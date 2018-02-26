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vezdehod
26 февраля 2018 | 19:08
Константин Ремчукова давненько не было на "Эхе" и вот он на своём месте ведёт свой Базар.
mmm_333
26 февраля 2018 | 19:10
vezdehod: Тоже из тех, кто желает сидеть одним задом на разных стульях.
vezdehod
26 февраля 2018 | 19:17
mmm_333:
Тоже из тех, кто желает сидеть одним задом на разных стульях.
=================================================================================
Склизский проныра и прекрасно нагрел своё кресло, которое надеется греть до конца своей бренной жизни.- как и наш бессменный царь батюшка.
topotuschkin
26 февраля 2018 | 19:59
mmm_333: Все-таки уважаемый главред К. Ремчуков признал свою неправоту в части скорого снятия санкций с России усилиями администрации Президента Д. Трампа.
Действительно, никто не ожидал такой осатанелой травли Президента Д. Трампа со стороны оппозиции и СМИ, в силу чего ему крайне опасно даже заикаться об ослаблении антироссийских санкций...
zemljanka
26 февраля 2018 | 20:08
Американцы имеют другие требования к выборам, президентам, свободам, правам и т.д.
В голове у Ремчукова не все укладывается.
ormanov
26 февраля 2018 | 20:40
zemljanka:
Путинские русофобы, принимая русский народ за быдло, которому можно втюхать все, создали режим, дошедший до последней стадии наглости, лицемерия и морального разложения.
Сейчас они в панике. Рейтинг Путина по независимым опросам упал до 20%. Т.е. русский народ правильно анализирует обстановку в своей стране. И это при отсутствии свободы в СМИ, при запретах на демонстрации!
Нам еще предстоит создать у себя режим, способный сохранять целостность страны при всех демократических свободах, как например в США.
icomefromsun
26 февраля 2018 | 21:10
ormanov: Не удивлюсь если после Путина всплывут совершенно ужасающие факты о приписках на выборах в России 2000-2030 годов. Годику этак к 2200, когда уже все памятники снесут, на Луне произойдёт видеоконференция с разоблачением этих времён и лунную станцию имени ВВ.Путина переименуют в станцию Сталина.
vezdehod
26 февраля 2018 | 19:11
Какие "Дебаты" могут быть в Записи - их то и от живых рыгать тянет.
chapter_2
26 февраля 2018 | 19:15
vezdehod: Участие в голосовании или в Забастовке избирателей? Избирателю не стоит брать грех на душу, поступая необдуманно. 18.03.2018 г. — День большого выбора для граждан России. Но не выбора Президента РФ, поскольку им точно останется В.Путин. Тот, кто явится на голосование, в любом случае окажется среди одобривших пролонгацию правления В.Путина и его бездарного окружения. Тот, кто примет участие Забастовке избирателей, скажет своё "нет" манипуляциям с демократией и произволу охранки. "«Выборы», где один потенциальный конкурент Путина убит, а другой искусственно отстранен от участия — это не выборы", Владимир Кара-Мурза мл.
vezdehod
26 февраля 2018 | 19:21
chapter_2:
Тот, кто примет участие Забастовке избирателей, скажет своё "нет" манипуляциям с демократией и произволу охранки. "«Выборы», где один потенциальный конкурент Путина убит, а другой искусственно отстранен от участия — это не выборы", Владимир Кара-Мурза мл.
======================================================================
Добавить к словам Кара-Мурзы мл не поддаются сомнению и Должны быть неукоснительно выполнены.
vezdehod
26 февраля 2018 | 19:29
Константин вы правы...Если на этих.так называемых выборах, нет моего представителя, то МНЕ на них делать нечего и я на них не появлюсь.
ivmi
26 февраля 2018 | 19:30
vezdehod:
vezdehod прав. Наш президент - Владимир Владимирович Путин!!!
vezdehod
26 февраля 2018 | 19:37
ivmi:
vezdehod прав. Наш президент - Владимир Владимирович Путин!!!
===========================================================================
Ничем не могу помочь, но - это ВАШИ трудности.и вам нести его "Крест" на своей шее.
natalia2108
26 февраля 2018 | 19:34
Ещё один "деятель" внушающий нам,что мы плохие девочки и мальчики-любим оглядываться назад и проч.и проч.
Костя,это ваш кумир Путин за 18 лет привил обществу свои пороки и фобии через таких.как вы толмачей.Надоело ваше глобальное враньё,пелена веры в "хорошего дядю"спадает с глаз и ушей.Хватит уже,не думайте.что вы умнее людей.Ваши рекомендации умных книжечек-это одно,а назойливое враньё, что 18 числа профанация является Выборами-это совсем другое.
vezdehod
26 февраля 2018 | 19:48
дядю Трампа правильно Долбят со всех сторон - пусть отдувается за Владимира Владимировича, который весь в Шоколаде и собирается грести на российской Галере. ещё Шесть лет.
shtirlitz77
26 февраля 2018 | 19:50
Дебаты кандидатов президенты - еще одно доказательство, что у нас не выборы, а имитация.
Похоже, что и сами кандидаты не очень-то заинтересованы в них, т.к. результат известен.
А участвуя в этом фарсе каждый решает свою личную задачу.
Значит неучастие в этой клоунаде - единственное правильное решение!!!
topotuschkin
26 февраля 2018 | 20:09
shtirlitz77: Вообще зря уважаемые участники передачи уделили столько внимания всему этому пустому горе-фарсу очередных перевыборов очередного Пустого Места.
А вот про отказ китайского руководства в нарушение Заветов старика Дэн-СяоПина от последних имитаций демократии с обязательной сменяемостью руководства, и запуск столь серьезной переориентации на работу на внутрикитайское потребление и угроза трактовать Силу Государства только как Военную Силу, а не Качество Жизни и Работы граждан - достаточно отчетливо и веско прозвучало...
shtirlitz77
26 февраля 2018 | 20:12
Да, недолго музыка играла в Китае.
Си Цзиньпину "лавры" нашегосолнца покоя не дают.
Но этот хоть без лицемерия, без "рокировочек".
Решил просто упразднить формулировки в Конституции о том, что председатель КНР и вице-председатель КНР «должны занимать свои должности не более двух сроков подряд».
antiput2000
26 февраля 2018 | 20:18
Константин Ремчуков! по вашему: обедитель известен, ему нечего сказать, он всё сказал раньше. Остальные кандидаты ничего не могут предложить и занимаются только пиаром (деньгами). На фига тратить миллиарды на выборы? Вы ничего об этом не сказали! Жду ответа. ВТ
ilyache
26 февраля 2018 | 20:53
Ему задавал вопрос, не прочитали само собой.
Чем отличается стремление курдов на независимость от права абхазцев на нее?
Мне кажется ответ на вопрос сразу решит ситуацию с санкциями к России
icomefromsun
26 февраля 2018 | 21:05
Глядя на Ремчукова видишь все достоинства и недостатки русских мужчин и понимаешь что русские женщины по части храбрости на голову выше русских мужиков. Слабенький бесхребетный интиллигент
felix67
26 февраля 2018 | 21:35
Так бомбят Россию не за то что их вмешательство привело Трампа к победе, наверняка об эффекте вмешательства никто ничего точно сказать не может, а за то что вмешивались это доказано и за то что скорее всего не хотели привести Трампа к власти а хотели во что бы то ни стало не допустить к власти Клинтон.
vasil61
26 февраля 2018 | 21:59
насчет дебатов много говорил- какие темы должны звучать - о внешней или о внутренней политике. И вот сегодня на радио кто-то определил тему о внешней политике. Считаю что тема внешней политики как предмет дебатов бессмысленна так как позиции всех кандидатов по внешней политике совпадают. Существенно отличаются от других кандидатов внешнеполитические позиции Собчак и Явлинского а это суммарно 3-4 процента их избирателей . А вот по социально-экономическим темам дебаты должны проводиться в первую очередь. Также по коррупции и свободам. Общественной жизни. Судам и правоохранительной системе. Вопросов на самом деле мноГо а нас опять пытаются увести куда-то в сирию и на украину. Ну уже тошнит просто от всего этого. Уже скоро блевать начнем. СКОЛЬКО МОЖНО?
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Комментарии23
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vezdehod 26 февраля 2018 | 19:08
Константин Ремчукова давненько не было на "Эхе" и вот он на своём месте ведёт свой Базар.
mmm_333 26 февраля 2018 | 19:10
vezdehod: Тоже из тех, кто желает сидеть одним задом на разных стульях.
vezdehod 26 февраля 2018 | 19:17
mmm_333:
Тоже из тех, кто желает сидеть одним задом на разных стульях.
=================================================================================
Склизский проныра и прекрасно нагрел своё кресло, которое надеется греть до конца своей бренной жизни.- как и наш бессменный царь батюшка.
topotuschkin 26 февраля 2018 | 19:59
mmm_333: Все-таки уважаемый главред К. Ремчуков признал свою неправоту в части скорого снятия санкций с России усилиями администрации Президента Д. Трампа.
Действительно, никто не ожидал такой осатанелой травли Президента Д. Трампа со стороны оппозиции и СМИ, в силу чего ему крайне опасно даже заикаться об ослаблении антироссийских санкций...
zemljanka 26 февраля 2018 | 20:08
Американцы имеют другие требования к выборам, президентам, свободам, правам и т.д.
В голове у Ремчукова не все укладывается.
ormanov 26 февраля 2018 | 20:40
zemljanka:
Путинские русофобы, принимая русский народ за быдло, которому можно втюхать все, создали режим, дошедший до последней стадии наглости, лицемерия и морального разложения.
Сейчас они в панике. Рейтинг Путина по независимым опросам упал до 20%. Т.е. русский народ правильно анализирует обстановку в своей стране. И это при отсутствии свободы в СМИ, при запретах на демонстрации!
Нам еще предстоит создать у себя режим, способный сохранять целостность страны при всех демократических свободах, как например в США.
icomefromsun 26 февраля 2018 | 21:10
ormanov: Не удивлюсь если после Путина всплывут совершенно ужасающие факты о приписках на выборах в России 2000-2030 годов. Годику этак к 2200, когда уже все памятники снесут, на Луне произойдёт видеоконференция с разоблачением этих времён и лунную станцию имени ВВ.Путина переименуют в станцию Сталина.
vezdehod 26 февраля 2018 | 19:11
Какие "Дебаты" могут быть в Записи - их то и от живых рыгать тянет.
chapter_2 26 февраля 2018 | 19:15
vezdehod: Участие в голосовании или в Забастовке избирателей? Избирателю не стоит брать грех на душу, поступая необдуманно. 18.03.2018 г. — День большого выбора для граждан России. Но не выбора Президента РФ, поскольку им точно останется В.Путин. Тот, кто явится на голосование, в любом случае окажется среди одобривших пролонгацию правления В.Путина и его бездарного окружения. Тот, кто примет участие Забастовке избирателей, скажет своё "нет" манипуляциям с демократией и произволу охранки. "«Выборы», где один потенциальный конкурент Путина убит, а другой искусственно отстранен от участия — это не выборы", Владимир Кара-Мурза мл.
vezdehod 26 февраля 2018 | 19:21
chapter_2:
Тот, кто примет участие Забастовке избирателей, скажет своё "нет" манипуляциям с демократией и произволу охранки. "«Выборы», где один потенциальный конкурент Путина убит, а другой искусственно отстранен от участия — это не выборы", Владимир Кара-Мурза мл.
======================================================================
Добавить к словам Кара-Мурзы мл не поддаются сомнению и Должны быть неукоснительно выполнены.
vezdehod 26 февраля 2018 | 19:29
Константин вы правы...Если на этих.так называемых выборах, нет моего представителя, то МНЕ на них делать нечего и я на них не появлюсь.
ivmi 26 февраля 2018 | 19:30
vezdehod:
vezdehod прав. Наш президент - Владимир Владимирович Путин!!!
vezdehod 26 февраля 2018 | 19:37
ivmi:
vezdehod прав. Наш президент - Владимир Владимирович Путин!!!
===========================================================================
Ничем не могу помочь, но - это ВАШИ трудности.и вам нести его "Крест" на своей шее.
natalia2108 26 февраля 2018 | 19:34
Ещё один "деятель" внушающий нам,что мы плохие девочки и мальчики-любим оглядываться назад и проч.и проч.
Костя,это ваш кумир Путин за 18 лет привил обществу свои пороки и фобии через таких.как вы толмачей.Надоело ваше глобальное враньё,пелена веры в "хорошего дядю"спадает с глаз и ушей.Хватит уже,не думайте.что вы умнее людей.Ваши рекомендации умных книжечек-это одно,а назойливое враньё, что 18 числа профанация является Выборами-это совсем другое.
vezdehod 26 февраля 2018 | 19:48
дядю Трампа правильно Долбят со всех сторон - пусть отдувается за Владимира Владимировича, который весь в Шоколаде и собирается грести на российской Галере. ещё Шесть лет.
shtirlitz77 26 февраля 2018 | 19:50
Дебаты кандидатов президенты - еще одно доказательство, что у нас не выборы, а имитация.
Похоже, что и сами кандидаты не очень-то заинтересованы в них, т.к. результат известен.
А участвуя в этом фарсе каждый решает свою личную задачу.
Значит неучастие в этой клоунаде - единственное правильное решение!!!
topotuschkin 26 февраля 2018 | 20:09
shtirlitz77: Вообще зря уважаемые участники передачи уделили столько внимания всему этому пустому горе-фарсу очередных перевыборов очередного Пустого Места.
А вот про отказ китайского руководства в нарушение Заветов старика Дэн-СяоПина от последних имитаций демократии с обязательной сменяемостью руководства, и запуск столь серьезной переориентации на работу на внутрикитайское потребление и угроза трактовать Силу Государства только как Военную Силу, а не Качество Жизни и Работы граждан - достаточно отчетливо и веско прозвучало...
shtirlitz77 26 февраля 2018 | 20:12
Да, недолго музыка играла в Китае.
Си Цзиньпину "лавры" нашегосолнца покоя не дают.
Но этот хоть без лицемерия, без "рокировочек".
Решил просто упразднить формулировки в Конституции о том, что председатель КНР и вице-председатель КНР «должны занимать свои должности не более двух сроков подряд».
antiput2000 26 февраля 2018 | 20:18
Константин Ремчуков! по вашему: обедитель известен, ему нечего сказать, он всё сказал раньше. Остальные кандидаты ничего не могут предложить и занимаются только пиаром (деньгами). На фига тратить миллиарды на выборы? Вы ничего об этом не сказали! Жду ответа. ВТ
ilyache 26 февраля 2018 | 20:53
Ему задавал вопрос, не прочитали само собой.
Чем отличается стремление курдов на независимость от права абхазцев на нее?
Мне кажется ответ на вопрос сразу решит ситуацию с санкциями к России
icomefromsun 26 февраля 2018 | 21:05
Глядя на Ремчукова видишь все достоинства и недостатки русских мужчин и понимаешь что русские женщины по части храбрости на голову выше русских мужиков. Слабенький бесхребетный интиллигент
felix67 26 февраля 2018 | 21:35
Так бомбят Россию не за то что их вмешательство привело Трампа к победе, наверняка об эффекте вмешательства никто ничего точно сказать не может, а за то что вмешивались это доказано и за то что скорее всего не хотели привести Трампа к власти а хотели во что бы то ни стало не допустить к власти Клинтон.
vasil61 26 февраля 2018 | 21:59
насчет дебатов много говорил- какие темы должны звучать - о внешней или о внутренней политике. И вот сегодня на радио кто-то определил тему о внешней политике. Считаю что тема внешней политики как предмет дебатов бессмысленна так как позиции всех кандидатов по внешней политике совпадают. Существенно отличаются от других кандидатов внешнеполитические позиции Собчак и Явлинского а это суммарно 3-4 процента их избирателей . А вот по социально-экономическим темам дебаты должны проводиться в первую очередь. Также по коррупции и свободам. Общественной жизни. Судам и правоохранительной системе. Вопросов на самом деле мноГо а нас опять пытаются увести куда-то в сирию и на украину. Ну уже тошнит просто от всего этого. Уже скоро блевать начнем. СКОЛЬКО МОЖНО?