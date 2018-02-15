'Вопросы к интервью
15 февраля 2018
Z Особое мнение Все выпуски
5 35 6 2968
Время выхода в эфир: 15 февраля 2018, 19:08
в гостях: Максим Шевченко Максим Шевченко журналист
Ведущий: Андрей Позняков
8читать ;смотреть


Подписывайтесь на YouTube-канал «Эхо Москвы»

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:08

Интересно, а сегодня в этой передаче Максимушка будет петь интернационал своим колзиным тенорком?
Сколько дарований за одной мерзкой душонкой - он и левак, он и троцкист, он и шовинист, он и националист, он и нацист, он и реваншист, он и православный, он и мусульман, он и коммунист, он и антисталинист, он же до кучи и демократ и либерал - по его же уверениям. Не слишком ли много талантов для одной пустой головы?

matsa 15 февраля 2018 | 19:13

e_nexoma: Максим вы просто молодец !!! вся это русофобская помойка беснуется от вашего вида))

ajsenev 15 февраля 2018 | 19:16

Очень приятный симптом - несмотря на холода и снега, весна на подходе, Шевченко уже там.

e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:23

ajsenev: У него обострение независимо от сезона - безнадежный хроник без надежды на ремиссию. И на него ведутся его коллеги по палате - он индуцирует у них бред собачий и повышенную активность.

vezdehod 15 февраля 2018 | 19:44

Это "Фрукт" Максим Леопольдович является частым гостем радио "КП" - там он.чувствует себя как у себя дома.

topotushkinn 15 февраля 2018 | 19:28

ajsenev: Требуем Немедленно прекратить все эти сирийские авантюры!
Да давным-давно уже всех задолбали эти бесконечные путинские маленькие победоносные блицкриги.
Эту Сирию уже раз 10 (десять!) победили и разбомбили вдрызг.
Не хватало нам еще там с амерами и Израилем воевать, вот уж совсем ни к чему.
А "чувака вагнера" давно уже стали очень плехо-плехо снабжать, как вооружением, так и боеприпасами, не говоря про денежное и вещевое довольствие - чисто объедки и обноски.
Подвозят какие-то старинные пулеметы ДП-27, ДПМ, РП-46, РПД, "максим", "льюис" и прочие музейные экспонаты с архаикой.
Хуже Афгана с Вьетнамом, право...

zlatoalex Алексей Златкин 15 февраля 2018 | 19:28

почему это о ЧВК нет закона, ка раз есть, статья в уголовном кодексе на наемничество- 359 УК РФ.

vezdehod 15 февраля 2018 | 19:18

matsa:
Максим вы просто молодец !!! вся это русофобская помойка беснуется от вашего вида))
===================================================================================
А. что по этому поводу скажет твоя "под генерал полиции" - неужели и она так считает?
Недоумок!

topotushkinn 15 февраля 2018 | 19:24

matsa: Как-то раз был уже на Радио "Эхо Москвы" клинч "В. Шендерович vs М. Шевченко".
К сожалению, в той передаче уважаемому писателю-сатирику В. Шендеровичу удалось одержать лишь бесспорный моральный триумф и блистательную ментальную викторию, поскольку практически с самого начала тов. М. Шевченко включил режим неудержимо фонтанирующего во все стороны выплеска сорванного унитазного бачка своей плоской тошнотной говорильни ни о чем, как всегда, сплошное вранье с передергиванием, втиранием и втюхиваньем.
Но вот уважаемому писателю-сатирику В. Шендеровичу стало просто противно, мерзко и гадко вклиниваться в эти фонтанирующие цунами балжного тошнотного бреда с ура-соплями и державо-блевотиной...

vezdehod 15 февраля 2018 | 19:14

Максимушка УЖЕ включил Дурочку и сразу поволок на Навального. Встреча чиновника миллиардером на его Яхте и вдали от Родины. в окружении проституток, для этого Дебила - нормальное явление.

milyimilyi 15 февраля 2018 | 19:50

e_nexoma: Я люлю США, лучшее что может предложить человечеству, как комфортное проживание и потребления, Да хранит бог Америку

vezdehod 15 февраля 2018 | 19:09

Появился "журналист" Максим Леопольдович и - понеслось.

e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:13

vezdehod: Не понеслось, а потекло... Жидкое и вонючее. Боюсь, что Андрею сегодня надо быть максимально осторожным, Мпксимку по дороге явно укусила муха це-це - агрессивен как мастодонт.

vezdehod 15 февраля 2018 | 19:24

Ну Максимушка и Дебил...Так защищать этих Дерипаска и Приходько может только истинный патриот России.

mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 19:13

В народе от сохи вообще нет никакого дела до Приходько, какой-то там коррупционной составляющей, все просто дивятся, как при таких деньгах как у Дерипаски надо было умудриться притащить такую страшилку на яхту.

e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:19

mmmmmmmmm: Соху вынь изо рта, а то хрен поймешь, что ты там борочешь, народ твою мать.

topotushkinn 15 февраля 2018 | 19:33

mmmmmmmmm: Таких не берут в президенты!
На самом деле интересное и сильное требование очаровательной шоу-герл К. Собчак к ЦИК незамедлительно отменить регистрацию В. Путина в качестве Царь-Кандидата и запретить ему впредь участвовать в любых каких бы то ни было выборах на замещение поста Президента РФ в нарушение Конституции РФ, напрямую категорически запрещающей замещать эту должность в течение двух сроков, хоть подряд, хоть вразбивку, да хоть как.
Нехрен, пусть собирает свои манатки, забирает всех своих тонтон-макутов, православных национал-хунвэйбинов, молчаливых зелененьких пехотинцев "ихтамнетов", все свои поганые "эскадроны смерти" карателей и палачей, и УМАТЫВАЕТ НАВСЕГДА со всеми своими Царь-Соплями...

topotushkinn 15 февраля 2018 | 19:35

mmmmmmmmm: Требуем немедленно положить конец этой гнусной цензуре Интернета и блокированию контента "РыбкаГейта", тем более, сайтов уважаемого активиста-оптимиста А. Навального!
На помойку этот Усть-Лабинск со всеми их Рай-Судами и Царь-Соплями!
Зря этот несдержанный драчун-забияка М. Шевченко так запальчиво пытался опровергать утверждения о геноциде русских в г. Грозный.
Первые серьезные выступления и конфликты на национальной почве произошли там еще в дремуче-советские времена, в лохматые 70-е годы, вылившись в прямые погромы 1977 г.
Все-таки русских в русском городе Грозный было гораздо-гораздо больше, нежели армян, татар, азербайджан, калмыков, тем более чечен с ингушами и дагами-лезгинами.
И что там сейчас?..

verikosha 15 февраля 2018 | 19:15

Ну как, как можно дискутировать с этим параноиком ????? Уму непостижимо...

vezdehod 15 февраля 2018 | 19:27

Чем больше этих "Чиваков" будет УНИЧТОЖЕНО в Сирии - тем быстрее оттуда уберётся Россия.

nevermore 15 февраля 2018 | 19:17

Какой же все-таки Шевченко подонок

mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 19:17

Венедиктов же рассказывал, как его Кириенко будучи премьером подвозил до дома на машине с мигалками, значит Веник тоже коррумпирован, тот же Кириенко мог его везя на своей машине скоррумпировать на написание дифирамбов в свой адрес.

e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:21

mmmmmmmmm: Сохой думаешь, народ хренов? Оно и видно - выводы как пар из паровоза. Вернее - как навоз из коровы - не даром ты мычишь..

mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 19:38

e_nexoma: я хоть сохой думаю, а ты исключительно задним проходом с фекалиями, в который пихаются пиндосы, видно при этом ещё на всю округу стонешь от удовольствия.

severnaya_storona 15 февраля 2018 | 19:19

Что-то раньше Максик про Приходько не заикался, а тут сразу и агент Госдепа, и "я тему поднимаю". До Навального про этого Приходько вообще никто не знал.

fikus74 15 февраля 2018 | 19:22

а за агента империализьма , максимка огребет от приходько.

wlad2011 15 февраля 2018 | 19:32


fikus74: По иску Приходько пусть бы Шевченко доказал свою правоту! Это был бы поединок равноценных по нормам морали аморальных особей в суде нравственно дезориентированной системы кривосудия.

mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 19:22

Джон Кеннеди вообще трахался с девками, которые напрямую имели дело с мафией и что?

e_nexoma 15 февраля 2018 | 19:38

mmmmmmmmm: Тяжелая у тебя работа. Либо свечки держать, либо брехать напропалую - одно занятие стоит другого.

mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 19:44

e_nexoma: а это для меня не работа, а приятный досуг, это ты тут в поте лица отрабатываешь госдеповский кошт.

wlad2011 15 февраля 2018 | 19:24

Могут ли быть достойными спора на равных размышления аморального типа Шевченко на темы морали?!

tatarus 15 февраля 2018 | 19:24

Уровень неадеквата Максима зашкаливает. Жалко времени. Ухожу на "Бизнес-FM".

baran_provokator 15 февраля 2018 | 19:35

а ничего, что это нефть сирийского народа? пригожин - что, мародер какой-то?

physik 15 февраля 2018 | 19:36

Очередной бред от Шевченко насчет закона о ЧВК.
Такой закон уже имеется - наёмничество в России является уголовным преступлением.
Что еще надо?

milyimilyi 15 февраля 2018 | 19:40

Уже Гребень,фильм Лето, Вам сволотам сказал, что Вы п...те господин либерал Серебренников, но наш российский либерал— это же тупое био существо которое прёт к своей цели сметая всё, что в не складывается в пазл либерти

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 14 февраля Поздравить…

5 416 6 5899 14.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 13 февраля Поздравить…

5 406 6 6168 13.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 9 февраля Поздравить…

5 415 6 8248 09.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 12 февраля Поздравить…

5 248 6 7500 12.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Стрельба по ложной цели Никаких жуликов «бойкотисты» не поймают, потому что в выборах не участвуют. И вообще: тот, кто не хочет отдать свой голос на выборах, никогда не сможет отстоять чужой…

5 215 6 10091 14.02
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вносим на рассмотрение «антисталинский закон» В России ударными темпами строится именно сталинское государство, где человек — пыль под ногами, а «органы» не ошибаются…

5 513 6 27317 09.02
Kполитика, общество, история, законы, мнения
Блоги

Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...

5 164 6 9735 10.02
Kобщество, немцов, память, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Демократическая желтизна Участники этой мутной «демократической» волны не дают себе отчета в том, что качество её совершенно шариковского свойства вне зависимости от направления движения. И никакой «протест против власти» не оправдывает её хамского содержания

5 108 6 7532 12.02
Kдемократия, общество, власть, государство, мнения
Блоги

Андрей Бузаров международный обозреватель, политический аналитик (Украина)

Украина и Польша, что дальше? После смены власти в начале 2014 г. новые руководители страны взяли активный курс на героизацию С.Бандеры и всего, что связано с украинским национализмом, заложив, таким образом, мину замедленного действия…

5 136 6 9681 12.02
Kполитика, общество, история, польша, украина, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Истории у нас нет! Напишем нашу историю! Лживая концепция истории России, помноженная на утаивание и искажение важнейших фактов прошлого, возведенная в степень переписывания узловых исторических событий, уничтожает подлинную историю…

5 209 6 18777 12.02
Kистория, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Губерниев: это война с Россией Это уже давно не война с допингом, я это много раз говорю и скажу сейчас…

5 95 6 18054 08.02
Kолимпиада-2018, спорт, рф, передачи, события
Блоги

Эхо-спорт ежедневный дайджест спортивных событий

Алексей Дурново: Керлинг, который все полюбили! В ночь на вторник Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий взяли бронзу в соревнованиях смешанных пар. Для российского керлинга – это прорыв…

5 58 6 5825 13.02
Kспорт, общество, события
Блоги

Роман Цимбалюк шеф-корреспондент агентства УНИАН

«Мыжебратья» Можно предположить, что это представитель Украины, а может Германии, Франции или США описывает действия России на Донбассе и Крыму. Но на самом деле это не так…

5 155 6 16789 14.02
Kукраина, рф, сирия, политика, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 96. Невероятный случай на Таити Высоцкий к тому моменту еще не бывал за границей вообще, тем более на Таити, Фиджи или Кюрасао. У песни получилось удивительное жизненное продолжение…

5 168 6 19624 10.02
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет после его смерти Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет после его смерти Одна из улиц в Москве будет носить имя лейтенанта Красной армии Печерского…

5 176 6 20892 11.02
8читать ;смотреть
Kистория, политика, общество, видео, мнения
Голосование
Отразились ли допинговые и прочие околоспортивные скандалы на вашем интересе к нынешней Олимпиаде?
5 42 6 5259 09.02

Популярное за неделю

Новости

Верховный суд РФ завтра должен рассмотреть иск Собчак с требованием отменить регистрацию Путина на выборах президента Телеведущая и кандидат в президенты считает, что действующий глава государства не имеет права баллотироваться вновь, поскольку уже занимал этот пост два срока подряд…

5 54 6 59709
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Я скажу, что тебе, девочка, не надо беспокоиться, потому что у нее теперь в подписчиках будет спецпрокурор Мюллер и все CNN…

5 212 6 198228 10.02
#слушать 47:44 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
5 80 6 20088 13.02
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Путин всех предупреждал Все-таки наш президент проницательный человек. Когда он вводил в оборот термин «девушка с пониженной социальной ответственностью», ни он, ни кто другой не мог и помыслить, что учудит Настя-рыбка…

5 301 6 288472 10.02
Kпутин, дерипаска, политика, олигархи, мнения
Блоги

+ Настя Рыбка: «Ровно 5 процентов распознали троллинг, остальные решили, что все «серьезно» Настя Рыбка: «Ровно 5 процентов распознали троллинг, остальные решили, что все «серьезно» Нам, молодым девушкам, нравится что мужчина в любом возрасте проявляет сексуальную активность! И это хорошо!..

5 501 6 148018 09.02
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6693854
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3293971

Сегодня в эфире