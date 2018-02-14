'Вопросы к интервью
14 февраля 2018
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Время выхода в эфир: 14 февраля 2018, 17:08
в гостях: Кирилл Рогов Кирилл Рогов политолог
Ведущий: Алексей Нарышкин
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Комментарии

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e_nexoma 14 февраля 2018 | 17:08

Нельзя страну поднять с колен,
Покуда плеть нужна холопу,
Нам ветер свежих перемен
Всегда вдували через .опу. (с)

matsa 14 февраля 2018 | 17:08

e_nexoma: Видимо Газпром не так глуп спонсируя эту буйную русофобскую радиостанцию...

e_nexoma 14 февраля 2018 | 17:16

matsa: Под словом "русофобский" что у вас в брянске понимают? Что дураков следует бояться, исходя из того, что там у вас лучшие друзья - волки? А вот насчет Газпрома - спроси у него, чего у меня дурака пытаешь?

vezdehod 14 февраля 2018 | 17:20

matsa:
Видимо Газпром не так глуп спонсируя эту буйную русофобскую радиостанцию...
===============================================================================
Видимо ты настолько ТУПОЙ, что не в курсе - "Эхо" не спонсируется Газпромом, а только входит в него, как подразделение.

n_a_t_a7777777 14 февраля 2018 | 17:36

matsa:
Мутный этот Рогов и тоскливый. А в 19,00 Ерофеев, совсем боль зубная. Я его не слушаю.День не задался... Ни похвалить , ни поругать некого.
КАРЛИКИ ДЕРУТСЯ ЗА ВЛАСТЬ
КАК БЫ НАМ СОВСЕМ НЕ ПРОПАСТЬ!!!

vezdehod 14 февраля 2018 | 17:49

n_a_t_a7777777:
Мутный этот Рогов и тоскливый. А в 19,00 Ерофеев, совсем боль зубная. Я его не слушаю.День не задался... Ни похвалить , ни поругать некого.
======================================================================
Да...Уж! День, действительно не удался - Сборная России проиграла в хоккей Сборной Словении 2:3.

n_a_t_a7777777 14 февраля 2018 | 17:59

vezdehod: Зато фигуристы парники выступили прекрасно. Самокаткин, от тебя один негатив ., прямо ,как от Ерофеева. Вот ты написал на тухлом Йехе 150 тыщ тухлых комментариев. И ПРОТУХ В СОБСТВЕННОМ СОКУ!!!!

topotuschkin 14 февраля 2018 | 18:57

vezdehod: Словакии.
Это давние счеты, еще с 1968-го года, однако..

mordechai_blinchikov 14 февраля 2018 | 17:49

n_a_t_a7777777: КАРЛИКИ ДЕРУТСЯ ЗА ВЛАСТЬ

а как же;-я буду голосовать за Грудинина!?
-вышел пар в свисток...

matsa 14 февраля 2018 | 17:15

e_nexoma: судя по тому как здесь банят патриотов думаю судебное разбирательство отрезвит ЭМ и ее редакцию

e_nexoma 14 февраля 2018 | 17:27

matsa: Что здесь банят дураков - это я знаю. Ну а что иные из них кричат, что они патриоты - это их личное дело и проблема. В палате 6 : иные представляют себя то наполеонами, то кутузовыми - вколят им галоперидольчику и они успокаиваются.

n_a_t_a7777777 14 февраля 2018 | 17:51

e_nexoma:
Буревестник, мля ( как бы сказал Митрич)!

johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 17:08

Ксения Собчак подала иск в Верховный суд с требованием отменить регистрацию на выборах Владимира Путина ... а ведь это может быть и заказом пу - что бы "прямо из телевизора" вате "доказать" что на самом деле ВСЁ ПО ЗАКОНУ!!!!

vezdehod 14 февраля 2018 | 17:13

Явка в 42% в этот цирк - будет означать гибель царя батюшки в Мировом масштабе.

johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 17:19

будет ... но ЭТОГО ещё добиться надо ...

e_nexoma 14 февраля 2018 | 17:34

johnbmw: Этого, конечно, не будет, не стоить себя тешить иллюзиями. Уговорить страну, в которой сосед сроду не мог договориться с соседом кроме как за бутылкой портвешка на тему "ты меня уважаешь", совершить что-то согласованное - совершенно безнадежная затея. Найдется масса холуев и просто штрейкбрехеров, не говоря уже о тех, кто все всегда нарочно делает поперек. Да и не надо сбрасывать со счетов, что в нашей стране среди других самый большой удельный вес бюджетозависимых.

vezdehod 14 февраля 2018 | 17:36

johnbmw:
будет ... но ЭТОГО ещё добиться надо ...
==================================================================
Так это зависит от нас самих - Крупные города, вполне могут с этой задачей справится, а вот Чечня и ей подобные?

shtirlitz77 14 февраля 2018 | 18:16

vezdehod: "Крупные города, вполне могут с этой задачей справится..."
Интересно, сколько населения в сумме живет в крупных городах и сколько в таких республиках, где "голосуют" под 100%?

shtirlitz77 14 февраля 2018 | 18:12

johnbmw: КР еще раз подтвердил, что в ситуации с псевдовыборами, когда царьку нужна легитимность, подтвержденная высокой явкой, единственно правильным остается бойкот, если, конечно, не хочешь подыгрывать царьку.
Поэтому все призывы приходить на выборы со стороны якобы оппозиции играют на руку Пу.

e_nexoma 14 февраля 2018 | 17:21

johnbmw: А что тут гадать? Так или иначе, понятно, что это громкий пук с расчетом на внешний эффект без ожидания какого-либо результата. По-японски Россия - страна дураков. Вот дураки и соревнуются, кто кого в дурости переплюнет - тут и комментировать нечего.

johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 17:25

e_nexoma: Вы правы! ... по большому счёту - Без Разницы ... тут интересен только образ самой Собчак в этом свете ...

e_nexoma 14 февраля 2018 | 17:42

johnbmw: У нас талантливый народ, ему лишь бы не работать, а перевоплотиться во что угодно они на лету могут. Но примечательно даже не это - у нас любят заниматься тем, в чем мало чего соображают и получается ровно по Крылову - беда, коль пироги начнет сапожник. Филологи Веллер и Быков - один занимается социологией, другой педагогикой, Физик Сахаров пишет конституции, учитель Солженицин занимается государственным строительством. И это я касаюсь умных и одаренных, а дураки у нас вообще готовы научить кого угодно чему угодно, сами при этом не умея пуговицу к ширинке пришить. Страна такая, потому и живет так.

vezdehod 14 февраля 2018 | 17:30

Алексея Навального УЖЕ не посадишь - поезд ушёл и его не догонишь.После 18 марта 2018 года жизнь не остановится и Путину придётся почувствовать на своей царской заднице.

shtirlitz77 14 февраля 2018 | 17:56

johnbmw: "Ксения Собчак подала иск в Верховный суд ..."

Ксюшина суета начинает утомлять и наводит на грустные размышления, что она, действительно, подыгрывает своему "крестному".

malgorzata 14 февраля 2018 | 18:54

shtirlitz77:
Вариации для Бояна
О, Русская земля! ты уже за бугром.
Происходит в перистом небе погром,
на пух облаков проливается кровь заката.
Горько! Выносят сорочку с кровавым пятном –
выдали белую деву за гада.

Эх, Русская земля, ты уже за бугром.
Не за ханом – за паханом, "бугром",
даже Божья церковь и та приблатнилась.
Не заутрени звон, а об рельс "подъем".
Или ты мне вообще приблазнилась.

Помнишь ли землю за русским бугром?
Помню, ловили в канале гандоны багром,
блохи цокали сталью по худым тротуарам,
торговали в Гостином нехитрым товаром:
монтировкой, ломом и топором.

О, Русская земля, ты уже за бугром!
Не моим бы надо об этом пером,
но каким уж есть, таким и помянем
ошалелую землю – только добром! –
нашу серую землю за шеломянем.
Лев Лосев

topotuschkin 14 февраля 2018 | 17:08

Таких не берут в президенты!
На самом деле интересное и сильное требование очаровательной шоу-герл К. Собчак к ЦИК незамедлительно отменить регистрацию В. Путина в качестве Царь-Кандидата и запретить ему впредь участвовать в любых каких бы то ни было выборах на замещение поста Президента РФ в нарушение Конституции РФ, напрямую категорически запрещающей замещать эту должность в течение двух сроков, хоть подряд, хоть вразбивку, да хоть как.
Нехрен, пусть собирает свои манатки, забирает всех своих тонтон-макутов, православных национал-хунвэйбинов, молчаливых зелененьких пехотинцев "ихтамнетов", все свои поганые "эскадроны смерти" карателей и палачей, и УМАТЫВАЕТ НАВСЕГДА со всеми своими Царь-Соплями...

vezdehod 14 февраля 2018 | 17:10

"Против всех" слишком закопалась в своих поступках, но это уже ПЕРЕБОР и - не к чему это не приведёт.

mmmmmmmmm 14 февраля 2018 | 17:10

Да не будет народ голосовать за картонную дурилку Собчак со шлейфом из Дома2.

e_nexoma 14 февраля 2018 | 17:18

mmmmmmmmm: Успокойся вещать за народ - ты-то к нему какое отношение имеешь? Бараны народу не друзья и общего ничего с ним не имеют.

n_a_t_a7777777 14 февраля 2018 | 17:38

mmmmmmmmm:
Собчак жалкая профурсетка. И папа её отравился виагрой, Прискорбный факт. Такие нынче кандидаты.... Без слёз не взглянешь.

vezdehod 14 февраля 2018 | 17:45

Американцы , довольно, "культурно" подвесили наших Олигархов за яйца и им теперь трудно бть в подвешенном состоянии.

mmmmmmmmm 14 февраля 2018 | 17:14

Мы ВПЕРВЫЕ всем нашим огромным семейным кланом пойдём голосовать за Путина, до этого за него не голосовали, просто достали вся эта пятая колонна и коллективный Запад с его двойными стандартами.

vezdehod 14 февраля 2018 | 17:25

mmmmmmmmm:
Мы ВПЕРВЫЕ всем нашим огромным семейным кланом пойдём голосовать за Путина, до этого за него не голосовали, просто достали вся эта пятая колонна и коллективный Запад с его двойными стандартами.
================================================================================================
Так вас баранов никто не держит...Собирайтесь всем Гуртом и вперёд на "Бойню" за своего Пастуха.

johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 17:26

СОЧУВСТВУЮ :-(( ... удачи!!!! ;-)) ... башмаки не протрите ....

e_nexoma 14 февраля 2018 | 17:30

mmmmmmmmm: Ты уже достал своей зудой на эту тему. Мой тебе ответ - делайте как хотите -- дуракам закон не писан.

n_a_t_a7777777 14 февраля 2018 | 17:41

mmmmmmmmm:
Я за Грудинина. Не скажу , что доверяю ему полностью, но надо понимать , что Солнцеликий - продолжение Ёлкина. Куда ни кинь , чубайсятина, Вот Беда....

mordechai_blinchikov 14 февраля 2018 | 17:56

n_a_t_a7777777: Куда ни кинь -рыбки кругом, рыбки Вот Беда....

vlabumur 14 февраля 2018 | 17:43

Вот Настя, которую Рыбкой зовут.

А вот Дерипаска,
Которого радовала своей лаской
Настя, которую Рыбкой зовут.

А это чиновник крутейшей окраски,
Хороший знакомый того Дерипаски,
Которого радовала своей лаской
Настя, которую Рыбкой зовут.

А это политик, предавший огласке
Делишки чиновника высшей окраски,
Приятеля-друга того Дерипаски,
Которого радовала своей лаской
Настя, которую Рыбкой зовут.

Вот сайт, где историю всю без опаски
Привёл нам политик, предавший огласке
Делишки чиновника высшей окраски,
Приятеля-друга того Дерипаски,
Которого радовала своей лаской
Настя, которую Рыбкой зовут.

Вот суд, что приводит смешные отмазки,
Чтоб сайт запретить, где нам всё без опаски
Привёл тот политик, предавший огласке
Делишки чиновника высшей окраски,
Приятеля-друга того Дерипаски,
Которого радовала своей лаской
Настя, которую Рыбкой зовут.

Страна – как в нелепой чудовищной сказке:
Суды излагают тупые отмазки,
Власть душит людей, что живут без опаски,
Каналы блокирует в страхе огласки,
Воруют чиновники высшей окраски,
И счастливы Сечины и Дерипаски
С девицами, что дарят им свои ласки,
Как Настя, которую Рыбкой зовут.

Артём Файзулин.

shtirlitz77 14 февраля 2018 | 17:52

С Китаем у Пу случился очередной облом.
Не хвост виляет собакой, как он задумал, а собака - хвостом. как и должно быть.

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