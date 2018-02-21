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А.Нарышкин― Всем здравствуйте! У микрофона – Алексей Нарышкин. В эфире «Эха Москвы» канал RTVi. Программа «Особое мнение». Сегодня мой гость – Николай Усков, главный редактор журнала Forbes Russia. Приветствую вас!

Н.Усков― Здравствуйте!

А.Нарышкин― Хорошо ли вы знаете россиян? Не только москвичи имеются в виду? А вот смотрите, возник спор между нашими деятелями культуры. Алексей Серебряков, которого знают как минимум по «Левиафану», заявил, что национальная идея в России – это хамство, и если отъехать, на 30, 50… 70 километров от Москвы, можно увидеть много элементов из 90-х.

Алексею Серебрякову сразу прилетело со всех сторон. Владимир Бортко, который сейчас в Государственной думе работает, режиссер известный, он сказал, что, в общем, слова Серебрякова нелогичны. Панкратов-Черный, который доверенное лицо Путина, тоже говорит, что Серебряков неправ. На самом деле, как относитесь к словам Серебрякова? Ощущаете ли вы, если отъезжаете когда-нибудь от столицы, что там люди, которые такие-то вот… хамы, может быть, люди недалекие?

Н.Усков― Мне кажется, что национальной идеи вовсе не существует. Она существует только в голове идеологов Кремля. И ввязываться в полемику, есть у русских национальная идея, и является ли хамство национальной идеей, я не стану. Я думаю, что хамы у нас есть, их много в силу низкого уровня культуры, низкого уровня доходов, довольно тяжелой жизни, атомизации общества. Полно хамства, конечно, но является ли это национальной идеей и есть ли у нас, вообще, какая-нибудь национальная идея, я не берусь сказать.

А.Нарышкин― Низкий уровень жизни – за это же отвечает государство.

Н.Усков― Почему? За это отвечает не только государство.

А.Нарышкин― Сами люди, которые не хотят идти работать, получить образование.

Н.Усков― Это же всё в руках людей. Просто, с моей точки зрения люди зрения люди во всех странах мира делятся на «кочевников» и «земледельцев». «Кочевники» — это люди, которые все время хотят двигаться куда-то: вперед, вверх, по горизонтали, в другую страну, вверх по карьерной лестнице. А «земледельцы» живут… их всегда больше, это люди, которые живут «аграрными» циклами: день прошел – и слава богу. Таких большинство в любой стране.

Конечно, они очень сильно зависят от государственной политики, от того, создан ли климат предпринимательский, высок ли минимальный размер оплаты труда, имеются ли какие-то социальные льготы, достаточно ли стабильна какая-то экономическая жизнь. Но значительная часть населения вполне себе бенефициары тех возможностей, которые открылись перед нашей страной в 91-м году.

А.Нарышкин― Осуждаете этих людей, которые не могли, которые в разных странах абсолютно есть и от этого, видимо, никому нельзя избавиться? Это ленивые люди?

Н.Усков― Я не осуждаю. Это другие люди, они просто другие. Вот они так живут.

А.Нарышкин― Но это не вы.

Н.Усков― Нет, я мобилен. Хотя я родился в Москве, мне не надо было перемещаться особенно. Но, безусловно, и в Москве полно таких, которые просто сидят, сосут лапу. Но я не думаю, опять-таки, что имеет смысл говорить о народе в целом, что у него есть какая-то идеология, что он хам. Ну, это неправда. Есть разные люди: есть люди, глупые, примитивные, слабые, ленивые. Их полно. Они есть в любой стране. Но просто в странах, более изысканных, чем Россия, они умеют маскироваться и мимикрировать под окружающую среду. Здесь как бы маски ни к чему.

А.Нарышкин― Национальная идея должна быть?

Н.Усков― Нет. У нас Конституция запрещает идеологию. Национальная идея – это формула идеологии. Должны быть культура – это правда. Культура – это основополагающая вещь для любого социума.

А.Нарышкин― А вот скрепа?.. Вокруг чего объединяться?

Н.Усков― Можно называть это скрепами, можно называть культурой. Это вопрос вкуса. Мне кажется, что есть базовое понятие – культура. И эта культура формируется не только историей — не только исторический фактор играет здесь большую роль — литературой, поэзией, ландшафтом нашим, достижениями. Есть определенные установки, которые могут сделать россиян лучше. И те культуры, которые успешны в мире, они под эти задачи перестраиваются.

Совершенно очевидно, что нам нужна инновационная экономика. Мы переживаем сейчас масштабнейшую технологическую революцию, которая превзойдет по своим размерам все, что было прежде. Насколько российская культура подготовлена к этой революции?

Мы все спорим про Сталина, мы все спорим про Великую Отечественную войну, мы все гордимся предками. Прекрасно, что мы гордимся предками, но что мы будем делать, когда через 20 лет мир уйдет невесть куда, а мы останемся гордиться предками.

То есть нам нужно меняться. Вот в это я верю – что есть определенные установки. Давайте думать, что нам нужно изменить в нашем сознании, в наших ценностях для того, чтобы мы были готовы к этим ценностям и могли их осуществлять.

А.Нарышкин― Через двадцать лет нашими предками, возможно, будет Владимир Путин и его окружение, и Путин может войти в учебники истории как собиратель земель русских.

Н.Усков―

Какие земли, когда страна находится под санкциями, отрезана от денег и технологий? Что мы будем делать с этими землями, кому они нужны? То есть Владимир Путин в любом случае уже войдет в учебники истории, потому что он…

А.Нарышкин― Задержался на своем посту.

Н.Усков― Будет править примерно столько, сколько правил Александр I, Александр II, Николай II и больше чем Брежнев. Он уже войдет в любом случае просто по продолжительности в историю. И по тем, конечно, изменениям, которые произошли в стране, тоже войдет. Но я не думаю, что оценка его будет однозначна.

А.Нарышкин― А что самое главное сделал Путин за свои 18 лет у власти?

Н.Усков― Я думаю, что здесь есть общая оценка всего этого периода, что страна не…

А.Нарышкин― Представьте, что мы пишем какой-нибудь краткий справочник российских правителей. И про Владимира Путина можно написать один плюс, один минус. Плюс – это что?

Н.Усков― Во-первых, история еще не закончилась

А.Нарышкин― Это понятно, конечно. 18 лет – тот период, который мы знаем.

Н.Усков― Для меня главный плюс — то, что страна не развалилась, что страна развивается по вектору, который она выбрала в 91-м страну; что мы стали свободными, мы стали богаче, мы увидели мир. Выросло поколение людей, которые абсолютно мобильные, которые получили международного уровня образование, приобрели международный опыт. Это очень важные факторы.

А.Нарышкин― А про свободу, извините. А в каких местах свободы стало больше, чем в 90-е?

Н.Усков― Ну, с чем сравнивать…

А.Нарышкин – 90―е.

Н.Усков― Я родился в 70-м году в Советском Союзе. По сравнению с Советским Союзом мы живем в абсолютно свободной стране. В Советском Союзе я даже не мог представить себе, что я когда-нибудь окажусь за границей или что я прочту книжку Набокова, напечатанную в российском издательстве, не выпрошенную какими-то правдами и неправдами у приятеля. Мы совершенно в другой стране живем. И страна никогда не была так богата и так свободна, во всяком случае, за 20-е столетие.

А.Нарышкин― Но свободы больше сейчас, чем в 90-е? Мне просто тяжело говорить про 90-е, потому что я в садик ходил и в школу.

Н.Усков: С моей точки зрения люди зрения люди во всех странах мира делятся на «кочевников» и «земледельцев»

Н.Усков― Нет, в 90-е, конечно, свободы было больше…

А.Нарышкин― Вот, видите, мы и вышли на то, что Владимир Путин – душитель свобод.

Н.Усков― Я бы не сказал, что он душитель свобод. Я бы сказал, что да, он создал режим, который более авторитарен, чем был в 90-е годы.

А.Нарышкин― Про запрещенную литературу. Список – пожалуйста: Роскомнадзором запрещенные материалы. Там не всегда экстремизм, не всегда про терроризм.

Н.Усков― Послушайте, ну что запрещают?

А.Нарышкин― Вы знаете. Алексея Анатольевича запрещают с его расследованиями…

Н.Усков― Что, это литература? Но мы смотрим с вами Алексея Анатольевна сколько мы хотим…

А.Нарышкин― Тем более, это даже не литература, а это запрещено.

Н.Усков― Это же доступная информация.

А.Нарышкин― Это доступно, потому что мы научились выживать при Владимире Путине.

Н.Усков― Мы ее смотрим, расшариваем, обсуждаем и так далее. Существование «Эха Москвы» и журнала Forbes было бы невозможно, совершенно невозможно. А сейчас это возможно. И что, собственно?

А.Нарышкин― Даже в начале президентского срока со СМИ было, наверное, как-то посвободнее.

Н.Усков― Я не буду спорить. Естественно. У истории есть своя логика…

А.Нарышкин― Просто НРЗБ, что гайки закручиваются и пойдем дальше.

Н.Усков― Закручивание гаек. О’кей. Но мы же оцениваем историческое место. То есть мы говорим о том, что вектор развития с 91-го года с какими-то корректировками, он сохраняется.

А.Нарышкин― А минус?

Н.Усков― Минус? Я считаю Крым ошибкой, грубейшей ошибкой Владимира Путина.

А.Нарышкин― Потому что на нас все обиделись…

Н.Усков― На нас не просто обиделись. Мы нарушили международное право, и мы будем платить. Не одно поколение будет за эту ошибку расплачиваться.

А.Нарышкин― Забудется же, наверное.

Н.Усков― Нет, это не забудется. У Владимира Путина есть иллюзия, что поскольку он дольше всех сидит, и все европейские политики уже десять раз поменялись и американский президент, что вот они там все мельтешат, а я тут стою, сохраняюсь. Но это неправда. Там мощные институты. И эти мощные институты будут осуществлять свою политику до тех пор, пока Россия не признает правоту той стороны. Эта правота, которая Россией принята – неизменность границ. Мы должны уважать границы.

А.Нарышкин― Про хамство народа. Есть же такая присказка: «Один раз не та-та-та…». Так с Крымом то же самое: Россия больше так не будет. Простят же.

Н.Усков― Будет, не будет… Всё можно простить, если Россия может что-то предложить. Но что может предложить Россия?

А.Нарышкин― Не знаю. Николай Усков со своим особым мнением. Скоро вернемся.

Н.Усков: Можно называть это скрепами, можно называть культурой. Это вопрос вкуса

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжается наш эфир. Николай Усков, главный редактор журнала Forbes Russia в нашей студии. Может быть, тоже про хамство. Почему есть определенный интерес к темам, кто с кем спит? Вот эта вот Настя Рыбка и Дерипаска – обсуждается долго-долго. Причем в России, насколько я понимаю, в России обсуждается именно этот аспект: сплетни, а не возможное влияние на американские выборы. Почему уже двое суток обсуждается публикация в одном из глянцевых изданий — с кем Сечин флиртует. Это что такое?

Н.Усков― Это же всегда интересно, мне кажется.

А.Нарышкин― Вам интересно? Я не знаю, может быть, вы всех видели уже давно…

Н.Усков― Что касается с Дерипаской, мне кажется, что, конечно, здесь опять акционерный конфликт на «Норникиле». Так же, как если вспомните историю с Куршевелем Михаила Прохорова — там тоже «Норникель» стоял за всей этой историей.

А.Нарышкин― А я не знаю…

Н.Усков― Ну как? Они партнеры с Потаниным. Сейчас акционерный конфликт между опять акционерами.

А.Нарышкин― То есть тогда в Куршевеле было все подстроено?

Н.Усков― Есть такая версия.

А.Нарышкин― Есть такая версия? А сейчас тоже что ли подстроено?

Н.Усков― Смотрите, вот я не знаю, женаты вы или нет…

А.Нарышкин― Женат.

Н.Усков― Не важно. Вот вы у себя на яхте сидите с девушкой, которая не является вашей женой. Кто-то вас фотографирует. Там же видно по этой фотографии, что люди не против, что их фотографируют. Их кто-то фотографирует. Во-первых, кому-то разрешают это делать. Потом вдруг эта фотография неожиданно оказывается в Инстаграме. Параллельно дама издает книжку. И через полгода примерно начинается вся эта заваруха. Это подозрительно.

А.Нарышкин― Почему? Каждый может издать книжку.

Н.Усков― Нет, вы правы, каждый может издать книжку. Я себе плохо представляю адюльтер на яхте, который кто-то снимает и люди не против, чтобы это снимали. Мне кажется, что за этим стоит какая-то очень большая интрига.

А.Нарышкин― А кто кого мочит, объясните? Расстановка сил?

Н.Усков― Понятно, между кем конфликт – между акционерами «Норильского никеля» по поводу продажи пакетов акций.

А.Нарышкин― А в итоге вся эта история кого к чему должна привести?

Н.Усков― Она создает негативный фон для одного из игроков.

А.Нарышкин― Для Дерипаски.

Н.Усков― Да, для Дерипаски. Во всяком случае, это рабочая версия. То, что Олег Дерипаска, в общем, давно уже живет свободной жизнью, это не секрет. Ни он, ни Полина никогда не делали из этого тайны. Они разошлись. И очевидно, что, в принципе, наверное, у них есть какие-то отношения с кем-то. В этом нет ничего странного. Но вдруг почему-то отношения одной из девушек попадают в поле зрения всего человечества.

А.Нарышкин― Совпадение? Не думаю. Как говорит у нас классик телепропаганды.

Н.Усков― Я не вижу здесь… Что касается сексуальной жизни Игоря Ивановича Сечина или там Кирилла Шамалова – там тоже сейчас интересная история разворачивается через Инстаграм, то это другого рода события.

А.Нарышкин― А что за история? Я все пропустил.

Н.Усков― Посмотрите в Инстаграме.

А.Нарышкин― Нет, сейчас мы в эфире, я же не буду тут…

Н.Усков: То, что Олег Дерипаска, в общем, давно уже живет свободной жизнью, это не секрет

Н.Усков― Я не хочу обсуждать личную жизнь. Взрослые люди.

А.Нарышкин― Ну, расскажите… Шамалов – это предполагаемый муж предполагаемой дочери…

Н.Усков― Бывший, как мы знаем, муж предполагаемой дочери. Взрослые люди живут взрослой жизнью – абсолютно нормально. И нет в этом ничего противоестественного. Просто меня не интересует…

А.Нарышкин― А до какой степени вам неинтересно?

Н.Усков― Когда это касается очевидно каких-то больших историй, это, конечно, важно. Когда это не касается больших историй…

А.Нарышкин― До какой степени можно залезать в постель к политику, к бизнесмену?

Н.Усков― Ни до какой, но будут залезать в любом случае. Потому что они на виду, потому что они влиятельны, потому что их жизнь привлекает внимание миллионов. Все хотят забраться в постель. Иначе бы не было сериалов…

А.Нарышкин― Мы имеем право знать, с кем Владимир Путин спит?

Н.Усков― Теоретически да, если речь идет о его жене. Если нет, то я не думаю, что это корректно, честно говоря.

А.Нарышкин― Человек, который спит с президент, влияет, наверное…

Н.Усков― Он официально не женат.

А.Нарышкин― Откуда мы знаем?

Н.Усков― Вы знаете как. Если он не поставил нас в известность, соответственно, он считает это своей частной жизнью. Я привык уважать людей, который считают, что «вот это моя частная жизнь, я не хочу вас в это посвящать». Даже если он политик. Если бы он был женат официально – другая история. Мы можем интересоваться его женой, просить у нее интервью и прочее. Но когда речь идет об отношениях, которые человек не хочет публично афишировать…

А.Нарышкин― Мы должны уважать его прайвеси.

Н.Усков― Может быть, он не уверен в этих отношениях.

А.Нарышкин― Но Владимир Путин не ставит же в известность никого, когда видит российские войска в Донбассе. Но есть определенный набор доказательств…

Н.Усков― Давайте не путать частную жизнь…

А.Нарышкин― Так я, в принципе, про поведение человека.

Н.Усков― В большой политике врут постоянно. Что касается частной жизни – это частная жизнь.

А.Нарышкин― Врут иногда.

Н.Усков― Здесь можно врать постоянно, можно не врать постоянно. Это ничего не значит, это человек решает сам. Что касается большой политики, то надо приводить аргументы, доказывать.

А.Нарышкин― Вот смотрите Forbes – деловое издание. Если приходит ваш сотрудник и говорит: «А я знаю, что вот он спит с этой» — и вы это публикуете?

Н.Усков― Нет, конечно.

А.Нарышкин― То есть это не важно. Хотя это бомба.

Н.Усков― Это совершенно не наша тематика. Нас интересуют, естественно, разводы, потому что это связано с состоянием.

А.Нарышкин― Дележка.

Н.Усков― Нас интересуют, безусловно…

А.Нарышкин― Только официальные процедуры.

Н.Усков― Потому что это сказывается опять-таки на состоянии. Но, безусловно, не интересует нисколько совершенно, с кем человек встречается. Это его личное дело.

А.Нарышкин― Вот видеозапись, например. Опять про Путина: Путин с кем-то засветился НРЗБ. Вот у вас видео есть… не будете публиковать?

Н.Усков― Мы не будем подписывать, это не наше…

А.Нарышкин― Пойдут на Life.

Н.Усков― Ну, пусть идут. Это не наш формат.

А.Нарышкин― И там опубликуют. А у них будет много лайков.

Н.Усков― Прекрасно.

А.Нарышкин― Так вы же упустите это.

Н.Усков― Ну и что? Есть же разные форматы. Мы привыкли, что нас читает определенная публика, и эта публика, они либо уже оповещена и уже обменялась этим видео, либо она будет удивлена, что это делаем мы…

А.Нарышкин― Но вы могли бы привлечь новую аудиторию к себе…

Н.Усков― Зачем? Нам это аудитория не нужна. Там не нужна аудитория Life, понимаете?

А.Нарышкин― Вы заинтересованы в расширении аудитории?

Н.Усков― Мы заинтересованы, но в другом расширении. Нам нужна качественная аудитория, а не прыщавые подростки, которым интересно, кто с кем спит.

А.Нарышкин― Которые еще и хамы.

Н.Усков: В большой политике врут постоянно. Что касается частной жизни – это частная жизнь

Н.Усков― НРЗБ из них хамы.

А.Нарышкин― Николай Усков со своим особым мнением. Ксения Собчак назвала несколько бизнесменов, которые спонсируют ее кампанию избирательную. Вообще, хорошо ли для бизнесмена светиться в такой истории? Когда огласке придают тот факт, что они поддерживают кандидата, который абсолютно непровластный? Одно дело, когда ты сам выходишь и говоришь: «Я поддерживаю Путина». Аплодисменты раздаются, и уже для тебя готовятся награды или выгодные места в правительстве. А вот здесь?

Н.Усков― Я не припомню, чтобы кто-то из бизнесменом когда бы то ни было до этого случая объявлял, что он кого-то поддерживает. Я вот не припомню. Может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, что это какая-то новация этой кампании, когда Ксения Собчак оглашает — я уж не знаю, правдив этот список или нет, — но она оглашает некий список людей, то есть, видимо, она согласовала это с ними, и говорит, что ее компанию поддерживают такие-то и такие бизнесмены. Это какая-то новация. Потому что прежде это было предметом неких кулуарных договоренностей. Мы, осведомленные люди, знали, кто кому симпатизирует, как участвуют.

А.Нарышкин― Аудитория журнала Forbes.

Н.Усков― Кто сколько мест получит в парламенте, кто каких своих лоббистов проведет в комитеты. Это более-менее известно. Мы, кстати, об этом писали после думских выборов, где какие лоббисты засели, каких партий, и кто кого поддерживает. Это, в принципе, как бы вычисляемая штука, и более-менее опытные политологи, они это знают. Но впервые, наверное, в российской политике кто-то откровенно заявляет: «Вот я даю свои деньги туда-то…».

А.Нарышкин― И?..

Н.Усков― Может быть, не впервые все-таки, да. Вспомните, и Ходорковский финансировал… ну, наверное, впервые…

А.Нарышкин― Ходорковский в связи с этим плохо закончил.

Н.Усков― Да, и в связи с этим тоже. Но, собственно, впервые, наверное, за президентство Путина в новом контексте это прозвучало.

А.Нарышкин― А что это глобально меняет?

Н.Усков― Некоторая открытость, новая открытость. Вот мы хотим, таким образом, по-видимому, показать нашу гражданскую позицию, и, соответственно, это наша политическая, гражданская позиция. Мне кажется, это какая-то новая грань в политическом процессе в России. может быть, большая открытость.

А.Нарышкин― Ваш собственный рейтинг кандидатов? За кем интересно в ходе этой избирательной кампании наблюдать? Кто раскрывается, кто, наоборот, закрывается?

Н.Усков― Мне, в принципе, за всеми интересно наблюдать – за всеми основными игроками.

А.Нарышкин― Максим Сурайкин из «Коммунистов России»?..

Н.Усков― Нет… Ну, там… Грудинин. Жириновский меня не очень интересует. Владимир Путин очень интересует, но он как-то пока не раскрылся.

А.Нарышкин― А что ему раскрываться? Все известно?

Н.Усков― Подождем – увидим. Ну как? Все-таки мы хотим услышать какие-то внятные декларации, что он собирается делать.

А.Нарышкин― Серьезно?

Н.Усков― Мне интересно. Мы же понимаем, что он станет президентом. Мне бы хотелось понять…

А.Нарышкин― Хорошо, он обозначит направления. Но не всегда же у Владимира Путина дела и слова сходятся.

Н.Усков― Во всяком случае, слова часто выражают определенные настроения будущего. Если он будет говорить про скрепы и еще про что-нибудь – это одно будущее.

А.Нарышкин― Вы огорчитесь.

Н.Усков― А если он будет говорить про инновационную цифровую экономику — это другое будущее.

А.Нарышкин― Но необязательно что-то поменяется.

Н.Усков― Необязательно. Но климат будет немного другой.

А.Нарышкин― Николай Усков, главный редактор журнала Forbes Russia сегодня со своим особым мнением. Вернемся совсем скоро.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Николай Усков, главный редактор журнала Forbes Russia сегодня со своим особым мнением в студии «Эха Москвы» и канала RTVi. Трансляция также идет у нас на канале в YouTube, аккаунт «Эхо Москвы». За Олимпиадой следите? Как часто?

Н.Усков― Не особенно. Я не очень люблю спорт.

А.Нарышкин― Но по новостям слышали, то очередной этот скандал: мельдоний, Крушельницкий, кёрлинг.

Н.Усков― Там сложная история с мельдонием, потому что мельдоний, я так понимаю, расщепляется долго и нужно разбираться… Когда он был запрещен?

А.Нарышкин― Два года назад.

Н.Усков― Да, но были случаи, когда удавалось доказать, что спортсмен принимал до того, как этот препарат был запрещен. И поэтому я бы не стал сейчас особенно на это реагировать.

А.Нарышкин― Антироссийский заговор? Я буду вам сейчас подбрасывать такие идеи, а вы их будут либо отвергать, либо принимать.

Н.Усков― Большой спорт – большая политика всегда. То есть есть какие-то вещи, которые будут использоваться всегда. Спорт – это большая политика. Олимпиада – это соревнование стран под национальными флагами. Я совершенно не исключаю, что Россия, которая может вести себя беспардонно в одном месте, будет вести себя беспардонно и в другом месте. Просто когда выгодно — на это будут закрывать глаза, когда невыгодно – на это перестанут закрывать глаза. В этом особенность устройства миропорядка.

А.Нарышкин― Про Сергея Галицкого хочу спросить. Вы прочитали новости, наверное. Видели кадры, как Сергей Галицкий прощается со своим детищем. Что это такое, объясните? Деловое издание Forbes, наверное. Копает глубже всех.

Н.Усков― Ну, как глубже всех… Мы, в принципе, целый год наблюдали, что…

Н.Усков: Спорт – это большая политика. Олимпиада – это соревнование стран под национальными флагами

А.Нарышкин― Всё к этому шло.

Н.Усков― …Что ухудшаются финансовые показатели. Он уступает своему главному конкуренту Х5. И были объективные причины этому. Сеть довольно быстро росла, упустила тот момент, когда этот покупатель, этот низкий сегмент рынка стал чуть более требовательным к внешнему облику магазина, а ассортименту. То есть цена перестала быть определяющим фактором для этих людей.

А.Нарышкин― А «Магнит» — это максимально низкие цены даже в ущерб качеству?

Н.Усков― Да. Это кэш енд керри, дискаунтер. Но все-таки нужно понимать, что публика, так или иначе, она развивается. У нее повышаются какие-то потребности. Публика молодеет.

А.Нарышкин― Но при этом зарплаты, наверное, не слишком повышаются.

Н.Усков― Вы знаете как. Вот в 90-е, например, у меня зарплата была очень маленькая, но потребительская моя корзина очень сильно отличалась от потребительской корзины человека, которому за 50. Она, может быть, была нерациональна, но у возраста есть особенности…

А.Нарышкин― Вы росли, становились более взыскательным потребителем.

Н.Усков― Какие бы у меня не были деньги, в моей потребительской корзине были вещи, которых не могло быть априори, потому что я столько не зарабатывал. Но я полагал, что я лучше съем меньше, но у меня будет французский сыр, например, или красное вино.

А.Нарышкин― В студенческие годы?

Н.Усков― Ну, не в студенческие. В 90-е я был, извините, преподавателем в МГУ с зарплатой, по-моему, в 20 долларов в месяц.

А.Нарышкин― Золотые времена были!..

Н.Усков― Нет, я зарабатывал еще что-то. Но просто, понимаете, изменение предпочтений – это очень важный момент. И, мне кажется, господин Галицкий в какой-то момент недооценил масштабы этих изменений. Финансовая отчетность была не очень хорошая. НРЗБ. И он уступил место главному конкуренту. И очевидно, что при сохранении этого вектора, его ожидал не очень приятный 2018 год. И, видимо, он принял решение: чтобы компания выжила, ей нужен сильный игрок.

А.Нарышкин― Но при этом он же с самого начала с этой компанией.

Н.Усков― Он ее основатель, этой потрясающей кампании, которую он выстроил.

А.Нарышкин― А как же можно компанию сначала выстроить, а потом растерять… былой шарм?

Н.Усков― Мы все ошибаемся. В какой-то момент он недооценил тенденции рынка, не почувствовал поколенческого изменения в его аудитории, когда появилось новое поколение людей, которые ждут чего-то другого, которым недостаточно, чтобы в магазине были продукты по самым низким ценам, а им нужно, чтобы было стильненько, было аккуратненько, чтобы им улыбались, чтобы были какие-то дисконтные карты, какие-то розыгрыши.

А.Нарышкин― Вот мы опять всё возвращаемся к началу программы, к тому, о чем говорил Алексей Серебряков. Если отъехать за 50… 70 километров от Москвы, вы уверены, что там нужно качество продукции и какие-то дисконтные карты?

Н.Усков― Конечно, нужны. Мы все равно меняемся. Страна развивается. Все равно все меняется.

А.Нарышкин― Это же нищета. Там люди пьют.

Н.Усков― Ну, послушайте, где-то пьют…

А.Нарышкин― Я не считаю тех, кто живет за пределами Московской области и дальше, каким-то быдлом, но…

Н.Усков― Вы же тоже, наверное, ездите по стране. Я бывал В Красноярске, Екатеринбурге – богатые города. В принципе, я не сказал, что там люди как-то…

А.Нарышкин― А если отъехать чуть-чуть дальше?

Н.Усков― Я в Красноярске зашел в ресторан с целью съесть пельменей, и мне с гордостью сказали, что «раз мы в Красноярске, мы тут едим все пельмени?» — с гордостью сказала официантка. Я сказал: «Ну, хорошо, что вы едите?» Мне предложили, по-моему, суши. Это нормально. Страна развивается. Не надо представлять, что она развивается только в Москве и Санкт-Петербурге. Изменения происходят везде, и везде меняется потребитель. И это важный момент.

И, конечно, то, что господин Галицкий что-то упустил – это нормально. В бизнесе это часто случается. Вообще, в жизни часто случается, что люди недооценивают тенденции или переоценивают другие тенденции, считая, что главное – цена. Цена не всегда главное.

А.Нарышкин― Очередное «театральное дело» появилось. На этот раз из Санкт-Петербурга оно пришло. Хищение при проектировании сцены Малого драматического театра. Какие-то десятки миллионов рублей. Мы говорили с вами вначале про национальную идею. Коррупция и желание брать взятки – это же национальная идея. Поэтому вы даже с этим тезисом выступали не раз в этой студии. Вы говорили о том, что коррупцию не изжить.

Н.Усков― Нет, коррупцию можно изжить. Опыт, на, Грузии показал, что ее можно изжить, если поставить правильные цели.

А.Нарышкин― И правильного президента.

Н.Усков― Не знаю. Не уверен. Саакашвили, Иванишвили… – а коррупции все равно нет.

А.Нарышкин― Это наследие Саакашвили.

Н.Усков― Вопрос в том, насколько мы хотим с ней бороться. Пока что коррупция во многом смягчает идиотизм существующей системы.

А.Нарышкин― Как это?

Н.Усков― Она является смазкой крайне неповоротливой государственной машины, в которой действуют ГОСТы сталинских времен, например. Или какие-то бредовые совершенно законы, которые надо просто отсортировать, убрать и убить. Но бюрократия этим не занимается, потому что она прекрасно понимает, что это способ…

А.Нарышкин― Ускорять процесс политически, по крайней мере, не тормозить…

Н.Усков― Помогать этому процессу. И люди… Ведь, что такое коррупция? Почему люди в этом заинтересованы? Потому что это позволяет им иметь особое привилегированное положение и добиваться того, чего они не могут добиться законным путем никак, либо за другие деньги.

То есть коррупция на самом деле в этом несовершенном обществе во многом помогает этому обществу как-то существовать и вертеться. Но если национальный консенсус будет заключаться в том, что мы не хотим коррупции в принципе и готовы сесть в тюрьму, и готовы платить штрафы и никогда не будем требовать к себе особого отношения, и будем следить за тем, чтобы все так жили, — когда будет такой консенсус…

А.Нарышкин― Надо сверху начинать бороться с коррупцией или снизу?

Н.Усков― Конечно, воля должна идти сверху, но одновременно это должно сопровождаться разными культурными изменениями, то есть мы должны начинать пропагандировать другой образ жизни в школах, мы должны одновременно реформировать институты. То есть коррупция возникает, потому что не работают институты, потому что законы бессмысленны, потому что выполнять их никто не хочет, они не жизнеспособны. Большая комплексная проблема.

А.Нарышкин― Президента в отставку, думу распустить и начать с чистого листа.

Н.Усков― Не надо сводить всё к людям. Это проблема институций.

А.Нарышкин― Вы сами сказали – законы. Кто у нас законы пишет, одобряет, подписывает?

Н.Усков― Политическая воля, безусловно, ключевая в этом вопросе.

Н.Усков: Страна развивается. Не надо представлять, что она развивается только в Москве и Санкт-Петербурге

А.Нарышкин― Владимир Путин выйдет – вот у него же будет обращение к Федеральному Собранию в начале марта – и скажет: «Я не даю никому взятки — и вы так поступайте!»

Н.Усков― Это не вопрос декларации. Вопрос политической линии. То есть что-то делается в этом направлении. То, что упрощается для людей оформление тех или иных документов – это уже очень важно. То, что мы все чувствуем, что гаишники, конечно, перестали трясти людей на улицах. То есть мы это видим. То есть какие-то изменения ест. То есть всего-то надо было развесить камеры и, видимо, отдать какое-то распоряжение, запрещающее внутренне…

А.Нарышкин― Мы это роботизировали — и не первый год приходят ошибочные штрафы. Машина может ехать на эвакуаторе – и придет штраф.

Н.Усков― Какие-то срывы возможны, но если вы можете доказать ваши правоту, наверное, вы можете доказать… Это случается сплошь и рядом. У меня и в Европе приходят иногда штрафы, которых я не мог физически сделать. Но это сбой системы.

А.Нарышкин― Сколько лет вы бы выделили на борьбу с коррупцией?

Н.Усков― Да пару лет.

А.Нарышкин― Пару лет?

Н.Усков― Конечно.

А.Нарышкин― Слушайте, так полсрока Владимира Путина…

Н.Усков― Мы живем в эпоху цифровой экономики. В цифровой экономике, в принципе, довольно сложно обманывать друг друга, потому что любой твой шаг известен хорошо. Если мы захотим бороться с коррупцией, давайте контролировать расходы государственных чиновников, например. Простая мера. То, о чем Алексей Навальный говорил.

А.Нарышкин― Расходы? Или доходы?

Н.Усков― Расходы. Как человек тратит деньги. Может он себе позволить такие траты или не может. Простая мера.

А.Нарышкин― Слушайте, это то же самое, что вы будете залезать в постель…

Н.Усков― Нет. Это совершенно другое. Если мы видим декларацию, а человек покупает себе вещи, которые не может себе позволить, он должен это как-то объяснить.

А.Нарышкин― Просто у него образовались деньги. Почему должен Николаю Ускову или Алексею Нарышкину что-то объяснять?

Н.Усков― Нет, откуда они образовались? Мне хотелось бы это знать, если он политик и получает зарплату из моего кошелька.

А.Нарышкин― Помните, как Кадыров как-то говорил, что это воля Всевышнего.

Н.Усков― Аллах присылает, да. О’кей, но давайте не путать бюджетные трансферты с расходами конкретных людей. В принципе, эту систему можно создать.

Что касается следующего шага очень важного, может быть, даже более важного шага. Что расходы высшей бюрократии – бог с ними, это капля в море. Это, конечно, уменьшение доли государства в экономической жизни, то есть чем меньше государства в экономике, тем меньше коррупция, очевидно.

А.Нарышкин― Больше десяти раз в жизни давали взятку?

Н.Усков― Как все, гаишникам я когда-то давал взятки. Потом они просто перестали требовать.

А.Нарышкин― Брать… Спасибо за честность. Николай Усков, главный редактор журнала Forbes Russia был сегодня со своим особым мнением. Счастливо!