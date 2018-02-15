'Вопросы к интервью
15 февраля 2018
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5 69 6 11227
Время выхода в эфир: 15 февраля 2018, 17:08
в гостях: Виктор Шендерович Виктор Шендерович писатель, журналист
Ведущий: Нино Росебашвили
8читать #слушать 34:52 $ Cкачать 8.0 МБ ;смотреть


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Комментарии

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topotuschkin 15 февраля 2018 | 17:08

Требуем Немедленно прекратить все эти сирийские авантюры!
Да давным-давно уже всех задолбали эти бесконечные путинские маленькие победоносные блицкриги.
Эту Сирию уже раз 10 (десять!) победили и разбомбили вдрызг.
Не хватало нам еще там с амерами и Израилем воевать, вот уж совсем ни к чему.
А "чувака вагнера" давно уже стали очень плехо-плехо снабжать, как вооружением, так и боеприпасами, не говоря про денежное и вещевое довольствие - чисто объедки и обноски.
Подвозят какие-то старинные пулеметы ДП-27, ДПМ, РП-46, РПД, "максим", "льюис" и прочие музейные экспонаты с архаикой.
Хуже Афгана с Вьетнамом, право...

sfjtd 15 февраля 2018 | 17:08

topotuschkin: Виктор Анатолич, опять антисемиты поднимают голову!
Вот, смотрите


«Бывший директор Государственного центра современного искусства Михаил Миндлин так и не успел выполнить распоряжение министра культуры РФ Владимира Мединского, назначившего его директором Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублёва. Ценитель перформансов и активист Российского Еврейского конгресса задержан сотрудниками ФСБ вместе со своим заместителем по финансовым вопросам Дмитрием Мачабели. Обоих заподозрили в нецелевом использовании денег и доставили в следственный изолятор "Лефортово".»

Ну что, действуем по схеме? Объявляем Миндлина борцом с режимом и гением по совместительству. Поднимаем местечковую творческую общественность, дабы гвалт в СМИ не затихал ни на минуту. На каждом углу восхищаемся чистотой и светлостью лица г Миндлина.
И главное , лично вы , уважаемый Ворсистый Наматрасник, возвышаете свой женский голос практически до фальцета и звените ветхозаветным колокольчиком, пока соплеменника не переведут на домашний арест или не дадут ему сдристнуть в страну победившей демократии, типа Уркаины...

mongol_9 15 февраля 2018 | 17:08

Опять этот аморальный типус.
Недавно позабавила статья Шендеровича, где он наезжает на Белковского и “кремлёвских агентов”. В качестве доказательства своего морального превосходства перед ними, он (Шендерович) говорит:
«Я бы, имея Его (Господа Бога) возможности, убил бы, конечно, на хер».

Как вам? ))
Б-г Шендерович убил бы всех “недостойных” на хер.))

«Мы думаем, что Бог видит нас сверху — но он видит нас изнутри»..
Жильбер Сесброн.

sfjtd 15 февраля 2018 | 17:10

Витенька, на различных сайтах читаю примерно следующее


«Нынешний глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей в ходе киевского майдана в феврале 2014 года, заявил грузинский снайпер Александр Ревазишвили, который, по его утверждению, был свидетелем этих событий.
«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина „Сайга“, его отец: из карабина СКС», — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, с которыми он готов выступить в украинском суде»
Кстати, ранее о стрельбе боевиков по своим рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт, а на грузинских снайперов вышла итальянское издание Gli Occhi Della Guerra. Ждём заявлений из Киева, что всё это агенты Кремля.

Отчего молчит самое честное и неподкупное радиво страны???

mongol_9 15 февраля 2018 | 17:10

Как сёдня Витю торкнуло по поводу ЧВК, друг Петрушки возмущается: «Бойцы ЧВК «Вагнер» погибли — за чужое бабло».
А что же он умалчивает, что ЧВК появились впервые в самой дЭмократической стране мира США. За чьё бабло они гибнут?
Вот лишь несколько известных ЧВК:
Blackwater /Оперативники Blackwater работали (и работают) по всей планете. Убийство мирного населения, контрабанда оружия, наркотрафик — все эти прелести вынудили руководство компании дважды сменить название: сейчас ЧВС именуется Academi/
MPRI /На данный момент эта частная военная компания работает только с Министерством обороны США, но ранее нанимателем мог стать кто угодно/
FDG /Точками их участия стали многие африканские страны: Сомали, Гвинея, ЦАР — здесь аббревиатуру FDG знают очень хорошо/
Aegis Defense Services /Сфера интересов Aegis Defense Services затрагивает Ирак, Афганистан, Бахрейн, Кению и Непал/
Northbridge Services Group /Одиозная частная компания, официально имеющая свой филиал на Украине. Вообще, репутация у Northbridge довольно хороша (для наемников)/

Кстати, этот всезнайка пишет: « Главным бенефициаром сирийского нефтяного передела стал тот самый кремлевский повар».
Это тот самый повар, который наш начальник. Ну вы поняли, господа.))

rihard 15 февраля 2018 | 17:13

mongol_9: Закон о ЧВК в России принят?Нет , еще есть вопросы-

mongol_9 15 февраля 2018 | 17:14

Взял Витёк такси, с умыслом зловредным и говорит таксисту:
– Расскажи-ка мне, недочеловек, какую-нибудь историю.
Таксист, добрый паренёк, решил уважить клиента и рассказал первое, что пришло в голову:
— Парень вернулся из армии, а его девушка вышла за другого. Он, чтобы изменнице отомстить, закрутил роман с деревенской, та от него забеременела. Бывшая невеста тут же проявила интерес — и стала изменять мужу с ним. Брошенная девица пришла к его матери жаловаться, а та ни то, ни сё — ну она обманутому мужу всё выложила. Тот взбесился, в общем, была драка-поножовщина и дурака-то и зарезали. Лучше б в армии остался.
Витя, качая головой:
— Как типично для этой страны. Гопники, шлюхи, родителям всё по фигу, моральное разложение, разврат! Ничего хорошего тут уже не будет!
Таксист:
— Я сюжет оперы Масканьи «Сельская честь» пересказывал. Шестьсот рублей с тебя, дядя.

ignachio 15 февраля 2018 | 17:15

Когда Россию лишили права выступить под своим флагом, предложив выступать под белым с 5 кольцами, была возможность быстро сменить наш триколор на этот олимпийский. Вот и получилось бы, что мы выступаем под своим флагом. И как Путин не догадался...

topotuschkin 15 февраля 2018 | 17:25

ignachio: Да Путин и так практически повсюду честно-честно-пречестно набирает за 146%, реально топит, всех рвет и зашкаливает.
Неспроста уж во многих городах и весях осчастливленной навеки Руси, аж в Нижегородской области, установили круглосуточное дежурство усиленных кордонов полицаев окрест мироточащих медом, елеем и топленым молоком предвыборных плакатов-бюстов с ЛунноЛиком Царь-Кандидата, дабы неумолимо набегающие отовсюду восхищенные просветленные электорасты в пароксизмах упоения и пиетета, чересчур ретиво припадая к Чудотворной, не замарали бы Лики своими туесками, сидорами и котомками с тесемками, яичками, помидорчиками и пучками укропу...

yuriyp 15 февраля 2018 | 18:13

topotuschkin: //Путин и так практически повсюду честно-честно-пречестно набирает за 146%, реально топит, всех рвет и зашкаливает.//
В свете последних событий, предлагаю "всез рвет и закашливает"...

e_nexoma 15 февраля 2018 | 17:20

rihard: Брехунам русскага мира по хрен мораль и законы, они хотят творить то, что взбредет в их больные головы. Но мир помнит пример гитлеровской Германии - положили людоедам палец в рот и он не преминул разинуть свою вонючую пасть на всю ширину, поэтому как только гадина стала переходить за пределы дозволенного обрушила на его голову свой сокрушительный кулак. И трусливая родина вмиг забыла своих героев - они нужны были, когда могли стрелять, а когда их постреляли - их кровавое месиво уже не нужно родине - бабы нарожают других дураков.

topotuschkin 15 февраля 2018 | 17:23

rihard: Почему на демократическом радио так слабо банят всю эту мангало_ишаковину с прочей пустоемеличевской швалью и накипью?
Откуда такая невыносимая никчемная толерантность?
Зачем здесь нужны все эти пустоболы мангалы_ишаковичи с бармалеищщами?
Пусть пасутся и гадят только на соловьевпометных ресурсах.
Пустоемеличей - на помойку!
Скорбим, скорбим по безвременно покинувшим нас пригожинским рыбкам нетяжелого поведения.
Все как один дружно пожалеем этих несчастных многажды изнасилованных и ментально пострадавших ущемленно эскорт-девушек и рыбок по вызову митричей-емеличей-русланищей-петриков и особенно монгола_ишаковича.
У них нынче совсем-совсем критические дни.
Налицо только прямое разжигание ненависти и расизма к социальным группам "местечковые", "оппозиция", "недовольные", "несогласные", дискриминация по надуманным признакам и предлогам, провоцирование социальной розни и резни, запугивание сотрудникаами государственной тайной полиции гостапо, унижение, прямые оскорббления и заведомо ложные сугубо клеветнические измышления, особенно про финансирование от заокеанских спецслужб.
Незаконная воровская горе-власть пытается повсюду насаждать свое беззаконие, произвол, военно-полицейскую диктатуру и уничтожение несогласных граждан и настоящих патриотов...

kmamonov_2 15 февраля 2018 | 17:31


Стопятьсот раз повторил слово «бабло»:
/ Взять за бабло… да-да-да-да погибли за бабло…./

Во, как дядя Зигмунд изнутри Шендеровича мучитЪ!

kmamonov_2 15 февраля 2018 | 17:39

-Почему вы так ненавидите свою страну?
-Есть подлые вопросы… на которые я не отвечаю.
================================
А почему это подлые вопросы, ВШ?
С 90-х годов Вы только и делаете, что поливаете страну.

Спросим по-другому: а если бы не прогнали санными тряпками младорефораторов
и обслугу шелкоперов-журналистов, риторика сатирика была бы такой же «гнойной» ???

rihard 15 февраля 2018 | 17:33

topotuschkin: Хотя и не нравится, но почему одних надо запрещать, а других нет. Если нет нарушения законов,то можно высказывать все.Такое мое мнение.

topotushkinn 15 февраля 2018 | 17:44

mongol_9: Таких не берут в президенты!
На самом деле интересное и сильное требование очаровательной шоу-герл К. Собчак к ЦИК незамедлительно отменить регистрацию В. Путина в качестве Царь-Кандидата и запретить ему впредь участвовать в любых каких бы то ни было выборах на замещение поста Президента РФ в нарушение Конституции РФ, напрямую категорически запрещающей замещать эту должность в течение двух сроков, хоть подряд, хоть вразбивку, да хоть как.
Нехрен, пусть собирает свои манатки, забирает всех своих тонтон-макутов, православных национал-хунвэйбинов, молчаливых зелененьких пехотинцев "ихтамнетов", все свои поганые "эскадроны смерти" карателей и палачей, и УМАТЫВАЕТ НАВСЕГДА со всеми своими Царь-Соплями...

topotushkinn 15 февраля 2018 | 17:49

mongol_9: Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: Ни в коем случае нельзя ходить на встречу мультур-хальтур-макулятур В. Мединского со студетами и служащими ВГИКа, равно как и смотреть прочие михалковско-патриотские киноподелки с киноляпами и кинобреднями, а вот фильм про С. Довлатова стоит посмотреть...

patrik01 15 февраля 2018 | 17:16

Видали, что заявляет Витёк Шендерович? Надо, говорит, всех уволить, кто врал про гибель ребят из ВЧК "Вагнер". Это потому что русофобские этнические подонки не могут победить на открытых демократических выборах и поэтому, они используют смерть российских граждан, на которых им насрать по большому счёту, чтобы расшатать власть в стране и захватить Кремль.

rihard 15 февраля 2018 | 17:19

patrik01: На этих граждан насрать прежде всего Кремлю, он их знать не хочет и слышать про них не хочет.

sfjtd 15 февраля 2018 | 17:26

Я понял!
Холокост - это штраф наложенный на народ.
Спасибо, Виктор, объяснили...

matsa 15 февраля 2018 | 17:24

patrik01: Патрик сколько забанили твоих аккаунтов ?? не пора ли подать в суд на рувинского...

vezdehod 15 февраля 2018 | 17:38

matsa:
: Патрик сколько забанили твоих аккаунтов ?? не пора ли подать в суд на рувинского...
==========================================================================
Чем вы недоумки. быстрее ты с "монголом" подадите в Басманный суд - тем быстрее ты с ним отсюда "улетишь".

shtirlitz77 15 февраля 2018 | 17:36

patrik01: "...расшатать власть в стране и захватить Кремль."

ПАРАНОЙЯ?!

patrik01 15 февраля 2018 | 17:41

shtirlitz77:

"Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят!"

shtirlitz77 15 февраля 2018 | 18:52

patrik01: "Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят!"

Даже так, Петруша?!
Дело-то обстоит еще хуже, чем я думала.
И кто же за тобой следит?!
Ведь ты вроде свой. а все равно следят?

matsa 15 февраля 2018 | 17:50

patrik01: Молчит полумесяц,
И снова с востока таинственный ветер подул.
Молчит полумесяц,
И снова идут на войну Петербург и Стамбул.
Висит полумесяц,
Не хочет, проклятый, никак превращаться в луну.
Он слушает песни, печальные песни
О тех, кто томится в плену.

topotushkinn 15 февраля 2018 | 18:13

patrik01: Вы, одноклеточные петрики запутинские, и впрямь уверены, что сможете реально заболтать тему искусственного нагнетания истерии вокруг несуществующей на Западе русофобии, наряду с постыдной паникой, охватившей Кремль в ходе массовых несанкционированных выступлений по срыву всенародной явки на этот фарс путинских псевдо-перевыборов?
Русофобия буйствует только в воспаленных мироточащих черепах запутинских злобных клоунов.
Все эти помешанные на борьбе с призраком русофобии параноики, члены секты свидетелей Мирового Заговора Русофобов, круглосуточно воюющие с немецко-фашистскими оккупантами А. Меркель, Д. Трампом и Д. Макроном-Микроном-Макароном, даже прерываясь на отход в ватерклозет, прежде, чем усесться на замусоленное сиденье стульчака, долго пристально всматриваются в очко, кидают туда ручные гранаты необычайно мощнейшего фугасно-бризантного действия, и грозно кричат в дыму в чудом уцелевшие обломки: "Агенты ГосДепа! Всюду русофобы ГосДепа! Русофобствующие жидонацисты не пройдут! Русофобствующие Жидомасоны-Правосеки - вы меня не сожжете в Донецком аэропорту и в Доме Профсоюзов!..".
Для Путина нынче одной из самых полезных девушек с пониженной социальной ответственностью давно уже стала именно эта продажная девка путинизма мадам Клио, она же История, насилуемая бесконечно долго с особо изощренной жестокостью и цинизмом по предварительному сговору с группой политических проституток и извращенцев, типа министров мультур-хальтур-макулятур и прочих кинорежиссеров и докторов православных наук и академиков самодержавия, богословия и путинославия.
Служить в охранке, поддерживать незаконную антинародную диктатуру и зачищать страну от прав и свобод народа, изображая защиту государственной безопасности, а на самом деле охранять покой Царь-Самозванцев, сидючи на штыках, всегда было позорно, во все времена, во всех странах...

ohotnik58 15 февраля 2018 | 17:17

Вообще то, С членами ЧВК Вагнера необходимо поступать также как с В. Карауловой.

kmamonov_2 15 февраля 2018 | 17:42

Я знаю много благотворительных организаторов. Мы все собираем деньги!!!
==============================================
Задумчиво так: а как там электронный кошелек убёгшей Романовой ?!
То-то! Собиратели, блин ….

cmapoccma 15 февраля 2018 | 18:23

ohotnik58: поступать также как с В. Карауловой.\\\

Использовать как женщину?

matsa 15 февраля 2018 | 17:21

sfjtd: а не пора ли вернуть в рамки Закона русофобский портальчик ? демократически отрезвить зарвавшихся модераторов...

vezdehod 15 февраля 2018 | 17:26

matsa:
а не пора ли вернуть в рамки Закона русофобский портальчик ? демократически отрезвить зарвавшихся модераторов...
===========================================================================
Вначале посоветуйся со своей подругой "под.полковником" полиции, а затем и возвращай .Недоумок!

topotushkinn 15 февраля 2018 | 17:42

sfjtd: Нет, ребята, краски я вам не дам.
Не надо рисовать Портрет Президента
Даже за 400 руб...

serjio99 15 февраля 2018 | 18:55

sfjtd: "...Отчего молчит самое честное и неподкупное радиво страны????"
--------------------------------------------------------------
Странно, что об этом молчат стойкие и неустанные разоблачители киевской "хунты" - еще более честные и неподкупные государственные теле- и радиоканалы. Важные новости приходится узнавать на "различных сайтах".

e_nexoma 15 февраля 2018 | 17:13

mongol_9: sfjtd: Ахтуен! Два штатных брехуна при исполнении портяночных обязанностей1 Не верить ни одному их брехливому слову - это наследники и последователи Геббельса и его гнойного шефа Йошки Кровавого. Держитесь от них подальше - эти удальцы из русскага мира ничем не отличаются от наемников Вагнера - за копейку продадут и убьют мать родную.

vezdehod 15 февраля 2018 | 17:30

Алексея Навального УЖЕ не заблокируешь - есть много возможностей показать всему миру, на что он способен.

topotuschkin 15 февраля 2018 | 17:21

mongol_9: Позорище невыносимое быть жалкой ничтожной закитайской подстилкой.
До сих пор помнятся, как живьем, как наяву, все те бурления 1988 - 89 гг., когда мы на самом деле были реально могучей Сверх-Державой и как хихикали над этим отсталым голоштанным китайским-маоистским недоразумением с их миллиардами голодных вечно кривых и косых китайчат.
Казалось, Достаточно было только не валять дурака (проще простого!), а лишь для начала перевести советские достижения на современные передовые технологии, добавить персональных компьютеров, насытив ими советские производства, НИИ, университеты, ВУЗы и школы, сократить эту нахрен никому не нужную оборонку, разогнать эти бестолковые бесчисленные спецслужбы, армии, внутренние органы и переориентировать на новые мирные высокотехнологичные и прогрессивные производства и перспективы.
30 лет - впустую, так бездарно и тупо...

topotuschkin 15 февраля 2018 | 17:33

mongol_9: И все-таки хороший, острый вопрос успел задать уважаемый писатель-сатирик В. Шендерович тогда, на заре гнилого путинизьму, при разгоне того самого настоящего НТВ: "Что еще такого ужасного и страшно гнусного собираются совершить эти унылые плешивые горе-клоуны, если они уже так боятся независимых СМИ???"
Вот тогда-то и зря не поднялись всем миром против этой восстающей из пепла и пекла путинской Империи Вранья - мерзкого Держи-Мордора...

dimadima1965 15 февраля 2018 | 18:50

mongol_9: не умничай . Убыл бы на хер . Вот что он писал . Претензии к редактору

topotuschkin 15 февраля 2018 | 17:18

sfjtd: Когда "пустоемеличи-петрики" трындят про современных жуликов и казнокрадов, на которых пробу негде ставить, даже отнюдь и не сравнивая их с репрессированными в сталинское правление, то невольно осознаешь, что раз эта "публика" оправдывает и кремлевскую питерастическую мафию, и палачей-отравителей, то, значит, они также лгут оправдывая сиволапых "палачей и карателей", как лгут и выгораживают воров из преступной группировки братцев Ротенбергов, Абрамовичей, Дерипасок, Приходько, Шамаловых, Кадавровых и прочих кремлеклоунов.
Этих безмозглых и скорбных извилинами идиотов, кретинов, балбесов, болванов, дебилов, ловкачей, придурков, цириков, прохвостов, вертухаев, шулеров, аферистов-карьеристов, Держи-Мордоров и прочая - ну слишком много, всех мастей, оттенков и разновидностей.
Ну, вот, удалось отстоять хоть самую малость ну совсем-совсем кретинско-чудовищного.
Идем дальше сквозь револьверный лай.
Вы чего-то другого ожидали?..

topotushkinn 15 февраля 2018 | 17:39

sfjtd: Наконец-то!
Свершилось!
И это фото с Парада Победы все-таки признали не ЭКСТРЕМИСТСКИМ!
Настал конец идиотизму эпохи путинизма?!
Путинским идиотам до сих пор невдомек, что фашизм они видят только в зеркале :-)
Тупицы. :-)
Это уже смахивает на ответ Пасюка из бессмертного Н. Гоголя: "Кому надобно черта, то пусть и идет к черту. А за чертом не надобно далеко ходить, у кого черт за плечами (вместо головы)..."
Но не все сразу, конечно.
Этих оглушительно верещащих про необходимость борьбы с пропагандой фашизма-нацизма, а на самом деле всемерно насаждающих фашизма-нацизм-диктатуру-культ личности безмозглых и скорбных извилинами идиотов, кретинов, балбесов, болванов, дебилов, ловкачей, придурков, цириков, прохвостов, вертухаев, шулеров, аферистов-карьеристов, Держи-Мордоров и прочая - ну слишком много, всех мастей, оттенков и разновидностей.
Ну, вот, удалось отстоять хоть самую малость ну совсем-совсем кретинско-чудовищного.
Вот Так вот и идем дальше сквозь револьверный лай...

shtirlitz77 15 февраля 2018 | 18:47

topotushkinn: "И это фото с Парада Победы все-таки признали не ЭКСТРЕМИСТСКИМ!"
Всегда смотрю этот фильм! Когда показывают кадры, как солдаты бросают немецкие знамена и штандарты к Мавзолею, всегда испытываю
гордость за страну и народ, который победил в такой страшной, кровопролитной войне. Пардон за пафос.
И какими же недоумками надо быть, чтобы человека судить за публикацию этого снимка. Вот кто настоящие русофобы!

topotushkinn 15 февраля 2018 | 19:30

shtirlitz77: Согласен.
Это - и есть самые настоящие циничные бессовестные наглые русофобы.
И нацисты-экстремисты.
И Царь-Самозванец - самым главарем у них...

shplint_03 15 февраля 2018 | 18:17

Мерзавец иудейской национальности, никому неизвестная грузинская дырка и прячущийся в углу сморчок по имени Алексей Михайлович с наслаждением обсасывают смерть бойцов ЧВК Вагнера. А всё вместе, и эти, и Собчак с Навальным, и Кац, и Шульман излагают всё тот же еврейский манифест. Суть его проста, как колумбово яйцо - нам всё и сразу. Всю власть, все посты, всё богатство, всю страну, всё, что в ней живёт, летает, плавает и ползает. Короче, всё наше, и мы здесь власть. Пора избавляться от этой чумы. Ни одного еврейского ставленника во власти, ни одного еврея на радио, ТВ и в газете. Ни одной еврейской фамилии на обложке книг. Чтобы их даже рядом не стояло. А в качестве гарантии - русские министры, губернаторы и мэры. И что самое главное - генералы.

dimadima1965 15 февраля 2018 | 19:04

shplint_03: ты то сам кем сделанный ? У матери своей проститутки спрашивал?

ignachio 15 февраля 2018 | 17:10

Виктор, предположим гипотетически, что на выборах будет 2 тур. В него может выйти только Грудинин. Это хорошо или плохо? Что тогда делать?

dimadima1965 15 февраля 2018 | 19:01

ignachio: вот тогда дорогой смело можете подрочить

vezdehod 15 февраля 2018 | 17:12

Наша Маша наконец то родила - но Ей. пока. неизвестно, что случилось в Сирии и кто там успел подохнуть.
НАТО сделала своё дело и Россия ей не ответила.

vezdehod 15 февраля 2018 | 17:43

Восемнадцатого марта 2018 года необходимо выпустить в небо 72 (семьдесят два)
Презерватива с портретом царя батюшки - это его "Рейтинг".

liz1310 15 февраля 2018 | 18:12

vezdehod: Была информация и даже вроде бы на Эхе,что США запросили Кремль-есть ли там Ваши...мы собираемся нанести авиаудар.Кремль ответил,что наших там нет.Вот так то.

vezdehod 15 февраля 2018 | 18:43

liz1310:
Была информация и даже вроде бы на Эхе,что США запросили Кремль-есть ли там Ваши...мы собираемся нанести авиаудар.Кремль ответил,что наших там нет.Вот так то.
============================================================================
Всё правильно...Запрос был - после этого получили, то, что получили и это уже трудности России.

(комментарий скрыт)

e_nexoma 15 февраля 2018 | 17:08

Уважаемый Виктор! Я вас убедительно прошу задержаться в редакции на часок после передачи и отдать должок от честных и порядочных людей пустоголовому Максу ШАвченко за его скотообразное поведение со Сванидзе. Он мастер сбивать с ног стариков, но я уверен, что с вами он побоится вести себя подобным свинским образом - такие типы обычно отчаянные трусы перед равными им по физическому статусу. Если он при этом запоет интернационал - врежьте ему еще разок - и от меня лично не забудьте при этом передать привет.
Спасибо.

topotuschkin 15 февраля 2018 | 17:10

e_nexoma: Требуем немедленно положить конец этой гнусной цензуре Интернета и блокированию контента "РыбкаГейта", тем более, сайтов уважаемого активиста-оптимиста А. Навального!
На помойку этот Усть-Лабинск со всеми их Рай-Судами и Царь-Соплями!..

e_nexoma 15 февраля 2018 | 17:23

topotuschkin: Русский мир агонизирует - все эти запреты мы уже проходили при совке и хорошо помним, чем кончается подобное халтурное управление. Чем больше запретов, ограничений, попыток заткнуть рты и уши всегда кончается одним - дурак выкапывает себе могилу сам.

topotuschkin 15 февраля 2018 | 17:16

e_nexoma: Как-то раз был уже на Радио "Эхо Москвы" клинч "В. Шендерович vs М. Шевченко".
К сожалению, в той передаче уважаемому писателю-сатирику В. Шендеровичу удалось одержать лишь бесспорный моральный триумф и блистательную ментальную викторию, поскольку практически с самого начала тов. М. Шевченко включил режим неудержимо фонтанирующего во все стороны выплеска сорванного унитазного бачка своей плоской тошнотной говорильни ни о чем, как всегда, сплошное вранье с передергиванием, втиранием и втюхиваньем.
Но вот уважаемому писателю-сатирику В. Шендеровичу стало просто противно, мерзко и гадко вклиниваться в эти фонтанирующие цунами балжного тошнотного бреда с ура-соплями и державо-блевотиной...

vezdehod 15 февраля 2018 | 17:17

e_nexoma:
Уважаемый Виктор! Я вас убедительно прошу задержаться в редакции на часок после передачи и отдать должок от честных и порядочных людей пустоголовому Максу ШАвченко за его скотообразное поведение со Сванидзе
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Не стоит встречаться с этим индивидом от "журналистики" Шевченко - общее ПРЕЗРЕНИЕ лучшая награда этому Подонку.

vezdehod 15 февраля 2018 | 17:22

Наёмников презирают во всём мире и если его легализуют в России, то будут Презирать и Россию, вместе с ними.

gad123 15 февраля 2018 | 18:38

vezdehod: неужели ещё больше??!

liz1310 15 февраля 2018 | 18:15

vezdehod: e_nexoma: Присоединяюсь!

mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 17:15

А Витёк трусоват, заявляет барышне, заметьте, это сказал не я, хотя чего взять с мужчинки, на мужика то он ни по каким параметрам явно не тянет.

mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 17:18

Какие у Витьки могут быть претензии к США, когда он кормится с их руки.

shtirlitz77 15 февраля 2018 | 17:20

ВАШ: наемники погибли за бабло Пригожина, а солдаты регулярной армии за что в Сирии гибнут?
За химеры "Русского мира", за то же бабло. Пусть опосредованно.

mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 17:26

Витька, мы все помним, как ты кормился с корыта Гусинского, который был в числе тех, кто дербанил нашу страну, как любит говорить Веник, Гугл помнит всё.

mmmmmmmmm 15 февраля 2018 | 17:32

А зато как вся страна прознала про мужское достоинство Витька на Кате Муму, просто слов нет, никакого мужского достоинства, одни сплошные комплексы, я думал, типа ты мне откажешь и матрас в помощь.

baran_provokator 15 февраля 2018 | 17:36

если уж решили задавить катар так и мутите катарскую народную республику, потом
превращайте ее в дохийскую область и торгуйте оттуда "российским" газом, как торговали когда-то туркменским. от сирии отстаньте уже.

yuriyp 15 февраля 2018 | 18:10

Мечутся, как крысы. Тут у них какой-то склад взорвался и на растяжке 20 с лишним (!) человек погибло. Так и будут "малыми порциями" людей списывать лишь бы замутить боестолкновение с американцами. Отвечать-то нечем да и ссыкотно, а без этого престиж лидера в унитаз сольется...

(комментарий скрыт)

yourrina 15 февраля 2018 | 18:29

Хорошая получилась передача - наполненная, смысловая. Люблю слушать Шендеровича - блестящий оратор. Жаль, что его не растаскивают на цитаты. Я его часто переслушиваю и тоже с большим интересом и удовольствием.

anatoly_s 15 февраля 2018 | 18:42

Уважаемый Виктор! Почему вы БОРЕТЕСЬ с объединением демократов. Неужели Вы не понимаете, что демократов разводит Администрация Президента. И Вы прикладываете свой авторитет , свой ум и все свое остроумие , чтобы им помочь!

(комментарий скрыт)

kaplan911 15 февраля 2018 | 19:32

О как портянкии на сайте резвятся. Сразу видно....любят они Виктора, ой как любят.
Есть без него не могут.....Доширак по 11-80.

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