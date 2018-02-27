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О. Журавлева― Добрый вечер. И сегодня в программе «Особое мнение» свое мнение высказывает главный редактор журнала «Maxim» Александр Маленков. Здравствуйте.

А. Маленков― Здравствуйте.

О. Журавлева― Знаете ли вы, что Владимир Путин расширил полномочия федеральной службы охраны и вас это непосредственно касается.

А. Маленков― Не продолжайте, я знал это раньше, чем он. Конечно, знаем. Что расширил?

О. Журавлева― Полномочия федеральной службы охраны. Знаете, что следует из указа? Что ведомство теперь будет проводить госполитику в области – внимание – информационного противоборства, а также предупреждать хакерские атаки. Напрямую касается и вас, и нас.

А. Маленков― То есть до сих пор видимо, некому было. Это кабалистика. Эти формулировки. Потихоньку мы к ним привыкаем. Информационная безопасность, гибридная война. Смысл выхолащивается постепенно, и мы уже начинаем жонглировать абсолютными абстракциями. Вот что это значит в переводе на русский язык. Кто-нибудь может сказать.

О. Журавлева― Также служба получает право принимать меры по защите персональных данных чиновников. Это же понятно.

А. Маленков― Ну, понятно. А раньше было некому.

О. Журавлева― И получает полномочия по тушению пожаров.

А. Маленков― Это самое важное. Самое трогательное, что они для этого какие-то указы делают. Как будто можно подумать, если они захотят это сделать без указа, им кто-то помешает. Стыдливость еще какая-то остаточная. Это трогательно. Но это единственная эмоция, которую у меня вызывают такие новости.

О. Журавлева― Тогда раскройтесь сами. Вы что, господин Маленков. «Для чего ваш журнал пиарит выборы, в сообществе «Только для взрослых» Вконтакте. Крутой ведь журнал, — стыдит вас слушатель, — а занимается грязным пиаром». Рассказывайте про стикеры и все это.

А. Маленков― Я такого напора внимания к собственной персоне, как последние два дня, три, не испытывал никогда в жизни. Я даже как-то наслаждаюсь этой ситуацией. Хотя, конечно, повод довольно серьезный. Рассказываю. У меня уже скандалы, какие-то ссоры, упреки. В предательстве. В потакании. Кто не в курсе, есть некий паблик в соцсети Вконтакте под названием «Выборы только для взрослых». В котором продвигается и даже где-то романтизируется идея участия в выборах, как некий акт взрослой жизни. То есть ты уже взрослый, значит иди, голосуй. В шапке этого паблика стоит логотип журнала «Максим».

О. Журавлева― Как это получилось?

А. Маленков― Это получилось неслучайно. Большую часть контента для этого паблика пишет наша редакция. Как это получилось. Примерно летом на нас вышли некие люди, я, к сожалению, не могу раскрывать, кто они. Деловые партнеры.

О. Журавлева― В штатском?

А. Маленков― Да, исключительно в штатском. С предложением вот так игриво продвинуть тему участия в выборах. Что это только для взрослых. У нас вышла игровая фотосессия с полуобнаженными девушками, которые на избирательном участке…

О. Журавлева― Эротично голосуют.

А.Маленков: Кто нас читает, те знают, что мы пишем обо всем на свете. И гламура довольно мало. У нас даже про выборы

А. Маленков― Ну, скорее предлагают голосовать, что, мол, если ты уже взрослый, что же ты стесняешься. Дальше была этими же ребятами создана группа Вконтакте, где…

О. Журавлева― Простите, они предложили вам контракт и деньги. Я правильно понимаю?

А. Маленков― Я не могу раскрывать природу этого партнерства. Эту фразу учил заранее. В общем…

О. Журавлева― То есть вам просто показалось…

А. Маленков― Были некие причины… Не мы это придумали. Но аргументы нашлись. Мы вступили в партнерство. И мы стали вести эту группу осенью, и продолжаем ее вести до сих пор. И, собственно говоря, никто этого не замечал довольно долго, как часто бывает. Пока вдруг совершенно заурядный эпизод не привлек всеобщее внимание к факту существования этого паблика. И нашего в нем журнала «Максим» участия. Стикеры, я заодно узнал, что такое стикеры. Может быть, вы не знаете. Вконтакте такие картиночки, которые друг другу можно пересылать в чате.

О. Журавлева― Есть во многих соцсетях.

А. Маленков― Зачем – я так и не понимаю. Но факт тот, что они есть и пользуются почему-то большим успехом. Эти ребята выпустили стикеры в нашей группе. Они туда закидывали периодически свое видео…

О. Журавлева― То есть те партнеры, которые инициировали создание паблика. Они тоже его создают вместе с вами.

А. Маленков― Да, да. Но большую часть, ну развлекательное, туда льем мы и там видео, посложнее какие-то штуки, графику делают они. Выяснилось, что эти стикеры, которые они сделали, в общем, вроде был плагиат. Что дело тоже житейское. Тем более, когда речь идет не о тексте, а о графике, кто-то у кого-то может чего-то…

О. Журавлева― В общем, стикеры где-то слямзили и разместили…

А. Маленков― И тут все вдруг увидели, что есть такое. Потому что до сих пор никто особо не обращал внимания. И возник вопрос, как это журнал «Максим» со своей известной либеральной позицией, я сейчас сам себя обвиняю…

О. Журавлева― Пожалуйста, пожалуйста. Давайте, давайте.

А. Маленков― Занимается продвижением такой позорной темы как выборы.

О. Журавлева― Прокремлевской.

А.Маленков: Не справишь новый год, он все равно наступит. Так и с выборами – все равно будет то, что должно быть

А. Маленков― Вот. Сейчас важный момент. Внимание. Теперь это звучит именно так. Просто дело в том, что когда мы это начинали, идея призывать людей или молодежь идти на выборы, совершенно не была еще дискредитирована. Это хорошо, гражданская активность и мы всегда и в прошлые выборы занимались: давай, иди, прояви себя. Совершенно нормальная вещь. Но если вы заметили, в последние месяцы, даже недели это некое давление, что надо голосовать, приобрело характер — что надо голосовать за Путина. Что поход на выборы приравнивается к поддержке власти. Плюс обрело некие такие безвкусные обидные коннотации. После «геи на передержке», после каких-то таких…

О. Журавлева― Кстати, не знаете, кто ролик делал?

А. Маленков― Нет. И автоматически все, кто, так или иначе, участвует в этом векторе, что ходить на выборы хорошо, замешаны…

О. Журавлева― Стали кремлевскими пропагандистами.

А. Маленков― В общем, да. И я сейчас пожинаю лавры кремлевского пропагандиста только потому, что мы ведем этот паблик. Я не могу перестать его вести, потому что это договор, договоренность, которая началась осенью. Так что, ну, сейчас я получаю разочарование наших читателей.

О. Журавлева― Скажите, пожалуйста, когда вам предложили, неважно кто, неважно – за что вам предложили, вам эта идея самому понравилась?

А. Маленков― Мне предлагают очень много. Просто так выглядит, что был-был журнал «Максим» и вдруг – бабах – паблик по выборы. Мы ведем десятки каких-то пабликов, сайтов. Каких-то проектов коммерческих, социальных, партнерских. Для меня это был еще один какой-то, на этот раз связанный с выборами. В общем, мы не отказываемся. Это работа. Поэтому я не нашел причин, чтобы отказаться. Какой-то особой симпатии, ну так с политикой, с выборами заигрывать вообще не очень приятно. Ну, в какой-то момент я даже подумал, что, наверное, это скучно, но, наверное, правильно. Призывать людей быть граждански активными. Ну и со временем мне эта идея разонравилась, но теперь уже поздно.

О. Журавлева― Интересно, когда она вам разонравилась.

А. Маленков― Когда стали появляться ролики, вот эти ужасные про «гея на передержке». Что там девушка, что ты не ходил на выборы, я тебе не дам. В общем, когда это все стало дурновкусием. И конечно когда Навального сняли совсем уже окончательно, стало понятно, что это немножко не настоящие выборы.

О. Журавлева― Здесь мы сделаем интригующую паузу. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

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О. Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева и наш гость Александр Маленков, главный редактор журнала «Maxim». И теперь лично ответственный за агитацию…

А. Маленков― За все, что происходит в стране.

О. Журавлева― За агитацию на выборах. В том числе при помощи развлекательных, легкомысленных и прочих всяких вещей. Вы будете продолжать этим заниматься?

А. Маленков― Мы обязаны это продолжать. Это договор. Дал слово – держись. Не можешь – крепись. Я креплюсь. Соответственно получай, но я так привык всем нравиться, мы же всегда были такие симпатичные для всех. Сейчас, конечно, получать волну критики негодования это свежие ощущения, но, в общем, жизнь.

О. Журавлева― А вдруг вот так вот и журнал поменяется. Вдруг захочется писать, долой гламур, будем писать о серьезном, о злободневном. И все, и прощай «Максим».

А. Маленков― Кто нас читает, те знают, что мы пишем обо всем на свете. И гламура довольно мало. У нас даже про выборы, у нас мартовский номер я захватил. У нас есть такой постер, где все кандидаты на выборы представлены в виде…

О. Журавлева― В довольно неприглядном виде.

А. Маленков― В виде героев «Игры престолов». Навальный, Путин.

О. Журавлева― И Навальный кстати тоже представлен. Который не является кандидатом.

А. Маленков― Бастард.

О. Журавлева― Всё понятно.

А. Маленков― Незваный правитель севера. Мы в основном в жанре сатиры упражняемся. Хотя есть вполне и Алексашенко… пишет, что ждать от выборов и Соловей.

О. Журавлева― А вы сами для себя, для Александра Маленкова определили, чего вы ждете от выборов. Кроме того, чтобы они скорее кончились. Закончились ваши контракты.

А. Маленков― Ваше уточнение очень хорошее потому, что я даже пребываю в некоторых рефлексиях. Отличается ли Александр Маленков личность от Александра Маленкова главного редактора «Максим». Шизофрения я думаю, она любого человека на любом посту публичном преследует. И я могу по очереди брать слово, два этих Александра могут даже поспорить на ваших глазах.

О. Журавлева― Саша, а другой Шура.

А. Маленков― Но я для себя решил, что это чисто ритуальное все-таки мероприятие. Примерно как новый год. То есть если ты не справишь новый год, он все равно наступит. Примерно так же и с выборами. Если ты этот ритуал не произведешь – все равно будет то, что должно быть. То есть соответственно участие в этом добровольное, скорее в этом году развлекательное. То есть а вот я поучаствовал. То есть реальный глас народа, и выбор в этом году вряд ли произойдет.

О. Журавлева― А мог бы?

А.Маленков: Собчак мне симпатична. Если выбирать, то ее. Мне в принципе концептуальная идея женщины у власти нравится

А. Маленков― Ну, если бы был настоящий кандидат оппозиционный, то мог бы. Собственно для чего придуманы выборы. Но у нас я уже говорил, выборов не было, в общем, никогда в России. Поэтому с чего бы им взяться.

О. Журавлева― Скажите, а зачем все эти тогда ритуальные предвыборные мероприятия.

А. Маленков― А зачем на новый год, зачем украшают все шариками, играет музыка.

О. Журавлева― Не все же в этом участвуют.

А. Маленков― И в выборах не все участвуют.

О. Журавлева― Я имею в виду, что есть официальные такие вложения денег огромные. Нужно выделять средства на телевидение

А. Маленков― Я думаю, что перестраховка. Я думаю, три составляющих. 30% — перестраховка. На всякий случай, мало ли что. 30% — шоу, показуха, что у нас есть выборы, вот висят плакаты. И 30% — просто ритуал и инерция, что надо это делать, потому что надо.

О. Журавлева― Но ведь главному участнику мероприятия это совершенно не надо. Он не выходит, не протягивает ручку…

А. Маленков― Никогда не выходил.

О. Журавлева― Его лица нет на плакатах даже за него.

А. Маленков― А в чем парадокс. Это ну вот у меня даже письмо редактора в этом номере об этом. Я вымучил там формулировки. Что это некий праздник, подтверждение его небесной избранности на земле.

О. Журавлева― То есть такая традиционная конфирмация такая.

А. Маленков― Да, он уже нам назначен, осталась формальность. Его еще раз подтвердить. То есть, что народ тоже согласен с волей небес. Но по большому счету, если он не согласится, ничего не изменится. Воля небес останется той же. Так что и нам преподносится это как праздник, сейчас шарики, какие-то обещают лотереи. Это действительно все становится просто, еще раз скажу это слово – ритуалом. Ритуальным мероприятием, таким же, как любой праздник типа нового года.

О. Журавлева― Это ваше ощущение как главного редактора или как частного лица.

А. Маленков― Это я думаю, совпадает. Просто, допустим, как частное лицо я, наверное бы, не пошел на выборы. Как главный редактор – я бы на себя смелость такую не взял говорить, что это совсем уж бесполезно. Потому что я не настолько уверен. Всегда позиция частного лица ну вряд ли на сто процентов ты в чем-то уверен, ты всегда чуть-чуть колеблешься, сомневаешься. Поэтому нужно уже с высокой трибуны как-то ответственно заявлять. Я не могу на сто процентов, что нельзя. Может быть, если кто-то придет и проголосует за разных кандидатов, что-то это нам покажет, мы сами себя лучше узнаем. Например, очень интересно, сколько голосов соберет Собчак. И сколько бы она собрала, если бы все пошли голосовать.

О. Журавлева― Вы в одном интервью сказали, что если бы пошли на выборы, то проголосовали бы за Собчак.

А. Маленков― Ну, безусловно. А за кого еще. Не за Грудинина же.

О. Журавлева― Почему не за Титова? Не за Явлинского. Не за Путина, в конце концов.

А. Маленков― Я за Явлинского голосую, по-моему, с детского сада у меня такое чувство. Я всегда голосовал за Явлинского. Последние 30 лет. Я его кроме как в период выборов вообще не вижу. Я не понимаю, зачем, у меня такое чувство, что он вспоминает о том, что он есть под выборы, выходит, не приходя в сознание, дежурную речь произносит о кровавом режиме. А потом в режим стэнд-бай обратно входит. Я не вижу деятельности какой-то у этих людей. Противоречащей текущей власти в период между выборами. Так же как и Жириновский. Позволяет себе абсолютно контрреволюционные лозунги в период выборов, а потом тихо опять засыпает. То есть абсолютный реслинг такой. Назначенные роли. Собчак в этом смысле пока еще себя не дискредитировала, я ее знаю. Ее позицию. Она ее вне контекста выборов транслировала. Поэтому она мне симпатична. То есть если выбирать, то ее. Мне даже в принципе концептуальная идея женщины у власти очень симпатична.

О. Журавлева― А что такое?

А.Маленков: Белорусы нам Рыбку не дадут. Не берете наше молоко – не получите нашу Рыбку

А. Маленков― Мне кажется все беды от мужиков, честно говоря.

О. Журавлева― Это многим кажется. Поверьте.

А. Маленков― То есть эта агрессия и избыточный соревновательный дух делу мешают.

О. Журавлева― Собчак как раз хвалят за то, что она с яйцами, умеет держать удар.

А. Маленков― Для нее это не главное. Для мужчины собственный смысл жизни – драка. А женщины все-таки созидатели. То есть она может с кем-то подраться, чтобы добраться до этого высокого поста. А потом мне кажется, она захочет хозяйством заняться. По-женски, построить дом, свить какое-то гнездо, ну как женщины. Они больше отвечают за… людей вокруг себя, чем мужчины.

О. Журавлева― Мне кажется Путин в этом смысле очень женственный руководитель. Он как раз все время вьет гнездо, обо всех заботится.

А. Маленков― О себе в основном. Не знаю, я этого не чувствую.

О. Журавлева― А почему вы думаете, что женщина должна вить гнездо для всего человечества.

А. Маленков― У меня ощущение такое кармическое. Мне кажется это женская роль. Мы сейчас уходим…

О. Журавлева― Сейчас феминистски уже расчехлили…

А. Маленков― Тоже не нравится? Да что же такое. Что я ни скажу – все плохо для феминистки. Я его только ни говорю: мужики – зло, женщины у власти – хорошо. Тоже плохо, да? То есть потому что они только и могут, что вить гнездо.

О. Журавлева― Между прочим, вот сами отвечаете на свой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас из прочих новостей, а у нас периодически скандалы возникают, в том числе немножко гламурные. Немножко кокаина, немножко легкомысленных девушек.

А. Маленков― Красивая повестка дня.

О. Журавлева― Да. Эта повестка дня как-то связана с выборами? Или это просто жизнь такая.

А. Маленков― Нет, не надо подозревать заговор там, где все можно объяснить глупостью. Нет, это совершенно нормальные статистически неизбежные случайные события. Которые происходят, когда им вздумается. Если они одновременно с другим событием, то это совершенно нормально. Знаете закон парных случаев — это просто закон совпадения. Что очень часто происходит. Они не связаны.

О. Журавлева― Настю Рыбку задержали в Таиланде неслучайно, а потому что она теперь как бы звезда.

А. Маленков― Она, конечно, не туда полезла. Не надо в ту область, которой ФСО занимается. Не надо тушить пожары. Для этого есть ФСО. Но судьбу маленького человека понаблюдать, попавшего в жернова большой политики, всегда любопытно.

О. Журавлева― То есть вы считаете, что таиландская история это продолжение скандала с Дерипаской.

А. Маленков― Конечно. Безусловно. И как раз то, что люди пишут про таиландскую полицию, что попросить его кого-то задержать это элементарная вещь. Было бы желание. Да, я думаю, вот мне интересно, она исчезнет так внезапно и без объяснений. Или все-таки будет в поле зрения. Это интрига 2018 года для меня бо́льшая, чем выборы. Потому что это типичный сюжет фильма. Маленький человек случайно стал свидетелем или участником чего-то очень большого и очень тайного.

О. Журавлева― У фотографов случайно в кадр попал убийца.

А. Маленков― Да, и вот какова его судьба после этого. Шел мимо фактически. И недостаточно умен, чтобы молчать. И вот мы сейчас будем смотреть, я думаю, совсем ей исчезнуть будет уже подозрительно и некрасиво, равно как и какой-то внезапный несчастный случай. Так совпало, поскользнулась с айсберга в Антарктиде, упала на пингвина и разбилась. Как-то странное совпадение. Вот интересно, что они сейчас там думают. Как будут с ней поступать.

О. Журавлева― В любом случае она в Россию сейчас будет депортирована или Белоруссию.

А. Маленков― Они граждане Белоруссии и я подзабыл Административный кодекс или Уголовный, куда их должны депортировать. Но, в общем, я думаю, хотя тоже Россия и Белоруссия не так все однозначно. Могут из принципа кого-нибудь не отдать. Сейчас же запретили опять чего-то белорусское. Помните?

О. Журавлева― Молочные продукты.

А. Маленков― А они нам Рыбку не дадут. Не берете наше молоко – не получите нашу Рыбку.

О. Журавлева― Прекрасно. Под этим девизом мы прервем «Особое мнение».

НОВОСТИ

О. Журавлева― И мы снова с вами. Ну, уж у вас должны быть какие-то эксклюзивные сведения о Насте Рыбке. Хотя мы видим, что она уже везде дает какие-то сигналы. Если вы найдете меня в тайской тюрьме еще живой – вот это все.

А. Маленков― Мне кажется, раз стали спрашивать – а ты не хочешь ее поставить на обложку, ну я как-то первым делом чуть-чуть брезгливо к этой идее…

О. Журавлева― Почему так относитесь к девушке.

А. Маленков― Мы снимаем певиц, актрис. А она кто? Девушка с пониженной социальной ответственностью.

О. Журавлева― Профессиональные эскорт-услуги.

А. Маленков― Это несколько дискредитирует других персонажей на нашей обложке. Но главное это все-таки мечты, потому что ее нет в поле зрения.

О. Журавлева― А она, кстати писательница.

А. Маленков― Да, да. Что тоже дискредитирует многих других писателей. Начиная с русских классиков. Но, учитывая, что она в Таиланде на самом деле, мы даже вчера собирались все-таки взять у нее интервью. Я даже раздобыл ее телефон. Я даже его зачитаю в эфире. Нет, не буду. Но она всерьез в тюрьме там. Если кому-то интересно, то есть не просто привели в отделение, отобрали паспорт и оставили дожидаться депортации. Она там сидит и недоступна. Поэтому посмотрим, что будет. Куда ее депортируют. Но интересно, что история до сих пор не кончилась. У нее какой-то логический конец вроде наметился. Но она не унимается. И как я уже говорил в перерыве, я боюсь, что дело кончится программой защиты свидетелей американской какой-нибудь и пластическими операциями, что впрочем, для девушки не факт что плохо. Многие даже за это платят деньги.

О. Журавлева― Но вы воспринимаете всю эту историю как нечто серьезное государственное и спецслужбистское, что действительно была раскопана какая-то крайне важная история.

А. Маленков― Дело не в Рыбке, она случайный здесь носитель информации. То, как это интерпретировал Навальный, действительно выглядит уже проблемой и скандалом на уровне государства. Не то чтобы у нас кого-то так взволновала встреча на яхте олигарха и государственного чиновника. То есть Навальному пришлось тщательно объяснить, почему это плохо. Потому что это для граждан не лежит на поверхности. Ну да, ну как ты не понимаешь, это же чиновник! Ну. С олигархом! Ну и чего, и нормально, а это не одно и то же. Нет, они не должны встречаться, у них не может быть общих дел! А, ну раз ты говоришь, то да. Вот как-то так мне кажется, происходит в головах наших сограждан это осознание, что такое хорошо и что такое плохо.

О. Журавлева― Кстати, история с аргентинскими чемоданами – ее тоже кто-то должен объяснить. Что там хорошо, что плохо.

А. Маленков― Пока даже официальные источники путаются. Все время переваливают друг на друга. И что-то отрицают, потом забирают свои слова. В общем, сейчас такой туман, что что-то комментировать, не имея доступа к какой-то дополнительной информации нам с вами смысла нет. Что просто еще раз меня подводит к старой мысли, что бардак чем выше, тем его накал выше. То есть в высших слоях власти, где начинаются организации, названия которых состоят из аббревиатур, с буквами «ф» какой-нибудь такой. Что там уже кромешный бардак. Они давно замкнулись и закуклились в выяснении отношений внутри себя. И сигналы, поступающие во внешний мир, восхищают своей противоречивостью. Поэтому оттуда вылетают то какие-то чемоданы с кокаином, то тушение пожаров. Как вы сейчас сказали. То поиски Насти Рыбки. В общем…

А.Маленков: Рыбка не туда полезла — в область ФСО. Судьбу маленького человека в жерновах политики любопытно наблюдать

О. Журавлева― А вот задержание или арест на 25 суток людей, у которых либо на бумажке ничего не написано, либо уточка надувная. Либо еще что-нибудь. Это продолжение праздника?

А. Маленков― Это отчасти продолжение, потому что я уверен, что правила у них не прописаны и происходит некая самодеятельность. Они примерно понимают, я даже думал, вот все-таки тоталитарный режим был более организованный. Предсказуемый. Это нельзя, за это ты получишь то-то. То есть нельзя было написать, например, «долой Брежнева» потому что ты знал, что тебя, скорее всего, посадят примерно на столько-то. И система была, правила игры понятны. И такого бардака не было, в общем. А сейчас хаос таков, что одни и те же полицейские в разных отделениях не знают, как реагировать на одно и то же событие. Вышел человек с белым листком бумаги. Вот что с ним делать. Они спрашивают свое начальство. То спрашивает свое. И так до самого верха доходит, и по дороге сигнал тухнет, потому что идеологии когда нет, — ее нет ни в плохом, ни в хорошем смысле слова. Ни в карательном, ни в созидательном. Отсутствует, система отсутствует. Подковерная борьба есть. Какое-то выживание – есть. Поиск собственных выгод – есть. А какой-то единой государственной системы координат – нет. Поэтому, естественно, за одно и то же может милиционер погрозить пальцем или отбить почки. Потому что нет, я так понимаю, у них правил, как нужно реагировать. Поэтому мы удивляемся: как, подождите, вот 10 человек вышло с утками, им ничего не было, их взяли в отделение, отпустили. А другого на 25. Объясните. Они не могут, потому что у них нет таблички под рукой. Где преступление и наказание указано. Мне это видится так. Еще раз: не нужно искать систему там, где все можно объяснить хаосом, глупостью и, в общем, это естественное состояние вселенной. Это броуновское движение. Первичный хаос. Если специально хаос не упорядочить, он победит. Поскольку никто сейчас не занимается – вот мы видим результат. Он более-менее разрастается.

О. Журавлева― Хаос и на этих выборах победит? Я правильно понимаю?

А. Маленков― Нет, тут они сосредоточились. Конечно, они это не могут себе позволить. Хаос в таких вещах. Но тут проще. Ты оседлал телевизор, ты транслируешь одну простую мысль круглосуточно. Она работает. То есть внушить одну мысль намного проще, чем заставить работать ЖКХ, например, по всей стране. Хотя я уже скоро не удивлюсь, если и там кто-нибудь поставит картинку, как вы говорите из компьютерной игры. Поставит в официальные новости. Так и там случайно кто-нибудь сядет не на ту кнопку, там же уже вывесил тульский избирком результаты выборов. Вы же помните. Недавно.

О. Журавлева― Да. Собственно говоря, можно было и год назад повесить эти результаты и явку. И все, что угодно. Скажите, а зачем это все, это интересно наблюдать происходящее.

А. Маленков― Давайте представим, что мы за этим наблюдаем, допустим, прошло 50 лет, 100 лет или как мы сейчас наблюдаем события революции ли хрущевской ли оттепели. Это интересно? Это интересно.

О. Журавлева― Слушайте, но товарищ Сталин у нас всегда живой и до сих пор вызывает до драки просто эмоции.

А. Маленков― Хорошо. Давайте еще дальше перенесемся.

О. Журавлева― Иван Грозный. Тоже важно.

А. Маленков― Уже никто не выходит с плакатами.

О. Журавлева― Почему, в одном месте ставят ему памятник, а другие люди говорят, что это ужасно и прекратите немедленно.

А. Маленков― Это уже дискуссия не такого накала. Просто моя мысль в том, что надо уметь, это и помогает в жизни немножко абстрагировать, отойти мысленно от текущих событий на какое-то расстояние и смотреть на них как на страницу учебника истории. Тогда станет, во-первых, не так грустно, во-вторых, намного интереснее. То есть это уже почти сериал становится. Ты просто его смотришь в живом режиме.

О. Журавлева― Так расскажите мне вкратце, в этой серии сейчас что происходит. Кто где.

А. Маленков― В этой серии мы все еще ждем по большому счету. У нас идет такой длительный период исторический, правление Путина называется. Оно вот сейчас длится 18 лет, сколько-то продлится еще. Оно закончится. Настанет новый. Поэтому сейчас можно немножко отойти, сходить в туалет. Чайник поставить. Это скучная серия по большому счету. Но конец сезона близок и далеко отходить от телевизоров не надо.

О. Журавлева― А новые серии как вам кажется будут скорее интересными или скорее страшными?

А. Маленков― Разве это не одно и то же.

О. Журавлева― Мало ли, может быть романтическая линия интересная. А может быть появляется маньяк убийца.

А. Маленков― Я думаю, что больших трагедий, это, конечно, звучит наивно, в принципе в 21 веке каких-то геополитических катастроф, массовых терроров и жертв уже все-таки быть не может. Ну, вот масштабы я имею в виду большого скачка в Китае. Террора сталинского…

А.Маленков: Сейчас хаос таков, что полицейские в разных отделениях не знают, как реагировать на одно и то же событие

О. Журавлева― Китай, кстати, сейчас интересное предложил развитие.

А. Маленков― Продлить полномочия.

О. Журавлева― До бесконечности.

А. Маленков― А там удобная система. Там в принципе последние сколько, 70 лет примерно одно и то же и есть. То есть там правит партия. Там не такая роль личности. По крайней мере, уже после Мао, конечно, роль личности, там политбюро правит. Поэтому будет там один человек или они будут сменяться – не так уж важно.

О. Журавлева― Почему у нас это важно? Почему мы все время разговариваем про то, что сменяемость, сменяемость.

А. Маленков― Китай вообще показывает нам такой действительно впервые, по-моему, реализованный особый путь. Потому что чем больше разговоров у стран, тем меньше у них получается. А вот у них получается. Но по-прежнему там, в общем, жизнь тяжелая. И бедная. Не надо я думаю смущаться этими витринами. Но вектор очень положительный. И о качестве жизни, насколько я понимаю, правительство, наконец, стало заботиться. Последние лет 10-15. Посмотрим, что из этого получится. В общем, качество жизни в обмен на свободы. Но в нашей ситуации не такой уж плохой выбор, у нас пока тоже свобод особых нет, но качество жизни подхрамывает как-то. Поэтому если бы для начала нам такое предложили, я думаю, многие бы согласились. Хотя многие даже согласны с тем, что есть сейчас.

О. Журавлева― Что для вас будет сигналом в этом сериале, что надо выключать? Уезжать в другой сериал, смотреть другую какую-то киношку.

А. Маленков― Физический или материальный ущерб. Конечно. То есть когда уже девочка из «Звонка», хорошую аналогию мы придумали. Когда она уже вылезает из экрана и начинает тебя душить. Ты понимаешь, что это уже не сериал. Ты уже не можешь выключить. Тогда надо бежать из комнаты подальше от этого телевизора. Пока это все…

О. Журавлева― То есть когда к вам приходят какие-то люди и говорят вам, вот есть контракт и подмигивают, вы еще не чувствуете, что сериал до вас добрался.

А. Маленков― Я могу отказаться.

О. Журавлева― А когда поймете, когда уже нельзя отказываться…

А. Маленков― А когда приходят не с контрактом, а с пистолетом, тогда уже да.

О. Журавлева― Тогда может уже поздно бежать из комнаты.

А. Маленков― Мы же все не Нострадамусы. Ну может быть есть люди какие-то особо чуткие. Которые могут в воздухе это почувствовать. С другой стороны они есть всегда. И я помню, «Путину осталось недолго» – вот эти фразы, даже на нашей с вашей любимой радиостанции звучали года с 2004. Да, такой ошибки элиты ему не простят. Конечно. Поэтому…

О. Журавлева― В России нужно жить долго.

А. Маленков― Да.

О. Журавлева― Александр Маленков, главный редактор журнала «Maxim» со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.