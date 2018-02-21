'Вопросы к интервью
21 февраля 2018
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5 22 6 3758
Время выхода в эфир: 21 февраля 2018, 19:08
в гостях: Дмитрий Гудков Дмитрий Гудков политик
Ведущий: Алексей Соломин
8читать #слушать 35:27 $ Cкачать 8.1 МБ ;смотреть


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Комментарии

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vezdehod 21 февраля 2018 | 19:11

Дмитрий..Зря вы связались с Григорием Явлинским, так как вы потеряете много своих поклонников.

mdv92 21 февраля 2018 | 19:17

vezdehod: Явлинский - лучший кандидат в президенты! Так что это как раз большой плюс в карму Гудкову.

vezdehod 21 февраля 2018 | 19:36

mdv92:
Явлинский - лучший кандидат в президенты! Так что это как раз большой плюс в карму Гудкову.
========================================================================================
Мне лучше знать Григория - поэтому я имею по нему своё. личное. мнение.

ignachio 21 февраля 2018 | 19:48

Зюганов специально выбрал кандидата - не члена КПРФ, но близкого по убеждениям и надежного, который не предаст. С целью привлечь большинство избирателей за счет тех, кто раньше голосовал за Путина. Этот контингент ни за что не проголосует за Явлинского и Собчак. За социалиста с понятной и реальной экономической реформой - проголосует.

perrrkele_sattan 21 февраля 2018 | 20:23

ignachio: так получилось, что по ходу моей работы, мне приходилось встречаться и с Явлинским, и с Зюгановым.
Сказать, что я "недолюбливаю комуняк и религиознутых" - это ничего не сказать.
Однако, стоит признать, что Зюганов оказался дядькой добродушным, даже скромным. С очевидным очарованием (мы не говорили "за политику": он оплатил услугу/работы, а я не говорил, что являюсь владельцем, представился "управляющим"). При всей своей ненависти к комунякам у меня остались приятные впечатления от Геннадия Андреевича и я не посчитаю для себя зазорным налить и распить с ним немного коньяка.
Явлинский: практически в то же время и совершенно в том же месте. Саоозадаченное ЧМО. Любитель лести и вылизывателей. Трус абсолютный.
Благодаря Григорию Ефссеичу я понял, что такой как он (деРЬмократ) никакого отношения к Демократии не имеет

dchd49 21 февраля 2018 | 20:16

vezdehod:Я тоже лично знаю Григория - поэтому имею по нему своё личное мнение,- отличный мужик!

topotuschkin 21 февраля 2018 | 19:44

mdv92: На уборку снега у них денег нет.
Дворникам даже их смешные копеечки норовят зажать.
Все денежки улетучились на надувательство воздушных шариков...

shplint_04 21 февраля 2018 | 20:27

Ну и мразь этот Гудков. Лживый, трусливый и подлый. Ишь ты, из его выступлений его ответы для пранкера нарезали. Мочит Яшина, поругался с Кацем. Наступит момент и Явлинского продаст. Заткнулся уж бы.

vezdehod 21 февраля 2018 | 19:19

Дмитрий...Вначале решите Проблему президентских выборов, а - затем и свои мзрские.
Наблюдайте на Всех участках, но не расписывайтесь в "Амбарной книге"и не берите бюллетень.

vezdehod 21 февраля 2018 | 19:26

Соломин...Вы видимо не знаете слово "Контракт" - заключай его хоть на один день и плати за него деньги.

ku111ku 21 февраля 2018 | 21:10

vezdehod: Гудок ушел в гудок...

mdv92 21 февраля 2018 | 19:15

Почему бы не попротестовать против такого фильтра? Давайте сходим на митинг!

shtirlitz77 21 февраля 2018 | 19:32

mdv92: "Давайте сходим на митинг!"

Давайте! Когда? Завтра или послезавтра?
Кстати, Ваш "лучший кандидат в президенты" категорически против митингов.

topotuschkin 21 февраля 2018 | 19:58

shtirlitz77: Давно пора сходить на митинг.
Как раз.
И дорогого Б. Немцова помянуть.
И подтянуться к очередной годовщине Величайшего Праздника Всех Времен и Народов - Светлому Легкому Дню 5 Марта - Дню Дыханья Чейн-Стокса - Свободного Дыхания Воздухом Свободы.
Нетерпением ждем-с очередных гонок на лафетах!
Торопитесь, спешите, падайте, горе-клоуны!..

shtirlitz77 21 февраля 2018 | 19:18

Едресня мало что жулики и воры, так еще и провокаторы.

e_nexoma 21 февраля 2018 | 19:22

shtirlitz77: "Едресня мало что жулики и воры, так еще и провокаторы."

Светоч русскага мира, его олицетворение и воплощение - сборище хамов, воров и брехунов.

shtirlitz77 21 февраля 2018 | 19:27

Тупой Соломин. Со стороны Гудкова - это не атаки на мэра Москвы, а справедливая критика воровской власти в Москве.

shtirlitz77 21 февраля 2018 | 19:49

АС: Путин решает вопрос по Сирии.
Да не решает он вопрос по Сирии, а "заболел", чтобы не дай Бог, не пришлось отвечать на вопрос про ЧВК.

topotuschkin 21 февраля 2018 | 20:13

shtirlitz77: Безнадежно больной Царь-Кандидат.
На самом деле совсем больной товарищ Царь-Самозванец...

milyimilyi 21 февраля 2018 | 20:06

Такая скука и нудизм, короче преснятина, рэпчик хоть бы начитал

perrrkele_sattan 21 февраля 2018 | 20:13

Фальшак!
Как Димачка Гудков стал депутаном? Да очень просто: папа купил ему мандату. До того Лимачка подставился, когда "опубликовал" репортажи с "протестующей женой офицера" - случилась накладочка. Димон, как и папашка его Гена, никогда офицерами не были (Димусик даже погон не имел, как его ГПУшный папенька), а вот эта "жена" оказалась женой Димусика.
Кто там в "команде" Гудкова? Кац??? - ждем продвижения Лексутова?
За кого Гудковы? За выхухоля или огрызка??? Папенька, помнится, был едросятиной, сначала "политической карьеры".

neyexo 21 февраля 2018 | 21:05

Нет, Дима, не доказал.
Уважаю, но помню слова папы - Дима любит федеральный уровень, ему не нравится низовая работа. Правда, это было давно.

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