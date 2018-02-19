'Вопросы к интервью
19 февраля 2018
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Время выхода в эфир: 19 февраля 2018, 19:08
в гостях: Андрей Колесников Андрей Колесников руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги
Ведущий: Андрей Позняков
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Комментарии

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e_nexoma 19 февраля 2018 | 19:08

Владимвладимыч отказался сниматься в предвыборных роликах.

Да, неудачно, однако, вкололи ботокс в последний раз - стыдно на люди показаться - даже перед теми, кто смотрит телевизор.

e_nexoma 19 февраля 2018 | 19:13

Что ни вякни владимвладимыч, все в конечном итоге окажется брехней. Свое холопье стерпит, никуда не денется, но все труднее и труднее пробираться к наворованному - тут поневоле засунешь язык в задницу.

premium_ban 19 февраля 2018 | 19:42

e_nexoma: Добрый вечер, нексома.

Нет, так нет.
Переходи на нашу, российскую гебню..

vezdehod 19 февраля 2018 | 19:15

Андрей...Не нужно сравнивать Грудинина с Алексеем Навальным и - первый никогда не перехватит его сторонников.

premium_ban 19 февраля 2018 | 19:36

vezdehod: Это вам не руко/ёпаный/ водитель, соглаСиись-ка..

topotuschkin 19 февраля 2018 | 19:20

e_nexoma: Согласен с уважаемым руководителем А. Колесниковым: появление мистера Клубнички г-на П. Грудинина несомненно было согласовано с администрацией президента и самим Царь-Кандидатом.
Хорошо, что припомнили тот самый провал с допуском уважаемого активиста-оптимиста А. Навального на те самые мерские выборы-2013 г, когда вместо планировавшегося сокрушительно оглушительного провала уважаемый активист-оптимист А. Навальный в реале набрал гораздо-гораздо побольше официально объявленных его результатов.
До сих пор все стоит и стоит перед глазами эта донельзя сконфуженная физиономия главного столичного Царь-Оленевода, когда Царь-Самозванец поздравлял его с той самой Царь-Фиаско победой в эти совершенно бессовестно липовые 51%....

vezdehod 19 февраля 2018 | 19:10

Владимир Владимирович в гробу видел все эти "Дебаты" и Рекламные ролики - не царское это дело хреновиной заниматься.

vezdehod 19 февраля 2018 | 19:27

Правительство, после Инаугурации Плешивого кардинально поменяется и, есть такое мнение. что в Худшею сторону. Очередное Шестилетие правления этого Индивида приведёт Россию к Катастрофе.

topotuschkin 19 февраля 2018 | 19:13

Согласен с уважаемым руководителем А. Колесниковым: не, никакой Путин не кандидат, ну что вы. Так, одно недоразумение - ни программы (просто умора!), ни дебатов (Хахахаха!), ни агитационных роликов, ничего.
Просто такое плешивое ушастое пустое место ни о чем...

e_nexoma 19 февраля 2018 | 19:22

topotuschkin: "Просто такое плешивое ушастое пустое место ни о чем..."

А народу ндравится, правитель соответствует ему самому - народ никакой и звать его никак, под стать ему и правитель. Баланец.

topotuschkin 19 февраля 2018 | 19:30

e_nexoma: Все слухи о том, что "...народу ндравится, правитель соответствует ему самому..." - как всегда, ну очень сильно преувеличены и злонамеренно изо всех сил распускаются только поварятами Пригожина.
Не верьте, не стоит, поверьте...

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