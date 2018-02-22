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e_nexoma
22 февраля 2018 | 19:08
Ну что ты будешь делать – не было никогда и вот опять!
Ото - чем болтать попусту языком всякую несуразную чушь и кулаками махать, рассказал бы лучше – какими грибами питается.
e_nexoma
22 февраля 2018 | 19:10
Бедный Грудинин, сразу выявилась вся его неготовность к политической борьбе - столько компроментирующих ослиных ушей торчит из его предвыборного мешка, что спрятать их совершенно невозможно. Вот так и все в русском мире - говорится одно, а копни - голимая брехня.
kea
22 февраля 2018 | 19:12
Опять идет реклама Грудинна от Шевченко. А она оплачена из средств кандидата?
vezdehod
22 февраля 2018 | 19:17
kea:
Опять идет реклама Грудинна от Шевченко. А она оплачена из средств кандидата?
=============================================================================
Так он в его Штабе и - за это получает свой Гонорар, который отрабатывает.там куда его приглашают.
n_a_t_a7777777
22 февраля 2018 | 19:39
kea:
Не совсем доверяю Грудинину. Мой сын ,например, на выборы не пойдёт. Меня лично Максим убедил голосовать за Грудинина!!!!
vezdehod
22 февраля 2018 | 19:45
n_a_t_a7777777:
Не совсем доверяю Грудинину. Мой сын ,например, на выборы не пойдёт. Меня лично Максим убедил голосовать за Грудинина!!!!
==========================================================================
Бери пример с сына - он, действительно, глаголет Истину, так как ему жить в этом современной России.
topotuschkin
22 февраля 2018 | 19:50
n_a_t_a7777777: А за старика Кабаева?
А за настоящего полковника Квачкова?
В настоящее время появление Грудинина ничего не означает.
Мистер "Клубничка" и нахрен никому не упал и не сдался.
Никудышная из него получилась пародия на коммуниста.
Просто такой эрзац-заменитель истинного твердокаменного православного сталиниста-реваншиста, путинского пособника-коллаборациониста, дешевого наймита Кремля, соглашателя-двурушника, ренегата-дегенерата, политической проститутки Иудушки папы Зю.
Трудно спорить с уважаемыми журналистами-публицистами: тут одного наблюдательства или гордого игнора с бойкотом далеко не достаточно.
Тут всю систему менять надо, увы.
Бесспорно, для солидного кандидата в претендента одного эффектного шевеления усами отнюдь не достаточно.
Но от давно уж зашкаливающего передоза Царь-Кандидатом в Царь-Самозванцы поневоле поведешься даже и на шевеление усами, ушами, бровями, лишь бы только хоть ненадолго передохнуть от нынешнего безусого безголового беспрестанного кошмара без конца.
Давно пора заняться внутренней политикой и экономикой. Да ни с чем Путин уже не справляется. А такие как двурушник, соглашатель, политическая проститутка, коллаборационист, ренегат и дегенерат Зюганов, предавшие выбор российских трудящихся работать в России и жить достойно, достойны только политического игнора со стороны большинства избирателей. Сейчас России нужен мудрый честный порядочный политик во главе страны. Пора подумать о нуждах народа. Хватит набивать карманы только путинских друзей.
Грудинин - Гудини!
А вообще-то уважаемый журналист М. Шевченко на удивление однообразен. Поверхностен. Фонтанирующ. Просто заглушает оппонентов своим бессовестно неудержимым токованием взахлеб. Презирает собеседников и слушателей. Изворотлив, но не искусен. Попросту недалек...
n_a_t_a7777777
22 февраля 2018 | 20:22
topotuschkin:
Как раз Квачков , по словам Болдырева, включён в левое правительство.
topotuschkin
22 февраля 2018 | 19:54
n_a_t_a7777777: Не согласен с уважаемым надутым самодовольным журналистом-публицистом М. Шевченко: в отличие от вконец деградировавшего в путинизьм левого чекистско-большевистского проекта есть, есть у несистемной реальной конструктивной оппозиции и позитивная конструктивная созидательная программа преобразований, и восстановления Гражданского Мира и Согласия, Гражданского Общества, и общенационального возрождения, и преобразования Русского Мира, и избавления от внешнего управления, и возрождения и бурного развития отечественной экономики, промышленности, технологий, науки, техники, образования, культуры, интеллигенции, интеллектуализма, духовности! Есть! Есть такая партия!
Обманывает, клевещет уважаемый надутый самодовольный журналист-публицист М. Шевченко!..
topotuschkin
22 февраля 2018 | 19:56
n_a_t_a7777777: При всем критическом отношении к уважаемому журналисту-публицисту М. Шевченко категорически не согласен с его утверждениями о наличии у уважаемого В. Путина сильных козырей на руках и в рукавах, ага, как же - таких безусловно мощных шагов, как разгон Ай-Медведа и Ай-я-яй-Правительства, и еще нескольких, столь же затертых и засаленных, совсем замусоленных и замухрышистых, вконец уже битых-ломанных-переломанных-передернутых-перелицованных.
Нет у него козырей.
Нечем ему ответить на справедливые обвинения в Царь-Коррупции и на честные блокбастеры студии ФБК "Он вам не Димон, а Царь-Уточка".
Только штыки и репрессии.
Репрессии, демонстративные казни, сакральные жертвы, показательные неправедные судилища, зверства карателей, душителей, душегубов и палачей.
И штыки.
Дубины, газы и штыки.
Еще 6 лет хромающая на все четыре ноги страна не выдержит.
Да запросто можно вернуть Россию на современный путь цивилизованного развития.
Отправив Путина на Марс.
Давно пора.
ПутиНаш! ДимоНаш! МарсНаш!..
topotuschkin
22 февраля 2018 | 19:43
kea: Пусть уважаемый журналист-публицист М. Шевченко не сочиняет и не пытается отмазать убийц отца А. Меня. Как раз тогда прокатилась волна таких плохо замаскированных под бытовку, пьяные дебоши и острые сердечные недостаточности чисто профилактических зачисток среди потенциально опасных всенародных харизматичных и заслуженных лидеров...
vezdehod
22 февраля 2018 | 19:29
Максим Леопольдович...Кем бы ты был, если бы ты жил при той Советской власти, дожив до пенсии?
n_a_t_a7777777
22 февраля 2018 | 19:37
e_nexoma:
Удивительно,как в этом Йехоужовнике сохранился относительно вменяемый Максим Леонардович Шевченко. Кстати, его передачи на ютубе всё профессиональнее и интереснее. Респект)))))))
n_a_t_a7777777
22 февраля 2018 | 19:54
e_nexoma:
До чего же пустые , пошлые, агрессивные, тупые Самокат, Пехота,Линсуа. Читать тошно. Как бы камп не взорвался от их дури....
shplint_04
22 февраля 2018 | 20:07
Шнобелеватая чурчхела пищит на Шевченко. Боюсь, что он может чихнуть и своим чихом запендюрить чурчхелу далеко-далеко.
n_a_t_a7777777
22 февраля 2018 | 19:46
e_nexoma:
Господин пехотинец действительно мелет чушь.... А Максим Шевченко говорит всё здраво, с чувством, с расстановкой!!! Соболезнование погибшим святым мученицам. Спасибо , Максим за рассказ о них))))))))) Вечная им память, покой душе. Земля пухом....
daos15
22 февраля 2018 | 19:08
Виват Максим! Держитесь! Сейчас хохлатые упыри набегут и богом избранная нация и прочая либеральная нечисть )))
e_nexoma
22 февраля 2018 | 19:13
daos15: Да, да, хвостатые волки уже прибежали спасать дурохвоста, но им явно не хватает задора. Да и невозможно никак замаскировать непревзойденное лицемерие и фарисейство Максима - шила в мешке не спрятать и ослиные уши за спину не заложишь.
vezdehod
22 февраля 2018 | 19:13
daos15:
Виват Максим! Держитесь! Сейчас хохлатые упыри набегут и богом избранная нация и прочая либеральная нечисть
================================================================================================
Птица Говорун обладает Безумием и Тупостью и имя ей Макс Шевченко.
e_nexoma
22 февраля 2018 | 19:34
vezdehod: Бедный Максимка - давным-давно во всем мире левая идея является уделом лузеров и маргиналов, а он связывает с ней перспективу процветания России. Вот из-за таких-то вот "мыслителей" она и плетется в хвосте цивилизованного мира. И дурак может красиво бредить, да никто не строит жизнь по бреду дураков.
vezdehod
22 февраля 2018 | 19:09
Странно...Сегодня у Макса Леопольдовича, очередной, День варенья. а он на своём посту и, вроде бы, трезвый.
e_nexoma
22 февраля 2018 | 19:15
vezdehod: Пахарь русскага мира - ему и праздник не праздник - надо патриотизьм отстаивать и очередную свою быстро линяющую шкуру спасать.
kea
22 февраля 2018 | 19:15
vezdehod: А Вы не путаете Шевченко и Белковского?
e_nexoma
22 февраля 2018 | 19:17
kea: У Белковского давно уже прошел и он отметился в обычной своей манере - размахивал в прямом эфире на "Дожде" своим русским гриппом.
vezdehod
22 февраля 2018 | 19:20
kea:
: А Вы не путаете Шевченко и Белковского?
================================================================================
Так они все на одно "лицо" и их не поймёшь. когда они трезвые, или под "Бахусом" - к ним относится и Сергей Марков.
vezdehod
22 февраля 2018 | 19:36
Удивительный сегодня день...Ни одного защитника Бреда бешеного Макса нет - к чему бы это?
n_a_t_a7777777
22 февраля 2018 | 19:57
vezdehod:
Я защищаю Максима. Самокаткин, не видишь, не помнишь. Альцгеймер замучил. Больше гуляй, в санаторий тебе надо.
zolingen
22 февраля 2018 | 19:34
kea: а это разные люди?
lin_sya
22 февраля 2018 | 19:16
Совсем, что ли, рехнулся безумный Макс, что называет КПРФ оппозиционной партией? Нашёл оппозицию, ха-ха.
e_nexoma
22 февраля 2018 | 19:24
lin_sya: У него левое полушарие оппонирует постоянно правому, поэтому переварить ту кашу, которую несеи Максим, дано разве только психиатрам. У него нередко черное представляется белым, а квадратное круглым. Поэтому ничего удивительного в том, что он увидел оппозицию там, где наличествует только соглашательство и раболепие.
vezdehod
22 февраля 2018 | 19:25
lin_sya:
Совсем, что ли, рехнулся безумный Макс, что называет КПРФ оппозиционной партией? Нашёл оппозицию, ха-ха.
=================================================================================================
Как и две остальные "оппозиционные" партии - Жирика и Выхухоля..
Этот КОЗЁЛ сторонник Советской власти и он уже это не скрывает.
vezdehod
22 февраля 2018 | 19:41
Леопольдович...не нужно лукавить - вы Не симпатизируете Алексею Навальному и прекрасно об этом знаете.
topotuschkin
22 февраля 2018 | 19:47
lin_sya: Новый самый короткий ходячий анекдот: Максик Шевченко - самый отъявленный оппозиционер, либерал, карбонари, волтерьянец и ярый сторонник прав и свобод...
wrongway1
22 февраля 2018 | 19:33
Ласковая встреча московского "Спартака"
El Correo blob:http%3A//www.elcorreo.com/ca50f954-aaa4-4357-9680-6e1a1c99a2a6
Miles de ultras rusos amenazan Bilbao ante el duelo del Athletic contra el Spartak de Moscú...
vlabumur
22 февраля 2018 | 19:39
Рыбку то хоть бы не трогал! Злодей.
antiputin_antifa
22 февраля 2018 | 19:46
Ой, опять на Эхе эта исламо-православо-фашистская путинская мразота Шевченка :)
n_a_t_a7777777
22 февраля 2018 | 20:02
antiputin_antifa:
Ну, не одним же Иудеям здесь вещать. Это не радио одной конфессии.
den246
22 февраля 2018 | 19:50
Максимка мудак!
vinibi
22 февраля 2018 | 20:38
den246: +100500!!!
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Комментарии39
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e_nexoma 22 февраля 2018 | 19:08
Ну что ты будешь делать – не было никогда и вот опять!
Ото - чем болтать попусту языком всякую несуразную чушь и кулаками махать, рассказал бы лучше – какими грибами питается.
e_nexoma 22 февраля 2018 | 19:10
Бедный Грудинин, сразу выявилась вся его неготовность к политической борьбе - столько компроментирующих ослиных ушей торчит из его предвыборного мешка, что спрятать их совершенно невозможно. Вот так и все в русском мире - говорится одно, а копни - голимая брехня.
kea 22 февраля 2018 | 19:12
Опять идет реклама Грудинна от Шевченко. А она оплачена из средств кандидата?
vezdehod 22 февраля 2018 | 19:17
kea:
Опять идет реклама Грудинна от Шевченко. А она оплачена из средств кандидата?
=============================================================================
Так он в его Штабе и - за это получает свой Гонорар, который отрабатывает.там куда его приглашают.
n_a_t_a7777777 22 февраля 2018 | 19:39
kea:
Не совсем доверяю Грудинину. Мой сын ,например, на выборы не пойдёт. Меня лично Максим убедил голосовать за Грудинина!!!!
vezdehod 22 февраля 2018 | 19:45
n_a_t_a7777777:
Не совсем доверяю Грудинину. Мой сын ,например, на выборы не пойдёт. Меня лично Максим убедил голосовать за Грудинина!!!!
==========================================================================
Бери пример с сына - он, действительно, глаголет Истину, так как ему жить в этом современной России.
topotuschkin 22 февраля 2018 | 19:50
n_a_t_a7777777: А за старика Кабаева?
А за настоящего полковника Квачкова?
В настоящее время появление Грудинина ничего не означает.
Мистер "Клубничка" и нахрен никому не упал и не сдался.
Никудышная из него получилась пародия на коммуниста.
Просто такой эрзац-заменитель истинного твердокаменного православного сталиниста-реваншиста, путинского пособника-коллаборациониста, дешевого наймита Кремля, соглашателя-двурушника, ренегата-дегенерата, политической проститутки Иудушки папы Зю.
Трудно спорить с уважаемыми журналистами-публицистами: тут одного наблюдательства или гордого игнора с бойкотом далеко не достаточно.
Тут всю систему менять надо, увы.
Бесспорно, для солидного кандидата в претендента одного эффектного шевеления усами отнюдь не достаточно.
Но от давно уж зашкаливающего передоза Царь-Кандидатом в Царь-Самозванцы поневоле поведешься даже и на шевеление усами, ушами, бровями, лишь бы только хоть ненадолго передохнуть от нынешнего безусого безголового беспрестанного кошмара без конца.
Давно пора заняться внутренней политикой и экономикой. Да ни с чем Путин уже не справляется. А такие как двурушник, соглашатель, политическая проститутка, коллаборационист, ренегат и дегенерат Зюганов, предавшие выбор российских трудящихся работать в России и жить достойно, достойны только политического игнора со стороны большинства избирателей. Сейчас России нужен мудрый честный порядочный политик во главе страны. Пора подумать о нуждах народа. Хватит набивать карманы только путинских друзей.
Грудинин - Гудини!
А вообще-то уважаемый журналист М. Шевченко на удивление однообразен. Поверхностен. Фонтанирующ. Просто заглушает оппонентов своим бессовестно неудержимым токованием взахлеб. Презирает собеседников и слушателей. Изворотлив, но не искусен. Попросту недалек...
n_a_t_a7777777 22 февраля 2018 | 20:22
topotuschkin:
Как раз Квачков , по словам Болдырева, включён в левое правительство.
topotuschkin 22 февраля 2018 | 19:54
n_a_t_a7777777: Не согласен с уважаемым надутым самодовольным журналистом-публицистом М. Шевченко: в отличие от вконец деградировавшего в путинизьм левого чекистско-большевистского проекта есть, есть у несистемной реальной конструктивной оппозиции и позитивная конструктивная созидательная программа преобразований, и восстановления Гражданского Мира и Согласия, Гражданского Общества, и общенационального возрождения, и преобразования Русского Мира, и избавления от внешнего управления, и возрождения и бурного развития отечественной экономики, промышленности, технологий, науки, техники, образования, культуры, интеллигенции, интеллектуализма, духовности! Есть! Есть такая партия!
Обманывает, клевещет уважаемый надутый самодовольный журналист-публицист М. Шевченко!..
topotuschkin 22 февраля 2018 | 19:56
n_a_t_a7777777: При всем критическом отношении к уважаемому журналисту-публицисту М. Шевченко категорически не согласен с его утверждениями о наличии у уважаемого В. Путина сильных козырей на руках и в рукавах, ага, как же - таких безусловно мощных шагов, как разгон Ай-Медведа и Ай-я-яй-Правительства, и еще нескольких, столь же затертых и засаленных, совсем замусоленных и замухрышистых, вконец уже битых-ломанных-переломанных-передернутых-перелицованных.
Нет у него козырей.
Нечем ему ответить на справедливые обвинения в Царь-Коррупции и на честные блокбастеры студии ФБК "Он вам не Димон, а Царь-Уточка".
Только штыки и репрессии.
Репрессии, демонстративные казни, сакральные жертвы, показательные неправедные судилища, зверства карателей, душителей, душегубов и палачей.
И штыки.
Дубины, газы и штыки.
Еще 6 лет хромающая на все четыре ноги страна не выдержит.
Да запросто можно вернуть Россию на современный путь цивилизованного развития.
Отправив Путина на Марс.
Давно пора.
ПутиНаш! ДимоНаш! МарсНаш!..
topotuschkin 22 февраля 2018 | 19:43
kea: Пусть уважаемый журналист-публицист М. Шевченко не сочиняет и не пытается отмазать убийц отца А. Меня. Как раз тогда прокатилась волна таких плохо замаскированных под бытовку, пьяные дебоши и острые сердечные недостаточности чисто профилактических зачисток среди потенциально опасных всенародных харизматичных и заслуженных лидеров...
vezdehod 22 февраля 2018 | 19:29
Максим Леопольдович...Кем бы ты был, если бы ты жил при той Советской власти, дожив до пенсии?
n_a_t_a7777777 22 февраля 2018 | 19:37
e_nexoma:
Удивительно,как в этом Йехоужовнике сохранился относительно вменяемый Максим Леонардович Шевченко. Кстати, его передачи на ютубе всё профессиональнее и интереснее. Респект)))))))
n_a_t_a7777777 22 февраля 2018 | 19:54
e_nexoma:
До чего же пустые , пошлые, агрессивные, тупые Самокат, Пехота,Линсуа. Читать тошно. Как бы камп не взорвался от их дури....
shplint_04 22 февраля 2018 | 20:07
Шнобелеватая чурчхела пищит на Шевченко. Боюсь, что он может чихнуть и своим чихом запендюрить чурчхелу далеко-далеко.
n_a_t_a7777777 22 февраля 2018 | 19:46
e_nexoma:
Господин пехотинец действительно мелет чушь.... А Максим Шевченко говорит всё здраво, с чувством, с расстановкой!!! Соболезнование погибшим святым мученицам. Спасибо , Максим за рассказ о них))))))))) Вечная им память, покой душе. Земля пухом....
daos15 22 февраля 2018 | 19:08
Виват Максим! Держитесь! Сейчас хохлатые упыри набегут и богом избранная нация и прочая либеральная нечисть )))
e_nexoma 22 февраля 2018 | 19:13
daos15: Да, да, хвостатые волки уже прибежали спасать дурохвоста, но им явно не хватает задора. Да и невозможно никак замаскировать непревзойденное лицемерие и фарисейство Максима - шила в мешке не спрятать и ослиные уши за спину не заложишь.
vezdehod 22 февраля 2018 | 19:13
daos15:
Виват Максим! Держитесь! Сейчас хохлатые упыри набегут и богом избранная нация и прочая либеральная нечисть
================================================================================================
Птица Говорун обладает Безумием и Тупостью и имя ей Макс Шевченко.
e_nexoma 22 февраля 2018 | 19:34
vezdehod: Бедный Максимка - давным-давно во всем мире левая идея является уделом лузеров и маргиналов, а он связывает с ней перспективу процветания России. Вот из-за таких-то вот "мыслителей" она и плетется в хвосте цивилизованного мира. И дурак может красиво бредить, да никто не строит жизнь по бреду дураков.
vezdehod 22 февраля 2018 | 19:09
Странно...Сегодня у Макса Леопольдовича, очередной, День варенья. а он на своём посту и, вроде бы, трезвый.
e_nexoma 22 февраля 2018 | 19:15
vezdehod: Пахарь русскага мира - ему и праздник не праздник - надо патриотизьм отстаивать и очередную свою быстро линяющую шкуру спасать.
kea 22 февраля 2018 | 19:15
vezdehod: А Вы не путаете Шевченко и Белковского?
e_nexoma 22 февраля 2018 | 19:17
kea: У Белковского давно уже прошел и он отметился в обычной своей манере - размахивал в прямом эфире на "Дожде" своим русским гриппом.
vezdehod 22 февраля 2018 | 19:20
kea:
: А Вы не путаете Шевченко и Белковского?
================================================================================
Так они все на одно "лицо" и их не поймёшь. когда они трезвые, или под "Бахусом" - к ним относится и Сергей Марков.
vezdehod 22 февраля 2018 | 19:36
Удивительный сегодня день...Ни одного защитника Бреда бешеного Макса нет - к чему бы это?
n_a_t_a7777777 22 февраля 2018 | 19:57
vezdehod:
Я защищаю Максима. Самокаткин, не видишь, не помнишь. Альцгеймер замучил. Больше гуляй, в санаторий тебе надо.
zolingen 22 февраля 2018 | 19:34
kea: а это разные люди?
lin_sya 22 февраля 2018 | 19:16
Совсем, что ли, рехнулся безумный Макс, что называет КПРФ оппозиционной партией? Нашёл оппозицию, ха-ха.
e_nexoma 22 февраля 2018 | 19:24
lin_sya: У него левое полушарие оппонирует постоянно правому, поэтому переварить ту кашу, которую несеи Максим, дано разве только психиатрам. У него нередко черное представляется белым, а квадратное круглым. Поэтому ничего удивительного в том, что он увидел оппозицию там, где наличествует только соглашательство и раболепие.
vezdehod 22 февраля 2018 | 19:25
lin_sya:
Совсем, что ли, рехнулся безумный Макс, что называет КПРФ оппозиционной партией? Нашёл оппозицию, ха-ха.
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Как и две остальные "оппозиционные" партии - Жирика и Выхухоля..
Этот КОЗЁЛ сторонник Советской власти и он уже это не скрывает.
vezdehod 22 февраля 2018 | 19:41
Леопольдович...не нужно лукавить - вы Не симпатизируете Алексею Навальному и прекрасно об этом знаете.
topotuschkin 22 февраля 2018 | 19:47
lin_sya: Новый самый короткий ходячий анекдот: Максик Шевченко - самый отъявленный оппозиционер, либерал, карбонари, волтерьянец и ярый сторонник прав и свобод...
wrongway1 22 февраля 2018 | 19:33
Ласковая встреча московского "Спартака"
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Miles de ultras rusos amenazan Bilbao ante el duelo del Athletic contra el Spartak de Moscú...
vlabumur 22 февраля 2018 | 19:39
Рыбку то хоть бы не трогал! Злодей.
antiputin_antifa 22 февраля 2018 | 19:46
Ой, опять на Эхе эта исламо-православо-фашистская путинская мразота Шевченка :)
n_a_t_a7777777 22 февраля 2018 | 20:02
antiputin_antifa:
Ну, не одним же Иудеям здесь вещать. Это не радио одной конфессии.
den246 22 февраля 2018 | 19:50
Максимка мудак!
vinibi 22 февраля 2018 | 20:38
den246: +100500!!!