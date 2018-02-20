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vezdehod
20 февраля 2018 | 19:08
Евгения Марковна на своём месте - ждём подвальных гнид, чтобы поприветствовать её.
jdrfg
20 февраля 2018 | 19:10
Жулик Нетаньяху отрицает причастность соплеменников к Холокосту
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху устроил телефонный скандал своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому. Признав на конференции в Мюнхене участие в Холокосте поляков, Моравецкий напомнил, что в нём также участвовали евреи, украинцы и русские. Нетаньяху это отрицает, хотя прекрасно знает, что участвовали и были наказаны. Члена юденрата Варшавского гетто Альфреда Носсига убили еврейские подпольщики 22 февраля 1943 года, выдававшую евреев гестапо Анну ван Дейк повесили по приговору суда Нидерландов 14 января 1948 года, коменданта полиции украинского города Дубровица Хаима Сигала казнили в СССР 19 июня 1952 года и т.д
romashka__
20 февраля 2018 | 19:13
Россия - оккупант и агрессор.
Это надо мозгов не иметь, чтобы совершить такую
внешнюю политику. Не только в Украине, но и в Сирии.
e_nexoma
20 февраля 2018 | 19:19
romashka__: У дурака доля такая - что ни сделает, то ни в тын, ни в ворота.
n_a_t_a7777777
20 февраля 2018 | 19:49
e_nexoma:
Ой, умора... Ололоша Навальний - былинный герой... Его ... буть- буть, а он крепнет....
topotuschkin
20 февраля 2018 | 19:20
romashka__: Точно.
А еще гибридный интервент, диверсант, террорист, экстремист, подрывник, хулиган, провокатор, жулик, врун, обманщик, лгун, саботажник, подпольщик, ...
Да еще доконали-таки зачем-то несчастного шведского борца с нацистами, героя Сопротивления и Международной Солидарности Рауля Валленберга...
patrik01
20 февраля 2018 | 19:20
Альбац и Фельгенгауэр переживают за российских ребят из ЧВК "Вагнер", в отличии от президента Путина. Умора. Описаться от смеха можно. Циники.
e_nexoma
20 февраля 2018 | 19:25
patrik01: Русскаму миру своего мяса не жалко, готовы засеять им ради амбиций своих горе-правителей и имперского голода патриота русскага мира - бабы других нарожают. Никто и не собирается жалеть дураков, которым жизнь дешевле денег и не их жалеют Альбац и Фельгенгауэр, они соболезнуют жизни. А дуракам пусть соболезнует тот, кто есть их мясо - но он не собирается, он тоже из русскага мира - циничного, лицемерного, брехливого.
n_a_t_a7777777
20 февраля 2018 | 19:44
e_nexoma:
Магнит ещё 5 лет назад тухлыми курами торговать. Не выдержал Магнит конкуренции. Вон Ашану всё нипочём...
n_a_t_a7777777
20 февраля 2018 | 19:46
e_nexoma:
Извиняюсь, торговал....
zemljanka
20 февраля 2018 | 19:23
У людоедов другое устройство мозга.
Сирия - как и Афган - навсегда.
n_a_t_a7777777
20 февраля 2018 | 19:42
romashka__:
Ну, вот не надо Альбац про Крым и Украину плач Ярославны заводить. Не катит.... Петя Поросенко в Германии уже в пустых залах выступает....Правы коммунисты, чтобы перекредитоваться, надо увеличивать подоходный налог с олигархов. Но либерасты лучше удавяться, чем тронут олигархов....
topotuschkin
20 февраля 2018 | 19:16
jdrfg: Эти запутинские кретины на самом деле увлекаются коллекционированием имен и фамилий казненных соплеменников?
Что-то маловато фактов привели, однако.
Все, что смогли выдавить из архивов государственной тайной полиции?..
n_a_t_a7777777
20 февраля 2018 | 19:12
vezdehod:
Самокаткин. Где же либеральная толерантность. А где терпимость к другому мнению.
Озверели комиссары либеральных идеалов?
Ю Мориц.
vezdehod
20 февраля 2018 | 19:16
n_a_t_a7777777:
Самокаткин. Где же либеральная толерантность. А где терпимость к другому мнению.
Озверели комиссары либеральных идеалов?
====================================================================================
Какая терпимость может быть к подвальным гнидам. которые только и могут разносить Заразу на сайте "Эха".
n_a_t_a7777777
20 февраля 2018 | 19:31
vezdehod:
Самокаткин. Я очень комфортно сижу на своей даче под Выборгом, вгромадной квартире на 5 этаже. За окном - 17 , у меня +24. К подвальным крысам и гнидам , так любимым вами, отношения не имею. Вы ещё напишите , что я -пехотинец повара Пригожина и веду репортаж из Савушкинского подвала. Эх, Носик ,умер. Тему развить достойно некому....
borisgroys
20 февраля 2018 | 19:25
"vezdehod: Евгения Марковна на своём месте - ждём подвальных гнид, чтобы поприветствовать её."
Собственно, вон и "емелин" проклюнулся, уселся на жёрдочку, голубь красноглазый да бледнолицый ... "натаха потнолицына", мнучка красноярского каз-мэра (казак и мэр в одном флаконе), тоже имеется. Но, чувствуется, какой-то некомплект - "митрич", либо прогуливает, либо шуранули таки за аморалку.
jdrfg
20 февраля 2018 | 19:08
Цылечка Марковна, я тоже за демократию, ей Б-гу. Только боюсь мы с вами по разному ее понимаем.
Вот смотрите , новость из наидемократичнейшей страны:
«В Бельгии врачи провели эвтаназию больному по просьбе его семьи. При этом желание самого пациента не было принято в расчет, пишет Daily Mail.»
А вот другая .
Убивец двух человек бежит в Израиловку резонно рассуждая, что если форма черепа не подведёт , гоям его не выдадут. Действительно, за что судить товарисча, он же не евреев убивал!
Так смотришь на все это и думаешь, может тут , при кровавом то режиме, поспокойнее будет и почестней. А?
e_nexoma
20 февраля 2018 | 19:12
jdrfg: Мясник, ты знаешь присловку - тебя не целуют - губы не раскатывай. Тебя кто палкой гонит в Бельгию или Израиль? Либо гнойный русский имперский патриотизм русскага мира заставляет тебя сеять свою заразу везде, где тебе заблагорассудится? Тогда не обижайся, когда к тебе придут и макнут твоей поганой мордой во все, навороченное тобой - ты вполне заслуживаешь этого. Только не скули потом, мол - за что боролся, на то и напоролся.
vezdehod
20 февраля 2018 | 19:12
jdrfg:
Цылечка Марковна, я тоже за демократию, ей Б-гу. Только боюсь мы с вами по разному ее понимаем.
Вот смотрите , новость из наидемократичнейшей страны:
============================================================================================
Ну вот...Эти подвальные твари не заставили себя долго ждать - дружно приплывают из сливных труб.и начинают смердить.
vezdehod
20 февраля 2018 | 19:20
Я удовлетворён тем, что в Сирии Россия получила то, что получила - пусть делает выводы и не пытается Это повторить.
n_a_t_a7777777
20 февраля 2018 | 19:21
jdrfg:
Евгения Марковна вопрошает, что делать: " Отбомбиться по Вашингтону?" А по - моему, вероятнее , что Иран отбомбится по Израилю....У Ирана очень приличные ракеты средней дальности, аккурат долетят..... Тем более F- 16 друзей Сиона уже начали сбивать.
vezdehod
20 февраля 2018 | 19:37
n_a_t_a7777777:
Евгения Марковна вопрошает, что делать: " Отбомбиться по Вашингтону?" А по - моему, вероятнее , что Иран отбомбится по Израилю....У Ирана очень приличные ракеты средней дальности, аккурат долетят..... Тем более F- 16 друзей Сиона уже начали сбивать.
===================================================================================
Дурилка ты "н_а_т_а7777777" Тупая, как валенок - с тобой даже неинтересно вести базар.
shtirlitz77
20 февраля 2018 | 19:51
n_a_t_a7777777: "Иран отбомбится по Израилю...."
Не дождешься.
Размечталась.
borisgroys
20 февраля 2018 | 19:30
"jdrfg: ... Убивец двух человек бежит в Израиловку резонно рассуждая, что если форма черепа не подведёт ... ".
Ну, "емелин" то понимает, что его ни то что в Израиль, даже в узбекистан вряд ли светит. Только в Шпанию, на известный курорт Туапсе, отель 12* у "Ашота", трансфер "Ладой" седан (баклажан). Жизнь у "человека" удалась.
shtirlitz77
20 февраля 2018 | 19:42
jdrfg: "Убивец двух человек бежит в Израиловку..."
"В Нижнем Тагиле из ИК №13, где отбывают наказание бывшие силовики — полицейские, прокуроры, судьи, выходит на свободу 38-летний бывший инспектор ДПС Москвы Артур Косицын. В суде было доказано, что гаишник изнасиловал как минимум 27 девочек и взрослых женщин. В итоге 5 июля 2011 года он был приговорен к 14 годам заключения."
n_a_t_a7777777
20 февраля 2018 | 19:09
Ну, вот и ещё один светоч либерализЬма - Евгения Марковна Альбац! Только мне так кажется или многим? Чем ближе к выборам,тем власть всё более омерзительна, а оппозицию под мелкоскопом не видно, в рамках статистической погрешности. Электорат мучает вопрос идти на выборы или нет.... То есть вечное: " Быть или не быть?"..
e_nexoma
20 февраля 2018 | 19:16
n_a_t_a7777777: Есть, старушко, волшебное русское слово - зато. Оппозиции под мелкоскором не видно - это да, зато дураков - не продыхнуть. Именно поэтому и власть омерзительна - она сама дурная да в союзе с массой дураков - такой монстр получается, что народ окрест просто ужасается - ну как можно так жить - чисто скоты? А что поделаешь, если им это нравится? тут никакая оппозиция не поможет, тем более, из дураков оппозиции не получаются, из них получаются бесхребетные холопы - их хоть стриги, хоть режь, а они все равно руки целовать будут.
vezdehod
20 февраля 2018 | 19:25
Американцев всегда, по рассказам покойного Миши Задорного, считали "Тупыми", но факты говорят об обратном - Тупыми оказываются россияне.
n_a_t_a7777777
20 февраля 2018 | 19:33
e_nexoma:
Пехотинец, смени аватарку. А то за бойца Вагнера примут. Со спины, просто вылитый...
e_nexoma
20 февраля 2018 | 19:09
Гебешники молчат как партизаны - знает паршивый кот чье мясо сожрал.
ormanov
20 февраля 2018 | 19:11
Путин-Шмутин, Выборы- Шмыборы.
shtirlitz77
20 февраля 2018 | 19:21
Путин потому и "заболел", что боится попасть в ситуацию, когда он не сможет уйти от ответов по разгрому ЧВК.
topotuschkin
20 февраля 2018 | 19:28
shtirlitz77: Победа Путина - Катастрофа России
Крушение Путина - избавление всего мира...
e_nexoma
20 февраля 2018 | 19:29
shtirlitz77: Самое интересное и примечательное, что те же портянки, что одобряют и поощряют его сегодня, завтра первыми будут вытирать об него ноги. Такова судьба всех тиранов. Идиотия раболепия и бесхребетности - бич божий России и не скоро удастся исправить такое положение дел.
vezdehod
20 февраля 2018 | 19:45
Если американские инвесторы уйдут из "МАГНИТА", то - ему придёт окончательный Каюк.
Другого ему не дано.
ansata
20 февраля 2018 | 19:22
Да уж. Влип дед Вова с Сирией. Да и не только с ней. Был бы поумней, слился бы по тихому на "выборах", глядишь и была бы надежда у государства. Ан нет, товарисч упорный, пока не добьет все окончательно, не успокоится.
vezdehod
20 февраля 2018 | 19:30
ansata:
Да уж. Влип дед Вова с Сирией. Да и не только с ней. Был бы поумней, слился бы по тихому на "выборах", глядишь и была бы надежда у государства. Ан нет, товарисч упорный, пока не добьет все окончательно, не успокоится.
=================================================================================================
Увы...Ему некуда сливаться - только ДОБРОВОЛЬНАЯ Явка в Гаагу.
(none)
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Комментарии38
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vezdehod 20 февраля 2018 | 19:08
Евгения Марковна на своём месте - ждём подвальных гнид, чтобы поприветствовать её.
jdrfg 20 февраля 2018 | 19:10
Жулик Нетаньяху отрицает причастность соплеменников к Холокосту
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху устроил телефонный скандал своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому. Признав на конференции в Мюнхене участие в Холокосте поляков, Моравецкий напомнил, что в нём также участвовали евреи, украинцы и русские. Нетаньяху это отрицает, хотя прекрасно знает, что участвовали и были наказаны. Члена юденрата Варшавского гетто Альфреда Носсига убили еврейские подпольщики 22 февраля 1943 года, выдававшую евреев гестапо Анну ван Дейк повесили по приговору суда Нидерландов 14 января 1948 года, коменданта полиции украинского города Дубровица Хаима Сигала казнили в СССР 19 июня 1952 года и т.д
romashka__ 20 февраля 2018 | 19:13
Россия - оккупант и агрессор.
Это надо мозгов не иметь, чтобы совершить такую
внешнюю политику. Не только в Украине, но и в Сирии.
e_nexoma 20 февраля 2018 | 19:19
romashka__: У дурака доля такая - что ни сделает, то ни в тын, ни в ворота.
n_a_t_a7777777 20 февраля 2018 | 19:49
e_nexoma:
Ой, умора... Ололоша Навальний - былинный герой... Его ... буть- буть, а он крепнет....
topotuschkin 20 февраля 2018 | 19:20
romashka__: Точно.
А еще гибридный интервент, диверсант, террорист, экстремист, подрывник, хулиган, провокатор, жулик, врун, обманщик, лгун, саботажник, подпольщик, ...
Да еще доконали-таки зачем-то несчастного шведского борца с нацистами, героя Сопротивления и Международной Солидарности Рауля Валленберга...
patrik01 20 февраля 2018 | 19:20
Альбац и Фельгенгауэр переживают за российских ребят из ЧВК "Вагнер", в отличии от президента Путина. Умора. Описаться от смеха можно. Циники.
e_nexoma 20 февраля 2018 | 19:25
patrik01: Русскаму миру своего мяса не жалко, готовы засеять им ради амбиций своих горе-правителей и имперского голода патриота русскага мира - бабы других нарожают. Никто и не собирается жалеть дураков, которым жизнь дешевле денег и не их жалеют Альбац и Фельгенгауэр, они соболезнуют жизни. А дуракам пусть соболезнует тот, кто есть их мясо - но он не собирается, он тоже из русскага мира - циничного, лицемерного, брехливого.
n_a_t_a7777777 20 февраля 2018 | 19:44
e_nexoma:
Магнит ещё 5 лет назад тухлыми курами торговать. Не выдержал Магнит конкуренции. Вон Ашану всё нипочём...
n_a_t_a7777777 20 февраля 2018 | 19:46
e_nexoma:
Извиняюсь, торговал....
zemljanka 20 февраля 2018 | 19:23
У людоедов другое устройство мозга.
Сирия - как и Афган - навсегда.
n_a_t_a7777777 20 февраля 2018 | 19:42
romashka__:
Ну, вот не надо Альбац про Крым и Украину плач Ярославны заводить. Не катит.... Петя Поросенко в Германии уже в пустых залах выступает....Правы коммунисты, чтобы перекредитоваться, надо увеличивать подоходный налог с олигархов. Но либерасты лучше удавяться, чем тронут олигархов....
topotuschkin 20 февраля 2018 | 19:16
jdrfg: Эти запутинские кретины на самом деле увлекаются коллекционированием имен и фамилий казненных соплеменников?
Что-то маловато фактов привели, однако.
Все, что смогли выдавить из архивов государственной тайной полиции?..
n_a_t_a7777777 20 февраля 2018 | 19:12
vezdehod:
Самокаткин. Где же либеральная толерантность. А где терпимость к другому мнению.
Озверели комиссары либеральных идеалов?
Ю Мориц.
vezdehod 20 февраля 2018 | 19:16
n_a_t_a7777777:
Самокаткин. Где же либеральная толерантность. А где терпимость к другому мнению.
Озверели комиссары либеральных идеалов?
====================================================================================
Какая терпимость может быть к подвальным гнидам. которые только и могут разносить Заразу на сайте "Эха".
n_a_t_a7777777 20 февраля 2018 | 19:31
vezdehod:
Самокаткин. Я очень комфортно сижу на своей даче под Выборгом, вгромадной квартире на 5 этаже. За окном - 17 , у меня +24. К подвальным крысам и гнидам , так любимым вами, отношения не имею. Вы ещё напишите , что я -пехотинец повара Пригожина и веду репортаж из Савушкинского подвала. Эх, Носик ,умер. Тему развить достойно некому....
borisgroys 20 февраля 2018 | 19:25
"vezdehod: Евгения Марковна на своём месте - ждём подвальных гнид, чтобы поприветствовать её."
Собственно, вон и "емелин" проклюнулся, уселся на жёрдочку, голубь красноглазый да бледнолицый ... "натаха потнолицына", мнучка красноярского каз-мэра (казак и мэр в одном флаконе), тоже имеется. Но, чувствуется, какой-то некомплект - "митрич", либо прогуливает, либо шуранули таки за аморалку.
jdrfg 20 февраля 2018 | 19:08
Цылечка Марковна, я тоже за демократию, ей Б-гу. Только боюсь мы с вами по разному ее понимаем.
Вот смотрите , новость из наидемократичнейшей страны:
«В Бельгии врачи провели эвтаназию больному по просьбе его семьи. При этом желание самого пациента не было принято в расчет, пишет Daily Mail.»
А вот другая .
Убивец двух человек бежит в Израиловку резонно рассуждая, что если форма черепа не подведёт , гоям его не выдадут. Действительно, за что судить товарисча, он же не евреев убивал!
Так смотришь на все это и думаешь, может тут , при кровавом то режиме, поспокойнее будет и почестней. А?
e_nexoma 20 февраля 2018 | 19:12
jdrfg: Мясник, ты знаешь присловку - тебя не целуют - губы не раскатывай. Тебя кто палкой гонит в Бельгию или Израиль? Либо гнойный русский имперский патриотизм русскага мира заставляет тебя сеять свою заразу везде, где тебе заблагорассудится? Тогда не обижайся, когда к тебе придут и макнут твоей поганой мордой во все, навороченное тобой - ты вполне заслуживаешь этого. Только не скули потом, мол - за что боролся, на то и напоролся.
vezdehod 20 февраля 2018 | 19:12
jdrfg:
Цылечка Марковна, я тоже за демократию, ей Б-гу. Только боюсь мы с вами по разному ее понимаем.
Вот смотрите , новость из наидемократичнейшей страны:
============================================================================================
Ну вот...Эти подвальные твари не заставили себя долго ждать - дружно приплывают из сливных труб.и начинают смердить.
vezdehod 20 февраля 2018 | 19:20
Я удовлетворён тем, что в Сирии Россия получила то, что получила - пусть делает выводы и не пытается Это повторить.
n_a_t_a7777777 20 февраля 2018 | 19:21
jdrfg:
Евгения Марковна вопрошает, что делать: " Отбомбиться по Вашингтону?" А по - моему, вероятнее , что Иран отбомбится по Израилю....У Ирана очень приличные ракеты средней дальности, аккурат долетят..... Тем более F- 16 друзей Сиона уже начали сбивать.
vezdehod 20 февраля 2018 | 19:37
n_a_t_a7777777:
Евгения Марковна вопрошает, что делать: " Отбомбиться по Вашингтону?" А по - моему, вероятнее , что Иран отбомбится по Израилю....У Ирана очень приличные ракеты средней дальности, аккурат долетят..... Тем более F- 16 друзей Сиона уже начали сбивать.
===================================================================================
Дурилка ты "н_а_т_а7777777" Тупая, как валенок - с тобой даже неинтересно вести базар.
shtirlitz77 20 февраля 2018 | 19:51
n_a_t_a7777777: "Иран отбомбится по Израилю...."
Не дождешься.
Размечталась.
borisgroys 20 февраля 2018 | 19:30
"jdrfg: ... Убивец двух человек бежит в Израиловку резонно рассуждая, что если форма черепа не подведёт ... ".
Ну, "емелин" то понимает, что его ни то что в Израиль, даже в узбекистан вряд ли светит. Только в Шпанию, на известный курорт Туапсе, отель 12* у "Ашота", трансфер "Ладой" седан (баклажан). Жизнь у "человека" удалась.
shtirlitz77 20 февраля 2018 | 19:42
jdrfg: "Убивец двух человек бежит в Израиловку..."
"В Нижнем Тагиле из ИК №13, где отбывают наказание бывшие силовики — полицейские, прокуроры, судьи, выходит на свободу 38-летний бывший инспектор ДПС Москвы Артур Косицын. В суде было доказано, что гаишник изнасиловал как минимум 27 девочек и взрослых женщин. В итоге 5 июля 2011 года он был приговорен к 14 годам заключения."
n_a_t_a7777777 20 февраля 2018 | 19:09
Ну, вот и ещё один светоч либерализЬма - Евгения Марковна Альбац! Только мне так кажется или многим? Чем ближе к выборам,тем власть всё более омерзительна, а оппозицию под мелкоскопом не видно, в рамках статистической погрешности. Электорат мучает вопрос идти на выборы или нет.... То есть вечное: " Быть или не быть?"..
e_nexoma 20 февраля 2018 | 19:16
n_a_t_a7777777: Есть, старушко, волшебное русское слово - зато. Оппозиции под мелкоскором не видно - это да, зато дураков - не продыхнуть. Именно поэтому и власть омерзительна - она сама дурная да в союзе с массой дураков - такой монстр получается, что народ окрест просто ужасается - ну как можно так жить - чисто скоты? А что поделаешь, если им это нравится? тут никакая оппозиция не поможет, тем более, из дураков оппозиции не получаются, из них получаются бесхребетные холопы - их хоть стриги, хоть режь, а они все равно руки целовать будут.
vezdehod 20 февраля 2018 | 19:25
Американцев всегда, по рассказам покойного Миши Задорного, считали "Тупыми", но факты говорят об обратном - Тупыми оказываются россияне.
n_a_t_a7777777 20 февраля 2018 | 19:33
e_nexoma:
Пехотинец, смени аватарку. А то за бойца Вагнера примут. Со спины, просто вылитый...
e_nexoma 20 февраля 2018 | 19:09
Гебешники молчат как партизаны - знает паршивый кот чье мясо сожрал.
ormanov 20 февраля 2018 | 19:11
Путин-Шмутин, Выборы- Шмыборы.
shtirlitz77 20 февраля 2018 | 19:21
Путин потому и "заболел", что боится попасть в ситуацию, когда он не сможет уйти от ответов по разгрому ЧВК.
topotuschkin 20 февраля 2018 | 19:28
shtirlitz77: Победа Путина - Катастрофа России
Крушение Путина - избавление всего мира...
e_nexoma 20 февраля 2018 | 19:29
shtirlitz77: Самое интересное и примечательное, что те же портянки, что одобряют и поощряют его сегодня, завтра первыми будут вытирать об него ноги. Такова судьба всех тиранов. Идиотия раболепия и бесхребетности - бич божий России и не скоро удастся исправить такое положение дел.
vezdehod 20 февраля 2018 | 19:45
Если американские инвесторы уйдут из "МАГНИТА", то - ему придёт окончательный Каюк.
Другого ему не дано.
ansata 20 февраля 2018 | 19:22
Да уж. Влип дед Вова с Сирией. Да и не только с ней. Был бы поумней, слился бы по тихому на "выборах", глядишь и была бы надежда у государства. Ан нет, товарисч упорный, пока не добьет все окончательно, не успокоится.
vezdehod 20 февраля 2018 | 19:30
ansata:
Да уж. Влип дед Вова с Сирией. Да и не только с ней. Был бы поумней, слился бы по тихому на "выборах", глядишь и была бы надежда у государства. Ан нет, товарисч упорный, пока не добьет все окончательно, не успокоится.
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Увы...Ему некуда сливаться - только ДОБРОВОЛЬНАЯ Явка в Гаагу.