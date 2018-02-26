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О. Журавлева― Добрый вечер. У нас в гостях со своим особым мнением журналист Михаил Фишман. Михаил, здравствуйте.

М. Фишман― Здравствуйте.

О. Журавлева― У нас удивительные приключения в новостях. У нас стало известно только что, что еще в декабре арестовали трех фигурантов дела по этому кокаину в Аргентине. Стали известны имена задержанных. Калмыков, Худжамов и Абянов. Но кто они и какую роль по мнению следствия сыграли в переправке партии кокаина – не уточняется. Недавно о спецоперации рассказали власти Аргентины. Как вам кажется, российские власти вообще не собирались сообщать об этом деле?

М.Фишман: Буэнос-Айрес вовсю рассказывает, тут уже трудно не реагировать. И мы видим, как реагирует МИД

М. Фишман― Не знаю. Это ужасно увлекательная, конечно, история. Прям кино такое, которое на наших глазах разворачивается. И сейчас соответственно те из нас, я имею в виду журналистов, которые не читают по-испански, дико завидуют тем, кто читает по-испански, и соответственно может читать всю аргентинскую прессу, где очень много появляется информации по этому поводу. Распечатки, расшифровки прослушек между сотрудниками посольства и соответственно этими аргентинскими или скорее русскими православными меценатами. И так далее. И, конечно, мы им всем очень завидуем. Я сам по-испански не читаю. Поэтому то, что есть по-русски, ужасно интересно. Но есть вопросы. Вопрос номер один, который пока появляется. Мы понимаем, очень трудно предположить, что все, что нам рассказывает по этому поводу как аргентинская сторона, так и российская сторона, это и есть полный объем правды по этому делу. И у всех есть свои интересы при этом, почему не говорить все до конца. Это довольно логично, когда речь идет о таком глобальном, потенциально невероятно скандальном инциденте как 400 килограммов кокаина в школе при посольстве России в Аргентине. Дипломатический мировой понятно, что шум огромный. Ясно, что очевидно перед тем, как эта информация стала у нас появляться, были переговоры о том, как и почему она появится. Эта информация и что станет известно по этому поводу от аргентинской стороны. Понятно, что российская сторона вообще никому ничего не обязана рассказывать и не рассказывала бы при прочих равных, если бы у нее была возможность. Но поскольку Аргентина уже начала говорить. Буэнос-Айрес вовсю рассказывает, то тут уже трудно не реагировать. И мы видим, как реагирует МИД и так далее. Стало известно про визит Патрушева, про еще про что-то. А дальше вопросы на самом деле, на которые не отвечает даже тот объем информации, который мы получаем из Аргентины. А именно все-таки – что это было. И на каком уровне. То есть понятно, что наркомафия. Тут сам факт. А дальше кто. Эта наркомафия — это кто? Это наркомафия, которая завербовала часть сотрудников аргентинского посольства.

О. Журавлева― Российского посольства в Аргентине.

М. Фишман― Прошу прощения. Да. Или все посольством каким-то образом…

О. Журавлева― А, может быть, сотрудники посольства в Аргентине представляли собой наркомафию.

М. Фишман― Ну, вряд ли целиком. Трудно себе такое представить. Из того, что я прочитал, пока, по крайней мере, хочется в любом случае каким-то образом поддержать российского в Аргентине посла, который, судя по всему, занял активную позицию в этом деле. Сам начал, опять-таки сам, по крайней мере, публично история с этого началась, перед этим наверняка были переговоры между ним и аргентинской стороной. Какие – мы не знаем. Но, по крайней мере, он хочет нам сказать, что он не часть этого. Из того, что мы видим в расшифровках – мы видим, что он не часть этого. Там речь идет о замене посла. Его то ли хотят заменить, то ли становится известно, что его заменят. То есть он в этой ситуации, из того, что мы знаем, выглядит честным человеком. Хочется это отметить. И соответственно выразить ему в этой связи уважение. Пожелать ему удачи. Потому что он в тяжелой ситуации находится в любом случае. У него много рисков с любой стороны. О чем бы ни шла речь в итоге. Во-вторых, очень интересна соответственно судьба, будущее этого сотрудника посольства, который отвечает за безопасность. Фамилия у него Борисов, кажется. Судя по расшифровкам опять же. Из того, что успели прочитать. Потому что он фигурирует, он разговаривает с этим человеком К. с этим Близнюком, который полицейский и меценат одновременно. Как у него дела. Мы про это пока ничего не знаем. Но пока утверждать, что у нас спаянная с государством наркомафия вывозит самолетами диппочтой килограммы кокаина и так далее – слишком было бы поспешным. Мне кажется, мы пока не знаем, на самом деле все-таки что произошло. Эта мафия внедрилась. Какую роль играет все-таки ФСБ. Какие возможности и кто такой этот Ковальчук и может ли он менять послов по щелчку пальца или не может. На эти все вопросы у нас пока ответов нет.

О. Журавлева― Самый главный вопрос, который задает наш слушатель Игорь из Москвы: а куда делся кокаин. Он все же попал в Россию. В этих приключениях, где то появляется мука, то не появляется, то появляется самолет…

М. Фишман― Очень странно было бы, чтобы он попал в Россию. А каким образом…

О. Журавлева― Так он остался в Аргентине.

М. Фишман― Из того, что мы прочитали, это следует автоматически. Спецоперация, по которой дальше ловят преступника на живца, то есть отправляют муку вместо кокаина, но кокаин конфискуется. Очевидно, это делают аргентинские полицейские власти. Логично предположить. Мне кажется, другого выхода тут нет.

О. Журавлева― На территории РФ, которым является посольство.

М. Фишман― Проводилась совместная операция. Они же его вскрывают, мы видели эту видеопленку, где они вскрывают кокаин. Это делает аргентинская служба безопасности.

О. Журавлева― Кто в этой ситуации, какая сторона выглядит самой осведомленной?

М. Фишман― В данный момент все утечки и сливы через аргентинскую прессу нам соответственно делают аргентинские спецслужбы. Мы от них узнаем основную информацию. МИД уже реагирует после.

О. Журавлева― Скажите, а то, что оказывается еще в декабре арестовали трех фигурантов дела в Москве, Тверской суд, если я правильно понимаю, это говорит о том, что на самом деле МИД все знал? Просто еще не придумал, как будет…

М. Фишман― Неизвестно, что знал МИД. Не МИД же арестовывает людей.

О. Журавлева― …их не поставили в известность.

М. Фишман― Я не знаю, что знает МИД, что не знает. В какой ситуации рассуждать трудно. В том, что об этом знала ФСБ и безопасность в лице того же Патрушева и его аппарата представляется более-менее очевидным из того, что мы знаем. Кто эти люди, являются ли они просто стрелочниками или российская сторона точно так же как аргентинская хочет раскрыть это дело до конца и ищет концы и кого может, того и арестовывает. Мы не можем утверждать с определенностью. По крайней мере, сейчас.

О. Журавлева― Вы допускаете такой вариант, что на самом деле это действительно был элемент сращивания и был государственный бизнес? Как нам про допинг говорят.

М. Фишман― Мне, честно говоря, трудно это представить. Я могу, это не похоже на нас в широком смысле. Это не похоже на историю с Олимпиадой и с допингом. Совсем. По-моему. Это не похоже на то, что Кремль, ФСБ вплоть до президента на каком-то уровне вовлечены в мировой наркотрафик. Это звучит абсурдно, по-моему. То есть это ни с чем не вяжется. По-моему, совсем. Это не значит, что среди сотрудников спецслужб, в том числе высокопоставленных не могут быть те, кто действительно тем или иным образом связан с наркопреступностью. Это так.

О. Журавлева― И мы, конечно, не можем разобраться в истории с контрабандой крупной партии кокаина из Аргентины в Россию. Сообщается, что могут быть новые задержания.

М.Фишман: Хочется в любом случае каким-то образом поддержать российского в Аргентине посла

М. Фишман― Просто чтобы поставить точку. Все-таки когда мы говорим про допинг, подмена проб, эти дырки в комнатах, через которые эти бутылочки передавали, и спецслужбы их носили куда-то, подменяли и так далее, здесь речь идет о государственном престиже. Чрезвычайно важном. Мы знаем с самого начала, что Владимиру Путину очень важно, что у России появилась Олимпиада в Сочи, ее надо выигрывать. Это все публично сформулированная государственная задача. В этом смысле он изначально под гораздо большими подозрениями. Я имею в виду Кремль, власть, Путин и так далее. Здесь все-таки ни о чем таком речь не идет. Это просто преступное зарабатывание денег. Преступный бизнес в чистом виде. Интереса к нему со стороны государства мы, по крайней мере, до этого не видели никакого. Почему нам тогда следует подозревать сразу ФСБ, весь Кремль целиком – не очень понятно.

О. Журавлева― Хорошо. Еще одна странная история – дальнейшие приключения так называемой Насти Рыбки. Стало известно, что полиция Таиланда задержала и ее любимого руководителя Александра Кириллова и ее саму, Анастасию Вашукевич. После организации секс-тренинга для российских туристов. Обвинения в неправильном зарабатывании денег, нарушении миграционного законодательства. И так далее. Здесь можно найти руку Москвы. После истории с Дерипаской.

М. Фишман― Вы знаете, руку найти можно всегда везде любую. Это работающая всегда вещь. Но я тоже сначала ее искал. Особенно когда впервые мы про это стали узнавать. Когда Навальный опубликовал свое расследование. Мы стали смотреть, что же там произошло. И так далее. Потом выяснилось, что и Сергей Приходько, вице-премьер, серый кардинал Кремля, который на самом деле руководит всей внешней российской политикой, как мы вдруг внезапно выяснили. Я иронизирую. Потому что на самом деле мы, те, кто занимается политикой, знаем, что все-таки ключи от внешней политики лежат не у него в кабинете, в а другом месте. И кто, кому это выгодно в данный момент времени. Почему это именно в этот момент предвыборной кампании, а не в другой. Какая башня на какую таким образом…

О. Журавлева― Так какая же?

М. Фишман― …компромат. Как Навального зацепили, чтобы он стал эту историю раскапывать. И так далее.

О. Журавлева― То есть для вас совершенно очевидно все.

М. Фишман― Нет, минутку. Я просто описываю тот ход мыслей, который был присущ в том числе и мне. Когда мы это все узнали. Но я решил, что от этого откажусь. Что мыслить так конспирологически, толку от этого никакого не будет в этом случае. И вообще все может быть гораздо проще, чем нам кажется. Я пришел к такому выводу, когда посмотрел опубликованное Навальным интервью с этой Настей Рыбкой и с Алексом Лесли еще до их, видимо, ареста. И они меня убедили в том, что это цепочка случайностей и ничего больше. И я пока склонен в это верить. Нет никакого умысла, нет никакой злой силы, которая решила подмять под себя либо внешнюю политику. Либо наоборот бизнес в виде Дерипаски. Это не означает, что для них нет последствий. Наверное, какие-то есть. Но вот заранее спланированной игры думаю, что нет. И в этом же ключе я соответственно буду трактовать до тех пор, пока не появится, пока меня не разубедят в этом, я собираюсь трактовать эту историю и впредь. Это означает, что их арестовали в Таиланде и не думаю, то есть пока нет никаких свидетельств об этом, буду считать, что ровно то, что написано официально, почему их взяли и за что – то и есть истинная причина их ареста. То есть тайские власти, соответственно, вскрыли нечто, что они считают противозаконным. Может быть, поскольку все-таки шум идет вокруг этой истории, может быть эти тайские спецслужбы тоже решили за ними посмотреть внимательнее в связи с тем, что они теперь в новостях в том числе ведь не только в российской прессе, но и западной везде это было. Из-за того, что у нас американский след и прочее. Может быть, поэтому они обратили более пристальное внимание и решили: давайте-ка их накроем. Мне кажется самое логичное объяснение пока того, что происходит. А вот что за ними развернута охота и сейчас ФСБ их переправит в пыточные камеры, хотя пыточные камеры как мы знаем, это не метафоры, это реально то, что есть в России. Я прошу прощения за свою в этом смысле иронию, это на самом деле не ирония, пока оснований так считать нет.

О. Журавлева― Тем не менее, последняя информация, что эти люди будут депортированы в Россию.

М. Фишман― Так, наверное, тайцы поступают или нет не всегда. Посмотрим.

О. Журавлева― Не знаю. Раньше сообщалось, что Настя Рыбка гражданка Белоруссии.

М. Фишман― А в чем ее вина, что дальше, и что? В чем виновата Настя Рыбка, в чем виноват, ну то есть там есть гражданский суд, вмешательство в личную жизнь. Но в любом случае не является…

О. Журавлева― Поводом для ареста.

М. Фишман― По крайней мере, пока нет. Пока не предмет уголовного судопроизводства, насколько я понял.

О. Журавлева― А по-человечески, Михаил, вы себе представляете этих вот очень важных, очень богатых людей, которые попали в такую некрасивую историю. Личную. Когда их подставили, в общем, они даже, видимо, не подумали о том, что то, что они говорят, будет записываться, куда-то выкладываться. Такая вещь как просто личная неприязнь и месть – это возможно?

М.Фишман: Неизвестно, что знал МИД. Не МИД же арестовывает людей.

М. Фишман― Все возможно. Все может быть. Единственное, что я ни Олега Дерипаску, которого я себе представляю лучше на основании той публичной информации, которая у нас есть. Ни даже Приходько, который менее публичная фигура. Не представляю себе такой злой, агрессивной, злопамятной, мстительной силой влиятельной, которая будет преследовать их по всему миру с помощью тайной полиции.

О. Журавлева― Хорошо. Давайте тогда, может быть, обратимся к уже упомянутому допингу. Закончилась Олимпиада. Все-таки были допинговые скандалы. Все-таки был мельдоний. Как вы это объясняете. Потому что есть две позиции. С одной стороны – что это какая-то случайность. Или даже злой умысел каких-то нехороших людей. А с другой стороны просто — что настолько привычны наши спортсмены к допингу, что не могут без него ни дня провести. Какой вариант вам ближе?

М. Фишман― Первый.

О. Журавлева― Это происки?

М. Фишман― Ну, во-первых, мы знаем еще давно со времен истории с Шараповой, которая пострадала за мельдоний сильно. Почти на год. На 9 месяцев, год, по-моему, даже. На год получила запрет на профессиональную игру в теннис. Очень серьезная история. Мы с тех пор знаем, что мельдоний это ерунда. Мельдоний это совершенно не то, что подмешивали спортсмены во время олимпийских игр в Сочи. Там они подмешивали не мельдоний. А реальный наркотик. А мельдоний не считался даже допингом, стал допингом два года назад или три. Когда Шарапова и попалась.

О. Журавлева― То есть люди не подставились, а их подставили.

М. Фишман― Потому что ты не можешь сильно улучшить свои результаты с помощью мельдония. Это что-то вроде витамина. Кроме того, ты должен быть совершенно сумасшедшим, чтобы в ситуации, в которой оказалась наша сборная, пытаться с помощью мельдония, который все равно тебе не поможет, пытаться улучшить свои результаты. И который при этом найдут. Это безумие. То есть все-таки любое хоть сколько-то рациональное мышление не позволит этого сделать. Из чего следует, что, видимо, правы те, кто кивает на то, что это просто подброшенная таблетка. Очень мне кажется это самое естественное объяснение происходящему.

О. Журавлева― А что же за такие неразумные люди, которые настолько ненавидят российского спортсмена керлингиста, что подбрасывают ему мельдоний.

М. Фишман― Не знаю.

О. Журавлева― Это тоже какие-то силы.

М. Фишман― Я слишком плохо для этого разбираюсь в керлинге. Должен вам признаться. Чтобы ответить на этот вопрос компетентно. Я могу только ссылаться на то, что я сам слышал по радио и где-то читал. Что эксперты, которые разбираются в керлинге, говорят, что вряд ли члены нашей российской сборной. Потому что в любом случае, вопрос, кто поедет на Олимпиаду, важный приз ценный, за который стоит бороться, он все-таки уже был решен к этому моменту. И повлиять на это было нельзя. Ну, значит враги какие-то с другой стороны. Не знаю, кто. Там вообще в керлинге сумасшедший дом что творится. Это не только в Аргентине.

О. Журавлева― Весь мир сошел с ума, Михаил. Я правильно понимаю?

М. Фишман― Керлинг это только выглядит, как будто красивые люди лед метут метлами. А на самом деле серьезная история.

М.Фишман: Не похоже на то, что Кремль, ФСБ вплоть до президента на каком-то уровне вовлечены в мировой наркотрафик

О. Журавлева― Кстати, интересуется Таня: «А почему не трогают Китай. Там спорт еще более государственный и допинговый. Может быть, они хорошо скрывают?» Вам такая мысль не приходила в голову, что все-таки действительно все ополчились на Россию и забыли самых главных преступников в мире спорта.

М. Фишман― А мне, конечно, приходило в голову, разумеется. О том, что это преследование России спортивное — политически мотивированное – да, пожалуй. Такая сложилась у России репутация, и, кроме того, после того как вскрылось то, что вскрылось с помощью перебежчика Родченкова и так далее. Да, Россия совсем под другими софитами. Под другой лупой на нее смотрят и изучают. Больше чем остальных. Это не значит, что все остальные чисты и ни в чем не виноваты. Особенно много вопросов к Китаю и это звучит в связи с китайской Олимпиадой, которая была. Но не знаю, как дальше будет у Китая. Только можно себе представить, что то, что произошло с Россией, вот сейчас этот скандал, которому аналогов нет в истории олимпийского движения, означает, что когда в следующий раз будет Олимпиада в Китае, а это, видимо, будет скоро, то там правила антидопинговые будут на совершенно другом уровне уже.

О. Журавлева― Журналист Михаил Фишман со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ

О. Журавлева― И снова с вами программа «Особое мнение». Мы уже сказали слово «Китай». В Китае среди прочих новостей появилась недавно информация, что Си Цзиньпин может стать пожизненным руководителем. Они хотят пересмотреть количество сроков, которые может занимать глава государства. Что бы это значило, Михаил? Это важно?

М. Фишман― Мне кажется это фундаментально важно.

Это главная мировая новость вообще года. Так мне кажется.

О. Журавлева― Почему?

М.Фишман: Керлинг это только выглядит, как будто красивые люди лед метут метлами. А на самом деле серьезная история

М. Фишман― Потому что, если я правильно понимаю, те, кто занимаются Китаем понимали, что к этому идет раньше. Но для широкой общественности, наконец, ей объявлено об этом сегодня. Видимо, в марте, когда соответственно будет этот съезд компартии, они это положение о двух пятилетних сроках конституционное отменят. Таким образом собственно, личная власть Си Цзиньпина будет за ним закреплена уже до лучших времен и пока, если я правильно понимаю, непонятно, что этому может помешать. Это фундаментальные изменения вообще в мировой политике. Потому что это Китай. Потому что Китай это не Россия по объемам ВВП и по влиянию на положение дел в мире. В первую очередь в экономике. И Китай с его минимум 6,8-7% роста, начиная с 1993 года и доходя до 14% как было в 11-м что ли году – это невероятно имеет значение.

О. Журавлева― А какая разница, кто будет этим Китаем руководить. Разве там не было достаточно жесткой структуры, которая все равно от генеральной линии партии никуда бы не делась.

М. Фишман― Сменяемость власти это принципиальная вещь. Это то, что придумали китайские отцы-основатели. Они сказали: мы вам построим такую коммунистическую систему, в которой демократии не будет, но сменяемость власти будет. И эта сменяемость власти обеспечивает эффективность проводимой политики. Потому что когда ты сидишь у власти всегда, то ты не можешь быть эффективным руководителем в принципе. Потому что у тебя глаз замыливается. У тебя везде твои люди расставлены и так далее. Ты ничего не можешь делать. Китайцы сказали, что мы это понимаем, мы не хотим строить демократию, мы хотим всем руководить, но поскольку важно, чтобы эта смена власти была, мы ее обеспечиваем вот таким образом. Внутренним. Нам еще все время говорили, вот смотрите, пожалуйста, вы все за демократию ратуете, вот посмотрите на Китай, там демократии нет, сменяемость власти есть. А оказалось, вот теперь мы, собственно, видим, что это не работающая формула. То есть она может работать в течение какого-то времени, а потом все равно дает сбой. И Китай сломался на Си Цзиньпине, который тоже говорит, что не хватает, чтобы провести реформы, мне просто нужно, чтобы собрать силы в кулак, чтобы провести задуманное до конца. Весь этот набор речей мы слышали и слышим постоянно. Мы в России к нему привыкли. И вот то, что без демократии можно построить сменяемость власти, Китай нам сейчас опровергнул. В некотором смысле можно сказать это хорошая новость. То есть в этом смысле, что невозможно придумать велосипед. Не получается, этот велосипед ломается. Колесо у него отваливается, и он не может ехать. Потому что конечно, дальше возникают вопросы: каким образом Си Цзиньпин… Когда весь Китай, это не Россия, несмотря на ее ядерный арсенал, а весь Китай с его экономикой, с его влиянием на положение дел в мире зависит от воли одного человека, не от корпораций, не от бюрократии, не от тех правил, которые установлены, а просто от воли того, что происходит в голове у конкретного человека. Это совсем другое положение дел. И это, конечно, очень важная новость. Большая. Это серьезно.

О. Журавлева― Чего ждать? Реакции мира.

М. Фишман― А что может сделать мир? Мир ничего не сделает.

О. Журавлева― Брать пример.

М. Фишман― Мир ничего не может в этом смысле сделать, и мы тоже размышляем сейчас обсуждаем, когда у нас изменят Конституцию, будет это в 19-м или 21-м условно годах.

О. Журавлева― То есть, у нас нет сомнений…

М. Фишман― Они есть, конечно, все может быть. Но вероятность того, что ее изменяет, мне лично представляется довольно серьезной. Наверное, на этой чаше весов появится и китайский пример, который можно будет использовать. Другое дело, что важность этого китайского примера не в том, что в Кремле его будут взвешивать тем или иным образом, потому что все равно они будут решать, исходя из своих собственных представлений. А в том, что это просто очень значительная перемена, когда речь идет о второй мощнейшей мировой силе после Америки в мире вообще. И это важно, конечно. Теперь мы знаем, что все-таки сменяемости власти без демократии не бывает. Нужна сменяемость власти и подотчетность. Дальше демократия как бы не нужна. Но, оказывается, без нее не получается. Все-таки этот бензин все равно нужно куда-то заливать. Иначе эта машина не едет. Даже если она ехала в Китае 40 лет. Все равно она остановится.

О. Журавлева― Ну хорошо. Тогда вернемся к нашей власти и нашим выборам. Дебаты, которые в записи, в которых естественно не участвует основной кандидат. Это еще один камень в копилку того, что эти выборы вообще не выборы?

М. Фишман― Я не видел никаких дебатов. Я пока ехал, услышал, что они уже оказывается были и никто не пришел из кандидатов. Кроме Жириновского. Жириновский честно работает кандидатом в президенты. Я считаю, мы должны это отметить. Владимир Вольфович Жириновский честно работает кандидатом в президенты, остальные ленятся. Как же так. Ай-ай-ай.

О. Журавлева― В первую очередь ленится участвовать в предвыборной кампании самый главный кандидат. Он ленится или это единственно правильная политика?

М. Фишман― Он ленится с одной стороны, потому что это не его уровня дело. Эти выборы. Он в другом мире живет и другими вещами интересуется. Выборы это техническая проблема, которую должна решать его обслуга, а не он. А он что нанимался что ли еще с предвыборными программами выступать.

О. Журавлева― Сейчас майские указы будут очередные.

М. Фишман― Да, будет, конечно, послание, которое нам расскажет эта программа. Когда в первый раз еще в начале кампании Путин еще даже не было кампании, или уже была, я просто не помню точно, но неважно. Когда он давал свою пресс-конференцию, он сказал: ну вот, я скоро расскажу о своей программе. Чего-то с тех пор так и не рассказал. Выборы уже скоро закончатся, он так и не рассказывает, какая же у него программа. Это, конечно, сознательно происходит. Программы нет, и не может быть вообще у власти в том виде, какой является Путин сегодня, не может быть ни выборов, ни программы. Ни конкурентов. Ни вопросов к ней. Ни тем более соответственно ответов. Этого ничего не предполагается. Поэтому это сознательная политика, что Путина в этой кампании нет, на рекламных роликах, в которых в пользу Путина самого Путина нет и сам он то исчезает, то появляется снова. То снова исчезает. И совершенно демонстрирует ту самую полную неподотчетность, про которую мы только что говорили в связи с Китаем. Он никому не подотчетен ни в ходе выборов, ни после них, ни до. И это важный месседж, сигнал, который мы должны от этой кампании получить. То есть это выборы, которые противоположны смыслу выборов, и в этом их смысл. И нам об этом, собственно, таким образом сообщают.

О. Журавлева― То явятся, то растворятся. Кстати, о конкурентах, которых нет. Владимир Кара-Мурза, по-моему, в эфире «Аль-Джазиры» говорил, что один конкурент Путина убит, а другой не допущен до выборов. По поводу убитого конкурента совершенно очевидно, что речь идет о Борисе Немцове.

М. Фишман― Конечно.

О. Журавлева― Скажите, а что-то изменилось в отношении к Немцову за последнее время. Спрашивают, почему именно сейчас мэрия Москвы разрешила установить памятную табличку. Почему именно там. Почему не на мосту.

М.Фишман: Нет никакой злой силы, которая решила подмять под себя либо внешнюю политику. Или бизнес в виде Дерипаски

М. Фишман― Потому что мост мне кажется, во-первых, это хорошая новость. Это первая хорошая новость за уже долгий период, что табличка появится официально. И это результат все-таки того давления, которое действительно на власть оказывалось все это время активистами. Народный мемориал это совершенно потрясающая история на мосту, который совершенно неубиваем и восстанавливается из пепла как птица Феникс каждый раз после того, как все городские службы, включая вместе со спецслужбами его уничтожают, он снова там появляется. И да, московские власти, наверное, могли этого не делать, но решили пойти навстречу. Это что-то вроде такого с их точки зрения разрешенного митинга, который тоже прошел вчера. Шествие, которое тоже было разрешенным. И в котором действительно принимали участие все оппозиционные политики и это, несмотря на то, что оно было не очень многочисленным. Я не знаю, сколько было людей, было очень холодно. Но все-таки я просто не знаю других примеров, когда сейчас такое происходит. Во-первых, когда это разрешенное шествие. Во-вторых, когда все идут вместе. Мне больше ничего не приходит в голову. И в этом смысле прав был Илья Яшин, когда говорил, что Немцов объединял при жизни и продолжает это делать после. Наверное, все-таки, во-первых, они живые люди, в том числе и в московской власти и в Кремле. И есть политическая борьба вокруг этого мемориала. Вокруг вообще его памяти, потому что она осмысляется как политический протест. Тем не менее, совсем ее отвергать тяжело. И оказалось, что настолько тяжело, что пришлось признать и повесить эту табличку. Что же, слава богу, что это произошло. Это конечно, не последняя остановка на этом пути. Раз уж зашла речь, я просто скажу, поскольку мы с Верой Кричевской делали фильм про Немцова «Слишком свободный человек». Он вышел год назад. В годовщину. И вот сейчас к этой годовщине мы запустили уже сайт. Вокруг фильма. Куда вошли очень много отрывков, фрагментов из интервью, которых мы брали огромное количество тогда. Все в два часа фильма не уместилось.

О. Журавлева― То есть режиссерская версия…

М. Фишман― Это не режиссерская версия, это так называется интернет-док, веб-док, такой жанр документалистики, когда это такой таймлайн, история, по которой вы можете идти и слышать эти свидетельства о том, что происходило и о роли Немцова в этих событиях. И мы это, слава богу, и доделали до конца. Довели. И запустили…

М.Фишман: Народный мемориал на мосту,совершенно неубиваем и восстанавливается из пепла как птица Феникс

О. Журавлева― Какой вы вкладываете в это смысл? Почему это должно быть?

М. Фишман― Мне кажется, что это очень важно, я это выучил очень хорошо еще с тех пор как стал заниматься этой темой и заниматься фильмом. Что, во-первых, чрезвычайно важно, чтобы мы помнили и знали, и как можно больше знали о Немцове. И кем он был, и какую роль он играл. А, во-вторых, чтобы мы, и это для меня было открытием, — как нам необходимо знать историю собственной страны. Начиная с поздних 80-х и начала 90-х, потому что мы про это забыли. И если мы про это будем знать, если мы про это будем помнить, потому что мы все забыли, то нам гораздо проще будет потом.

О. Журавлева― Прекрасное напутствие. Это журналист Михаил Фишман со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.

М. Фишман― Немцовдок точка ру. Извините за рекламу.

О. Журавлева― Всего доброго.