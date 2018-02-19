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patrik01
19 февраля 2018 | 17:08
"Бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции (КСО) Дмитрий Некрасов, которого «Яблоко» планировало выдвинуть в Госдуму в одном из округов Москвы, подтвердил, что уехал в Литву. Он объяснил это преследованием со стороны силовиков...27.05.2016"
Видать в Литве его на хрен послали, прямо так и сказали, мол, хрен тебе на воротник, а не статус политического беженца. Литовцы не "шендеровичи", их на мякине не проведёшь.
e_nexoma
19 февраля 2018 | 17:13
patrik01: "...их на мякине не проведёшь..." мудро заметил признанный эспёрд Патрикей.
Ну, ну, заметила Патрикеевна, на глазах растет профессионализм кремлебота.
vezdehod
19 февраля 2018 | 17:21
e_nexoma:
"патрик01" получил очередное звание есть такое мнение. что оно будет не последним - таким недоумкам везёт на повышения.
vezdehod
19 февраля 2018 | 17:40
Дмитрий...Вы можете, естественно, с Гудковым наблюдать, но - НЕ ДОЛЖНЫ голосовать. Явка должна быть ниже 50%.
topotuschkin
19 февраля 2018 | 17:31
patrik01: Во, у этих кретинов петриков снова приступ самокритики, никак.
Децствительно, другого такого тупого павлина, как поваренок Е. Пригожин, еще поискать.
Не, С такими унылыми кремлеклоунами никакой войны не выиграть.
Даже информационной.
Даже для ведения информационной войны просто на словах, короч, врать нужно поизобретательнее и потолковее, все-таки, какие-никакие извилины нужны, а не задницы ушастые вместо голов под шляпами...
Да неужто и впрямь Якутия объявит войну Аэрофлоту?
И первый якутский маршал Егоров-Борисов в бой поведет эти несметные полчища кровожадных якутов с оленьими рогами, бивнями мамонта и клыками моржа наперевес на совершенно беззащитные мирно спящие аэрофлотские аэродромы?
Вот, представил себе эти ужасные эпические апокалиптические полотна и содрогнулся, аж прям передернуло всего напрочь...
matsa
19 февраля 2018 | 18:52
patrik01: русофобы потерпят окончательное фиаско 18 марта
e_nexoma
19 февраля 2018 | 17:10
Эта история про допинг сильно напоминает историю с Шурой Балагановым после того, как Остап Бендер вручил ему причитающуюся ему долю - рефлекс все равно сработал.
e_nexoma
19 февраля 2018 | 17:16
"Очередная брехня подтачивает репутацию страны."
А было что подтачивать - раньше она сильно отличалась правдивостью и порядочностью?
soldat777
19 февраля 2018 | 17:26
e_nexoma: Очередная брехня подтачивает репутацию страны."
А всё брехня и ты брехня несусветная!
vezdehod
19 февраля 2018 | 17:36
soldat777:
А всё брехня и ты брехня несусветная!
========================================================================
Ну вот..К "патрику01" подвалила подкрепление - теперь они больше выдадут своего Дерьма из своих задниц.
topotuschkin
19 февраля 2018 | 17:39
soldat777: Снова здесь все врут только эти запутинские пустоболы!
Прекрасно ведь знают, что неуклюже стараются выгораживать военно-жандармскую диктатуру узурпаторов и самозванцев-агентов государственной тайной полиции гостапо.
Держи-Мордор - на марше.
А вот не надо доводить народ до революций.
Всем диктаторам-узурпаторам-самодержцам весьма поучительно подучить историю возникновения всех революционных ситуаций...
vezdehod
19 февраля 2018 | 17:33
В лохматые годы "прилично" было брать Коньяк и Коробки шоколадных конфет, а теперь "прилично" брать "Корзиночки с колбаской".
vezdehod
19 февраля 2018 | 17:25
"МАГНИТ" Не мог долго существовать - в России такие, как он долго не существуют. Слишком лакомый кусок, который не грех положить в свою тарелку.
moderator_super
19 февраля 2018 | 18:54
vezdehod: бред ! ты давно в последний раз был в магните ? а вот я наблюдаю эволюцию магнита начиная с 2004 года, причём в худшую сторону !
gladman__
19 февраля 2018 | 17:38
Некрасов - трусливый путаник-флюгер, при первом же бризе смоет в прорубь как ....
vezdehod
19 февраля 2018 | 17:45
gladman__:
Некрасов - трусливый путаник-флюгер, при первом же бризе смоет в прорубь как ....
========================================================================================
Человек живёт в своём кругу и пусть в нём живёт - мы Должны думать своей головой и делать свои выводы.
gladman__
19 февраля 2018 | 17:49
vezdehod: мы Должны думать своей головой и делать свои выводы.
=================
Что-то Ваши комменты никак не сопрягаются с декларируемым
gladman__
19 февраля 2018 | 17:43
удивительно глупо выглядят эти борцы за честность, когда "забывают" о той нечестной, коррупционной базе, которую их единомышленники в 90-е заложили
gladman__
19 февраля 2018 | 17:47
жизнь в Бразилии настолько иная, что слушать о сравнении цифр и выводить тождество -очередная глупость подобных мыслителей-аналитегов.
Пикантно звучит от Татьяны, что, мол, путин не может заставить? Типичная либералка
shtirlitz77
19 февраля 2018 | 17:56
Какой контраст этого ОМ с Д Некрасовым с ПВ с Д. Глуховским.
Даже Т.Ф. не выдержала его "с одной стороны", но "с другой стороны".
Уж больно осторожным стал после возвращения из заграницы, куда уезжал от преследования ФСБ.
moderator_super
19 февраля 2018 | 18:52
shtirlitz77: а что он должен , на детсадовский лепет танюшки , бурно реагировать ?
zemljanka
19 февраля 2018 | 17:58
Блестяще Татьяна провела эфир.
Абсолютно встроенный в систему гость.
Было весело.
moderator_super
19 февраля 2018 | 18:50
zemljanka:
было неловко , танюшка , как пробка !
(none)
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Комментарии23
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patrik01 19 февраля 2018 | 17:08
"Бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции (КСО) Дмитрий Некрасов, которого «Яблоко» планировало выдвинуть в Госдуму в одном из округов Москвы, подтвердил, что уехал в Литву. Он объяснил это преследованием со стороны силовиков...27.05.2016"
Видать в Литве его на хрен послали, прямо так и сказали, мол, хрен тебе на воротник, а не статус политического беженца. Литовцы не "шендеровичи", их на мякине не проведёшь.
e_nexoma 19 февраля 2018 | 17:13
patrik01: "...их на мякине не проведёшь..." мудро заметил признанный эспёрд Патрикей.
Ну, ну, заметила Патрикеевна, на глазах растет профессионализм кремлебота.
vezdehod 19 февраля 2018 | 17:21
e_nexoma:
"патрик01" получил очередное звание есть такое мнение. что оно будет не последним - таким недоумкам везёт на повышения.
vezdehod 19 февраля 2018 | 17:40
Дмитрий...Вы можете, естественно, с Гудковым наблюдать, но - НЕ ДОЛЖНЫ голосовать. Явка должна быть ниже 50%.
topotuschkin 19 февраля 2018 | 17:31
patrik01: Во, у этих кретинов петриков снова приступ самокритики, никак.
Децствительно, другого такого тупого павлина, как поваренок Е. Пригожин, еще поискать.
Не, С такими унылыми кремлеклоунами никакой войны не выиграть.
Даже информационной.
Даже для ведения информационной войны просто на словах, короч, врать нужно поизобретательнее и потолковее, все-таки, какие-никакие извилины нужны, а не задницы ушастые вместо голов под шляпами...
Да неужто и впрямь Якутия объявит войну Аэрофлоту?
И первый якутский маршал Егоров-Борисов в бой поведет эти несметные полчища кровожадных якутов с оленьими рогами, бивнями мамонта и клыками моржа наперевес на совершенно беззащитные мирно спящие аэрофлотские аэродромы?
Вот, представил себе эти ужасные эпические апокалиптические полотна и содрогнулся, аж прям передернуло всего напрочь...
matsa 19 февраля 2018 | 18:52
patrik01: русофобы потерпят окончательное фиаско 18 марта
e_nexoma 19 февраля 2018 | 17:10
Эта история про допинг сильно напоминает историю с Шурой Балагановым после того, как Остап Бендер вручил ему причитающуюся ему долю - рефлекс все равно сработал.
e_nexoma 19 февраля 2018 | 17:16
"Очередная брехня подтачивает репутацию страны."
А было что подтачивать - раньше она сильно отличалась правдивостью и порядочностью?
soldat777 19 февраля 2018 | 17:26
e_nexoma: Очередная брехня подтачивает репутацию страны."
А всё брехня и ты брехня несусветная!
vezdehod 19 февраля 2018 | 17:36
soldat777:
А всё брехня и ты брехня несусветная!
========================================================================
Ну вот..К "патрику01" подвалила подкрепление - теперь они больше выдадут своего Дерьма из своих задниц.
topotuschkin 19 февраля 2018 | 17:39
soldat777: Снова здесь все врут только эти запутинские пустоболы!
Прекрасно ведь знают, что неуклюже стараются выгораживать военно-жандармскую диктатуру узурпаторов и самозванцев-агентов государственной тайной полиции гостапо.
Держи-Мордор - на марше.
А вот не надо доводить народ до революций.
Всем диктаторам-узурпаторам-самодержцам весьма поучительно подучить историю возникновения всех революционных ситуаций...
vezdehod 19 февраля 2018 | 17:33
В лохматые годы "прилично" было брать Коньяк и Коробки шоколадных конфет, а теперь "прилично" брать "Корзиночки с колбаской".
vezdehod 19 февраля 2018 | 17:25
"МАГНИТ" Не мог долго существовать - в России такие, как он долго не существуют. Слишком лакомый кусок, который не грех положить в свою тарелку.
moderator_super 19 февраля 2018 | 18:54
vezdehod: бред ! ты давно в последний раз был в магните ? а вот я наблюдаю эволюцию магнита начиная с 2004 года, причём в худшую сторону !
gladman__ 19 февраля 2018 | 17:38
Некрасов - трусливый путаник-флюгер, при первом же бризе смоет в прорубь как ....
vezdehod 19 февраля 2018 | 17:45
gladman__:
Некрасов - трусливый путаник-флюгер, при первом же бризе смоет в прорубь как ....
========================================================================================
Человек живёт в своём кругу и пусть в нём живёт - мы Должны думать своей головой и делать свои выводы.
gladman__ 19 февраля 2018 | 17:49
vezdehod: мы Должны думать своей головой и делать свои выводы.
=================
Что-то Ваши комменты никак не сопрягаются с декларируемым
gladman__ 19 февраля 2018 | 17:43
удивительно глупо выглядят эти борцы за честность, когда "забывают" о той нечестной, коррупционной базе, которую их единомышленники в 90-е заложили
gladman__ 19 февраля 2018 | 17:47
жизнь в Бразилии настолько иная, что слушать о сравнении цифр и выводить тождество -очередная глупость подобных мыслителей-аналитегов.
Пикантно звучит от Татьяны, что, мол, путин не может заставить? Типичная либералка
shtirlitz77 19 февраля 2018 | 17:56
Какой контраст этого ОМ с Д Некрасовым с ПВ с Д. Глуховским.
Даже Т.Ф. не выдержала его "с одной стороны", но "с другой стороны".
Уж больно осторожным стал после возвращения из заграницы, куда уезжал от преследования ФСБ.
moderator_super 19 февраля 2018 | 18:52
shtirlitz77: а что он должен , на детсадовский лепет танюшки , бурно реагировать ?
zemljanka 19 февраля 2018 | 17:58
Блестяще Татьяна провела эфир.
Абсолютно встроенный в систему гость.
Было весело.
moderator_super 19 февраля 2018 | 18:50
zemljanka:
было неловко , танюшка , как пробка !