, и тоже власть себя вела по-хамски. Я помню этот съезд «Единой России», когда Путин с Медведевым раскрыли нам все секреты, что, оказывается, что и никаких секретов не было, и вообще, им на нас наплевать, они там между собой договорились и отрабатывают номер. Сейчас что-то похожее.

Поэтому приходить голосовать обязательно. Не за власть, конечно, я агитирую, а за любого кандидата. Мне Грудинин ближе, естественно. Вот можете за другого голосовать, это все равно понижает результат действующей власти в любом случае. Голосовать, наблюдать и дальше – 19 марта готовиться… Во многих городах собираются единые оппозиционные штабы подавать тоже уведомления.

Может быть, власти будут препятствовать, конечно, не согласовывать, но надо, по крайней мере, это обозначат. Если они перегнут палку, если они будут нагло и цинично, в открытую всё это подтасовывать, я думаю, что возмущение может выплеснуться и на улицы. Это будет нормально. Но и предупреждение в то же время власти — вот когда мы об этом говорим. Еще время есть – пусть одумаются, пусть проведут в рамках, так скажем, приличий.

С.Удальцов: Многие собираются голосовать не за Путина. Если мы правильно к 18 марта подойдем, то может быть интересно

О.Журавлева― В рамках приличий и получат свои 68% — и что?

С.Удальцов― Совсем другие результаты. По тему ощущениям – я уже как-то тут был в эфире недели три назад – мы свою социологию проводили, вот на тот момент у Грудинина был, например, 21%, у Путина – 56%.

О.Журавлева― Но вы же в основном общались с людьми, которые недовольны властью изначально.

С.Удальцов― Нет, мы старались проводить опрос по такой выборке нейтральной совершенно. Абсолютно людей случайных мы опрашивали в разных регионах. Сейчас мы, кстати, повторно опрос делаем. Я думаю, через неделю получим результат. У меня есть понимание, что 68%, однозначно могу сказать, у Путина или 70% без массовых махинаций будет добиться практически невозможно. А массовые махинации, если серьезное наблюдение и по видеокамерам, и, естественно, на участках, и в избирательных комиссиях у нас же есть члены комиссия с правом решающего голоса, совещательного, это тоже серьезнейшая… Там-то, кстати, большая часть нарушений и происходит.

Если мы это закроем максимально, то им придется или идти в наглую, а это вылезет наружу обязательно, и людей это может очень сильно возмутить, поэтому я и говорю, что и нужны эти акции 19 марта; или же им придется все-таки себя ограничить, тогда результаты могут быть очень интересные. Поэтому в целом моя мысль, в чем заключается? Далеко не все предрешено, и вот этот абсурд, который нам власть вольно или невольно навязывает, надо от него абстрагироваться и действовать очень целенаправленно всем нам.

О.Журавлева― Это политик Сергей Удальцов со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

РЕКЛАМА

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. И наш гость – политик Сергей Удальцов. Не забывайте, что вопросы можно присылать не только в чате YouTube, но и по номеру: +7 985 970 45 45, аккаунт vyzvon в Твиттере. Вот уже пишет нам Игорь Николаевич: «Семеро кандидатов должны потребовать снять кандидатуру Путина за многочисленные нарушения. Вот это будут выборы с дебатами».

Кстати, сами дебаты тоже выглядят очень странно. По-моему, единственный, кто лично явился, это Жириновский. Остальные все прислали представителей. Что это, вообще? Что за участие в этом маскараде – зачем так?

С.Удальцов― Вот, кстати, это и реакция, мне кажется, довольно правильная кандидатов. Тот же Грудинин… Вчера начались дебаты, по-моему, по радио. Он в это время встречался в Краснодаре с избирателями. Наверное, это правильно…

О.Журавлева― То, что он проигнорировал лично дебаты?

С.Удальцов― Наверное, это правильно, потому что когда не участвует главный соперник, цинично так, нагло отказывается от участия Владимир Владимирович Путин – это уже сигнал, что неполноценные получаются дебаты. Когда эти дебаты ставят на неудобное время – или рано или поздно…

О.Журавлева― Вы подавали какую-то жалобу в Центризбирком, что неправильно организованы дебаты?

С.Удальцов― Сейчас я расскажу об этом. …В усеченном формате, когда всех в кучу сбивают.

О.Журавлева― Да еще и в записи.

С.Удальцов― Да, и в записи. То есть это абсолютно неполноценные… даже толком дебатами не назовешь. Так, какое-то шоу-мероприятие. Поэтому была и от штаба Грудинина направлена жалоба в ЦИК. Памфилова сказала, что разберется. В ближайшее время ответ какой-то, я думаю, получим. Ну, ответ будет, понятно, прогнозируемый, что «всё нормально, все в равных условиях, и чего вам не нравится». Она уже, по-моему, высказалась то ли вчера, то ли сегодня, что «на этом фоне Путин даже более честно поступил, когда сказал, что не будет участвовать в дебатах, а вы вот вроде не отказывались – и не приходите». Но на теледебаты, я думаю, будут они приходить.

В целом слушатель идею, которую озвучил, она красивая, она мне лично нравится. Я бы нашему кандидату тоже рекомендовал. Но для этого нужно, как и в случае бойкота – вот много обсуждали, может быть бойкот или нет – если все консолидировано отказываются участвовать – это бойкот; если из десятков кандидатов один или два не участвуют – это не бойкот, это уже что-то гораздо более слабое.

Так же и здесь: если один Грудинин, условно говоря, скажет, что «я в этих дебатах неполноценных не участвую», а все остальные — не будут, то это будет не так сильно. Поэтому переговоры нужно вести. Я насколько знаю, есть контакты, например, со штабами других кандидатов. Не будут опережать события, как говорится, но все возможно. Если дальше всё будет продолжаться в таком духе, возможно, и будет — и это было бы, например, правильно – консолидированный отказ кандидатов не участвовать в этом, пока Путин не будет с ними на равных дебатировать, зачем тогда в этом участвовать.

С.Удальцов: 11-й год напоминает, была апатия, никто не предполагал, что народ расшевелится, власть себя вела по-хамски

О.Журавлева― Но само участие Путина, по-вашему, законно?

С.Удальцов― Поэтому, я думаю, что чем больше здесь власти перегибают, тем больше они могут стихийно для себя и совершенно неожиданно добиться консолидации этих кандидатов. Сколько их не называйте – ручные они все, марионетки… Ну, про Грудинина я много раз говорил, что я ни в коей мере не могу его считать марионеткой. Я наблюдаю за процессом, и то, что его сейчас подвергают чудовищной дискредитации на всех телеканалах, постоянно льют эту грязь, — это говорит о том, что он нисколько не марионетка, а, наоборот, фигура, которая вызывает опасения у Кремля, у власти. И они стараются его замочить по полной программе. На кого-то это действует, на кого-то нет, но, тем не менее, процесс мы наблюдаем.

Поэтому вот они могут получить стихийное объединение. И в наблюдении уже этот процесс идет, и могут люди просто, действительно, совместно какой-то протест выразить, если их не уважают, и не ходит на дебаты и вообще, демарш какой-то, ультиматум Путину выдвинуть. И самое главное – это может в протестную коалицию вылиться, как в 11-м году. Если будет такой цинизм и дальше, если будут нарушения, очень многие могут сторонники не только нашего кандидата, например – и ребята от Навального, и от Собчак… Ну, Жириновского – я не знаю, может быть, его соколы тоже прилетят куда-то, вырвутся на свободу. То есть может сложиться стихийный такой протестный формат…

О.Журавлева― Объясните мне, пожалуйста, вот когда Собчак обратилась в суд по поводу незаконности выдвижения Владимира Путина, была идея, например, среди доверенных лиц, сторонников и так далее штаба Грудинина присоединиться к этому?

С.Удальцов― У нас пока среди всех кандидатов есть такая проблема, что каждый действует сам по себе. Это, с одной стороны, понятно, потому что вроде разные идеологии, каждый ведет свою кампанию, вроде с другими объединяться и вроде с противоположных политических лагерей нелогично, поэтому тут ничего удивительного.

Ну, Собчак подавала, Грудинин другие иски подает. Явлинский – третьи. Это самом по себе тоже нормально. Но сейчас, чем ближе, у меня есть и информация определенная, что ведутся сейчас пока такие, рабочие переговоры, что ближе к выборам может быть и общий демарш. Я считаю, вообще, консолидация здесь усилий – это мое личное мнение – она правильная. И я бы считал, что и нашему кандидату в случае такого бесконечного цинизма власти можно идти на контакты, на альянс, добиваясь того, чтобы все-таки уважали власти. Если они говорят, что это выборы, а не просто переназначение, соблюдайте приличия. А они сейчас даже приличия минимальные не соблюдают.

Мне Памфилову искренне жалко. Она, мне кажется, уже в предынфарктном состоянии находится. Она все время все оправдывает, конечно, все у нее законно, но по ее лицу мне видно, что она после этих выборов, вообще, может, как говорится, потерять веру в человечество. Вообще, она зря туда… честно, она зря. Я ее знаю неплохо. Ну, как… Чурова я вообще не знаю, он какой-то человек с бородой вот этот – по-моему, там пробы ставить негде. А Памфилова – это все-таки человек достаточно искренний. То, что я с ней общался некоторое время назад, когда она была еще уполномоченным по правам человека… И вот эта ее функция… Мне кажется, она сама себя сейчас разрушает, находясь в этой роли. Мне ее искренне жаль. Вот некоторые на нее агрессивно нападают, а я считаю, что ее надо пожалеть. В общем-то, ей надо уходить.

О.Журавлева― Но и Путина надо пожалеть.

С.Удальцов― Это был бы красивый ход со стороны Памфиловой.

О.Журавлева― Консолидироваться, значит, с вами.

С.Удальцов― Ну, пусть даже не консолидироваться, просто прекратить в этом участвовать. Это было бы с ее стороны просто подвиг такой, гражданский подвиг. Может быть, она об этом думает. Еще время есть.

О.Журавлева― Но вы так говорите: ближе к выборам, ближе к выборам… У нас на носу уже практически выборы, куда уж ближе?

С.Удальцов― Три недели, две с половиной неделе.

О.Журавлева― «Яблоко» призвала Владимира Путина не оглашать 1 марта Послание Федеральному Собранию, потому что выступление действующего президент ставит в неравное положение кандидатов на предстоящие выборы. Тем более, что не раз уже переносили сроки оглашения. Как вам этот призыв, готовы ли вы к нему присоединиться?

С.Удальцов― Вы знаете, призывы-то все эти правильные, и тоже это обсуждаем. Все к чему-то призывают, все наши кандидаты – это абсолютно правильно, — что надо уйти в отпуск Путину, что надо участвовать в дебатах, что надо равный доступ в эфир давать. И Послание к Федеральному собранию – это, конечно, опять неравенство. Ну, давайте тогда все обратятся к Федеральному Собранию по очереди. Будет 8 обращений. Это было бы, по крайней мере, логично. А так это все игра в одни ворота.

Другое дело, что куда обращаются все наши кандидаты? В известное заведение с очень уже дурной репутацией: в наши суды, в тот же ЦИК, в прокуратуру… Ну, извините, это же мертвому припарки…

О.Журавлева― Верховный суд и Конституционный суд.

С.Удальцов― Мы же понимаем, какой будет ответ.

О.Журавлева― Так что, ничего не делать?

С.Удальцов― Нет, я не говорю, что ничего не делать, но это некая формальная процедура. Вот здесь — еще раз соглашусь со слушателем, который вопрос задавал — нужно пойти на какие-то нестандартные ходы. Я бы посчитал это правильным.

О.Журавлева― Например?

С.Удальцов― Помимо того, что надо наблюдать. Всем кандидатам попробовать – я понимаю, что это сложно, что среди них есть, конечно, и марионеточные фигуры, не будем сейчас показывать пальцем, но кому надо понимают, а если надо, могу и пальцем показать – но хотя бы части кандидатов пойти на согласованные действия. Я бы считал это правильным. То есть со своей стороны я тоже могу, так сказать, посреднические услуги здесь оказать, переговорные. Потому что когда каждый поодиночке это высказывает, это правильно, люди это слышат. Но результата-то не будет.

С.Удальцов: Идея бойкота сегодня неправильная, она помогает вот этому абсурду, который власть устраивает

И здесь уже надо помимо заявлений, да, может быть, уже сделать какой-то демарш. А дальше надо готовиться к протестам. Ничего другого. Можно сколько угодно в суды обращаться… власть боится только массовых выступлений граждан, в любой форме – массовых: или массовое протестное голосование, или массовый выход на улицу. Все остальное – им плевать. Путин, мне кажется… ему даже и не докладывают, кто там подал в суд… Я не знаю, он интернет читает, Путин?

О.Журавлева― Нет, он, по-моему, избегает этого.

С.Удальцов― Может быть, он в своей параллельной реальности существует. У меня иногда подозрение, что он даже об этом и не знает, кто на него подал в суд, в какой ЦИК… Он, может быть, считает, что все в восторге и все довольны. У мен такое ощущение складывается.

О.Журавлева― Вы все время говорите про демарш. Я пытаюсь понять, это что, прямо 16 марта все снимают свои кандидатуры, и Путин такой приходит – а на празднике никого нет. Так он и это не заметит, я боюсь.

С.Удальцов― Еще раз повторю: любой демарш, любое совместное действие может быть эффективно, если оно подкреплено поддержкой граждан. Сам по себе Явлинский, или сама Собчак, или все вместе, или наш Павел Николаевич Грудинин – все какое-то заявление общее сделаем, но людям на это наплевать, и люди никак никуда не пошли и не отреагировали – ну, естественно, и Путин на это наплюет. Поэтому это надо подкреплять, естественно, массовыми действиями.

Поэтому я думаю, что до 18 марта всем нашим кандидатам надо больше делать таких заявлений, обращаться в суды. В идеале ближе к выборам… сниматься, может быть, и не надо, потому что уже людей сейчас настраиваем идти голосовать, но собраться вместе и заявить: Да, выборы прошли грязно, дебатов полноценных не было, власть нас не уважает…». Тем более важно 18 числа прийти и выразить свое мнение. А дальше — 19-го готовиться подвести итоги на улицах. Нормальный формат, законный, легальный. Ну, а что еще можно здесь придумать?

Поэтому, мне кажется, что может власть довести до того, что даже они объединяться в каких-то совместных заявлениях. Это было бы неплохо.

О.Журавлева― Это политик Сергей Удальцов со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева, и Сергей Удальцов, политик со своим особым мнением выступает в нашей программе. И вот что вам пишет ваш тезка Сергей из Санкт-Петербурга: «Излишне оптимистичен господин Удальцов в отношении своих соотечественников. В 12-м году 12 часов без перерыва наблюдал, как мой район абсолютно честно наголосовал 67% Путину на самом среднестатистическом участке самого среднестатистического города Ижевска. Один день жизни стоит потратить на это зрелище, получить ответы на все вопросы: как так? кто эти люди? Но второй раз я, конечно, не пойду», — пишет Сергей. Это к вопросу о наблюдателях, в том числе.

С.Удальцов― Вы знаете, всё зависит от нас в целом. Вот народ. За граждан никто не сделает чудо какое-то – ни Грудинин, ни Навальный, ни я, ни Явлинский, ни Собчак. Если у людей есть запрос на перемены… Вот я схему обрисовал. В принципе, я ничего нового-то не придумал, это все и так знают…

О.Журавлева― Какие перемены вы предлагаете?

С.Удальцов― Если у нас есть понимание, у нас есть надежда, у нас есть видение… Не только ощущение. Мы общаемся с людьми, опросы разные… Есть запрос на перемены: новые лица во власти, на смену курса, например, более социально ориентированный как минимум, убрать эту бесконечную коррупцию, ограничить запросы наших бесчисленных друзей президента – это всё как бы на поверхности. С кем не поговоришь – и вы это знаете, я думаю, — с любым человеком, — никто против этого не выступает.

Но если есть запрос на перемены, а нам опять этот спектакль навязывают, значит, надо или надо бороться за свои интересы… А схему я обрисовал: идти голосовать, наблюдать, протестовать, если нагло обманывают. Ничего нового здесь нельзя придумать. А хотят наши люди этого или нет, мы это увидим в ближайшее время. То есть без их желания, без их активности, никто поодиночке, никакой лидер, никакая партия ничего не сделают.

Я когда говорю о таких вещах, у меня ни какой-то излишний оптимизм и шапкозакидательские настроения – у меня просто понимание, что других механизмов в России сегодня нет. Или общество проявит активность, и сейчас мы сможем что-то поменять, несмотря, что трудно, что могут дубинкой ударить, и мы знаем всё это… Я сам несколько лет отбывал, так сказать, в санатории «ноль звезд», как я говорю, в отпуск меня отправили.

Но других вариантов нет. Вот пусть каждый сам за себя решает. Вот слушатель, который вопрос задал и сказал, что он уже больше никуда не пойдет – ну, жаль, это позиция такая, я бы сказал, пораженческая. Человек, наверное, устал, смирился. Я с этим не согласен. Если мы все смиримся и устанем, тогда надо вообще закрывать все наши радиостанции, то есть вот эти программы даже нет смысла проводить. Просто будем слушать, что нам из Кремля расскажут и всё, заниматься своими делами. Но так ведь не бывает. Поэтому давайте не доводить до крайности. Потому что еще 6 лет того же самого – на мой взгляд, это просто опасно для страны…

О.Журавлева― В чем главная опасность, по-вашему?

С.Удальцов― Потому что нет развития, уже долгие годы нет развития. Стагнация, не работают социальные лифты, элита разлагается, так называемая псевдоэлита. В итоге все это закончится коллапсом, грызней, они там друг другу глотки будут грызть. Путин не вечен у нас Владимир Владимирович, и все это закончится таких хаосом, не дай бог, конечно, вплоть, действительно, до развала страны. Мы знаем примеров массу.

Вот 100 лет Революции мы прошлый год отмечали. Вот первопричина-то, что та власть, которая существовала, не хотела решать те вопросы, те проблемы, которые накапливались, от них отгораживалась, страусиную позицию занимала, нерешительную такую позицию. Элита тоже вся была уже гнилая, воровство – всё это присутствовало. И в итоге дошло до полного коллапса.

Там можно уже долго спорить, кто пришел на смену. Я как человек левых взглядов считаю, что прогрессивные силы пришли, а либеральный оппонент скажет, что пришли темные силы. Но все равно большая цена была заплачена. Я думаю, никто тут спорить не будет — не вы ни я, — что цена была большая.

О.Журавлева― То есть вы сейчас не готовы, что в результате какого-то, как вы сказали, коллапса придут прогрессивные силы?

С.Удальцов― Нет, путь реформ и путь эволюции — мы уже давно пришли к этому пониманию, разумные люди, — он гораздо эффективней, чем путь революции и какого-то коллапса. А революция неизбежно наступит, если будет продолжаться в том же духе. Я никого не хочу запугивать, но надо понимать, что лучше не доводить до крайности, тогда всем будет лучше и проще, и мы сможем более плавно из того кризиса, который сегодня существует, выйти.

А доведут до края — есть прогрессивные силы, по крайней мере, уж мы в стороне стоять не будем. Другое дело, что это всегда большие жертвы, большая трагедия, большие издержки. Сами прекрасно знаете, поэтому лучше до этого не доводить.

С.Удальцов: 68%, однозначно могу сказать, у Путина или 70% без массовых махинаций будет добиться почти невозможно

О.Журавлева― Вот Илья интересуется: «А вы реально готовы взять сейчас власть в свои руки?» Имеется в виду вы, не только как Сергей Удальцов, но и как политическая сила, скажем.

С.Удальцов― Да, один бы я власть в своих руках не удержал: слишком большие руки нужны. Команда. Вот сейчас вокруг того же Грудинина, на мой взгляд, хорошая команда собралась разных левых патриотических сил. Там и экономисты нормальные и юристы, и управленцы. Есть еще губернаторы и мэры, и политики профессиональные. То есть команда вполне работоспособная.

О.Журавлева― То есть из них можно создать правительство.

С.Удальцов― Я уверен, она абсолютно не хуже действующего правительство, а, на мой взгляд, гораздо будет более профессионально работать, компетентно, а самое главное – в интересах населения, а не в интересах элит.

О.Журавлева― А где гарантия, что эти люди не превратятся в таких же?

С.Удальцов― Это раз. Во-вторых, когда говорят, что «у вас нет кадров, у вас нет возможности закрыть все управленческие позиции по всей России» — понятное дело, что нет, если 18 лет у власти одна команда сидит, конечно, откуда же у нас будут кадры в таком объеме? Но низовое звено управленческое, среднее звено, оно, извините, тоже, может, уже спит и видит эти перемены.

Поэтому придет к власти нормальная рабочая, прогрессивная команда, пользующаяся доверием народа – ведь мы же говорим о приходе через выборы, через поддержку населения, не каким-то волюнтаристским путем, — то всё будет нормально. И все те кадры, которые сейчас работают на Путина, они с гораздо большим удовольствием и моральным удовлетворением… конечно, проходимцев придется вычистить оттуда, это стандартная практика. Не за один день, конечно, но по закону, те, кто кроме как воровать, ничего не могут… Ну, там разные люди, не надо уж всех черным цветом мазать.

А чтобы не перерождались, нужны четкие, понятные принципы и сменяемости, и выборов… Вот китайский опыт – я уже когда-то говорил – мне очень близок. То есть там четко зафиксировано…

О.Журавлева― Всё! Накрылся ваш китайский опыт…

С.Удальцов― Значит, это их большая ошибка. А мы возьмем лучшее из того, что даже они отринули, например.

О.Журавлева― Поменьше демократии, побольше сменяемости власти.

С.Удальцов― Почему бы и нет? Нет, демократия и сменяемость власти – это взаимодополняющие явления. То есть не больше определенных сроков, вся элита должна обновляться, максимальная ротация и контроль со стороны населения. То есть в законе-то у нас все это есть: и референдумы, и выборы, и гражданский контроль. Нужна политическая воля на сегодня, чего у действующей власти нет – политическая воля на то, чтобы эти механизмы заработали.

Например, если про нашу команду говорить, там эта воля есть. Я, по крайней мере, могу дать голову на отсечение. Я думаю, и в других оппозиционных подразделениях, если можно так выразиться, тоже есть немало достойных людей. Потому что абсолютно искусственная идея, которая нам навязывается — что кроме Путина, кроме его окружения больше никто ни на что не способен.

О.Журавлева― Ну, почему? У нас еще спецслужбы есть.

С.Удальцов― Поэтому есть альтернатива, есть достойные люди, и поэтому хватит в эти сказки верить. Вот кем был Путин в 99-м году, кто его знал? Какие у него были профессиональные качества, бог его знает. Видите, вот 18 лет… Ну, наверное, кстати, и плохо, что он ниоткуда взялся, потому что доверили страну непонятно кому – вот 18 лет теперь и разгребай. Были бы нормальные выборы, человека бы знали заранее, а не как кота в мешке Борис Николаевич подарил. Это тоже, кстати, неправильно. Такая была классическая операция преемник – раз-раз-хоп! – из ниоткуда достали, быстренько избрали.

О.Журавлева― Все-таки он был директором ФСБ.

С.Удальцов― 18 лет мы радуемся. Ну, все-таки не так долго он был. Поэтому всесилие спецслужб… Опять же любое всесилие, оно рукотворно. Если создаются определенные условия, соответствующие для них возможности, преференции – да, будет всесильной. Но это все можно обратно поставить в рамки и создать нормальный баланс, когда силовые структуры должны заниматься своей работой, своей компетенцией, а не лезть во все сферы, в бизнес, в управление и насыщать собой всё и вся. Этот сценарий нам совершенно не нужен.

Но еще раз говорю, всё сегодня происходит сверху. Если поменять правила игры, если климат нормальный создать, я уверяя вас, в тех же силовых структурах много людей, которые патриотически настроены в хорошем смысле – любят свою страну, любят свой народ, — их тоже многое раздражает в том, что сегодня происходит. Просто выстроена система, где тяжело дышать, они вынуждены встраиваться.

Поменяется климат – увидите, как расцветут здесь достойнейшие люди, как было во все времена, кстати. У нас народ-то прекрасный.

О.Журавлева― Ну, а проходимцев, нужно, по-вашему, всех вычислить и привлечь?

С.Удальцов― Вычислять-то особо не надо, многие и так на поверхности. Не вычислить, а вычистить, да. Ну как тотальной люстрации я не сторонник. У нас есть горячие головы, говорят: «Всё, тотально, до третьего колена всех люстрировать…».

С.Удальцов: Были бы нормальные выборы, человека бы знали заранее, а не как кота в мешке Борис Николаевич подарил

О.Журавлева― Найти всех племянников Рогозина.

С.Удальцов― Конечно, это тоже уже явный перебор, потому что мы столкнемся с банальной кадровой проблемой: а где столько людей взять на замену? Поэтому я еще раз говорю: нужны действия в отношении самых одиозных личностей и тех, кто явно будет противодействовать. А остальные подтянутся. Это же по закону большинства происходит.

О.Журавлева― Как вам кажется, а Путина надо будет привлекать к суду?

С.Удальцов― Я считаю, что не должны быть никаких… Я понимаю, откуда это идет, когда уже Навальный заявляет: «Мы Путина…» Как Путин Ельцину обещал неприкосновенность и соблюдал, так же сейчас про Путина говорят. Я считаю, что не надо в эти игры играть. Не надо, во-первых, всех запугивать, говорить: «Мы все пересажаем и расстреляем». Всё надо смотреть по закону. Будет доступ к информации, будет доступ к документам, кто чем занимался… Если есть там нарушение закона, — я думаю, неприкосновенных быть не должно, потому что это порочная практика. Сейчас мы одного простили, завтра другого, и все это уже, извините, сговор получается. А где сговор, там уже никаким народовластием и демократией не пахнет. Это опять почва готовится для очередных нарушений.

О.Журавлева― Спасибо большое! Политик Сергей Удальцов обрисовал нам перспективы. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго!