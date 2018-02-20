'Вопросы к интервью
20 февраля 2018
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Время выхода в эфир: 20 февраля 2018, 17:08
в гостях: Александр Баунов Александр Баунов журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru
Ведущий: Татьяна Фельгенгауэр
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Комментарии

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e_nexoma 20 февраля 2018 | 17:08

МИД наш уже забрехался как цепной кобель - никакого уважения к дипломатическому статусу и чести.

topotuschkin 20 февраля 2018 | 17:19

e_nexoma: Да давным-давно уже всех задрали эти бесконечные путинские маленькие победоносные блицкриги.
Еще со взрывов домов 1999 года.
Все МИДы врут.
Но вот именно у россиянского МИДа вся эта его унылая брехня ну совсем ни в какие ворота не влезает...

captain_ 20 февраля 2018 | 17:22

После обещания премьер-клоуна РФии Медведева сдержать цены и накормить дальневосточной рыбой и красной икрой всех россиян, цены на лососевые выросли на 38,8%, икру — на 27,7%.

Четаржу

topotuschkin 20 февраля 2018 | 17:39

e_nexoma: Все ссылки уважаемого журналиста А. Баунова на рейтинги Царь-Кандидата, хоть от ВЦИОМ, хоть от "Левада-Центр" ничего, кроме гомерического хохота, вызвать не могут.
Все прекрасно помнят ту весьма и весьма своевременую кончину самого тов. Левады...

vezdehod 20 февраля 2018 | 17:10

Российский "МИД" наконец то "раскололся", но - всё-таки не полностью и продолжает гнать пургу.

vezdehod 20 февраля 2018 | 17:19

Владимир Владимирович встал Передом к Америке и Задом к своим, потенциальным, избирателям. Он и так им дорого,но после 19 марта Он поменяет позицию.

e_nexoma 20 февраля 2018 | 17:29

vezdehod: Америка в случае чего может и по зубам. Да и обеспеченная старость там отложена. А чего бояться холопов и обращать на них внимание? Не впервой, перетопчутся. А не перетопчутся - хватит абреков в национальной гвардии и среди прикормленных держиморд от полиции.

shtirlitz77 20 февраля 2018 | 17:23

Путин "отпустил" спортсменов на ОИ не только потому, что он перед выборами хочет казаться таким либералом.
А потому, что он сам виноват в том, что сложилась такая обстановка с ОИ.
Выполнила бы Россия все пункты "дорожной карты", не было бы никаких санкций.

vezdehod 20 февраля 2018 | 17:29

Александр...Программа Путину не нужна - он, вновь Шесть лет, будет управлять своими холопами, старыми "Майскими указами"., которые так и Не выполнили.

e_nexoma 20 февраля 2018 | 17:32

shtirlitz77: Возбухать было никак нельзя, иначе сразу пришлось бы поставить крест на распиле футбольного чемпионата - а за это ближайший круг друзей мог бы и наградить табакеркой или шарфом.

vezdehod 20 февраля 2018 | 17:41

Не согласен ...Если бы царя батюшку не волновала ЯВКА, то не было бы вокруг него такой шумихи и скандалов.и - ближе к 18 марта. мы увидим и другие Кремлёвские заготовки.

shtirlitz77 20 февраля 2018 | 17:54

vezdehod: На доске объявлений около подъезда висит сообщение, что будут ходить агитаторы и разъяснять, какие новые возможности появились при голосовании, с просьбой помогать им.

shtirlitz77 20 февраля 2018 | 17:44

МИД молчит об американцах, разгромивших ЧВК, не потому, что мы такие миротворцы, а потому, что тогда надо будет ответить, а у нас "кишка тонка".

redrica 20 февраля 2018 | 18:45


Может этот Крушельницкий - как Шура Балаганов. Имея огромные деньжищи, все-таки спер кошелек...

pikol 20 февраля 2018 | 19:30

Я что-то не поняла про рост экономики . Даже стараниями Росстата его можно рассмотреть только с увеличительным стеклом.

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