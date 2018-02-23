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vezdehod
23 февраля 2018 | 19:09
Леонид Слуцкий не мог "домогаться" журналисток - ведь он депутат ГосДуры от партии Жирика и этим всё сказано.
e_nexoma
23 февраля 2018 | 19:13
vezdehod: Да если бы он корреспонденток удовлетворял - разве бы они жаловались? Посулит, пощупает, а у самого на пол-шестого - вот они и жалуются на напрасное беспокойство. А он, понятное дело, обижается на них - у него страдает мужское достоинство, ноет, а удовлетворения никакого тоже. Ну и как принято в русском мире - ты дурак - нет ты дурак.
vezdehod
23 февраля 2018 | 19:15
Грудинина и Собчак пустили на РАЗОГРЕВ перед основным выступлением основного Солиста, но он исполнит лишь Единственный Шлягер и его будет достаточно на ближайшие Шесть лет.
topotushkinn
23 февраля 2018 | 20:16
vezdehod: Вот и появился новейший сексуальный террорист, высокопоставленный маньяк от ЛжеДПР, зам. Лжириновского по международному сексуал-харрасменту, любитель шлепать по задницам...
e_nexoma
23 февраля 2018 | 19:10
Зря наша дура собирается на мелочи размениваться - лишать аккредитации корреспондентов, им стоит сразу принять закон о презумпции невиновности депутатов за разные мелкие и крупные пакости с их стороны и дело с концом. Не виноват по определению и баста.
e_nexoma
23 февраля 2018 | 19:17
matsa: ЖопоРыл брянскообразный, умом не умеешь достать, решил хамством? Валяй, я на больных не обижаюсь - профессия не позволяет. И не пытайся удивить меня скотством русскага мира - я долго жил и долго с ним работал, немалого и достиг, так что твое моськинское тявканье мне что дробина слону.
vezdehod
23 февраля 2018 | 19:19
matsa:
СвиноРыл почем ныне русофобия ? на баб хватает хоть ??
==============================================================================
Где основной состав подвальных гнид - неужели зарплату на праздник привезли?
e_nexoma
23 февраля 2018 | 19:24
vezdehod: Они слюни копят на Пархоменко, на него у них острая аллергия и полная непереносимость - колотить начинает и вгоняет в экстаз. Думают убогие, что своим детским лепетом смогут повлиять на серьезных мужиков, а на самом деле только себе печень растравляют.
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Комментарии8
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vezdehod 23 февраля 2018 | 19:09
Леонид Слуцкий не мог "домогаться" журналисток - ведь он депутат ГосДуры от партии Жирика и этим всё сказано.
e_nexoma 23 февраля 2018 | 19:13
vezdehod: Да если бы он корреспонденток удовлетворял - разве бы они жаловались? Посулит, пощупает, а у самого на пол-шестого - вот они и жалуются на напрасное беспокойство. А он, понятное дело, обижается на них - у него страдает мужское достоинство, ноет, а удовлетворения никакого тоже. Ну и как принято в русском мире - ты дурак - нет ты дурак.
vezdehod 23 февраля 2018 | 19:15
Грудинина и Собчак пустили на РАЗОГРЕВ перед основным выступлением основного Солиста, но он исполнит лишь Единственный Шлягер и его будет достаточно на ближайшие Шесть лет.
topotushkinn 23 февраля 2018 | 20:16
vezdehod: Вот и появился новейший сексуальный террорист, высокопоставленный маньяк от ЛжеДПР, зам. Лжириновского по международному сексуал-харрасменту, любитель шлепать по задницам...
e_nexoma 23 февраля 2018 | 19:10
Зря наша дура собирается на мелочи размениваться - лишать аккредитации корреспондентов, им стоит сразу принять закон о презумпции невиновности депутатов за разные мелкие и крупные пакости с их стороны и дело с концом. Не виноват по определению и баста.
e_nexoma 23 февраля 2018 | 19:17
matsa: ЖопоРыл брянскообразный, умом не умеешь достать, решил хамством? Валяй, я на больных не обижаюсь - профессия не позволяет. И не пытайся удивить меня скотством русскага мира - я долго жил и долго с ним работал, немалого и достиг, так что твое моськинское тявканье мне что дробина слону.
vezdehod 23 февраля 2018 | 19:19
matsa:
СвиноРыл почем ныне русофобия ? на баб хватает хоть ??
==============================================================================
Где основной состав подвальных гнид - неужели зарплату на праздник привезли?
e_nexoma 23 февраля 2018 | 19:24
vezdehod: Они слюни копят на Пархоменко, на него у них острая аллергия и полная непереносимость - колотить начинает и вгоняет в экстаз. Думают убогие, что своим детским лепетом смогут повлиять на серьезных мужиков, а на самом деле только себе печень растравляют.