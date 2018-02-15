'Вопросы к интервью
15 февраля 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 15 февраля 2018, 19:08
Ведущий: Андрей Позняков
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Комментарии35
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e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:08
Интересно, а сегодня в этой передаче Максимушка будет петь интернационал своим колзиным тенорком?
Сколько дарований за одной мерзкой душонкой - он и левак, он и троцкист, он и шовинист, он и националист, он и нацист, он и реваншист, он и православный, он и мусульман, он и коммунист, он и антисталинист, он же до кучи и демократ и либерал - по его же уверениям. Не слишком ли много талантов для одной пустой головы?
matsa 15 февраля 2018 | 19:13
e_nexoma: Максим вы просто молодец !!! вся это русофобская помойка беснуется от вашего вида))
ajsenev 15 февраля 2018 | 19:16
Очень приятный симптом - несмотря на холода и снега, весна на подходе, Шевченко уже там.
e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:23
ajsenev: У него обострение независимо от сезона - безнадежный хроник без надежды на ремиссию. И на него ведутся его коллеги по палате - он индуцирует у них бред собачий и повышенную активность.
vezdehod 15 февраля 2018 | 19:44
Это "Фрукт" Максим Леопольдович является частым гостем радио "КП" - там он.чувствует себя как у себя дома.
topotushkinn 15 февраля 2018 | 19:28
ajsenev: Требуем Немедленно прекратить все эти сирийские авантюры!
Да давным-давно уже всех задолбали эти бесконечные путинские маленькие победоносные блицкриги.
Эту Сирию уже раз 10 (десять!) победили и разбомбили вдрызг.
Не хватало нам еще там с амерами и Израилем воевать, вот уж совсем ни к чему.
А "чувака вагнера" давно уже стали очень плехо-плехо снабжать, как вооружением, так и боеприпасами, не говоря про денежное и вещевое довольствие - чисто объедки и обноски.
Подвозят какие-то старинные пулеметы ДП-27, ДПМ, РП-46, РПД, "максим", "льюис" и прочие музейные экспонаты с архаикой.
Хуже Афгана с Вьетнамом, право...
zlatoalex Алексей Златкин 15 февраля 2018 | 19:28
почему это о ЧВК нет закона, ка раз есть, статья в уголовном кодексе на наемничество- 359 УК РФ.
vezdehod 15 февраля 2018 | 19:18
matsa:
Максим вы просто молодец !!! вся это русофобская помойка беснуется от вашего вида))
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А. что по этому поводу скажет твоя "под генерал полиции" - неужели и она так считает?
Недоумок!
topotushkinn 15 февраля 2018 | 19:24
matsa: Как-то раз был уже на Радио "Эхо Москвы" клинч "В. Шендерович vs М. Шевченко".
К сожалению, в той передаче уважаемому писателю-сатирику В. Шендеровичу удалось одержать лишь бесспорный моральный триумф и блистательную ментальную викторию, поскольку практически с самого начала тов. М. Шевченко включил режим неудержимо фонтанирующего во все стороны выплеска сорванного унитазного бачка своей плоской тошнотной говорильни ни о чем, как всегда, сплошное вранье с передергиванием, втиранием и втюхиваньем.
Но вот уважаемому писателю-сатирику В. Шендеровичу стало просто противно, мерзко и гадко вклиниваться в эти фонтанирующие цунами балжного тошнотного бреда с ура-соплями и державо-блевотиной...
vezdehod 15 февраля 2018 | 19:14
Максимушка УЖЕ включил Дурочку и сразу поволок на Навального. Встреча чиновника миллиардером на его Яхте и вдали от Родины. в окружении проституток, для этого Дебила - нормальное явление.
milyimilyi 15 февраля 2018 | 19:50
e_nexoma: Я люлю США, лучшее что может предложить человечеству, как комфортное проживание и потребления, Да хранит бог Америку
vezdehod 15 февраля 2018 | 19:09
Появился "журналист" Максим Леопольдович и - понеслось.
e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:13
vezdehod: Не понеслось, а потекло... Жидкое и вонючее. Боюсь, что Андрею сегодня надо быть максимально осторожным, Мпксимку по дороге явно укусила муха це-це - агрессивен как мастодонт.
vezdehod 15 февраля 2018 | 19:24
Ну Максимушка и Дебил...Так защищать этих Дерипаска и Приходько может только истинный патриот России.
mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 19:13
В народе от сохи вообще нет никакого дела до Приходько, какой-то там коррупционной составляющей, все просто дивятся, как при таких деньгах как у Дерипаски надо было умудриться притащить такую страшилку на яхту.
e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:19
mmmmmmmmm: Соху вынь изо рта, а то хрен поймешь, что ты там борочешь, народ твою мать.
topotushkinn 15 февраля 2018 | 19:33
mmmmmmmmm: Таких не берут в президенты!
На самом деле интересное и сильное требование очаровательной шоу-герл К. Собчак к ЦИК незамедлительно отменить регистрацию В. Путина в качестве Царь-Кандидата и запретить ему впредь участвовать в любых каких бы то ни было выборах на замещение поста Президента РФ в нарушение Конституции РФ, напрямую категорически запрещающей замещать эту должность в течение двух сроков, хоть подряд, хоть вразбивку, да хоть как.
Нехрен, пусть собирает свои манатки, забирает всех своих тонтон-макутов, православных национал-хунвэйбинов, молчаливых зелененьких пехотинцев "ихтамнетов", все свои поганые "эскадроны смерти" карателей и палачей, и УМАТЫВАЕТ НАВСЕГДА со всеми своими Царь-Соплями...
topotushkinn 15 февраля 2018 | 19:35
mmmmmmmmm: Требуем немедленно положить конец этой гнусной цензуре Интернета и блокированию контента "РыбкаГейта", тем более, сайтов уважаемого активиста-оптимиста А. Навального!
На помойку этот Усть-Лабинск со всеми их Рай-Судами и Царь-Соплями!
Зря этот несдержанный драчун-забияка М. Шевченко так запальчиво пытался опровергать утверждения о геноциде русских в г. Грозный.
Первые серьезные выступления и конфликты на национальной почве произошли там еще в дремуче-советские времена, в лохматые 70-е годы, вылившись в прямые погромы 1977 г.
Все-таки русских в русском городе Грозный было гораздо-гораздо больше, нежели армян, татар, азербайджан, калмыков, тем более чечен с ингушами и дагами-лезгинами.
И что там сейчас?..
verikosha 15 февраля 2018 | 19:15
Ну как, как можно дискутировать с этим параноиком ????? Уму непостижимо...
vezdehod 15 февраля 2018 | 19:27
Чем больше этих "Чиваков" будет УНИЧТОЖЕНО в Сирии - тем быстрее оттуда уберётся Россия.
nevermore 15 февраля 2018 | 19:17
Какой же все-таки Шевченко подонок
mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 19:17
Венедиктов же рассказывал, как его Кириенко будучи премьером подвозил до дома на машине с мигалками, значит Веник тоже коррумпирован, тот же Кириенко мог его везя на своей машине скоррумпировать на написание дифирамбов в свой адрес.
e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:21
mmmmmmmmm: Сохой думаешь, народ хренов? Оно и видно - выводы как пар из паровоза. Вернее - как навоз из коровы - не даром ты мычишь..
mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 19:38
e_nexoma: я хоть сохой думаю, а ты исключительно задним проходом с фекалиями, в который пихаются пиндосы, видно при этом ещё на всю округу стонешь от удовольствия.
severnaya_storona 15 февраля 2018 | 19:19
Что-то раньше Максик про Приходько не заикался, а тут сразу и агент Госдепа, и "я тему поднимаю". До Навального про этого Приходько вообще никто не знал.
fikus74 15 февраля 2018 | 19:22
а за агента империализьма , максимка огребет от приходько.
wlad2011 15 февраля 2018 | 19:32
fikus74: По иску Приходько пусть бы Шевченко доказал свою правоту! Это был бы поединок равноценных по нормам морали аморальных особей в суде нравственно дезориентированной системы кривосудия.
mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 19:22
Джон Кеннеди вообще трахался с девками, которые напрямую имели дело с мафией и что?
e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:38
mmmmmmmmm: Тяжелая у тебя работа. Либо свечки держать, либо брехать напропалую - одно занятие стоит другого.
mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 19:44
e_nexoma: а это для меня не работа, а приятный досуг, это ты тут в поте лица отрабатываешь госдеповский кошт.
wlad2011 15 февраля 2018 | 19:24
Могут ли быть достойными спора на равных размышления аморального типа Шевченко на темы морали?!
tatarus 15 февраля 2018 | 19:24
Уровень неадеквата Максима зашкаливает. Жалко времени. Ухожу на "Бизнес-FM".
baran_provokator 15 февраля 2018 | 19:35
а ничего, что это нефть сирийского народа? пригожин - что, мародер какой-то?
physik 15 февраля 2018 | 19:36
Очередной бред от Шевченко насчет закона о ЧВК.
Такой закон уже имеется - наёмничество в России является уголовным преступлением.
Что еще надо?
milyimilyi 15 февраля 2018 | 19:40
Уже Гребень,фильм Лето, Вам сволотам сказал, что Вы п...те господин либерал Серебренников, но наш российский либерал— это же тупое био существо которое прёт к своей цели сметая всё, что в не складывается в пазл либерти