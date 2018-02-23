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О. Пашина― Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Здравствуйте.
Н. Сванидзе― Здравствуйте, Оксана.
О. Пашина― Я напомню, что ваши sms вы можете присылать на номер +7-985-970-45-45. Твиттер аккаунт @vyzvon, смотреть трансляцию можно на Ютуб-канале «Эхо Москвы». Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня осудил сталинские репрессии. Сегодня очередная годовщина депортации чечено-ингушского народа. Проклял Сталина. Как он это сделал в прошлом году. Но сегодня он сказал еще, что могущественные державы постоянно вели войны, пытаясь покорить Чечню. Но ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Сталина.
Н. Сванидзе― По этому поводу у нас с Р. А. Кадыровым споров не возникнет точно совершенно. Абсолютно правильное заявление. Абсолютно справедливое. Абсолютно логичное. И для лидера чеченского народа, естественно, единственно возможное. Я бы так сказал. Потому что, конечно, не было у чеченского народа во всей его истории более лютого врага, чем Сталин. Как, впрочем, и у других народов бывшего ныне Советского Союза.
О. Пашина― А мне кажется, что это достаточно лукавое заявление. Если вспомнить первую и вторую чеченские войны, мы не знаем точных цифр потерь, но если основываться на данных «Мемориала» и Международной амнистии, просто посмотрела их, там в первую чеченскую – 30-40 тысяч, а Лебедь говорил, что 80 тысяч погибших среди мирного населения. И больше 20 во вторую чеченскую. Вполне сопоставимые цифры.
Н. Сванидзе― Это страшные цифры. Цифры погибших людей сравнивать всегда дело неблагодарное. Кто там хуже, лучше. Что лучше, хуже. Но если во время первой и второй чеченских войн все-таки ставилась задача, пусть она топорно выполнялась, пусть она грубо, кроваво выполнялась, но ставилась задача центром, Кремлем не допустить распада Союза. То когда Сталин проводил депортацию, вообще непонятно, какую задачу перед собой ставил. Просто это был фактически геноцид чеченского народа. Не только чеченского, просто сейчас речь идет о чеченском народе. Помимо знаменитой операции «Чечевица», которая проходила 23 февраля 1944 года, были операции и в отношении ингушского народа, и в отношении других народов. И не только кавказских. В данном случае мы говорим о чеченском, и это было, в любом случае это статистически подтверждается — до четверти потерь в масштабе всего народа. То есть четверть народа была уничтожена. В ходе депортации и ближайших месяцев после депортации. Когда их высаживали в холодную степь. Поэтому, конечно, здесь ничто не сравнится. Причем я повторяю, без объяснения, то есть весь бред насчет национального предательства, оскорбительный для любого народа, не имеющий под собой никаких оснований. О чем совершенно справедливо говорит Рамзан Кадыров.
О. Пашина― Вы меня извините, но объяснение по поводу первой и второй чеченских войн не допустить распада – это цель оправдывает средства?
Н. Сванидзе― Нет. Разумеется. Я еще раз говорю, цель не оправдывает средства. Но здесь хотя бы была какая-то цель. И цель государственная. И многие страны воевали для того, чтобы не допустить распада. Скажем, гражданская война в Штатах. Очень кровавая. Была тоже даже не за уничтожение рабства, а для того чтобы противостоять возможному распаду страны. Это как цель, в общем, цель, нормальная. Каждая страна пытается не допустить своего распада. А дальше я повторяю, это может быть более-менее топорно. Я не оправдываю ни первую, ни вторую чеченские войны. На мой взгляд, кстати, Ельцин говорил Борис Николаевич, чего он себе не может простить, и в чем была главная его ошибка – это то, что он начал первую чеченскую войну. Можно было, конечно, пытаться действовать другими способами, но повторяю, здесь хотя бы было объяснение.
О. Пашина― А там вообще бессмысленно…
Н. Сванидзе― А там просто так резали и все, почем зря. И женщин, и детей. Всех на свете. Стариков.
О. Пашина― А зачем, почему он это делал? Ненавидел чеченцев и ингушей?
Н. Сванидзе― Да нет, почему, он всех ненавидел. Не было у него особой ненависти к чеченцам и ингушам, насколько я понимаю. А кого-то он любил что ли. Он что, любил грузин? Народ, к которому он сам принадлежал. Он так прошелся косой по грузинскому народу. А что, он любил украинцев или он русских любил? О которых он, казалось бы, всегда говорил с уважением. А сколько он их погубил просто без всяких причин. Это старая песня. И мы можем долго об этом говорить. Тут есть, о чем говорить. Я все-таки кроме, ну можно это объяснять желанием – бей своих, чтобы чужие боялись. Грубо говоря. То есть террор в своей собственной стране для того, чтобы всех напугать, для того чтобы все забились в угол и никто не сопротивлялся. Но, на мой взгляд, все-таки это если в качестве такой цели намечать сохранение власти, говорить об этом, то как-то на мой взгляд сильно избыточно эта цель перевыполнялась. Поэтому я думаю, что все-таки стоит говорить о паранойе. О личной паранойе этого человека. О запуганности и тоже паранойе части ближайшего окружения. Потому что если люди, у которых он арестовывал жен или братьев, они продолжали ему верно служить и лизать его сапоги, конечно, это колоссальная, просто катастрофическая потеря самого даже не чувства собственного достоинства, а вообще представления о том, что такое бывает. Что-то вроде собственного достоинства.
О. Пашина― Это вообще какое-то коллективное безумие.
Н. Сванидзе― Это коллективное безумие. Это коллективное такое раболепное состояние. И так называемой политической элиты. Хотя слово «элита» в данном случае не подходит, конечно. Оно слишком такое яркое. И высокопарное. Это раболепное холопское состояние всего народа. Новое второе издание крепостного права, как известно было в виде колхозного крестьянства. Вообще, наверное, самое страшное, что было при Сталине сделано – это принижение чувства человеческого в гражданах России и Советского Союза, которые из граждан превратились в население, не знаю как называть массово людей, у которых нет возможности и фактически уже нет гражданского чувства. Нет гражданского инстинкта. Да, когда нападает внешний враг – срабатывает. Но внешний враг не каждый день нападает. А своя собственная власть бывает страшнее внешнего врага. И это совершенно то, что повторяю, я называю гражданским чувством. Не я называю, это было потеряно и восстанавливается, кстати, очень тяжело.
О. Пашина― А как вы считаете, не стоило бы перенести вообще сегодняшний праздник на какую-то другую дату, учитывая, что и дата назначения праздника весьма условная, и совпадение с трагическими событиями.
Н. Сванидзе― Я боюсь, что это сложно сделать. Я-то считаю, что стоило бы. Он совершенно случайно назначенный день в свое время. И об этом писалось и говорилось. И в том числе и людьми, которые имели отношение к рождению Красной армии. Что дата случайная. По-моему, Ворошилов об этом говорил или писал в свое время, Климент Ефремович. Не последний человек в ту эпоху, имеющий отношение к Красной Армии. Тут есть несколько моментов. Во-первых, естественно, день защитника отечества почему дата отмечается, имеющая отношение к 1918 году. А что, до 1918 года у нас никто отечество не защищал. За последнюю тысячу лет. Только в 1918 году начали? Не было ни Александра Невского, ни Дмитрия Донского, ни Суворова, ни Кутузова. Там длинный ряд. Никто не защищал отечество? Это первое. Второе. В 2018 году все-таки это начало гражданской войны. Красная армия создавалась как армия, которая воюет за власть одной части народа против другой части того же народа.
О. Пашина― Да. Гражданская война.
Н. Сванидзе― Гражданская война. Страшная кровавая гражданская война. Поэтому от кого защита отечества-то. Говорить всерьез о какой-то иноземной оккупации ну смешно. Помогали, конечно, добровольческому движению, но слабо. Если бы Антанта помогала по полной программе или немцы помогали по полной программе, исход гражданской войны был бы другим.
О. Пашина― Но там потом немцы под Псковом и Нарвой были сюда приплетены.
Н. Сванидзе― Они были приплетены в том, что касается 23 февраля. И не очень удачно приплетены, потому что там разрозненные отряды красногвардейцев так называемых, то есть просто вооруженных людей, еще не имеющие армейской организации военной никакой, и случайно вооруженные. Они оказывали слабое сопротивление, в общем, бежали. И известен случай с матросом Дыбенко, который был первым наркомом военного флота. То есть 23 февраля абсолютно случайный день. Кроме того, есть еще один такой, я бы сказал пикантный момент, связанный с этой датой. А именно: создатель Красной армии, отец Красной армии – Лев Давыдович Троцкий. Он фигура нон-грата был для советской власти. Потому что он был личным врагом Сталина.
О. Пашина― О, да.
Н. Сванидзе― Отец Красной Армии, как известно, это исторический факт – Лев Троцкий. Но поскольку он просто имел при советской власти благодаря Сталину такую дьявольскую репутацию, настолько дьявольскую, что о нем даже плохо не говорили, о нем вообще никак не говорили. Хотя он отец не только Красной армии, он отец Октябрьского переворота. То есть что потом стало называться Великой Октябрьской социалистической революцией. Как бы мы ни относились к этому. Я, например, очень плохо. И никакой благодарности я за это к Троцкому не испытываю. Абсолютно. И считаю, что это была национальная катастрофа. Тем не менее, отец этой национальной катастрофы как минимум на одной ступеньке с Лениным. Троцкий. И создатель Красной армии, назначенный Лениным — тоже Троцкий. Но назначен он был в марте 1918 года. Наркомвоенмором. Нарком военных и морских дел. И поэтому создать Красную армию 23 февраля даже Троцкий не мог. Потому что февраль, как известно до марта, а не после. Поэтому 23 февраля вообще цифра, дата совершенно случайная. Взятая произвольно. Но как многие произвольные даты существуют в истории и отмечаются. Мы сейчас отмечаем достаточно произвольную дату 4 ноября. Потому что нужно было чем-то заменить 7 ноября. И выбрали что-то там 4-го. И отмечаем себе и будем, по-видимому, отмечать. И давно уже отмечаем 23 февраля и, как известно, Штирлиц пек картошку в этот день. Наедине сам с собою. Позволял себе рюмку выпить. И поэтому мы должны поздравить. Я поздравляю всех людей, для которых этот праздник значим. Независимо от того, откуда взялся этот праздник. Значим – и, слава богу. А люди, которые защищали родину реально и защищают ее, и неважно, почему назначен этот день. Этот день праздник, вот с праздником и поздравляем.
О. Пашина― Я хочу вернуться к Рамзану Кадырову, с которого и начали. При всей ненависти к Сталину и осуждение сталинских репрессий он в своей собственной республике создал вполне себе репрессивный режим. Это касается и отношения к правозащитникам и кампаний последних по борьбе с геями, с наркотиками. Как это все сочетается в его сознании.
Н. Сванидзе― А никак не сочетается.
О. Пашина― То есть это нормально.
Н. Сванидзе― Нет, это, конечно не нормально…
О. Пашина― Когнитивного диссонанса не вызывает.
Н. Сванидзе― Абсолютно никакого. Отношение к фигуре Сталина отдельно, а режим, который создан в республике – это отдельно. Вот и всё. Собственно говоря. А режим крайне жесткий, совершенно такая хорошая красивая яркая восточная деспотия имеет место. В одном отдельно взятом регионе нашей необъятной родины. Зато там стабильно, зато там спокойно. Оттуда шума вроде, ну если доносится, то нечасто. И быстро умолкает этот шум. Поэтому это устраивает центр. Как известно. Вот так вот.
О. Пашина― А эти слова о том, что нужно смотреть вперед, не зацикливаться на трагическом прошлом – тоже такой реверанс в сторону Москвы.
Н. Сванидзе― Конечно, это реверанс, несомненно, в сторону Москвы. Это знак того, что хотя да, Сталин враг чеченского народа и так далее, что совершенно справедливо, но это не значит, что мы с вами типа не найдем общий язык и будем спорить из-за истории. Из-за истории – дает понять Р. А. Кадыров – мы с вами спорить не будем.
О. Пашина― А зачем он тогда вообще об этом говорит и придает этому такое значение.
Н. Сванидзе― На мой взгляд, он правильно об этом говорит. Потому что сегодня 23 февраля, именно в этот день была депортация чеченского народа. И он не может для тех чеченцев, а многие чеченцы помнят, и это не только чеченская интеллигенция, это просто дети репрессированных. Это люди, которые родились не в Чечне, совершенно в других местах, куда были сосланы их родители. Это даже еще не старые люди. Это взрослые люди. И делать вид, что этого не было, я думаю, что Рамзан Кадыров не хочет и не может, наверное.
О. Пашина― Еще одна важная новость. Московская мэрия разрешила установить табличку на доме, где жил Борис Немцов. На Малой Ордынке. Собянин, правда, написал в твиттере, что это было сделано после обращения Ксении Собчак. Ее обращение поддержали многие общественные деятели. Пишет он в твиттере. Собственно, имеет значение, каким образом удалось добиться этой цели?
Н.Сванидзе: каждый человек, имеет полное право на высказывание своего мнения
Н. Сванидзе― Хорошо, что этой цели добились. И спасибо Собянину. На самом деле. Я это говорю абсолютно без иронии. Потому что он мог принять другое решение.
О. Пашина― Но он и принимал другое решение. Общественность обращалась, поддерживала.
Н. Сванидзе― И я ожидал, что будет принято другое решение. Потому что я знаю, какое у нас в высших эшелонах нашей политической власти какое отношение к покойному Б. Е. Немцову. Примерно такое же, как к Троцкому в указанный мною период. По неизвестной причине. Но, собственно, по известной. Но это другой вопрос, насколько это обоснованная причина. Поэтому я, например, думал, что нет, не будет никакой таблички. Слава богу, что она будет. Слава богу. И спасибо К. А. Собчак за то, что ее активность к этому привела. Вот спасибо. Молодец.
О. Пашина― А как вы думаете это все-таки для внутреннего потребления такое решение принято перед выборами или это для того чтобы Западу показать, что у нас не режим, а законно избранная власть. И интересы всех учитываются.
Н. Сванидзе― Я думаю, что скорее это имеет значение для Запада. И в этом смысле это правильно, потому что переименование площади, на которой стоит советское посольство в Вашингтоне, это воспринимается у нас как удар под дых политический. А это вовсе не удар под дых, потому что Борис Немцов (об этом приходилось говорить), он не террорист, никакой не враг отечества. Не осужденный преступник.
О. Пашина― Он государственный деятель.
Н. Сванидзе― Он крупный государственный политический общественный деятель. Который погиб. И почему бы его именем ни назвать что-нибудь и здесь. И не воспринимать то, что его именем что-то называют не здесь как какую-то шпильку нам или кнопку, положенную на стул. Если у нас действительно будет называться что-то его именем, вот доску эту повесят, и замечательно. Хорошо бы еще мост назвали, на котором его застрелили. Это было бы очень здорово. И называют, пожалуйста, называйте. Почаще называйте. Пусть в других странах называют его именем, это будет еще один замечательный российского происхождения общественный деятель, который известен в мире. Это все идет на славу нашей стране.
О. Пашина― Почему часть, так скажем, либеральной общественности была недовольна таким решением именно из-за того, что это связано с Ксенией Собчак.
Н. Сванидзе― Каким решением?
О. Пашина― Памятной доской. Все сказали: а, это Собчак попросила
Н. Сванидзе― Вы знаете, это вопрос к той части либеральной общественности, о которой вы говорите. У меня, честно говоря, объяснения нет.
О. Пашина― То есть вам шашечки или ехать.
Н. Сванидзе― Абсолютно. Вот настолько не люба Ксения Собчак, что даже доску Немцова не хотят вешать, потому что это по ее предложению.
О. Пашина― А почему мэр Собянин и вообще московские власти не обращали внимание ни на какую общественность, а были обращения общественности и многократные, до тех пор, пока ни обратилась Ксения Собчак.
Н. Сванидзе― Не знаю. Это вопрос не ко мне. А к московскому руководству. Но, слава богу, что сейчас обратили. Я не думаю, честно говоря, если вы на это намекаете, что весь вопрос в том, чтобы предельно раскрутить перед выборами влияние К. А. Собчак. На мой взгляд, московская мэрия не очень в этом заинтересована. Потому что — с какой стати. Вот с какой стати московской мэрии раскручивать Ксению Анатольевну Собчак. Я, например, не вижу оснований. Если вы мне подскажете, я буду благодарен.
О. Пашина― Им посоветовали сверху. Надо прислушаться.
Н. Сванидзе― В это верю. В то, что московская мэрия получает рекомендации сверху, я охотно верю. Наверняка так. А те, кто посоветовал — им это на кой?
О. Пашина― Для того чтобы либеральная общественность сказала: о, у нас есть свой кандидат. Идем на выборы.
Н. Сванидзе― Ой, не думаю. Идем на выборы и голосуем за К. А. Собчак.
О. Пашина― Да.
Н. Сванидзе― Не очень мне это кажется правдоподобным. Честно вам скажу. Потому что когда говорят, что, возвращаясь к кандидатуре Собчак, когда говорят, что она была выпущена из царь-пушки кремлевской, снаряд под именем К. А. Собчак. В этом может быть доля правды. В смысле согласовано. А кто у нас не согласован? А кто-нибудь не согласован? А что, Грудинин не согласован? Явлинский не согласован? Кто там еще, кто там есть помельче.
Н.Сванидзе: У нас мышь не пробежит в несогласованном виде.
О. Пашина― Сурайкин. Замечательный сталинист.
Н. Сванидзе― Сурайкин, дай бог ему здоровья. Да все согласованы до последнего кандидата. Естественно. Потому что у нас мышь не пробежит в несогласованном виде. Поэтому ну и что, ну согласованы и, слава богу. Из этого ничего не следует.
О. Пашина― Хорошо. У нас Алексей Серебряков, похоже, с несогласованным заявлением выступил.
Н. Сванидзе― Это, по-моему, точно несогласованное.
О. Пашина― О том, что идея России в силе, наглости и хамстве. Само заявление у меня вообще вопросов не вызывает. Интересна реакция на это высказывание властей и общественности. Он в точку попал?
Н. Сванидзе― Власти на самом деле, по-моему, никак не реагируют. И правильно делают. Может быть, они уже среагировали, когда…
О. Пашина― Песков прокомментировал, сказал, что мы не согласны.
Н. Сванидзе― Ну еще бы Песков согласился с Серебряковым. Он его хотя бы не полил грязью.
О. Пашина― Хотя бы не сказал «мы не в курсе».
Н. Сванидзе― Да, как это делают коллеги Серебрякова. К коллегам Серебрякова, конечно, много вопросов. Потому что чего они собственно так все начали выпендриваться-то. Ну, сказал человек, что думал. А что, Некрасов не говорил? Николай Алексеевич великий русский поэт. А что, Лермонтов не говорил Михаил Юрьевич. А что, Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович не говорил. Вся русская классика переполнена совершенно страшными, очень болезненными комментариями в отношении того, что представляет собой наша страна. «Я презираю страну нашу с головы до ног», — говорил Александр Сергеевич Пушкин.
О. Пашина― Кошмар какой.
Н. Сванидзе― Ну давайте его теперь осудим. Ну, давайте не будем печатать Александра Сергеевича. Как сейчас предлагают не давать роли Серебрякову. Я не сравниваю Серебрякова с Пушкиным. Я просто говорю, что каждый человек, будь то художник или артист, или режиссер. Или кто-то еще или просто дворник, он имеет полное право на высказывание своего мнения. Тем более что у меня нет никаких оснований подозревать Серебрякова в том, что он сказал это с ненавистью к стране.
Н.Сванидзе: Не было у чеченского народа во всей его истории более лютого врага, чем Сталин
О. Пашина― А, кстати, мне кажется это очень опасное заявление Владимира Бортко, который еще и первый зампред думского комитета по культуре. О том, что поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Актер Серебряков хороший, но я бы подумал, снимать его или не снимать.
Н. Сванидзе― Ну, пусть Бортко подумает. Замечательно. Вот нахваливать всюду Сталина, который перерезал русского народа столько, что мало никому не показалось. Это нравственно. Это патриотично. А говорить с болью о том, что сейчас не нравится в нашей стране – это непатриотично.
О. Пашина― Мы прервемся. Затем продолжим «Особое мнение».
НОВОСТИ
О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Мы говорили про Алексея Серебрякова. Национальная идея России, которая заключается в силе, наглости и хамстве. Так он сказал. Мне кажется, достаточно телевизор включить для того чтобы полностью убедиться в его правоте. Я имею в виду последний случай на федеральном канале. Где ведущий побил украинского эксперта.
Н. Сванидзе― Я бы сказал, возвращаясь к Серебрякову, сейчас обсудим то, что чем вы говорите, я бы не сказал, что это национальная идея. У нас нет никакой национальной идеи. И это нормально, кстати. Я считаю, что необязательно иметь национальную идею. И думать, какая у нас национальная идея и ночей не спать. Жить надо, вот и вся национальная идея. Это не национальная идея. Но это то, что сейчас предлагается в качестве нашего национального свойства или черты…
О. Пашина― Образ жизни.
Н. Сванидзе― Образ такой презентации себя. Себя, своей страны. Здесь он к великому сожалению во многом прав, конечно. Действительно включить телевизор, послушать каких-то наших политических деятелей. Такая подчеркнутая, немножко звероподобная брутальность, которая возводится в достоинство. И да, поэтому его формулировки имеют право на существование. Повторяю, на мой взгляд, это не национальная идея. А что касается эпизода, о котором вы говорите. Телевизионного. Я, вероятно, не тот человек, который сейчас может себе позволить комментировать драку в прямом эфире.
О. Пашина― Почему?
Н. Сванидзе― Потому что у меня недавно у самого был конфликт.
О. Пашина― Когда гости программы между собой, они оппоненты.
Н. Сванидзе― Вот.
О. Пашина― Они могут и подраться, в конце концов.
Н. Сванидзе― Совершенно верно.
О. Пашина― А когда ведущий программы бьет своего гостя.
Н. Сванидзе― Я как раз хотел сказать, что здесь есть некоторая разница, о которой я бы хотел все-таки напомнить. Когда у меня был конфликт с Максимом Шевченко на одной из радиостанций в эфире, то мы были оба приглашенными гостями. И мы, кстати, оба, не сговариваясь, потом извинились перед аудиторией. Независимо от того, кто себя считает правым, кто виноватым. А мы себя оба как я понимаю. Я точно себя считаю правым. Думаю, что и Максим тоже. Тем не менее, мы извинились не друг перед другом. Мы извинились перед аудиторией. Я не знаю, извинился ли сейчас ведущий. Почему-то мне кажется, что нет. Я не слышал об этом.
О. Пашина― Я тоже не видела сообщений.
Н. Сванидзе― И когда ведущий, а ведущий хозяин эфира, на нем особая ответственность. И как раз проявление его профессионализма не кидаться в драку с кулаками и с матерком, насколько я понимаю. А наоборот, как-то остужать эмоции. А когда сначала ты их возбуждаешь, когда ты сначала горячишь публику на тему, которая сама по себе очень горяча. И очень эмоциональна. А потом еще вместо того чтобы успокоить, сам первый кидаешься в драку, это, на мой взгляд, непрофессионально.
О. Пашина― Насколько я поняла из объяснений последовавших, ведущий хотел, чтобы гость покинул студию. А гость не хотел. Но на этот случай есть охрана.
Н. Сванидзе― Я не знаю, чего хотел ведущий. Он уже не первый раз себе позволяет рукоприкладство в студии.
О. Пашина― И не первый раз выгоняет гостей. Правда, словесно в основном.
Н. Сванидзе― Он хозяин студии. Значит, он должен думать, кого он приглашает.
О. Пашина― Чтобы не пришлось выгонять.
Н. Сванидзе― Чтобы не пришлось выгонять. Если он предполагает, что его гость займет такую позицию, после которой ему захочется его выгнать, зачем ты его приглашаешь. Чтобы выгнать? Я помню, по-моему, была реприза Жванецкого, которую я видел в исполнении Карцева и покойного Ильченко. Когда начальник вызывает к себе подчиненного: «Позвать ко мне Сидорова. Сидоров, пошел вон!» Вот примерно тот же случай. Поэтому сразу возникает мысль о некоем, может быть она необоснованна, но она возникает, тем более если извинений нет перед аудиторией. Значит это возможно повторение в будущем. Возникает мысль о некоем, я бы сказал постановочном действии. Или провокации сознательной.
О. Пашина― Аудитории нравятся такие вещи.
Н. Сванидзе― Именно поэтому и возникает такая мысль. Потому что с одной стороны все кругом кучеряво, с одной стороны аудитории нравится. То есть это повышение рейтинга. Это такая штука. Это ведь как на иглу сесть. Уже потом будут ждать, а чего-то давно никого не выгоняли.
О. Пашина― Давно никого не били.
Н. Сванидзе― А чего-то давно никого не били. Пора бы уже.
О. Пашина― Скучновато.
Н. Сванидзе― Да, с этой стороны прекрасно, а с другой стороны вроде как демонстрируешь свою полную лояльность, приверженность определенным политическим позициям. Что просто даже вот стерпеть даже не можешь, когда при тебе что-то говорят поперек твоего характера и твоих убеждений. Что просто даже слов не хватает.
О. Пашина― Это просто что-то не патриотичное.
Н. Сванидзе― Хочется сразу в бубен дать и все. И просто даже другого варианта нет. Это на самом деле имеет причину очень серьезную. Такую более широкого свойства, связанную с нашей сегодняшней профессиональной общественно-политической журналистикой. Потому что сегодня ведущие многих общественно-политических программ декларируют не свою объективность и нейтральность как казалось бы, раньше, во всяком случае, в некие лихие времена предполагалось.
О. Пашина― Есть правильная позиция, и все остальные.
Н. Сванидзе― А есть позиция правильная, которую я разделяю. И есть неправильная. И я как гражданин…
О. Пашина― Буду биться.
Н. Сванидзе― Буду биться всеми силами. И поэтому человек не приглашает к себе представителей двух позиций, и не является разводящим между ними, а он присоединяется заведомо к одной из них, усиливая ее против другой. То есть одни приглашаются свои, а другие для битья в последнее время в прямом смысле этого слова. Я бы так сказал.
О. Пашина― Еще одна потрясающая история. Три журналистки из думского пула заявили о домогательствах со стороны депутата ГД Леонида Слуцкого. И что вы думаете – ГД предлагает лишить этих журналисток аккредитации. А заодно лишить аккредитации телеканал «Дождь», которому эти журналистки рассказали о домогательствах.
Н. Сванидзе― Вот это правильно.
О. Пашина― Это по-нашему. Я считаю, что по-русски. Доносчику – первый кнут.
Н. Сванидзе― Конечно. Подумаешь, домогался он до них. Цацы какие. Вы, во-первых, сначала докажите, что он домогался.
Н.Сванидзе: Переименование площади в Вашингтоне, воспринимается у нас как удар под дых , политический
О. Пашина― А как доказать.
Н. Сванидзе― И как домогался.
О. Пашина― На видеозапись включать.
Н. Сванидзе― В какой форме домогался. Может, он просто комплименты говорил. У нас же сейчас вообще господин Вайнштейн, Вайнштейн фамилия этого козла, да? Вайнштейн он практически национальный герой, потому что он настоящий мужчина. Настоящий мужчина тот, кто на женщин-то внимание обращает. А если ты на женщину внимания не обращаешь, то ты не мужик. А вот он обращает внимание по-настоящему.
О. Пашина― Какие прекрасные разговоры в мужской праздник.
Н. Сванидзе― Реально обращает внимание. Я не знаю, может быть действительно они возвели напраслину на господина Слуцкого. Но на месте тех людей, которые этим занимаются в ГД РФ, федерального собрания РФ, я бы это проверил. Тем более если это не одна барышня…
О. Пашина― А как это проверить, если слова этих девушек против его слова.
Н. Сванидзе― Ну можно, есть такие способы.
О. Пашина― Это Настя Рыбка все снимала.
Н. Сванидзе― Есть способы, если они все трое, сколько их, трое или четверо. Ну так можно как-то факты сопоставить.
О. Пашина― А может быть это сговор.
Н. Сванидзе― Хотя бы попытаться сопоставить факты. А не сразу априори говорить: вы знаете, нет, господин Слуцкий, мы уверены в его моральном облике нравственном. Он не способен приставать к девушке. А почему не способен? Он не способен приставать к девушке. А почему не способен? Не мужчина что ли. Или они недостаточно хорошенькие. В чем дело-то. Я бы покопался в этом.
О. Пашина― То есть слабак.
Н. Сванидзе― То есть я бы сам не копался, я бы предложил ГД покопаться.
О. Пашина― Слабак министр обороны Великобритании, который ушел в отставку из-за того, что 15 лет назад подержал журналистку за коленку.
Н. Сванидзе― Абсолютный слабак. Во-первых, почему только подержал за коленку. Если бы еще как-то, можно было бы понять. И потом 15 лет назад. Нет, не волевой человек.
О. Пашина― Нужно было биться до конца. Журналистку лишить аккредитации везде, где только можно.
Н. Сванидзе― Да, да.
О. Пашина― Понятно. Про допинг последние истории. Печальные с Александром Крушельницким. И сегодня стало известно о нашей бобслеистки Надежде Сергеевой. Обнаружили запрещенные вещества у них. Как вы можете это объяснить? Я вот никак не могу. Это какой-то абсурд.
Н. Сванидзе― Это действительно абсурд. Я не понимаю, то, что касается именно допинга. То, что касается враждебности по отношению к нам всего окружающего мира, я не вижу оснований для этих подозрений. Геннадий Онищенко замечательный, ныне депутат ГД, а в прошлом главный санитарный врач сказал, что это МОК лично подставил Крушельницкого…
О. Пашина― Подсыпал.
Н. Сванидзе― Он, видимо, провел свое личное расследование, которое его привело именно к этому мнению. Но МОК как раз ведет себя предельно по отношению к нам сейчас, я бы сказал лояльно. Предельно. МОК делает все, чтобы ситуация с Крушельницким не имела для нас совершенно катастрофического результата. Все делает для этого. Кстати, Крушельницкий тоже себя ведет разумно вполне.
О. Пашина― Правильная позиция, не говорит, что кругом враги, я признаю.
Н. Сванидзе― Он в отличие от господина Онищенко и какого-то человека, я забыл, как его фамилия, вице-президента федерации керлинга, который сказал, что это западные спецслужбы. Это абсолютно Никанор Иванович Босой булгаковский – «подсунули враги». А Крушельницкий прав, раз он влип, не знаю, как он влип, почему влип, кто там подсыпал, когда, подсыпал ли, что там произошло. Это тайна, покрытая мраком. Во всяком случае, он не стал искать врагов. А он отказался от суда спортивного арбитражного. Правильно сделал. Сдал медаль. И теперь МОК, который не хочет скандала. Зачем МОКу скандал с РФ лишний спортивный олимпийский, которая одна из краеугольных камней международного олимпийского движения. Ему это надо МОКу? Поэтому он сейчас делает все, чтобы это максимально спустить на тормозах.
Н.Сванидзе: У нас нет никакой национальной идеи. И это нормально
О. Пашина― А потом проводить расследование.
Н. Сванидзе― Или не проводить. И как я понимаю, речь идет не о пожизненной дисквалификации Крушельницкого, а о временной. Как будет с барышней бобслеисткой, я не знаю, что там у нее обнаружили. Очевидно совершенно позиция МОК понятна. Он не хочет громких скандалов. Потому что никто не хочет. И мы не хотим громких скандалов. И МОК не хочет. В этом смысле мы можем найти общий язык.
О. Пашина― Любопытная история по предвыборной кампании нашей президентской. На Урале попросили школьников нарисовать портреты кандидатов в президенты, все нарисовали Путина. Одна девочка нарисовала Грудинина. И учительница обвинила ее в незаконной агитации и еще спросила: «Сесть захотела?» Что с учителями нашими происходит?
Н. Сванидзе― Это гениальная история. Страшная совершенно. Просто оскотинивание какое-то людей. Я не знаю, как учительница ответила бы на вопрос девочки и ее родителей: а почему портрет Путина это разрешенная агитация, ведь речь идет не о действующем президенте, а о кандидате в президенты. А портрет Грудинина это неразрешенная.
О. Пашина― Так задание было нарисовать кандидатов в президенты. А не кандидата Путина.
Н. Сванидзе― Совершенно верно.
О. Пашина― А что было бы, если бы Собчак кто-то нарисовал.
Н. Сванидзе― Я думаю, что учительница в Свердловской области не получала указаний от московской власти помогать Собчак. Мне кажется так. Поэтому они получали указание помогать только одному человеку. И мы его знаем. И может и не получали даже указание.
О. Пашина― Настолько боятся это просто кошмар.
Н. Сванидзе― У них это сидит в подкорке головного мозга. Просто. Жутко боятся. Это учителя. Это учителя, которые воспитывают детей. Которые их учат, учат не только, что два и два это будет не восемь, а учат все-таки каким-то началам человеческого достоинства, честности, ну так вроде бы стоит этого ожидать. И вот действительно семиклассница написала, нарисовала не того дядю.
О. Пашина― Не того кандидата.
Н. Сванидзе― Вот как бы она ответила на вопрос этой семиклассницы, честно поставленный или ее родителей. Никак. Краснела бы, бледнела. Как мне жалко эту учительницу.
О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Мы прощаемся с вами, всего доброго, до свидания.
Комментарии115
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topotuschkin 23 февраля 2018 | 17:08
Да нет и не было никогда у нынешних кремлевских горе-сидельцев никакой национальной идеи.
Вот хамства - ну просто выше крыши, вредности, пакостничества, циничного бессовестного вранья, бездарности, безмозглости - хоть отбавляй.
И еще Л. Слуцкий девушек за задницу хватает.
И все.
Не, это не национальная идея.
Это только национальное позорищще...
matsa 23 февраля 2018 | 17:09
topotuschkin: а что ему мужчин за зад хватать ?? баб лапает и молодец
stan_7 23 февраля 2018 | 17:19
Есть подозрение, что инициативу Шевченко в стране подхватили. Вот вчера Норкин дал по роже какому-то зарвавшемуся бандеровскому недоумку. Процесс пошел…
cattt 23 февраля 2018 | 17:27
: stan_7: Вот вчера Норкин дал по роже какому-то зарвавшемуся бандеровскому недоумку. Процесс пошел===================================
В фашистском государстве и методы "общения" с оппонентами гестаповские!
nestor199 23 февраля 2018 | 17:46
cattt: Ага, еврей заступился за немца и кинулся бить морду украинцу.
stan_7 23 февраля 2018 | 17:59
nestor199: Еврей заступился за убитых детей Донбасса и кинулся бить морду бандеровскому отбросу.
Так будет точнее, уважаемый...
book_publisher 23 февраля 2018 | 18:09
stan_7:
Пропутинский еврей заступился за украинских русских и кинулся бить морду бандеровкому украинцу, нанятому хитрожопыми американцами.
Так будет еще точнее..
stan_7 23 февраля 2018 | 18:14
book_publisher: //Пропутинский еврей// - это что означает? Раскол местечковых?
На самом деле, при чем тут про или антипутинский? Бандерок нюх потерял от безнаказанности, Андрюха возмутился. Он что, был не прав?
jdrfg 23 февраля 2018 | 19:37
Николя, Вы мразь....
topotushkinn 23 февраля 2018 | 18:12
stan_7: Не надо врать.
Не надо грязи.
Вот как раз никаких убитых детей Донбасса на той передае и не было. Украинский русский Суворов сначала чисто вежливо просил Андреаса вместо его бездоказательного абстрактного пустобольства про убитых детей показать настоящие документальные зарегистрированные фото- и видеоматериалы, строго аутентичные и объективные свидетельства из независимых источников.
Вместо этого предъявлялся под рыдания и стенания просто поток пустого тупого пустобольства ни о чем и фоты каких-то там древних развалин доисторической наружности...
stan_7 23 февраля 2018 | 19:18
большая часть местных "либералов" - засланные казачки с Украины.
Свидетельств навалом, и фото и видеоматериалов, и свидетельских показаний. Вот только вы, тупые украинские засраноголовцы, делаете вид что никогда их не видели. Это совершенно очевидные вещи, ими забит весь интернет. Не должен был Андрей приходить на передачу с фотокарточкой в кармане, что бы показать ее тупоголовому недоделку - Суворову!
stan_7 23 февраля 2018 | 19:20
>Сори, пропустил начало: -
topotushkinn: Вот и ты засветил свою бандеровскую сучность, Тупотушкин. Уверен, что
nestor199 23 февраля 2018 | 18:22
stan_7: Ну, строго говоря, судя по картинке, Норкин повел себя ПРАВИЛЬНО после того, как бандеровец назвал немца мразью и потребовал в качестве доказательств фотографии. Норкин сам видел и фотографии, и могилы убитых ВСУ детей, поэтому и поступил, как НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Более того, он поступил, как хозяин в студии - поднялся первым.
stan_7 23 февраля 2018 | 19:23
nestor199: Полностью согласен. +++
nic60 23 февраля 2018 | 19:42
nestor199: Ну так тогда кто и кому буд8ет бить морды за убитых в Сирии ВКС России и ВВС Асада -сотен сирийских детей?Вы же не будете отрицать что ВКС в Сирии ничем не отличаются от немецких Люфтваффе над СССР, которые бомбили советские города на дальних подступах борясь с "коммунистическим терром"?
А чем АТО Асада при котором в Сирии погибло и именно от действий Армии Асада и его союзников , более 400 тыс сирийцев-законнее АТО Киева в Донбассе?
А десятки тысяч замученных в тюрьмах Асада сирийцев-14 тыс имен уже установлены и среди них 114 детей младше 14 лет-у них нет даже могил-их трупы сжигают с специально пристроенном к тюрьме-крематории-кто Норкину или Асаду с его союзниками -морды бить будет?
Пусть бьют морды Гиркину и Бородаю- виновникам переворота в Донецке и первым руководителям ДНР, но странным образом-гражданам России.
cattt 23 февраля 2018 | 19:00
stan_7: У фашистов всегда дети на первом месте, особливо когда они из школы стреляют!
topotushkinn 23 февраля 2018 | 18:07
nestor199: Согласен с уважаемым историком-публицистом Н. Сванидзе: появление всех горе-кандидатов, даже самой К. Собчак, как и мистера Клубнички г-на П. Грудинина, несомненно было согласовано с администрацией президента и самим Царь-Кандидатом.
Хорошо, что припомнили тот самый провал с допуском уважаемого активиста-оптимиста А. Навального на те самые мэрские выборы-2013 г, когда вместо планировавшегося сокрушительно оглушительного провала сил протеста уважаемый активист-оптимист А. Навальный в реале набрал гораздо-гораздо побольше официально объявленных его результатов в 27% даже при всех припосках и мухлянках.
До сих пор все стоит и стоит перед глазами эта донельзя сконфуженная физиономия главного столичного Царь-Оленевода, когда Царь-Самозванец поздравлял его с той самой Царь-Фиаско победой в эти его совершенно бессовестно липовые 51%...
satt 23 февраля 2018 | 18:26
nestor199:
Велика Россия, а отступать некуда - нигде не ждут!
pavel_svr 23 февраля 2018 | 18:39
satt: satt:
// Велика Россия, а отступать некуда - нигде не ждут! //
Значит, так прожита жизнь...
Тут не посоветуешь - один выход не отступать.
cattt 23 февраля 2018 | 19:10
nestor199: Норкин подсознательно понимает, что он неправ, что основы его агрессивного патриотизма основаны на таких эмоциях, в которых он сам себе никогда не сознается. Действительно, подавляемое ощущение неправоты вполне может заставить человека бросаться на других, поскольку он, ощущая слабость своей аргументации, просто срывается от отчаяния и бессилия в истерику.
cattt 23 февраля 2018 | 19:42
nestor199: а НОРКИН кинулся бить паскуднику Суворову морду. ===========================================
Ну и получил по солям, я видел как его пятки сверкали, он даже женщину-редактора по дороге сбил с ног.
nic60 23 февраля 2018 | 19:47
nestor199: И чё? Да ничё-ружо через плечЁ....
nic60 23 февраля 2018 | 19:31
nestor199: Ага еврей заступился за немца и кинулся бить морду украинцу....
Да вы вы шо старший Ротенберг заступился за Миллера и отметелил Тимченко?
Или Абрамович за Грефа вмазал Полтавченко?
vezdehod 23 февраля 2018 | 17:28
stan_7:
Есть подозрение, что инициативу Шевченко в стране подхватили. Вот вчера Норкин дал по роже какому-то зарвавшемуся бандеровскому недоумку. Процесс пошел…
===========================================================================
Посмотри внимательно...Этот "Бандеровец",тоже врезал товарищу Норкину - аж жена завизжала. как свинья под ножом.
stan_7 23 февраля 2018 | 18:03
vezdehod: //.Этот "Бандеровец"// -
----------------------
Почему кавычки? Этот недоумок и есть бандеровец, без кавычек. Он сам об этом говорил.
А ты что, бандеровцев защищаешь? Может ты сам того, по схронам прятался? Поляков на тебя не нету, а жаль. Припмнили бы вам Волынскую резню...
mordechai_blinchikov 23 февраля 2018 | 19:24
stan_7: Припмнили бы вам Волынскую резню...
зачем так далеко ,еще дым валит от задниц ночного боя, ☠
e_nexoma 23 февраля 2018 | 17:39
stan_7: Так у гнойного русскага мира нет другого способа доказать, что он представляет из себяеще что-то, кроме хамства, низости и трусости, а так же абсолютное неумение пользоваться мозгами.
stan_7 23 февраля 2018 | 17:57
e_nexoma: В твоих словах, лошок бегающий с пукалкой по полю, слышатся знакомые нотки бандеровского агента с украинского сайта.
Ты Свинорыл?
groza002 23 февраля 2018 | 19:16
stan_7: //e_nexoma: В твоих словах, лошок бегающий с пукалкой по полю, слышатся знакомые нотки бандеровского агента с украинского сайта.
Ты Свинорыл? //
Он самый! Наглый, гадкий, мерзкий нацист окраинский! Вчера в комментариях косил под русских(россиян), а сегодня опять его закорёжило: "...у гнойного русскага мира..."
topotushkinn 23 февраля 2018 | 18:02
stan_7: Бесспорно, во всем мире вовсю идет самая решительная технологическая революция.
Бесспорно, эта революция неминуемо затронет Россию.
Бесспорно, давно пора самым решительным образом закопать все эти сталинизмы со всеми прочими культами, культиками и культяпками и навсегда закрыть эту тему, иначе у России в очередной раз не получитсявыйти на столбовую дорогу обновления, цивилизации, просвещения, свободы и прогресса.
Да вот беда - Путин насильно все навязывает и громоздит на загривок стране и народу этот свой морок ползучего национал-сталинизма-путинизма...
n_a_t_a7777777 23 февраля 2018 | 17:23
matsa:
Фигасе - Троцкий , согласно Сванидзе, отец Красной Армии. А праздник взялся незнамо откуда. Госполин Сванидзе похож на осьминога, за которым выбрасывается чёрное чернильное облако.....
nestor199 23 февраля 2018 | 17:52
n_a_t_a7777777: Ну, справедливости ради, Лёйба Бронштейн и создал РККА.
Создавал он её оригинально. Скажем, привлекал военспецов, а как привлекал? Очень просто - брали в заложники семью офицера ............... .
silicon 23 февраля 2018 | 19:03
nestor199:
Чего врать? Никаких заложников. Это юдофобы выдумали. Троцкий спас от уничтожения Сталиным сотни тысяч офицеров м генералов. Он противостоял Сталину перед Лениным и объяснял Ленину, что без офицеров победить нельзя. В России честность и порядочность не ночевали. Идиоты повторяют сталинские лозунги. Некоторые генералы переходили по нескольку раз от белых к красным и наоборот. Иногда таких расстреливали и красные и белые. Идиотам нужно хотя бы читать Дениина, который признавал, что в белой армии полно негодяев и что никакой политической идеи у них нет Они продолжали талдычить о Учредительном собрании. Ну и не сказать что они были импотентами?
nestor199 23 февраля 2018 | 19:14
silicon: Мдя, Вам не стоило причислять себя к идиотам не читавшим мемуары Деникина.
nic60 23 февраля 2018 | 19:59
nestor199: Ну так Деникину ж как то нужно было обьяснить почему десятки тысяч царских офицеров и генералов -перешли на сторону большевиков и воевали в Красной Армии?
nestor199 23 февраля 2018 | 20:04
nic60: Понимаете, Деникину никому и ничего объяснять было не надо. Численность "интернационалистов" в РККА в несколько раз превышала численность белых на всех фронтах Гражданской войны.
mordechai_blinchikov 23 февраля 2018 | 19:19
nestor199: Создавал он её оригинально
сначала бараны снесли кресты, предали веру ,какие вопросы к воротам?!
nic60 23 февраля 2018 | 19:55
nestor199: Очень просто-брали в заложники семью офицера
Ну так у Путина похожие методы-у Навального брата в золожники взяли...У Себренникова друг-Малобродский...
Тоже было и с Ходорковским и его друзьями...
А это вообще -шедевр, до такого даже Лев Бронштейн не додумался-Путин:Мы будем стоять позади женщин и детей, не спереди, а позади .Посмотрим как они(ВСУ)-будут в них стрелять"
groza002 23 февраля 2018 | 19:28
n_a_t_a7777777: //...Госполин Сванидзе похож на осьминога, за которым выбрасывается чёрное чернильное облако..... //
А вчера Шендерович выбросил чёрное чернильное облако: "...раз полицейский выполнял приказ, значит он преступник..." Хотел бы я увидеть, что с этим словоблудом будет в США, когда он подойдёт к полицейскому и скажет ему: "...ты преступник..."!
Очень хотел бы посмотреть на ЭТО!
topotushkinn 23 февраля 2018 | 17:59
matsa: Вы реально не занимаетесь здесь пропагандой однополых отношений?
По сообщениям ТК "Рашка-Тудяшка-Гудяшка", все города и веси США ну просто забиты нахальными заокеанскими девицами в коротких юбочках и трусиках в раскрасках их националього флага. Завидев на американской улице приличного молодого человека, бесстыжие американские девки тут же подбегают прямо к нему, задирают перед ним свои мини-юбочки, приспускают трусики и начинают истошно орать на всю улицу: "Вот только попробуй потрогать меня за задницу, подлый сексист! Только посмей, наглый мужской шовинист! Я тебя на два пожизненных засажу за сексуал харрасмент!..."
Заокеанские сексопатологи озабоченно потирают руки: кривая домогательств рука об руку с кривой рождаемости резко упали практически до нуля.
А в это время улицы г. Иваново забиты демонстрациями и голодовками местных озабоченных девушек, требующих домогательств...
shplint_04 23 февраля 2018 | 18:09
Либеральный грузино-еврей увидел, что Шевченко рядом нет и поэтому сегодня рыло ему чистить не будут, и начал лить помои на Сталина. Ещё один повод повесить Сванидзе за яйца.
silicon 23 февраля 2018 | 19:05
shplint_04:
А ты русский свинопас. В твоих генах точно свиные добавки есть.
nic60 23 февраля 2018 | 20:03
shplint_04: Либерально грузино еврей увидев что рядом нет украино-муслима Шевченко-, начал говорить правду про грузино-еврея Джугашвили-какое до этого дело немецкому Шплинту с пиндосом на аве?
Сам себя за фаберже подвесь-предатель русского мира..
e_nexoma 23 февраля 2018 | 17:10
topotuschkin: Напали на человека за нацирнальную идею и анафеме предают. Для начала это надо было сделать в отношение Пушкина, Лермонтова, Некрасова - да мало ли еще кого. Патриотизм - это мужество критиковать свою страну, а не лизать ей задницу независимо от ее состояния и намерений
n_a_t_a7777777 23 февраля 2018 | 17:16
e_nexoma:
Вот и завёл Сванидзе Старую песню о главном.... Сталин, Сталин, Сталин. Только один вопрос к светочу либерализЬма.Доказано, что в ВОВ Коллаборациони́зм (фр. collaboration — «сотрудничество») — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству------------------- БЫЛ!!!!
rihard 23 февраля 2018 | 17:23
n_a_t_a7777777: Не догадаетесь, почему около миллиона Советских граждан пошло на сотрудничество с врагом? Никогда до этого ,не было такого количества россиян на службе врага.
e_nexoma 23 февраля 2018 | 17:34
rihard: Уточню - в Вермахте служило свыше 5 (пяти) миллионов наших соотечественников.
А со старушкой спорить - зря мозги напрягать. Она не знает, что был еще и антифишизм внутри Германии среди немцев - ее мозги не в состоянии переварить этого факта. Но те, кто боролся с режимом в Германии - герои, а кто у нас - изменники. Обычное двуличие и брехливость русскага мира.
nestor199 23 февраля 2018 | 18:00
e_nexoma: И чё курим?
На Восточном фронте, в различные периоды ВОВ, численность войск вермахта не превышала 5.5 миллиона человек.
nestor199 23 февраля 2018 | 17:57
rihard: Кто-то очень хотел жить, кто-то очень хотел жрать, кому-то семью кормить надо было.
Вы как-то опустили и тот момент, что в партизаны ушли тоже миллионы.
silicon 23 февраля 2018 | 19:12
n_a_t_a7777777:
Совершенно точно коллабороционизм был в невероятных масштабах. Русские и украинцы и все прочие славяне и неславяне сотрудничали с фашистами. Но После войны. да и во вроемя Сталин и его присные о масштабах коллборационизма молчали. О количестве русских эсэсовцев никогда не упоминали. Знали только про украинскую дивизию "Галичина". И сейчас власть в принципе молчит и Мединский со сворой патриотических лизоблюдов продолжают извращать историю , а между тем в России живут и портят атмосферу миллионы выходцев из семей бывших фашистких прихыостней. Часть из них постоянно пасутся в комментариях на российских сайтах. Никогда Мединский или Шевченко или всякие другие русские патриоты не озабочиваются размножением русских фашистов.
stan_7 23 февраля 2018 | 17:21
e_nexoma: А что Сванидзе?
nestor199 23 февраля 2018 | 17:55
e_nexoma: А что Пушкин, Лермонтов, Некрасов говорили о национальной идее?
n_a_t_a7777777 23 февраля 2018 | 17:11
topotuschkin:
Для меня господин Сванидзе - олицетворение всего гадкого в либерализме, того , что мешает России нормально жить с момента прихода к власти Ёльцина, с момента когда в России были насаждены зверские порядки и человек человеку стал хуже волка...
rihard 23 февраля 2018 | 17:15
n_a_t_a7777777: А при Советской власти— рай на Земле был?
n_a_t_a7777777 23 февраля 2018 | 17:26
rihard:
Я в оппозиции к любой власти. И против мемориалов Дурицкому... А как вчера Шендерович обвинял Собчак за табличку Немцову....Раздрай либерастов.....
mordechai_blinchikov 23 февраля 2018 | 18:41
n_a_t_a7777777:- Я в оппозиции к любой власти-Раздрай либерастов.
-получается , любая власть и ты против? а как же Грудинин, неделю назад весь тельник вклочья разорвала?
vezdehod 23 февраля 2018 | 17:16
n_a_t_a7777777:
Для меня господин Сванидзе - олицетворение всего гадкого в либерализме, того , что мешает России нормально жить с момента прихода к власти Ёльцина, с момента когда в России были насаждены зверские порядки и человек человеку стал хуже волка
==================================================================================
Это твои трудности и преодолевай их сама у себя на Пятом этаже сарая в Выборге.
vezdehod 23 февраля 2018 | 17:23
Двадцать третьего февраля никогда не был выходным днём, как и 9 мая и пахали мы в эти дни по полной программе.
n_a_t_a7777777 23 февраля 2018 | 17:28
vezdehod:
Про сарай без комментариев, но рядом Вуокса , 24 озера , сосновый бор. Это бывшая Финляндия, район Перроу...
mordechai_blinchikov 23 февраля 2018 | 18:50
n_a_t_a7777777: Это бывшая Финляндия, район Перроу...
-при неизбежном распаде , все территории захваченные совком оттойдут своим хозяевам ,Финляндии , и будет справедливо ...
cattt 23 февраля 2018 | 17:22
n_a_t_a7777777: с момента когда в России были насаждены зверские порядки и человек человеку стал хуже волка.========
Просто в 90е убрали страх, все, что было гадкого в советском народе, полезло наружу.
Рабы самые злейшие враги только сами себе.
ross1918 23 февраля 2018 | 18:16
cattt: Не из бывших пажей его императорского величества будете?
cattt 23 февраля 2018 | 18:58
ross1918: Ты у меня уже сотый раз спрашиваешь смерд!
ross1918 23 февраля 2018 | 19:15
cattt: Какже ваши предки выжили при кровавом режиме? В вертухаи подались? Привыкли царские сапоги лизать?
pavel_svr 23 февраля 2018 | 18:52
cattt:
В девяностые убрали закон, я представляю, что было бы на Западе, если бы такое случилось. В Нью-Йорке как-то электричество вырубили - снесли все магазины.
cattt 23 февраля 2018 | 17:35
n_a_t_a7777777: всего гадкого в либерализме, того , что мешает России нормально жить+=========================
Вам, как плохим танцорам, всё мешает, то Обама, то Украина, то Польша, то даже либералы, а вы то сами верите в ваши страхи иль это так, для портянских лайков
mazurov400 23 февраля 2018 | 19:01
n_a_t_a7777777:
А для меня Сванидзе - нормальный мужик, который говорит правду. В отличие от труса Кабаева. Тот только лжет, не моргнув глазом.
milyimilyi 23 февраля 2018 | 17:20
topotuschkin: А какая идея была у Чубайса,гения Гайдара и интеллектуала Ельцина!? Может быть "сожрать" народ,выжать его как тряпку и на этой гуще построить их,либералов, детище ВШЭ?
e_nexoma 23 февраля 2018 | 17:42
milyimilyi: Вас послушать, так людоед сталин ночей не спал, все думал, как бы ему народ сохранить. А Гайдар с Чубайсом не из пропасти страну вытаскивали, в которую ее в том числе заволок и тот усатый гений человеконенавистничества. Королевство кривых зеркал - все набекрень и наоборот в руссском мире.
milyimilyi 23 февраля 2018 | 18:17
e_nexoma: Гайдар и Чубайс спасли страну и в попу каждого поцеловали,правда же, эта главная тема вашей тусовки,как Чабайс и Гайдар спасали страну!?)) Сейчас в это верит только Путин и Чубайс-два дружбана
daos15 23 февраля 2018 | 17:08
Карлович, не один драчун (в хорошем смысле этого слова) в эфире))) Может ринги ставить?))
topotuschkin 23 февраля 2018 | 17:10
daos15: Согласен с уважаемым историком-публицистом Н. Сванидзе в его отчасти солидарности с академиком Кадавровым: И. Сталин был лютейшим врагом всех народов СССР и многих народов мира...
milyimilyi 23 февраля 2018 | 17:15
topotuschkin:Сталин, он дьявол и ещё поклонялся Вуду, ел детей и котят
rihard 23 февраля 2018 | 17:18
milyimilyi: Он не ел детей и котят, а был просто отборной мразью.
milyimilyi 23 февраля 2018 | 17:33
rihard: Веспасиан тоже был отборной мразью?
rihard 23 февраля 2018 | 17:52
milyimilyi: Мне наплеваь на Веспасиана. Гораздо важнее то что сделал Сталин ,всего лишь сотню лет назад ,с страной, в которой я живу, с ее людьми и народами.С моими предками в конце концов.
ross1918 23 февраля 2018 | 18:20
rihard: Воспоминание либерала
Мои родители были расстреляны лично Сталиным задолго до моего рождения...
milyimilyi 23 февраля 2018 | 18:45
rihard: а что он сделал такого, что не делали с Вашими предками русские цари!?использовали и выбрасывали ради отечества, кто бунтавал четвертовали,в Европе от которой Вы кочаете происходило тоже самое
n_a_t_a7777777 23 февраля 2018 | 17:32
topotuschkin:
Серебрякову - полную обструкцию!!!! Сванидзе и нравственность - несовместны с момента расстрела Белого Дома!!! Как известно Сванидзе получил Орден за то, что Говорухин назвал " Час Негодяев"
mordechai_blinchikov 23 февраля 2018 | 19:45
n_a_t_a7777777:-подлолицыной- полную обструкцию!!!!
"Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990 годов", – сказал актер в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю....
...Дмитрий Певцов , - Лешечка Серебряков , ты редкий талант! честный человек !
n_a_t_a7777777 23 февраля 2018 | 17:37
topotuschkin:
Жаль мало попало украинскому эксперту за детей, сидевших в подвалах Донбасса при артобстрелах....
nestor199 23 февраля 2018 | 18:06
n_a_t_a7777777: Этот украинский эксперт, будучи милицейским, крышевал проституток. Для суда доказухи не набрали (бизнес специфический) но из органов выперли - вот и подался Суворов в украинские эксперты. Судя потому, как он моментально снял очки, чистят рыло ему не в первый раз.
n_a_t_a7777777 23 февраля 2018 | 18:10
nestor199:
Опять не дают на самом свободном радио ставить лайки против Сванидзе, поэтому поддержу комментарий письменно. Респект)))))))))))))))))))))
nic60 23 февраля 2018 | 20:31
nestor199: Переворот в Донбассе совершенный диверсантами из России--поддержали местные бандиты и менты--оборотни , их крышевавшие...
Других ментов в Донбассе при Януковиче просто не было...Там доказухи на три суда хватит-когда банды РА свалят из Украинского Донбасса...
nic60 23 февраля 2018 | 20:28
n_a_t_a7777777: А вот сейчас в Восточной Гуте, которую бомбят ВКС России-напалмовыми и касетными бомбамм-в подвалах сидят десятки тысяч детей сирийских , а за последние два дня-десятки женщин и детей там были убиты и именно ВКС России...
Не говоря уже об артобстрелах и из российских орудий-других у Асада Армии головорезов, просто нет...
e_nexoma 23 февраля 2018 | 17:12
daos15: Так в русском мире без мордобоя никак нельзя - иначе никак не доказать его величие, которое на деле означает всего лишь его бредовость и хамство, кроме как кулаками.
vezdehod 23 февраля 2018 | 17:13
daos15:
Карлович, не один драчун (в хорошем смысле этого слова) в эфире))) Может ринги ставить?))
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Недоумок...Поезд ушёл, а ты всё его догоняешь. Успокойся и выпей "Боярышника".- праздник всё же.
milyimilyi 23 февраля 2018 | 17:12
Опять Сванидзе при имени Кадыров свой гибкий позвоночник переводит в режим - максимум-. Фу, пресмыкающиеся
vezdehod 23 февраля 2018 | 17:37
Национальная идея в России одна - люби царя батюшку и будешь в "шоколаде"
e_nexoma 23 февраля 2018 | 17:44
milyimilyi: Да, милок, с тобой говорить особо не о чем - у тебе специальные глаза, ты видишь только то, что тебе нравится, а все остальное предпочитаешь не замечать.
milyimilyi 23 февраля 2018 | 18:22
e_nexoma: vezdehod: да Вы в унисон п....те, я Вас обожаю
nic60 23 февраля 2018 | 20:35
milyimilyi: При имени Кадыров сам Верховный теряет дар речи...
Что он , подпол КГБ -супротив Калифа , Героя России, получающего от Верховного-и живущего по своим исламским понятиям-имея на туалетной бумаге -полный текст покойной КРФ...
akustik57 23 февраля 2018 | 17:26
Президент лжи
Путин сообщил, что "не знает есть ли заказчики у убийства Немцова", но "определенно"уверен, что "российских войск в Украине нет".
Немцов успел предупредить нас: "Путин - профессиональный лжец мирового масштаба". О патологической лживости Путина Борис говорил многократно: «Мы тут возмущаемся, что Путин все время врет, передергивает, забывает, что наврал и врет заново. А ведь Патологическая лживость это болезнь, обнаруженная более 100 лет назад французским психиатром Эрнестом Дюпре. Называется она Мифомания. Мозг мифоманов отличается от здорового тем, что в прифронтальной коре уменьшен объем серого вещества и увеличено содержание белого. Болезнь президента ядерной державы, если она подтвердится, чревата кошмарными неприятностями для страны и мира».
За два часа до гибели Немцов говорил, выступая на "Эхо Москвы": "Путин - специалист по вранью, он - патологический лжец".
Очередная "прямая линия" с российским президентом подтвердила правильность этой оценки.
Сумасшедшие очень не любят, когда знакомые разрушают их шизокартину мира. Попытка вернуть психически больных к реальности может вызвать неконтролируемую агрессию. Путину, видимо, было особенно неприятно, что правду о его болезненном состоянии говорил бывший знакомый и сослуживец по правительству, с которым, как он сообщил во время той же "прямой линии", у него были "добрые отношения" (а Немцов, помнится, писал, что они даже на горных лыжах вместе катались). В общем, Путин не мог полностью игнорировать диагноз, поставленный хорошо знавшим его человеком.
Но как известно со времен другого параноика у власти: нет человека - нет проблемы.
Теперь, после гибели Бориса российский президент может спокойно самоудовлетворяться, изрыгая из себя многочасовые потоки лжи. Никто больше не скажет ему в лицо, что он просто больной патологический врун. А если и скажут, то только те, кого
vezdehod 23 февраля 2018 | 17:42
Норкин, когда-нибудь нарвётся на такого, кто отправит его в Склифасовского на долгое лечение.
shtirlitz77 23 февраля 2018 | 18:17
vezdehod: "Норкин, когда-нибудь нарвётся на такого..."
Норкин - интеллигентный хам, все с усмешечкой, с под....ой (подначкой), в конце каждой передачи обязательно анекдот расскажет. Обязательно стравит двух оппонентов. При чем если "свой" человек, то он дает ему высказаться. А если "вражина", то сразу вводит в "бой" резерв - кого-нибудь из своих, и они начинают орать друг на друга. Тут уж он никого не останавливает. Под стать ему и его напарница - О.Белова. Почти все передачи посвящены Украине. В них наши "политологи" объясняют украинцам, как у них все плохо, какая у них власть неправильная, и учат их жить.
nestor199 23 февраля 2018 | 18:10
akustik57: БЕНя агитировал за Путина.
shtirlitz77 23 февраля 2018 | 17:27
Да, будет Вам, Николай Карлович, благодарить Собянина.
Ничего это не его инициатива, А спущено сверху.
Очередное лицемерие перед выборами.
milyimilyi 23 февраля 2018 | 17:35
shtirlitz77: Он может кормится в кормушке Собянина
ban_20 23 февраля 2018 | 17:30
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Я НЕ согласован !!!
«"КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ" ©. »
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vlabumur 23 февраля 2018 | 17:32
Хитрожопость как образ жизни.
Варлам Шаламов.
mr_samgin 23 февраля 2018 | 17:36
А если бы Серебряков сказал, что национальная идея евреев - это хуцпа и подлость?
vlabumur 23 февраля 2018 | 17:43
mr_samgin: А если бы Серебряков сказал
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"У нас есть поговорочка, грубоватая такая, про бабушку, про дедушку: если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой" (В.В. Путин)
shtirlitz77 23 февраля 2018 | 18:00
mr_samgin: "...если бы Серебряков сказал, что национальная идея евреев - это хуцпа и подлость?"
Если бы, да кабы...
Но пока он сказал про наглость и хамство, и ты своим вопросом подтвердил это!
nestor199 23 февраля 2018 | 18:12
mr_samgin: У них это образ жизни, а не национальная идея.
gavrikoff2007 23 февраля 2018 | 17:53
И Шевченко не помог. Бла-бла-бла, не о чем. Господин Сванидзе, ты теряешь мое время. Прощай.
milyimilyi 23 февраля 2018 | 17:54
e_nexoma и vezdehod два проплаченых тролля пенсионного возраста , своей продажной вонью всю ветку загадили
bagarius_goonch 23 февраля 2018 | 17:59
И вот с нами опять этот пропиздень, этот пиздон бездонный!
Все-таки плохо был поставлен удар. Бить нужно не кистью, а торцом
ладони, лишь слегка толкая кистью щеку. Примерно так разбивают
кистью руки грецкие орехи. После такого удара встают не сразу...
Хотя на вид - просто шлепок...
michails35 23 февраля 2018 | 18:04
Третий лишний...
Евреям желтые нашили лоскуты.
Троцкистам прокуроры "шили" дело.
Кричали все, что помыслы чисты,
Но массовым все кончилось расстрелом...
Когда такой приходит к власти вождь,
Что ни за что отдать ее не хочет ,
Он вместо правды преподносит ложь.
А кто не верит - тех в сортире мочит...
andrew111 23 февраля 2018 | 18:15
К серебряковской озвучке русской национальной идеи, помимо силы, наглости и хамства, я бы добавил трусость и лживость. Русские во всех войнах, начиная с татаро-монгольских, проявляли такую трусость перед численно уступавшим врагом, что не всякая европейская нация показывала в истории нечто подобное, зато потом, призывая на помощь свой другой национальный императив, а именно – патологическую лживость, русские с самоудовлетворением и самовосхищением расписывали будто бы проявленные ими стойкость и героизм. И всё бы ничего… Но русские требуют от других наций и народов чуть ли не преклонения перед этой их "национальной идеей" и даже пытаются для самих себя изобразить дело так, что всё человечество чем-то им очень сильно обязано, и даже своим существованием.
Что касается 23 февраля 1918 года… В эти дни под Нарвой и Псковом были напрочь разгромлены "рождённые революцией" балтийские матросы и петроградские красногвардейцы. Вернее, их даже разгромить не успели – они побежали, бросая раненых, амуницию и оружие… Славные матросы во главе с председателем ЦентроБалта Дыбенко драпали несколько сот километров без передышки, пробежали Москву и отдышались, лишь добежав до Средней Волги. Причём разгромили этих трусливых долбодубов не регулярные войска (как пытался показать Сванидзе), а немецкие ополченцы из Восточной Пруссии, в два-два с половиной раза численно уступавшие этим русским защитничкам революционного Петрограда.
sergei_tn 23 февраля 2018 | 18:43
А зачем Сталин уничтожал людей?
Да потому что мог и ничего ему за это не было. Вот зачем. И этого достаточно.
Неужели непонятно, что абсолютная власть развращает абсолютно. Хотя большинству непонятно, потому и голосует за вождя и по ныне.
sergei_tn 23 февраля 2018 | 19:06
Требовать национальную идею, это требование идти всем в ногу.
Да, примитивы это любят.
rash 23 февраля 2018 | 20:06
Учителя учат, что 2 и 2 будет столько сколько надо путину.
dok2212 23 февраля 2018 | 20:29
После недавних впечатляющих полетов в студии радио КП, Карлычу было присвоено звание "летчик - еврей" 2 класса.
А в связи с этим ему предложили сняться в фильме ужасов "Мимино-2" в главной роли.
По сценарию герой Карлыча под покровом темноты выкапывает гроб Сталина, чтобы развеять его прах по ветру.
Но когда он вскрывает крышку гроба из него встает Максим Шевченко и точным ударом выводит Карлыча на околоземную орбиту.
С тех пор Карлыч, как Вечный Жид Агасфер летает вокруг Земли и не может приземлиться.
И только проклятья - палач, убийца, людоед - какое то время еще доносятся из ближнего космоса.
Финансировать проект будут газета "Коммерсант" и "Эхо Москвы".
Ожидается, что фильм выйдет на экраны в конце 2018 г.
abrazai 23 февраля 2018 | 20:33
Опять Кока Карлыч, как кошерный провокатор, принялся расчесывать Сталина. Потом будет ныть, что сталинисты возвеличивают злодея. Мог бы ограничиться краткой фразой типа, ну это мы знаем, поехали дальше, чего мы его будем тут пиарить. Но на таков на кошерный Кока Карлыч, этот расчесывать будет долго и со вкусом. В общем не зарастает к товарищу Сталину кошерная тропа.
aleksanderkobuladze 23 февраля 2018 | 20:57
Опять все валите на Сталина. Коля, мог и твой папа докладывать Сталину ложную информацию о бандитах, стрелявших в спину ДЕТЕЙ СТАЛИНА-Советских солдат и офицеров. Блестяще образованные либералы врали, а Сталин виноват? Нет, как ему докладывали,так и поступал.И вообще, Коля, все репрессии были результатом глупых доносов ОБРАЗОВАННЫХ либералов. Полу грамотный солдат не напишет, он двух слов связать не мог. Писали и шептали на ухо, как раньше, так и в Чеченскую войну ВЫ , МИЛЫЕ , ЛУКАВЫЕ ЛИБЕРАЛЫ(((((! Как вам не стыдно перед молодым, еще не зрелым Рамзаном.