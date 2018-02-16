'Вопросы к интервью
16 февраля 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 16 февраля 2018, 17:08
Ведущий: Майкл Наки
Самое обсуждаемое
Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...
Комментарии101
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e_nexoma 16 февраля 2018 | 17:08
Николаю Карловичу привет и мое почтение.
Единственное, что я у него не одобряю - его членство в клоунском так называемом президентском совете по правам человека. Во-первый, совет чисто декоративный, во-вторых, сидеть там обочь с такими негодяями, как ШАвченко и иже с ним, а их там большинство...
Зря он надеется, что сможет хоть что-то полезное там сделать - шулера признают игру только по их правилам, а последствия такой игры могут быть печальными - это тоже известно на многих примерах.
noxepy_1488 16 февраля 2018 | 17:11
e_nexoma: Ты чего не по-древнегречески, поросёночек?
nic60 16 февраля 2018 | 17:17
noxepy_1488: Ты чего не по-древнегречески , поросеночек?
Ну все , noxerpy1488, похоже к вечеру так нахрюкался, что сам с собой по гречески пытается поговорить?
topotushkinn 16 февраля 2018 | 17:37
nic60: Не стоит так вестись на всю эту гнусную наносную пустоемеличскую накипь.
Просто они тут суетятся на виду, имитируя из всех своих сил чахлых запутинский оргазм, бедняги, мельтешат, кремлевские печеньки отрабатывают, кишку свою надрывают, бедные.
Путиноидная попозиция - последнее прибежище негодяя.
Да на фоне нынешних закремлевских клоунов любой мало-мальски приличный и порядочный товарищ - ну просто Гигант Мысли и Отец Русской Демократии, Светоч Прогресса, Цивилизации и Культуры, Спаситель Нации, Мессия и Учитель.
Есть на самом деле в России вполне здоровое и здравомыслящее термоядерное ядро, достаточно мощное и креативное, реально настроенное на позитивные конструктивные перемены.
Да есть точно.
И в Москве есть, и в Питере, и на Урале, и в Поволжье, и в Сибири, да везде есть.
Десятки миллионов честных самоотверженных тружеников, реально честно пашуших, горбатящихся и убивающихся за полторы копейки под истошные вопли: "Денег НЕТ! Но вы там держитесь! И улыбайтесь!"...
ringo__77___ 16 февраля 2018 | 17:20
Что не говори, а таланту Коке не занимать. Так обгадить все, что дорого русскому человеку, и при этом заявлять, что любишь Россию…
Тут без школы Политиздата не обойтись… Профи… Капитан Врунгель...
romashka__ 16 февраля 2018 | 17:25
На троне оккупант.
Надо бы судиться с ЦИКом за незаконный допуск Путина к выборам. Отказ Верховного суда Собчак надо превратить в прецедент и организовать СЛУШАНИЯ авторов Конституции, включая Шахрая. чтобы ответили за "ПОДРЯД".
n_a_t_a7777777 16 февраля 2018 | 17:41
romashka__:
Чем больше Сванидзе льёт грязи на Сталина, тем больше портретов генералиссимуса будет появляться!!!!
deinonychus 16 февраля 2018 | 18:14
n_a_t_a7777777:Хочется на это посмотреть.А конечная цель какая?Чтобы портреты были повсеместно на улице на каждом метре,на тарелке картинка,на чашке,во всех помещениях,памятники на каждом перекрестке и т.д.Но вот наставите всего этого великолепия,а дальше?
chapter_2 16 февраля 2018 | 18:26
n_a_t_a7777777: Почему Сталин до сих пор "гадит и воняет"? Ответ прост. Культ личности Сталина и сталинизм в современной России поддерживаются совместными усилиями правящего режима и коммунистов.
iwan_feodorovich 16 февраля 2018 | 19:03
chapter_2: и народа
groza002 16 февраля 2018 | 19:05
n_a_t_a7777777: //Чем больше Сванидзе льёт грязи на Сталина, тем больше портретов генералиссимуса будет появляться!!!! //
Желаю Сванидзе, чтобы следующим после М.Шевченко был Валуев!!!
vezdehod 16 февраля 2018 | 17:26
ringo__77___:
Что не говори, а таланту Коке не занимать. Так обгадить все, что дорого русскому человеку, и при этом заявлять, что любишь Россию
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Нарисовся придурок? Только тебя здесь и не хватало - помогай своим держать оборону.
ringo__77___ 16 февраля 2018 | 17:36
vezdehod: Дебилыч, это ты про что? Я тут даже не вижу противника. Несколько старых дураков в поеденных молью ливреях, со ржавыми самопалами. Да вы хоть видите, куда нападать надо?
vezdehod 16 февраля 2018 | 17:40
ringo__77___:
Дебилыч, это ты про что? Я тут даже не вижу противника. Несколько старых дураков в поеденных молью ливреях, со ржавыми самопалами. Да вы хоть видите, куда нападать надо?
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Естественно с подвальными гнидами бороться трудно, но - профилактика на сайте необходима. Учти это придурок.
topotushkinn 16 февраля 2018 | 17:40
ringo__77___: Профи Капитан Врунгель из школы Политиздата КГБ в Кремле сидит.
И рассказывает всем сказочки про мировые победы в такой популярнейшей дисциплине "танковый биатлон".
На самом деле обреченную неполноценную путиномику не спасет ничто, никакая нефтегазовая игла, что блистательно подтвердили даже самые "тучные годы".
Провал, причем провал оглушительный, катастрофа и крушение всей российской экономики, как и всего путинизма в целом, оказались просто неизбежны и крайне болезненны для всей страны.
Дороговато народу обошлась безмозглость плешивых клоунов и комиков-гномиков...
ringo__77___ 16 февраля 2018 | 17:50
topotushkinn: Тупоушкин, ты как обычно - многословен. Но проблема в том, что количество слов не компенсирует отсутствия логических цепочек. А вот с ними у тебя явные проблемы. "Провал, катастрофы, крушение, игла" - набор замшелых штампов, которые не имея внутреннего содержания, давно превратились в пыль. И вообще, ты мне напоминаешь пустую железную бочку с камнями, которую скалили с горы. Грому много, а толку - 0. Потому что внутри - пустота...
iwan_feodorovich 16 февраля 2018 | 19:00
ringo__77___: Он не Россию любит, а "другую Россию". Просто забывает уточнить.
n_a_t_a7777777 16 февраля 2018 | 17:22
noxepy_1488:
А Ксения Собчак не кандидат против всех, а кандидат " Насмеши всех и плюнь в мою сторону."
topotuschkin 16 февраля 2018 | 17:24
noxepy_1488: Почему на демократическом культурном радио так слабо банят всю эту мангало_ишаковину с прочей пустоемеличевской швалью и накипью?
Откуда такая невыносимая никчемная толерантность?
Зачем здесь нужны все эти пустоболы мангалы_ишаковичи с бармалеищщами?
Пусть пасутся и гадят только на соловьевпометных ресурсах.
Пустоемеличей - на помойку!
Скорбим, скорбим по безвременно покинувшим нас пригожинским рыбкам нетяжелого поведения.
Все как один дружно пожалеем этих несчастных многажды изнасилованных и ментально пострадавших ущемленно эскорт-девушек и рыбок по вызову митричей-емеличей-русланищей-петриков и особенно монгола_ишаковича.
У них нынче совсем-совсем критические дни.
Налицо только прямое разжигание ненависти и расизма к социальным группам "местечковые", "оппозиция", "недовольные", "несогласные", дискриминация по надуманным признакам и предлогам, провоцирование социальной розни и резни, запугивание сотрудникаами государственной тайной полиции гостапо, унижение, прямые оскорббления и заведомо ложные сугубо клеветнические измышления, особенно про финансирование от заокеанских спецслужб.
Незаконная воровская горе-власть пытается повсюду насаждать свое беззаконие, произвол, военно-полицейскую диктатуру и уничтожение несогласных граждан и настоящих патриотов...
shplint_03 16 февраля 2018 | 18:02
Национальные интересы это не только то, что в Киеве, Париже, Берлине и Вашингтоне. Это и у нас внутри. Почему так вольготно резвится национал-предательская сволочь вроде этого мерзавца Сванидзе? Почему содержанием культуры становится мат, показ физиологических отправлений, сиськи-письки и издевательство над святынями? Почему всяческая хохляцкая и еврейская шваль безнаказанно резвится в комментариях "Эха Москвы"? Почему вообще могут существовать такие выгребные информационные ямы, как "Дождь", "Ведомости", "Эхо Москвы", "Московский комсомолец", "Znak" и ещё сколько-то подигрывающих им региональных мосек? Не слишком ли власть заигралась с толерантностью внутри самой власти? Нужны не слова, а действия. Оппозиция должна не фланировать по московским проспектам, а орудовать лопатами на строительстве космодрома Восточный, в Пермском крае и на Колыме. Вот, что требует народ от Путина. Пора и прислушаться.
ringo__77___ 16 февраля 2018 | 18:16
shplint_03:
Тут недавно появилась информация, что новоиспеченные яблочники, муниципальные депутаты Кац и Гудков объявили, что отменяют на своих "территориях" День Победы. Не больше не меньше.
Что это? Почему т.н. "оппозиция" считает, что праздновать День Победы и ходить в церковь это плохо, а смотреть гомоспектакли Серебрянникова - хорошо?
kmamonov_2 16 февраля 2018 | 18:40
shplint_03:
Является ли господин Сванидзе профессором ???
"Сванидзе обычно представляют в качестве «известного историка», журналиста, просветителя и профессора. После рукопашного столкновения, в результате которого он рухнул в угол телестудии «КП», о нем так и писали: «профессор Сванидзе».
Профессором и известным историком его именуют все биографические сайты. В качестве профессора он представлен на сайте Российского государственного гуманитарного университета, обычно представляемом как его основное место работы, где он числится и директором Института Масс-медиа, и заведующим кафедрой журналистики.
Там же указано, что он, профессор Сванидзе, имеет целых «более 10 работ», основными из которых названы четыре: 1)."Во всей страшной наготе" / Сванидзе Николай Карлович// Отечественные записки. — 2004. — 2004 ; N5.-С. 156-159; — 2). «Талантливо врать телезрителям я не умел и не умею» / Сванидзе Николай Карлович// Журналист. — 2002. — 2002 ; N4.-С. 26-29;- 3). Политика, женщины, футбол. — М.: Амфора, 2006. — 399 с.; — 4). Медведев (в соавторстве с женой Мариной Сванидзе). — М.: Амфора, 2008. — 329 с.
Ни разработанные им учебные курсы, ни учебники, ни учебно-методические пособия, ни защищенные аспиранты либо докторанты профессора Сванидзе на его личной странице не указаны.
Как не указаны и ученые степени, и дата присвоения ученого звания «профессор»." (С)
Черняховский Сергей Феликсович, доктор политических наук, профессор MГУ. Автор более 1000 публикаций.
ringo__77___ 16 февраля 2018 | 18:49
kmamonov_2: "Сукин сын, самозванец"(с)
kmamonov_2 16 февраля 2018 | 19:02
ringo__77___: стопятьсот )))))))))))))))
topotuschkin 16 февраля 2018 | 17:14
e_nexoma: Есть такая профессия - нефтегазозаводики зачищать.
Спасать рядового повара Е. Пригожина.
За державу обидно.
Требуем НЕМЕДЛЕННО прекратить все эти сирийские авантюры!
Да давным-давно уже всех задолбали эти бесконечные путинские маленькие победоносные блицкриги.
Эту Сирию уже раз 10 (десять!) победили и разбомбили вдрызг.
Не хватало нам еще там с амерами и Израилем воевать, вот уж совсем ни к чему.
А "чувака вагнера" давно уже стали очень плехо-плехо снабжать, как вооружением, так и боеприпасами, не говоря про денежное и вещевое довольствие - чисто объедки и обноски.
Подвозят какие-то старинные пулеметы ДП-27, ДПМ, РП-46, РПД, "максим", "льюис" и прочие музейные экспонаты с архаикой.
Хуже Афгана с Вьетнамом, право...
matsa 16 февраля 2018 | 17:14
e_nexoma: Карлос русофобия оказалась на обочине истории
vezdehod 16 февраля 2018 | 17:18
matsa:
Карлос русофобия оказалась на обочине истории
========================================================
Вот и Дурилка картонная появился - знаток Русофобии . Дерьмо ты !
topotuschkin 16 февраля 2018 | 17:08
Да нахрен сдались такие гнилые Верховные-Конституционные СУДЫ?
Прежде всего надо только турнуть с концами Царь-Кандидата, совершенно незаконно ползающего по Царь-Трону аж 18 лет беспробудно, а уж потом обсуждать прочих кандидатов.
Только самыми могучими пинками и самыми погаными тряпками гнать взашей никудышного, негодного и непутеваго.
Да Путин и так практически повсюду честно-честно-пречестно набирает за 146%, реально топит, всех рвет и зашкаливает.
Неспроста уж во многих городах и весях осчастливленной навеки Руси, аж в Нижегородской области, установили круглосуточное дежурство усиленных кордонов полицаев окрест мироточащих медом, елеем и топленым молоком предвыборных плакатов-бюстов с ЛунноЛиком Царь-Кандидата, дабы неумолимо набегающие отовсюду восхищенные просветленные электорасты в пароксизмах упоения и пиетета, чересчур ретиво припадая к Чудотворной, не замарали бы Лики своими туесками, сидорами и котомками с тесемками, яичками, огурчиками-помидорчиками и пучками укропу....
n_a_t_a7777777 16 февраля 2018 | 17:12
topotuschkin:
Слава воинам, воевавшим в Донбассе и погибшим в Сирии. Вечная память ,покой душе казакам и воинам ЧВК .
nic60 16 февраля 2018 | 17:21
n_a_t_a7777777: Слава воинам , воевавшим в Донбассе и погибшим в Сирии.
Дэвушка-этокакэто? Воюя в Донбассе в Сирии погибли?
Шо типа-шли : по Донбассу, а вышли к Дамасску?
nestor199 16 февраля 2018 | 17:29
n_a_t_a7777777: С погибшими все не так просто. В Афганистане было очень много советских гражданских специалистов: строителей, геологов, преподавателей, врачей .......... . Я знаю несколько случаев гибели гражданских в конвое.
И сейчас в Сирии есть гражданские из России, которые работают по контракту. Разница лишь в том, что во времена СССР специалистов посылало государство, а сейчас люди заключают контракты самостоятельно, государство им не вправе это запретить.
В ЧВК я не верю, да и Кока неправильно применяет термин "наемник".
n_a_t_a7777777 16 февраля 2018 | 17:38
nestor199:
Правда и ложь сирийской драмы. Интервью с Владиславом Шурыгиным.Шевченко на ютубе. Всё подробно обьясняется.
nestor199 16 февраля 2018 | 18:25
n_a_t_a7777777: Шурыгин ничего внятного про ЧВК не объяснил. Хотя он прекрасно знает, что ЧВК "Вагнер" в природе нет.
vezdehod 16 февраля 2018 | 17:29
n_a_t_a7777777:
Слава воинам, воевавшим в Донбассе и погибшим в Сирии. Вечная память ,покой душе казакам и воинам ЧВК .
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Шакалам - ШАКАЛЬЯ смерть - другого не дано Так было - так и будет. во веки веков.
ringo__77___ 16 февраля 2018 | 17:42
vezdehod: Дебилыч, про таких как ты говорят - язык длинный, да ум короткий. Лучше помолчи, не ляпай, может за умного сойдешь.
lutik60 16 февраля 2018 | 19:02
n_a_t_a7777777: а мне так вовсе не хочется славить наемных убийц. И даже по нынешним законам РФ они преступники...
chapter_2 16 февраля 2018 | 17:33
topotuschkin: Гражданин добровольно явившись на избирательный участок, зарегистрировавшись и взяв бюллетень для голосования, заключает, фактически, договор (сделку) с ЦИК со взаимными обязательствами. Взяв бюллетень, гражданин тем самым подтверждает, что предвыборная компания была проведена ЦИК без существенных для него нарушений закона, что в списке кандидатов имеется его представитель и что он доверяет ЦИК учесть своё волеизъявление в результатах голосования.
Если гражданина не устраивают результаты голосования, то он может обвинить ЦИК в плохой работе только в день голосования, поскольку все известные ему огрехи работы ЦИК до дня голосования были "списаны" им в момент получения бюллетеня. Вот почему так важен процент явки избирателей на голосование. Процент явки избирателей на голосование наряду с результатами является для гражданского общества мерилом как легитимности прошедших выборов, так легитимности их победителей.
sfjtd 16 февраля 2018 | 17:08
Жаль, Кока, Безумный Макс не поломал тебе речевой аппарат. Безвозвратно.
Сидел бы ты в архивах серой мышью, как папа и кропал брошюрки о вреде сионизма - разновидности расизма и апартеида...
e_nexoma 16 февраля 2018 | 17:10
sfjtd: Скотина ты, масник Вацек, ой какая скотина! Судить таких надо и приговаривать к осиновому колу.
sfjtd 16 февраля 2018 | 17:20
e_nexoma: А судьи кто?
Тройка престарелых педерастов
Свинорыл
ТупоТушкин
ВездеВход?
e_nexoma 16 февраля 2018 | 17:38
sfjtd: Еще раз повторю - скотина ты, мясник Вацек. Только и умеешь скулить, что тебя банят. А как тебя не банить, раз ты скотина?
milyimilyi 16 февраля 2018 | 18:07
e_nexoma: видать дядька Рувинский хочет шобы тутачки друг другу в коментах отсасывала только демшиза, дык действуйте, тут останется говновездеход,дрочила-не хочу какого-то Ома и сольетесь вы ребятки в един экстазе, один — Путин и народ быдло, второй— да точно они водку из горла пьют и песни о Путине горланят,Вместе— быдлоуроды. Удачи придурки
nic60 16 февраля 2018 | 17:41
sfjtd: А судьи кто?
Тройка престарелых педерастов
Гневный ответ Дмитрия Емелина, на отказ Верховного Суда РФ-отменить регистрацию Владимира Путина: кандидатом в президенты России, по иску Ксении Собчак!!!!
n_a_t_a7777777 16 февраля 2018 | 17:15
sfjtd:
Пиндосы за казачков ещё ответят. За Севастополь ответку 20лет ждали... И ничего!!!
rihard 16 февраля 2018 | 17:22
n_a_t_a7777777: Отвечалка не выросла.Кремль сказал, что их не существует, значит они никто и звать их никак.Погнали как свиней на убой за заводик ...
milyimilyi 16 февраля 2018 | 18:35
rihard: не надо свой климакс превращать в событие международного масштаба, мы там есть и будем где надо, а вот у Вас даже импатии уже нет
vezdehod 16 февраля 2018 | 17:44
n_a_t_a7777777:
Пиндосы за казачков ещё ответят. За Севастополь ответку 20лет ждали... И ничего!!!
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Если наши "Вохровцы" и гвардейцы маршала Шойгу будут делать в Сирии. неверные движения - получат то, что получили 7 февраля.
nic60 16 февраля 2018 | 17:25
sfjtd: ...о вреде сионизма -разновиднрсти расизма и апартеида...
Емелин-судя по твоему творчеству,так как ты расист и поклонник аппартеида :
ты клинический сионист!!!
kmamonov_2 16 февраля 2018 | 18:20
sfjtd:Сидел бы ты в архивах серой мышью, как папа и кропал брошюрки о вреде сионизма - разновидности расизма и апартеида...
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Черняховский Сергей Феликсович (р. 1956) – российский политический философ, политолог, публицист. Из его статьи:
"Сванидзе как атрибут социальной деградации..."
.....Николай Сванидзе всегда был из привилегированных. Его мать была действительно известным советским историком. Отец — замдиректора издательства политической литературы при ЦК КПСС (Политиздата).
Дед — тоже Николай Сванидзе – революционером. Бабушка, как считается, дружила с женой Бухарина и своими приятелями имела Каменева, Радека, Троцкого. Правда это или осовремененная легенда – неизвестно. Считается, что в силу близости к данному кругу она ненавидела Сталина. Может быть, это и правда, и ненависть успешно воспитала во внуке. Правда, знавшие самого внука в советскую эпоху, утверждают, что тогда он чуть ли не гордился близостью своей семьи к семье Сталина. Правда, сейчас он это с возмущением отрицает.
Считается, что его дед, в честь которого он и был назван, был безвинно репрессирован в 1937 году. Сам Сванидзе утверждает, что дед был забит на допросе, но ни в каких списках репрессированных, тем более расстрелянных, он как будто бы не значится.
Считается также, что отец журналиста Сванидзе вел тяжкую жизнь с клеймом «сын врага народа» — что не помешало ему сначала окончить МГУ, а потом сделать партийно-политическую карьеру и стать одним из руководителей главного партийно-политического издательства страны.....
kmamonov_2 16 февраля 2018 | 18:26
Черняховский Сергей Феликсович (р. 1956) – российский политический философ, политолог, публицист. Из его статьи:
"Сванидзе как атрибут социальной деградации..." : Отрывок:
Внук же «врага народа» сначала успешно поступил и окончил привилегированную спецшколу, а затем поступил на истфак МГУ.
Интересные детали: Родился Николай Карлович Сванидзе, по официальной информации, в 1952 году, в апреле. То есть в школу должен был бы пойти осенью 1959 и закончить в июне 1969. Но, опять же, по официальной информации — закончил он её в 1972 году.
Бог его знает, почему, возможно, три года проболел чем-то тяжелым, например, были последствия менингита, возможно, трижды за время обучения в школе оставался на второй год, все может быть, но сам по себе факт окончания школы в 20 лет – определенное удивление вызывает.
Судя по тому, что истфак МГУ он окончил в 1977 году – поступил он туда в 1972, то есть сразу после окончания школы, с «первого захода» — как мог бы не поступить на истфак «внук врага народа» и сын руководителя Политиздата при ЦК КПСС… А на третьем курсе университета уже вступил в КПСС. Как сознательный и передовой комсомолец.
Не вполне понятно, почему по окончании истфака МГУ он не оказался в аспирантуре – возможно, потому, что для поступления, кроме членства в КПСС, нужно было ещё быть и отличником и обладателем красного диплома, а возможно потому, что молодого дипломированного специалиста уже ждало ещё одно привилегированное место — в Институте США и Канады. Это было привилегированно, престижно и обещало множество замечательных и выгодных командировок в названные страны.
kmamonov_2 16 февраля 2018 | 18:33
Черняховский Сергей Феликсович (р. 1956) – российский политический философ, политолог, публицист. Из его статьи:
....Там Сванидзе проработал 13 лет, пока не получил от своего друга Евгения Кисилева — в последующем соратника Владимира Гусинского, а последние годы живущего на Украине, поддерживающего нынешний пронацистский режим в Киеве и призывающего к проамериканскому государственному перевороту в России, — пока не получил от него приглашение перейти на создаваемое под Бориса Ельцина российское телевидение.
Ему предложили 500 рублей, сейчас это порядка 250 000 нынешних, для сегодняшнего телеведущего – не так много, и он согласился работать на Ельцина. Для того времени переход из «сознательных и передовых борцов за строительство коммунизма» в ряды антикоммунистов и борцов за свободу торговли и рынка – не особенно исключительное явление.
Интереснее другое: судя по имеющимся сведениям, данная ему зарплата была в четыре раза больше той, которая имелась в Институте США и Канады – то есть там он получал 125 рублей, иначе — был на низшей ступени научных сотрудников: мнс, младший научный.
За тринадцать лет работы в одном из лучших НИИ страны он не продвинулся ни на шаг.
За тринадцать лет он не написал ни одной заметной научной работы. За тринадцать лет он не сумел даже написать кандидатской диссертации, хотя считается, что писал.
Кажется, тема называлась «Энергетическая политика президента Картера», писал тринадцать лет.
Написать не смог. Не ученый: в диссертации декларировать и эпатировать – не проходит. Там исследовать и доказывать нужно. Диссертации не было. Степени – не было. Научных работ – не было.
Судя по тому, что в партию вступил на третьем курсе, был комсомольским активистом. То есть умел хорошо и много говорить. Что само по себе, конечно, неплохо. Просто, похоже, больше он не умел ничего.
noxepy_1488 16 февраля 2018 | 17:08
Карлос, салам! Предлагаю быстро и решительно заплатить покаяться!
Помните, как Н.К. Сванидзе ругал учебник Вдовина и Барсенкова за антисемитизм? «Вся книга переполнена антисемитскими пассажами, - пояснил «КП» причины своего негодования Сванидзе. - Авторы сплошь и рядом ссылаются на радикальных публицистов 70-х годов...»
Народ догадался посмотреть эти самые работы 70-х годов. Вот некоторые из них:
1) Цели и методы воинствующего сионизма / Ред. К.Н. Сванидзе. М.: Политиздат, 1971. 96 с.
2) Очаг сионизма и агрессии / Ред. К.Н. Сванидзе. М.: Политиздат, 1971. 109 с.
3) Сионизм - орудие империалистической реакции / Ред. К.Н. Сванидзе. М.: Политиздат, 1971. 77 с.
e_nexoma 16 февраля 2018 | 17:16
noxepy_1488: Народ и не собирался смотреть эту антисемитскую вонь. Великий энштейн не зря назвал национализм детской болезнью человечества - взрослое человечество давно избавилось от этой заразы и только несмышленые недоросли тешат себя тем, что нация что-то значит в человеческой жизни наравне в цветом глаз и прической. Остается только жалеть этих недоразвитых, которые прожив жизнь так и не смогли ничему научиться..
vezdehod 16 февраля 2018 | 17:32
Николай Карлович...Здесь я с вами СОВСЕМ не согласен. Идите голосуйте за Владимира Владимировича и пусть ему будет приятно, а вам Стыдно. Только БОЙКОТ. и - тотальный контроль на Участках.
n_a_t_a7777777 16 февраля 2018 | 17:08
Приветствую всех поклонников светоча либерализЬма господина Сванидзе!!! Говорят что он подкрутил и смазал несколько шарниров в своём гибком позвоночнике, от этого степень его рукопожатости и прогибаемости увеличилась в разы... Будем наблюдать, как выражается Главклетчатый...
e_nexoma 16 февраля 2018 | 17:14
n_a_t_a7777777: Нарисовалась, старушко? Отпустил тебя хронический запор с последующим поносом? Ты береги себя, а то тут дураков мало уже осталось - отечество в опасности, без шутов пустоголовых ему никак не сохранить красу русскага мира.
n_a_t_a7777777 16 февраля 2018 | 17:28
e_nexoma:
Дивлюсь я на либерастов. Господин Макаревич запал на тему *овна. Вот пехотец знаток этой темы. Да.... Ребята.
То понос, то золотуха,
То холера, то чума.
То прокол, а то непруха,
То тюрьма, а то сума.
То косяк, то не канает,
То не в масть, то не в дугу.
То пропало, то воняет,
То уж больше не могу.
То не здесь, а то далече,
То уж замуж невтерпеж.
То ни с чем, то просто нечем,
То вообще едрена вошь.
e_nexoma 16 февраля 2018 | 17:40
n_a_t_a7777777: Молодец, старушко, у тебя хороший вкус. Вот тебе исчо от неизвестного поэта:
Я узнал, что у меня
Нет в России ни хрена:
Нету нефти, нету газа,
Нету золота, алмазов,
Нет свободы, правды нет,
Под угрозой интернет.
Нет дорог и автобанов,
Инноваций нету нано.
Нет науки, школы нет,
Медицине шлю привет.
Все украли у меня
Вова и его друзья... (с)
nic60 16 февраля 2018 | 17:33
n_a_t_a7777777: Дэвушка-ну вам то теперь даже если где надо подкрутить и даже самзать-никакая подвижность не поможет...
Даже Емелин с его всеядностью -не то шо в разы, увеличить , но и на один раз не сподобится...и ваш гибкий в некотрых местах позвоночник- тут не поможет,..
Доктор сказал в тираж , вышла-значит в тираж...
n_a_t_a7777777 16 февраля 2018 | 18:16
nic60: vezdehod:
Ваше мнение господа мне параллельно и фиолетово.Это как в анекдоте, летели два верблюда, один рыжий, другой налево.
mmmmmmmmm 16 февраля 2018 | 17:08
Не историк, а псевдо-историк Николай Сванидзе.
vezdehod 16 февраля 2018 | 17:14
mmmmmmmmm:
Не историк, а псевдо-историк Николай Сванидзе.
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Не журналист а ПСЕВДО-журналист Максюты Шевченко - кумира подвальных гнид.
milyimilyi 16 февраля 2018 | 17:21
mmmmmmmmm: даже не псевдо историк , а плохой писака фэнтези, у Джоан с Гарри получилось, а Карлыч с Сталиным сел в понос,но бабла на книжках тоже снял
rihard 16 февраля 2018 | 17:25
milyimilyi: Продолжайте мешки грузить, не отвлекайтесь...
e_nexoma 16 февраля 2018 | 17:23
mmmmmmmmm: Соху изо рта вынь, народ и не берись судить о том, что недоступно твоему уму. Иди разгребай снег и готовься к весенне-посевному сезону, а то скоро таки как ты жрать нечего будет, владимвладимыч сильно озаботился этой проблемой, а в этой части он слово умеет держать - сказал, что не уйдет, пока не угробит страну и слово свое сдержит.
milyimilyi 16 февраля 2018 | 17:32
e_nexoma: страшный быдлоТролль от демшизы, успокойся—смузи и однополый секс и десятыйЯблоко, видимо на что-то не заработали, обратитесь к Лесли он поможет
e_nexoma 16 февраля 2018 | 17:43
milyimilyi: Тебе, похоже, поможет только психиатр - да и то весьма сомнительно, тебя как того горбатого - только могила исправит и хоть чем-то наполнит твою пустую черепушку.
mmmmmmmmm 16 февраля 2018 | 17:59
e_nexoma: чего пластинка совсем заела, у кого соха во рту, тот никогда по жизни не пропадёт, а у таких как ты, кому впиндосили в задний проход, будущего то точно нет.
nestor199 16 февраля 2018 | 17:31
mmmmmmmmm: И не историк, а истерик.
nic60 16 февраля 2018 | 17:35
mmmmmmmmm: Не историк , а псевдо-историк Николай Сванидзе.
Так ведь и в России теперь-не история, а псевдо-история?
vezdehod 16 февраля 2018 | 17:10
Американские удары в Сирии будут продолжаться инкуда России от этого не скрыиться.
noxepy_1488 16 февраля 2018 | 17:13
vezdehod: Поросеночек, признайся, держишь в шкафу мундир полицая из Второй Мировой? Косплеишь, пока никто не видит, а?
vezdehod 16 февраля 2018 | 17:23
noxepy_1488:
Поросеночек, признайся, держишь в шкафу мундир полицая из Второй Мировой? Косплеишь, пока никто не видит, а?
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Так тебе должно быть "похеру_1488", что у меня висит в шкафу. Согласен со мной недоумок?
e_nexoma 16 февраля 2018 | 17:19
vezdehod: Вояки из русских известны - выигрывать войны мы можем только мясом, опираясь на безбрежные просторы и лютые морозы - со всем этим в Сахаре проблемы, поэтому победы нам там не видать, как своих ушей.
mmmmmmmmm 16 февраля 2018 | 18:07
e_nexoma: всё понятно, родом будешь или из власовцев, или из тыловых крыс, если не секрет, за какое количество бабла откосил ты хмырёк от армии.
nestor199 16 февраля 2018 | 18:32
mmmmmmmmm: С турками Россия в Сибири воевала, да и Средняя Азия за Полярным кругом находится. Черноморское побережье Кавказа это где-то рядом с берегом Прончищева.
milyimilyi 16 февраля 2018 | 17:44
vezdehod: открой шампанское, Вам же нравится когда наших убивают и унижают, оргазмируете наверное по старчески
vezdehod 16 февраля 2018 | 17:49
milyimilyi:
открой шампанское, Вам же нравится когда наших убивают и унижают, оргазмируете наверное по старчески
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Пардон...Где вы там увидели наших? Владимир Владимирович ясно сказал - "Наших там нет",
неужели он врёт?
mmmmmmmmm 16 февраля 2018 | 17:12
А что американцы в отрицалово не играют, да ещё похлеще наших, достаточно вспомнить пробирку со стиральным порошком, которой Пауэлл потрясал в ООН или как Клинтон отрицал перепихи с Моникой Левински.
nestor199 16 февраля 2018 | 17:33
mmmmmmmmm: Врете Вы все, моника у Клинтона за щеку брала, перепиха не было.
nic60 16 февраля 2018 | 17:52
mmmmmmmmm: Так Путин вообще не признает ,шо у него есть гимнастака, и что он с ней еще при жене-пихался и растяжками занимался, и даже теперь не признался, а за намеки-целые издания СМИ ,в течение 24 часов закрывали...
Так Клинтона за ложь чуть из презиков не поперли-а Путин лжет постоянно-и его за это все сильнее любят...Ведь этож ложь-во спасение...
Ведь РА в Крыму не было/В.Путин, т к :РА в Крыму была/В.Путин-ну самый правдивый человек в мире, прямой потомок барона Мюнхаузена...
milyimilyi 16 февраля 2018 | 17:15
Карлыч тут же говорит ято свечку не держал, тогда позвольте у Сталина видимо держал, если судить по его опусам
e_nexoma 16 февраля 2018 | 17:45
milyimilyi: Эк сявота раздухарилась - чувсвсуется веяние пятницы - чуют носы боярку в награду за свою вонь.
nanarytwo 16 февраля 2018 | 17:18
Коленька, мы в шоке "На хоккейном матче российские болельщики вывесили флаг с портретом Сталина". Хлеб у вас забирают.
vezdehod 16 февраля 2018 | 17:37
nanarytwo:
Коленька, мы в шоке "На хоккейном матче российские болельщики вывесили флаг с портретом Сталина". Хлеб у вас забирают.
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Если бы эти Дебилы подняли этот флаг на матче с Германией - посмотрел бы как они там выглядели.
nanarytwo 16 февраля 2018 | 17:47
vezdehod: Если захочется им, поднимут, дело молодое. Тебе уже и поднимать нечего, кроме вставной челюсти. За интернет не забудь заплатить а то отключат.
e_nexoma 16 февраля 2018 | 17:47
nanarytwo: Дуракам закон, как известно, не писан. И неудивительно, что их попросили вон - не хрен свиньям с немытым рылом лезть за цивильный стол.
milyimilyi 16 февраля 2018 | 18:12
nanarytwo: +1500000
spbshnik 16 февраля 2018 | 17:34
Участие в выборах никого не впечатлит, уважаемый, за кого ни голосуй! А вот массовая неявка ох как впечатлила бы всех!) Я за бойкот этой клоунаде!
shtirlitz77 16 февраля 2018 | 17:48
spbshnik: "Я за бойкот этой клоунаде!"
Только БОЙКОТ!!!!
shtirlitz77 16 февраля 2018 | 17:36
НС собирается участием в выборах поддерживать оппозицию.
Хорошо бы он еще рассказал, где он увидел оппозицию, хотя бы слабую.
milyimilyi 16 февраля 2018 | 17:38
Карлыч сравнил свою задницу со Сталиным, ну ежели так значит задницу Карлыча надо подвергнуть обструкции
putin_itogy 16 февраля 2018 | 17:39
Браво, Николай Карлович!
Метко вы, сталинистов обозначили...)))
Голая задница и пук путина...)))
a8olduin 16 февраля 2018 | 17:39
Колёк ты наш. Вдарь там уже хоть нанаки этого. Ведь уже край слушать одно и тоже по пятницам. Мачи там уже фсех. фтопы-лайки-просмотры.
neyexo 16 февраля 2018 | 17:41
Не нравится ни ведущий, ни уже сванидзе
mmmmmmmmm 16 февраля 2018 | 17:42
Все инициативы Собчак обсуждают исключительно в рамках Садового Кольца и обслуживающих его всяких персонажей типа Сванидзе, всем остальным глубоко плевать на эту страшилку Ксюлошадь из Дома2.
zztop1960 16 февраля 2018 | 17:43
Литва отмечает стол етний юбилей: праздничное шествие собрало тысячи людей 16 февраля 1918 года в Вильнюсе Совет Литвы подписал Акт о независимости государства.
vlabumur 16 февраля 2018 | 17:45
Николай Некрасов
Современная ода
Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И — беру небеса во свидетели -
Уважаю тебя глубоко...
Не обидишь ты даром и гадины,
Ты помочь и злодею готов,
И червонцы твои не украдены
У сирот беззащитных и вдов.
В дружбу к сильному влезть не желаешь ты,
Чтоб успеху делишек помочь,
И без умыслу с ним оставляешь ты
С глазу на глаз красавицу дочь...
Не гнушаешься темной породою:
"Братья нам во Христу мужички!"
И родню свою длиннобородую
Не гоняешь с порога в толчки.
Не спрошу я, откуда явилося,
Что теперь в сундуках твоих есть;
Знаю: с неба к тебе все свалилося
За твою добродетель и честь!..
Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И — беру небеса во свидетели -
Уважаю тебя глубоко...
Начало 1845
Россия,Время умерло?
neyexo 16 февраля 2018 | 17:47
"не опирается на мнение творческой интеллигенции"
ТОв. Сванидзе, если бы опиралась на мнение интеллигенции - ее всю нужно было бы пересажать.
Т.к. они такие кляузы друг на друга пишут
sir_charlie 16 февраля 2018 | 18:00
В студию вошли Иосиф Сталин, Яков Зельдович и Лев Ландау.
С.Вонидзе по привычке схватилось за нож.
Но Иосиф пыхнул Герцеговиной, Лев сделал привычное дело, а Яков проанализировал.
И вся троицв, она же тройка - Иосиф, Яков и Лев - сошлись во мнении, что вонидзевы сиськи и длинны, но плохи, но Лев проявил себя как лев.
И не сходя с тушки, вручили Льву сталинскую премию примирения
lincolnmkx 16 февраля 2018 | 18:22
Бывший депутат госдумы и полковник в отставке Виктор Алкснис утром 16 февраля написал в своем "Фейсбуке", что по полученным им неофициальным данным в Сирии в результате столкновения 7 февраля погибли 334 человека.
"217 человек - 5-й штурмовой отряд [ЧВК], 10 человек - 2-й штурмовой отряд, 94 человека - штурмовой отряд "Весна", 13 человек - артдивизион, - написал бывший депутат. - Кроме того, большое количество раненых умерло и умирает от тяжелых ранений в госпиталях".